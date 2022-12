Võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn vừa từ trần ngày 30/11/2022 tại Quận Cam. Ông nguyên là bác sĩ Quân Y trong Binh Chủng Nhảy Dù VNCH. Ông học võ từ thơ ấu, trở thành võ sư thuộc nhiều môn phái khác nhau và đã sáng lập môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

- Mỹ: 4 hãng Trung Quốc trốn thuế quan Mỹ nhờ Việt Nam, Campuchia, Mã Lai, Thái Lan.

- Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ có thể ngừng bắn ở Ukraine vào mùa xuân 2023.

- Mỹ: cần đảm bảo cuộc chiến ở Ukraine không leo thang thành Thế chiến 3.

- Biden: sẵn sàng nói với Putin nếu Putin muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng hợp lý nhất là Putin rút khỏi Ukraine.

- Nga: Putin sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng chưa thành công, vì Mỹ không công nhận các vùng đất Nga mới chiếm là của Nga. Putin kêu gọi Thủ tướng Đức phải ngưng ủng hộ Ukraine. Nga tố Mỹ cấu kết với Ukraine chuẩn bị vũ khí hóa học.

- Biên phòng Belarus: chặn 1 phi cơ không người lái "gián điệp" ở biên giới với Ukraine.

- Nga: không có kế hoạch liên lạc với Mỹ vào cuối năm nay.

- Tổng thư ký NATO: sẽ không để NATO bị kéo vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng vẫn ủng hộ Ukraine chống Nga.

- Obama tới Georgia vận động cho ứng viên Dân Chủ, chọc quê ứng viên Cộng Hòa muốn làm người sói.

- Mỹ thêm 263.000 việc làm trong tháng 11, thất nghiệp thấp kỷ lục 3,7%.

- Malaysia: 2 cha con đi xuồng câu cá, cá sấu chồm lên ngoạm cậu bé 1 tuổi nhai sống.

- Hy Lạp: 2 bom gài trên xe hơi các nhà ngoại giao Ý, 1 bom nổ, không ai chết.

- Tòa kháng án quăng bỏ phán lệnh của Thẩm phán Aileen Cannon và nói Trump không có đặc quyền hành pháp, nên không cần Giám sát đặc biệt.

- Bênh Trump, Cộng Hòa thò tay quậy: DB Kevin McCarthy đòi Ủy ban 6/1 giữ hồ sơ để Cộng Hòa soi lại.

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ: sẽ nghe tranh luận miệng về kế hoạch Biden xóa nợ, giảm nợ cho sinh viên

- Đức: cùng nằm 1 phòng bệnh viện, cụ bà 72 tuổi khó chịu vì tiếng ồn máy thở của cụ bà 79 tuổi, gỡ máy thở, bị truy tố tội ngộ sát.

- Thượng viện OK dự luật ngăn chặn xe lửa đình công.

- Milwaukee: nhóc tì 10 tuổi xin mẹ mua đồ chơi, bị mẹ từ chối, xách súng bắn mẹ chết.

- San Francisco: 1 cảnh sát săn nai lậu, mất chức.

- Los Angeles: chàng trai lãng mạn, mời 2 cô về nhà, bị đánh thuốc mê, bị trộm.

- Nhóm 5 tên bé trai nhiều nhất tại Mỹ sinh năm 2021: Liam, Noah, Oliver, Elijah và James. Nhóm 10 tên bé trai nhiều nhất tại California trong năm 2021: Noah, Liam, Mateo, Sebastian, Julian, Benjamin, Oliver, Elijah, Alexander, Daniel.

- Quận Cam: lái xe trong ngày Lễ tạ ơn, nổi giận bắn chết 1 người, gây bị thương 5 người, ra tòa, cơ nguy chung thân.

- Houston: Trang Vũ giết vợ, dàn dựng như cướp vào, bị tòa kêu án ngồi tù 55 năm.

- Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng tập trung đòi quyền lợi, công ty thông báo giải thể.

- HỎI 1: Học trực tuyến bất lợi: hơn 60% sinh viên học trực tuyến bị rối loạn thần kinh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn (1943-2022) từ trần

QUẬN CAM (VB-2/12/2022) ---- Mỹ: 4 hãng Trung Quốc trốn thuế quan Mỹ nhờ Việt Nam, Campuchia, Mã Lai, Thái Lan. Một cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định rằng 4 công ty pin mặt trời của Trung Quốc đã trốn thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt bằng cách chuyển một số hoạt động của họ qua Việt Nam, Campuchia, Mã Lai và Thái Lan, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Theo các nguồn tin, các công ty BYD Co., Canadian Solar International Ltd., Trina Solar Science & Technology Ltd. và Vina Solar Technology Co. bị phát hiện lách thuế quan, trong khi 4 công ty Trung Quốc khác có trụ sở tại Đông Nam Á là Hanwha Q Cells, JinkoSolar , New East Solar và Boviet Solar Technology tại Việt Nam, được cho là tuân thủ các biện pháp của Hoa Kỳ. Những phát hiện cuối cùng của cuộc thăm dò dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào tháng 5/2023.

