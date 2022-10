- Mỹ gửi nhiều oanh tạc B-52 (loại mang vũ khí nguyên tử) đến Úc để liên kết quân sự chung. - Phi đạn Nga tấn công Kyiv, Kharkiv và các thành phố Ukraine, sập nhiều nguồn nước và điện, nhiều tuyến xe điện ngưng chạy. - Cú điện thoại ngày 15/6/2022: Biden nổi nóng khi Zelensky nói về viện trợ chưa tới kịp. Cho thấy cơ nguy Ukraine thắng Nga ở chiến trường nhưng sẽ thua tại Washington. - Nga ngăn ch

Vũ khí Mỹ và phương Tây giúp quân đội Ukraine chống cự Nga; nếu giảm hay ngưng viện trợ, Zelensky bắt buộc phải chọn giải pháp cắt đầt cầu hòa như năm 2014.

- Mỹ gửi nhiều oanh tạc B-52 (loại mang vũ khí nguyên tử) đến Úc để liên kết quân sự chung.

- Phi đạn Nga tấn công Kyiv, Kharkiv và các thành phố Ukraine, sập nhiều nguồn nước và điện, nhiều tuyến xe điện ngưng chạy.

- Cú điện thoại ngày 15/6/2022: Biden nổi nóng khi Zelensky nói về viện trợ chưa tới kịp. Cho thấy cơ nguy Ukraine thắng Nga ở chiến trường nhưng sẽ thua tại Washington.

- Nga ngăn chặn 218 tàu xuất cảng ngũ cốc của Ukraine vì nổi giận do Ukraine tấn công Crimea. Nga tố Ukraine và Hải quân Anh tấn công hạm đội Nga.

- 8 email của LS John Eastman: nhóm luật sư của Trump khi kiện bầu cử 2020 đã biết rõ rằng Trump đã thua phiếu Biden và kiện gian lận chỉ là vu khống.

- Tổng Thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Luiz Inacio Lula da Silva thắng cử chức Tổng thống Brazil.

- Có ít nhất 18 nhà thờ ở Texas, Alaska và California phạm luật vì dồn toàn lực nhà thờ ủng hộ các ứng cử viên

- Twitter Inc. sẽ cắt giảm 25% nhân sự.

- New York trả 26 triệu đô thương lượng đối với 2 người bị kết tội oan vụ ám sát Malcolm X và ở tù nhiều thập niên.

- California: ngồi tù oan 38 năm, được xóa án.

- Hãng Huawei của TQ đang rút khỏi Nga.

- Ấn Độ: cầu treo sập, ít nhất 132 người chết.

- Elon Musk tweet thuyết âm mưu, nghi ngờ chuyện Paul Pelosi (Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.) bị tấn công

- Delaware: 1 cụ bà 70 tuổi trúng số 2 lần trong 1 tuần, lãnh 400.000 đô la.

- Bắc California: một cậu bé 14 tuổi bị bắn chết

- Los Angeles: xe chệch hướng xa lộ, phóng vô nhà dân, 5 người bị thương.

- Los Angeles: đập cửa kính, vào ngân hàng, bị bắt.

- Doanh nghiệp Việt 'gồng lỗ' khi đồng USD tăng giá.

- Nông sản Việt lệ thuộc TQ, bán vô TQ nhiều nhất.

- HỎI 1: Gần 1/2 người giới tính thứ 3 ở Nhật đã từng suy tính tự sát? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 46% người Mỹ đã phải gánh nợ vì các hóa đơn y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 31/10/2022) ---- Nhóm cộng sự kinh doanh thân thiết của Elon Musk và các giám đốc điều hành còn lại của Twitter Inc. đã họp vào cuối tuần để bàn về các kế hoạch tiếp theo cho công ty sau này, dự kiến cắt giảm 25% nhân sự công ty mạng Twitter, theo Washington Post loan tin hôm Thứ Hai.

---- Mỹ có kế hoạch gửi oanh tạc B-52 đến Úc trong một kế hoạch liên kết quân sự chung. Có tới 6 trong số các phi cơ tầm xa — có thể mang cả vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước — sẽ được trang bị tại căn cứ không quân Tindal ở phía bắc Úc. Các quan chức Úc đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của các kế hoạch mà họ cho rằng vẫn đang trong giai đoạn thiết kế. Họ nói thêm rằng các oanh tạc cơ của Mỹ đã đến thăm Úc từ những năm 1980 và đã tiến hành huấn luyện ở Úc từ năm 2005. Nhưng việc gửi tới 6 chiếc B-52 sẽ là một “sự tăng cường đáng kể so với những lần trước đó và sẽ thu hút sự chú ý của các nước đồng minh [với Mỹ] trong khu vực và [dĩ nhiên] với Bắc Kinh,” theo lời Eric Sayers của Viện nghiên cứu American Enterprise Institute nói với Financial Times.

