- Seoul: 153 người chết (có 1 nữ sinh VN), 82 bị thương vì bị giẫm đạp trong lễ hội Halloween. Nam Hàn quốc tang. Các nguyên thủ Hoa Kỳ, Anh, Pháp gửi lời chia buồn. - Lô độc đắc Powerball xổ vào đêm mai (Thứ Hai 31/10/2022) sẽ là 1 1 tỷ đô, nhiều thứ nhì lịch sử. - DB Steve Cohen: ít nhất 1 Dân biểu sẽ bị bắn và có thể bị giết trong tương lai gần, và có thể nhiều hơn nữa. - 4 cơ quan an ninh Mỹ

Seoul: có ít nhất 153 người chết (có 1 nữ sinh VN) và 82 người khác bị thương bị giẫm đạp trong lễ hội Halloween.

- Seoul: 153 người chết (có 1 nữ sinh VN), 82 bị thương vì bị giẫm đạp trong lễ hội Halloween. Nam Hàn quốc tang. Các nguyên thủ Hoa Kỳ, Anh, Pháp gửi lời chia buồn.

- Lô độc đắc Powerball xổ vào đêm mai (Thứ Hai 31/10/2022) sẽ là 1 tỷ đô, nhiều thứ nhì lịch sử.

- DB Steve Cohen: ít nhất 1 Dân biểu sẽ bị bắn và có thể bị giết trong tương lai gần, và có thể nhiều hơn nữa.

- 4 cơ quan an ninh Mỹ cảnh báo: sẽ có bạo lực bầu cử, đặc biệt ở 7 tiểu bang sẽ nhắm vào dân thiểu số, nhân viên bầu cử, đảng đối thủ... Chưa bầu, Cộng Hòa đã nộp hơn 100 đơn kiện về gian lận bầu cử.

- Ngoại trưởng Nga: sẵn sàng hòa đàm với Ukraine (ám chỉ, muốn Ukraine cắt đất cầu hòa). Các điệp viên Nga xâm nhập điện thoại cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss, tìm tin tối mật. Pháp: bác bỏ vu khống của Nga rằng Anh đã nổ bom ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2.

- Ukraine: 72.200 lính Nga đã chết trên chiến trường Ukraine; trong 24 giờ qua, Nga tử trận thêm 950 lính, mất ít nhất 13 xe tăng, 1 chiến đấu cơ, 1 hỏa tiễn hành trình, 13 xe tải và xe bồn dầu, 52 xe bọc thép hộ tống, 23 bệ phóng hỏa tiễn, 16 đơn vị pháo...

- Thượng Tướng Alexander Lapin (Tư lệnh Quân khu Miền Trung của Quân Lực Nga) bị cách chức. Nga: đã đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở phía đông và phá hủy 1 nhà máy quân sự Ukraine gần thị trấn Pavlohrad. Xả súng ở trại huấn luyện quân sự ở Crimea, 1 nhà báo Nga chết. Ukraine: 4 triệu người mất điện. Nga và Ukraine đổi tù nhân chiến tranh, mỗi bên khoảng 50 người.

- Canada sẽ bán một trái phiếu thời hạn 5 năm để huy động tiền giúp Ukraine; phạt thêm với 35 quan chức Nga

- Hàng chục ngàn người Cộng Hòa Czech biểu tình, đỏi bỏ rơi Ukraine: Nga không phải kẻ thù của Czech

- Musk vào Twitter, bắt đầu sa thải nhiều.- Tướng 3 sao Walter E. Piatt được Pentagon đề cử lên 4 sao, bị Bạch Ốc chận vì ngày 6/1/2021 bất động

- Biden chỉ trích Nga trở mặt, cấm tàu chở ngũ cốc.

- San Jose: 1 phụ nữ bị đâm chết nơi phố đêm.

- Los Angeles: 1 ông ngồi chờ xe buýt, bị 1 cô nổ súng bắn vào mặt, đã chết ở bệnh viện

- Quận San Diego tìm chưa đủ nhân viên phòng phiếu nói tiếng Somali, Ba Tư (Iran), Lào, Việt Nam và TQ.

- Florida: bắt giam Jimmy Nguyễn và 4 tên băng đảng vây đánh 1 bạn băng đảng muốn ly khai tới chết

- Quận Cam: gia đình gốc Việt bị con gái và chồng chĩa súng, bắt con tin, lục soát tìm tiền bạc

- VN thiếu đơn hàng: sa thải 128.000 công nhân trong 10 tháng qua.

