- Pence ra chiêu bênh Trump, đổ tội luật sư xúi vi phạm Hiến Pháp, nói bây giờ nên bỏ qua, rồi đấu tố Bộ Tư Pháp.

- Colorado: bắn ở câu lạc bộ đồng tính, ít nhất 5 chết và 18 người khác bị thương. Nghi can bị bắt.

- Buffalo (New York) chìm trong bão tuyết dày 1.68 mét, Thi trưởng ra lệnh cấm đi lại. Nhiều quận NY khẩn cấp.

- Elon Musk mở lại tài khoản của Trump trên Twitter.

- Quân Ukraine pháo kích thành phố Ilovaisk do Nga chiếm ở vùng Donetsk, nơi, theo Zelensky, "hàng trăm quân Nga tử trận mỗi ngày." IAEA: hơn một chục vụ nổ gần lò điện nguyên tử Zaporizhzhia, đòi phải ngừng bắn khu này.

- Thành phố Nga St.Petersburg: nố, cháy.

- Ukraine: không thấy Nga liên hệ gì về hòa đàm.

- Tình báo Mỹ: Iran OK giúp Nga sản xuất máy bay không người lái để dùng chống lại Ukraine.

- Nam Hàn: Robot tuần cảnh tự lái 24 giờ.

- Người tù về Nhật: 3 nhà ngoại giao TQ quen với ông bị an ninh TQ giam vì nghi gửi tin cho chính phủ Nhật.

- Thổ Nhĩ Kỳ dội bom miền bắc Syria và Iraq, nhắm vào dân quân Kurds.

- Trump giận dữ mách nước bọn hình sự: đừng khai gì mà không ghi âm, vì FBI cứ nói dối liên tục.

- Hôn lễ ở Bạch Ốc cho cháu ngoại Tổng Thống: cô dâu Naomi Biden và chú rể Peter Neal.

- New York: xông vào buồng lái phi cơ hành hung, 1 ông bị bắt, đưa vô bệnh viện, nghi tâm thần.

- North Carolina diễn hành Lễ Giáng Sinh: Tài xế xe hoa lạc tay lái, tông chết 1 cô gái trong đoàn múa.

- California đã khôi phục tất cả 2,7 triệu việc làm bị mất khi bắt đầu đại dịch, tăng việc 13 tháng liên tiếp.

- California có thể thủng ngân sách 25 tỷ đô năm 2023.

- Los Angeles: 1 ông bị bắn, bị cướp đồng hồ Rolex và 3 dây chuyền vàng, nhập viện nguy kịch.

- San Jose: Bien Doan thắng ghế nghị viên.

- Bán rẻ không ai mua, thị trường thép VN cuối năm ảm đạm.

- Doanh nghiệp 'cạn' đơn hàng, công nhân ngậm ngùi khăn gói về quê: 624.786 lao động tại 25 tỉnh mất việc.

- Mưa lớn kéo dài, TP Quy Nhơn có nơi ngập trên 1,5 mét.

- Ngộ độc ở Trường Ischool Nha Trang: Bé lớp 1 tử vong trên đường chuyển viện.

- HỎI 1: Tử tế nhất với hàng xóm là ở tiểu bang nào? ĐÁP 1: Georgia.

- HỎI 2: Có thể hơn 1 tỷ người trong giới trẻ sẽ điếc vì thói quen nghe nhạc lớn tiếng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/11/2022) ---- Elon Musk đã khôi phục tài khoản của Donald Trump trên Twitter hôm thứ Bảy, đảo ngược lệnh cấm đã ngăn cựu tổng thống Trump khỏi trang mạng xã hội này kể từ khi một đám đông ủng hộ Trump tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Musk đưa ra thông báo vào buổi tối sau khi thăm dò người dùng Twitter nhấp vào “có” hoặc “không” về câu hỏi có nên mở lại tài khoản của Trump hay không. Phiếu "có" đã thắng, với 51,8%, theo AP.

.

Không rõ liệu Trump có quay lại Twitter hay không. Trước đây Trump từng nói rằng ông sẽ không tham gia lại ngay cả khi tài khoản của ông đã được khôi phục. Trump gần đây đã có trang xã hội riêng, Truth Social. Từ khi Musk kêu gọi bầu phiếu cho Cộng Hòa, nhiều công ty đã rút quảng cáo khỏi Twitter vì không muôn nghiêng về Cộng Hòa lộ liễu.

