Nhân quyền tố cáo: TQ lập 54 đồn công an hải ngoại ở 5 châu để quấy rối người bất đồng chính kiến và kiểm soát Hoa kiều.

- Giải độc đắc Powerball: tới 1,9 tỷ đô

- Quốc Vương Charles và Hoàng tử William chửi thề như mưa khi nghe Trump nói về hình ngực của Kate Middleton.

- Tanzania: phi cơ chở 43 người rớt xuống hồ.

- Trump dọn đường cho tranh cử 2024: chế tên giễu cợt DeSantis, chọc quê Pence, mắng mỏ Zruz

- Philadelphia: 12 người trúng đạn ngoài quán rượu.

- Chính quyền Mỹ nói riêng với Tổng thống Zelensky rằng hãy nói là sẵn sàng hòa đàm với Nga. Ukraine cảm ơn 17 nước thành viên Liên Âu đã gửi 500 máy phát điện tới Ukraine. Anh: Putin bổ nhiệm để thay chức Tư lệnh 1 quân khu để đổ lỗi chiến bại.

- Một đoàn tàu lửa đi từ Bắc Hàn tới Nga, nghi có thể chở đạn pháo binh bán cho Nga.

- Đặc sứ Hoa Kỳ về Iran tố Iran nói dối

- Estonia: xin thêm lính Mỹ tới đóng ở Châu Âu vì Nga thắng xong Ukraine sẽ xóa sổ Estonia

- Ukraine lo ngại quân đội mất sóng Internet, sau khi 1,300 thiết bi nối mạng vệ tinh đứt mạng bất ngờ

- Wisconsin: DB Cộng Hòa tiểu bang Janel Brandtjen kiện, đòi quăng bỏ phiếu bầu quân nhân qua bưu điện

- Twitter: Cựu Giám đốc điều hành Jack Dorsey xin lỗi các nhân viên bị Musk sa thải

- Lốc xoáy, Texas và Oklahoma thê thảm, 1 người chết, hàng chục bị thương, 50 nhà sập

- New York: cháy nhà cao tầng, ít nhất 38 người đã bị thương

- Các học sinh cũ của Ron DeSantis: kỳ thị da đen, dạy sử bóp méo: Nội Chiến Mỹ không vì giải phóng nô lệ da đen, mà là 2 nền kinh tế đụng nhau

- Nhóm 10 thành phố có nhiều tài xế lái tệ hại nhất (8 thành phố Calif.): 1. Bakersfield, CA 2. Sacramento, CA 3. Baton Rouge, Louisiana; 4. Los Angeles, CA; 5. San Francisco, CA; 6. San Diego, CA; 7. Fresno, CA; 8. Riverside, CA; 9. Richmond, CA; 10. Jacksonville, Florida.

- Nhóm thành phố có tài xế lái kỹ nhất: 1. Louisville, Ky. 2. Hartford, Conn. 3. Little Rock, Ark.

- Giá xăng California giảm, vẫn trên $5/gallon

- Bee Nguyen, ứng cử viên chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, được báo The Emory Wheel ủng hộ.

- Bơi ở bờ biển Nam California, bị cá mập cắn.

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ lo sợ tin vịt sẽ ảnh hưởng bầu cử giữa kỳ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 4/5 gia đình ở thủ đô Ấn Độ từng có bệnh vì ô nhiễm mấy tuần qua? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-6/11/2022) ---- Giải độc đắc xổ số Powerball được quay số đêm thứ Bảy, nhưng một lần nữa không có người trúng giải. Đêm Thứ Bảy, các con số trúng lô độc đắc Powerball là 28-45-53-56-69 và số Powerball là 20.

.

Bản tin sáng Chủ Nhật cho biết, lô độc đắc Powerball tăng lên tới 1,9 tỷ đô la, và là độc đắc lớn nhất trong lịch sử. Kỳ quay số Powerball kế tiếp sẽ là đêm Thứ Hai 7/11/2022. Vé số Powerball bán giá $2/vé và được bán ở 45 tiểu bang, thủ đô DC, Puerto Rico và US Virgin Islands.