- HỎI 1: Cảnh sát Da đen tại Sở cảnh sát Knoxville bị kỳ thị? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chết vì ung thư ngày càng giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (20/10/2022) ---- Đêm Thứ Bảy đã quay số xong, nhưng không ai trúng lô độc đắc Powerball, và do vậy, giải độc đắc này ước tính hôm Chủ Nhật đã tăng lên qua mức 1 tỷ đô la, với kỳ quay số tiếp theo sẽ là đêm Thứ Hai 31/10/2022.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử 30 năm của xổ số Powerball, giải độc đắc cán mức 1 tỷ đô la. Giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử là một tỷ rưỡi đôla (chính xác: 1,586 tỷ đô la), đã trúng vào ngày 13 tháng 1/2016.

---- Khi xuất hiện trên đài MSNBC vào sáng Chủ nhật 30/10/2022, Dân Biểu Steve Cohen (D-TN) đã chỉ ra dây nối trực tiếp giữa sự nổi lên của Donald Trump trong Đảng Cộng hòa với cuộc tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bởi một phần tử cực hữu hồi sáng thứ Sáu gây chấn động cả nước. Sau đó, DB Cohen dự đoán ít nhất một Dân biểu có thể sẽ bị bắn và có thể bị giết trong tương lai gần, và có thể nhiều hơn nữa.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Katie Phang, Cohen thẳng thừng và không ngại chỉ trích cựu tổng thống vì vẫn khăng khăng rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi ông và kích động bạo lực mà cao điểm là cuộc bạo động ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol: "Nó đã xảy ra kể từ khi Trump đến vào năm 2017. Đã có mức tăng vọt các trường hợp báo cáo với cảnh sát Capitol về các mối đe dọa chống lại các Dân biểu. Tôi đã nhận một lời hăm dọa nhắm vào tôi vào năm 2019, rồi cùng hung thủ đó đe dọa Dân biểu Emanuel Cleaver năm 2021, hung thủ đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vào năm ngoái tại Springfield Missouri. Hung thủ nói có để dành 1 dây thòng lọng cho tôi, sẽ quàng dây quanh cổ tôi và dây này sẽ lôi tôi sau xe tải của y vì một số nhận xét mà tôi đã đưa ra liên quan đến Trump."

---- Một số cơ quan chính phủ cảnh báo rằng các phần tử cực đoan chính trị đang gây ra "mối đe dọa lớn" xung quanh cuộc bầu cử giữa kỳ vì các ứng cử viên và quan chức bầu cử có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Có 4 bản tin từ FBI, Bộ An ninh Nội địa, Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ và từ National Counterterrorism Center (Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia) đưa ra cùng ngày khi một người đàn ông đã đột nhập vào nhà ở San Francisco của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) Và hành hung chồng bà bằng một cái búa. Các mối đe dọa như vậy bởi các tác nhân đơn độc gây ra rủi ro bảo mật lớn nhất, theo NPR báo cáo. Các cơ quan đã gửi cảnh báo cho các đối tác của họ trong việc thực thi pháp luật trên toàn quốc.

Theo CNN, "Sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhận thức và quy chụp về gian lận liên quan đến bầu cử và sự không hài lòng với kết quả bầu cử có thể sẽ dẫn đến các mối đe dọa bạo lực tăng cao đối với nhiều mục tiêu - chẳng hạn như các đối thủ có ý thức hệ và những người làm công tác bầu cử." Bản tin cũng dựa trên một cảnh báo mà FBI đưa ra hồi đầu tháng rằng những người làm công việc bầu cử đang phải đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có ở 7 tiểu bang: Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada và Wisconsin.

Theo CBS News, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử, tài liệu mới FBI đã liệt kê nhiều mục tiêu tiềm tàng cho bạo lực nhắm vào: sắc dân thiểu số, tôn giáo thiểu số (ám chỉ không phải Thiên Chúa Giáo), hoặc các đối thủ đảng phái.

Tính tới hôm nay, chưa tới ngày bầu cử mà đã có hơn 100 hồ sơ kiện trình tòa - phần lớn là do các đảng viên Cộng hòa kiện - ở các tiểu bang phàn nàn về quy tắc bầu qua Bưu điện và bầu qua các phòng phiếu mở sớm, về cách cử tri ghi danh bầu cử và về cách họ sử dụng máy tại các phòng phiếu.

