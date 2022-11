Công tố đặc biệt Jack Smith hứa: sẽ độc lập, điều tra Trump sẽ nhanh chóng, không sai chệch.

- Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Ukraine tại Kiev, viện trợ gói phòng không 60 tỷ USD bao gồm 125 súng phòng không để bảo vệ bầu trời. Cố vấn của Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ không đầu hàng Nga, và phương Tây sẽ không đàm phán với Nga sau lưng Ukraine. Mỹ: Nga ào ạt tấn công phi đạn vào Ukraine nhằm làm cạn nguồn lực phòng không của Ukraine. Ba Lan cấm Ngoại trưởng Nga và phái đoàn Nga vào Ba Lan họp trong 2 hội nghị có Nga là thành viên.

- Bạch Ốc: nếu Nga không rút khỏi Ukraine, chiến tranh sẽ phải kết thúc trong các cuộc đàm phán.

- Chuyến xe lửa đầu tiên từ Kyiv đến thành phố Kherson mừng tái chiếm, với 200 hành khách trên tàu. Điện đã khôi phục gần như khắp mọi nơi ở Ukraine sau khi hơn 10 triệu khách hàng bị cắt điện.

- New York: bão tuyết 1.5 mét, 2 người đứng tim chết

- Maryland: báo cáo dài 456 trang, với 115 linh mục bị truy tố vì lạm dụng sex, 600 nạn nhân trong 80 năm qua.

- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm Công tố đặc biệt điều tra Trump.

- Trump: Điều tra Trump là bất công, chính trị hóa tư pháp.

- Bạch Ốc: Biden không biết chuyện điều tra Trump.

- Công tố đặc biệt Jack Smith hứa: sẽ độc lập, điều tra Trump sẽ khôn chậm, không sai chệch.

- Cựu quan chức Tư Pháp Andrew Weissmann: Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ điều tra Trump nhanh chóng, công tâm, không trì trệ rồi ém luôn. Nhiều đối thủ của Trump tranh ghế tổng thống 2024 đã thấy Trump suy yếu, chuẩn bị lộ diện. Bill Barr (cựu Bộ trưởng Tư pháp của Trump): Bộ Tư pháp có chứng cớ để truy tố Trump. Mike Pompeo (cựu Ngoại trưởng của Trump) giễu Trump: quá mệt vì thua.

- Dân Biểu Hakeem Jeffries chính thức muốn thay bà Pelosi làm lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện.

- Tòa Thổ Nhĩ Kỳ tuyên án giáo sĩ Hồi Giáo Adnan Oktar bản án 8.658 năm tù.

- Đại dịch COVID-19 suy giảm, nhưng virus vẫn đang lây lan. Cảnh báo và đối phó với COVID-19.

- Sợ vào bệnh viện lây dịch, nên 52.000 bà bầu Hoa Kỳ đẻ ở nhà trong năm 2021

- Georgia: Tòa cho bầu phiếu sớm vào Thứ Bảy 26/11/2022 để tranh ghế Thượng Viện. Cộng Hòa kháng cáo.

- Los Angeles: bắt 22 người chuyên trộm các toa xe lửa, tịch thu 18 triệu đô la hàng hóa.

- Nam California đầy hàng hiệu giả mạo. Bắt hàng giả trị giá 1 tỷ đô la trong năm 2022.

- Mì Gấu Đỏ từ VN sang Đài Loan bị chận lại.

- Bệnh viện ở TP.SG chật hẹp, xuống cấp, dân vừa khám vừa lo.

- Một góc thiên đường Hà Nội cho rất ít (rất, rất ít) gia đình, nhân Ngày LHQ 2022.

- HỎI 1: Tỷ lệ sinh non tại Mỹ là 10,5% ở mức D+ vào hàng nguy hiếm nhất khi sinh con? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Thông tin xét xử ông Bùi Văn Thuận (Đặng Đình Mạnh)

QUẬN CAM (VB-19/11/2022) ---- Một trận bão tuyết lớn đã làm lớp tuyết rơi dày hơn 5 ft (hơn 1 mét rưỡi =1.524 m) ở phía Tây New York và ít nhất hai người đã chết khi đang xúc tuyết. Sở Thời tiết Quốc gia (NWS) báo cáo rằng tuyết dày 66 inches (1.67 mét) đã rơi phủ Công viên Orchard và 65 inch đã rơi ở phía tây nam Blasdell, hai thị trấn gần Buffalo ở Quận Erie. Nhiều thị trấn khác gần đó đã có ít nhất 3 hoặc 4 mét tuyết, và dự kiến sẽ có nhiều tuyết hơn trong suốt cuối tuần. Mark Poloncarz, giám đốc điều hành quận Erie Country, đã tweet rằng 2 cư dân quận đã chết vì trụy tim do gắng sức xúc tuyết.

