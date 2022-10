Tranh Mondrian. Hình trái: treo ngược 75 năm. Hình phải: lẽ ra phải treo đúng như trên. Bằng cấp thiệt, không phải Tiến sĩ dỏm, treo tranh trừu tượng của Mondrian cũng ngược suốt 75 năm.

- Nga hù dọa bắn rớt vệ tinh Mỹ; Mỹ nói Nga sẽ bị đáp ứng dữ dội.

- Anh: Nga bịa đặt tin hải quân Anh nổ bom 2 ống dẫn khí Nord Stream.

- Zelensky: số phận toàn cầu của nền dân chủ sẽ được định đoạt trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Thị trưởng Kiev: Putin đang diệt chủng, vì lẽ ra chiến tranh không bao giờ chạm vào phụ nữ và trẻ em.

- Chiến trường Kherson có thể sẽ là mồ chôn tham vọng của Putin, và cũng có thể là bẫy chờ quân Ukraine. Mùa đông lạnh, chiến trường thê thảm hơn. Mỹ: sẽ gửi gói viện trợ quân sự khác trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, cấp 2 hệ thống phòng không NASAMS. Ukraine pháo kích vào 2 quận Kiev và Kuibyshev của vùng Donetsk (nơi đã bị Nga sáp nhập). Tướng Chechnya thú nhận tổn thất nặng. Nga đào mồ, lấy di cốt tướng Nga thế kỷ 18 ở nhà thờ Kherson đem về Nga. Ukraine yêu cầu Iran ngưng bán vũ khí Iran cho Nga. Lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner dẫn đầu quân Nga dồn dập tấn công Bakhmut, nơi quân Ukraine phòng thủ.

- Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho thị trường châu Âu thông qua TurkStream.

- Arizona: Tòa cho mang súng "quan sát" thùng phiếu.

- Ủy ban 6/1: sợ không còn thời giờ điều tra. Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona: phải im lặng vì cả ngàn đảng viên Cộng hòa có thể bị kết tội nếu Ủy ban 6/1 có hồ sơ điện thoại của bà.

- CDC: cúm tăng vọt, 880.000 ca bệnh cúm, với gần 7.000 ca nhập viện và 360 ca tử vong.

- Twitter Inc. bắt đầu sa thải nhân viên, kể cả kỹ sư

- San Francisco: chồng bà Pelosi bị đánh nứt sọ, phải giải phẫu. Hung thủ bị truy tố tội mưu sát

- Trump: ở lại với mạng Truth Social.

- Bằng cấp thiệt, không phải Tiến sĩ dỏm, treo tranh trừu tượng cũng ngược suốt 75 năm.

- Độc đắc Powerball tới $825 triệu, lớn thứ 2 lịch sử

- Cảnh sát Phi Luật Tân bắt, truy tố một cặp chồng Hoa, vợ Việt vì đã bạo hành cô tớ gái Việt Nam.

- Philippines: mưa lớn, lụt, chết hàng chục người.

- Thống đốc Ngân hàng VN: ‘Tin đồn thất thiệt đã tác động mạnh tới hoạt động tổ chức tín dụng’.

- Một số bị cáo trong “Tịnh thất Bồng Lai” bị xem xét khởi tố thêm 2 tội danh: loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Gia Lai: Nữ thiếu tá công an huyện lái ô tô gây tai nạn, có biểu hiện say xỉn.

- VĂN HỌC: Gửi Nataliya Zhynkina: Tôi đã thấy Ukraine (thơ Mạc Văn Trang)

- Hành Trình Ukraine- -Đinh Quang Anh Thái/Đinh Xuân Thái

QUẬN CAM (VB-29/10/2022) ---- Một thẩm phán liên bang đã từ chối đơn xin phán lệnh hạn chế tạm thời chống lại một nhóm cánh hữu đang đe dọa các cử tri bầu sớm bằng chiến dịch “quan sát phiếu bầu” tại các thùng phiếu ở Arizona.