---- Pence ra tuyệt chiêu bênh Trump, đổ tội cho luật sư xúi giục vi phạm Hiến Pháp, nói bây giờ nên bỏ qua. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm Chủ nhật đã đổ lỗi "lời khuyên xấu xa từ các luật sư" sau khi Trump kích động một cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Trong một cuộc phỏng vấn trên Meet the Press, Pence được hỏi liệu Trump có phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã kích động cuộc tấn công hay không. Pence đáp: “Chà, tôi không biết liệu có phạm tội khi nghe những lời khuyên xấu xa từ luật sư hay không. Sự thật là, những gì tổng thống lặp lại là những gì ông đã nghe thấy từ những luật sư xung quanh."

Pence thêm: "Và bạn biết đấy, các tổng thống, cũng như tất cả chúng ta đã phục vụ trong cuộc sống công cộng, bạn phải dựa vào đội ngũ của mình. Tôi hy vọng chúng ta có thể vượt qua điều này. Đây thực sự là thời điểm mà đất nước chúng ta nên được chữa lành." Pence tiếp tục công kích Bộ Tư pháp vì "thúc đẩy các chương trình nghị sự chính trị." Pence hiện đang vận động ứng cử Tổng hống 2024 và muốn kiếm phiếu từ những người mê Trump.

---- Ít nhất 5 người chết và 18 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại hộp đêm Club Q, nơi dành cho người đồng tính nam ở Colorado Springs, Colo., khoảng trước nửa đêm Chủ nhật. Trung úy Cảnh sát Pamela Castro của Ty Cảnh sát Colorado Springs nói, có 1 người được nói là nghi phạm bên trong: "Tại thời điểm này, nghi phạm đang được điều trị, nhưng bị giam giữ." Cảnh sát từ chối nói về động cơ có thể xảy ra.

---- Tình trạng khẩn cấp ở Buffalo, N.Y. và các khu vực lân cận vẫn có hiệu lực vào thứ Bảy khi thành phố chìm trong trận bão tuyết lịch sử. Kể từ 6 giờ sáng Thứ Bảy, lệnh cấm đi lại đã được áp dụng đối với một số khu vực của Buffalo đã được gia hạn trên toàn thành phố.

Sở Thời tiết Quốc gia báo cáo lượng tuyết rơi dày 66 inches (1.68 mét) ở Công viên Orchard, N.Y. và 65 inch ở phía nam Blasdell, N.Y., hai thành phố của Quận Erie gần Buffalo. Tình trạng khẩn cấp do Thống đốc New York Kathy Hochul tuyên bố hôm thứ Năm cũng vẫn có hiệu lực trên nhiều quận trong khu vực Great Lakes.

---- Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói rằng hơn một chục vụ nổ đã xảy ra ở khu vực lân cận nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine vào đêm ngày 19/11 và trong ngày 20/11. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói: "Bất cứ ai đứng sau vụ này, nó phải ngăn chặn ngay lập tức." Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã pháo kích vào nhà máy này.

---- Quân Ukraine đã pháo kích vào thành phố Ilovaisk do Nga chiếm ở vùng Donetsk, theo lời văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Trung tâm Phối hợp và Kiểm soát ngừng bắn (JCCC), nói quân đã bắn 3 quả phi đạn từ đại bác tầm xa HIMARS MLRS vào làng Memrik và thành phố Ilovaisk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng khu vực Donetsk là "tâm chấn" của giao chiến, với hàng trăm quân Nga tử trận mỗi ngày.

---- Nổ, rồi cháy bí ẩn ở một thành phố Nga. Một đoạn video về đám cháy, có thể nhìn thấy từ thành phố St.Petersburg, miền bắc nước Nga đã được hãng tin địa phương Fontanka đăng tải. Một số video khác về vụ cháy đã được kênh Telegram của Nga Baza đăng tải. Chính quyền Leningrad Oblast báo cáo rằng vụ nổ xảy ra tại một trạm xăng ở quận Vsevolozhsky gần làng Bergardovka.

Thống đốc khu vực của Nga, Alexander Drozdenko, nói rằng không có mối đe dọa nào đối với người dân và đám cháy sẽ không lan sang các khu dân cư. Theo ông, các nhân viên cấp cứu đang cố gắng đưa ngọn lửa được kiểm soát. Cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga, cũ kỹ và thiếu đầu tư, thường xuyên xảy ra tai nạn và các vụ nổ trong các tòa nhà dân cư cũng thường xảy ra.