---- Một cuộc điều tra nhắm vào Tổng giáo phận Baltimore của Giáo hội Công giáo đã tìm thấy hơn 600 nạn nhân bị các linh mục lạm dụng trong 80 năm qua. Cuộc điều tra này kéo dài gần 4 năm được tiến hành bởi các công tố viên tiểu bang ở Maryland và được tiết lộ trong một hồ sơ tòa án do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Brian Frosch đưa ra hôm thứ Năm để tiết lộ kết quả điều tra.

Các công tố đã phỏng vấn các cựu linh mục và quan chức nhà thờ, nạn nhân và nhân chứng trong cuộc điều tra và tổng hợp tất cả vào một báo cáo dài 456 trang, xác định 115 linh mục bị truy tố vì lạm dụng tình dục hoặc được Tổng giáo phận xác định công khai là đã bị "cáo buộc một cách khả tín." ("credibly accused") Báo cáo cũng cho biết có 43 linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục nhưng không được Tổng giáo phận công khai danh tính. Frosch viết trong hồ sơ tòa án: "Bản báo cáo tóm tắt các vụ lạm dụng tình dục và tra tấn thể xác do tất cả 158 linh mục được xác định và phản ứng của Tổng giáo phận đối với sự lạm dụng đó."

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào thứ Bảy: "Nước Anh biết đấu tranh cho tự do có nghĩa là gì. Và London ủng hộ Ukraine bằng mọi cách." Cùng với tin nhắn, Sunak cũng đăng một đoạn video ghi lại cảnh mình được tổng thống Ukraine chào đón tại dinh Tổng Thống Ukraine ở Kiev.

Thủ tướng Anh đã công bố gói phòng không trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Kyiv hôm thứ Bảy. Gói viện trợ quốc phòng trị giá 50 triệu bảng Anh bao gồm 125 súng phòng không và công nghệ để chống lại các máy bay không người lái tự sát do Iran cung cấp, bao gồm hàng chục radar và khả năng tác chiến điện tử chống máy bay không người lái.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Bảy đã bác bỏ "thuyết âm mưu" về kế hoạch được cho là của Ukraine để đầu hàng người Nga: "Ukraine sẽ không quỳ gối trước người Nga. Đó không phải là vấn đề chính trị. Đó là vấn đề tồn tại của chúng tôi." Ông cũng bác bỏ là có "các cuộc đàm phán bí mật" được đồn đại của phương Tây với Moscow [để bán đứng Ukraine].

---- Theo báo Guardian hôm thứ Bảy, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về Chính sách Colin Kahl tuyên bố việc Nga gia tăng các cuộc tấn công phi đạn vào Ukraine gần đây là nhằm làm cạn kiệt nguồn lực phòng không của Ukraine: "Chúng tôi biết lý thuyết chiến thắng của Nga là gì và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng điều đó sẽ không hiệu quả bằng cách đảm bảo rằng người Ukraine có được những gì họ cần để duy trì khả năng phòng không của họ." Hôm thứ Ba, Nga đã bắn một loạt 96 phi đạn vào Ukraine, cuộc tấn công trên không lớn nhất cho đến nay.

---- Ba Lan đã cấm Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE). Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 12/2022 tại Lodz, Ba Lan. Bộ Ngoại giao Nga phản ứng, nói rằng quyết định của Ba Lan với tư cách là Chủ tịch OSCE là "chưa từng có và mang tính khiêu khích." Ba Lan cũng đã cấm phái đoàn Nga tham gia phiên họp mùa thu của Hội đồng Nghị viện OSCE, sẽ được tổ chức tại Warsaw từ ngày 24 đến 26 tháng 11/2022.

---- Bạch Ốc cho biết, nếu Nga không rút khỏi Ukraine, chiến tranh sẽ phải kết thúc trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, John Kirby (Điều phối viên truyền thông chiến lược Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ) nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ dựa vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy để xác định thời điểm và cách thức các cuộc đàm phán với Moscow có thể được tiến hành.

Kirby nói: “Cuộc chiến này có thể kết thúc ngay hôm nay nếu ông Putin làm điều phải lẽ. Rõ ràng, Putin không lộ ra có ý định rút quân ra khỏi Ukraine, vì vậy tất cả chúng ta đều đồng ý rằng một thỏa thuận thương lượng ngoại giao là điều tốt nhất tiếp theo để Putin rút quân ra ngoài.” (Câu nói Kirby mơ hồ: có lẽ muốn Ukraine cắt đất cầu hòa? Hay vì cần chuyển hướng sang bảo vệ Đài Loan là ưu tiên?)

---- Chuyến tàu đầu tiên từ Kyiv đến thành phố Kherson vừa được tái chiếm đã khởi hành hôm thứ Sáu. "Đây là chuyến tàu chiến thắng của chúng ta!" Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Telegram. Có khoảng 200 hành khách trên tàu.

---- Theo Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng, nguồn điện đã được khôi phục gần như khắp mọi nơi ở Ukraine sau khi hơn 10 triệu khách hàng bị cắt điện hôm thứ Năm. Kharchenko nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng: “Có thể gần 300 người tiêu dùng vẫn chưa kết nối được, nhưng hầu hết trong số họ đều ở gần chiến tuyến. Tình hình đang trở nên tốt hơn theo từng giờ."

