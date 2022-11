Hiện tại, quân Ukraine đang bắn 2.000 đến 4.000 quả đạn pháo mỗi ngày, một con số thường vẫn ít hơn so với số lượng đạn pháo do quân lực Nga bắn mỗi ngày. Bắn nhiều như thế, nên đại pháo hư tới 1/3.

- Trung Quốc: Biểu tình khắp TQ, đưa cao tờ giấy trắng để làm cờ chống đảng CSTQ.

- Thứ Sáu Đen: Dân Mỹ lên mạng xài kỷ lục 9,12 tỷ đô.

- Mississippi: Hãng nội thất UFI sa thải gần 2.700 nhân viên ngay trước nửa đêm 21/11 qua tin nhắn.

- Tổng thư ký NATO: Giúp Ukraine gây tốn kém cho châu Âu nhưng phương Tây vẫn cần phải giúp thêm Ukraine, nơi dân Ukraine trả giá bằng máu. Truyền thông độc lập của Nga: Putin ra lệnh bí mật để bắt lính 3 đợt, mỗi đợt 300.000 tân binh, hiện nay đã có 100.000 tân binh thương vong. Mỹ, Nam Hàn và Pháp gửi gần 200 máy phát điện đến giúp Ukraine.

- Thủ tướng Ba Lan: Nga thua ở chiến trường, nên pháo kích hạ tầng để dân Ukraine chết vì đói, lạnh. Ukraine kỷ niệm 90 năm nạn đói "Holodomor" khi Liên Xô làm hơn 3 triệu người Ukraine chết đói trong hai năm 1932-1933. Nhiều người dân di tản về phía tây, xa khỏi Kherson, vì Nga pháo kích Kherson liên tục. Ukraine và Nga trao đổi tù nhân hôm thứ Bảy.

- Nga: sốc vì tin Bộ trưởng Ngoại giao Belarus chết.

- Tiên đoán từ MSNBC: Mike Pence sẽ ra trước đại bồi thẩm đoàn liên bang về Trump và bạo loạn 6/1.

- World Cup 2022: Argentina thắng Mexico 2-0.

- Atlanta: nổ súng, 1 chết, 5 bị thương.

- Gavin Newsom: sẽ không tranh cử chống lại Biden.

- Sau khi Trump tiếp người cực hữu thượng tôn da trắng Nick Fuentes và ca sĩ Ye, Bạch Ốc lên án.

- Mỹ cho phép Chevron bơm dầu ở Venezuela, vì chính phủ Venezuela chịu đàm phán với đối lập.

- Giá xăng toàn quốc, Quận Cam giảm liên tục.

- Texas: Chùa Linh Sơn ở thị trấn Austin bị trộm.

- Đại gia Việt đua mở nhà thuốc, thị trường dược vẫn lệ thuộc Trung Quốc.

- Nhiều doanh nghiệp du lịch không thể vượt qua 'cơn bão' COVID-19.

- Hàng nhái từ Trung Quốc vào Việt Nam giống hàng chính hãng đến 80%.

- HỎI 1: Nên dời những ngày lễ mùa đông sang mùa hè để tránh lây bệnh? ĐÁP 1: Đó là ý kiến của 1 Bác sĩ Giáo sư Đại học Oregon Health and Science University.

- HỎI 2: Có chuyện 2.500 người Úc cởi truồng 100% để chụp hình chống ung thư da? ĐÁP 2: Đúng, có chuyện đó hôm Thứ Bảy.

QUẬN CAM (VB-27/11/2022) ---- Đưa cao tờ giấy trắng để làm lá cờ chống đảng CSTQ. Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ gắn bó với chính sách zero-Covid bất chấp các cuộc biểu tình lớn lan ra khắp TQ để chống các biện pháp phong tỏa coronavirus khắc nghiệt, trong khi một số người biểu tình công khai kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức. Làn sóng biểu tình chưa từng có đã lan đến trung tâm tài chính Thượng Hải cũng như các trường đại học ở một số thành phố, kể cả Bắc Kinh và Nam Kinh, với những người biểu tình giơ những tờ giấy trắng như một biểu tượng phản đối kiểm duyệt.