---- Báo cáo việc làm mới đã được công bố và đầy những con số lạc quan. Dù vậy, theo bản chất của thị trường là tin tốt thành tin xấu, chỉ số Dow tương lai (hứa phiếu Dow futures) ngay lập tức giảm vì các nhà đầu tư lo ngại việc tuyển dụng việc làm mạnh mẽ sẽ khiến Fed tiếp tục duy trì các đợt tăng lãi suất đó. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong lịch sử là 3,7%, theo Wall Street Journal.

Về việc làm: Các công ty đã tạo thêm 263.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn mức kỳ vọng 200.000. AP cho biết con số này chỉ giảm nhẹ so với con số 284.000 đã được sửa đổi trong tháng 10.

Về tăng trưởng tiền lương: Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,6% so với tháng 10, cao gần gấp đôi so với dự kiến, theo CNBC. Đó có thể sẽ là một dấu hiệu đáng lo ngại khác về lạm phát trong mắt Fed. Tiền lương cũng tăng 5,1% so với năm ngoái, cũng cao hơn kỳ vọng 4,6%.

---- Barack Obama đã chế giễu bài phát biểu của ứng cử viên Thượng viện Georgia Cộng Hòa Herschel Walker, trong đó Walker nói với cử tri rằng ông thà làm người sói còn hơn làm ma cà rồng. Trong cuộc tụ tập vận động để ủng hộ Thượng nghị sĩ đương nhiệm Raphael Warnock (Dân Chủ-GA), Obama đã ca ngợi bài phát biểu tranh cử kỳ lạ vào ngày 16/11/2022 của Walker, trong đó Walker tuyên bố rằng người sói sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ma cà rồng.

Obama cho biết hôm thứ Năm trước cuộc bầu cử vòng hai Georgia vào tuần tới: “Kể từ lần cuối cùng tôi ở đây, ông Walker đã nói về những vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với người dân Georgia. Kiểu như làm ma cà rồng hay người sói, thế nào tốt hơn. Đây là một cuộc tranh luận mà tôi phải thú nhận rằng chính tôi đã từng có. Khi tôi 7 tuổi. Rồi tôi lớn lên. Nhân tiện, trong trường hợp bạn đang thắc mắc, ông Walker đã quyết định muốn trở thành người sói, điều đó thật tuyệt. Theo như tôi quan tâm. Walker có thể trở thành bất cứ thứ gì anh ta muốn, ngoại trừ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.”

---- Một người cha đã chiến đấu vô vọng để cứu cậu con trai 1 tuổi của mình sau khi một cá sấu ngoạm đứa bé từ một chiếc xuồng và ăn tươi nuốt sống cậu bé ở Malaysia hồi sáng thứ Năm 1/12/2022. Hai cha con đang đi trên một con sông ở Sabah, miền đông Malaysia, trong một chuyến đi câu cá thì bị cá sấu tấn công. Người cha đã không thể giải cứu con mình khỏi hàm cá sấu và bản thân cũng bị cắn trong nỗ lực này.

Dân làng đã cứu người cha - một người bộ lạc Palauh ở độ tuổi 40 - sau khi ông tìm cách chạy đến bờ sông. Con cá sấu nhanh chóng nổi lên sau đó, nâng xác đứa bé rồi kéo em bé xuống một lần nữa, biến mất. Người cha bị thương nặng ở đầu và cơ thể. Samoa Rashin, Trưởng ty cứu hỏa và cứu hộ Lahad Datu, cho biết cậu bé vẫn đang mất tích và các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

---- Cảnh sát Hy Lạp cho biết hôm thứ Sáu, 2 quả bom đã được gài trong đêm trên xe hơi của các nhân viên đại sứ quán Ý ở Athens, một quả trong số đó đã phát nổ, nhưng không có ai bị thương trong vụ nổ. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói rằng vụ tấn công "có thể có nguồn gốc từ chủ nghĩa vô chính phủ." Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã lên án vụ gài bom, nói rằng nó "sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ tuyệt vời và tình bạn lâu đời giữa Hy Lạp với Ý, đối tác và là đồng minh của nhau" Vụ bom xảy ra khi Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani dự kiến có tới thăm Hy Lạp vào cuối ngày thứ Sáu.

---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nói hôm thứ Sáu, khi tham dự Diễn đàn Đối thoại Địa Trung Hải lần thứ 8 ở Ý, rằng "chúng ta sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn" về khả năng ngừng bắn ở Ukraine hoặc quay lại đàm phán vào mùa xuân năm 2023. Ông Cavusoglu một lần nữa nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực đưa Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán để hai nước đạt được một thỏa thuận hòa bình: "Chúng tôi không chấp nhận việc sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đã đóng eo biển đối với tàu Nga."