---- Các điệp viên bị tình nghi làm việc cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đột nhập điện thoại cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss, để truy cập vào "các chi tiết tối mật" của các cuộc đàm phán với các đồng minh quốc tế, theo báo Daily Mail đưa tin hôm thứ Bảy.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Chủ nhật tái khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng của họ. Thông tấn Interfax ghi lời ông: “Sự sẵn sàng của Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, đối với các cuộc đàm phán vẫn không thay đổi. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mà các đối tác phương Tây của chúng tôi có để giảm bớt căng thẳng."

Trước đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói rằng cách duy nhất Kiev có thể mở cửa đàm phán với Nga là nếu người đồng cấp Nga của ông, Vladimir Putin, không còn tại vị. Zelensky cũng từng nói rằng, cách đơn giản cho hòa bình ngay tức khắc: Nga rút quân khỏi Ukraine.

Một số nhân vật nổi tiếng Hoa Kỳ như cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, Elon Musk (Tổng quản trị Tesla) đề nghị Ukraine cắt đất cho Nga để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, thăm dò cho thấy 86% dân Ukraine đều nói là sẵn sàng chiến tranh tới cùng, vì đã bị Nga chiếm nhiều vùng đất (bán đảo Crimea, và 2 Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk và Donetsk) từ năm 2014, mà tới 2022 lại bị xâm lược để chiếm thêm đất mới.

---- Bộ Ngoại giao Pháp hôm Chủ nhật ra tuyên bố bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Vương quốc Anh là hung thủ tấn công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 vào tháng trước. Pháp nói những cáo buộc này là một phần của Điện Kremlin nhằm đánh lạc hướng các hành động của họ ở Ukraine và "chuyển sự chú ý khỏi trách nhiệm duy nhất của mình trong cuộc chiến tranh xâm lược mà họ đang tiến hành." Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy tuyên bố một đơn vị đặc nhiệm của Anh đã cho nổ các đường ống vào tháng Chín.

---- Ukraine đưa ra bản đánh giá tổn thất chiến đấu của Nga cho biết 72.200 lính Nga đã chết trên chiến trường kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, tăng 950 người so với ước tính của Kiev hôm thứ Bảy. Trong 24 giờ qua, Nga cũng mất ít nhất 13 xe tăng, 1 máy bay phản lực quân sự, 1 hỏa tiễn hành trình, 13 xe tải và xe chở dầu, 52 xe bọc thép bảo vệ, 23 bệ phóng hỏa tiễn, 16 đơn vị pháo, 6 máy bay không người lái và 2 đơn vị thiết bị đặc biệt, theo quân đội Ukraine cho biết.

---- Nga và Ukraine cho biết họ đã trao đổi tù nhân chiến tranh, với cả hai bên trao trả mỗi bên khoảng 50 người. Tình báo quân đội Ukraine đã báo cáo sự trao trả của 52 người bị bắt giữ, trong số đó có binh lính, thủy thủ, lính biên phòng, thành viên vệ binh quốc gia và bác sĩ. Các cuộc trao đổi tiếp theo đang được tiến hành, nhưng không cho biết chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã bàn giao 50 tù nhân chiến tranh sau các cuộc đàm phán.

---- Thượng Tướng (Colonel General) Alexander Lapin, Tư lệnh Quân khu Miền Trung của Quân Lực Nga, đã bị cách chức, theo tin hôm Thứ Bảy của Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Chechnya, và làn sóng kinh doanh của Nga, RBK; và từ đài Meduza bản doanh ở Latvia.

Theo đài Meduza, Tướng Lapin gần đây đã bị Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya chỉ trích sau khi Tướng Lapin rút quân Nga hồi đầu tháng 10 ra khỏi thành phố Lyman và gọi Lapin là "kẻ bất tài". Kadyrov cũng đã chỉ trích việc Tướng Lapin nhận được danh hiệu "Anh hùng của nước Nga" vì trận đánh chiếm Lysychansk, "mà trong trận đó Lapin thậm chí còn không có mặt."

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến công của Ukraine ở phía đông và phá hủy một nhà máy quân sự của Ukraine gần thị trấn Pavlohrad.

---- Một nhà báo Nga làm việc cho một nhóm truyền thông do Điện Kremlin hậu thuẫn đã chết trong một vụ xả súng tại một khu huấn luyện quân sự ở Crimea, các quan chức do Nga cài đặt cho biết.

