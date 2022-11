- Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống 2024. Biden phóng tweet: Trump đã làm hỏng Hoa Kỳ. Viễn ảnh: Trump sẽ đối mặt với Ron DeSantis trong sơ bộ Cộng Hòa. Mick Mulvaney (quyền Chánh văn phòng của Trump): Trump sẽ thua Dân Chủ lần nữa. Trong khi Trump tuyên bố ứng cử 2024, 1 phi cơ nhỏ bay quảng cáo trên đầu: Cộng Hòa sẽ gíp DeSantiz vì TRump sẽ thua. - Nhiều đại gia Cộng Hòa: hãy bỏ Trum

Houston: lên mui xe tải 18 bánh đang chạy để nhảy múa, 1 ông bị cầu hất xuống xa lộ, chết thảm.

- Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống 2024. Biden phóng tweet: Trump đã làm hỏng Hoa Kỳ. Viễn ảnh: Trump sẽ đối mặt với Ron DeSantis trong sơ bộ Cộng Hòa. Mick Mulvaney (quyền Chánh văn phòng của Trump): Trump sẽ thua Dân Chủ lần nữa. Trong khi Trump tuyên bố ứng cử 2024, 1 phi cơ nhỏ bay quảng cáo trên đầu: Cộng Hòa sẽ gíp DeSantiz vì TRump sẽ thua.

- Nhiều đại gia Cộng Hòa: hãy bỏ Trump qua bên lề, hãy ủng hộ DeSantis ứng cử Tổng Thống 2024.

- Cô Ivanka Trump: 2 vợ chồng cô sẽ đứng ngoài chính trường.

- Nếu Trump vào tù, Mật Vụ sẽ gửi đặc vụ vào tù làm cận vệ cho Trump.

- Giám đốc FBI: TQ đã trộm nhiều dữ liệu của Mỹ “hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại” - lo ngại TikTok

- Biden họp khẩn G30: bằng chứng sơ bộ cho thấy phi đạn [rơi ở Ba Lan] hoàn toàn không bắn từ Nga. Bộ Ngoại giao Ba Lan: phi đạn vào Ba Lan là "do Nga sản xuất" nhưng tránh nói do Nga cố ý bắn vào Ba Lan. Nga phủ nhận, không bắn vào Ba Lan. Tổng thư ký NATO: không có dấu hiệu Nga cố ý khi phi đạn rơi vào ngôi làng ở biên giới Ba Lan khiến 2 người chết.

- Chuyên gia thú nhận trên TV nhà nước Nga: Nga đã không chuẩn bị nổi cho cuộc chiến Ukraine.

- Joe Biden điện thoại cho Tổng Thống Ba Lan vụ phi đạn Nga bắn vào Ba Lan làm 2 người chết ở Ba Lan. Ngoại trưởng Ukraine: Ukraine đoàn kết với Ba Lan, NATO cần cứng rắn trả đũa vụ phi đạn Nga bắn vào Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu: "sốc" vì phi đạn Nga bắn vào Ba Lan làm chết 2 dân Ba Lan. Zelensky: NATO cần hành động tập thể vì phi đạn Nga bắn vào Ba Lan.

- Văng miểng: Moldova mất điện diện rộng vì phi đạn Nga bắn vào Ukraine.

- Cộng Hòa đã nắm đa số Hạ viện hôm Thứ Ba.

- Cộng hòa Hạ viện đã đề cử Lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy (California) vô chức Chủ tịch Hạ Viện

- Allen Weisselberg (cựu GĐ tài chính của Trump Organization) ra tòa: Trump ra lệnh trốn thuế. Weisselberg vẫn đang lãnh lương 640.000 đô/năm từ Trump.

- Lễ Tạ ơn 2022 sẽ là Thứ Năm 24/11/2022: dự kiến 54,6 triệu người sẽ đi xa hơn 50 dặm vui lễ

- California: Hối lộ để lấy bằng lái xe thương mại, 20 nhânv iên DMV, chủ trường dạy lái xe bị kết tội

- Hướng dẫn Du lịch của Fodor: đừng tới 2 nơi ở California, vì Lake Tahoe và Mendocino bi đát về môi trường.