---- Thành phố New York đã đồng ý trả 26 triệu đô la để thương lượng đối với các đơn kiện thay mặt cho 2 người đàn ông bị kết tội ám sát Malcolm X vào năm 1965 và phải ngồi tù hàng thập niên một cách oan ức. Việc dàn xếp diễn ra một năm sau khi một thẩm phán Tòa Tối cao tiểu bang New York ân xá cho Muhammad A. Aziz và Khalil Islam, 2 người bị kết án năm 1966 vì tội giết nhà lãnh đạo dân quyền một năm trước đó và phải ngồi tù khoảng 20 năm trước khi được trả tự do giữa những năm 1980s.



Cy Vance Jr., Biện lý khu vực Manhattan năm ngoái, đã yêu cầu tòa minh oan cho 2 người này sau khi xét lại vụ án của họ, đã thấy các báo cáo cảnh sát chỉ vào các nghi phạm tiềm năng khác và chứng cớ cho thấy FBI đã ra lệnh cho nhiều mật báo viên giấu mối liên hệ của họ đối với công tố và cảnh sát. Tiền thương lượng sẽ được chia đều cho Aziz, 84 tuổi và phía đại diện di sản của Islam (người này đã chết năm 2009 ở tuổi 74).

Malcolm X bị bắn chết ngày 21/2/1965, khi chuẩn bị phát biểu tại Audubon Ballroom ở Manhattan. Aziz, Islam và người thứ ba là từ Nation of Islam, Mujahid Abdul Halim, đã bị bắt và bị kết tội giết người vào năm 1966. Halim thú nhận đã bắn Malcolm X, và nói các thành viên trong một đền thờ Hồi giáo ở Newark, N.J., đã đồng lõa hỗ trợ. Nhưng Halim từ chối xác định Aziz và Islam là đồng phạm.

---- Maurice Hastings đã trải qua 38 năm ngồi tù sau khi bị kết án trong vụ bắt cóc, tấn công tình dục và giết 1 phụ nữ ở California năm 1983. Nhưng trong tháng này, người đàn ông 69 tuổi đã được ra tù sau khi xét nghiệm DNA xác nhận kẻ giết người thực sự của cô Roberta Wydermyer, 30 tuổi, là một người đàn ông khác. Thủ phạm đã chết trong tù năm 2020 khi đang thụ án vì một vụ bắt cóc và hãm hiếp khác. Bản tin NPR cho thấy bản Hastings đã được xóa vào ngày 20/10/2022.

---- Hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc lên kế hoạch rút khỏi thị trường Nga, theo báo Izvestia. Theo các nguồn tin, công ty đã hoàn toàn tạm dừng tất cả các hoạt động giao hàng trực tiếp điện thoại thông minh tới Nga, ngưng nhập cảng máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Đầu năm nay, truyền thông đưa tin Huawei đã thu hẹp hoạt động của mình tại Nga để tránh bị phương Tây trừng phạt trong bối cảnh Nga đang tham chiến ở Ukraine.

---- Một loạt các cuộc tấn công lớn của Nga vào sáng thứ Hai đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kyiv, Kharkiv và các thành phố khác, làm sập nguồn nước và điện để trả đũa những gì Nga cáo buộc là một cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của họ ở Crimea hồi cuối tuần. Thị trưởng thủ đô Ukraine cho biết 80% người tiêu dùng ở Kyiv không có nước "do thiệt hại đối với một cơ sở điện" gần thành phố do các cuộc tấn công của quân đội Nga hôm thứ Hai, theo AP. Chính quyền địa phương đang làm việc để khôi phục điện và nước càng sớm càng tốt, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết.

Trong khi đó, tại thành phố Kharkiv, 2 đợt phi đạn Nga đã bắn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, và xe điện ngầm đã ngừng hoạt động. Nơi khác, các quan chức cũng cảnh báo về khả năng cắt giảm điện ở thành phố Zaporizhzhia do bị tấn công nơi đây. Vùng Lviv ở miền tây Ukraine cũng bị nhắm mục tiêu nhưng phi đạn Nga đã bị bắn rớt trên bầu trời, theo Thống đốc Lviv Maksym Kozytskyy cho biết. Các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị tấn công ở vùng Cherkasy, phía đông nam Kyiv, và các vụ nổ đã được báo cáo ở các vùng khác của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra 2 ngày sau khi Nga nói Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở ngoài khơi Bán đảo Crimea (nơi Nga đã chiếm và sáp nhập vào Nga năm 2014).