Trong một trường hợp hiếm hoi, một đoạn video cho thấy một nhóm người hét lên: "Đả đảo Đảng Cộng sản, hạ bệ Tập Cận Bình!" Nhiều người Trung Quốc đã chán các chính sách phong tỏa chống Covid-19 đã phá hủy kinh tế, đóng cửa hãng xưởng và buộc nhiều người phải ở nhà.

Kể từ cuối tuần trước, các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở các thành phố lớn, bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh, Urumqi và những thành phố khác. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật nổ ra sau vụ cháy chung cư 3 ngày trước đó ở Urumqi, thủ phủ của vùng Tân Cương, Trung Quốc, khiến 10 người chết và 9 người khác bị thương.

Video dài 1 phút:



https://youtu.be/t5HaUzR7RNc

---- Dân Mỹ đã chi một khoản kỷ lục 9,12 tỷ đô la để mua sắm trực tuyến trong Thứ Sáu Đen năm nay, theo Adobe, nơi theo dõi doanh số bán hàng trên các trang web của nhà bán lẻ. Adobe cho biết tổng thương vụ bán hàng trực tuyến trong ngày sau Lễ Tạ ơn đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái và thiết bị điện tử là yếu tố đóng góp chính, khi thương vụ bán hàng trực tuyến tăng 221% so với trung bình một ngày trong tháng 10. Đồ chơi là món hàng phổ biến khác đối với người mua sắm, tăng 285%, cũng như thiết bị tập thể dục, tăng 218%.

---- Công ty nội thất United Furniture Industries có bản doanh ở Mississippi sa thải gần 2.700 nhân viên ngay trước nửa đêm 21/11. Công ty đã thông báo cho nhân viên về việc họ bị sa thải bằng tin nhắn và email và yêu cầu họ không đến làm việc vào ngày hôm sau. UFI nổi tiếng về sản xuất ghế sofa và ghế tựa thân thiện cho thương hiệu Simmons Upholstery.

Theo tờ New York Post, thông điệp mà công ty gửi tới nhân viên có nội dung: "Theo chỉ thị của ban giám đốc... chúng tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng do hoàn cảnh kinh doanh không lường trước được, công ty buộc phải thực hiện quyết định khó khăn để chấm dứt việc làm của tất cả nhân viên của mình, có hiệu lực ngay lập tức, vào ngày 21 tháng 11... Việc sa thải bạn dự kiến ​​là vĩnh viễn."

Công ty cũng chỉ thị các tài xế của hãng ngay lập tức "trả lại thiết bị, hàng tồn kho và chứng từ giao hàng... bất kể [họ] đã hoàn thành việc giao hàng [của họ] hay chưa". Bản tin New York Post nói rằng hồi mùa hè, công ty đã sa thải giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và phó chủ tịch điều hành về bán hàng.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, hỗ trợ Ukraine gây tốn kém cho châu Âu nhưng các nước phương Tây vẫn cần phải tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Stoltenberg nói với tờ Welt am Sonntag của Đức trong m1 cuộc phỏng vấn: "Giá lương thực và năng lượng tăng cao, gây ra khó khăn cho nhiều gia đình ở châu Âu. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng người dân Ukraine phải trả giá bằng máu của họ hàng ngày". Ông cáo buộc Nga "cố gắng sử dụng mùa đông như một vũ khí" bằng cách dội bom phá sập hạ tầng năng lượng ở Ukraine: “Tổng thống Putin phản ứng với những chiến bại bằng sự tàn bạo hơn."

