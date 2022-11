- LM tuyên úy Nga Mikhail Vasiliev chết ở mặt trận Ukraine (Vasiliev từng nói: quý bà Nga nên đẻ nhiều vì Nga cần chiến binh). Anh: Nga đã mất 278 chiến đâu cơ, gấp đôi con số Nga thiệt hại trong cuộc chiến 1979–89 ở Afghanistan. Ukraine có t

Hình ảnh Hà Nội đường phố đẹp tuyệt vời: xe hơi bị vây ba phía, trước mặt là bộ hành, hai bên hông là gánh hàng rong và xe gắn máy. Hỏi nhà nước thì nhà nước bảo phải chuyển đổi số. Từ video của nhiếp ảnh gia nghệ thuật Julian Elliott.

.

- LM tuyên úy Nga Mikhail Vasiliev chết ở mặt trận Ukraine (Vasiliev từng nói: quý bà Nga nên đẻ nhiều vì Nga cần chiến binh). Anh: Nga đã mất 278 chiến đâu cơ, gấp đôi con số Nga thiệt hại trong cuộc chiến 1979–89 ở Afghanistan. Ba Lanmở rộng căn cứ không quân ở Powidz, xin Mỹ cung cấp trực thăng Apache và xe tăng Abrams. Phần Lan: không muốn giữ vũ khí nguyên tử, kể cả khi vào NATO. Ukraine có thêm vũ khí phòng không.

- TQLC Nga gửi thư giận dữ, mắng 2 tướng Nga đã làm thương vong 300 lính TQLC chỉ trong vòng 4 ngày. Kherson (nơi quân Nga đang chiếm) mất điện và nước. Thủ đô Kiev kêu gọi dân chuẩn bị sống qua mùa đông trong khi không có điện, sưởi ấm hoặc nước. Nga bắn dồn dập vào thị xã Vorozhba của Ukraine 72 đạn pháo, làm 2 thương vong, hàng chục nhà sập

- Thị xã Nga Golovchino (cách biên giới Ukraine 10 km): kho xăng dầu nổ, bốc cháy

- Quân đoàn Tin học của Ukraine đã tấn công khoảng 8.000 mục tiêu của Nga.

- Một thẩm phán do Nga bổ nhiệm ở vùng Donetsk bị ám sát, bị thương nặng

- Cố vấn An ninh QG Hoa Kỳ Jake Sullivan thảo luận với các phụ tá cao cấp của Putin về cuộc chiến ở Ukraine

- TQ nổi giận vì Bộ Trưởng Anh sắp thăm Đài Loan.

- Biden ký lệnh ghìm kỹ thuật chip TQ, các hãng TQ lạng lách cho sửa thông số chip.

- LHQ: thế giới bên bờ thảm họa khí hậu hết cứu.

- Cộng hòa: khi Trump ứng cử Tổng Thống 2024, Cộng Hòa sẽ ngưng trả chi phí pháp lý cho Trump

- Quân Nga vây, tấn công thành phố Bakhmut, quân Ukraine phòng thủ, giao chiến hàng ngày dữ dội.

- Trump 2 lần trước công chúng thú nhận trộm tài liệu Bạch Ốc trong 2 đêm liên tiếp.

- Nam Hàn: xe lửa trật đường rầy, 30 người bị thương

- Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp) sẽ sa thải nhiều ngàn nhân viên

- iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max ra chậm vì TQ phong tỏa chống dịch

- Bãi biển đẹp nhất Calif.: 1. Moonstone (Quận San Luis Obispo); La Jolla Cove (San Diego); Coronado (San Diego).

- San Diego: rớt phi cơ, 1 người chết.

- TP.SG: 51 doanh nghiệp thiếu đơn hàng, 6.000 lao động bị ảnh hưởng.

- Bộ trưởng Công an VN: Sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh trong năm 2022.