---- Có một cú điện thoại ngày 15/6/2022 giữa Biden và Zelensky rất là khác thường: lần đầu tiên Biden nổi nóng, theo lời 4 người biết về cú điện thoại này với NBC News. Lúc đó Biden chưa kịp nói với Zelenskyy rằng Biden vừa tính bơm thêm 1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, thì Zelenskyy bắt đầu liệt kê tất cả những viện trợ bổ sung mà Ukraine cần và chưa thấy gửi tới.

Biden nổi giận, theo lời kể từ các viên chức chứng kiến buổi hội thoại viễn liên. Biden lớn tiếng khác thường, nói rằng người dân Mỹ rộng rãi, và chính quyền ông cũng như quân đội Mỹ đang tận lực giúp Ukraine, và Zelensky cần phải bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn một chút. Bạch Ốc từ chối bình luận.

Sau buổi đó Zelensky đã tuyên bố ca ngợi sự hỗ trợ hào phóng của Hoa Kỳ. Nhưng cuộc gọi với giọng lớn tiếng mất bỉnh tỉnh của Biden cho thấy sự ủng hộ của cả quốc hội và công chúng đối với việc gửi hàng tỷ đô la đến Ukraine có thể bắt đầu bị cản trở. Phía lãnh đạo Cộng Hòa qua lời DB Kevin McCarthy nói rằng Cộng Hòa sau khi thắng đa số qua bầu cử giữa kỳ sẽ kiểm soát chặt viện trợ Ukraine vì không phải là chi phiếu trắng trong khi Hoa Kỳ đang lạm phát bất ổn. Cũng trong tháng 6, nhóm Dân biểu Dân Chủ cực tả đã viết thư, đi gom chữ ký để yêu cầu Biden hòa đàm trực tiếp với Putin, điều mà Biden nhiều lần nói rằng chiến hay hòa là do Zelensky và dân tộc Ukraine (mới tuần trước, nhóm Dân biểu này đã thu hồi lá thư đòi Biden nói chuyện với Putin). Các dấu hiệu này cho thấy, nếu Mỹ giảm hay ngưng viện trợ, Zelensky bắt buộc phải chọn giải pháp cắt đầt cầu hòa như năm 2014.

---- Quyết định rút khỏi Black Sea Grain Initiative (Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen) của Nga đã ngăn chặn 218 tàu đi qua hành lang hàng hải, theo lời Ukraine hôm Chủ nhật. Bộ này cho rằng ý định của Nga là "kích động nạn đói tập thể" ở các nước thu nhập thấp và "tạo ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu trầm trọng", nhấn mạnh rằng thỏa thuận này "mang tính chất nhân đạo độc quyền" và "Ukraine, với tư cách là một bên tham gia Sáng kiến, không vi phạm bất kỳ điểm nào của nó. "

Hôm thứ Bảy, Nga đã ngừng tham gia vào thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn lấy cớ Ukraine và Hải quân Anh đã tấn công vào hạm đội của họ ở Crimea (nơi Nga đã chiếm của Ukraine sáp nhập vào Nga từ 2014).

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết Nga sẽ xem xét gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau khi cuộc điều tra được tiến hành về một cuộc tấn công vào hạm đội của họ ở Crimea. Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko nói với các phóng viên ở Moscow: "Trước hết, bạn cần phải tìm hiểu tất cả các tình huống của những gì đã xảy ra. Đây là một sự ô nhục hoàn toàn, tất cả các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó đều bị vi phạm."

Thông tin này được đưa ra sau khi Nga hôm thứ Bảy đình chỉ vô thời hạn việc tham gia vào thỏa thuận vì lấy cớ Ukraine và Anh bị cáo buộc bắn vào các tàu của họ trong vùng an toàn của hành lang. Nga rằng các xuồng robot mang bom có thể đã được phóng từ một con tàu dân sự do Ukraine hoặc "các bậc thầy phương Tây" thuê, dường như đang nói về Vương quốc Anh, đã tấn công tàu Nga ở biển Crimea.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã thu được thêm 8 email của luật sư John Eastman từ một máy chủ của Đại học. Eastman trước đây đã tuyên bố rằng những email đó được bảo vệ theo đặc quyền giữa luật sư/khách hàng, nhưng ngoại lệ đối với quy tắc đó là nếu có liên quan đến tội hình sự thì mất đặc quyền. Do đó, thẩm phán đã chuyển những email đó cho ủy ban.