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ muốn đảm bảo cuộc xung đột ở Ukraine không leo thang thành chiến tranh thế giới. Trả lời phỏng vấn France 2, Blinken nói Hoa Kỳ đang duy trì liên lạc với Nga nhằm giải quyết khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử của Moscow: "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ chuyển động bất thường nào theo hướng này, nhưng có sự e ngại. Chúng tôi không loại trừ khả năng xảy ra [sự việc] như vậy."

Theo ngoại trưởng, điều "quan trọng" là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phải ngăn chặn xung đột Ukraine leo thang hơn nữa. "Chúng tôi không muốn chiến tranh với Nga, và chúng tôi đặc biệt không muốn một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba; đây không phải là điều chúng tôi tìm kiếm", ông nhấn mạnh.

---- Đại diện thường trực của Nga tại Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (Tổ chức Cấm vũ khí hóa học - OPCW) Alexander Shulgin hôm thứ Sáu đã cáo buộc các nhà thầu liên kết với Hoa Kỳ giúp Ukraine chuẩn bị "các hành động khiêu khích hóa học". Ukraine và Nga bắt đầu tố nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm trong những ngày đầu cuộc chiến ở Ukraine. Nga nói lo ngại rằng Kiev sẽ thực hiện "các hành động khiêu khích" bằng cách sử dụng các tác nhân hóa học "bằng cách này hay cách khác", yêu cầu OPCW chuyển thông tin cho tất cả các thành viên từ hồi tháng 5/2022.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz xét lại lập trường của Đức đối với Ukraine, theo tin từ Điện Kremlin hôm thứ Sáu. Trong cuộc điện đàm do phía Đức khởi xướng, 2 bên đã trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây ở Ukraine. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Nga đã gọi việc Đức và các nước phương Tây khác cung cấp vũ khí cho Ukraine là "một đường lối phá hoại", vì Ukraine "hoàn toàn bác bỏ ý tưởng về bất kỳ cuộc đàm phán nào". (Putin khôi hài đỏ: đưa quân vào Ukraine, chiếm và sáp nhập xong 4 tỉnh, rồi tố nước bị chiếm không chịu ngưng bắn.)

Điện Kremlin cũng tiết lộ rằng Tổng thống Nga đã nhấn mạnh, trong cuộc trò chuyện với Scholz, sự cần thiết của một "cuộc điều tra minh bạch" về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 với sự tham gia của các chuyên gia Nga.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ, nhưng các cuộc đàm phán với NATO, OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu) và Hoa Kỳ cho đến nay vẫn "không thành công". Peskov nói Putin đã cố gắng bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ, NATO và OSCE trước khi bắt đầu "chiến dịch quân sự" ở Ukraine, nhưng lời đề nghị như vậy không nhận được phản hồi thuận lợi.

Peskov nói: "Mỹ vẫn không công nhận các vùng lãnh thổ mới bên trong Liên bang Nga. Và, tất nhiên, điều này làm phức tạp đáng kể việc tìm kiếm một số nền tảng chung." (ám chỉ, Mỹ không công nhận các lãnh thổ mới do Nga chiếm 2 tỉnh South Ossetia và Abkhazia của Georgia, và do Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine.) Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga không có kế hoạch nói chuyện với Mỹ vào cuối năm nay.

---- Biên phòng Belarus nói đã chặn một máy bay không người lái "gián điệp" ở biên giới với Ukraine, theo hãng tin BelTA hôm thứ Sáu. Máy bay không người lái không có dấu hiệu nhận dạng, tuy nhiên, biên phòng phát hiện ra rằng nó đã đến từ Ukraine đến Belarus và được trang bị camera tích hợp để tiến hành giám sát khu vực biên giới Belarus. Vụ này diễn ra cách biên giới Belarus-Ukraine hơn một km. Các hoạt động tương tự đã được biên phòng phát hiện vào tháng trước, xác nhận rằng các đơn vị bán quân sự Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái ở biên giới Belarus.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin NẾU "Putin quan tâm đến việc quyết định tìm cách chấm dứt chiến tranh." Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Biden lưu ý rằng ông sẽ "rất vui được ngồi lại với Putin để xem ông ấy nghĩ gì" NẾU Putin quyết định ngừng xung đột, và rằng điều đó sẽ phải được thực hiện. với sự tham vấn của các thành viên NATO. (Chú ý kiểu nói của Biden, toàn những chữ nếu, trong khi Putin muốn phá hủy toàn bộ hệ thống dân sinh như điện, nước, khí đốt... để đói, lạnh và phi đạn sẽ buộc Ukraine cắt đất xin hòa.)

Cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga ở Ukraine là một "cuộc tàn sát kinh hoàng không thể tin được", Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev, nói rằng "có một cách để cuộc chiến này kết thúc... một cách hợp lý... là Putin rút khỏi Ukraine."

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Moscow không có kế hoạch liên lạc với Washington vào cuối năm nay. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga sẽ không bao giờ né tránh các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, nếu chính quyền của Mỹ tiếp cận với họ. Về chủ đề trao đổi tù nhân Mỹ-Nga, Peskov nhận xét rằng chính quyền Nga không muốn "nói về nó" một cách công khai vì một chủ đề như vậy "chỉ có thể được thảo luận trong lặng lẽ."

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm khẳng định rằng NATO sẽ không để mình bị kéo vào cuộc chiến ở Ukraine, tuy nhiên khẳng định khối này sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Kiev. Stoltenberg đã tổ chức một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau cuộc gặp của họ ở Berlin. Hai quan chức đã thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến châu Âu, trong đó có quan ngại về an ninh, thách thức kinh tế và khủng hoảng năng lượng.

---- Trump bất ngờ bị lãnh búa pháp lý. Tòa kháng án liên bang khu vực 11 hôm thứ Năm đã đình chỉ công việc của một Giám sát đặc biệt (Raymond Dearie) nguyên đưa ra để duyệt xét các tài liệu mà FBI đã tịch thu hồi tháng 8 tại nhà của cựu Tổng thống Donald Trump. CNN đưa tin, một thẩm phán tòa án cấp dưới đã bổ nhiệm Giám sát đặc biệt theo yêu cầu của Trump, thực hiện một hành động hiếm hoi để ưu đãi Trump và bây giờ đã bị Tòa kháng án hủy bỏ và chỉ trích.

Thẩm phán liên bang Aileen Cannon của Florida ban đầu đã bác bỏ lập luận của Bộ Tư pháp khi Bộ nói rằng các tổng thống không có đặc quyền hành pháp sau khi mãn nhiệm. Lúc đó Trump đưa đơn nói rằng Tổng thống về vườn vẫn có đặc quyền hành pháp có thể áp dụng cho một số tài liệu. Và bây giờ Tòa kháng án dẹp bỏ lý luận của Cannon, nói rằng theo luật thì Trump không được đối xử đặc biệt trước tòa án.

Bản tin báo Axios ghi lời Tòa kháng án: "Luật pháp rõ ràng. Chúng ta không thể viết một quy tắc cho phép bất kỳ đối tượng nào của lệnh khám xét ngăn chặn các cuộc điều tra của chính phủ sau khi lệnh này được thi hành. Chúng ta cũng không thể viết một quy tắc chỉ cho phép các cựu tổng thống làm như vậy."

Các thẩm phán trên Tòa kháng án cho biết, một ngoại lệ "sẽ thách thức nguyên tắc nền tảng của Quốc gia chúng ta rằng luật của chúng ta áp dụng 'cho tất cả mọi người, không phân biệt số lượng, sự giàu có hay cấp bậc'". chặn nó trong khi trường hợp được kháng cáo. Nhóm pháp lý của Trump đang xem xét kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, theo CNN.

Các thẩm phán bác bỏ phán lệnh của Cannon rằng theo Cannon thì Trump xứng đáng được đối xử đặc biệt. Họ viết: “Thực sự là điều bất thường khi lệnh được thi hành tại nhà của một cựu tổng thống – nhưng không phải theo cách ảnh hưởng đến phân tích pháp lý của chúng tôi hoặc nói cách khác là cho phép tư pháp can thiệp vào một cuộc điều tra đang diễn ra”.

Hai trong số 3 thẩm phán trong hội đồng Thầm phán Tòa kháng án là do Trump bổ nhiệm, người thứ ba do Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm. Quyết định này cho phép Bộ Tư pháp tiếp tục điều tra về việc Trump xử lý các tài liệu mật, không bị cản trở bởi đánh giá của bên thứ ba, trừ sự can thiệp của Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, phe Trump nói đang xem xét lên Tòa Tối Cao để xin cho Trump có đặc quyền hành chánh trên một sồ hồ sơ đã trộm từ Bạch Ốc về.