---- Thẩm phán Thomas Cox của Tòa Quận Fulton đã cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 26/11/2022, tức là ngày thứ Bảy sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn trong cuộc tranh giành ghế Thượng viện giữa Đảng Cộng hòa Herschel Walker và Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock.

Thẩm phán Georgia giải thích rằng luật pháp của tiểu bang không cấm mở các cuộc bỏ phiếu vào thứ Bảy sau kỳ nghỉ lễ, sau khi đã xem xét "các giấy tờ di chuyển, lập luận của luật sư và các tham chiếu đến cơ quan pháp lý." Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Warnock gọi phán quyết này là một "chiến thắng cho nền dân chủ", nói thêm rằng "cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy là rất quan trọng đối với cử tri Georgia, đặc biệt là sinh viên và công nhân."

"Chúng tôi không đồng ý với lệnh của tòa án và mong được kháng cáo nhanh chóng", Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết. Theo các quan chức bầu cử tiểu bang, việc tổ chức bỏ phiếu sớm vào thứ Bảy sau Lễ Tạ ơn vi phạm quy tắc cấm bỏ phiếu vào thứ Bảy nếu ngày lễ của tiểu bang rơi vào thứ Năm hoặc thứ Sáu trước đó.

---- Sợ vào bệnh viện lây dịch, nên các bà bầu đẻ ở nhà. Khi mọi người tránh xa bệnh viện quá tải với các ca COVID-19, số ca sinh nở tại nhà ở Hoa Kỳ đã lên đến 52.000 ca trong năm 2021, tăng 12% và là con số cao nhất trong ba thập niên, CDC cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm. Từ năm 2019 đến năm 2020, con số này đã tăng khoảng 22%, “tương ứng với sự gia tăng ban đầu của các trường hợp COVID-19 ở Hoa Kỳ,” theo báo cáo.

Mức tăng lớn nhất vào năm 2021 là ở phụ nữ Da đen, ở mức 21 phần trăm và phụ nữ gốc Tây Ban Nha, ở mức 15 phần trăm. Phụ nữ da trắng tăng 10%. Tác giả chính của báo cáo, Elizabeth Gregory, nói rằng mặc dù CDC không thể giải thích hoàn toàn sự gia tăng, nhưng tỷ lệ trường hợp COVID-19 vẫn cao và nhiều người vẫn chưa được tiêm phòng khi có nhiều người sinh con tại nhà. Báo cáo cho biết các ca sinh tại nhà vẫn rất hiếm vì chúng chỉ chiếm 1,26% các ca sinh ở Hoa Kỳ.

---- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt (special counsel: cũng có thể dịch là Công tố Đặc biệt, nhiệm vụ là điều tra, và nếu thấy có vi phạm sẽ đóng vai công tố để truy tố) vào thứ Sáu để quyết định xem có truy tố cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2022 và cuộc điều tra tài liệu mật Mar-a-Lago hay không. Garland cho biết việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt là vì lợi ích công cộng.

Jack Smith, cựu phó chủ tịch pháp lý của Hospital Corp. of America và gần đây là công tố viên trưởng của tòa án đặc biệt ở The Hague, sẽ giám sát hai cuộc điều tra tội phạm. Smith bắt đầu sự nghiệp công tố của mình vào năm 1994 tại văn phòng Biện lý Quận New York. Sau đó, trở thành phụ tá Biện lý liên bang cho Quận phía Đông của New York, nơi ông làm việc trong 9 năm, xét xử mọi thứ từ tội phạm có tổ chức đến các vụ án dân quyền.

Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố, các cuộc điều tra sẽ xác định "liệu có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào can thiệp bất hợp pháp vào việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hoặc chứng nhận cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn được tổ chức vào hoặc khoảng ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không và cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến các tài liệu mật và các hồ sơ tổng thống khác. "

Garland cho biết Smith sẽ bắt đầu công việc của mình ngay lập tức: "Dựa trên những diễn biến gần đây, bao gồm thông báo của cựu tổng thống rằng ông hiện là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử tới và do vậy, tôi đã kết luận rằng việc bổ nhiệm một người cố vấn đặc biệt là vì lợi ích của công chúng. Việc bổ nhiệm như vậy nhấn mạnh cam kết của bộ về cả tính độc lập và trách nhiệm trong các vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Nó cũng cho phép các công tố viên và đặc vụ tiếp tục công việc của họ một cách khẩn trương và đưa ra các quyết định không thể chối cãi chỉ dựa trên sự kiện và luật pháp."