Ủy ban đã đấu tranh tại tòa trong nhiều tháng để có được hồ sơ, nói rằng có thể có bằng chứng về tội hình sự của Trump. CNN đưa tin hôm Chủ nhật: “Các email mà ủy ban cuối cùng đã truy cập được bao gồm 4 cuộc liên lạc giữa các luật sư của Trump, cho thấy họ biết chi tiết mà họ đệ trình lên tòa án để phản đối cuộc bầu cử là [gian lận là] sai sự thật."

Thông tin bao gồm trong các email là liên lạc giữa các luật sư của Trump tiết lộ rằng họ đều nhận thức rõ rằng việc kiện lên tòa án về cuộc bầu cử gian lận là sai sự thật [tức là, email cho thấy họ ý thức họ đang vu khống về bầu cử gian lận]. Thẩm phán David Carter cho biết bốn email tiết lộ các luật sư của Trump đã khai gian trước tòa trong nỗ lực ngăn chặn chứng nhận Tổng Thống kế nhiệm tại Quốc hội.

Eastman hiện đang nộp đơn yêu cầu Tòa kháng án số 9 ra một lệnh yêu cầu Ủy ban Hạ viện trả lại hoặc hủy bỏ 8 email đó.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chúc mừng Luiz Inacio Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: "Tôi gửi lời chúc mừng đến Luiz Inacio Lula da Silva về việc ông ấy được bầu làm tổng thống tiếp theo của Brazil sau cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy." Biden nói thêm rằng ông mong được làm việc với Lula "để tiếp tục hợp tác" giữa Hoa Kỳ và Brazil trong "vài tháng và nhiều năm tới."

Lula chính thức được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi đánh bại Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử khép lại của đất nước kể từ năm 1989. Lula nói rằng chiến thắng của ông là một "chiến thắng cho một phong trào dân chủ, trên lợi ích của các đảng phái và hệ tư tưởng."

---- Theo một báo cáo của ProPublica và Texas Tribune, các nhà thờ Tin Lành Truyền Bá PHúc Âm (Evangelical) ở Texas và những nơi khác đã bị cáo buộc là đã vi phạm quy định liên bang cấm họ ủng hộ các ứng cử viên chính trị — và Sở Thuế IRS đã không để mắt đến.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra ít nhất 18 nhà thờ ở các tiểu bang như Texas, Alaska và California đã ủng hộ các ứng cử viên cụ thể và bôi nhọ các ứng cử viên mà họ không thích là "ma quỷ", trong số các thuật ngữ chụp mũ khác.

Như thế là trong nhiều năm IRS đã thờ ơ trong việc thực thi Tu chính án Johnson (cấm nhà thờ hoạt động chính trị như vậy) và cựu Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn luật này.

---- Ít nhất 132 người đã chết sau khi một cây cầu treo bị sập ở tiểu bang Gujarat của Ấn Độ hôm Chủ nhật chỉ 4 ngày sau khi nó mở cửa trở lại sau khi tân trang. Theo báo cáo, cây cầu vượt biển xây thời thuộc địa đã sụp đổ vì nó không thể chịu được sức nặng của hơn 500 người trên đó vào thời điểm đó. Các TV địa phương nói số người chết ở nhiều con số khác nhau. Nhưng con số sau cùng đưa ra hôm Thứ Hai là 132 người chết.

---- Tỷ phú Elon Musk hôm Chủ nhật đã xóa một dòng tweet trong đó Musk chia sẻ thuyết âm mưu về cuộc tấn công nhằm vào Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Musk viết trong một câu trả lời đã bị xóa liên hệ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: "Có một khả năng rất nhỏ là câu chuyện này có thể có nhiều điều sâu hơn là chỉ nhìn mặt ngoài." (nghĩa là, Musk nói: thấy vậy, mà không phải vậy; dẫn link thuyết âm mưu rằng hung thủ là 1 cậu call boy).