- Nợ các ngân hàng VN đang xấu dần, nợ xấu 28 ngân hàng tăng 30% trong 9 tháng đầu năm.

- Gần Tết, 154 doanh nghiệp giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất: 30.000 công nhân kêu trời.

- HỎI 1: Công an TQ hải ngoại quậy phá trường Đài Loan ở Paris? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các hãng Nhật khủng hoảng thiếu nhân lực? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/11/2022) ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, 76 tuổi, đã chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ ba của mình vào tối thứ Ba 15/11/2022 từ dinh thự Mar-a-Lago. Trump nói trước đám đông những người ủng hộ: "Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tối nay tôi tuyên bố ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. Đây là nhiệm vụ của một phong trào lớn. Đây không phải của riêng một cá nhân nào. Đây là công việc của hàng chục nghìn người cùng làm việc."

Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc tranh cử 2024 đã bắt đầu, Biden đã phóng tweet trong khi Trump khởi động tranh cử: "Donald Trump đã làm thất bại Hoa Kỳ."

---- Trump có thể phải đối mặt với khả năng Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis thách thức. DeSantis, 44 tuổi, đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào tuần trước, và chiến thắng này có thể trở thành bàn đạp cho cuộc tranh cử vào Bạch Ốc 2024 đối với phe bảo thủ ở Florida. DeSantis đã bắt đầu nhận được sự ủng hộ của một số chính trị gia Đảng Cộng hòa, những người đã thất vọng với sự thể hiện kém cỏi của nhiều ứng cử viên được Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

---- Mick Mulvaney, quyền Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, đã bày tỏ thất vọng cho Cộng Hòa trên CNN. Khi được phóng viên Anderson Cooper hỏi ý kiến, Mulvaney nói: “Tôi nghĩ Trump là đảng viên Cộng hòa duy nhất có thể thua [ứng viên Dân Chủ]. Nếu Trump trở thành ứng cử viên Cộng Hòa, có nghĩa là cuộc bầu cử 2024 không phải về Joe Biden hay về bất cứ đảng viên Dân Chủ nào có tên tranh cử, cũng không phải về lạm phát, cũng không phải về các sự kiện thế giới, cũng không phải về phá thai. Nó sẽ là về Donald Trump, điều tương tự mà chúng ta đã thấy vào năm 2020, lúc đó không ai bỏ phiếu cho Joe Biden và mọi người đã bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống lại Trump. Đó là một cuộc trưng cầu dân ý về Trump. Đó là những gì chúng ta đang hướng tới vào năm 2024. Và tôi không thấy kết quả gì khác so với 2 năm trước."

---- Một phi cơ nhỏ bay lần quần trên câu lạc bộ Mar-a-Lago chiều Thứ Ba mang theo biểu ngữ viết: “YOU LOST AGAIN DONALD! #DESANTIS2024” (DONALD TRUMP, ÔNG THUA LẦN NỮA RỒI! HÃY ĐỂ DESANTIS ỨNG CỬ 2024"). Không ai rõ phi cơ bay chỉ trich Trump và ủng hộ DeSantis là do nhóm nào, nhưng hiển nhiên phải là Cộng Hòa.

---- Stephen Schwarzman, Giám đốc điều hành của công ty quản lý đầu tư khổng lồ Blackstone Inc., tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông sẽ không ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sắp tới: "Nước Mỹ làm tốt hơn khi các nhà lãnh đạo của họ bắt nguồn từ hôm nay và ngày mai, không phải hôm nay và ngày hôm qua ... đã đến lúc Đảng Cộng Hòa chuyển sang một thế hệ lãnh đạo mới và tôi dự định sẽ ủng hộ một trong số họ trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống". Schwarzman nói trong một tuyên bố gửi cho báo Axios. Tỷ phú đã chi hơn 27 triệu USD để hỗ trợ các chính trị gia Hoa Kỳ trong chiến dịch năm 2020 và là một trong những nhà tài trợ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Đảng Cộng hòa có quan hệ mật thiết với chính quyền Trump.