Smith đã từ chức công tố viên chính của tòa án đặc biệt ở The Hague, nơi có nhiệm vụ điều tra và xét xử tội ác chiến tranh ở Kosovo. Garland cho biết ông sẽ trở lại Hoa Kỳ ngay lập tức để bắt đầu công việc cố vấn đặc biệt của mình.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Fox News hôm thứ Sáu rằng ông từ chối tham gia vào bất cứ điều gì liên quan đến việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt liên quan đến các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, gọi bước này là "không công bằng" và "chính trị hóa công lý tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ." Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã chọn một cố vấn đặc biệt, người sẽ tiến hành một cuộc điều tra khách quan về việc liệu Trump có nên bị truy tố hình sự hay không.

---- Chính quyền Biden không biết về việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt, người sẽ giám sát cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với ứng cử viên tổng thống Donald Trump, theo lời Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre khẳng định hôm thứ Sáu. Bạch Ốc không tham gia vào cuộc điều tra này hay bất kỳ cuộc điều tra nào khác và không được Bộ thông báo trước về nó, cô nói với các phóng viên. Jean-Pierre nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden "không có phản ứng gì" trước tin này.

---- Trong một bản tuyên bố, Cố vấn Đặc biệt Jack Smith, người không tham dự sự kiện hôm thứ Sáu do tai nạn xe đạp phải phẫu thuật đầu gối, theo Washington Post, hứa sẽ sử dụng "phán quyết độc lập" trong việc chủ trì 2 cuộc điều tra và hoàn thành chúng mà không sự chậm trễ. “Tốc độ của các cuộc điều tra sẽ không tạm dừng hoặc chệch hướng dưới sự theo dõi của tôi. Tôi sẽ thực hiện phán quyết độc lập và sẽ chuyển các cuộc điều tra về phía trước một cách nhanh chóng và kỹ lưỡng đến bất kỳ kết quả nào mà sự thật và luật pháp quy định, "Smith nói.

---- Cựu quan chức cấp cao Bộ Tư Pháp Andrew Weissmann tin rằng Công tố đặc biệt mới được bổ nhiệm Jack Smith sẽ nhanh chóng tiến hành các cuộc điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump. Nói chuyện với đài MSNBC, sau khi người dẫn chương trình nói Smith có thể trở thành "công tố viên quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại," Weissmann đã bày tỏ tin tưởng vào Jack Smith ở sự công tâm và tốc độ làm việc nhanh chóng.

Weissmann nói: "Tôi đã biết Jack trong nhiều thập niên. Tôi là trưởng phòng điều tra hình sự khi Jack mới vào Bộ Tư Pháp. Và Jack, như bạn đã thấy trong tiểu sử, đã trải qua tất cả các chức vụ để giúp Jack thực sự hoàn hảo cho công việc này theo nghĩa kinh nghiệm của anh ấy, Jack là một công tố chuyên nghiệp, hoàn toàn phi chính trị - về tính chính trực, Jack đã truy tố các quan chức Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Jack thuộc loại công tố không bận tâm, nếu có ai phạm tội, thì sẽ truy tố, bất kể bị cáo đang ở phía nào của chính trị."

Weissmann nói rằng Jack Smith đã học được từ [công tố đặc biệt] Robert Mueller rằng "bạn không thể làm mọi thứ chậm lại để lấy cớ không tiến lên phía trước. Đối với những người đang lo lắng về sự chậm lại [hồ sơ Trump để sẽ ém luôn], tôi có phản ứng hoàn toàn ngược lại. Bản chất của Jack là làm mọi thứ một cách nhanh chóng, đó là cách Jack được đào tạo ở Phòng Biện Lý Phía Đông [của New York] và đó là điều Jack, là một người rất có thể làm được. Vì vậy, tôi nghĩ mọi thứ đều tốt."

Công tố đặc biệt Jack Smith.

---- Theo báo Guardian, các đối thủ của Donald Trump cho ghế tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa đã nhìn thấy điểm yếu trong tuyên bố của Trump vào đầu tuần này rằng Trump sẽ tái tranh cử, và rằng nhiều dđối thủ "ngừi thấy mùi máu trong nước" (ám chỉ: bầy cá sấu trong hồ nước, ngửi thấy mùi máu là phóng tới). Bản tin nói, Trump trông có vẻ như đang trải qua những chuyển động trong khi thông báo, và nói thêm rằng Trump có vẻ như "không còn vui vẻ nữa."

.