Các loại thuyết âm mưu nảy sinh về vụ tấn công toàn là rất vô căn cứ, vô trách nhiệm, bịa đặt về đời tư ông Paul Pelosi; trong đó, cậu Donald Trump Jr. phóng lên mạng Instagram hình cái búa nằm trên cái quần lót đàn ông với chữ ghi chú, "Trang phục Halloween cho Paul Pelosi."

Dòng tweet của Musk liên quan đến một câu chuyện của trang Santa Monica Observer, nơi ưa đăng tin giả và thuyết âm mưu, trong đó có một thông tin từ năm 2016 cho rằng Ngoại trưởng Clinton đã chết trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9/2001. Trong một dòng tweet làm Musk chuyển đi thuyết âm mưu, bà Clinton đã nhắm vào Đảng Cộng hòa là đã ưa truyền bá sự căm thù và thuyết âm mưu. "Thật là sốc, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là kết quả của bạo lực."

---- Một phụ nữ 70 tuổi ở Delaware trúng xổ số hai lần trong vòng một tuần, nhận hai phần thưởng sáu con số với tổng trị giá 400.000 đô la. Tạp chí News Journal báo cáo rằng người phụ nữ muốn ẩn danh ở Newark, đã mua hai vé số "$100K Ultimate Cash Instant Game" và nhận thấy rằng một vé là vé trúng thưởng 100.000 đô.

Trong khi lái xe về nhà sau khi nhận tiền từ Sở Xổ số ở Dover với một người bạn, cụ bà đã mua ba vé số cào Serious Money để ăn mừng. Một trong 3 vé đó đã trúng giải thưởng cao nhất trị giá 300.000 đô la.

---- Một cậu bé 14 tuổi đã bị bắn chết hôm thứ Sáu ở Bắc California. Thiếu niên được tìm thấy nằm trên bãi cỏ phía trước của một ngôi nhà ở khu phố North Highlands gần Sacramento vào khoảng 9 giờ tối với ít nhất một vết thương do đạn bắn, theo Cảnh sát Sacramento.

Các thám tử vẫn chưa xác định được điều gì dẫn đến vụ nổ súng. Cảnh sát trưởng cho biết, một người gọi 911 tìm thấy thiếu niên đã nói với nhà chức trách rằng họ đã nghe thấy tiếng súng. Người thiếu niên, chưa được tiết lộ tên ngay lập tức, được cho là đã chết tại hiện trường.

---- Los Angeles: xe chệch hướng xa lộ, phóng vô nhà dân, 5 người bị thương. Cảnh sát cho biết 5 người đã được chở đến bệnh viện sáng sớm Chủ nhật sau khi một chiếc xe lao vào một ngôi nhà ở East Los Angeles. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2:15 sáng gần đoạn đường lệch của Xa lộ 5 tại Đại lộ South Ditman. Video từ hiện trường cho thấy chiếc xe lơ lửng trên không rồi cắm sâu vào bên hông nhà. Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe dường như đã "bay" khỏi xa lộ và vào nhà.

Tổng cộng có năm người bị thương và được đưa đến bệnh viện. Cũng không rõ liệu cả 5 người đều là người trên xe hay có người nào ở trong nhà và bị thương khi vụ va chạm xảy ra hay không. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Người lái xe đã được thả tại hiện trường, Cảnh sát Tuần tra Xa lộ California cho biết. Không rõ liệu tốc độ hay ma túy hoặc rượu góp phần gây ra vụ tai nạn.

---- Los Angeles: đập cửa kính, vào ngân hàng, bị bắt. Một người đàn ông đã bị bắt vào tối thứ Bảy sau khi cảnh sát tìm thấy anh ta bên trong một chi nhánh của Ngân hàng Chase ở Arcadia. Cảnh sát đã đáp ứng tới chi nhánh ngân hàng tại 60 East Huntington Dr. khi được báo cáo về kính vỡ và một người bên trong tòa nhà.

Khi các cảnh sát đến hiện trường, nghi phạm được cho là đã đi bộ và chạy vào một tòa nhà thương mại gần đó. Nghi phạm cuối cùng đã nằm trong một bãi đậu xe gần đó và bị bắt giữ. Anh ta được xác định là Abel Lopez, 34 tuổi, ở Los Angeles. Lopez đã bị bắt vào tù và dự kiến sẽ bị buộc tội trộm cắp thương mại.