---- Andriy Yermak (Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine) nói phía Nga vẫn chưa chính thức liên hệ với Ukraine để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa 2 nước: "Chúng tôi không có bất kỳ đơn xin chính thức nào từ phía Nga về đàm phán." Ông nói thế trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax. Ông nói rằng trước tiên Nga sẽ phải rút quân khỏi Ukraine để các cuộc đàm phán diễn ra và tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

---- Iran đã đồng ý giúp Nga chế tạo hàng trăm máy bay không người lái để dùng chống lại Ukraine, theo tin tình báo mới cho thấy. Các quan chức Hoa Kỳ nói với Washington Post, việc sản xuất ở Nga có thể bắt đầu trong vài tháng tới. Iran nói rằng họ chính thức trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine, mặc dù các máy bay không người lái mà Iran sản xuất đã tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine, bao gồm cả Kyiv.

Các quan chức tình báo cho biết Nga đã phóng vào cuộc chiến hơn 400 máy bay không người lái do Iran sản xuất vào Ukraine kể từ tháng 8. Các quan chức nói, Nga sẽ có thể tăng nhanh nguồn cung phi đạn hành trình chính xác đang bị thu hẹp nếu vận hành dây chuyền lắp ráp của riêng mình.

---- Trong một con hẻm hẹp ở Seoul, Nam Hàn, một người đàn ông say rượu nằm ngủ gục trên vỉa hè. Một robot trên bánh xe từ từ tiếp cận anh và cố gắng đánh thức anh. Người máy nói: "Thưa ngài, thật nguy hiểm nếu ngài ngủ ở đây. Hãy để tôi giúp ngài về nhà an toàn." Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, đèn nhấp nháy và 2 cảnh sát lái xe đưa người đàn ông đi.

Robot đóng vai cảnh sát tuần cảnh.

Robot tuần cảnh, được gọi là "Goalie", là robot tuần cảnh trong đô thị đầu tiên của Nam Hàn. Nó được thiết kế để giữ cho mọi người an toàn trên đường phố, cả ngày lẫn đêm, bằng cách liên lạc từ xa với trung tâm điều khiển và cảnh báo mọi người về nguy hiểm. Về cơ bản, nó hoạt động giống như một "camera giám sát di động."

Xe tuần cảnh robot này nặng khoảng 300 kg, lái tự động, biết tránh người đi bộ và chướng ngại vật. Robot cũng nhằm mục đích làm cho phụ nữ cảm thấy an toàn hơn vào ban đêm khi quý bà tự đi bộ. Trên thực tế, Goalie đang được triển khai tại một khu dân cư của Seoul, nơi có tỷ lệ phụ nữ sống một mình cao nhất cả nước.

Video dài 2:02 phút.



https://youtu.be/-afMm_7BvHc

---- Ba nhà ngoại giao Trung Quốc quen biết với Nhật Bản đã bị an ninh TQ bắt giữ từ năm 2013, theo lời cựu Hội trưởng Hội thân hữu thanh niên Nhật-TQ từng bị giam ở đó vì tội làm gián điệp và đã trở về Nhật Bản hồi tháng trước, nói với Kyodo News. Cả 3 nhà ngoại giao TQ đều nói tiếng Nhật và từng làm việc tại Đại sứ quán TQ ở Nhật Bản, theo lời Hideji Suzuki, người bị giam giữ ở Bắc Kinh hồi năm 2016 và thụ án tù cho đến tháng 10, cho biết.

.

Suzuki cho biết 3 nhà ngoại giao TQ đã bị giam giữ hồi năm 2017 trong một trại giam ở Bắc Kinh, nơi ông cũng bị giam giữ. Theo Suzuki, các nhà ngoại giao này là cựu cố vấn Bộ trưởng của Đại sứ quán TQ, một cựu tổng lãnh sự ở Nagoya và một cựu đại sứ tại Iceland, người đã từng phụ trách các vấn đề Nhật Bản trong một thời gian dài. Họ bị nghi là cung cấp tin cho Nhật.

Cựu cố vấn bộ trưởng và cựu đại sứ tại Iceland được cho là đã bị an ninh TQ bắt giữ từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014 và cựu tổng lãnh sự của Nagoya vào khoảng cuối năm 2016. Suzuki cho biết cựu cố vấn bộ trưởng là một người quen của anh và họ đã gặp nhau tại cơ sở này khi cả hai bị giam ở đó vào năm 2017, nói thêm rằng anh ta biết được từ các tù nhân khác rằng 2 nhà ngoại giao khác khi đó cũng ở trong cùng một cơ sở.