Bill Barr (cựu Bộ trưởng Tư pháp

Mike Pompeo (cựu Ngoại trưởng

Sau khi đảng Cộng hòa

Coi như nhà truyền giáo Hồi Giáo l

Đại dịch COVID-19 suy giảm,

Cảnh sát Los Angeles

Cựu Thống đốc Mark Sanford (Cộng Hòa-SC), người cũng phục vụ trong Hạ viện, chỉ ra rằng bài phát biểu và phong thái của Trump là "tuyệt vọng", và các đối thủ của Trump nhìn thấy một ứng cử viên tổng thống suy yếu: "Mọi nhân vật chính trị đều có thời hạn sử dụng. Chúng tôi có ngày hết hạn để xài."Báo Guardian cũng viết, "Các đối thủ tiềm tàng của Trump có thể ngửi thấy mùi máu trong nước. DeSantis, Christie, cựu phó tổng thống Mike Pence - hiện đang quảng cáo cho cuốn hồi ký - và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo đều đã bắn tiếng gợi ý sẽ tranh cử tổng thống phía Cộng Hòa vào năm 2024. Greg Abbott (thống đốc Texas), Glenn Youngkin (thống đốc Virginia), Nikki Haley (một cựu đại sứ LHQ), và các Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas và Tim Scott của Nam Carolina cũng có thể tham gia [ứng cử sơ bộ Cộng Hòa]."----của chính phủ Trump) nói hôm thứ Sáu rằng Bộ Tư pháp có thể có “cơ sở pháp lý để truy tố” cựu Tổng thống Trump vụ chôm các tài liệu mật và nhạy cảm để đưa đến Mar-a-Lago. Barr nói với phóng viên Margaret Hoover của đài PBS trong một cuộc phỏng vấn trên “Firing Line” rằng ông cho rằng Bộ Tư Pháp có đủ bằng chứng để truy tố ông sếp cũ của Barr.----của chính phủ Trump) hôm thứ Sáu đã giễu cợt cựu Tổng thống Trump trước bài phát biểu trước những người bảo thủ ở Nevada, nói rằng nhiều người trong Đảng Cộng hòa đã “mệt mỏi vì thua cuộc. Chúng ta được thông báo rằng chúng ta sẽ say sưa mệt mỏi với chiến thắng. Nhưng tôi mệt mỏi vì [thấy Cộng Hòa] thua cuộc. Và hầu hết các đảng viên Cộng hòa cũng vậy.” Pompeo đã tweet như thế, quảng cáo sự xuất hiện của mình vào cuối ngày tại buổi họp mặt của Liên minh Do Thái của Đảng Cộng hòa ở Las Vegas.----giành lại Hạ viện vào giữa nhiệm kỳ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Năm đã thông báo rằng bà sẽ từ bỏ chức vụ lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện của mình. Bây giờ, Dân Biểu New York Hakeem Jeffries nói ý định rằng muốn thay bà Pelosi làm lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện. Jeffries sẽ là nhà lập pháp Da đen cấp cao nhất ở thủ đô D.C. nếu giành được vị trí lãnh đạo Khối Dân Chủ Hạ Viện.Có vẻ như Jeffries là một lựa chọn phổ biến, vì Chủ tịch Khối Dân Biểu Da Đen Hạ Viện Joyce Betty (D-OH) nói rằng bà tin rằng hơn 50 nhà lập pháp Da đen sẽ ủng hộ Jeffries. “Tôi rất thoải mái khi nói rằng tôi tin rằng mọi thành viên của Hạ Viện Da đen sẽ bỏ phiếu cho Hakeem Jeffries,” theo Beatty nói với NBC News hôm thứ Năm.----ạc đạo Adnan Oktar sẽ khó ra tù: Oktar bị tòa kêu án 8.658 năm tù. Nhà truyền thông truyền hình người Thổ Nhĩ Kỳ 66 tuổi - nổi tiếng với những lời ca tụng chống lại thuyết tiến hóa và về thuyết âm mưu "nhà nước ngầm của nước Anh", và cũng nổi tiếng vì quanh ông là những phụ nữ trẻ mà ông gọi là "mèo con" - hôm thứ Tư bị một tòa án ở Istanbul kết tội tình dục hành hung và lạm dụng trẻ vị thành niên.Bản án 8.658 năm tù chưa phải phá kỷ lục, vì tòa án này đã từng xử trước đó và kêu một bản án dài 9,803 năm và 6 tháng. Có ít nhất 10 bị cáo khác trong vụ án cũng nhận được 8.658 năm tù hôm thứ Tư. Thường được mô tả là một nhà lãnh đạo giáo phái, Oktar và hàng trăm tín đồ đã bị bắt vào năm 2018 với nhiều tội danh, bao gồm lạm dụng tình dục, vi phạm thuế và điều hành một tổ chức tội phạm.----nhưng virus vẫn đang lây lan trên toàn quốc. Theo NBC News, vẫn có gần 40.000 trường hợp/ngày mắc bệnh Covid ở Hoa Kỳ và khoảng 300 trường hợp tử vong mỗi ngày. Do vậy, cũng cần cảnh giác.Bảo hiểm tư nhân và Medicare đài thọ đến tám lần xét nghiệm tại nhà mỗi tháng. Kể từ tháng 1/2022, chính quyền Biden đã yêu cầu các công ty bảo hiểm tư nhân và Medicare chi trả cho tám cuộc kiểm tra tại nhà hàng tháng. Do đó, những người có chương trình sức khỏe có thể trực tuyến hoặc trực tiếp đến hiệu thuốc để mua các xét nghiệm được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ủy quyền miễn phí, thông qua khoản hoàn trả hoặc miễn phí thông qua bảo hiểm của họ.Medicare cũng thanh toán cho các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 do phòng thí nghiệm thực hiện, chẳng hạn như xét nghiệm PCR và kháng nguyên. Bâyg iờ không còn chương trình gửi các bộ test qua bưu điện tới nhà bạn nữa, vì hết tiền chương trình này. Nhưng, mặc dù một số trang web cung cấp xét nghiệm nhanh hoặc PCR miễn phí trước đó trong đại dịch đã đóng cửa, Bộ Y tế và Nhân dụng vẫn có một công cụ tìm kiếm trực tuyến để tìm các trang web lân cận. Hầu hết các địa điểm là các hiệu thuốc như Walgreens và CVS.Có những thời điểm quan trọng để được kiểm tra. Theo CDC, nếu bạn có các triệu chứng, hãy kiểm tra ngay lập tức. Nếu bạn đã tiếp xúc với COVID-19 và không có các triệu chứng, hãy đợi ít nhất 5 ngày sau khi tiếp xúc trước khi thử nghiệm. Nếu bạn kiểm tra quá sớm, bạn có thể không nhận được kết quả chính xác. CDC cũng khuyến nghị xét nghiệm trước khi gặp người có nguy cơ cao bị COVID-19 nghiêm trọng.Nếu bạn có kết quả dương tính với COVID-19, hướng dẫn của CDC cho biết hãy ở nhà ít nhất năm ngày và cách ly bản thân với những người khác. Một người dễ lây nhiễm nhất trong năm ngày này. Nếu bạn phải ở gần những người khác ở nhà và nơi công cộng, hãy đeo khẩu trang chất lượng cao, chẳng hạn như N95. CDC nói rằng bạn không nên đi du lịch và cải thiện hệ thống thông gió, chẳng hạn như mở cửa sổ và sử dụng quạt để cải thiện luồng không khí.----hôm thứ Năm thông báo rằng một cuộc điều tra kéo dài một năm về các vụ trộm hàng hóa trên tàu hỏa đã dẫn tới bắt giam 22 người và tịch thu 18 triệu đô la hàng hóa. Vào tháng 1/2022, Công ty Đường sắt Union Pacific đã báo cáo mức tăng 160% trên toàn quốc về các vụ trộm cắp trên các toa xe lửa, với hơn 90 container bị xâm phạm mỗi ngày.“Các nỗ lực điều tra của các thám tử Phòng Tội phạm Thương mại không chỉ dẫn đến vô số giờ giám sát, 49 lệnh khám xét mà còn thu hồi được số hàng hóa trị giá hơn 18 triệu đô la bị đánh cắp từ các container hàng hóa này. Các container đó đã được đưa lên các chuyến tàu đến tất cả các điểm trên khắp đất nước, ”Giám đốc LAPD Michel Moore cho biết.