---- Trong khi Trump tuyên bố ra tranh cử đêm thứ Ba, cô con gái Ivanka Trump lên mạng Instagram viết cô và gia đình [chồng: Jared Kushner] sẽ không tham gia vào chiến dịch tranh cử năm 2024: "Tôi không có kế hoạch tham gia vào chính trị. Mặc dù tôi sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cha mình, nhưng trong tương lai, tôi sẽ làm như vậy bên ngoài chính trường. Khoảng thời gian này, tôi đang chọn ưu tiên chăm sóc các con nhỏ của mình và cuộc sống riêng tư mà chúng tôi đang tạo dựng như một gia đình."

---- Trump, người đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 15/11/2022, có thể bị sa lầy vào các cuộc điều tra và kiện tụng liên bang, tiểu bang và địa phương trong nhiều năm và ông mất quyền miễn trừ tổng thống khi rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1/2021. Những rắc rối pháp lý của Trump đã thúc đẩy các cựu mật vụ và các cựu quan chức tự hỏi làm thế nào các đặc vụ sẽ bảo vệ chính xác một tổng thống đã bị kết án phạm tội và đang ngồi tù.

Douglas Smith, một cựu trợ lý thư ký tại Bộ An ninh Nội địa trong chính quyền Obama nói: "Nếu Donald Trump bị đưa vào tù, vai trò của Cơ quan Mật vụ trong trường hợp đó là gì?"

Theo Michele Deitch, một chuyên gia về giám sát nhà tù tại Đại học Texas, về lý thuyết, các nhân viên Sở Mật vụ có thể bảo vệ Trump trong phạm vi nhà tù, hoặc ở gần Trump hoặc bằng cách duy trì sự hiện diện trong nhà tù - ví dụ như trong văn phòng hành chính.

---- Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết hôm thứ Ba tại một phiên điều trần của ủy ban Hạ viện rằng Trung Quốc đã trộm nhiều dữ liệu của Mỹ “hơn mtất cả cá quốc gia khác cộng lại”. Wray nói tại phiên điều trần về các mối đe dọa trên toàn thế giới hàng năm của Ủy ban An ninh Nội địa Trung Quốc: “Chương trình tin tặc của TQ quy mô lớn nhất thế giới và họ đã đánh cắp dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của người Mỹ nhiều hơn so với mọi quốc gia khác cộng lại."

Wray đã đề cập đến sự phổ biến của TikTok và công ty mẹ của nó là ByteDance, có trụ sở tại Trung Quốc, là một trong những mối quan tâm lớn về tình báo. Mặt khác, Wray cho biết vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về việc chia sẻ dữ liệu giữa các công ty Trung Quốc và chính phủ ở Bắc Kinh, đồng thời cho biết thêm rằng “có một số lo ngại về những gì đang thực sự xảy ra và thực sự đang được thực hiện”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Christine Abizaid cũng đã ra trả lời tại phiên điều trần hôm thứ Ba.

---- Tổng thống Joe Biden đã phản ứng về vụ phi đạn Nga bắn vào Ba Lan làm chết 2 người bằng cách triệu tập một cuộc họp "khẩn cấp" của các nhà lãnh đạo thế giới từ Nhóm G7 và một số nước NATO vào sáng Thứ Tư 16/11/2022. Họ đã cùng nhau đến Bali, Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và gặp nhau quanh một bàn tròn lớn trong một phòng khiêu vũ của khách sạn.