---- Quốc Vương Charles và Hoàng tử William đã nổi lên "cơn giận dữ chửi thể" sau khi nghe những bình luận từ Donald Trump về chuyện lộ hình ảnh ngực trần năm 2012 của Kate Middleton, theo 1 cuốn tiểu sử mới được tiết lộ tuần này. Kate, khi đó là Nữ công tước xứ Cambridge, đã bị chụp tấm ảnh nổi tiếng đó khi tắm nắng để ngực trần trên 1 khu nhà tư nhân ở Pháp khi đi nghỉ cùng chồng, Hoàng tử William.

Các bức ảnh sau đó đã được đăng trên tờ báo lá cải Closer của Pháp, gây ra sự bất bình và phản đối kịch liệt ở mức độ tương đương. Trump đã tweet vào thời điểm đó: “Kate Middleton thật tuyệt - nhưng cô này không nên tắm nắng trong tình trạng khỏa thân - cô chỉ có thể tự trách mình. Ai sẽ không chụp ảnh Kate và kiếm được nhiều tiền nếu cô khỏa thân tắm nắng? Tới luôn, Kate ơi!” (Trump ám chỉ cô Kate cố ý để cho phóng viên được chụp ảnh.)

Theo các đoạn trích của cuốn tiểu sử sắp tới "The King: The Life of Charles III" của Christopher Andersen do Newsweek thu được, việc Trump bàn về Kate "dẫn đến điều mà một quản gia Hoàng Cung Clarence House [của Anh] gọi là 'cơn mưa chửi thề tục tĩu' từ cả Thái tử Charles và các con trai.”

Andersen cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất “The Day Diana Died", viết rằng Trump từng tự khoe rằng Trump "có thể 'đóng đinh [Công nương Diana] nếu tôi muốn,' nhưng chỉ khi cô Diana vượt qua cuộc kiểm tra HIV." (Trump’s prior assertion that he “could have ‘nailed [Princess Diana] if I wanted to,’ but only if she passed an HIV test.”)

Bạn nào muốn đọc chi tiết và xem hình cô Kate lộ hình thì xem ở:

https://nypost.com/2022/11/04/donald-trumps-kate-middleton-comment-drew-profanity-from-king-charles-prince-william/

---- Một phi cơ chở khách của hàng không Precision Air đã rơi xuống Hồ Victoria ở Tanzania khi đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay gần đó trong thời tiết mưa bão. Có 43 người trên phi cơ, 26 người trong số đó đã được đưa vào bệnh viện. Các phi công và phi hành đoàn vẫn chưa được tìm thấy. Công việc cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Hãng hàng không Tanzania này cho biết phi cơ của họ đã dính vào một "trục trặc" khi đang hướng về sân bay Bukoba.

---- Trump dọn đường cho tranh cử 2024: giễu DeSantis, đấu tố các nhân vật Cộng Hòa thế lực. Trump đã nói về việc các đảng viên Cộng hòa có âm mưu tranh cử tổng thống năm 2024 trong một cuộc biểu tình vào tối thứ Bảy ở Pennsylvania, nơi ông đưa ra biệt danh mới cho Ron DeSantis (Thống đốc Florida). Trump đã tới Pennsylvania để vận động bầu cử giữa kỳ 2022 cho Cộng Hòa, nhưng vẫn giữ phần lớn sự tập trung vào bản thân và các đối thủ của mình.

Báo Philadelphia Inquirer loan tin, "Trump tham dự biểu tình tại thị trấn Latrobe 40 phút và đã dành nhiều thời gian hơn để nói về Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Mitch McConnell (và vợ là người gốc Đài Loan), Adam Schiff, Hunter Biden và những người khác, hơn là Trump nói về những người mà Trump kêu gọi bầu phiếu hôm thứ Ba, Mehmet Oz và Doug Mastriano."