Robert Vega, chủ sở hữu của A&A Auto Wrecking, là người nhìn thấy các vụ trộm xe lửa, vì các toa xe lửa nằm ngay trước mắt ông. Đường sắt nằm ngay trước cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình ông ở Lincoln Heights và thường ngập tràn các mảnh vỡ từ hàng hóa được dùng để đến các cơ sở kho hàng xung quanh Hoa Kỳ.

Vega cho biết những tên trộm đã leo lên tàu chở hàng, đột nhập vào các container và hàng trăm gói hàng với các sản phẩm từ ảnh chân dung gia đình, quà tặng ngày lễ đến những thứ đắt tiền hơn như thuốc men, xét nghiệm COVID-19 và thiết bị bảo vệ cá nhân.

---- Nam California đầy hàng hiệu giả mạo. Các quan chức hải cảng đã bắt giữ hàng giả trị giá 1 tỷ đô la trong năm 2022, đánh dấu một kỷ lục mới. Các quan chức của Hải Cảng Los Angeles / Long Beach đã đạt được dấu ấn lịch sử vào ngày 15/9/2022, đạt con số kỷ lục trong vòng chưa đầy một năm. Các mặt hàng bị làm giả phổ biến nhất bao gồm quần áo, phụ kiện, túi xách, ví, giày dép, đồng hồ, đồ trang sức và đồ điện tử tiêu dùng.

Các hình ảnh được công bố từ trận bố ráp cho thấy rất nhiều hàng hiệu giả bao gồm Nike Dunks, túi xách của Chanel và Louis Vuitton, các trang phục của Gucci, khăn quàng cổ của Burberry và rất nhiều quần áo giả, nước hoa, ví, v.v.

Số tiền 1 tỷ đô la phản ánh tổng cộng giá bán lẻ đề xuất ước tính của nhà sản xuất đối với hàng hóa bị thu giữ nếu chúng là hàng thật. Cảnh sát nói dễ dàng mua bán qua mạng Internet đã làm cho việc bán hàng giả hàng nhái khá dễ dàng.

