Thông Tin Thẩm Mỹ: Hiểu về Quyền và Trách nhiệm của Người làm việc

Ngành làm tóc và thẩm mỹ cung cấp một số lựa chọn về việc làm. Người được cấp bằng hành nghề có thể quyết định trở thành nhân viên của một tiệm, một người làm việc độc lập (người thuê phòng), hoặc có thể làm chủ tiệm. Cho dù sự nghiệp dẫn dắt bạn đến hướng đi nào, điều quan trọng là phải biết và hiểu về các quyền và trách nhiệm của người làm việc.

Người làm việc ở mỗi tiểu bang có một số quyền nhất định không thể bị xâm phạm, bao gồm quyền được trả mức lương tối thiểu, các điều kiện làm việc an toàn và ngày nghỉ hợp lý. Điều quan trọng là tất cả người làm việc phải biết và hiểu các quyền của họ trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào và hiểu những quyền lợi và trách nhiệm trước khi trở thành chủ nhân.

Mục đích của quyền lao động là để đảm bảo tất cả nhân viên đều được đối xử hợp pháp, được trả lương tối thiểu, và không bị quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào ở nơi làm việc. Tài liệu này sẽ trình bày thông tin về các quyền cơ bản của người làm việc và những việc cần làm nếu những quyền này không được thực hiện.

Xin lưu ý rằng các tư liệu được cung cấp trong tài liệu này không phải là tất cả.

Quyền và Trách nhiệm của Người làm việc

Biết phân loại người làm việc là điều cần thiết để hiểu những quyền lợi có thể được hưởng. Ví dụ, quyền của nhân viên rất khác so với quyền của người chủ. Hãy dành chút thời gian để xem xét các phân loại người làm việc khác nhau trong ngành thẩm mỹ.

Phân loại người làm việc

• Chủ tiệm: Chủ tiệm kinh doanh cho chính họ. Họ chịu trách nhiệm với tiệm và không làm việc cho ai khác. Có thể là một tiệm duy nhất, một công ty hợp danh, hoặc một hãng lớn với nhiều tiệm. Chủ tiệm chịu trách nhiệm báo cáo tất cả các lợi tức và chi phí cho Sở Thuế Vụ (IRS), khấu trừ thuế lao động (nếu có thuê nhân viên), có giấy phép kinh doanh (quận/thành phố), và thanh toán tất cả các khoản thuế phải trả. Chủ nhân chịu trách nhiệm phân chia người làm việc là nhân viên hay người làm việc độc lập (người thuê phòng). Chủ tiệm chịu trách nhiệm đối với tiệm của họ, và không làm việc cho ai khác. Nhiều chủ tiệm cũng là người làm việc.

Ví dụ:

Tiffany làm chủ tiệm Clips Barbershop. Cô mua tất cả các đồ dùng sử dụng trong barbershop, và xác định giờ hoạt động của tiệm. Cô định giá chi phí và các loại công việc. Cô duy trì hợp đồng thuê với chủ của bất động sản. Cô đã áp dụng một yêu cầu nghiêm ngặt về đồng phục, và vì cửa tiệm có sáu thợ làm tóc, cô đã lập ra một lịch trình làm việc cho nhân viên. Cô thường xuyên hướng dẩn cho nhân viên cập nhật các điều mới trong nghề. Cô hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên trong tiệm. Tiffany gửi cho mỗi nhân viên của mình một mẫu đơn W-2 bởi vì cô ấy là chủ tiệm.

• Người làm việc độc lập (Người thuê phòng)

Người làm việc độc lập là người có giấy phép thuê hoặc mướn một chỗ làm việc trong tiệm của người khác. Họ tự làm chủ, và chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, soạn giờ làm việc, các loại việc, và thu thập các khoản thanh toán của khách hàng của chính họ.

Họ giữ một chìa khóa ra vào tiệm, có thể đến và đi tùy theo công việc. Họ chịu trách nhiệm tài chính về lợi tức hay lỗ lã trong việc kinh doanh của chính mình và nhận tất cả lợi tức từ công việc của họ. Họ chịu trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế và thanh toán các khoản thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, cũng như có giấy phép kinh doanh của riêng mình. Một người làm việc độc lập làm việc trong tiệm thuộc sở hữu của chủ tiệm nhưng vẫn duy trì luật lệ riêng. Một người làm việc độc lập làm việc cho chính mình và không phải tuân theo ý muốn hoặc chịu sự kiểm soát của chủ tiệm.

Ví dụ:

Marisol là một chuyên viên làm móng tay và chăm sóc da. Cô có hợp đồng hợp tác kinh doanh với hai tiệm lớn nơi cô làm việc với khách của cô. Trong hợp đồng, cô được dành riêng một chỗ làm việc mà cô phải trả 600 đô la mỗi tháng cho mỗi tiệm. Cô giữ sổ hẹn riêng và lập giờ làm việc thuận tiện cho mình cũng như tạo cho mình danh sách công việc riêng. Cô được cấp một chìa khóa để ra vào tiệm. Cô tự sắm cho mình các dụng cụ, vật liệu và bộ trang điểm. Marisol nhận tiền thanh toán từ khách hàng của chính cô và chịu trách nhiệm nộp và trả thuế lợi tức và tiền thưởng.

Marisol là một người làm việc độc lập.

Lưu ý: nếu hợp đồng kinh doanh ghi rõ rằng Marisol phải:

• Làm việc bốn ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

• Chỉ sử dụng các sản phẩm mà chủ tiệm cung cấp, các công việc được liệt kê trong danh sách của tiệm.

• Thu tiền theo bảng giá của chủ tiệm.

Vậy thì Marisol không còn là một người làm việc độc lập nữa mà bây giờ có thể được xem là một nhân viên, vì người khác có quyền kiểm soát công việc của cô ta.

• Nhân viên

Mỗi nhân viên nhận một mẫu đơn W-2 từ chủ thuê của mình có tổng số tiền lương kiếm được và có trách nhiệm báo cáo các khoản tiền thưởng của mình cho chủ thuê. Họ tuân theo lịch làm việc của chủ tiệm. Họ làm công việc được chủ tiệm giao cho. Họ phải tuân theo ý muốn và sự kiểm soát của chủ tiệm, người có quyền yêu cầu họ phải làm gì và làm như thế nào.

Ví dụ:

Patricia làm việc tại tiệm làm tóc Blaze do Judy làm chủ. Patricia được yêu cầu làm việc từ thứ ba đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Patricia không mua các sản phẩm sử dụng cho khách hàng của cô, thay vào đó, cô sử dụng các sản phẩm do tiệm cung cấp. Tiệm này có nhân viên tiếp tân đặt các cuộc hẹn của Patricia. Patricia có thể chỉ muốn làm công việc cắt tóc; tuy nhiên, tiệm này lớn, có đầy đủ các dịch vụ, do đó Patricia phải làm các việc có liên quan đến hóa chất cho khách hàng của mình khi được yêu cầu. Judy quan sát công việc do Patricia làm và hướng dẫn kỹ thuật khi cần thiết. Patricia báo cáo tất cả các khoản tiền thưởng của mình cho Judy. Patricia là nhân viên của Judy. Nhân viên tuân theo lịch làm việc do chủ lập ra và làm mọi công việc theo quyết định của chủ.

Theo https://www.barbercosmo.ca.gov/