Thẩm phán Liên bang Michael Liburdi, một người được Trump bổ nhiệm, đã phán quyết rằng những người quan sát lá phiếu của tổ chức Clean Elections USA được bảo vệ bởi Tu chính án số 1 (quyền tự do phát biểu). Khi Tòa cho phép các nhóm vũ trang quan sát các thùng phiếu bầu sớm, nghĩa là số người bầu sớm sẽ giảm, vì đa số thấy người mang súng là sợ, đi xa cho lành.

Các nguyên đơn, Arizona Alliance for Retired Americans (Liên minh Arizona dành cho người Mỹ về hưu) và Voto Latino, đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa kháng án số 9 ở San Francisco.

Clean Elections USA cũng phải đối mặt với một vụ kiện khác của League of Women Voters of Arizona (Liên đoàn cử tri phụ nữ Arizona), giống như vụ đầu tiên, cáo buộc nhóm này vi phạm Đạo luật Ku Klux Klan năm 1871.

Ít nhất ba đơn khiếu nại cũng đã được gửi đến cơ quan thực thi pháp luật bởi các cử tri nói rằng họ đã bị quấy rối tại các thùng phiếu bởi những người quan sát lá phiếu.

Ghi chú: Thùng nhận phiếu sớm thường đặt ngoài sân Thư viện công cộng, và người bỏ phiếu sớm thường tới ngoài giờ làm việc, có khi là tối khuya, để bỏ phiếu vào thùng để không phải nghỉ việc để đi bầu. Do vậy, một số người "quan sát viên thùng phiếu" mang súng công khai, trong khi một số "quan sát viên" đặt máy quay phim y như sẽ thu hình mặt và số xe người tới bỏ phiếu sớm. Nhiều cử tri thấy họ mang súng đứng gần thùng phiếu thì bỏ về.



Quan sát viên thùng phiếu mang súng đứng canh, kể cả giờ khuya, làm nhiều cử tri sợ.

---- Bạch Ốc cho biết hôm thứ Năm rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ sẽ bị đáp ứng theo "một cách thích hợp" sau khi một quan chức Nga đe dọa rằng bất kỳ vệ tinh thương mại nào cũng sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp nếu được sử dụng để giúp Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng Nga đã cố gắng “theo đuổi nghiên cứu kỹ thuật và khả năng chống vệ tinh”.

Sau đó, thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhắc lại nhận xét của Kirby và tuyên bố rằng chính quyền Biden sẽ “theo đuổi mọi cách để thăm dò, ngăn chặn và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy”.

---- Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh hôm thứ Bảy 29/10/2022 bác bỏ cáo buộc của Nga rằng hải quân Anh đứng sau cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng trước.

Bộ Quốc phòng Anh viết trên một tweet: "Để làm phân tâm về cuộc xâm lược trắng trợn ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đang vu khống, bịa đặt đủ thứ chuyện kinh khủng. Câu chuyện bịa ra này nói về những tranh luận đang diễn ra bên trong Chính phủ Nga hơn là về phương Tây."

Trước đó, cũng hôm thứ Bảy 29/10/2022, Nga tuyên bố rằng một đơn vị đặc nhiệm Anh đã tấn công 2 đường ống dầu Nord Stream 1 và 2 ở Biển Baltic.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ được hưởng lợi từ việc Nga bị đánh bại ở Ukraine. Nói tại Trường Yale School of Management hôm thứ Sáu, Zelensky cho biết số phận toàn cầu của nền dân chủ sẽ được định đoạt trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine: “Khi chúng ta giành được chiến thắng cho chính mình, chúng ta cũng sẽ giành được chiến thắng cho các quốc gia khác mà quyền tự do đang tiềm ẩn nguy cơ bị đe dọa."

---- Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko hôm thứ Sáu cho biết, các cuộc tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine không phải là "sự hủy diệt của Ukraine" mà chính là diệt chủng: "Putin là một kẻ nói dối. Ngay từ đầu, đây không phải là một hoạt động quân sự đặc biệt. Đây không phải là một cuộc chiến - chiến tranh có quy luật; quý vị không bao giờ chạm vào phụ nữ hoặc trẻ em. Đó là tội ác diệt chủng."