Biden nói rằng các bằng chứng sơ bộ cho thấy phi đạn [rơi ở Ba Lan] hoàn toàn không phải bắn từ Nga: “Chúng tôi sẽ đảm bảo chính xác những gì đã xảy ra. Tôi không muốn nói cho đến khi chúng tôi điều tra hoàn toàn, nhưng theo hướng bay quỹ đạo, không có vẻ gì là bắn từ Nga. Nhưng chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ thấy." Dường như xác nhận những nghi ngờ của Biden, 3 quan chức Mỹ nói với AP với điều kiện giấu tên cho rằng chính phòng không Ukraine đã bắn phi đạn để chận phi đạn Nga đang bay tới tấn công 1 nhà máy điện Ukraine, và văng miểng sang Ba Lan.

Bộ Ngoại giao Ba Lan trước đó đã nói rằng phi đạn bắn vào Ba Lan là "do Nga sản xuất" nhưng không nói rằng phi đạn đó là do Nga bắn vào Ba Lan. Về phần mình, Nga phủ nhận, nói rằng Nga không có bất kỳ sự nhúng tay nào trong vụ phi đạn Nga bắn vào ngôi làng Ba Lan khiến ít nhất 2 người chết gần biên giới Ba Lan với Ukraine.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư xác nhận không có dấu hiệu nào cho thấy vụ nổ phi đạn ở một ngôi làng ở biên giới Ba Lan khiến 2 người chết hôm Thứ Ba là do một cuộc tấn công có chủ ý từ Nga. Tuy nhiên, Stoltenberg nói trong cuộc họp báo rằng cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục tạo ra "tình huống nguy hiểm" trong toàn khu vực. Stoltenberg đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người đã tiết lộ trước đó rằng vụ nổ có khả năng xảy ra do một phi đạn do hệ thống phòng không Ukraine bắn.

---- Một khách mời trên kênh truyền hình nhà nước Nga đã nói rằng Nga không chuẩn bị đủ cho cuộc chiến khi Tổng thống Vladimir Putin phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022. Sự thừa nhận sau khi Nga rút lui khỏi thành phố Kherson được đưa ra từ Igor Shatrov, Giám đốc "Expert Council of Russia's Strategic Development Fund" (Quỹ Phát triển Chiến lược Nga của Hội đồng chuyên gia Nga).

.

"Chúng ta không thấy kết quả," Shatrov nói trong một lần xuất hiện trên Mesto Vstrechi (Điểm hẹn), khi ông thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra với các khách mời. Một đoạn trích của chương trình đã được phóng viên Julia Davis, phụ trách chương trình truyền thông Russian Media Monitor, đăng trên Twitter, ghi thêm phụ đề tiếng Anh vào clip. Việc Nga rút khỏi Kherson vào tuần trước đánh dấu cuộc rút lui lớn thứ ba của quân đội Putin kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2/2022.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đã điện đàm sau vụ phi đạn Nga bắn vào Ba Lan (nước giáp biên Ukraine) làm 2 người chết ở Ba Lan. Bạch Ốc nói rằng Biden đã được thông báo ngắn gọn về vụ việc trước cuộc trò chuyện với Duda.

.

Trước đó, Ba Lan đã nâng mức độ sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội sau khi có thông tin cho rằng một phi đạn Nga đã bắn trúng vào quận Hrubieszow. Một số báo cáo ghi nhận điều đó và các quan chức Ukraine cho rằng Nga đã bắn phi đạn khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan, trong khi các báo cáo khác cho rằng vụ nổ là do miểng phi đạn Nga mà phòng không Ukraine đã bắn rớt trước đó rồi rơi vào Ba Lan. Nga đã phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ mà họ gọi là một "hành động khiêu khích có chủ ý".

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba tái khẳng định tình đoàn kết của Ukraine với Ba Lan và kêu gọi "phản ứng tập thể đối với các hành động của Nga" sau khi Ba Lan (một thành viên NATO) được cho là bị phi đạn Nga tấn công.

.

Quan chức này tuyên bố: "Phản ứng tập thể đối với các hành động của Nga phải cứng rắn và có nguyên tắc", đồng thời đề xuất một hội nghị thượng đỉnh của NATO với Ukraine, nơi các bên sẽ "thực hiện các hành động chung hơn nữa", bao gồm cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-15 và F-16. và hệ thống phòng không hiện đại. "Ngày nay, bảo vệ bầu trời Ukraine có nghĩa là bảo vệ NATO", Kuleba lập luận.