---- Bốn triệu người trên khắp Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi cắt điện do chiến dịch ném bom của Nga, theo Kyiv nói.

---- Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ bán một trái phiếu có thời hạn 5 năm do chính phủ Canada hậu thuẫn để huy động tiền giúp Ukraine; Canada là quốc gia đầu tiên làm như vậy và sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 người Nga, bao gồm cả các giám đốc điều hành của Gazprom.

---- Hàng chục ngàn người Cộng Hòa Czech đã sử dụng ngày lễ quốc gia vào thứ Sáu để biểu tình ở thủ đô phản đối chính phủ thân phương Tây, và nói không muốn ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga.



Theo ước tính của cảnh sát, cuộc biểu tình diễn ra sau 2 cuộc biểu tình khác tại Quảng trường Wenceslas ở trung tâm thủ đô Prague và ít hơn 70.000 người đã tụ tập vì những lý do tương tự vào ngày 3 tháng 9/2022, theo ước tính của cảnh sát.

Được tổ chức dưới khẩu hiệu “Cộng hòa Czech trên hết”, mượn khẩu hiệu chủ nghĩa dân tộc của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cuộc biểu tình đã thống nhất cực hữu với cực tả và các nhóm rời khác nhau. Các nhà tổ chức biểu tình này nổi tiếng từ lâu với quan điểm thân Nga và phản đối vaccine COVID-19.

Với tình hình giá năng lượng, thực phẩm và nhà ở tăng vọt trong nước, những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ liên minh do Thủ tướng Petr Fiala lãnh đạo phải từ chức. Một diễn giả hô hào trong bài diễn văn: “Nga không phải là kẻ thù của chúng ta, chính phủ của bọn mê chiến tranh mới là kẻ thù."

Chính phủ Czech đã ủng hộ nồng nhiệt Ukraine, đã tặng vũ khí hạng nặng cho quân đội Ukraine và cấp khoảng 450.000 thị thực visa cho người tị nạn Ukraine để họ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp tài chính, giấy phép lao động và các lợi ích khác.

---- Chủ mới của Twitter Inc. là tỷ phú Elon Musk, đã ra lệnh sa thải một số nhân viên tại công ty này, theo báo New York Times. Nhiều người có thể bị sa thải ngay cuối tuần này. Bản tin cho biết Musk muốn cắt giảm nhiều nhân viên trước ngày 1/11/2022, khi một số nhân viên "được lên kế hoạch nhận thưởng bằng cổ phiếu." Các nguồn tin không cho biết có bao nhiêu nhân viên sẽ rời công ty.

---- Theo tin Washington Post, một trung tướng [3 sao] được Pentagon hậu thuẫn để trở thành tướng bốn sao, thế rồi uy tín bị tổn hại vì không chịu hành động và sau đó là bị cáo buộc nói dối - liên quan đến cuộc bạo động 6/1/2021, và rồi bị Bạch Ốc bỏ qua [không thăng cấp]. Trung tướng Walter E. Piatt, giám đốc tham mưu Bộ binh, lẽ ra được thăng cấp do Pentagon đề nghị, nhưng Bạch Ốc không đồng ý.

Theo bản tin, Bạch Ốc đã chận lại, không đưa đề cử thăng cấp Piatt qua Thượng viện trong nhiều tháng, và thế là tiêu vong chuyện thăng cấp. Bản tin viết rằng Piatt tự thấy mình đang ở giữa sóng gió chỉ vài ngày sau ngày 6/1/2021 sau khi cựu cảnh sát trưởng của khu vực Quốc Hội Steven Sund, người từ chức sau vụ tấn công, tố cáo Tướng Piatt đã nói trong một cuộc họp quan trọng trong khi bạo loạn diễn ra [ngày 6/1] rằng ông [Piatt] không thể khuyến nghị lên cấp trên lúc đó là Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy rằng nên đưa Vệ binh Quốc gia Thủ đô vào khu vực Quóc Hội để giúp đàn áp bạo loạn.

Trung Tướng Piatt ban đầu phủ nhận các cáo buộc của Sund, nhưng rồi khi nói chuyện với các phóng viên khoảng hai tuần sau đó rằng trong buổi họp nhiều quan chức đó [giữa lúc bạo loạn], Piatt có thể đã nói như thế [không xin lính Vệ Binh vào dẹp bạo loạn]. Washington Post cho biết thêm, "Quyết định này đánh dấu một trường hợp hiếm hoi về việc Bạch Ốc từ chối đề nghị thăng cấp của Pentagon cho các tướng lĩnh hàng đầu."