Klitschko cũng nói về điều kiện sống ở thủ đô và Ukraine nói chung, thừa nhận rằng "mùa đông năm nay chắc chắn sẽ là một thách thức rất lớn đối với chúng tôi." Ông nói rằng chính quyền Kiev đã bảo đảm máy phát điện và các điểm sưởi di động nhưng cần yêu cầu thêm viện trợ nước ngoài, bao gồm chăn, quần áo mùa đông và máy phát điện. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine cũng cần thêm vũ khí.

.

---- Thông tấn Al Jazeera loan tin hôm Thứ Sáu 28/10/2022 từ Bakhmut, nơi quân Ukraine đang phòng thủ trong khi quân Nga do các đơn vị lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner, một công ty quân sự của Nga, dẫn đầu cuộc tấn công: "Đang có giao chiến diễn ra giữa quân Ukraine và quân Nga. Người Nga đã đạt được một số lợi ích, nhưng vẫn chưa chiếm được Bakhmut. Quân Ukraine đã nói rằng họ đã đẩy lùi được các cuộc tấn công đó."

Nga đã tấn công Bakhmut bằng phi đạn trong hơn 5 tháng. Tiếp theo là cuộc tấn công bằng quân bộ chiến đã tăng tốc sau khi quân đội của họ buộc Ukraine phải rút khỏi Luhansk vào tháng 7/2022. Đường dây phòng thủ hiện do quân Ukraine lập ở ngoại ô thành phố Bakhmut.

Đánh chiếm Bakhmut sẽ phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine và sẽ mở ra một con đường cho quân Nga tấn công vào Kramatorsk và Sloviansk, 2 thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã kiểm soát các khu vực của Donetsk và tỉnh Luhansk lân cận kể từ năm 2014.

---- Trong một lần hiếm hoi thừa nhận về thảm họa chiến trường ở Ukraine, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã thừa nhận hàng ngũ của mình bị tổn thất nặng nề sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine. Kadyrov, một đồng minh nổi bật của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người cai trị Cộng hòa Chechnya, cho biết trên Telegram vào cuối ngày thứ Năm: "Vào đầu tuần này, một trong những đơn vị Chechnya đã bị pháo kích ở khu vực Kherson. Có 23 chiến binh đã chết và 58 người bị thương." Kadyrov hiếm khi tiết lộ thất bại nhưng thừa nhận rằng tổn thất trong số các chiến binh của ông ta, những người đang chiến đấu cho Nga, là "lớn vào ngày hôm đó".

---- Cuộc chiến giữa quân lực Nga và Ukraine có thêm 1 kẻ thù chung: mùa đông lạnh, tuyết lầy lội, xảy ra vào mùa xuân trong mùa đông tan băng và mùa thu khi mưa lớn. Trong thời chiến, bùn có thể phủ kín các con đường, đôi khi khiến các quân xa bị kẹt ngoài trời, trở thành mục tiêu bắn từ đối phương. Y như quân đội của Napoléon vào năm 1812 và của Hitler năm 1941 đang cố gắng tiến qua Đông Âu, các lực lượng trong trận chiến Nga-Ukraine đang gặp khó khăn khi di chuyển các quân xa hạng nặng trên những con đường đôi khi không được trải nhựa trong những trận mưa lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksiy Reznikov, cho biết trong tuần này khi giải thích rằng cuộc tiến công giành lại lãnh thổ sẽ bị chậm lại. Hôm thứ Sáu, Ukraine cho biết lính Nga đang trộm cắp và cướp bóc vì "thiếu quần áo ấm" khi nhiệt độ giảm xuống. Đó cũng là một vấn đề quen thuộc.

Đức Quốc xã từng không chuẩn bị cho cái lạnh trong cuộc xâm lược Liên Xô năm 1941; Quân đội của họ không có đồng phục mùa đông. Lực lượng Hoa Kỳ đã gặp vấn đề tương tự trong Trận chiến Bulge (Bỉ quốc) trong Thế chiến 2, vào mùa đông năm 1944-45. Chuẩn tướng đã nghỉ hưu Albin Irzyk từng cho biết: “Chúng tôi rất lạnh, bạn không thể nào lạnh hơn được nữa. Chúng tôi có hai kẻ thù: người Đức và thời tiết."