Nhiều thành viên NATO, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã loại trừ việc gửi các hệ thống phi đạn được Ukraine tìm kiếm từ lâu của họ đến Ukraine, nói rằng họ sẽ yêu cầu binh sĩ của chính họ vận hành các hệ thống trên mặt đất.

---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel hôm thứ Ba cho biết ông bị "sốc" trước vụ nổ chết người trên lãnh thổ Ba Lan được cho là phi đạn Nga bắn vào. Michel nói trong một tweet: “Bị sốc trước thông tin về một phi đạn đã giết chết người dân trên lãnh thổ Ba Lan. Chúng tôi sát cánh với Ba Lan. Tôi đang liên hệ với các nhà chức trách Ba Lan, các thành viên của Hội đồng châu Âu và các đồng minh khác." Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lưu ý Berlin đang "theo dõi tình hình chặt chẽ", trong khi Latvia đề nghị cung cấp hệ thống phòng không cho Ba Lan.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba tuyên bố rằng phi đạn gây ra vụ nổ ở Ba Lan là do phía Nga bắn: "Bắn phi đạn vào lãnh thổ NATO. Đây là một cuộc tấn công của Nga nhằm vào an ninh tập thể! Đây là một sự leo thang rất đáng kể. Chúng ta phải hành động."

Zelensky nhấn mạnh trong một video đăng trên tài khoản mạng xã hội rằng Ukraine sẽ đứng về phía Ba Lan, và "khủng bố sẽ không phá vỡ những người tự do." Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng Nga có liên quan gì đến vụ tấn công bị cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh rằng những báo cáo như vậy là một "hành động khiêu khích có chủ ý" nhằm leo thang tình hình.

---- Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Moldova Andrei Spinu hôm thứ Ba cho biết Moldova bị mất điện trên diện rộng sau các cuộc không kích gần đây nhất của Nga vào Ukraine: “Sau cuộc oanh tạc của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong giờ trước, một trong những đường dây điện đảm bảo vận chuyển điện cho đất nước chúng tôi đã bị ngắt. Điều này đã dẫn đến tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn quốc Moldova, nhưng các đường dây điện không bị hư hỏng mà chỉ bị ngắt kết nối như một “biện pháp an toàn”.

---- Đảng Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện vào Thứ Ba, ngày 15/11/2022. Tuy nhiên, một số cuộc đua vẫn còn đếm phiếu, chưa được quyết định chung kết. Người ta dự đoán rằng đảng Cộng hòa sẽ chỉ chiếm đa số mỏng trong Đại hội lần thứ 118.

DB Kevin McCarthy, người phải đối mặt với thách thức lãnh đạo từ Dân Biểu Andy Biggs đã được các đồng nghiệp của mình bầu vào hôm thứ Ba để tiếp tục vai trò lãnh đạo Cộng Hòa. McCarthy đã sẵn sàng thay thế Dân Biểu Nancy Pelosi làm Chủ Tịch Hạ viện vào tháng 1/2023, mặc dù điều đó chưa được đảm bảo.

---- Đảng Cộng hòa Hạ viện đã đề cử Lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy (California) sẽ ra tranh chức Chủ tịch Hạ Viện trong một cuộc họp kín vào thứ Ba sau khi ông phải đối mặt với thách thức phản đối vào phút cuối từ Dân Biểu Andy Biggs (Ariz.), Cựu chủ tịch nhóm bảo thủ Hạ viện House Freedom Caucus.

McCarthy thắng dễ dàng, tỷ phiếu 188-31, trong cuộc họp hội nghị nội bộ Cộng Hòa. Nhưng trong mắt của Biggs và những người ủng hộ ông, mục đích chỉ đơn thuần là để chứng minh rằng McCarthy thiếu sự hỗ trợ để giành giật khi cả Hạ viện họp để chọn ra Chủ Tịch Hạ Viện vào đầu năm tới.