- HỎI 1: Có pgải 83% người trên 18 tuổi ở Nhật khó chịu với khói thuốc lá? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 43% cử tri Mỹ tin rằng thế giới bị kiểm soát bởi 1 băng đảng bí mật? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/11/2022) ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói hôm thứ Hai tại buổi họp báo, về một quan chức Anh sẽ tới thăm Đài Loan tuần này: "Chính quyền Đài Loan cần phải ngừng thông đồng với các thế lực nước ngoài." Thông báo đưa ra sau khi Bộ Thương mại Quốc tế Anh quốc xác nhận hôm thứ Hai rằng Bộ trưởng Chính sách Thương mại và thành viên Quốc hội Greg Hand sẽ thăm Đài Loan nhằm thúc đẩy liên kết thương mại, và cùng Tổng thống Tsai Ing-wen tổ chức hội nghị thương mại UK-Taiwan Trade Talks (Họp Thương mại Anh-Đài) thường niên lần thứ 25.

.

---- Biden ký lệnh ngăn chận sức mạnh kỹ thuật chip Trung Quốc, thế là các hãng TQ bèn lăng ba vi bộ: Để tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ đưa ra, các công ty công nghệ Trung Quốc Alibaba Group Holding và Biren Technology đang ứng biến để thay đổi các thông số kỹ thuật của thiết kế chip của họ nhằm giảm tốc độ xử lý, theo Financial Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin. Sau lệnh cấm của Washington được đưa ra vào tháng trước, cả Alibaba và Biren đều phải đóng băng sản xuất để có thể thay đổi thiết kế của họ đối với bất kỳ chất bán dẫn nào được nhập vào Trung Quốc. Theo nguồn tin, thay đổi thiết kế chip sẽ mất nhiều tháng để được chạy thử nghiệm bởi Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TMSC) và sẽ tốn hơn 10 triệu USD.

.

---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết thế giới đang đứng trước bờ vực của sự suy thoái khí hậu không thể khắc phục được, khi nói trước các đại biểu tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ (COP27) ở Ai Cập hôm thứ Hai.

.

"Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng. Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Và hành tinh của chúng ta đang tiến nhanh đến các điểm giới hạn sẽ khiến sự hỗn loạn khí hậu không thể đảo ngược", Guterres tuyên bố, đồng thời nói rằng thế giới đang "trên đường cao tốc tới địa ngục khí hậu khi chúng ta đặt chân vào máy gia tốc." Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước giàu và nghèo để cắt giảm lượng khí thải carbon, nhấn mạnh rằng nhân loại có quyền lựa chọn "hợp tác hoặc diệt vong."

Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất, "cùng nỗ lực để biến hiệp ước này thành hiện thực." Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận sẽ tham dự COP27 đang diễn ra tại Sharm El-Sheikh kéo dài đến ngày 18/11.

.

---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xác nhận rằng Hệ thống Phi đạn Đất đối không Tiên tiến của Na Uy (NASAMS) và phi đạn tầm trung Aspide đã đến Ukraine: "Hệ thống phòng không NASAMS và Aspide đã đến Ukraine! Những vũ khí này sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine và giúp bầu trời của chúng tôi an toàn hơn." Reznikov tweet lời cảm ơn Na Uy, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã giao vũ khí. Tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng T-72 thời Liên Xô.

.

---- Thủy quân Lục chiến Nga đã gửi một bức thư giận dữ tới thống đốc các khu vực của họ phàn nàn rằng các tướng lĩnh "bất tài" đã đối xử với họ như "bia đỡ đạn" và đã dẫn họ vào một cuộc tấn công thất bại, làm cho 300 lính TQLC chết hoặc bị thương chỉ trong vòng 4 ngày, theo một báo cáo.

.

Báo Daily Mail cho biết lá thư trên được viết bở đơn vị 155th Naval Infantry Brigade (Lữ đoàn Hải quân Bộ chiến 155) của Nga gửi tới Thống đốc Oleg Kozhemyako ở Primorsky, vùng viễn đông của Nga. Thư đặc biệt chỉ trích các tướng Rustam Muradov và Zurab Akhmedov về một cuộc tấn công thảm sát ở thành phố Pavlivka, phía tây bắc Ukraine.

.

Thư viết: “Kết quả của cuộc tấn công được‘ lên kế hoạch cẩn thận bởi những 'chỉ huy vĩ đại' này, chúng tôi đã mất khoảng 300 người trong vòng bốn ngày, chết, bị thương và mất tích. Những kẻ tầm thường như Muradov và Akhmedov sẽ lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự vì lợi ích của các báo cáo của họ, và để nhận được phần thưởng bằng cái giá của rất nhiều mạng sống? Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân họ, họ gọi mọi người là bia đỡ đạn."