Ông bị buộc tội làm gián điệp sau khi bị cáo buộc lấy thông tin về quan hệ TQ với Bắc Hàn từ cựu cố vấn Bộ trưởng ở Bắc Kinh vào năm 2013 và cung cấp thông tin đó cho một quan chức chính phủ Nhật Bản. Nhiều công dân Nhật Bản và những người Trung Quốc quen thuộc với Nhật Bản đã bị giam giữ tại Trung Quốc kể từ khi luật chống gián điệp có hiệu lực vào năm 2014.

---- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận TNK đã không kích ở miền bắc Syria và Iraq, nhắm mục tiêu vào Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), Liên minh Cộng đồng Kurdistan (KCK) và Đơn vị Phòng vệ Nhân dân (YPG) trong cuộc tấn công. Lý do: "nhằm ngăn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân và quân từ phía bắc Iraq và Syria, để đảm bảo an ninh biên giới và tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố tại nguồn của nó... đúng quy trình với quyền tự vệ phát sinh từ Điều 51 của Hiến chương LHQ."

.

San Jose: Bien Doan thắng ghế nghị viên.

Bán rẻ không ai mua, thị trường thép VN cuối năm ảm đạm.

Doanh nghiệp 'cạn' đơn hàng, công nhân ngậm ngùi khăn gói về quê: 624.786 lao động tại 25 tỉnh mất việc.

Mưa lớn kéo dài, TP Quy Nhơn có nơi ngập trên 1,5 mét.

Mưa lớn kéo dài, TP Quy Nhơn có nơi ngập trên 1,5 mét. (Hình: Tổng hợp từ YouTube)