---- Phiên tòa xét xử Tổ chức Trump Organization tại tòa án dân sự New York hôm thứ Ba cho thấy một bước ngoặt hấp dẫn, theo báo The Daily Beast: "Trước công chúng, giám đốc tài chính Allen Weisselberg của Trump Organization bị thất sủng đã mất việc sau khi bị buộc tội gian lận thuế. Nhưng riêng tư, Weissleberg vẫn tiếp tục làm công việc tương tự và giữ lại mức lương bảy con số của mình. Làm chứng hữu thệ lần đầu tiên tại phiên tòa vào thứ Ba, Weisselberg đã gây sốc cho phòng xử án khi thừa nhận rằng về cơ bản anh ta vẫn sống cuộc sống bình thường sau khi mọi thứ dường như sụp đổ vào năm ngoái."

Cũng trong ngày thứ Ba, có thông tin tiết lộ rằng phụ tá hàng đầu của Weisselberg, Jeffrey McConney vẫn đang được Trump Organization trả 450.000 USD/năm. Báo này viết: "Weisselberg đã làm chứng rằng ông vẫn đến làm việc ở Midtown Manhattan, nơi ông đích thân tư vấn cho Eric Trump về các giao dịch kinh doanh tiềm năng, phân tích các khoản vay thế chấp mới, cho thuê không gian văn phòng và giám sát việc quản lý tiền mặt của công ty."

Weisselberg vẫn đang kiếm được lương 640.000 đô/năm và dự kiến sẽ nhận được 500.000 đô la tiền thưởng.

---- Cựu giám đốc tài chính của Trump Organization Allen Weisselberg hôm thứ Ba đã làm chứng rằng Donald Trump đã đích thân bật đèn xanh cho thực hiện các biện pháp trốn thuế trong phiên tòa hình sự ở Manhattan chống lại một số công ty cùng tên của cựu tổng thống - bao gồm cả cấp cho Weisselberg một biệt thự miễn phí ở Thành phố New York. “Tiền thuê biệt thự đã được đích thân Donald Trump cho đặc miễn,” theo lời Weisselberg cho biết chưa đầy hai giờ sau khi có mặt tại Tòa Tối cao Tiểu bang ở Manhattan.

Các công tố viên cáo buộc rằng Tổ chức Trump Organization đã tham gia vào một kế hoạch trả lương và thưởng bất hợp pháp để cho Weisselberg nhận tiền bất hợp pháp với khoản thu nhập chưa tính thuế 1,7 triệu đô la. Weisselberg hồi tháng 8 đã nhận tội với một bản cáo trạng gồm 15 tội danh liên quan đến các khoản thanh toán bất hợp pháp này và theo thỏa thuận nhận tội của Weisselberg, ông “phải làm chứng trung thực” nếu được gọi làm chứng tại phiên tòa.

---- Sáng thứ Năm tuần trước, một người đàn ông ở Houston đã nhảy múa trên mui một chiếc xe 18 bánh đang di chuyển trên Đường cao tốc Eastex. Theo ABC13, người đàn ông đã bị cầu hất văng khỏi xe tải khi xe đi qua cầu Tuam Street. Anh được chở đến Bệnh viện Memorial Hermann, và đã chết ở bệnh viện, theo cảnh sát Houston.

Người đàn ông 25 tuổi và có thể đã tự quay phim, nhưng không có thông tin nào khác về tên hoặc động cơ của nhảy múa trên mui xe tải. Cũng không ai biết cách nào hay nơi nào anh đã cố gắng leo lên hoặc nhảy lên xe tải.

Theo Houston Public Media, tài xế xe tải nói không biết có người đàn ông trên mui xe. Người lái xe đã bị cảnh sát thẩm vấn và được thả mà không bị buộc tội, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Đoạn video được quay từ một xe phía sau xe tải và giao thông dường như đang di chuyển chậm.