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Hai thông báo Ba Lan sẽ mở rộng căn cứ không quân ở Powidz nơi trước kia từng là nơi tiếp đón Lữ đoàn Hàng không Chiến đấu Hoa Kỳ và các máy bay trực thăng Apache của Lữ đoàn. Blaszczak nói rằng khoản đầu tư mới vào căn cứ sẽ bao gồm nhà che máy bay và nhà kho, cũng như cơ sở nhiên liệu cho trực thăng Mỹ. Ông nói thêm rằng Powidz "đang biến thành một khu phức hợp quân sự, chuẩn bị hỗ trợ các lực lượng Ba Lan và NATO ở sườn phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương." Bộ trưởng cũng lưu ý rằng Warsaw đã đề nghị Mỹ cung cấp trực thăng Apache và xe tăng Abrams cho Ba Lan vào năm tới.

.

---- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm thứ Hai cho biết Phần Lan không có ý định đưa vũ khí nguyên tử vào lãnh thổ mình, ngay cả khi Phần Lan gia nhập NATO. Ông nói rõ tại một sự kiện do Hiệp hội Huấn luyện Quốc phòng Phần Lan (MPK) tổ chức, không có dấu hiệu nào cho thấy Phần Lan sẽ được đề nghị bố trí vũ khí nguyên tử.

.

Phát biểu về mốc thời gian để gia nhập NATO, Tổng thống Phần Lan lưu ý rằng tình hình đã được cải thiện trong hai tuần qua, thêm rằng 28 trong số 30 thành viên của NATO ủng hộ việc gia nhập của Phần Lan và quá trình này sẽ được hoàn tất "trong một phạm vi hợp lý. thời gian". Và Niinisto nói thêm, duy trì đối thoại với Nga là một "mục tiêu xứng đáng" để ngăn chặn "sự giết chóc" ở Đông Âu.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai ghi trong báo cáo tình báo về cuộc chiến ở Ukraine rằng, theo Kiev, Nga đã mất 278 chiến đâu cơ kể từ khi xâm lược bắt đầu, gấp đôi con số mà Nga đã thiệt hại trong cuộc chiến 1979–89 giữa Liên Xô và Afghanistan.

.

Bộ nói rằng Bộ "không thể xác minh những số liệu này một cách độc lập" và các báo cáo của họ đến từ Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zaluzhnyi. Tuy nhiên, Bộ lưu ý những gì họ mô tả là "Nga tiếp tục thiếu ưu thế trên không" trong khi cho rằng "tổn thất máy bay của Nga có thể vượt xa khả năng sản xuất khung máy bay mới của họ."

.

Cuối tuần qua, Ukraine cáo buộc Nga nã pháo vào thành phố Vorozhba 72 lần trong một ngày và sử dụng lại máy bay không người lái do Iran sản xuất. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố rằng thủ đô đang chuẩn bị cho mùa đông mà không có điện, nhiệt và nước.

.

---- Linh mục tuyên úy Nga Mikhail Vasiliev đã chết trong cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 6/11/2022, theo trang web chính thức của Nhà thờ Chính thống Nga, và được ghi lại trên báo The Insider, một báo có trụ sở tại Latvia. Linh mục người Nga này gần đây nổi tiếng vì nói rằng nếu phụ nữ ở Nga sinh nhiều con hơn thì họ sẽ dễ dàng gửi con trai của mình đi chiến đấu ngoài biên giới.

.

Nhà thờ Chính thống Nga loan tin rằng Linh mục cao cấp Mikhail Vasiliev qua đời vào sáng ngày 6 tháng 11 "trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine khi đang thực hiện nhiệm vụ mục vụ tuyên úy." (ghi chú: bản tin ghi nhiệm vụ của Vaciliev là Archpriest, có lẽ là Giám mục trong hệ thống Chính thống giáo?).

.

Bản tin nói Vasiliev, với tư cách là một linh mục, đã đi truyền giáo tới các "điểm nóng" và tham gia "các hoạt động gìn giữ hòa bình" ở Kosovo, Bosnia, Abkhazia, Kyrgyzstan, Bắc Caucasus và Syria. Vasiliev là Giáo trưởng của nhiều nhà thờ -- trong đó có các nhà thờ Thánh Barbara Đại Thánh Tử đạo và Ilya Muromets đáng kính, nhà thờ đồn trú của Lực lượng Hỏa tiễn Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga ở Vlasikha, Moscow Oblast..