Có ít nhất 153 người chết và 82 người khác bị thương

----khi họ bị giẫm đạp bởi một đám đông đang xô đẩy trên một con phố hẹp trong lễ hội Halloween vào tối thứ Bảy 29/10/2022 ở Seoul, theo lời các quan chức Nam Hàn. Choi Seong-beom, giám đốc sở cứu hỏa Yongsan của Seoul, nói rằng số người chết có thể tăng lên và một số chưa xác định trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ giẫm đạp ở quận Itaewon. Nhiều xác đã được đưa đến một phòng tập thể dục gần đó để nhận dạng.

Khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon để dự lễ hội Halloween, lễ hội lớn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, sau khi nới lỏng các hạn chế COVID-19 gần đây. Hơn 800 nhân viên cấp cứu và cảnh sát tới cấp cứu, ra đường phố để chữa trị cho những người bị thương. Các nạn nhân bao gồm người Nam Hàn và người nước ngoài.

Bản tin KBS từ Seoul ghi nhận rằng tính tới 6 giờ chiều chiều ngày 30/10, đã có 153 người chết, trong đó có 133 người đã xác định được danh tính, 82 người bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng trong thảm họa trên. Có 25 ca tử vong là người nước ngoài đến từ Việt Nam, Iran, Uzbekistan, Na Uy và Trung Quốc. Phần lớn người tử vong là giới trẻ trong độ tuổi trên dưới 20 tuổi.

Do là ngày cuối tuần nên quanh khu vực Itaewon khi đó đang diễn ra nhiều sự kiện nhân lễ hội Halloween. Thảm họa xảy ra ở con đường dốc hẹp khoảng 4m phía bên cạnh khách sạn Hamilton. Những người có mặt tại hiện trường thuật lại rằng từ tầm hơn 10 giờ tối, con đường nhỏ này đã chật cứng người tới mức không thể nhúc nhích.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra tuyên bố toàn dân về thảm họa giẫm đạp, nhấn mạnh rằng đây là một thảm họa, một bi kịch không thể tin nổi đã xảy ra giữa lòng thủ đô Seoul, và tuyên bố quốc tang: thời gian tưởng niệm toàn quốc là từ nay cho tới khi vụ này được khép lại hoàn toàn.

Các vị nguyên thủ Hoa Kỳ, Anh, Pháp đều gửi lời chia buồn tới gia quyến các nạn nhân. Riêng Tổng Thống Biden nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cũng như mối liên kết giữa người dân hai quốc gia đang vững chắc hơn lúc nào hết. Mỹ sẽ đồng hành cùng Nam Hàn trong thời điểm bi kịch này.

Đại sứ quán VN tại Nam Hàn chính thức thông báo rằng có 1 người Việt chết trong thảm họa. Báo Thanh Niên ghi nhận nạn nhân là 1 nữ sinh Việt Nam tại Nam Hàn, và kể: "Bà Đinh Thị A Ngát (ở Bình Định), mẹ của nữ sinh người Việt vừa được bạn bè xác nhận đã không qua khỏi sau thảm kịch Itaewon ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tối 29.10.2022, khóc ngất trong cuộc gọi với PV Báo Thanh Niên. Đến chiều 30.10, cơ quan ngoại giao cũng đã thông báo tin buồn cho gia đình. Anh Đinh Văn Dương (29 tuổi, cậu của nữ sinh gặp nạn) cho biết bạn bè của nữ sinh đã đến bệnh viện xác nhận và hiện đang làm thủ tục để chuyển em về với gia đình."

---- Hôm thứ Bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ trích quyết định của Nga về đình chỉ Black Sea Grain Initiative (Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen) nhằm đảm bảo xuất cảng các sản phẩm nông nghiệp cho nông dân Ukraine trong khi cuộc chiến diễn tiến. Biden nói, ngưng như thế là "hoàn toàn thái quá", đồng thời nói thêm rằng "không có lý do gì" để Nga rút khỏi thỏa thuận.