Ngộ độc ở Trường Ischool Nha Trang: Bé lớp 1 tử vong trên đường chuyển viện

HỎI 1: Tử tế nhất

Biden, 28 tuổi, trở thành cháu gái đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm được tổ chức lễ cưới tại Bạch Ốc, trong một buổi lễ ở Bãi cỏ phía Nam có sự tham dự của Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden. Bạch Ốc cho biết ông bà Biden đài thọ chi phí cho sự kiện riêng tư.Khoảng 250 khách đã dự tiệc hôn lễ, ngồi trên bãi cỏ trên những chiếc ghế xếp màu trắng và nhiệt độ xuống thấp vào khoảng 40 độ F. Theo AP, cô dâu bước xuống lối đi cùng với cha cô, Hunter, và mẹ cô, Kathleen Buhle, đưa cô từ Phòng tiếp tân ngoại giao của Bạch Ốc đến một bàn thờ trang trí hoa trắng. Cả hai cô dâu, chú rể đều là luật sư.----một người đàn ông để đánh giá sức khỏe tâm thần sau khi người này bất chợt bạo động trên chuyến bay của Hãng hàng không LOT Polish Airlines từ Warsaw đến sân bay quốc tế John F. Kennedy.NBC New York loan tin: “Một hành khách trên chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay JFK của thành phố New York đã lao vào cửa buồng lái và cố gắng đột nhập vào bên trong. Chuyến bay LOT Polish Airlines từ Warsaw hạ cánh xuống sân bay Queens vào khoảng 8 giờ tối, Cảnh sát Phi Trường cho biết. Đó là khi người đàn ông bắt đầu la hét và đi đến cửa buồng lái, bắt đầu đập vào nó."Phi hành đoàn và hành khách đã hạ gục người đàn ông và đè anh xuống sàn cho đến khi an ninh tới bắt giữ anh. Một tiếp viên hàng không đã bị đánh. Người đàn ông được đưa đến một bệnh viện để khám. Hồ sơ được chuyển đến FBI để điều tra và có thể truyt ố.----cho một cuộc diễn hành ngày lễ ở North Carolina đã gây tai nạn hôm thứ Bảy, tông chết 1 cô gái tham gia sự kiện. Theo AP, người lái xe mất kiểm soát chiếc xe và tông vào bé gái đã bị truy tố tội lái xe bất cẩn, tội ngộ sát và một số tội danh khác, theo Sở Cảnh sát Raleigh.Các nhân chứng kể với đài WTVD-TV rằng những người dự Lễ diễn hành Raleigh Christmas Parade nghe thấy tài xế xe bán tải la hét rằng anh đã mất kiểm soát chiếc xe và không thể dừng lại trước khi gây tai nạn. Cô gái bị xe tải tông vào là một phần của đoàn múa diễn hành lễ. Cuộc diễn hành đã bị hủy ngay sau tai nạn. Cảnh sát cho biết tài xế là một trong ba người ngồi trên chiếc xe đang kéo xe hoa ở tốc độ thấp.----rằng tiểu bang đã khôi phục được tất cả 2,7 triệu việc làm bị mất khi bắt đầu đại dịch. Với 56.700 việc làm mới mà các công ty California bổ sung vào tháng 10/2022 đủ để đẩy tiểu bang vượt qua dấu mốc mang tính biểu tượng, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các ngành y tế, dịch vụ chuyên nghiệp cũng như các ngành giải trí và khách sạn. Theo AP, California hiện đã có mức tăng trưởng việc làm tích cực trong 13 tháng liên tiếp. Bất chấp việc làm tăng, các quan chức California cảnh báo về một cuộc suy thoái kinh tế có thể xảy ra. Lạm phát vẫn ở mức cao.----ngân sách 25 tỷ đô la trong năm tới, trùng hợp với một cuộc suy thoái có thể xảy ra, theo các quan chức tiểu bang thông báo. Dự báo đó đưa ra hôm thứ Tư từ Legislative Analyst's Office (Văn phòng Phân tích Lập pháp) đánh dấu sự kết thúc chuỗi hai năm thặng dư ngân sách lịch sử và đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các tiểu bang khác về một cuộc suy thoái đang rình rập.----1 người đàn ông đã nhập viện hôm thứ Sáu sau khi bị bắn trong một vụ cướp, trong đó 2 người đàn ông đã lấy trộm đồng hồ Rolex và 3 dây chuyền vàng của anh ta. Vụ này xảy ra vào 4:20 giờ chiều. tại một tòa nhà sang trọng trên khu phố 2800 Sunset Place ở khu Westlake.Người đàn ông chưa được xác định danh tính, nhưng khoảng từ 25 đến 30 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát nói rằng họ đang tìm 2 nghi phạm, cả hai đều là người Da đen, đã đi bộ trốn khỏi hiện trường. Vũ khí sử dụng được cho là một khẩu súng ngắn bán tự động màu xanh lam. Nạn nhân bị cướp 1 đồng hồ Rolex và 3 dây chuyền vàng.----Bien Doan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua ở Quận 7 của Hội đồng Thành phố San Jose, thắng phiếu Nghị viên đương nhiệm Maya Esparza. Đoàn đã được 53,7% phiếu bầu, với 9.004 phiếu bầu. Esparza xếp sau với 46,2% phiếu bầu, với 7.748 phiếu. Như thế, Đoàn thắng với cách biệt 1.256 phiếu bầu, với 91% số phiếu được kiểm sau hơn một tuần từ ngày bầu cử.Đoàn nói chiến thắng của anh là sự tiếp nối thành tích phục vụ công ích của anh kéo dài gần ba thập niên. Đoàn, 57 tuổi, đang hoạt động trong cộng đồng người Việt tại San Jose và là đội trưởng cứu hỏa người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong thành phố.----Theo VietnamNet. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tính riêng từ tháng 5 - 8/2022, giá thép đã trải qua 15 lần điều chỉnh, giảm từ mức gần 20 triệu đồng/tấn xuống còn hơn 14 triệu đồng/tấn. Giá bán giảm mạnh nhưng tiêu thụ lại không khả quan khiến cho nhiều DN gặp khó. Đơn cử như Tập đoàn Hòa Phát, lợi nhuận sau thuế của DN này trong quý III/2022 vừa qua đã âm 1.786 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh thu của DN giảm, với 12% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 8% so với quý trước đó. Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen xếp sau với mức lỗ khoảng 887 tỷ đồng vào quý III vừa qua.----Theo VTC News/CafeF. Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay có 25 địa phương, đơn vị, ngành báo cáo có người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống. Số doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng là 441 doanh nghiệp (trong đó có 331 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 75%) với tổng số 624.786 lao động tại 25 tỉnh, thành phố.----Theo Báo Lao Động. Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến trưa 20.11, nhiều hộ dân sống tại khu vực phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn bị nước lũ vây quanh, nhiều xe máy, tài sản bị nước cuốn trôi. Chiều 20.11, ông Võ Chí Thiện – Chủ tịch UBND Phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết: Đợt mưa lũ từ tối qua, kéo dài đến trưa nay 20.11 đã khiến khu vực 2,3,4,5 trên địa bàn phường chìm trong nước. “Hiện khu vực này ngập sâu từ 1,5-1,6m, kể cả trụ sở UBND Phường cũng bị ngập sâu. UBND Phường đã chỉ đạo các lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân di dời tài sản và sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn..."----. Báo Tuổi Trẻ. Trưa 20-11, hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận một học sinh lớp 1 trong vụ ngộ độc thực phẩm tại trường ngày 17-11 vừa tử vong trên đường chuyển viện vào TP.HCM. Cháu bé vừa bị tử vong là một nam sinh lớp 1 Trường Ischool Nha Trang, có tên nước ngoài (ba là người nước ngoài, mẹ người Việt Nam). Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, số học sinh Trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm nhập viện đến chiều ngày 18-11 là khoảng 270 em. Có nhiều học sinh sau khi được cấp cứu đã xuất viện. Tuy nhiên, sau đó từ tối 18-11 còn có thêm nhiều học sinh bị ngộ độc thực phẩm ở nhà điều trị không bớt cũng phải đưa vào nhập viện.----với hàng xóm là ở tiểu bang nào?ĐÁP 1: Georgia. Người Mỹ rất tử tế với hàng xóm và đánh giá cao tác động của họ đối với cuộc sống của họ. Họ có 'thương số lòng tốt' (‘kindness quotient’) là 86% - có nghĩa là họ quan tâm đến những người xung quanh cũng giống như họ quan tâm đến chính mình 86%. Và họ báo cáo rằng hàng xóm của họ có thương số tử tế là 72% đối với họ. Ví dụ:. 94% người nói rằng họ sẽ trả lại một món đồ bị mất cho hàng xóm.. 61% người nói rằng họ sẽ tha thứ cho món nợ của người hàng xóm.. 41% người nói rằng họ sẽ nhận con nuôi của một người hàng xóm đã qua đời.Nghiên cứu cũng cho thấy lòng tử tế từ những người hàng xóm là yếu tố dự đoán tốt nhất: hạnh phúc của cá nhân, sự hài lòng với khu phố của một người, nhận dạng với hàng xóm của một người và cảm giác hòa nhập với hàng xóm của họ.Tiến sĩ Oliver Scott Curry, Giám đốc Khoa học của Kindness.org cho biết: “Chúng tôi đã hỏi 10.000 người, từ tất cả 50 tiểu bang, về những hành động tử tế mà họ sẽ làm cho những người hàng xóm của mình. Nhìn chung, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khả năng nhân ái cao đáng ngạc nhiên trên khắp nước Mỹ. Và nó cho thấy lòng tốt là một phần quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.”Tất cả 50 tiểu bang đều rất tử tế và rất giống nhau, nhưng tiểu bang có những người hàng xóm tốt bụng nhất nhìn chung là Georgia. Nhóm 10 tiểu bang hàng đầu có những người hàng xóm tốt bụng nhất là:

1. Georgia

2. Tennessee

3. North Carolina

4. Arkansas

5. Utah

6. Louisiana

7. West Virginia

8. Mississippi

9. Texas

10. Nebraska

Chi tiết:

https://www.verizon.com/about/news/verizon-nextdoor-reveal-kindness-america

----- HỎI 2: Có thể hơn 1 tỷ người trong giới trẻ sẽ điếc vì thói quen nghe nhạc lớn tiếng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng một tỷ người trẻ trên toàn thế giới có thể có nguy cơ bị mất thính lực khi nghe tai nghe hoặc tham gia các địa điểm âm nhạc lớn, một đánh giá lớn về nghiên cứu có sẵn được ước tính vào thứ Tư. Nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu đã kêu gọi những người trẻ tuổi cẩn thận hơn về thói quen nghe của mình, đồng thời kêu gọi các chính phủ và nhà sản xuất làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thính giác trong tương lai.

Phân tích được công bố trên tạp chí BMJ Global Health xem xét dữ liệu từ 33 nghiên cứu được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Nga trong hai thập kỷ qua với hơn 19.000 người tham gia trong độ tuổi từ 12-34. Kết quả cho thấy 24% thanh niên có cách nghe không an toàn khi sử dụng tai nghe với các thiết bị như điện thoại thông minh.

Và 48% được phát hiện đã tiếp xúc với mức độ tiếng ồn không an toàn tại các địa điểm giải trí như hòa nhạc hoặc hộp đêm. Kết hợp những phát hiện này, nghiên cứu ước tính rằng từ 670.000 đến 1,35 tỷ người trẻ tuổi có thể có nguy cơ bị mất thính giác.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/features/health/billion-youth-risk-hearing-loss-from-headphones-venues-study

.