Tờ Insider đưa tin, Vasiliev đã bày tỏ quan điểm - phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình Spas (Đấng cứu thế) vào tháng 10 - rằng nếu phụ nữ ở Nga có nhiều con hơn, họ sẽ dễ dàng gửi con trai của mình ra trận hơn. Lúc đó, xướng ngôn viên TV nói với Linh mục này về một phụ nữ giấu con trai mình ở quần đảo Canary để tránh bị bắt lính.

.

Linh mục Vasiliev trả lời: "Chúa đã cho phép mỗi người phụ nữ sinh nhiều con. Và nếu một người phụ nữ, thực hiện lời răn này để 'sinh sôi nảy nở', từ chối sử dụng các phương pháp đình chỉ thai nghén nhân tạo, theo nghĩa rộng nhất, thì hiển nhiên cô ta sẽ có nhiều hơn một đứa con. Và vì vậy, phụ nữ đó sẽ không thấy đau đớn và kinh hãi khi phải chia tay đứa con của mình, dù chỉ trong chốc lát. Ma quỷ không khủng khiếp như người ta vẽ. Chúa giúp ai thì không ai có thể làm hại được."

.

.

---- Chính quyền do Nga thành lập ở vùng Kherson của Ukraine đã nói rằng thành phố Kherson bị mất nguồn cung cấp nước và điện vì cái mà họ gọi là hành động “phá hoại”. Chính quyền Kherson do Nga cài đặt cho biết một "cuộc tấn công khủng bố" đã làm hư hỏng 3 đường dây điện trong khu vực, và cuộc tấn công đã được thực hiện bởi Ukraine, mặc dù họ không đưa ra bằng chứng.

.

Bản văn nói, sự mất điện là "kết quả của một cuộc tấn công do phía Ukraine tổ chức trên đường cao tốc Berislav-Kakhovka khiến 3 cột bê tông của đường dây điện cao thế bị hư hỏng." Đây là lần đầu tiên Kherson - nơi đã rơi vào Nga trong vòng vài ngày kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022 - bị cắt điện như vậy. Kherson là một trong 4 khu vực mà Tổng thống Nga Putin đã sáp nhập bất hợp pháp vào Nga.

.

---- Những người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được thông báo rằng thành phố của họ đang chuẩn bị cho những tháng mùa đông mà không có điện, sưởi ấm hoặc nước. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã lên kênh Telegram để nói rằng địa phương tiếp tục mua máy phát điện và bảo đảm cơ sở hạ tầng quan trọng để đảm bảo thủ đô không bị mất điện hoàn toàn.

.

Klitschko nói và cáo buộc Nga đang cố gắng làm sụp đổ lĩnh vực năng lượng của Ukraine: "Chúng tôi đang làm mọi cách để đảm bảo cuộc sống của thủ đô trong những điều kiện khó khăn này. Nhưng kẻ thù rất quỷ quyệt và xảo quyệt." Bình luận của ông được đưa ra sau khi một số cư dân của vùng Kherson không còn điện hôm Chủ nhật.

.

---- Quân Nga đã pháo kích vào thành phố Vorozhba của Ukraine 72 lần hôm Chủ nhật, theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Sumy Dmytro Zhivytsky thông báo, làm cho 1 người chết và 1 người khác bị thương do pháo kích, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy không thể khôi phục được. Zhivytsky nói: "Kẻ xâm lược đã hướng đại pháo vào dân thường. Hãy thử nghĩ xem, 72 quả đạn pháo của Nga đã phát nổ gần nhà dân, trên các thành phố, đường phố".

.

Hồi tháng 5, quân Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công "lén lút" của Nga vào khu vực Sumy, sau đó quân đội Nga tiếp tục tấn công, pháo kích vào khu vực này với khoảng 200 phi đạn mỗi ngày, theo các quan chức Ukraine.

.

---- Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov hôm Chủ nhật cho biết một kho xăng dầu nằm ở làng Golovchino đã bốc cháy sau khi một vụ nổ bùng ra trong khu vực. Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, mặc dù chưa xác định được thương vong cho đến thời điểm hiện tại, Gladkov cho biết. Quan chức này cũng lưu ý rằng ông đã ký các văn bản liên quan nâng cao mức độ đe dọa khủng bố trong khu vực cho đến ngày 21/11/2022. Thị trấn Golovchino của Nga gần biên giới Ukraine, chỉ cách 10 kilômét.

.

---- Theo Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, những người được gọi là Quân đoàn Tin học của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào khoảng 8.000 mục tiêu của Nga, tấn công thành công vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga và chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch của các cơ sở do nhà nước tài trợ.

.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực chung để ngăn chặn tin tức giả mạo, Georgii Dubynskyi nói với Kyodo News trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây rằng "Chiến tranh thông tin, cụ thể là trong không gian mạng, là một khía cạnh mới của cuộc chiến này và rất là nguy hiểm."

Dubynskyi cho biết Quân đoàn Tin học của Ukraine, ước tính lên tới khoảng 215.000 người, là một nhóm ẩn danh chủ yếu gồm các tình nguyện viên. Ông tin rằng nhóm không chỉ bao gồm các chuyên gia tin học Ukraine mà còn nhận được "sự hỗ trợ từ cộng đồng tin học toàn cầu" trong cái mà ông gọi là "sự đoàn kết kỹ thuật số".

.

Đội quân Tin học Ukraine cũng đã tấn công thành công trang web của Wagner Group, một tổ chức bán quân sự nhưng là những người đánh thuê thiện chiến của Nga, để xóa một lượng lớn dữ liệu, theo lời ông nói thêm.

.

---- Một thẩm phán do Nga bổ nhiệm cho Tòa Tối cao ở vùng Donetsk của Ukraine đã phải nhập viện hôm thứ Sáu sau khi ông bị bắn trong một vụ ám sát. Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết trong một bản tin hôm thứ Bảy rằng Alexander Nikulin, thẩm phán, đã bị bắn ở Uglegorsk và đang trong tình trạng ổn định nhưng nghiêm trọng.

.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk là một tổ chức ly khai do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát phần lớn khu vực kể từ khi Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea [của Ukraine] vào Nga năm 2014. The Institute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh), một tổ chức tư vấn tại thủ đô Mỹ, cho biết rằng người Ukraine ở các vùng bị Nga chiếm đóng đã ám sát ít nhất 11 quan chức do Nga cài đặt kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược hồi tháng 2/2022.

.

---- Hòa đàm sau lưng Ukraine? Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan đã thảo luận với các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các quan chức Mỹ và đồng minh.

.

Theo các quan chức, ông Sullivan đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, cùng với cố vấn Yury Ushakov của ông Putin, khi những lo ngại về các mối đe dọa nguyên tử và sự leo thang ngày càng gia tăng. Các quan chức nhấn mạnh rằng mục tiêu của cuộc trao đổi giữa các bên là để bảo vệ khỏi tình hình xấu đi, cũng như giữ cho các kênh liên lạc luôn mở.

.

Việc giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã không được thảo luận. Các quan chức không chia sẻ thêm chi tiết về kết quả của cuộc hội đàm. Cả Điện Kremlin và Bạch Ốc đều không để lại bất kỳ bình luận nào về tin tức này.

.

---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel hôm Chủ nhật nói với CNN rằng ủy ban không thể thanh toán các hóa đơn pháp lý của Trump nếu Trump tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024.

.

Năm ngoái, ủy ban RNC xác nhận rằng họ đang thanh toán các khoản tiền pháp lý nhất định “liên quan đến các thủ tục pháp lý có động cơ chính trị chống lại Tổng thống Trump,” và trong những tháng gần đây, ủy ban đã tài trợ cho việc bảo vệ Trump chống lại các cuộc điều tra từ Biện Lý Manhattan Cy Vance Jr. đưa ra và từ Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James.

.

McDaniel nói với Dana Bash của CNN rằng ủy ban “không thể thanh toán các hóa đơn pháp lý cho bất kỳ ứng cử viên nào tuyên bố ứng cử. Chúng tôi không thể thanh toán các hóa đơn pháp lý cho bất kỳ ứng viên nào tuyên bố ứng cử."

.