---- Hồi cuối tháng 10, các quan chức Nga, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng Thống Vladimir Putin, đã tuyên bố ngừng các biện pháp bắt lính. Họ nói rằng 300.000 người đã nhập ngũ vào quân đội Nga và không cần phải huy động thêm nữa. Tuy nhiên, sắc lệnh huy động lính của Putin vẫn chưa hết hạn hoặc bị hủy bỏ.

Theo các phương tiện truyền thông độc lập của Nga, đoạn văn thứ 7 được bôi đen trong sắc lệnh, chỉ có nội dung “sử dụng chính thức” (“for official use”), được cho là trình bày chi tiết 3 đợt huy động với 300.000 người mỗi đợt, cộng lại lên tới gần 1 triệu tân binh, theo truyền thông độc lập của Nga.

Tờ “Vazhnye Istorii” -- tiếng nói độc lập của truyền thông Nga bản doanh ở Lithuania -- viết rằng Điện Kremlin ước tính thiệt hại ở chiến trường Ukraine của quân dự bị được huy động đã tới mức khoảng 100.000 tân binh thương vong, và họ có kế hoạch thay thế họ bằng quân chính quy.

---- Mỹ, Nam Hàn và Pháp gửi gần 200 máy phát điện đến Ukraine. Riêng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Ukraine sẽ cung cấp 80 máy phát điện để duy trì nguồn điện. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink viết trên Twitter: “Sự hỗ trợ này chỉ là một phần trong phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc tấn công tàn nhẫn, liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng khi chúng tôi tiếp tục sát cánh với Ukraine.”

Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine, đã báo cáo vào ngày 25/11 rằng Nam Hàn sẽ cung cấp 20 máy phát điện công suất lớn cho Ukraine, trong đó là 20 máy phát điện có công suất 450-500 kW, và 5 máy DOOSAN DX17Z. Các máy gửi bằng vận tải cơ sẽ tới Ukraine ngày 12/12/2022. Ngoài ra, Pháp nói sửa soạn gửi 100 máy phát điện công suất lcao tới Ukraine.

---- Quân đội Ukraine bắn hàng nghìn quả đạn nổ vào các mục tiêu của Nga mỗi ngày, sử dụng các khẩu pháo công nghệ cao do Mỹ và đồng minh cung cấp. Tuy nhiên, số vũ khí đó đang bất khiển dụng sau nhiều tháng sử dụng quá mức, hoặc bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong chiến đấu, và hàng chục chiếc đã được đưa ra khỏi chiến trường, đưa sang Ba Lan, để sửa chữa.

Theo các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và những người khác quen thuộc với nhu cầu quốc phòng của Ukraine, một phần ba trong số khoảng 350 pháo do phương Tây tài trợ cho Kyiv đã bất khiển dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Nỗ lực sửa chữa vũ khí ở Ba Lan đã bắt đầu trong những tháng gần đây.

.

Hiện tại, quân Ukraine đang bắn 2.000 đến 4.000 quả đạn pháo mỗi ngày, một con số thường vẫn ít hơn so với số lượng đạn pháo do quân lực Nga bắn mỗi ngày. Theo thời gian, tốc độ bắn nhiều như thế đã gây ra nhiều nan đề đối với binh lính Ukraine khi sử dụng pháo M777, chẳng hạn như đạn pháo không bay xa như trước, hoặc không còn chính xác nữa.

---- Ukraine và Nga đã trao đổi tù nhân hôm thứ Bảy, cả hai bên đã thông báo riêng. Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng Thống Ukraine, nói 12 người Ukraine và 9 người Nga đã được thả trong một cuộc hoán đổi: "Những người lính của chúng tôi, những người đã bảo vệ Mariupol, NPP Chernobyl và Đảo Rắn đang trở về nhà." Ông nói thêm rằng tổng số người Ukraine được thả trong tuần qua là 98 người tính đến cuối tuần này. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận 9 quân nhân của họ ''gặp nguy hiểm đến tính mạng khi bị giam cầm đã được trao trả từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát" hãng TASS đưa tin.