Người đàn ông đứng trên mui xe để khiêu vũ có thể được nhìn thấy đang quay lưng lại với cây cầu, hẳn là không nhận thức được mối nguy hiểm sắp xảy ra.

---- Mật độ giao thông đông đúc, sự chậm trễ và thời gian đi làm kéo dài có thể nằm trong thực đơn của Thanksgiving (Lễ Tạ ơn) dành cho các tài xế Mỹ. Lễ Tạ ơn 2022 sẽ là Thứ Năm, ngày 24 tháng 11/2022. AAA dự đoán rằng năm nay sẽ là năm bận rộn thứ ba đối với du lịch trong Ngày Lễ Tạ ơn kể từ khi tổ chức này bắt đầu thu thập dữ liệu du lịch vào Lễ Tạ ơn từ năm 2000.

Khoảng 54,6 triệu người dự kiến sẽ đi quãng đường xa 50 dặm trở lên để đến điểm đến của họ.

Dự kiến sẽ có gần 49 triệu người đi du lịch bằng xe hơi trong kỳ nghỉ. Con số này tăng 0,4% so với dữ liệu du lịch trong Lễ Tạ ơn năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn 2,5% so với dữ liệu từ năm 2019.

---- Hối lộ để lấy bằng lái xe thương mại. Theo Bộ Tư pháp, khoảng 20 người ở California đã bị xử cố tội liên quan đến một loạt các vụ án tham nhũng, hối lộ tại Nha Lộ Vận DMV trên khắp tiểu bang. Thông cáo báo chí viết rằng 20 bị cáo bao gồm nhân viên DMV, chủ các trường dạy lái xe vận tải đường bộ, các chi nhánh đã hối lộ DMV.

Theo công tố, họ bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm “hối lộ công chức, gian lận danh tính, truy cập trái phép máy tính và âm mưu thực hiện những hành vi phạm tội đó”.

Nghĩa là, thi bằng lái xe vận tải thương mại sẽ chắc chắn đậu néu có hối lộ nhân viên DMV. Mặc dù những người lái xe này không vượt qua bài kiểm tra viết và lái xe của họ. Các nhân viên DMV sẽ nhận hối lộ để gian lận điểm số cho những người không vượt qua bài kiểm tra của họ và trong một số trường hợp thậm chí chưa làm bài kiểm tra.

---- “Fodor’s No List 2023”, một báo cáo hàng năm từ trang web Hướng dẫn Du lịch của Fodor, yêu cầu khách du lịch xem xét lại việc ghé thăm các địa điểm cụ thể bị du lịch quá mức, tài nguyên thiên nhiên hạn chế và quá đông đúc. Trong đó có 2 nơi ở California bị xem là không nên tới nữa vì quá đông, hại môi trường.

Hồ Lake Tahoe và Mendocino, một thị trấn ven biển ở California, giành được vị trí trong danh sách đề nghị du khách đừng tới nữa. Đối với Lake Tahoe, tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng thường xuyên, do có nhiều người sống gần hoặc đến thăm khu vực này hơn, đang đe dọa làn nước trong vắt của hồ.

Đối với thị trấn Mendocino, nơi có khoảng 2 triệu du khách mỗi năm, một lượng lớn du khách có thể làm tăng chi phí nước sinh hoạt vốn đã cao trong khu vực. Thay vì dựa vào nguồn cung cấp nước của thành phố, các doanh nghiệp trong Mendocino hiện phải trả hàng nghìn đô la để lấy nước từ các thành phố lân cận.

---- Nợ các ngân hàng VN đang xấu dần, nợ xấu 28 ngân hàng tăng 30% trong 9 tháng đầu năm. Theo Vietstock. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của các ngân hàng tính đến cuối quý 3 có xu hướng xấu đi rất nhanh, thậm chí có ngân hàng đưa tỷ lệ này lên 2 con số. Nợ xấu cuối quý 3 tăng 30% so với đầu năm. Theo dữ liệu từ VietstockFinance, dư nợ cho vay từ 28 ngân hàng đã công bố BCTC đạt hơn 8.28 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3, tăng 12% so với đầu năm. Nợ xấu của 28 ngân hàng tại ngày 30/09/2022 chiếm 132,908 tỷ đồng trong tổng dư nợ, tăng 30% so với đầu năm.