Trump sau đó đã nói tới một cuộc thăm dò về cuộc cạnh tranh để trở thành ứng cử viên Cộng Hòa 2024 và có các con số được đưa lên màn hình lớn: "Chúng tôi đang giành chiến thắng lớn, lớn, lớn trong Đảng Cộng hòa cho đề cử mà chưa ai từng thấy trước đây. Đây rồi, Trump ở mức 71%, Ron DeSantimonious ở mức 10%, Mike Pence ở mức 7% - ồ, Mike đang làm tốt hơn tôi nghĩ." (Trump nói "Ron DeSantimonious" là giễu Thống Đốc Ron DeSantis, vì chữ "sanctimonious" có nghĩa là tự khoe đạo đức nhưng sống bệ rạc. DeSantis được điểm nhiều trong Cộng Hòa, chỉ sau Trump.)

Trump sau đó nói rằng Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) không được lòng các đồng nghiệp ở Thượng viện vì tất cả các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu để xác nhận Cruz vào Tòa Tối cao chỉ để tống khứ Cruz ra khỏi Thượng viện.

---- Các thông tấn địa phương cho biết ít nhất 12 người đã bị trúng đạn trong một vụ xả súng hàng loạt bên ngoài quán rượu Jack's Bar ở thị trấn Kensington, Philadelphia. Những người thương vong đã được đưa đến bệnh viện. Không có chi tiết nào được đưa ra về tình trạng của các nạn nhân hoặc nguyên nhân của vụ xả súng.

---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang thúc giục, nói riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Zelensky hãy nói là sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo báo Washington Post dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ.

Theo các nguồn tin, mục tiêu của Washington không phải là đẩy Kiev vào bàn đàm phán mà nhằm đảm bảo các nước khác tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga vì họ lo ngại cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm. "Sự mệt mỏi của Ukraine là một điều thực tế đối với một số quốc gia đối tác của chúng tôi," theo một trong những quan chức lưu ý.

Vào tháng 10, Zelensky đã ký một sắc lệnh về việc không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Nga khi Putin đang nắm quyền nhưng lưu ý rằng ông sẽ cân nhắc các cuộc đàm phán với một nhà lãnh đạo Nga khác trong tương lai. Tuy nhiên có nan đề, hòa đàm là phải qua lại nhường nhau, trong khi Putin đã sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga và không chịu rút quân về, thì hễ ngưng bắn là rất khó cho Zelensky khởi động lại cuộc chiến tái chiếm lãnh thổ.

---- Bộ Ngoại giao Ukraine hôm Chủ nhật cảm ơn 17 thành viên Liên Âu đã gửi máy phát điện tới Ukraine, nơi đang đối phó với tình trạng mất điện trong nhiều tháng. Số lượng 500 máy phát điện sẽ giúp giải quyết các vấn đề năng lượng "do các cuộc tấn công của Nga gây ra và duy trì khả năng tiếp cận điện năng và hệ thống sưởi," theo lời Bộ cho biết. Ukraine đã kêu gọi công dân giảm sử dụng điện để tránh mất điện hơn nữa khi Nga liên tục bắn phi đạn vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết Nga đã cách chức Tư lệnh của một trong năm quân khu hồi đầu tuần. Theo tình báo Anh, Thiếu tướng Alexander Linkov được chọn làm tư lệnh Quân khu Trung tâm, thay thế Thượng tướng Alexander Lapin, người đã "bị cách chức vào cuối tháng 10/2022". Anh cho biết: "Đây một phần có thể là một nỗ lực nhằm xoa dịu sự đổ lỗi từ giới lãnh đạo cấp cao của Nga".

Lapin gần đây đã bị chỉ trích vì không bảo vệ được phần phía bắc của khu vực Donetsk, trong khi người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov nói rằng các chiến binh Chechnya được cử đến để hỗ trợ quân đội của Lapin "không thể tìm thấy họ" trên chiến trường "trong cả ngày."

---- Một đoàn tàu lửa đi từ Bắc Hàn tới Nga hôm thứ Sáu, hai ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết họ có thông tin cho thấy Bắc Hàn đang bí mật cung cấp đạn pháo cho Nga cho cuộc chiến ở Ukraine, theo một cơ quan điều tra của Washington cho biết, trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại.