Bênh Trump, Cộng Hòa thò tay quậy:

----Dân Biểu Kevin McCarthy, Trưởng khối thiểu số Hạ viện, người hy vọng sẽ sớm trở thành Chủ tịch Hạ viện, đã thông báo cho Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1 rằng các dân cử Cộng hòa khi kiểm soát Hạ Viện năm 2023 sẽ xem xét lại công việc của ủy ban.McCarthy đã gửi một lá thư hôm thứ Tư tới Dân biểu Dân chủ Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban 6/1, rằng tất cả hồ sơ Ủy ban thu thập phải lưu giữ để Cộng Hòa soi lại khi họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng tới, Politico đưa tin.DB Thompson (Chủ tịch Ủy ban 6/1) nói rằng Ủy ban dự định công bố báo cáo của mình trong tháng này, bây giờ đã phỏng vấn xong nhân chứng cuối cùng. Việc phổ biến sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn của hơn 1.000 nhân chứng. Các tài liệu sẽ "không chỉ được bảo quản, lưu giữ mà còn được cung cấp cho công chúng", theo DB Thompson cho biết vào khuya thứ Tư.----ứ Năm thông báo sẽ xét xử tranh luận bằng miệng về kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của chính quyền Biden vào tháng 2/2023. Kế hoạch xóa nợ sẽ tiếp tục bị tạm dừng vào lúc này, ngăn chặn hiệu quả hàng chục triệu người Mỹ đã nộp đơn xin hỗ trợ của chính phủ kể từ khi Tổng thống Joe Biden công bố vào tháng 10/2022. Kế hoạch xóa nợ, giảm nợ thời sinh viên do Biden đưa ra đã bị các Dân cử Cộng hòa trong Quốc hội phản đối gay gắt.----c điều trị tại một bệnh viện ở Đức đã bị cho là quá khó chịu vì tiếng ồn mà máy thở của bệnh nhân cùng phòng tạo ra nên bà đã tắt nó đi, không chỉ một mà hai lần, AP đưa tin hôm thứ Năm. Trích dẫn chính quyền địa phương, AP cho biết người phụ nữ giấu tên đã bị bắt và đưa vào tù vì tình nghi ngộ sát sau khi bị đưa ra trước một thẩm phán hôm thứ Tư.Cảnh sát và các công tố viên cáo buộc bà đã tắt máy hỗ trợ sự sống của bệnh nhân cùng phòng lần thứ hai mặc dù đã được y tá thông báo sau lần đầu cố ý tắt máy rằng cần phải giữ mạng sống cho người nữ bệnh nhân 79 tuổi. Cảnh sát nói bệnh nhân thở máy đã phải được hồi sinh sau cú tắt máy vào tối thứ Ba và vẫn được chăm sóc ở phòng đặc biệt cho đến thứ Năm.----hôm thứ Năm để ngăn chặn một cuộc đình công đường sắt mà chính quyền Biden và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho nền kinh tế Mỹ. Thượng viện đã thông qua dự luật ràng buộc các công ty đường sắt và công nhân với một đề xuất giải quyết đã đạt được giữa các công ty đường sắt và các nhà lãnh đạo công đoàn vào tháng9/2022.Thỏa thuận đó đã bị một số trong 12 công đoàn có liên quan từ chối, tạo ra khả năng xảy ra đình công bắt đầu từ ngày 9/12/2022. Tỷ lệ thuận phiếu của Thượng viện là 80-15. Việc thông qua được đưa ra một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu áp đặt thỏa thuận. Dự luật hiện được chuyển đến Tổng thống Biden để xin chữ ký của ông.----10 tuổi ở Milwaukee bị cáo buộc đã bắn mẹ cậu sẽ bị truy tố như một người trưởng thành với tội giết người liều lĩnh bậc một. Cậu bé, ban đầu chối là vụ nổ súng ngày 21/11 là một tai nạn, được cho là đã giết mẹ mình sau khi bà từ chối mua cho cậu một chiếc tai nghe thực tế ảo (virtual reality headset).Theo hồ sơ hình sự, gia đình cậu bé đã báo cáo chẩn đoán sức khỏe tâm thần “có liên quan” cùng với tiền sử “các vấn đề về cơn thịnh nộ”, bao gồm cả việc đốt cháy đồ đạc bằng cách đốt một quả bóng chứa đầy chất lỏng dễ cháy và hành hạ một con chó con. Cậu bé nói với các nhà điều tra rằng cậu hiểu rằng súng có thể giết người. Cậu không khóc hay tỏ ra hối hận sau cái chết của mẹ cậu, theo lời dì của cậu nói với cảnh sát.----. Một cảnh sát San Francisco với một loạt các khiếu nại về hành vi sai trái đã nghỉ hưu sau khi bị buộc tội say rượu nói dối với một người quản lý về săn bắn vì đã săn trộm một con nai trên tài sản tư nhân gần Hồ Lake Berryessa. Cảnh sát Christopher Damonte “đã bị đưa ra khỏi sở trong khi các cáo buộc kỷ luật đang chờ xét xử trước Ủy ban Cảnh sát,” theo một bản ghi nhớ vào tháng 7 mà tờ San Francisco Chronicle có được.Damonte, người được ghi lại là đã nói rằng câu chuyện xảy ra vào tháng 9/2018, trong đó anh bị bắt quả tang đang bắn hươu nai trên đất của một người hàng xóm là “có thể là một sự nhầm lẫn,” thú nhận đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm cho một giám thị của Department of Fish and Wildlife (Sở Câu Cá và Săn Thú Hoang) của tiểu bang khi bị thẩm vấn, theo các tài liệu điều tra nội bộ. Bản báo cáo ghi rằng: “Cách mà cảnh sát Damonte hành xử vào ngày 23/9/2018 đã gây mất uy tín cho Sở Cảnh Sát vì viên chức Sở Câu Cá & Sân Bắn cảm thấy có đủ bằng chứng để bắt giữ Damonte, (và) đề xuất thêm tội danh chống đối/gây chậm trễ/làm cản trở.”----đang lên tiếng về đêm kinh hoàng mà anh ta bị đánh thuốc mê và bị cướp bởi 2 phụ nữ mà anh gặp tại một quán bar ở Beverly Hills. Anh kể rằng hai cô đã đánh thuốc mê anh, sau đó lục soát ngôi nhà ở Hollywood Hills của anh, kiếm được hàng ngàn đô tiền mặt và đồ trang sức. Anh ta cũng nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ thực hiện một vụ trộm như thế này.Hai phụ nữ lấy đi ba chiếc đồng hồ Rolex và một số tiền mặt. Theo báo cáo của cảnh sát, 2 phụ nữ ra đi với hơn 17.000 đô la hàng hóa bị đánh cắp. Các nghi phạm được mô tả là hai phụ nữ từ 20-30 tuổi. Bất cứ ai nhận ra 2 phụ nữ đều được yêu cầu báo cáo với Sở cảnh sát Los Angeles – Chi cục Hollywood ở số 213-972-2971.----sách các tên phổ biến nhất đặt cho bé trai ở California bằng cách sử dụng dữ liệu từ Cơ quan An sinh Xã hội. Tên được xếp hạng theo số lượng trẻ sinh ra ở California trong năm 2021.Trong 5 tên đặt cho bé trai nhiều nhất tại Hoa Kỳ trong năm 2021 là, theo thứ tự: Liam (cũng nhiều nhất trong 5 năm qua), Noah, Oliver, Elijah và James.Tên đặt cho bé trai nhiều nhất tại California trong năm 2021 là, theo thứ tự: Noah, Liam, Mateo, Sebastian, Julian, Benjamin, Oliver, Elijah, Alexander, Daniel.----, nổi giận bắn chết 1 người, gây bị thương 5 người, ra tòa, cơ nguy chung thân. Lee Quevon Walker, 41 tuổi, bị cáo buộc nổ súng liên tục vào một chiếc xe tải chở 6 người sau khi 2 xe chạm nhau rồi tài xế xe tải phóng chạy xa khỏi nơi tai nạn vào ngày 24/11/2022.Walker bị truy tố đã đuổi theo chiếc xe tải kia cho đến khi nó dừng lại ở dãy nhà 400 trên West Bay Street, rồi xuống xe và bắn nhiều phát vào xe tải, lúc đó trước mặt đứa con trai 3 tuổi và bạn gái của y đang ngồi ở trong xe của y.