---- Nhiều tuần lễ sau khi ăn mừng thành phố được tái chiếm, người dân phải chạy trốn khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Chuyến tàu đầu tiên rời Kherson đi về phía Tây chở 100 người, trong đó có 20 trẻ em và 7 bệnh nhân nằm liệt giường trong bệnh viện. Các quan chức thành phố đang khuyến khích người dân rời đi và cho biết những người di tản sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, chỗ ở và viện trợ nhân đạo tại thành phố Khmelnytsky.

Các cuộc pháo kích của Nga vào Kherson đã tăng liên tục trong tuần này, và nhiều người dân thiếu điện. Xe tải, xvà ôxe hơi thường nối hàng dài ra khỏi Kherson hôm thứ Bảy, một số trong số đó kéo theo rơ-moóc. Yevhen Yankov, một hành khách trên chiếc xe tải bị kẹt trong giao thông cho biết: “Thật đáng buồn khi chúng tôi phải rời khỏi nhà của mình. Bây giờ chúng tôi được tự do, nhưng lại phải rời đi, vì pháo kích liên tục, và đã có người dân chết vì đạn pháo."

---- Tại Kyiv hôm thứ Bảy, Thủ tướng Ba Lan nói rằng sau khi đánh giá sai sức mạnh quân sự của mình, Nga đang nhắm phá hủy hạ tầng nhằm đánh bại Ukraine. Mateusz Morawiecki, người đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực tại thủ đô Ukraine cho biết: "Không thể chiến thắng trên chiến trường, Nga đang mang đến cái chết, cái đói và cái lạnh cho dân thường."

Thứ Bảy là kỷ niệm 90 năm ngày bắt đầu "Holodomor", hay Nạn đói lớn, trong đó hơn 3 triệu người Ukraine đã chết đói trong hai năm 1932-1933 khi chính phủ Liên Xô siết lương thực. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đánh dấu lễ kỷ niệm trọng thể của Ukraine bằng một thông điệp qua video: "Hôm nay, chúng ta thống nhất với nhau trong việc tuyên bố rằng nạn đói không bao giờ được sử dụng làm vũ khí nữa."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence

Cầu thủ thiên tài Lionel Messi đ

Lại thêm một vụ nổ súng

----Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy cho biết Moscow "bị sốc" trước thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei đã qua đời và nói thêm rằng nước này sẽ sớm đưa ra lời chia buồn chính thức". Makei dự kiến gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào thứ Hai bên lề hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).----sẽ sớm ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn liên bang trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Trump đã thua Joe Biden, theo lời một cựu công tố viên liên bang dự đoán trên MSNBC hôm thứ Bảy.Người dẫn chương trình MSNBC Yasmin Vossoughian đã phỏng vấn cựu công tố viên liên bang Glenn Kirschner sau khi Bộ Tư Pháp cho biết muốn phỏng vấn Pence: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Pence từ chối?"Kirschner nói: “Tôi tin rằng Mike Pence sẽ vào phòng điều trần để trả lời đại bồi thẩm đoàn liên bang. Pence đã nói với Quốc hội, với Ủy Ban Điều Tra 6/1 rằng ông sẽ không ra trả lời họ. Và Pence cũng nói, với 7 chữ mà tôi nghĩ nên để cử tri Mỹ quyết định rằng Pence không đủ tư cách để ứng cử trong tương lai. Pence nói, 'Quốc hội không có quyền ép tôi khai.' Hãy nhớ rằng Quốc hội đang điều tra để cố gắng soạn luật mới, để ngăn những chuyện kiểu như ngày 6 tháng 1/2022 để không cho xảy ra nữa, vì ngày 6/1 là một cuộc tấn công vào nền dân chủ, ngăn trở chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, trong khi Mike Pence là nhân chứng thực tế. Pence là nạn nhân của chiến dịch gây áp lực của Trump, vì Trump cưỡng ép Pence vi phạm luật, vậy mà Mike Pence đã nói rằng Quốc hội - và nói rộng ra là nói với người dân Mỹ - không [ai] có quyền lấy lời khai của Pence. Tôi không hiểu bằng cách nào Pence có thể im lặng trong khi bản thân Pence là nhân vật trung tâm với một số bằng chứng quan trọng nhất."----ã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022 Qatar vào thứ Bảy khi đội tuyển Argentina đánh bại đội tuỷển Mexico tỷ số 2-0. Messi ghi bàn thắng đầu tiên của đội Argentina ở phút 64, trong khi cầu thủ Enzo Fernandez ghi bàn thứ hai ở phút 87.Chiến thắng đội Mexico đã giữ cho đội Argentina cơ hội đi xa sau trận thua tỷ số 2-1 trước đội tuyển Saudi Arabia hôm thứ Ba vừa qua --- trong khi người hâm mộ dự đoán mùa này sẽ là World Cup cuối cùng cho Messi, 35 tuổi. Đội Argentina sẽ đối mặt với đội Ba Lan vào thứ Tư 29/11/2022 cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trận đấu sẽ quyết định xem đội Argentina sẽ vượt qua nổi vòng đầu tiên hay không.----đêm thứ Bảy ở Atlanta với 1 chết, 5 bị thương. Đài Fox 5 Atlanta đưa tin: “Cho đến nay, cảnh sát cho biết có 5 nạn nhân bị bắn, ngoài người đàn ông đã mất mạng ngay tại hiện trường. Họ chưa xác định được bất kỳ nghi phạm hoặc nạn nhân nào, nhưng cho biết đây là kết quả của một cuộc tranh cãi giữa thanh thiếu niên và thanh niên kết thúc bằng bạo lực súng". Theo Gun Violence Archive, cho đến nay đã có 613 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2022 và 40.060 trường hợp tử vong vì súng.

---- Thống đốc California Gavin Newsom nói với Politico rằng ông không có kế hoạch thách thức Tổng thống Joe Biden tái đắc cử vào năm 2024. Newsom cho biết ông đã nói với "tất cả mọi người trong Bạch Ốc, từ chánh văn phòng đến đệ nhất phu nhân" rằng ông sẽ ủng hộ nhiệm kỳ thứ hai của Biden: "Biden không chỉ đánh bại Trump một lần, tôi nghĩ Biden có thể đánh bại Trump một lần nữa." Trước đó vào tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ra tranh cử, trong khi Biden cho biết sẽ công bố quyết định ứng cử hay không vào đầu năm tới.

Đặc biệt, Newsom cũng nói rằng ông sẽ không tranh cử tổng thống nếu Biden không tranh cử nhưng ít chắc chắn hơn về cuộc bầu cử năm 2028. Newsom đã được đồn đại là một ứng cử viên Đảng Dân chủ có thể cho chức tổng thống vào năm 2024, đặc biệt nếu Biden không tranh cử.

---- Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố sau bữa tối mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có với nhà hoạt động cực hữu thượng tôn da trắng Nick Fuentes và ca sĩ nhạc rap Ye: "Sự cố chấp, thù ghét và chủ nghĩa bài Do Thái hoàn toàn không có chỗ đứng ở Mỹ - kể cả ở Mar-a-Lago. Sự phủ nhận [thảm sát] Holocaust là đáng ghê tởm và nguy hiểm, và nó phải bị lên án mạnh mẽ".

Fuentes đã bị đình chỉ tài khoản trên hầu hết các mạng xã hội lớn vì phát ngôn kích động thù địch, trong khi Ye, trước đây được gọi là Kanye West, gần đây đã bị đình chỉ Twitter vì đăng thông điệp chống đối. Ông tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024, nói ông muốn Trump làm người bạn tranh cử của mình.