---- Các cư dân của thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine bị bao vây đang sống trong điều kiện tồi tệ, với dân thường thiệt mạng và bị thương hàng ngày, theo lời Phó thị trưởng cho biết hôm thứ Bảy, khi giao tranh giữa quân Nga và quân Ukraine diễn ra đều xung quanh thành phố.

.

Bakhmut đã trở thành mục tiêu quan trọng của quân Nga nơi chận đà tiến của Nga qua khu vực Donetsk, một trong những lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập hồi tháng 9. Quân Ukraine đang phòng thủ Bakhmut cho biết khu vực này là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh nặng nề nhất với Nga và Phó thị trưởng Oleksandr Marchenko nói với Reuters rằng quân Nga đang "liên tục cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng".

.

Marchenko nói, quân Ukraine đang "giữ vững tuyến phòng thủ", đồng thời mô tả tình hình đang xấu đi đối với thành phố, nơi dân số đã giảm từ mức trước chiến tranh khoảng 80.000 người xuống còn 12.000 người hiện nay. Thành phố đã không có điện, gas và nước sinh hoạt trong gần hai tháng. Ông nói: “Chúng tôi đang giữ vững tuyến phòng thủ và hy vọng rằng quân lực Ukraine sẽ có thể đẩy lùi kẻ thù ra xa khỏi thành phố."

.

---- Các chuyên gia pháp lý nói rằng họ đã chứng kiến Donald Trump thú nhận đã phạm tội trộm các tài liệu Bạch Ốc trong đêm thứ nhì liên tiếp. Trong cuộc biểu tình ở Miami vào Chủ nhật, Trump đã đề cập đến "cuộc đột kích rất nổi tiếng vào Mar-a-Lago - một vụ lừa đảo tài liệu."

.

Trump nói rằng nó "vi phạm các quyền của Tu chính án thứ tư của tôi", điều này là sai vì FBI có lệnh tòa để khám xét có chữ ký của một thẩm phán liên bang. Tu chính án thứ tư yêu cầu tài sản của bất kỳ người nào được khám xét trước tiên phải được chấp thuận. Trong trường hợp của Trump, một thẩm phán liên bang ở Florida đã ký tên theo yêu cầu.

.

Trump nói: "Không có tổng thống nào khác từng làm điều này. Các tổng thống rời đi. Họ lấy đồ đạc. Họ lấy tài liệu. Họ đọc chúng. Không ai khác đã từng trải qua điều này. Đây là một trò chơi đố chữ."

.

Trump chỉ bịa đặt. Các tổng thống, thực sự là tất cả các nhân viên chính phủ, không lấy mọi thứ và khi họ làm vậy, thường có một đơn kiện liên quan đến một tòa án phải ra phán quyết xem những gì họ đã lấy có hợp pháp hay không.

.

Theo Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, "Hiến pháp (Điều I, Mục 9) cấm bất kỳ ai trong Chính phủ Hoa Kỳ nhận quà tặng cá nhân từ một nguyên thủ nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Ngày nay, việc xử lý quà tặng từ nước ngoài đối với bất kỳ nhân viên Chính phủ Liên bang nào, kể cả Tổng thống, phần lớn chịu sự điều chỉnh của Foreign Gifts and Decorations Act of 1966 (Đạo luật Quà tặng và Trang trí Nước ngoài năm 1966) và các đạo luật khác được thông qua vào năm 1977."

.

Nghe Trump phát biểu ở Miami, tổ chức CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) nhận định: "Đây là Trump rõ ràng thú nhận đã lấy bất hợp pháp các tài liệu mật khi rời Bạch Ốc."

.

Những bình luận từ Trump cũng tương tự như những bình luận được đưa ra ở Pennsylvania vào tối hôm trước. Đi vận động cho Mehmet Oz, Trump giải thích, "Tôi thậm chí không thể cho bạn biết những gì trên những chiếc máy bay đó. Nó có thể là tối mật, người ta có thể nói, ông ấy [Tổng Thống] đã vi phạm một tài liệu. Tất cả các Tổng thống khác đều lấy tài liệu của họ. Tôi là người duy nhất nhé: Tôi không được phép có tài liệu [lấy về nhà]." Tức là, Trump nhìn nhận đã cầm hồ sơ mật về nhà.

