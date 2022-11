Bất ngờ ở World Cup: Saudi Arabia thắng Argentina tỷ số 2-1.

- Ngoại trưởng Mỹ: ca ngợi Qatar bơm thêm dầu cho thế giới, khen nhân quyền Qatar tốt đẹp.

- Bất ngờ ở World Cup: Saudi Arabia thắng Argentina tỷ số 2-1.

- World Cup: Đội tuyển Xứ Wales hòa đội tuyển Mỹ với tỷ số 1-1. Có Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken xem.

- Qatar: 1 nhà báo Mỹ vào sân vận động World Cup, bị bắt, ép cởi áo cầu vồng ủng hộ cộng đồng LGBTQ.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: quan ngại vì chiến đấu cơ TQ liên tục bay hù dọa, hung hiểm.

- Cộng Hòa lo sợ viễn ảnh: Trump lập đảng mới nếu thua sơ bộ Cộng Hòa. Buộc Cộng Hòa làm con tin.

- Cháy lớn tại 1 nhà máy 2 tầng ở TQ: 38 người chết.

- Pháp: xét thuế 1 tiệm đồ cổ, 1 thanh tra thuế ở Pháp bị đâm chết, chủ tiệm sau đó tự sát.

- Louisiana: cựu linh mục vui sex với 2 cô nơi bàn thờ, bị Tòa phạt 2 năm quản chế.

- Ukraine: Nga chuẩn bị vơ vét thêm 500.000-700.000 lính. 16 thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Mỹ gửi phi cơ không người lái vũ trang MQ-1C Grey Eagle giúp Ukraine. An ninh Ukraine bố ráp tu viện Chính thống giáo hơn 1.000 năm tuổi ở thủ đô Kiev vì nghi Putin gài ổ gián điệp. Anh: các hải cảng lưu trú Hạm Đội Biển Đen của Nga bất an vì Ukraine có thể bắn phi đạn tới. Ukraine di tản nhiều cư dân còn ở các vùng Kherson và Mykolaiv vì các nhà máy điện, nước, khí đốt các nơi này đã bị Nga bắn sập. Hơn 10 triệu người Ukraine đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Khoảng 10 triệu người hiện đang sống trong các vùng không có điện do Nga bắn sập các nhà máy điện.

- Nga: Ba Lan đang phá hoại toàn bộ hệ thống an ninh của châu Âu (Khôi hài: Nga phá hoại an ninh Châu Âu mới đúng).

- Phi đạn Nga đưa nhiều thành phố Ukraine về thời kỳ đồ đá: Không đèn, không nước, không ga để nấu ăn, không xài thang máy được... Zelensky: Nga phải rút quân ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia.

- Oxfam America: đòi các hãng dầu khổng lồ (Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips...) phải gỡ bí mật hồ sơ thuế

- Colombia: 1 phi cơ chở 8 người rớt vào nhà dân, cả 8 cùng chết, làm 13 nhà dân sụp đổ, hư hại.

- Iran: 2 nữ diễn viên nổi tiếng bị bắt vì biểu tình đòi dân chủ và vì bỏ khăn trùm đầu.

- Tổng thống Joe Biden ân xá 2 gà tây, giễu Cộng Hòa.

- Indonesia: động đất giết chết ít nhất 268 người và hàng trăm người bị thương. Hơn 13.000 người có nhà sụp.

- Massachusetts: xe SUV đâm vào một tiệm Apple làm 1 người chết và 16 người khác bị thương.

- LS Patricia Lee: Phụ nữ da đen đầu tiên, và là phụ nữ gốc Á đầu tiên vào Tòa án Tối Cao Nevada.

- Los Angeles dặn dò: coi chừng tin nhắn lừa đảo.

- Oregon: Hạ Viện tiểu bang có 5 Dân biểu gốc Việt.

- Quý bà tới thành phố Worcester an tâm: nghị viên Thu Nguyen yêu cầu Worcester cung cấp miễn phí băng vệ sinh

- Thiếu đơn hàng, nhiều công nhân tại Đà Nẵng nghỉ việc, giảm giờ làm.

- VN: Đói vốn, thiếu vốn, doanh nghiệp bất động sản chấp nhận lỗ, hạ giá sản phẩm.

- HỎI 1: Thương hiệu tốt nhất thế giới? ĐÁP 1: Samsung, Google, YouTube.

- HỒ SƠ: Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu mất trong trại giam vì không được chăm sóc y tế kịp thời (RFA)

QUẬN CAM (VB-22/11/2022) ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nêu quan ngại vào hôm thứ Ba về "hành vi ngày càng nguy hiểm" của các chiến đấu cơ của quân đội TQ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng TQ Wei Fenghe ở Campuchia.

Austin cũng nhắc lại "sự cần thiết phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở" và nhấn mạnh "tầm quan trọng của đối thoại thực chất trong việc giảm thiểu rủi ro chiến lược, cải thiện thông tin liên lạc với khủng hoảng và tăng cường an toàn hoạt động." Hơn nữa, ông khẳng định Mỹ tôn trọng chính sách một Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh "kiềm chế, tránh các hành động gây bất ổn hơn nữa đối với Đài Loan." Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố căng thẳng giữa hai nước là do "phán đoán chiến lược sai lầm" của Mỹ.