---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cho phép Chevron tiếp tục sản xuất dầu ở Venezuela. Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Venezuela và phe đối lập đồng ý tham gia vào các cuộc đàm phán về cứu trợ nhân đạo và các vấn đề khác. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng việc này được coi là "động cơ cho các cuộc đàm phán" và rằng sản lượng của Chevron sẽ không đủ đáng kể để ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường quốc tế. Giấy phép cấp có giá trị trong sáu tháng và có thể được gia hạn.

---- Giá trung bình cho một gallon xăng loại thường ở Quận Cam đạt $5,096 hôm thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 3/3/2022. Hôm Thứ Sáu đánh dấu lần thứ 45 giá xăng giảm trong 51 ngày. Giá hôm thứ Năm là $5,060/gallon, theo AAA. Chỉ hơn một tháng, giá xăng ở Quận Cam đã giảm gần 60 xu.

Trong khi đó, giá xăng ở Quận Los Angeles đạt $5,165/gallon hôm thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 3/2022, giảm 48 lần trong 51 ngày. Los Angeles chỉ cao hơn mức trung bình toàn tiểu bang là $5,096.

Giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm trong ngày thứ 16 liên tiếp, giảm 8/10 xu xuống còn 3,578 đô/gallon. Nó thấp hơn 12,9 cent cách đây chưa đầy một tuần và thấp hơn 19,7 cent so với một tháng trước, nhưng thấp hơn 18,1 cent so với một năm trước.

---- Texas: Chùa Linh Sơn ở thị trấn Austin bị trộm. Theo tin từ đài KXAN, video giám sát cho thấy một nhóm đột nhập vào ngôi chùa Linh Sơn trên đường Duval, cạy thùng tiền phước sương và lấy trộm tiền mặt từ chánh điện vào Ngày Lễ Tạ ơn. Các thành viên của chùa đã tập trung trong nhà bếp hôm thứ Sáu, chờ cảnh sát đến lấy báo cáo của họ.

Họ không muốn tiết lộ số tiền bị đánh cắp nhưng cho biết nó bao gồm số tiền họ quyên góp được tại một sự kiện lớn trong tháng này. Nhiều camera giám sát khắp ngôi đền, bao gồm cả ở cửa trước và bên trong chánh điện, đã ghi lại vụ việc. Phật tử cũng nói, băng trộm đã phá cửa phòng ngủ của nhà sư, ngay bên ngoài phòng cầu nguyện, và lấy trộm tiền từ trong phòng. Nhà sư nói sư đã rời đi vài phút trước khi vụ trộm xảy ra để tham dự bữa tối Lễ tạ ơn.

Một thành viên của ngôi đền giấu tên cho biết: “Chúng tôi thực sự sợ hãi. Chúng tôi chỉ có camera an ninh. Chúng tôi không có cách nào để bảo vệ chúng tôi một lần nữa thông qua vũ lực và có thể là bạo lực.” Các thành viên trong chùa cho biết họ có kế hoạch tăng cường an ninh để bảo đảm những người đến cầu nguyện được bảo vệ tốt hơn.

---- Đại gia Việt đua mở nhà thuốc, thị trường dược vẫn lệ thuộc Trung Quốc. Theo Báo Dân Trí. Mỗi năm người Việt chi hàng chục tỷ USD cho chăm sóc sức khỏe nhưng ngành dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80-90%. Thách thức hàng đầu xuất phát từ việc ngành dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80-90%. Trong đó, số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu.

---- Nhiều doanh nghiệp du lịch không thể vượt qua 'cơn bão' COVID-19. Theo Báo CafeBiz. Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam cho biết, đại dịch COVID-19 đã ghi dấu ấn vào lịch sử khủng hoảng của nhân loại. Với những diễn biến rất phức tạp, kéo dài, có những lúc doanh nghiệp hoang mang không biết lúc nào được phục hồi: "Tại Quảng Nam, nhiều doanh nghiệp đã không thể vượt qua khủng hoảng, phải đóng cửa, rút khỏi thị trường. Có giai đoạn 100% doanh nghiệp du lịch đã phải dừng hoạt động, có đến 14.000 lao động mất việc làm, chưa kể lực lượng lao động tự do."