.

---- Ít nhất 30 người bị thương ở Nam Hàn hôm Chủ nhật khi một đoàn xe lửa với 275 hành khách trên tàu bị trật đường rầy khi đi vào ga Yeongdeungpo ở trung tâm Seoul, theo Yonhap News Agency đưa tin. Theo Tổng công ty Đường sắt Nam Hàn (KORAIL), sáu toa tàu trong đó có năm toa chở khách đã chạy chệch khỏi đường ray. Yonhap cho biết đoàn tàu đang trên đường đến Iksan và KORAIL cho biết họ đang xem xét sự việc.

.

---- Công ty Meta dự kiến sẽ bắt đầu một đợt sa thải hàng loạt trong tuần này và sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên, theo The Wall Street Journal. Một thông báo dự kiến có thể được đưa ra ngay sau thứ Tư. Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, đã tuyển dụng hơn 87.000 người vào cuối tháng 9. Công ty 18 tuổi này đã yêu cầu nhân viên hủy các chuyến du lịch không cần thiết kể từ tuần này trở đi.

.

Một phát ngôn viên của Meta từ chối bình luận với tờ báo WSJ, thay vào đó chỉ đưa ra nhận xét của Mark Zuckerberg vào tháng trước là sẽ “tập trung đầu tư của chúng tôi vào một số ít lĩnh vực tăng trưởng ưu tiên cao. Có nghĩa là một số bộ phận sẽ phát triển hơn, nhưng hầu hết các bộ phận khác sẽ không thay đổi hoặc sẽ thu hẹp trong năm tới. Nhìn chung, chúng tôi dự kiến sẽ kết thúc năm 2023 với quy mô gần tương đương hoặc thậm chí là một tổ chức nhỏ hơn một chút so với chúng tôi hiện nay."

.

---- Apple Inc. đã đưa ra 1 thông báo rằng các hạn chế mới nhất ở Trung Quốc, liên quan đến dịch COVID-19, đang "tạm thời" cản trở việc sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max của họ tại cơ xưởng đặt tại Zhengzhou. "Cơ xưởng hiện đang hoạt động với công suất giảm đáng kể", công ty cho biết.

.

Apple nói rằng mặc dù nhu cầu đối với các mẫu máy nói trên tiếp tục duy trì mạnh mẽ, nhưng "chúng tôi dự kiến lượng hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đây và khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhận được sản phẩm mới của họ." Công ty nói đang thảo luận với nơi gia công, vì họ đang cố gắng tìm ra cách để "trở lại mức sản xuất bình thường trong khi đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi công nhân."

.

---- Công ty Trip Advisor đã nêu tên 25 bãi biển đẹp hàng đầu ở Hoa Kỳ và trong đó có 3 bãi biển California. Xếp hạng dựa trên đánh giá của khách du lịch. Nghĩa là, chủ quan, bởi vì mỗi du khách có một đánh giá khác nhau. Sau đây là 3 bãi biển đẹp nhất California, trong danh sách trên.

.

- Bãi biển Moonstone (Quận San Luis Obispo). Bãi biển Moonstone ở Cambria xếp thứ 4 trong danh sách. Khách du lịch tận hưởng bầu không khí êm dịu, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và vị trí gần các nhà hàng và cửa hiệu. Một người đánh giá cho biết: “Đây là một nơi rất tốt để đi dạo bình thường, đẹp đẽ trong khi ngắm cảnh biển."

.

- Bãi biển La Jolla Cove (Quận San Diego). La Jolla Cove được xếp hạng là bãi biển tuyệt vời thứ 9 ở Hoa Kỳ, là một nơi tuyệt vời để bơi, lặn và lặn với ống thở, theo người dùng TripAdvisor cho biết. Các nhà phê bình cũng đồng ý rằng bãi biển này là một nơi tuyệt vời để gặp hải sư. Một người dùng cho biết: “Bạn sẽ thích nhìn thấy những con hải sư. Đó chắc chắn là điều bắt buộc khi đến thăm San Diego!”

.

- Bãi biển Coronado (Quận San Diego). Bãi biển Coronado giành được vị trí thứ 15 trong danh sách. Các nhà phê bình nói rằng du khách nên đi dạo dọc theo bãi biển cát trắng hoặc ghé thăm một trong các cửa hàng hoặc quán ăn địa phương trong khu vực.