---- Tới xem World Cup, không quên nhân quyền: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antone Blinken hôm thứ Ba cho biết Qatar đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền nhưng nhấn mạnh vẫn còn "nhiều việc phải làm" về vấn đề này. Phát biểu trong chuyến thăm đến quốc gia nơi ông xem FIFA World Cup, Blinken nói Mỹ đánh giá cao công việc mà Doha đã làm để cải thiện các hoạt động lao động và truy tố những kẻ buôn người. Ông nói thêm rằng đất nước hiện đang được chú ý do World Cup, nhưng điều "quan trọng hơn nhiều" là những gì sẽ xảy ra liên quan đến nhân quyền sau khi sự kiện kết thúc. Ông nói Hoa Kỳ và Qatar đã làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề nhân quyền ngay cả trước khi World Cup diễn ra và sẽ tiếp tục hoạt động sau đó. Khen xong là nói chuyện xăng dầu.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Ba, trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, rằng Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Qatar trong việc giúp "cung cấp nhu cầu năng lượng cho thế giới." Blinken nói rằng quan hệ đối tác giữa hai nước là "song phương, khu vực và gần đây là toàn cầu." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Qatar với tư cách là một "đồng minh chính ngoài NATO", cùng với công việc của Qatar là "hàn gắn những rạn nứt trong khu vực".

Blinken cũng khen ngợi "lập trường chính [mà nước này] đã thực hiện đối với Ukraine." Cuối cùng, Blinken chia sẻ rằng Mỹ "biết ơn sâu sắc [về vai trò] của Qatar trong việc giúp thả công dân Mỹ Mark Frerichs" khỏi Afghanistan.

---- Rất là bất ngờ ở World Cup: Saudi Arabia thắng Argentina tỷ số 2-1. Saudi Arabia ghi hai bàn trong hiệp hai sau khi bị dẫn trước một bàn và đã vượt qua thiên tài túc cầu Lionel Messi và đội tuyển huyền thoại Argentina trong trận World Cup hôm thứ Ba 22/11/2022 tại Lusail, Qatar.

Messi ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút thứ 10 tại sân vận động Lusail. Tuy nhiên sau đó, tiền đạo Saleh Al-Shehri và cầu thủ chạy biên Salem Al-Dawsari đã ghi bàn cho Saudi Arabia. Chung cuộc là Saudi Arabia thắng Argentina 2-1.

Các pha gay cấn trong trận Argentina vs Saudi Arabia.



Đội tuyển Argentina đang xếp thứ 3 thế giới và nằm trong Top 3 đội dự kiến sẽ thắng chức vô địch giải World Cup 2022. Trong khi đó đội tuyển Saudi Arabia đang xếp thứ 51 thế giới, và bước vào trận đấu chỉ với 3 chiến thắng trong 16 lần tham dự World Cup trước đó. Argentina hiện xếp cuối bảng C, trong khi Saudi Arabia dẫn đầu bảng với ba điểm.

Hai đội tuyển Mexico và Ba Lan sẽ gặp nhau trong một trận bảng C khác vào lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào hôm nay, Thứ Ba, tại Doha.

---- Đội tuyển túc cầu Xứ Wales, lần đầu tiên chơi ở World Cup kể từ năm 1958, đã cầm hòa đội tuyển Mỹ với tỷ số 1-1 tại Qatar hôm thứ Hai. Đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ đã dẫn trước 1-0 trong hiệp một, nhưng đã thua quả phạt đền trong hiệp hai để có trận hòa với Xứ Wales trong trận mở màn World Cup 2022 vào thứ Hai tại Sân vận động Al Rayyan ở Ar-Rayyan, Qatar.

Trong số 43.318 người có mặt tại Sân vận động Ahmad bin Ali có cả Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Đội tuyển Mỹ sẽ đấu với đội Anh trong trận đấu thứ hai bảng B của họ tại World Cup Qatar lúc 2 giờ chiều giờ miền Đông vào Thứ Sáu tại Sân vận động Al Bayt ở Al Khor. Sau đó, đội Mỹ sẽ đấu với đội Iran trong trận chung kết bảng B lúc 2 giờ chiều ngày 29/11 tại Sân vận động Al Thumama ở Doha.

---- Một nhà báo Hoa Kỳ cho biết anh đã bị bắt giữ trong một thời gian ngắn hôm thứ Hai khi cố gắng vào một sân vận động World Cup ở Qatar trong khi mặc áo cầu vồng để ủng hộ cộng đồng LGBTQ ở một quốc gia mà quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Grant Wahl, một cựu phóng viên ở tạp chí Sports Illustrated hiện có trang web riêng của mình, cho biết an ninh World Cup đã từ chối anh vào xem trận mở màn của Hoa Kỳ với Xứ Wales tại Sân vận động Ahmad Bin Ali ở Al Rayyan và yêu cầu anh cởi áo ra.

Nhà báo này nói rằng điện thoại của anh cũng đã bị lấy mất khi anh phóng tweet về vụ bắt giữ. "Tôi không sao, nhưng đó là một vất vả không cần thiết", Wahl viết trên Twitter. Anh cho biết một chỉ huy an ninh sau đó đã tới xin lỗi và cho phép anh vào sân. Anh sau đó cũng nhận được lời xin lỗi từ đại diện của FIFA, cơ quan quản lý túc cầu quốc tế.