---- Trong nhiều ngày, Nga đã hối thúc di tản dân thường khỏi các phần quan trọng của khu vực miền nam Ukraine. Tại Kherson, quân đội Ukraine đã giết 44 quân nhân Nga trong 24 giờ qua, theo quân đội Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Nó cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy một kho đạn và một nhà chứa máy bay với các thiết bị.

Tỉnh Kherson có diện tích bằng nước Bỉ, đóng vai trò là cửa ngõ dẫn vào Bán đảo Crimea nơi đã sáp nhập đã bị chiếm giữ vài ngày sau khi cuộc xâm lược bắt đầu. Bị chia cắt bởi sông Dnepr hùng vĩ, Kherson trở thành khu vực Ukraine đầu tiên bị Nga chiếm đóng hoàn toàn, và Nga đã bố trí hàng chục nghìn quân ở đó. Việc Nga kiểm soát một đoạn bờ tây của Dnepr là đặc biệt quan trọng vì nó mang lại cơ hội tiến xa hơn về phía bắc và phía tây.

Nhưng, Kherson có thể sẽ là mồ chôn tham vọng của Putin nếu quân Ukraine chiếm được. Và nơi Kherson này cũng là nơi quân Nga đang giăng bẫy chờ quân Ukraine. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Ukraine đã chiếm lại hàng chục ngôi làng và thị trấn ở bờ Tây và tấn công các cây cầu, phà và cầu phao qua Dnepr và các kho chứa với độ chính xác như phẫu thuật.

Không có hy vọng về một cuộc rút lui của quân Nga khỏi một khu vực chiến lược như vậy. Trong khi chiến trường ngoài các thành phố là những thảo nguyên trơ trụi đầy gió, không có chỗ trú ẩn để tránh pháo kích. Dữ liệu tình báo và ảnh vệ tinh cho thấy, trong những ngày gần đây, quân Nga đang xây dựng công sự và tuyến phòng thủ ở thủ phủ khu vực, cũng có tên là Kherson, và ởNova Kakhovka, thị trấn bên cạnh đập và trạm thủy điện.

Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, nói với thông tấn Al Jazeera rằng trong những ngày gần đây, mưa lớn và đường lầy lội đã trở thành một yếu tố khác làm chậm bước tiến của quân Ukraine. Tuy nhiên, các nhóm nhỏ của quân đội Ukraine đang liên tục tấn công quân Nga để phá hủy các trung tâm chỉ huy, kho chứa và các tuyến đường tiếp tế, đồng thời ngăn cản việc cung cấp nhân lực, ông nói.

Thời điểm của một cuộc tiến công quyết định vẫn chưa được xác định. Ông nói: “Chúng tôi phải xác định điểm yếu [phòng tuyến] của kẻ thù, chúng tôi phải thu thập dự trữ, tăng cường tiềm lực của mình và chỉ sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng để hành động nhiều hơn.” Dĩ nhiên, những quyết định hành quân không bao giờ lộ ra trước cho báo chí, nhưng rõ ràng rằng quân Ukraine muốn nói rằng Kherson là trận chiến gay go nhất và ở diện tích lớn nhất để tái chiếm trước giờ, vì đây là đầu cầu để vào Crimea.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Mỹ sẽ gửi một gói viện trợ quân sự khác trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ cố gắng cung cấp hai hệ thống phòng không NASAMS ban đầu "vào tháng tới". Như thế sẽ nâng tổng số viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ukraine lên mức chưa từng có là hơn 18,5 tỷ USD kể từ khi Biden nhậm chức. Blinken thêm rằng các khả năng mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine "được hiệu chỉnh cẩn thận để tạo ra sự khác biệt lớn nhất trên chiến trường."