Dự án 38 North, chuyên theo dõi các diễn biến của Bắc Hàn, cho biết đây là lần đầu tiên người ta quan sát thấy một chuyến xe lửa di chuyển như vậy trên tuyến đường này trong vài năm, mặc dù cơ quan thú y của Nga hôm thứ Tư thông báo rằng một đoàn tàu đã vượt biên giới sang Bắc Hàn chở ngựa.

Dự án 38 North cho biết: “Không thể xác định mục đích của chuyến tàu từ hình ảnh, nhưng việc băng qua diễn ra trong bối cảnh các báo cáo về việc bán vũ khí từ Bắc Hàn cho Nga và kỳ vọng chung về việc nối lại thương mại giữa hai nước.” Dự án nói Bắc Hàn đã đóng cửa Cầu Hữu nghị Tumangang (Cầu Hữu nghị Hàn-Nga), dài 800 mét, đường nối đất liền duy nhất giữa 2 nước, vào tháng 2/2020 trong đại dịch COVID-19.

---- Đặc sứ Hoa Kỳ về Iran Robert Malley hôm thứ Bảy đã bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ cung cấp cho Nga một "số lượng nhỏ" máy bay không người lái do Iran sản xuất trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Malley nói tuyên bố của Iran đơn giản là "không đúng sự thật. Đối mặt với các bằng chứng, họ cần một chính sách mới, không phải một câu chuyện mới", đồng thời cáo buộc rằng Tehran đã chuyển giao hàng chục máy bay không người lái chỉ trong mùa hè này và rằng họ đã đồn trú "các nhân viên quân sự ở Ukraine nơi đang bị Nga chiếm đóng để giúp Nga sử dụng chúng chống lại thường dân Ukraine."

---- Estonia: xin thêm lính Mỹ tới đóng ở Châu Âu. Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, nhấn mạnh rằng nếu Nga chiến thắng Ukraine sẽ dẫn đến "mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Estonia" và cấu trúc an ninh châu Âu.

Có 300.000 lính Hoa Kỳ trên lục địa Châu Âu trong giai đoạn kết thúc của Chiến tranh Lạnh khi Mikhail Gorbachev là nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, nhưng bây giờ, "mặc dù chiến tranh đang diễn ra, với các đơn vị Hoa Kỳ bổ sung được gửi đến," sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ đang nhỏ hơn 3 lần, theo lời Reinsalu trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây.

Ông nói rằng các nước châu Âu cần "đầu tư nhiều hơn vào quân sự, vào các hệ thống và năng lực vũ khí mới", nhưng họ "cũng cần sự hiện diện quân sự nhiều hơn của Hoa Kỳ ở châu Âu."

Quốc hội Estonia vào tháng 10/2022 đã thông qua một tuyên bố tuyên bố Nga là một "chế độ khủng bố". Quốc gia này bị Liên Xô sáp nhập vào năm 1940. Estonia nằm trong NATO và Liên Âu, và Reinsalu bày tỏ ủng hộ để Ukraine gia nhập 2 tổ chức này trong tương lai.

Nước Estonia bé tí xíu về mọi mặt, giáp phía nam là Latvia, và phía đông là Nga và Hồ Lake Peipus, dân số năm 2022 là hơn 1,3 triệu dân, trong đó 69.4% là sắc tộc Estonian và 23.6% là sắc tộc Nga.

---- Ukraine lo ngại rằng quân đội của họ có thể mất quyền truy cập vào Internet qua vệ tinh Starlink của Elon Musk. Và mới tuần qua, khoảng 1.300 đơn vị bắt sóng vệ tinh của quân đội Ukraine bị đứt mạng, theo CNN.

Các đĩa vệ tinh nhỏ, dễ sử dụng do công ty hỏa tiễn tư nhân SpaceX của Musk sản xuất đã được mọi người ca ngợi là nguồn thông tin liên lạc tuyệt vời cho quân đội Ukraine, cho phép quân đội Ukraine nối mạng, liên lạc và luôn trực tuyến ngay cả khi mạng điện thoại di động và internet đã bị phá hủy trong cuộc chiến với Nga.