---- Hàng nhái từ Trung Quốc vào Việt Nam giống hàng chính hãng đến 80%. Theo Báo Tuổi Trẻ. Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ sản xuất trong nước mà còn được đặt ở nước ngoài, đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau, tập trung chủ yếu là thực phẩm chức năng, thời trang, mỹ phẩm, giày dép... Nghiêm trọng nhất là các sản phẩm giày được sản xuất tại những "thủ phủ" chuyên nhái giả nhãn hiệu tại Trung Quốc như Phúc Kiến, Hồ Nam, Hà Bắc, Quảng Châu… với kiểu dáng, mẫu mã giống hàng chính hãng tới 80% mà giá chỉ bằng 1/10. Bộ Công Thương cho hay có những sản phẩm được một số cơ sở nhập vào Việt Nam và dùng thủ đoạn bóc nhãn xuất xứ từ nước ngoài và ghi xuất xứ sản phẩm Việt Nam (Made in Vietnam) để gian lận thương hiệu xuất khẩu vào Mỹ hoặc nước có FTA với Việt Nam, gây mất uy tín cho sản phẩm da giày xuất khẩu của Việt Nam.

---- HỎI 1: Nên dời những ngày lễ mùa đông sang mùa hè để tránh lây bệnh?

ĐÁP 1: Đó là ý kiến của 1 Bác sĩ Giáo sư Đại học Oregon Health and Science University. Thế là sóng gió sôi sục ở mạng Twitter, bùng nổ ra một loạt tranh luận sau khi một nhà báo chuyên mục sức khỏe của MSNBC đưa ra ý tưởng hủy bỏ Lễ Tạ ơn và dời những kỳ nghỉ lễ mùa đông sang mùa hè để ngăn ngừa bệnh tật.

Hôm thứ Tư, Bác sĩ Esther Choo, giáo sư y học khẩn cấp tại Đại học Oregon Health and Science University, đã đưa ra những suy nghĩ của mình về cách ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, chẳng hạn như COVID-19 và RSV (vi khuẩn đường hô hấp, còn được gọi là orthopneumovirus, dễ lây nhiễm trong không khí, gây nhiễm trùng hô hấp), trong mùa lễ.

https://nypost.com/2022/11/25/twitter-explodes-after-msnbcs-esther-choo-calls-to-cancel-thanksgiving/

---- HỎI 2: Có chuyện 2.500 người Úc cởi truồng 100% để chụp hình chống ung thư da?

ĐÁP 2: Đúng, có chuyện đó hôm Thứ Bảy.

Khoảng 2.500 người đã được mời chụp ảnh khỏa thân tại một bãi biển ở Australia vào đầu ngày thứ Bảy 26/11/2022, trong một buổi chụp ảnh nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư da. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick, người nổi tiếng với nhiếp ảnh khỏa thân quy mô lớn trên khắp thế giới, đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Skin Check Champions của Úc để tổ chức buổi chụp ảnh "Strip Off for Skin Cancer" ("Thoát khỏi bệnh ung thư da" -- ghi chú: "strip off" có nghĩa đen là cởi hết 100%) tại Bãi biển Bondi ở Sydney.

Buổi chụp hình diễn ra vào lúc mặt trời mọc vào ngày cuối cùng của Tuần hành động về ung thư da quốc gia của Úc. Theo Skin Check Champions, mỗi người trong số những người tham gia được thiết lập để "đại diện cho một trong số hơn 2.500 người Úc bị chết bi thảm vì ung thư da mỗi năm. Một thống kê mà chúng tôi quyết tâm loại bỏ."

https://youtu.be/h5nklyS4TMg

.