.

---- Một người đàn ông đã chết vào chiều thứ Bảy sau khi phi cơ của người này rơi trên cánh đồng gần đường băng Sân bay Montgomery-Gibbs, theo lời cảnh sát San Diego. Tai nạn máy bay xảy ra trong khu vực Kearny Mesa của San Diego vào khoảng 12 giờ 23 phút, theo một tweet từ Ty Cảnh Sát San Diego.

.

Khi Cứu hỏa đến hiện trường, họ thấy 1 chiếc máy bay bị hư hỏng nặng phần đầu, với một người đàn ông trên phic ơ cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Các quan chức cho biết, một người đàn ông đã được cứu khỏi đống đổ nát của phi cơ và chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo cảnh sát San Diego, nạn nhân đã chết sau đó vì vết thương.

.

---- TP.SG: 51 doanh nghiệp thiếu đơn hàng, 6.000 lao động bị ảnh hưởng. Theo tin VOV. Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, hiện nay trong tổng số 17 khu Chế xuất và Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố có 51 doanh nghiệp báo cáo giảm đơn hàng khiến gần 6.000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng. Nguyên nhân các doanh nghiệp giảm đơn hàng là do tác động bởi cuộc chiến tranh giữa Nga với Ukraine, tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn; giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, trong khi mùa đông ở Châu Âu đang bắt đầu. Từ những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân các nước Mỹ, Châu Âu, buộc họ phải cắt giảm chi tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm…

.

---- Bộ trưởng Công an VN: Sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh trong năm 2022. Theo Báo Thanh Niên. Chính phủ đề nghị Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới trước 1.1.2023, vì nhiều nước như Séc chỉ chấp nhận thông tin nơi sinh ở phần bị chú tới hết 2022. Bổ sung thông tin "nơi sinh" trong năm 2022: Sáng 7.11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tờ trình thực hiện luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan tới thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu: "Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước 1.1.2023."

.

---- Hà Nội đường phố đẹp tuyệt vời. Băng video "Vietnam The Streets of Hanoi" dài 3:53 phút của nhiếp ảnh gia nghệ thuật Julian Elliott ghi lại, hình ảnh đường phố Hà Nội khi anh gặp trong tháng 8 và 9/2022:



https://youtu.be/1TaUMcjz7GI

.

.

---- HỎI 1: Có phải 83% người trên 18 tuổi ở Nhật khó chịu với khói thuốc lá?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy khoảng 83% người từ 18 tuổi trở lên ở Nhật Bản cảm thấy khó chịu với khói thuốc lá, làm nổi bật tâm lý tiêu cực lan rộng của công chúng đối với khói thuốc.

.

Theo khảo sát của Văn phòng Nội các, mặc dù chính phủ vào tháng 4 năm 2020 đã ban hành lệnh cấm chung đối với việc hút thuốc trong không gian trong nhà được nhiều người sử dụng, nhưng gần một nửa số người được hỏi trả lời rằng họ muốn có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngừng hút thuốc lá thụ động (người khói thuốc người khác hút), theo khảo sát của Văn phòng Nội các.

.

Hơn 56% cho biết họ thấy khói thuốc là "khó chịu", trong khi khoảng 26% trả lời rằng "hơi khó chịu". Khoảng 75% nam giới bày tỏ quan điểm này, cùng với khoảng 89% nữ giới.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/over-80-of-japanese-adults-find-tobacco-smoke-unpleasant-survey

.

---- HỎI 2: Có phải 43% cử tri Mỹ tin rằng thế giới bị kiểm soát bởi 1 băng đảng bí mật?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Joel Benenson, nhà thăm dò nổi tiếng cho các ban tranh cử năm 2008 và 2012 của Tổng thống Obama, đã đưa ra cái nhìn đầu tiên về kết quả của một câu hỏi mà ông chưa bao giờ hỏi trước đây: "Chúng tôi muốn kiểm tra ngôn ngữ [thuyết âm mưu] của QAnon rằng thế giới được điều khiển bởi một băng đảng bí mật." Những gì ông tìm thấy: 44% cử tri cho biết họ tin vào điều đó.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2022/11/04/qanon-government-secret-cabal-poll

.

.