Các nhà hoạt động nhân quyền

Lo ngại đã tăng lên gần đây về độ tin cậy của SpaceX sau khi các thảo luận về nguồn tiền chi trả cho chi phí, và vì tình trạng ngừng hoạt động mới đây được báo cáo gần tiền tuyến. Các cuộc đàm phán giữa SpaceX và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tiếp tục về chuyện chi trả chi phí nối mạng cho quân đội Ukraine.Một quan chức cấp cao của Pentagon nói với CNN: “Các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Mọi người trong Bộ đều biết rằng chúng tôi sẽ trả tiền cho họ và Bộ rất mong muốn có cam kết bằng văn bản vì chúng tôi lo ngại Musk sẽ thay đổi ý định."----cho biết Trung Quốc đã thành lập hàng chục đồn cảnh sát ở nước ngoài. Các nhà hoạt động lo ngại rằng những đồn cảnh sát này được sử dụng để theo dõi và quấy rối những người bất đồng chính kiến. Các báo cáo cũng nói rằng Trung Quốc đã thành lập ít nhất 54 trung tâm dịch vụ công an điều hành ở nước ngoài trên khắp năm châu lục.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết các văn phòng được thành lập ở Hoà Lan không phải là đồn công an mà là trung tâm giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ, một ngày sau khi chính phủ Hoà Lan ra lệnh đóng cửa đồn này trong khi điều tra hoạt động của họ.Mới tuần trước, chính phủ Hoà Lan tuyên bố sẽ điều tra xem các văn phòng này có hoạt động bất hợp pháp thay mặt cho Bắc Kinh hay không, theo báo cáo của RTL Nieuws và theo trang web "Follow The Money." Các diễn biến đó theo sau những cáo buộc, bị đại sứ quán Trung Quốc ở The Hague phủ nhận, rằng một trong những văn phòng công an đó cũng đã quấy rối một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang sống ở Hoà Lan.Hôm thứ Ba, ngoại trưởng Hoà Lan, Wopke Hoekstra, đã tweet rằng "vì không có sự cho phép" nên mở các văn phòng như thế là bất hợp pháp, và Bộ ngoại giao Hoà Lan đã thông báo với đại sứ Trung Quốc rằng họ phải đóng cửa trụ sở công an hải ngoại đó.

---- Theo báo Washington Post, một nhà lập pháp cấp cao của Đảng Cộng hòa đang khởi kiện để chặn tiểu bang Wisconsin của bà kiểm phiếu các chiến binh vì bà lo ngại có liên quan đến gian lận. Dân Biểu Janel Brandtjen, chủ tịch ủy ban bầu cử của Hạ viện tiểu bang, đã đệ đơn kiện vào cuối ngày thứ Sáu. (ghi chú: phiếu của chiến binh phần lớn là gửi qua hệ thống bưu điện quân sự, và thường khi trễ nếu đơn vị đóng quân xa, hay ở hải ngoại.)

Theo Washington Post, Brandtjen đã tham gia cùng một nhóm cựu chiến binh và hai cá nhân khác vào thứ Sáu trong vụ kiện để "ngăn chặn việc kiểm phiếu ngay lập tức của quân đội. Brandtjen và những người khác đang sử dụng vụ việc để lập luận rằng không nên đếm các lá phiếu quân sự trừ khi các quan chức bầu cử có thể cho thấy họ tuân thủ luật tiểu bang yêu cầu họ duy trì danh sách tất cả các cử tri quân nhân đủ điều kiện."

Đơn kiện đã bị chỉ trích ngay lập tức từ Will Attig (Union Veterans Council - Hội đồng Cựu chiến binh Liên minh), người đã tuyên bố, "Đây là những chiến binh bảo vệ đất nước của chúng ta có quyền bỏ phiếu và phương tiện bỏ phiếu của họ là qua đường bưu điện. Chúng ta đang thấy một kế hoạch được dàn dựng bởi những người từ chối bầu cử, những người không thực sự ủng hộ nền dân chủ của chúng ta."

---- Cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã sử dụng ứng dụng này để xoa dịu nỗi sợ hãi trong bối cảnh các nhà quảng cáo rút lui và Elon Musk sa thải một nửa nhân viên, đưa ra lời xin lỗi vì sự hỗn loạn. “Những người ở Twitter trong quá khứ và hiện tại đều mạnh mẽ và kiên cường,” Dorsey đã tweet. “Tôi nhận ra nhiều người đang tức giận với tôi. Tôi tự nhận trách nhiệm về lý do tại sao tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng này: Tôi đã phát triển quy mô công ty quá nhanh. Tôi xin lỗi vì điều đó."

Dorsey đã bán Twitter cho Musk vào tháng Tư. Vào thời điểm đó, Dorsey nói Musk “là giải pháp độc nhất mà tôi tin tưởng.” Trong tuần kể từ khi Musk tiếp quản ứng dụng, một số thương hiệu lớn, trong đó có General Motors và Volkswagen (2 hãng xe đang cạnh tranh với Tesla), đã rút quảng cáo.

Musk lập ra lệ phí 8 đô la/tháng để xác minh với hy vọng bù đắp cho doanh thu quảng cáo bị mất. Với 1/2 nhân viên công ty bị sa thải, Dorsey gửi lời cảm ơn đến các nhân viên. “Tôi biết ơn và yêu quý tất cả những người đã từng làm việc trên Twitter..."

---- Lốc xoáy đã tàn phá một số khu vực của Texas và Oklahoma hôm thứ Sáu, giết chết ít nhất một người, làm hàng chục người khác bị thương, và khiến hàng chục ngôi nhà và tòa nhà đổ nát. Lốc xoáy đã tấn công mạnh ở quận McCurtain County, Okla., phía đông nam của tiểu bang.

Cody McDaniel, người chỉ huy về cấp cứu của quận, xác nhận một trường hợp tử vong, mặc dù ông không cung cấp ngay thông tin chi tiết. Thị trấn nhỏ Idabel chứng kiến một nhà thờ, một trung tâm y tế và một trường học bị lốc xoáy dập đổ nát.

Keli Cain thuộc Sở Quản lý Khẩn cấp Oklahoma cho biết ít nhất ba quận khác cũng bị ảnh hưởng, với lũ quét ở một số khu vực. Lốc xoáy cũng đã được báo cáo ở Texas và Arkansas, và một trận bão đang hướng tới Louisiana. Tại Texas, các nhà chức trách ở quận Lamar cho biết ít nhất 50 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy và 10 người đang được điều trị tại một bệnh viện, trong đó có hai người bị thương nặng.

---- Ít nhất 38 người đã bị thương sau khi một tòa nhà cao tầng ở Manhattan, New York, bốc cháy vào sáng thứ Bảy, với 2 người trong tình trạng nguy kịch và 5 người bị thương nặng, theo một cuộc họp báo do Ủy viên Cứu hỏa Laura Kavanagh tổ chức. Các giới chức tin rằng lửa bùng phát do một pin lithium ion được kết nối với một thiết bị di động rất nhỏ — một trong những cư dân của tòa nhà có năm chiếc xe đạp điện trong nhà và các quan chức tin rằng họ đã sửa chữa xe đạp.

Kavanagh cho biết: “Cứu hỏa đã làm một công việc phi thường khi cứu thoát một số dân thường ra khỏi lửa, kể cả giải cứu bắng cách trẻo trên mái nhà trong điều kiện nguy hiểm không thể tin được.” Trong lúc ngọn lửa bốc lên dữ dội, các nhân viên cứu hỏa đã cứu được một phụ nữ đang lủng lẳng ngoài cửa sổ nhà cao tầng, cao 15-20 tầng trên tòa nhà.

---- Các học sinh cũ của Ron DeSantis, người đã dạy tại một trường nội trú Georgia trong một năm vào năm 2001, đã cáo buộc thống đốc Florida là "ác ý và thù địch" đối với học sinh da đen, đóng vai "người bênh vực ma quỷ" khi dạy các bài học về Nội chiến Hoa Kỳ và giảng dạy "một thứ lịch sử không chính xác" cho các học sinh.