---- Doanh nghiệp Việt 'gồng lỗ' khi đồng USD tăng giá. Theo Báo Zingnews. Chỉ số Dollar Index hôm 26/10 đã chạm đáy một tháng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đà tăng của đồng bạc xanh vẫn đang rất mạnh. Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đã tăng suốt 4 tháng qua và mới chỉ hạ nhiệt, đẩy giá nhiều đồng tiền xuống đáy và khiến chi phí nhập khẩu tại các nước đang phát triển tăng vọt, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Rất nhiều doanh nghiệp ngành hàng không, thực phẩm và đồ uống (F&B), xăng dầu, bán lẻ... đều đang phải gồng mình chịu lỗ cho khoản chênh lệch tỷ giá. Việc tỷ giá USD/VNĐ tại các ngân hàng liên tục tăng cao trong những ngày gần đây khiến giá xăng dầu, gas trong nước chịu tác động.

---- Nông sản Việt xuất qua Trung Quốc nhiều nhất. Theo Báo Thanh Niên. Với dân số gần 1,5 tỉ người, Trung Quốc luôn là thị trường hấp dẫn cho các nước xuất khẩu. Đặc biệt với nông sản VN, đây là thị trường tiêu thụ lớn nhất, tiềm năng nhất. Hiện nay 90% sản lượng tôm hùm VN được thị trường Trung Quốc tiêu thụ, chính vì vậy giá bán cũng như đầu ra đều phụ thuộc vào thị trường tỉ dân này. Thị trường Trung Quốc có tác động lớn đến giá cả và sản lượng nhiều mặt hàng nông sản của VN cũng như nhiều nước trong khu vực. Từ mặt hàng sản lượng lớn như cà phê, hồ tiêu, gạo, thủy sản… đến những loại nông sản đặc thù như trái cau, lông vịt… cũng đều được Trung Quốc thu mua. Tính chung 10 tháng, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất với trị giá 590 triệu USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái.

---- HỎI 1: Gần 1/2 người giới tính thứ 3 ở Nhật đã từng suy tính tự sát?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong số thanh thiếu niên giới tính thứ ba (LGBTQ) tại Nhật Bản, có tới 48,1% nghĩ về việc tự tử trong năm qua và 14% đã cố gắng tự tử, theo một cuộc khảo sát gần đây của một tổ chức phi lợi nhuận. Cả hai tỷ lệ này đều cao hơn so với tỷ lệ của những người LGBTQ trong độ tuổi 20 đến 30 trong cùng một cuộc khảo sát, theo NPO Tokyo, ReBit cho biết.

Mika Yakushi, 33 tuổi, giám đốc đại diện của ReBit cho biết: “Những người LGBTQ cần những nơi không căng thẳng để họ có thể nói về tình dục của mình." NPO đã thực hiện cuộc khảo sát giữa những người LGBTQ trong độ tuổi 12-34 vào ngày 4-30 tháng 9/2022 qua internet. Phản hồi khả thi đã được thu thập từ 2.623 người.

So với một cuộc khảo sát về thái độ đối với tự tử do Nippon Foundation thực hiện, tỷ lệ những người suy tính tự sát ở thanh thiếu niên LGBTQ cao hơn 3,8 lần so với toàn bộ thanh thiếu niên. Ngoài ra, tỷ lệ những người đã thực hiện tự tử cao hơn 4,1 lần.

Trong một phần tự do của cuộc khảo sát, một người trả lời đã viết rằng những người không thể sống theo bản sắc giới tính tự thừa nhận của họ đau khổ đến mức họ hy vọng được chết, và hy vọng tìm kiếm sự hiểu biết về những khó khăn mà những người đó đang phải đối mặt.

Trong số tất cả những người trả lời cuộc khảo sát ReBit, 91,6% cho biết họ không thể nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ về tình dục của mình. Trong số những người là sinh viên, 93,6% cho biết họ không thể nói chuyện với giáo viên của họ về những gì họ đang phải trải qua.

Học sinh LGBTQ ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông muốn trốn học trong năm qua đạt 52,4%.

---- HỎI 2: Có tới 46% người Mỹ đã phải gánh nợ vì các hóa đơn y tế?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát từ nền tảng y tế kỹ thuật số Babylon cho thấy 46% người Mỹ đã phải gánh nợ vì các hóa đơn y tế của họ, trong khi 34% hiện đang phải khó khăn để trả các hóa đơn y tế và bảo hiểm của họ. Ngoài ra, 10% người Mỹ cho biết họ sẽ không thể chi trả bất kỳ khoản tiền túi nào trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, trong khi 22% chỉ có thể chi trả từ 100 đô la trở xuống. Chỉ 38% người Mỹ có quỹ tiết kiệm dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe.

.