Nga nói không còn có thể đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng đi qua hành lang nhân đạo ở Biển Đen, cáo buộc Ukraine tham gia "các cuộc không kích lớn trên không và trên biển" bắn vào các tàu và cơ sở hạ tầng của Nga ở Sevastopol (thành phố lớn nhất ở Crimea, là hải cảng ra Biển Đen). Tuy nhiên, Nga khẳng định sẵn sàng thay thế toàn bộ lượng ngũ cốc xuất cảng của Ukraine vì tiềm năng xuất cảng của Nga trong mùa vụ này ước tính đạt hơn 50 triệu tấn, theo Russian Federation Council (Hội đồng Liên bang Nga).

---- San Jose: đi đêm có ngày gặp dao. Cảnh sát đang truy tìm kẻ đâm một phụ nữ rồi bỏ lại cho đến chết ở San Jose vào tối thứ Sáu. Vụ này xảy ra khoảng 8h30 tối trên Đại lộ South 22nd Avenue, trong khu phố Brookwood Terrace. Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm đang ngoài vòng pháp luật. Bất cứ ai có thông tin xin liên hệ với sở cảnh sát San Jose.

---- Một người đàn ông đã chết vào sáng sớm thứ Bảy sau khi bị bắn vào ngay mặt khi đang ngồi tại một trạm xe buýt ở khu Westlake, Los Angeles. Cảnh sát Los Angeles đã tới đáp ứng tâi trạm xe buýt ở giao lộ West 8 Street và South Union Avenue vào khoảng nửa đêm, gặp 1 người đàn ông khoảng từ 25 đến 30 tuổi đang nằm gục trên băng ghế xe buýt.

Người đàn ông còn sống nhưng bị thương nặng do một vết đạn bắn vào mặt. Anh ta được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, nơi sau đó đã chết. Danh tính của người đàn ông vẫn chưa được tiết lộ.

Không có thông tin nghi vấn nào được cảnh sát tiết lộ, nhưng các nhân chứng tại hiện trường nói với một phóng viên RMG News rằng kẻ nổ súng có thể là một phụ nữ. Kẻ tình nghi dường như được nhìn thấy lần cuối khi đi bộ về phía Tây trên Đường số 8.

Hiện tại chưa rõ động cơ của vụ nổ súng. Cảnh sát đã thu được video từ hiện trường và đang giữ lại video đó để làm bằng chứng. Bất kỳ ai có thêm thông tin hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Los Angeles theo số 213-486-6890.

---- Đối với cuộc bầu cử sắp tới (ngày 8/11/2022), dựa trên dữ liệu từ Sở điều tra dân số Hoa Kỳ, quận San Diego sẽ thuê 212 người Tây Ban Nha, 46 người Philippines, 80 người Việt Nam, 55 người Trung Quốc, 17 người Ả Rập, 2 người Nhật Bản, 7 người Nam Hàn, 6 người Lào, 4 người Ba Tư và 5 người nói tiếng Somali .

Kể từ ngày 26/10/2022, quận đã đạt hoặc vượt mục tiêu tuyển dụng các nhân viên phòng phiếu người [nói tiếng] Tây Ban Nha, Philippines, Ả Rập, Nhật Bản và Nam Hàn, nhưng điều đó có thể thay đổi vì một số công nhân có thể bỏ ngang, hoặc không đáp ứng được các yêu cầu nào đó.

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày Bầu cử và một ngày trước khi các trung tâm bỏ phiếu được chọn mở cửa vào thứ Bảy để bỏ phiếu sớm, quận SD cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu tuyển đủ các nhân viên phòng phiếu nói tiếng Somali, Ba Tư (Iran), Lào, Việt Nam và Trung Quốc.

Lần đầu tiên, Quận San Diego sẽ cung cấp các lá phiếu tham khảo hoặc bằng fax bằng tiếng Somali và Ba Tư sau khi có chính sách mới từ Hội Đồng Giám sát Quận đòi hỏi. Phiếu bầu hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Philippines và Việt Nam, theo yêu cầu của luật liên bang.

---- Năm người đã bị bắt vì liên quan đến vụ đánh chết một người có ý định rời băng đảng Latin Kings vào tháng 7/2021, theo lời Ty Cảnh sát Quận Hernando (Florida). Xác nạn nhân bị đánh bầm dập được tìm thấy ngay trước 11:30 sáng ngày 13/7/2021 bên cạnh chiếc Volkswagen Jetta của anh ở khu vực Đường Silent Breeze và Đường Wolf ở Brooksville.