Tờ New York Times tường thuật rằng tại lễ hội ngộ 20 năm tại Trường Darlington (trường tư, nội trú, dạy từ mẫu giáo tới lớp 12, trụ sở ở thị trấn Rome, Georgia), các học sinh nhớ lại những trải nghiệm của họ với DeSantis, người được cho là đã tham dự các bữa tiệc có phục vụ rượu cho các học sinh cũ ngay sau khi họ tốt nghiệp.

Một số ít sinh viên nhớ lại các cuộc tranh luận mà Thầy DeSantis tham gia về Nội chiến và phá thai, với một cuộc tranh luận đặc biệt căng thẳng được ghi lại. “Nội chiến không phải là về chế độ nô lệ! Đó là về hai hệ thống kinh tế cạnh tranh,” DeSantis bị cáo buộc đã nói như thế và bị ghi âm. Ban vận động tranh cử của DeSantis đã im lặng, không trả lời câu hỏi của báo The Daily Beast sáng thứ Bảy.

---- Theo một nghiên cứu của QuoteWizard, 8 thành phố của California được xếp hạng vào 10 thành phố có nhiều người lái xe tệ nhất ở Mỹ, trong đó Bakersfield đứng ở vị trí số một. Nghiên cứu đã xếp hạng 70 thành phố trên khắp cả nước, xem xét các yếu tố bao gồm bị phạt vì chạy quá tốc độ, bị phạt vì vượt đèn đỏ hoặc bị phạt vì sử dụng điện thoại khi lái xe, tai nạn và say rượu lái xe (DUI).

Nhìn chung, các thành phố trong danh sách lái xe tệ nhất chỉ trở nên tệ hơn kể từ năm 2021. Phải chăng vì đại dịch, nên phải lái xe gấp rút về nhà. Trong khi đó, thành phố có người lái xe cẩn trọng xuất sắc nhất là Louisville, Ky., được xếp thứ 64 về bị phạt vì tốc độ, thứ 65 về gặp tai nạn, thứ 67 về say rượu lái xe và thứ 71 về giấy phạt.

Nhóm 10 thành phố có nhiều tài xế lái tệ hại nhất:

1. Bakersfield, CA

2. Sacramento, CA

3. Baton Rouge, Louisiana

4. Los Angeles, CA

5. San Francisco, CA

6. San Diego, CA

7. Fresno, CA

8. Riverside, CA

9. Richmond, CA

10. Jacksonville, Florida

Nhóm 10 thành phố có tài xế lái tuyệt vời nhất (không có California):

1. Louisville, Ky.

2. Hartford, Conn.

3. Little Rock, Ark.

4. Oklahoma City

5. Tulsa, Ok.

6. Dallas

7. Pittsburgh, Penn.

8. Detroit

9. Houston

10. Chicago

---- Giá xăng ở California đã giảm, mặc dù chậm, kể từ khi các tài xế chứng kiến mức giá cao kỷ lục vào tháng 6 và đầu tháng 10. Theo AAA, giá trung bình cho một gallon không chì thông thường ở California là $5,475 hôm thứ Sáu, thấp hơn một vài xu so với mức trung bình của $5,49/gallon hôm thứ Năm.

Mức trung bình hiện tại cũng rẻ hơn 93 xu so với một tháng trước khi các tài xế ở California trả $6,41/gallon.

Khuynh hướng cũng có thể được nhìn thấy rõ ở khu vực Los Angeles/Long Beach, nơi giá xăng đã giảm 96 cent trong tháng qua. Giá trung bình hiện tại của cư dân trong khu vực L.A./Long Beach là $5,529/gallon.

Người dân California vẫn đang trả cao hơn nhiều so với những người lái xe ở các bang khác - cao hơn gần 2 đô/gallon so với mức trung bình toàn quốc là 3,792 đô/gallon.

---- Bee Nguyen, ứng cử viên chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, được báo The Emory Wheel chính thức ủng hộ. Báo này là trang báo độc lập của sinh viên Đại học Emory University bản doanh ở quận DeKalb County, Georgia. Báo này ghi nhận rằng chủ đề tranh cử của Bee Nguyen (Dân Chủ) trong bầu cử giữa kỳ 2022 là bảo vệ và mở rộng quyền bỏ phiếu ở Georgia.