---- Gần Tết, 154 doanh nghiệp giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất: 30.000 công nhân kêu trời. Theo Báo VOV Giao Thông. Mặc dù Tết đã cận kề, nhưng thời điểm này nhiều công nhân, người lao động tại TP.HCM như ngồi trên đống lửa. Hiện đã có 154 doanh nghiệp báo cáo giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất, kéo theo hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng. Ngành ảnh hưởng hiện nay là dệt may, da giày, gỗ... Dự báo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự và tình hình còn khó khăn kéo dài đến sang năm.

---- HỎI 1: Công an TQ hải ngoại quậy phá trường Đài Loan ở Paris?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một trường học dạy tiếng quan thoại do người Đài Loan điều hành ở Paris, Pháp, đã trở thành mục tiêu quậy phá của một đồn công an Trung Quốc hải ngoại, được suy đoán là do có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Đài Loan.

Trường L’Encrier Chinoise (Mực Trung Hoa) (tên gốc tiếng Hoa: 書 硯 藝術 文化 學校 = Thư nghiễn nghệ thuật văn hoá học hiệu), một trường do Trung tâm Học tiếng Quan thoại Đài Loan tài trợ, đã là một học viện tích cực trong cộng đồng quận 13 của Paris trong hơn 17 năm. Nó cung cấp một cách để người nước ngoài Hồng Kông và những người đã từ bỏ quốc tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của họ để tiếp tục học tiếng Quan thoại của họ, theo báo cáo của Intelligence Online.

Lin Shu-lin (林淑琳 = Lâm Thục Lâm), hiệu trưởng của L'Encrier Chinoise, nói rằng khi được thông báo rằng cô có thể là mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô đã rất ngạc nhiên nhưng những nghi ngờ của cô trong vài tháng qua đã được xác nhận, tho báo CNA. Kể từ khi trường hợp tác với Trung tâm Học tiếng Quan thoại Đài Loan vào cuối năm ngoái, trang Facebook và trang web của trường đã bị tấn công ba lần, vào tháng 2, tháng 6 và tháng 9 năm 2022, theo CNA.

Nhà trường đã phải yêu cầu sự hỗ trợ từ Văn phòng đại diện Đài Bắc tại Pháp để giải quyết vấn đề này, Lin nói. Mặc dù vậy, hiệu trưởng cho biết cô sẽ tiếp tục dạy các ký tự truyền thống và quảng bá di sản văn hóa của Đài Loan tại Pháp.

Theo tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha, tiền đồn cảnh sát TQ ở nước ngoài được cho là có liên kết với Sở Công an Fuzhou (Phúc Châu), vì những đồn bí mật này tuân theo hướng dẫn của cơ quan an ninh công cộng địa phương của Trung Quốc.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4718487

---- HỎI 2: Các hãng Nhật khủng hoảng thiếu nhân lực?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong số hơn 11.000 doanh nghiệp được Teikoku Databank Ltd khảo sát vào tháng 9, có tới 50,1% cho biết họ cảm thấy khủng hoảng thiếu lao động, lần đầu tiên đa số bày tỏ quan điểm đó kể từ tháng 11 năm 2019.

Tổng số 30,4% doanh nghiệp cũng cho biết có sự thiếu hụt thành phần nhân viên không thường xuyên (nonregular workers: nhân viên không phải toàn thời gian). Các nhà hàng ăn uống và lĩnh vực khách sạn, vốn thường có tỷ lệ lao động không thường xuyên cao hơn, đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề, lần lượt là 77,3% và 62,3%.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/business/over-half-of-japan-companies-suffering-from-labor-shortage-survey

.