---- Quân đội Ukraine đã pháo kích vào 2 quận Kiev và Kuibyshev của vùng Donetsk (nơi đã bị Nga sáp nhập), theo lời văn phòng đại diện của DPR tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối các Vấn đề Tội phạm Chiến tranh của Ukraine (JCCC) đưa tin hôm thứ Sáu. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gia tăng cuộc tấn công trong khu vực và ngày càng có nhiều báo cáo về ý định sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga.

---- Nga đã kiểm soát khu vực Kherson ở miền nam Ukraine và thủ phủ cùng tên của nó kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Kherson cũng là một trong 4 khu vực bị Nga sáp nhập bất hợp pháp hồi đầu tháng. Tuy nhiên, quân Ukraine đang ra sức để giành lại vùng đất đó và Nga tuyên bố rằng chính sự thúc đẩy này là nguyên nhân dẫn đến việc quân Nga trộm di cốt của một biểu tượng quốc gia. Biểu tượng đó, theo tờ Independent, là Hoàng tử Grigory Potemkin, vị tướng Nga thế kỷ 18, người đã thành lập thành phố và hài cốt của vị này đã được an táng tại Nhà thờ St. Catherine của Kherson.

Telegraph đưa tin rằng một "đội đặc biệt" đã được cử đến để đào mộ và lấy hài cốt của Potemkin - được giữ trong một chiếc túi nhỏ màu đen bên trong quan tài - ra khỏi nhà thờ. Vladimir Saldo, người do Nga bổ nhiệm lãnh đạo khu vực, nói rằng xương của hoàng tử đã được di chuyển vì sự an toàn của bộ xương.

Tứớng Potemkin cũng từng giúp Đế quốc Nga sáp nhập Crimea từ nhà nước Tatar Crimea hồi năm 1783 bằng cách thuyết phục người tình của mình, Nữ hoàng Catherine Đại đế, làm điều đó (bán đảo Crimea được chuyển giao cho Ukraine vào năm 1954).

Báo Independent nói rằng các đài tưởng niệm dành cho Tướng Nga Alexander Suvorov và Đô đốc Hải quân Nga Fyodor Ushakov cũng đã được di dời khỏi Kherson.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Sáu đã yêu cầu người đồng cấp Iran chấm dứt việc bán vũ khí của Iran cho Nga: "Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, trong đó tôi yêu cầu Iran ngừng ngay lập tức dòng vũ khí mà Nga sử dụng để giết dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine." Trước đó, Bộ trưởng Ukraine đã đề nghị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran trong bối cảnh quân đội Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Tehran sản xuất.