Các quan chức cho biết, hậu quả của vụ nổ súng là Lucas Rivera-Velasco, 30 tuổi ở Costa Mesa, chết và 5 người khác trên xe tải, trong độ tuổi từ 18 đến 38, đều bị thương.

Walker đã tự nộp mình cho cảnh sát và đang bị giam mà không được bảo lãnh. Walker phải đối mặt với 90 năm tù chung thân nếu bị kết án về mọi tội danh. Y sẽ ra tòa vào ngày 14/12/2022 tại Trung tâm Tư pháp Stephen K. Tamura ở Westminster.

---- Houston: Trang Vũ, hiện có tên mới đổi là Itani Milleni, bị truy tố về tội đánh vợ đến chết vào năm 2015 trong một vụ dàn dựng như là cướp, sẽ phải ngồi tù 55 năm, theo một thẩm phán đã phán lệnh hôm thứ Năm. Itani Milleni, 52 tuổi, đã giết vợ mình, Tuyết Ngọc Trần, khi cô tìm cách ly dị ông ta và giành quyền nuôi con. Cảnh sát tìm thấy xác của cô trong thẩm mỹ viện Chinatown tại 10800 Bellaire Blvd. Cơ sở kinh doanh đã bị lục soát, nhưng thẻ tín dụng và tiền mặt của cô Tran vẫn còn nguyên vẹn, theo hồ sơ tòa án.

Bị cáo đổi tên từ Trang Vũ khoảng 3 tháng sau khi cô Tran qua đời. Y đã soạn thảo một lá thư hôm thứ Tư nhận trách nhiệm về cái chết của Tran, nhưng bức thư không được Tòa cho đọc. Một bồi thẩm đoàn đã kết luận Milleni phạm tội giết Tran vào tháng 9 trong nỗ lực thứ hai để xét xử y về tội giết người.