---- Mì Gấu Đỏ từ VN xuất cảng sang Đài Loan bị chận lại. Theo Báo Pháp Luật VN. Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu báo cáo về sản phẩm mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu đỏ bị phía Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện hàm lượng Etylen oxit (EO) không phù hợp với tiêu chuẩn. Theo Bộ Công thương, ngày 15/11/2022, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) công bố lô hàng 500 CTN (945 kg) mỳ ăn liền tôm chua thương hiệu GẤU ĐỎ (SOUR-HOT SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLES) của nhà sản xuất/xuất khẩu ASIA FOODS CORPORATION, do Doanh nghiệp QIAN YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD (Địa chỉ: 1 F., No. 44, Ln. 1, Xing’an Rd., 17th Neighborhood, Xinyuan Township, Pingtung County 93243, Taiwan) nhập khẩu, qua kiểm tra tại cửa khẩu, phát hiện hàm lượng Etylen oxit không phù hợp tiêu chuẩn. Trong đó, hàm lượng Etylen Oxit được phát hiện lần này không chỉ trên gói gia vị (3,438 mg/kg) mà còn ở cả vắt mì (0,107 mg/kg).

---- Bệnh viện ở TP.SG chật hẹp, xuống cấp, dân vừa khám vừa lo. Theo tin VTC News. Hiện một số bệnh viện ở TP.HCM chật hẹp, xuống cấp, nhưng lượng người tới khám, điều trị mỗi ngày một đông khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có tuổi đời 160 năm, hiện đã xuống cấp, nhiều phòng khám tạm bợ. Tương tự, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM nhếch nhác, khu nào cũng quá tải; Phía bên trong, các khoa phòng chật chội, nhiều chỗ đã nứt nẻ dễ gây nguy hiểm cho bác sĩ và người bệnh.

---- Một góc thiên đường Hà Nội cho rất ít (rất, rất ít) gia đình, nhân Ngày Liên Hiệp Quốc 2022.

Video dài 2:38 phút.



https://youtu.be/J-GS10sZxOQ

---- HỎI 1: Tỷ lệ sinh non tại Mỹ là 10,5% ở mức D+ vào hàng nguy hiếm nhất khi sinh con?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cứ 10 ca sinh ở Hoa Kỳ hiện có hơn 1 ca sinh non và số ca sinh non nguy hiểm hơn này đã tăng 4% trong năm 2021, một báo cáo mới từ March of Dimes cho thấy. Tỷ lệ sinh non hiện đã lên tới 10,5% tổng số ca sinh - mức cao nhất kể từ năm 2007, theo tổ chức tập trung vào sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Trên thực tế, tỷ lệ sinh non đã tăng đều đặn kể từ năm 2014, khiến Hoa Kỳ đạt điểm D+ trên Thẻ báo cáo thường niên của March of Dimes. Điều đó có nghĩa là phụ nữ Mỹ hiện đang sống ở một trong những quốc gia phát triển nguy hiểm nhất trên thế giới khi sinh con. (ghi chú: cách tính điểm trong trừờng học Hoa Kỳ là: A, B, C, D, F trong đó A là xuất sắc, D là thất bại và F là thua hết cỡ nói.)

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/17/premature-births-rise/1061668714411/

---- HỒ SƠ: Thông tin xét xử ông Bùi Văn Thuận (Đặng Đình Mạnh)

Thông tin xét xử ông Bùi Văn Thuận

Đặng Đình Mạnh

Báo Tiếng Dân, 18-11-2022

Bản án được tuyên vào lúc 10h00 sáng ngày 18/11/2022. Ông Bùi Văn Thuận bị tuyên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh theo điều 117 BLHS với mức hình phạt là 8 năm tù giam + 5 năm quản chế + tước quyền ứng cử vào cơ quan dân cử trong thời hạn 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính.



Sáng ngày 17/11/2022, Tòa án tỉnh Thanh Hóa đưa vụ án truy tố ông Bùi Văn Thuận tội danh theo điều 117 Bộ luật Hình sự về “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm. Ông bị truy tố ở khoản 1 điều 117 có mức hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.



Theo quyết định của tòa án, vụ án được xét xử theo thủ tục công khai tại trụ sở tòa án trong hai ngày, 17 và 18/11/2022. Vợ ông Thuận, bà TTN. được triệu tập đến tòa với tư cách nhân chứng. Nhờ vậy, việc thân nhân theo dõi phiên tòa xét xử người thân của mình đã không còn là vấn đề gây băn khoăn như nhiều vụ án tương tự.

Ông Bùi Văn Thuận sinh năm 1981. Dân tộc Mường. Ông đã lập gia đình và có một con 6 tuổi. Ông nguyên là một giáo viên, từng tham gia một số hoạt động xã hội. Ông bị bắt tạm giam vào ngày 30/08/2021. Phiên tòa sơ thẩm được xét xử sau 14 tháng rưỡi kể từ ngày ông bị bắt giữ để bắt đầu tiến trình điều tra vụ án.

Có ba luật sư bào chữa cho ông Bùi Văn Thuận hiện diện tại tòa gồm: LS Phạm Lệ Quyên, LS Lê Văn Luân và LS Đặng Đình Mạnh.