---- Cộng Hòa kinh hoàng lo sợ viễn ảnh: Trump lập đảng mới nếu thua sơ bộ Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là người dẫn đầu để trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa - nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Trump thua sơ bộ. Những người trong đảng Cộng hòa đã nói chuyện với hãng tin Semafor rằng có thể Trump sẽ phá hoại hoàn toàn Cộng Hòa bằng cách tranh cử như một ứng cử viên độc lập. Cựu quan chức Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc Michael Short nói lúc đó y như một "tình huống con tin."

Trong quá khứ, Trump từng hù doạ sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên của đảng thứ ba hồi năm 2016, đó chắc chắn không phải là một kịch bản kỳ lạ. Họ giải thích: "Trump đã thành công như vậy một phần vì Trump chống lại giới tinh hoa và không liên hệ với cơ sở chính trị của cả hai bên, vì vậy tôi muốn nói rằng điều đó không hoàn toàn nằm ngoài khả năng".

---- Một vụ cháy lớn tại một cơ xưởng 2 tầng ở Trung Quốc hôm thứ Hai đã khiến 38 người chết. Đám cháy tại cửa hàng bán sỉ ở Anyang, tỉnh Henan đã bùng phát trong khoảng 7 tiếng đồng hồ, và bị đổ lỗi cho việc hàn điện không tuân thủ các quy định. Cảnh sát Anyang hôm thứ Hai cho biết họ đã “kiểm soát các nghi phạm có liên quan”. Cảnh quay từ camera an ninh về vụ hỏa hoạn cho thấy khói và lửa bốc lên từ tòa nhà khi các nhân viên cấp cứu cố gắng dập lửa.

---- Thanh tra thuế là nghề nguy hiểm nhất. Một thanh tra thuế ở Pháp đã bị đâm chết hôm thứ Hai trong cuộc kiểm tra thuế tại nhà của một đại lý đồ cổ. Cảnh sát tìm thấy nạn nhân 43 tuổi giấu tên nằm trên sàn nhà nơi đồng nghiệp nữ của anh cũng bị trói vào ghế tại 1 ngôi nhà ở phía bắc làng Bullecourt. Cô không bị thương nặng nhưng đang được điều trị sốc.

Trong một tuyên bố, công tố cho biết người buôn đồ cổ 46 tuổi đã “tự sát bằng súng” sau vụ tấn công. Bộ trưởng tài khoản công của Pháp Gabriel Attal cho biết thanh tra thuế “đang làm công việc của mình” nhưng “không bao giờ quay lại”.

---- Một nhà thờ Louisiana bỗng nhiên tai tiếng. Một cựu linh mục Công giáo bị bắt quả tang quan hệ tình dục với 2 phụ nữ tại khu vực bàn thờ nhà thờ hồi năm 2020 đã nhận tội đại hình dâm đãng (felony obscenity). Hôm Thứ Hai 21/11/2022, cựu LM Travis Clark, 39 tuổi, bị tuyên án 3 năm quản chế có giám sát sau khi nhận tội tại Tòa án Địa hạt 22 của Louisiana.

Clark lúc đó đang làm mục vụ tại Nhà thờ Công giáo Saints Peter & Paul ở Pearl River khi một người qua đường nhận thấy đèn sáng tại nhà thờ vào một đêm khuya vào tháng 9/2020. Sau khi nhìn thoáng qua bên trong, nhân chứng nhìn thấy Clark, một phần khỏa thân, làm tình kiểu 3 người nơi khu vực bàn thờ nhà thờ với 2 phụ nữ chỉ mặc áo nịt ngực. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và phát hiện ra đồ chơi tình dục và một chiếc máy ảnh gắn trên giá ba chân dường như đang quay cảnh ướt át.

Hai người phụ nữ, Mindy Dixon và Melissa Cheng, sau đó được xác định là đóng vai bạo hành sex (dominatrices); Dixon đã viết trên mạng xã hội một thời gian ngắn trước cuộc gặp gỡ rằng cô và một cô khác khác đang trên đường "làm ô uế nhà của Chúa." Hai cô nhận tội vào tháng 7 với khinh tội phá hoại tổ chức và bị án giám sát hai năm.

---- Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, hôm thứ Ba nói rằng Nga đang "chuẩn bị đợt huy động lính thứ hai" vào tháng 1/2023. "Kế hoạch là vơ vét [cho đủ] 500.000-700.000 lính", Gerashchenko nói trong một tweet, tuyên bố 300.000 người Nga đã bị bắt lính cho đến nay "đã bị giết/bị thương/mất tinh thần."

Đầu tháng này, Anh quốc nói rằng Nga có thể đang "vật lộn" với việc đào tạo lính nghĩa vụ của mình và Nga đang có kế hoạch tăng cường huy động bằng cách khôi phục hoạt động đào tạo quân sự trong các trường học. Trong khi đó, Nga khẳng định họ đã hoàn thành việc bắt lính nhưng họ hy vọng sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên gia nhập quân đội trong giai đoạn tới.

---- Một nhóm lưỡng đảng gồm 16 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi chính phủ gửi phi cơ không người lái vũ trang MQ-1C Grey Eagle đến Ukraine, theo báo The Wall Street Journal hôm thứ Ba. Các nhà lập pháp nói lô vũ khí loại này sẽ giúp Ukraine chống lại các máy bay không người lái của Iran mà quân Nga đang sử dụng, cũng như chống lại hải quân Nga ở Biển Đen.

Đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của Ukraine xin gửi phi cơ không người lái Grey Eagle do lo ngại công nghệ vũ khí tiên tiến có thể bị đánh cắp trong cuộc chiến. Hồi tháng 9, một nhóm 17 nhà lập pháp khác từ Thượng viện Mỹ cũng thúc giục Biden cung cấp cho Ukraine những chiếc phi cơ không người lái đó.

---- Một tu viện Chính thống giáo hơn 1.000 năm tuổi ở thủ đô Kiev đã bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đột ngột bố ráp hôm thứ Ba. Cuộc bố ráp diễn ra như một phần trong hoạt động của SBU nhằm chống lại các hoạt động khả nghi của lính đặc nhiệm Nga. Tu viện được ghi nhận là di sản UNESCO và là một phần của nhà thờ Chính thống giáo Nga. Người đứng đầu giáo hội, Thượng phụ Kirill [từ Moscow], mô tả cuộc bố ráp là một "hành động đe dọa."

SBU cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc khám xét nhằm ngăn cản việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến tới "trung tâm của thế giới Nga", một khái niệm nhằm bảo vệ văn hóa và tôn giáo của Nga.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Ba nói trong một cuộc họp báo rằng Ba Lan đang phá hoại toàn bộ hệ thống an ninh của châu Âu với quyết định cấm sự hiện diện của các nhà ngoại giao Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE): "Chúng tôi không chỉ nói về Ba Lan với tư cách là một quốc gia, mà còn là một quốc gia chủ trì OSCE và phải đảm bảo các điều kiện làm việc bình đẳng cho tất cả các nước thành viên. Ba Lan tấn công vào chính hệ thống tổ chức, an ninh và hợp tác ở châu Âu. Chính Ba Lan đã phá hủy nền tảng đàm phán này vì không cho phép những quốc gia có quan điểm khác nhau tham gia vào các cuộc thảo luận."

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba viết trong bản báo cáo tình báo mới nhất rằng bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ukraine có thể đe dọa căn cứ của Nga ở cảng Novorossiysk có thể là một "thách thức lớn hơn" đối với Nga và là một dấu hiệu khác cho thấy tầm ảnh hưởng vốn đã suy giảm của Nga tại Biển Đen.

Đánh giá của Anh được đưa ra sau một cuộc tấn công được báo cáo rằng Ukraine thực hiện tại một cảng dầu ở Novorossiysk, gần vị trí của Hạm đội Biển Đen của Nga. Bộ này nhấn mạnh rằng Nga đã chuyển phần lớn hoạt động của tàu ngầm đến Novorossiysk sau khi Ukraine tấn công căn cứ của họ ở Sevastopol hồi mùa hè.

"Các chỉ huy Nga có thể sẽ lo ngại về các mối đe dọa đối với đội tàu đổ bộ đặt căn cứ ở Novorossiysk. Các tàu này tương đối dễ bị hủy diệt nếu không có tàu hộ tống và đã đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong việc cung cấp cho quân Nga ở Ukraine kể từ khi Cầu Kerch bị hư hại vào tháng 10," theo báo cáo ghi nhận.

---- Ukraine đang chuẩn bị di tản nhiều cư dân còn lại ở các vùng Kherson và Mykolaiv vì các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại quá nhiều cơ sở hạ tầng dân sự để cư dân có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Trong hơn một tháng, Nga đã bắn sập nhiều các trạm điện và các cơ sở hạ tầng dân sự cơ bản khác trước mùa đông, khiến dân thường trong khu vực không điện, không khí đốt và không nước uống.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk kêu gọi dân ở những khu vực này chuyển đến các khu vực miền trung và miền tây, nơi hầu hết các dịch vụ cơ sở hạ tầng vẫn hoạt động. Kyiv đang tổ chức đưa đón, ăn ở và chăm sóc y tế cho những người chuyển đi. Bác sĩ Hans Henri P. Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết khoảng 1/2 cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

---- Hơn 10 triệu người Ukraine đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Khoảng 10 triệu người hiện đang sống trong các vùng không có điện do Nga bắn sập các nhà máy điện. Serhiy Kovalenko, Giám đốc điều hành của nhà cung cấp điện Ukraine Yasno, cho biết: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng: người Ukraine rất có thể sẽ phải sống trong chế độ không điện cho đến ít nhất là cuối tháng 3/2023".

---- Khi mất điện, như thường lệ, căn hộ cao tầng nhìn ra thủ đô bị chiến tranh tàn phá của Ukraine giống như một cái chết. Không có đèn, không có nước, không có cách nào để nấu thức ăn. Và nguy cơ không thể thoát ra khỏi tầng 21 kịp thời nếu phi đạn Nga tấn công. Ngay cả khi có điện trở lại, nó sẽ không bao giờ bật trong một thời gian dài.