Bản án hôm thứ Năm đã đưa ra trước mặt nhân chứng một người đàn ông từng sống với gia đình Milleni và người đã chứng kiến anh ta liên tục lạm dụng người vợ. Anh đã cố gắng can thiệp vào các hành vi mà anh nói bao gồm đấm và đánh cô bằng thắt lưng, nhưng Milleni bảo anh ta hãy lo việc của mình.

---- Hàng trăm công nhân ở Đà Nẵng tập trung đòi quyền lợi, công ty thông báo giải thể. Theo Báo Vietnam Finance. Chiều 2/12, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã thông báo quyết định giải thể vì hoạt động sản xuất, kinh doanh không hiệu quả. Như VietnamFinance đã đưa tin, trong ngày 2/12, hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tập trung lãn công để đòi quyền lợi. Những công nhân này cho hay, họ nghe thông tin công ty sẽ cho vận chuyển toàn bộ sản phẩm, máy móc ra khỏi xí nghiệp để đưa vào chi nhánh ở Quảng Ngãi. Lo bị công ty bỏ rơi, không thanh toán lương nên ngưng làm, kéo đến công ty.

---- HỎI 1: Học trực tuyến bất lợi: hơn 60% sinh viên học trực tuyến bị rối loạn thần kinh?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới, các khóa học đại học hoàn toàn trực tuyến đã trở thành tiêu chuẩn kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, nhưng các tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của sinh viên là rất đáng kể.

Một nhóm gồm 59.250 sinh viên đại học toàn thời gian tham gia các lớp toàn bộ học trực tuyến được phát hiện có mức độ đau khổ tâm lý cao hơn như lo lắng và trầm cảm. Học sinh là một phần của chương trình học cao hơn bốn năm và có độ tuổi trung bình là 21.

Tạp chí y tế JAMA Network đã công bố nghiên cứu xem xét sự khác biệt trong phản ứng sức khỏe tâm thần dựa trên các phương pháp phân phối khác nhau của các khóa học đại học bao gồm các lớp học trực tuyến, kết hợp và trực tiếp. Dữ liệu đến từ American College Health Association-National College Health Assessment III (Hiệp hội Y tế Đại học Hoa Kỳ-Đánh giá Sức khỏe Đại học Quốc gia III).

Tỷ lệ mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần ở sinh viên đại học lớn hơn nhiều so với trước đại dịch. Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ báo cáo hơn 60% sinh viên đại học đáp ứng các tiêu chí về ít nhất một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần trong năm học 2020-2021.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/30/jama-network-online-college-course-mental-health-effects/3041669853472/

---- HỒ SƠ: Võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn (1943-2022) từ trần.

Võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn vừa từ trần ngày 30/11/2022 tại Little Saigon, California. Võ sư Phạm Gia Cổn sinh năm 1943, tốt nghiệp y khoa tại Sài Gòn năm 1971, trở thành bác sĩ Quân Y phục vụ trong Binh Chủng Nhảy Dù VNCH trong cuộc chiến trước năm 1975.

Bác sĩ Phạm Gia Cổn học võ từ thơ ấu, trở thành võ sư thuộc nhiều môn phái khác nhau như Hapkido, Aikido, Taekwondo, Thiếu Lâm Thất Sơn với những đẳng cấp cao. Ông từng là giáo sư giảng dạy 28 năm tại đại học UCLA, chuyên ngành gây mê và trị đau nhức. Ông đồng thời cũng từng là chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam, Nam California. Ngoài ra ông còn là một nhạc sĩ chuyên thổi kèn Saxophone, sáng tác nhiều ca khúc phổ từ thơ và cũng là người sáng lập ban nhạc Star Band.

Bác sĩ Phạm Gia Cổn đã dành thời gian nhiều năm nghiên cứu, phối hợp giữa âm nhạc, võ thuật, y học để sáng lập môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Theo lời Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, đây là một sự phối hợp của Y-Võ-Nhạc bắt nguồn từ những lối tập của các môn võ thuật như Thiếu Lâm, Taekwondo, Hapkido… Với hơn 60 năm học võ và dạy võ, ông đã khai sáng ra môn Thể Dục Khí Công này. Trên đà phát triển, bộ môn Khí Công Hoàng Hạc đã thành lập nhiều trung tâm huấn luyện ở nhiều nơi khác như: San Jose, California; Houston, Texas; Tampa, Florida; cùng một số các quốc gia như Turku, Phần Lan; Melbourne và Sydney, Úc; Copenhagen, Đan Mạch...