Theo cáo trạng, ông được cho là một Facebooker với hỗn danh tự đặt là “Cha Dà Dân Tộc”. Ông bị cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm về rất nhiều bài viết trên FB với danh khoản “THUAN VAN BUI” mà qua giám định bị kết luận là:

– Xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương;

– Xuyên tạc, bịa đặt, suy luận vô căn cứ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

– Tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước gây hoang mang trong quần chúng nhân dân;

Quá trình điều tra và xét xử tại tòa, ông nhất quán cho rằng mình vô tội và bác bỏ mọi cáo buộc nêu trong bản cáo trạng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông.

Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, trên danh khoản Facebook cá nhân “Thuan Van Bui (Cha Dà Dân Tộc)” bị cho là của ông, cũng là danh khoản đã từng tồn tại nhiều bài viết bị nêu trong cáo trạng buộc tội ông, đột nhiên phục hoạt với nhiều post mới chỉ một ngày ngay trước phiên tòa xét xử (ngày 16/11/2022). Điều này, mặc nhiên gây nên những nghi vấn về người quản trị đích thực của danh khoản ấy: Của ông Thuận đang bị tạm giam như quy kết của cơ quan điều tra hay một ai khác đang tự do bên ngoài? Nhất là trong bối cảnh ông Thuận đã phủ nhận quyền quản trị danh khoản “Thuan Van Bui”. Nội dung này đã trở thành vấn đề gây tranh luận gay gắt giữa kiểm sát viên với các luật sư.

Ảnh chụp màn hình danh khoản Facebook “Thuan Van Bui (Cha Dà Dân Tộc)” phục hoạt một ngày ngay trước ngày xét xử sơ thẩm đối với ông Bùi Văn Thuận

Kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận, đại diện cơ quan công tố đề nghị tuyên ông có tội với mức hình phạt chính từ 7 đến 8 năm tù giam. Đồng thời, thêm hình phạt bổ sung là 5 năm quản chế và tước quyền ứng cử vào cơ quan dân cử trong thời hạn 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính.

Tiếp lời, ông Thuận đã mở đầu phần tự bào chữa trước các luật sư. Với một tờ giấy A4 trong tay được cung cấp trong phiên tòa, ông vội ghi chú lại một số vấn đề để lần lượt tự bào chữa với nội dung hết sức súc tích như một luật sư tranh tụng chuyên nghiệp. Thế nên, nhờ đó, phần bào chữa của các luật sư được giảm phần gánh nặng, vì chỉ cần trình bày thêm các luận điểm pháp lý mang tính chất bổ sung mà thôi.



Kết thúc phần tranh luận, vào lúc 9h05′ sáng, ông Thuận nói lời cuối cùng trước khi nghị án:

“Cho dù kết quả phiên tòa như thế nào, tôi vẫn gởi lời cảm ơn đến ba luật sư đã giúp bào chữa cho tôi.

Cho dù kết quả phiên tòa như thế nào, tôi vẫn khẳng định mình vô tội.

Có thể nói tôi là nạn nhân của thứ pháp luật xôi lạc (bị cắt ngang).

Tôi bỏ quyền kháng cáo vì không tin tưởng vào hệ thống xét xử”.

Sau 53 phút nghị án, lúc 10h00′ Hội đồng xét xử trở ra tuyên đọc bản án dài 95 phút. Theo đó, ông Bùi Văn Thuận bị tuyên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh theo điều 117 BLHS với mức hình phạt là 8 năm tù giam + 5 năm quản chế + tước quyền ứng cử vào cơ quan dân cử trong thời hạn 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính.

Đối với tội danh và các hình phạt tuyên theo bản án sơ thẩm, trước đó, khi trao đổi với luật sư trong trại tạm giam, ông cho biết sẽ không kháng cáo bản án sơ thẩm cho dù mức án có nặng đến thế nào đi nữa. Ông giải thích rõ vì 2 lý do: Ông không muốn làm phiền hà đến người thân và những người quan tâm đến ông. Ngoài ra, ông cũng không tin vào cơ quan tài phán hiện tại có thể tuyên xử công bằng nếu ông có kháng cáo.

Tòa án đã dự kiến phiên tòa xét xử đến hai ngày, gồm ngày 17 và 18/11/2022. Thế nhưng, thực tế phiên tòa đã kết thúc vào lúc 11h35′ trưa ngày 18/11/2022 khi hội đồng xét xử chấm dứt lời tuyên án.

Qua luật sư, ông Bùi Văn Thuận gởi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vụ án xét xử ông ấy. Đồng thời, ông cũng gởi lời nhờ bạn hữu chuẩn bị nhiều đầu sách về lịch sử, tôn giáo và triết học để ông tham khảo khi thụ án.

Thanh Hóa, nơi một công dân xem trọng quyền tự do biểu đạt chính kiến của mình hơn sự tự do của bản thân đã vừa lãnh án, mà khi chúng tôi rời đó, mây đen đang vần vũ khắp bầu trời…

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/11/18/thong-tin-xet-xu-ong-bui-van-thuan/

.