Cô Anastasia Pyrozhenko, 25 tuổi, nói: “Các đợt tấn công của Nga đang đẩy Ukraine vào thời kỳ đồ đá." Trong 24 giờ gần đây, tòa nhà cao 26 tầng của cô chỉ có điện trong nửa giờ. Cô nói rằng "điều kiện sống trong quân đội" đã khiến cô và chồng rời khỏi căn hộ chung cư của họ: “Tòa nhà của chúng tôi là cao nhất trong khu vực và là mục tiêu lớn của phi đạn Nga, vì vậy chúng tôi đã rời căn hộ của mình để đến nơi ở của bố mẹ và chuẩn bị cho mùa đông tệ hại nhất trong đời.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr

Hội từ thiện Oxfam America

Thị trưởng Daniel Quintero

Hai diễn viên nổi tiếng của Iran đã bị bắt

Tổng thống Joe Biden đã

Tình hình ở thủ đô Kyiv của Ukraine và các thành phố lớn khác đã xấu đi nghiêm trọng sau cuộc tấn công phi đạn lớn nhất vào lưới điện của Ukraine hôm thứ Ba. Công ty điều hành lưới điện thuộc sở hữu nhà nước Ukrenergo của Ukraine báo cáo rằng 40% người dân Ukraine đang gặp khó khăn do ít nhất 15 trung tâm năng lượng lớn trên cả nước bị hư hại. Cảnh báo rằng tình trạng mất điện có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, mạng lưới nói rằng “sự kiên cường và lòng dũng cảm là những gì chúng ta cần trong mùa đông này”.Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sẵn sàng và kiên cường đối mặt với nguy cơ mất điện: “Trường hợp tồi tệ nhất. Thực ra, tôi không thích nói về điều đó, nhưng tôi phải chuẩn bị tinh thần nếu chúng tôi (không) có điện, mất điện, không có nước, không có hệ thống sưởi, không có dịch vụ và không có liên lạc,”Klitschko nói với AP hôm thứ Sáu.Ukrenergo cho biết trong một tuyên bố rằng "hàng nghìn km đường dây cao thế quan trọng không hoạt động," ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Sở đã công bố một bức ảnh về một trạm biến áp đã bị phá hủy bởi một phi đạn của Nga, khiến khoảng 400.000 người không có điện.----Zelensky hôm thứ Hai nhấn mạnh Nga phải rút quân khỏi nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia ở đông nam Ukraine và phải ngừng pháo kích vào nhà máy này. Ông nói, ông đã nói chuyện với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình tại nhà máy do Nga chiếm đóng. Trong cuộc hội đàm, Zelensky nói với Macron rằng việc phi quân sự hóa lò điện nguyên tử này "cực kỳ quan trọng" để thực hiện lệnh của cơ quan giám sát nguyên tử của LHQ nhằm ngăn chặn các hoạt động thù địch gần nhà máy: “Tôi biết ơn Tổng thống Macron vì ông nói sẵn sàng hỗ trợ việc bảo vệ các cơ sở năng lượng của chúng tôi.”----đã cáo buộc các công ty dầu mỏ khổng lồ của Hoa Kỳ, Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, sử dụng các chiến lược thuế bí mật vào thứ Hai, thúc giục các hãng này hãy tiết lộ báo cáo chi tiết các hoạt động thuế của họ trên toàn cầu.Theo Oxfam America, các hành vi thuế bí mật của các hãng năng lượng này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn, do đó "làm suy yếu lợi ích của công chúng đối với một hệ thống thuế công bằng, đặc biệt là ở các nước phía Nam địa cầu có nhu cầu thu thuế lớn nhất." (ghi chú: chữ 'Global South' hình như ám chỉ các nước nghèo, không có ý nghĩa địa lý.)"Các công ty dầu khí thường chỉ ra những đóng góp của họ cho cơ sở tính thuế ở các nước sản xuất như một sự biện minh cho việc họ tiếp tục hoạt động, đặc biệt là ở các nước nghèo, nhưng các hoạt động bí mật về thuế khiến không thể xác minh liệu các công ty có thực sự đóng góp vào sự thịnh vượng chung hay không", theo Daniel Mulé, Trưởng nhóm Chính sách về Các ngành Khai thác và Thuế tại Oxfam America cho biết.----nói, một phi cơ chở 8 người đã đâm vào một ngôi nhà ở khu dân cư ở Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, hôm thứ Hai, làm mọi người trên máy bay cùng chết. Sở cấp cứu nói lỗi động cơ là nguyên nhân tai nạn, nên phi công không thể đưa máy bay trở lại sân bay Olaya Herrera."Có 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề và có 6 tòa nhà bị hư hại," thị trưởng cho biết. "May mắn thay, vào thời điểm cụ thể đó, không có ai trong nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất." Không có thông tin chi tiết về những người bị thương sau vụ tai nạn.----vì ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ và vì bỏ khăn trùm đầu của họ trong các cuộc biểu tình. Theo truyền thông nhà nước, Hengameh Ghaziani, 52 tuổi và Katayoun Riahi, 60 tuổi, bị cáo buộc "thông đồng với hành động chống lại an ninh nhà nước."Cả hai nữ diễn viên đã giành được nhiều giải thưởng cho những đóng góp của họ cho nền điện ảnh Iran. Báo New York Times đưa tin, chính quyền Iran đã nhắm mục tiêu vào các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà báo và những công dân nổi tiếng khác vì họ ủng hộ cuộc biểu tình bắt đầu vào giữa tháng 9.Cảnh sát Iran cho biết 5 "nhân vật điện ảnh" nằm trong số những người bị triệu tập đến văn phòng công tố hôm thứ Bảy vì "xuất bản, phổ biến các tài liệu khiêu khích ủng hộ bạo loạn đường phố."Ghaziani và Riahi đã bị bắt giữ hôm Chủ nhật, theo truyền thông nhà nước. Ghaziani đã tố cáo cuộc đàn áp trong một bài đăng trên Instagram hôm thứ Bảy. "Quý vị đã giết bao nhiêu trẻ em, thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi — như vậy là chưa đủ với đổ máu? Tôi ghét quý vị, và ghét các tai tiếng lịch sử của quý vị. Đây có thể là bài đăng cuối cùng của tôi." Các nhóm nhân quyền cho biết hơn 450 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ giữa tháng 9.Trong một bài đăng vào Chủ nhật, vài giờ trước khi bị bắt, Ghaziani đã nói chuyện trên đường phố Tehran, không đội mũ trùm đầu bắt buộc. Bà nói: “Kể từ giờ phút này, dù có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy biết rằng tôi sẽ ở bên người dân Iran cho đến hơi thở cuối cùng."Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran và người hâm mộ của họ cũng tỏ ra thách thức trước trận khai mạc của họ tại World Cup vào thứ Hai, tờ Guardian đưa tin. Không một cầu thủ nào hát quốc ca khi bắt đầu trận đấu với Anh: họ giữ im lặng để ủng hộ người biểu tình ở quê nhà Iran.----ân xá cho hai con gà tây tên là Chocolate và Chip vào thứ Hai, đánh dấu truyền thống Lễ Tạ ơn hàng năm, kèm theo những chuyện kể chọc quê Đảng Cộng hòa. Biden, phát biểu từ Bạch Ốc, nói rằng những con gà tây đã nghe nhạc [trước đó] để chuẩn bị cho tiếng ồn của đám đông tại Bạch Ốc và đã tương tác với trẻ em "để thể hiện khía cạnh dịu dàng của chúng."