Bác sĩ Phạm Gia Cổn là một thiên tài về võ thuật. Trang Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y có viết về cuộc đời đầy các cơ duyên về võ học của Bác sĩ Phạm Gia Cổn, trích như sau:

"Võ sư Phạm Gia Cổn sinh năm 1943 trong một gia đình nề nếp Nho học. Cuối thập niên 1950, ông bắt đầu bước vào thế giới võ thuật với bộ môn Nhu Đạo (Judo) do cố võ sư Hồ Cẩm Ngạc hướng dẫn. Giữa thập niên 1960, ông theo học võ Tây Sơn Nhạn của võ sư Khưu Văn Ngộ, và đồng thời học thêm nhiều bộ môn trong đó có cả võ cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông thụ giáo môn Thiếu Lâm Thất Sơn do chính VS chưởng môn Lê Đình Trưởng trực tiếp huấn luyện. Ông còn theo học Taekwondo Đại Hàn với võ sư Lee Jung Nam (hiện đang là chủ tịch Moo Do Taekwondo Tân Tây Lan) cùng võ sư Nguyễn Văn Hoàng chỉ dạy thêm cho ông về quyền pháp và kỹ thuật chiến đấu.

Năm 1965 trong một cơ duyện đặc biệt, võ sư Phạm Gia Cổn gặp được võ sư Kim Chấn Bát (Kim Jin Pal) và được nhận vào khoá Hapkido đầu tiên tại Việt Nam. Vị võ sư này là trưởng toán trong đội cận vệ của tổng thống Đại Hàn thời bấy giờ là Pak Chung Hi, và cũng là một diễn viên điện ảnh võ thuật nổi tiếng.

Năm 1971 bác sĩ Phạm Gia Cổn tốt nghiệp y khoa tại Sài Gòn, và cũng cùng thân phận với bao nhiêu người khác trên con đường lưu vong xứ người khi miền Nam VN rớt vào tay Cộng Sản tháng tư 1975. Một năm sau ngày định cư tại Hoa Kỳ, ông quyết tâm lấy được bằng y khoa tại đất nước này. Ngoài thời gian bận bịu với việc học, ông vẫn truyền dạy Hapkido và võ cổ truyền VN trong cộng đồng Việt tại Chicago và Florida như một đóng góp trong công cuộc lành mạnh hoá giới trẻ trong cộng đồng xuyên qua võ đạo.

Năm 1997, Lão Sư Lê Đình Trưởng quyết định trao quyền trưởng môn Thiếu Lâm Thất Sơn cho võ sư Phạm Gia Cổn ngay trong ngày Lão Sư làm lễ "Rửa Tay Gác Kiếm" tại thành phố San Diego miền Nam California trước sự chứng kiến của nhiều võ sư đồng đạo từ các môn phái bạn, và hàng trăm môn sinh cùng các quan khách tham dự. Trong buổi lễ đầy xúc động, võ sư Phạm Gia Cổn đã khiêm tốn muốn nhường chức vụ này lại cho người sư đệ của ông là võ sư Lê Thiện Ký, nhưng Lão Sư Lê Đình Trưởng vẫn giữ nguyên ý định cho ông giữ trách vụ này nên cuối cùng ông đã nhận lời phó thác của ân sư.

Năm 1983, võ đường Hapkido đầu tiên của người Việt Nam tại Hoa kỳ được thành lập dưới sự giảng dạy trực tiếp từ võ sư Phạm Gia Cổn. Hàng ngàn võ sinh Hapkido ưu tú đã được đào luyện từ nơi này, và võ đường vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ cho đến ngày nay tại thành phố Westminster miền Nam California. Vài năm sau do nhu cầu phát triển ông thành lập American Hapkido Federation (Liên Đoàn Hapkido Hoa Kỳ) quy tụ rất nhiều võ sư Việt Mỹ. Hiện nay võ sư Phạm Gia Cổn là chủ tịch của American Hapkido Federation, mang Huyền Đai đệ cửu đẳng, một cấp bậc cao nhất cho những võ sư còn hoạt động.

Không ngừng sự nghiệp võ thuật của mình nơi đó, khi võ sư Phạm Gia Cổn nhận thấy nhu cầu rèn luyện sức khỏe cũng như kiến thức về dinh dưỡng cho quý cao niên trong cộng đồng, ông sáng lập bộ môn "Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc" (năm 2006) dựa trên nền tảng của võ cổ truyền Việt Nam, và một số môn võ mà ông đã bỏ cả đời để kinh nghiệm và thành tựu. Cùng với những kiến thức y-khoa Đông cũng như Tây, bộ môn "Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc" đã nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu cần vận động đúng cách cho những người khi tuổi "Hạc" đã cao, và qua quá trình 7 năm ứng dụng đã chứng minh sự thành công và hiệu quả trong lãnh vực trị liệu các bệnh của người lớn tuổi như cao máu, cao mỡ, đau nhức khớp xương..." (ngưng trích)

Việt Báo thành kính chia buồn cùng hiền thê Kiều Hạnh của BS Phạm Gia Cổn, tang quyến và võ phái Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Võ sư Bác sĩ Phạm Gia Cổn từ trần là một mất mát lớn cho cộng đồng Việt Nam.