Một quan chức cấp cao

----Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu, phát biểu tại một sự kiện ở Ankara, rằng đất nước của ông sẽ cố gắng đảm bảo cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho thị trường châu Âu thông qua TurkStream."Vào thời điểm mà chiến tranh, xung đột và căng thẳng đang gia tăng xung quanh chúng ta, chúng tôi là quốc gia duy nhất thực hiện nỗ lực chân thành vì hòa bình bằng cách thiết lập một mối quan hệ bình đẳng, đạo đức và công bằng với tất cả các bên", ông Erdogan nhấn mạnh. Ankara và Moscow đang chuẩn bị hợp tác liên doanh và xây dựng một trung tâm khí đốt tự nhiên ở khu vực Thrace.Liên quan đến các hoạt động thăm dò khí đốt tự nhiên, Erdogan nhận xét rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã "phát hiện tổng cộng 540 tỷ mét khối dự trữ khí đốt tự nhiên ở Biển Đen" và "hy vọng sẽ sớm chia sẻ niềm vui về những tin tức tốt lành mới về năng lượng với quốc gia của chúng ta. "----đã có những lời lẽ gay gắt dành cho Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona Kelli Ward để đáp lại nỗ lực của bà trong việc hủy trát đòi nộp hồ sơ điện thoại của bà cho Ủy ban 6/1 điều tra. Sau khi Ward bị Tòa kháng án số 9 ra phán lệnh là phải nộp hồ sơ điệnt hoại cho Ủy ban 6/1, bà đã đưa lên Tòa Tối cao và Thẩm phán Tối cao Elena Kagan đã phán lệnh tạm ngưng đưa hồ sơ điện thoại.Thư của Ủy ban 6/1 trả lời đã phổ biến chiều thứ Sáu, gọi cuộc lật ngược bầu cử 2020 mà Trump xúi giục và được tiếp tay bởi những người như bà Kelli Ward, đã dẫn tới bạo loạn 6/1/2021, đó là một bi kịch quốc gia: "Tiến sĩ Ward đã phối hợp với Tổng thống Trump và đồng bọn để gây áp lực với các quan chức địa phương và tiểu bang ở Arizona để thay đổi các lá phiếu..."Bà Ward là chủ động trong việc lập đoàn cử tri giả mạo để đại diện cho Trump. Bà Ward liên tục viện dẫn Tu chính án thứ Năm để giữ im lặng đối với các câu hỏi khi bị gọi ra trước Ủy ban 6/1.Thư của Ủy ban 6/1 nói rằng thì giờ không còn nữa, vì Ủy ban chỉ được phép tồn tại cho đến ngày 3 tháng 1/2023, khi Quốc hội nhiệm kỳ 117 kết thúc (ám chỉ: Cộng Hòa chiếm đa số Hạ viện trong bầu cử 8/11/2022 thì Ủy ban sẽ bị xóa sổ).Bà Ward đã từng nói rằng sẽ có vài ngàn đảng viên Cộng hòa có thể bị kết tội nếu Ủy ban 6/1 có được hồ sơ điện thoại của bà.----(Trung tâm Phòng Chống Bệnh) đã được công bố, cho thấy có sự gia tăng "đáng kể" số ca nhập viện vì bệnh cúm trong vài tuần qua, đạt mức mà Hoa Kỳ thường không thấy cho đến tháng 12 mỗi năm.Cơ quan y tế báo cáo cho đến nay đã có 880.000 ca bệnh cúm, với gần 7.000 ca nhập viện và 360 ca tử vong. Và số ca nhập viện đang tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề. Lynnette Brammer, người đứng đầu nhóm Giám sát Cúm Nội địa của CDC, nói với NBC News: “Chúng tôi chưa từng thấy mức độ lây cúm sớm như vậy trước đây."----nhân viên, bao gồm cả các kỹ sư dữ liệu, trong ngày đầu tiên Elon Musk làm người đứng đầu công ty, theo CNBC đưa tin hôm thứ Sáu. Theo tin này, một người rời trụ sở tại San Francisco của Twitter tự nhận mình là kỹ sư dữ liệu của công ty và cho biết người quản lý của anh ta vừa sa thải anh ta. Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc sa thải.----của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Kẻ đột nhập đã xông vào vào dinh thự của gia đình Pelosi ở San Francisco hồi đêm thứ Năm đã hét lên, "Nancy ở đâu?" Lúc đó, bà Pelosi không ở nhà, cũng không ở San Francisco, mà đang ở thủ đô DC. Ông Pelosi thấy kẻ lạ cầm búa xông vào nhà, đã bí mật bấm số 911 khi hung thủ xông tới, và la lớn chất vấn hung thủ để tổng đài 911 nghe. Cảnh sát được tổng đài báo đã tới liền, thấy ông Pelosi và hung thủ vật nhau, tay hung thủ cầm búa nện vào đầu ông Pelosi. Khi cảnh sát đến, hung thủ nói với họ rằng y "đang đợi Nancy."Cảnh sát trưởng San Francisco William Scott cho biết vào chiều thứ Sáu: ”Cảnh sát tới kịp, thấy hung thủ nện búa vào người ông Pelosi. Cảnh sát ngay lập tức xông vào bắt nghi phạm, tước vũ khí, tạm giữ y, gọi cấp cứu lại, và hỗ trợ y tế."Nghi phạm là David Depape, 42 tuổi, sẽ bị truy tố tội mưu sát, tấn công bằng vũ khí chết người, ngược đãi người già (ông Paul Pelosi 82 tuổi), v.v. Một người quen mô tả nghi phạm với CNN là một “kẻ cuồng ái kỷ (megalomaniac) và quá lạc lõng với thực tế,” và là một người có tiền sử lạm dụng chất kích thích. Y bị ám ảnh về thuyết âm mưu, ưa đăng các thuyết âm mưu về COVID-19, cuộc tấn công ở Điện Capitol và cuộc bầu cử năm 2020, theo CNN.