---- Một trận động đất mạnh đã giết chết ít nhất 268 người và hàng trăm người bị thương trên hòn đảo chính của Indonesia hôm thứ Hai. Cư dân sợ hãi bỏ chạy ra đường, một số người bê bết máu và mảnh vỡ đổ khắp nơi. Ridwan Kamil , Thống đốc đảo West Java, cho biết, nhiều người chết là học sinh trường công đã kết thúc buổi học trong ngày và đang học thêm tại các trường học Hồi giáo thì bị sập.

Các bệnh viện quá tải bởi những người bị thương, và con số dự kiến sẽ còn tăng thêm. Không có ước tính ngay lập tức vì dân số nông thôn xa xôi của khu vực, nhưng nhiều công trình đã sụp đổ và người dân cũng như nhân viên cấp cứu chuẩn bị tinh thần trước những tin tức nghiệt ngã.

Kamil nói rằng hơn 13.000 người có nhà cửa bị hư hại nặng nề đã được đưa đến các trung tâm tạm cư.

---- Một người chết và 16 người khác bị thương hôm thứ Hai khi một chiếc SUV đâm vào một cửa hàng Apple ở Massachusetts. Biện lý Quận Plymouth, Timothy Cruz, đã đưa ra các chi tiết về vụ tai nạn trong một cuộc họp báo. Cảnh sát đang điều tra và không cho biết ngay lập tức liệu vụ tai nạn có được cho là do ngẫu nhiên hay không.

Một lỗ hổng lớn đã được nhìn thấy trên kính phía trước của cửa hàng và những người phản ứng đầu tiên đã có mặt tại hiện trường ở Hingham sau vụ tai nạn không lâu trước 11 giờ sáng. Một y tá tại Bệnh viện South Shore gần đó nói với WCVB rằng bệnh viện đã được thông báo rằng 7 đến 10 nạn nhân có thể được chuyển đến phòng cấp cứu của họ.

---- Phụ nữ da đen đầu tiên, và là phụ nữ gốc Á đầu tiên vào Tòa án Tối Cao Nevada. Thống đốc Steve Sisolak đã bổ nhiệm luật sư Patricia Lee hôm thứ Hai để vào ghế trống trong Tòa án Tối cao Nevada. Lee sẽ là phụ nữ da đen đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ tại tòa án tối cao của Nevada. Cô sinh ra ở Nam Hàn với cha là người Mỹ gốc Phi trong quân đội Hoa Kỳ và mẹ là người Nam Hàn.

Cô Patricia Lee sẽ vào ghế trống của Thẩm phán tối cao Abbi Silver, người đã nộp đơn từ chức vào tháng 8 với lý do “hoàn cảnh không lường trước được” và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Lee sẽ phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ Silver, sẽ hết hạn vào tháng 1/2025.

Lee là đối tác của công ty luật Hutchison & Steffen, nơi cô đã làm việc từ năm 2002, thực hành các vụ kiện thương mại phức tạp, luật nhãn hiệu, luật gia đình, luật phúc thẩm và các vụ án thu tiền. Cô cũng đại diện cho các khách hàng chuyên nghiệp thông qua Legal Aid Center of Southern Nevada (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nam Nevada) và từng là thành viên hội đồng quản trị của Phòng Thương mại Phụ nữ Nam Nevada, theo trang web của công ty luật.

.



Cô tốt nghiệp trường Luật Đại học George Washington năm 2002. Vào năm 2019, Bộ trưởng Tư pháp Aaron Ford đã chỉ định cô là thành viên của lực lượng đặc nhiệm về chính sách quấy rối tình dục do Sisolak thành lập.