Báo này ghi rằng đối thủ của bà Bee Nguyen là đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia Brad Raffensperger, người ủng hộ các nỗ lực hạn chế quyền bỏ phiếu thông qua SB 202, một dự luật vừa được Thống đốc Brian Kemp ký thành luật. Ngoài ra, trong thời gian Raffensperger nắm quyền, khoảng 200.000 công dân Georgia đã bị loại khỏi danh sách bỏ phiếu do những thay đổi địa chỉ chưa từng xảy ra. SB 202 tiếp tục làm tệ hại thêm các cuộc bầu cử do các hạn chế của nó đối với các cuộc thăm dò.

Báo này ghi rằng Nguyen có kế hoạch giải quyết tác hại đối với quyền bỏ phiếu của Kemp và Raffensperger ở Georgia bằng cách giảm bớt các rào cản đối với việc bỏ phiếu qua thư, huấn luyện từng ban bầu cử trong tiểu bang và nỗ lực bãi bỏ các quy định chống bỏ phiếu do Kemp áp đặt. Thời gian của bà trong cơ quan lập pháp tiểu bang đã nói lên năng lực của bà [trong cương vị Dân biểu tiểu bang]. Vào năm 2019, Bee Nguyen đã giúp lật ngược luật đã thanh trừng 50.000 cử tri khỏi các vòng bỏ phiếu ở Georgia. Tiếp theo, báo này chỉ trích đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger (Cộng Hòa) của Georgia.

Bee Nguyen

---- Bơi ở bờ biển Nam California, coi chừng cá mập cắn. Một phụ nữ bị thương hôm thứ Sáu khi cô ấy bị cá mập cắn gần Del Mar, theo lời 1 người cứu hộ của thành phố đã xác nhận với Đài KSWB. Vụ cá mập tấn công xảy ra ngay sau 10 giờ sáng tại khu vực bãi biển Del Mar giữa đường 15 và 17. Các nhân viên cứu hộ cho biết con cá mập đã cắn vào chân người phụ nữ.

Lúc đó, người phụ nữ và một người đàn ông đang bơi trên biển cùng nhau khi vụ tấn công xảy ra và cả hai đã có thể quay trở lại bờ một cách an toàn. Cô được điều trị vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện vẫn chưa xác định được loại cá mập nào đã tham gia vào vụ tấn công. Các bảng thông báo đóng cửa bãi biển đã được treo trong khu vực.

---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ lo sợ tin vịt sẽ ảnh hưởng bầu cử giữa kỳ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cứ 10 người Mỹ thì có 6 người nói rằng họ lo lắng rằng thông tin sai lệch sẽ ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu giữa kỳ của mọi người, theo một cuộc thăm dò mới. Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Năm từ Knight Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận đầu tư vào báo chí và nghệ thuật, và Ipsos cho thấy chỉ một phần tư số người được hỏi cho biết họ lo ngại rằng bản thân họ có thể bị lừa bởi những thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, nhưng 58% lo ngại về việc những người khác bị lừa dối.

Hơn 60 phần trăm cho biết họ rất hoặc phần nào lo ngại về việc mọi người trong cộng đồng của họ đưa ra quyết định về cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày thứ Ba dựa trên thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3721207-6-in-10-americans-worry-disinformation-will-influence-midterm-voting-decisions-poll/

---- HỎI 2: Có phải 4/5 gia đình ở thủ đô Ấn Độ từng có bệnh vì ô nhiễm mấy tuần qua?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát, cứ 5 gia đình ở Delhi-NCR (khu vực thủ đô) thì có 4 gia đình tuyên bố đã trải qua các bệnh liên quan đến ô nhiễm trong vài tuần qua. Trong khi đó, 18% trong tổng số 19.000 người được khảo sát bởi LocalCircles đã đi khám bác sĩ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 80% các gia đình được khảo sát có ít nhất một thành viên đang gặp một số vấn đề về hô hấp do ô nhiễm không khí.

Chi tiết:

https://www.tribuneindia.com/news/nation/4-out-of-every-5-families-in-delhi-ncr-facing-pollution-related-ailments-survey-447953

.