Sau một cuộc điều tra kéo dài, đã xác định được 5 thành viên băng đảng Latin Kings liên quan đến cái chết. Cảnh sát cho biết nạn nhân (được ẩn danh) muốn rời khỏi băng đảng và đã chết trong quá trình “đánh đập” và “bị tước tư cách thành viên của anh”.

Vào ngày 18/10/2022, lệnh bắt đã được thẩm phán Quận Hernando chấp thuận đối với Shayne A. White-Gracteroly, 31 tuổi, từ Quận Hernando; Jimmy Nguyễn, 29 tuổi, từ Hernando County; Reynol Gonzalez, 25 tuổi, từ Putnam County; Hector Robles, 46 tuổi, từ Marion County; và Reynaldo Fonseca, 31 tuổi, từ Marion County. Tất cả đều bị buộc tội giết người cấp độ ba, gia trọng vì đánh đập và giam cầm nạn nhân.

Tính đến ngày 27/10, tất cả 5 người đã bị bắt giữ, trong đó 3 người vẫn ở trong nhà tù Quận Hernando, 2 người được tại ngoại ra ngoài. Bất kỳ ai có thông tin về vụ này xin liên hệ với Thám tử Tom Cameron theo số 352-754-6830.

---- Một cặp vợ chồng đã bị giam hôm thứ Sáu, bị truy tố về tội bắt cóc, cướp và hành hung - và nạn nhân là chính gia đình của họ ở Westminster (Quận Cam, California). Cô Michelle Rodriguez, 30 tuổi và chồng là Michael Rodriguez, 26 tuổi, đã bị bắt vào sáng sớm thứ Năm. Theo lời kể của mẹ của Michelle, rằng cặp đôi đã đột nhập vào nhà bà để tìm tiền mặt.

Lucy Tran, thông dịch viên cho mẹ là bà Dan Vo, 49 tuổi, nói: ""Má đã phải xin họ tha mạng." Bà Dan Vo vẫn còn nhiều vết khâu vì bị tên con rể đánh nhiều lần bằng báng súng lục. Tran nói: "Đánh má tui man rợ, vào răng, vào hàm."

Hồi chiều thứ Tư, cặp đôi xông vào căn hộ ở Westminster, bắt đầu lục soát căn nhà. Tran kể: "Họ kiếm tiền trong các bức tường. Anh ta đã nảy ra tất cả những ảo tưởng trong đầu."

Nhưng nó không kết thúc ở đó. Đêm đó cảnh sát nói rằng cặp đôi đã bắt cóc cả gia đình buộc họ vào xe U-Haul; bao gồm Vo, cô con gái 22 tuổi Lucy, bạn trai Ronnie và một em gái 14 tuổi khác rồi chở họ đến quán trọ La Quinta Inn cách đó khoảng 7 dặm.



"[Anh ta có] một khẩu AK 47 ở phía sau chiếc U-Haul, và anh chĩa súng vào chúng tôi trong suốt chuyến đi khi anh ta đang uống rượu và hút thuốc lá. Chúng tôi đã bị khủng bố toàn bộ chuyến đi cho đến khi chúng tôi đến khách sạn," cô ấy nói.

Cảnh sát cho biết cặp đôi này cũng mang theo đứa con trai 6 tháng tuổi của họ. Vài giờ sau, những người lớn thoát khỏi khách sạn và kêu cứu. Cảnh sát Westminster nói rằng động cơ là tiền. Cặp vợ chồng Rodriguez bị bắt gần góc Goldenwest và Westminster. Bên trong chiếc xe tải được thuê, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường kiểu AK 47 và một khẩu súng ngắn. Họ nói rằng cả hai đã nạp đạn đầy đủ. Gia đình vẫn bồi hồi xúc động.

Ngay cả bây giờ, bà Dan Vo cũng không muốn tin rằng con gái mình (cô Michelle Rodriguez) đã hành động một mình. Gia đình cho biết: "Má không bao giờ thực sự tin rằng con gái mình sẽ làm điều này nhưng chỉ bị ảnh hưởng để làm những điều như vậy."

Lucy Trần cảm nhận rất khác về chị của mình: "Tôi nghĩ chị tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của chị. Không ai bỏ thuốc vào người chị để khiến chị làm mọi chuyện hỗn loạn bên anh ta. Chị tự chuốc lấy điều này cho bản thân và gia đình."