---- Những kẻ lừa đảo đang sử dụng tin nhắn (text messages) trong một nỗ lực để ăn cắp các khoản tiền Giảm thuế cho Tầng lớp Trung lưu của California, theo cảnh báo của thành phố Los Angeles. Bọn gian gửi các liên kết lừa đảo đến các thiết bị di động, thúc giục người nhận "kích hoạt" hoặc "kích hoạt lại" thẻ ghi nợ hoàn tiền của họ. Nhưng các liên kết thực sự dẫn đến một trang web cho phép người gửi lấy cắp thông tin cá nhân của nạn nhân, chẳng hạn như số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng hoặc cài đặt nhu liệu độc hại trên thiết bị.



Trong một tuyên bố video, Feuer lưu ý rằng các khoản thanh toán Giảm thuế cho Tầng lớp Trung lưu được thực hiện bằng tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ ghi nợ được gửi qua thư bưu điện. Tuy nhiên, ông nói, nhiều người dân California không biết về chương trình hoặc cách nó hoạt động - "và điều này tạo ra sơ hở cho những kẻ lừa đảo."



“Người dân California rất háo hức vào thời điểm này trong năm để được giảm thuế này,” Feuer nói trong một cuộc phỏng vấn. "Sẽ là một cử chỉ khá tự động nếu chỉ cần nhấp vào một liên kết, khi bạn được yêu cầu kích hoạt thẻ ghi nợ trả trước của California. Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể dễ bị ảnh hưởng bởi điều này."

---- Khi Quận Clackamas (tiểu bang Oregon) kiểm phiếu xong vào ngày 18/11/2022, Hoa Nguyen, ứng cử viên Đảng Dân chủ ở Hạ viện tiểu bang địa hạt 48 cuối cùng cũng có thể ăn mừng chiến thắng của mình trước đối thủ John Masterman của Đảng Cộng hòa. Nguyen thắng Masterman tỷ phiếu 2,8%, chênh lệch 657 phiếu. Chiến thắng của bà đã cho tiểu bang Oregon có 5 người Mỹ gốc Việt (tất cả đều là đảng viên Dân chủ) thắng ghế trong Hạ viện tiểu bang qua bầu cử giữa kỳ 8/11/2022.

Các dân biểu tiểu bang mới được bầu là Bác sĩ Nha khoa Hải Phạm, vùng Hillsboro; Bác sĩ nhãn khoa Thủy Trần, vùng Đông Bắc Portland; Hoa Nguyen, Ủy viên Học khu trường Công lập Portland; và Daniel Nguyễn, chủ một nhà hàng ở Lake Oswego.

Hoa Nguyen cũng là một Ủy viên đắc cử của Học Khu David Douglas và Daniel Nguyen là một nghị viên thành phố Lake Oswego.

Nhóm 4 người mới vào đó sẽ tham gia cùng với Dân Biểu tiểu bang Khanh Pham (Dân Chủ-Southeast Portland) của tiểu bang, người đã thắng cử hồi năm 2020, trở thành 5 người gốc Việt trong khối Dân chủ Hạ viện Oregon vào tháng 1/2023.

---- Quý cô, quý bà trong kỳ kinh nguyệt khi tới thành phố Worcester sẽ an tâm. Quý vị phụ nữ có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm họ cần hơn nếu Hội đồng Thành phố Worcester (tiểu bang Massachusetts) bỏ phiếu ủng hộ việc cung cấp các sản phẩm hỗ trợ kinh nguyệt miễn phí trong tất cả các nhà vệ sinh công cộng. Ủy viên thành phố Thu Nguyễn đang yêu cầu Giám đốc Thành phố Eric Batista thực hiện một chương trình bắt đầu từ năm 2023 để cung cấp các sản phẩm đó trong các nhà vệ sinh công tại cuộc họp Hội đồng Thành phố vào tối thứ Ba 22/11/2022.

Trong yêu cầu, nghị viên Nguyen đã chỉ ra các cung cấp tương tự mà các thành phố Brookline, Mass., Austin, Texas, và Burlington, Vt., đã thực hiện. Brookline là đô thị đầu tiên trong cả nước cung cấp băng vệ sinh và miếng lót miễn phí trong tất cả các phòng vệ sinh thuộc sở hữu của thị trấn. Học khu Công lập Boston cũng đã bắt đầu một chương trình thí điểm từ năm 2019, cung cấp cho một số trường học của mình băng vệ sinh và miếng lót miễn phí.

---- VN: Đói vốn, thiếu vốn, doanh nghiệp bất động sản chấp nhận lỗ, hạ giá sản phẩm. Báo CafeF. Các doanh nghiệp bất động sản, các chủ đầu tư đang trong tình trạng thiếu vốn, đói vốn, khó tiếp cận với các kênh huy động vốn như tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, thu tiền sớm của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Thanh khoản yếu dẫn đến sụt giảm doanh thu rất mạnh của các doanh nghiệp bất động sản. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn nên buộc phải dừng các dự án đang triển khai thậm chí là sa thải bớt lực lượng lao động, giảm giá thành, chấp nhận lỗ, thị trường và sức khoẻ doanh nghiệp đang yếu dần”.

---- Thiếu đơn hàng, nhiều công nhân tại Đà Nẵng nghỉ việc, giảm giờ làm. Theo Báo Tuổi Trẻ. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng cắt giảm giờ làm hoặc cho công nhân tạm thời nghỉ việc vì thiếu đơn hàng, hụt nguồn nguyên vật liệu. Tại Công ty sản xuất thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng, từ tháng 11-2022 doanh nghiệp đã cắt giảm một giờ làm việc mỗi ngày đối với 1.800 lao động. Công ty may mặc Whitex Việt Nam có 500 lao động đang được cho nghỉ luân phiên, nghỉ hưởng 70% lương đến hết tháng 1-2023 do không có đơn hàng. Tại Công ty khoa học kỹ thuật Tường Hựu, 240 lao động cũng giảm giờ làm do đơn hàng giảm còn 50%. Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 sẽ có 4.800 lao động tại các khu công nghiệp Đà Nẵng mất việc, giảm giờ làm và giảm lương do thiếu đơn hàng.

---- HỎI 1: Thương hiệu tốt nhất thế giới?

ĐÁP 1: Samsung, Google, YouTube. Samsung Electronics của Nam Hàn đã vượt qua đại công ty Hoa Kỳ là Google để giành danh hiệu thương hiệu tốt nhất thế giới trong một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường YouGov của Anh.

Trong Global Best Brand Rankings for 2022 (Bảng xếp hạng Thương hiệu Tốt nhất Toàn cầu năm 2022) của công ty, được công bố hôm Chủ nhật, Samsung đã ghi được 127 điểm, đánh bại người chiến thắng của năm ngoái là Google, với số điểm 106. Nền tảng chia sẻ video YouTube đứng ở vị trí thứ ba với 85 điểm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/11/21/Samsung-top-global-brand-survey/8941669039520/

---- HỒ SƠ: Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu mất trong trại giam vì không được chăm sóc y tế kịp thời (RFA)

Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu mất trong trại giam vì không được chăm sóc y tế kịp thời

RFA, 2022.11.21

Ông Phan Văn Thu tại phiên tòa ở tỉnh Phú Yên năm 2013 - tinmoi.vn



Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu, người đang thụ án tù chung thân tại Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), mất ngày 20/11 sau một thời gian bệnh nặng mà không được chữa trị đầy đủ và kịp thời.

Tin này được bà Nguyễn Thị Thập, vợ nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh, được chồng bà cho biết trong buổi thăm gặp tại trại giam này vào cùng ngày.

Bà Thập được chồng cho biết hàng ngày ông Vịnh và ông Thu vẫn ngồi uống trà với nhau trong phòng giam vì họ ở cùng dãy buồng giam, chỉ cách nhau hai buồng. Bà Thập nói lại với RFA qua ứng dụng tin nhắn những gì chồng bà cho biết về ông Thu:

“Sáng hôm qua hai người vẫn ngồi như thường ngày tuy nhiên đến gần trưa ông kêu mệt, nên anh dìu ông về phòng và yêu cầu y tá trại xuống kiểm tra. Đến tối sức khoẻ của ông vẫn chưa chuyển biến tốt hơn.

Anh đã yêu cầu y tá trại phải lưu ý đến ông nhưng bên phía trại lại không mấy lưu tâm. Đến sáng nay bệnh của ông có dấu hiệu trở nặng, các anh em yêu cầu trại đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. Ông mất vào lúc 9.30 sáng tại phòng giam.”

Phóng viên Đài Á Châu Tự Do có gọi điện cho Trại giam Gia Trung để xác định tin này nhưng không ai nghe máy.

Cô Bùi Ngọc Diện, con dâu ông Phan Văn Thu, xác nhận tin ông đã qua đời và cho biết gia đình hiện đang chuẩn bị tang lễ cho ông.

Ông Phan Văn Thu (hay còn gọi là Trần Công), sinh năm 1948. Ông đứng đầu Ân Đàn Đại Đạo (hay còn được biết đến với tên Hội đồng công luật công án Bia Sơn), một nhóm tôn giáo độc lập.

Nhóm của ông xây dựng khu du lịch sinh thái Đá Bia ở Phú Yên theo hướng “tiền sinh thái, hậu tổ đình” tại khu vực Suối Lớn, Đèo Cả, thuộc địa bàn xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vào tháng 2 năm 2012, Công an tỉnh Phú Yên đột nhập vào khu này, sau đó tiến hành bắt giữ những người tham gia. Tổng cộng có 25 người bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất nổ”.

Năm 2013, ông Thu bị kết án chung thân. 21 người khác bị kết án cùng tội danh và bị án tù từ 10 năm đến 17 năm. Ba người bị kết án từ ba đến bốn năm tù trong một phiên tòa khác vào năm 2014.

Hồi năm 2019, gia đình ông Phan Văn Thu cho RFA biết họ lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông trong tù với các bệnh như tim mạch, tiểu đường, thấp khớp, dị ứng thời tiết.

Vợ ông Thu là bà Võ Thị Thanh Thúy hồi năm 2019 cho biết gia đình đã làm đơn cho ông được đi khám chữa bệnh nhưng chỉ được một lần rồi thôi.

Ông Thu là người thứ hai trong nhóm này bị chết khi đang thi hành án tù. Năm 2019, ông Đoàn Đình Nam, khi đó 68 tuổi, chết trong Trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ông Nam bị kết án 16 năm tù giam. Sau bảy năm thụ án, ông Đoàn Đình Nam bị suy thận nặng và gia đình đã xin cho ông được tạm hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh. Tuy nhiên, phía trại giam đã khước từ.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/phan-van-thu-died-in-prison-11212022074529.html

.