Cặp vợ chồng này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em vì con trai của họ có thể đã bị xâm hại. Michael Rodriguez bị giam với tiền tại ngoại là 1 triệu USD; vợ của anh ta là 100.000 đô la.

---- VN thiếu đơn hàng: sa thải 128.000 công nhân trong 10 tháng qua. Bản tin VnExpress. Đơn hàng giảm, thiếu nguyên phụ liệu sản xuất, nhiều nhà máy phải cắt giảm hàng nghìn lao động thay vì tuyển người vào những tháng cuối năm. Đầu tháng 10, Công ty TNHH Việt Nam Samho ở Củ Chi bị thương hiệu giày nổi tiếng cắt toàn bộ đơn hàng khiến công suất của nhà máy giảm 30%, tương ứng 3.000 lao động không còn việc để làm. Một số được sắp xếp sang các xưởng khác, phần còn lại phải ngồi không. Nửa tháng trước, doanh nghiệp gửi phương án cắt giảm 1.400 lao động lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố nhưng đến nay chưa được phản hồi. Tương tự, hai tháng qua Công ty TNHH T.H ở quận Bình Tân không có đơn hàng để sản xuất nên dự kiến cắt giảm gần 1.400 lao động vào tháng 12 tới. Nhà máy T.H quy mô hơn 1.800 lao động, có 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất giày xuất khẩu, thị trường chủ yếu châu Âu. Theo số liệu Trung tâm dịch vụ việc làm TP HCM, trong tháng 10 có hơn 10.440 người mất việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng số người mất việc 10 tháng qua là gần 128.000 người, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

---- HỎI 1: Cảnh sát Da đen tại Sở cảnh sát Knoxville bị kỳ thị?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc đánh giá nội bộ gần đây do một công ty tham vấn cảnh sát thực hiện đã tiết lộ những câu trả lời khảo sát đáng kinh ngạc từ các cảnh sát Da đen tại Sở cảnh sát Knoxville (tiểu bang Tennessee). Theo NBC News, kết quả khảo sát cho thấy gần như tất cả 15 nhân viên Da đen trong Sở đều cảm thấy họ bị phân biệt đối xử ở một số điểm, và mỗi người trong số họ đề cập đến một quy trình thăng cấp thiên vị.

Đánh giá nội bộ đã nhận được những phát hiện từ các nhóm tập trung và một cuộc khảo sát ẩn danh. NBC đã báo cáo gần như tất cả khoảng 360 cảnh sát hữu thệ của bộ và hầu hết trong số khoảng 100 nhân viên chưa-tuyên-thệ của bộ đã trả lời cuộc khảo sát tự nguyện. Cảnh sát trưởng Knoxville, Paul Noel đã ủy nhiệm cuộc xem xét nội bộ sau khi đảm nhận vai trò mới của mình vào tháng 6/2022.

Một số ý kiến khảo sát cho thấy có sự thiếu cơ hội thăng tiến cho các cảnh sát Da đen và những người da màu phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn so với những người đồng cấp của họ để tiến thân trong nội bộ. Một cảnh sát giấu tên cho biết trong báo cáo: “Nếu bạn là một cảnh sát Da đen, bạn phải làm việc chăm chỉ hơn gấp 5 lần và các cảnh sát sẽ luôn đoán già đoán non về bạn.”

---- HỎI 2: Chết vì ung thư ngày càng giảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tỷ lệ tử vong vì ung thư thời trước đại dịch tiếp tục giảm ở nam giới, phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên thuộc mọi nhóm chủng tộc và sắc tộc lớn ở Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2019, theo dữ liệu liên bang mới công bố cho thấy. Các quan chức y tế hàng đầu Hoa Kỳ cho biết điều này tiếp tục xu hướng giảm tỷ lệ tử vong do ung thư trong hơn hai thập niên, phản ánh sự cải thiện trong phòng ngừa, phát hiện và điều trị.

Bộ trưởng Y tế và Nhân dụng Xavier Becerra mô tả báo cáo là "tin vui trong cuộc chiến chống ung thư của chúng ta" và là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sáng kiến Cancer Moonshot của Tổng thống Joe Biden.

Becerra nói: “Tôi vô cùng cảm kích về những tiến bộ mà chúng ta đang đạt được trong việc chống lại bệnh ung thư và tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu của Tổng thống là giảm tỷ lệ tử vong do ung thư xuống ít nhất 50% trong vòng 25 năm tới”.