Ông Paul Pelosi "bị chấn thương nặng ở đầu và thân", mặc dù văn phòng của Nancy Pelosi cho biết ông dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn. Ông vẫn phải nhập viện và được điều trị vì bầm tím, sưng và các vết thương khác, theo AP. Ông được giải phẫu vì rạn nứt xương não.Câu hỏi "Nancy đang ở đâu?" là lặp lại những lời một bài ca được sử dụng bởi những kẻ bạo loạn vào năm 2021 khi họ xông vào tòa nhà Capitol. Cảnh sát thủ đô đang hỗ trợ FBI và cảnh sát San Francisco điều tra.----trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng mặc dù ông thích tỷ phú Elon Musk và ủng hộ việc Musk mua đứt Twitter Inc., nhưng ông thích ở lại trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của Trump nơi Trump cảm thấy "an toàn" và "như ở nhà" ngay cả khi Twitter có những thay đổi về chính sách."Tôi ở lại với Truth Social. Tôi thích nó hơn, tôi thích cách nó hoạt động, tôi thích Elon, nhưng tôi đang ở trên Truth Social", Trump nhận xét. Trước đó, có tin rằng Musk sẽ hồi phục tài khoản Twitter của Trump.----. Một nhà sử học nghệ thuật tìm thấy một bức tranh trừu tượng gồm các đường màu giao nhau đã bị treo ngược trong các phòng trưng bày khác nhau trong 75 năm. Tác phẩm năm 1941 của nghệ sĩ người Hoà Lan Piet Mondrian, có tên là Thành phố New York I, được trưng bày lần đầu tiên tại MoMA của New York vào năm 1945, nhưng đã được trưng bày trong bộ sưu tập của nhà nước liên bang Đức North Rhine-Westphalia ở Düsseldorf từ năm 1980.Tranh này hiện đang được trưng bày với các đường nhiều màu dày lên ở dưới cùng của tác phẩm, nhưng người giám quản mỹ thuật Susanne Meyer-Büser đã nhận ra rằng đó là một sai lầm hồi đầu năm nay khi cô bắt đầu nghiên cứu cho buổi trình diễn mới của bảo tàng về tranh Mondrian.Meyer-Brüser nói: “Sự dày lên của lưới điện nên ở trên cùng, giống như một bầu trời tối. “Một khi tôi chỉ nó cho những người phụ trách khác, chúng tôi nhận ra nó rất hiển nhiên. Tôi chắc chắn 100% rằng bức tranh hiện treo kiểu sai cách." Nhưng cô thêm rằng các băng dính trên tác phẩm nghệ thuật đã được “treo bằng 1 sợi chỉ”, có nghĩa là bây giờ quá rủi ro để treo bức tranh lên đúng cách.----, tới mức lớn thứ nhì lịch sử. Lần quay số tiếp theo của Xổ số Poweball dự kiến là vào thứ Bảy này vào lúc 7:59 giờ đêm giờ California. Giải độc đắc đã tăng lên mức lớn thứ hai trong lịch sử Powerball với ước tính 825 triệu đô la. Giải lớn có thể được nhận hàng năm, được trả hàng năm trong vòng 29 năm, hoặc bằng tiền mặt một lần trị giá 410,2 triệu đô la. Mỗi chiếc vé chỉ có giá 2 đô la, nhưng tỷ lệ trúng giải độc đắc được tính là 1 trên 292,2 triệu đồng.Nhóm 5 lô độc đắc lớn nhất là:1. $1.586 tỷ – ngày 13/1/2016 (California, Florida, Tennessee)2. $825 triệu (ước tính) – ngày 29/10/20223. $768.4 triệu – ngày 27/3/2019 (Wisconsin)4. $758.7 triệu – ngày 23/8/2017 (Massachusetts)5. $731.1 triệu – ngày 20/2/2021 (Maryland)---- Theo báo The Philippine Star, cảnh sát Phi Luật Tân dã. Cảnh sát cho biết hôm 28/10/2022 đã bắt giữ một cặp vợ chồng bị nhìn thấy trong video hành hung người gia nhân Việt Nam của họ ở thị trấn Parañaque.Chồng là Haiyang Yu, 39 tuổi và vợ là, 29 tuổi, bị truy tố tội bắt cóc và giam giữ trái phép, gây thương tích nghiêm trọng về thể chất và hành vi dâm ô trước văn phòng công tố thị trấn Parañaque, theo lời Chuẩn Tướng Kirby John Kraft, Giám đốc Cảnh sát phía Nam.Cảnh sát đặc biệt đã bố ráp căn condo của 2 vợ chồng bạo hành ở Barangay Don Galo vào khoảng 12:30 sáng thứ Ba. Tướng Kraft cho biết nạn nhân, một phụ nữ 26 tuổi, đã được cứu trong cuộc bố ráp.Một người dân trước đó đã trình báo với cảnh sát rằng 2 nghi phạm đã lạm dụng nạn nhân, người đang làm giúp việc nhà cho họ. Cảnh sát cũng đã thu được hai đoạn video cho thấy cặp đôi này đã bạo hành nạn nhân. Một video được phát sóng trên đài GMA News "24 Oras" cho thấy Yu đánh nạn nhân nhiều lần bằng dây cáp của bộ sạc điện thoại. Trong đoạn video khác, người ta thấy Yu đánh nạn nhân ngay trước mặt vợ y.Tướng Kraft nói bằng tiếng Philippines trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: “Gần như mọi bộ phận trên cơ thể cô tớ gái đều có dấu hiệu bị lạm dụng.”-----của chính phủ Philippines cho biết những trận mưa lớn do một cơn bão đang đến gần đã gây ra lũ lụt và nhiều trận lở đất ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 72 người chết.Video dài 50 giây:



https://youtu.be/03Ys-H0soSA

---- Thống đốc: ‘Tin đồn thất thiệt đã tác động mạnh tới hoạt động tổ chức tín dụng’. Theo Báo Tiền Phong. Chiều 28/10, giải trình tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2022 biến động lớn và khó khăn hơn nhiều so với đánh giá vào cuối năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, thanh khoản ngân hàng tốt, thậm chí dư thừa, mặt bằng lãi suất không giảm, nhưng tăng biên độ thấp, 0,3-0,4% so với cuối năm 2021. Sang tháng 10, thị trường tiền tệ, ngoại hối biến động mạnh, chủ yếu do tác động tâm lý kỳ vọng. Đặc biệt, tin đồn thất thiệt đã tác động mạnh tới hoạt động tổ chức tín dụng, ngoại tệ, tỷ giá tăng rất cao.

---- Gia Lai: Nữ thiếu tá công an huyện lái ô tô gây tai nạn, có biểu hiện say xỉn. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 29-10, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đã nắm được thông tin việc một nữ cán bộ công an đang công tác tại đơn vị có biểu hiện say xỉn, lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip đăng trên mạng xã hội. Theo người dân có mặt tại hiện trường, xe hơi năm chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ô tô khác. Được biết, người phụ nữ trong clip vụ việc là thiếu tá T.T.L., hiện đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa.

---- Một số bị cáo trong “Tịnh thất Bồng Lai” bị xem xét khởi tố thêm 2 tội danh: loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Báo Công An Nhân Dân. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm AND đồng thời thu thập chứng cứ củng cố tin tố giác tội phạm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố thêm 2 tội danh “loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với một số người ở nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”. Trong những người bị khởi tố, có một số bị cáo chuẩn bị được xử phúc thẩm vào ngày 2/11… để đảm bảo và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định AND trên không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội “loạn luân”. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cũng củng cố hồ sơ, điều tra từ các nguồn tin tố giác những người liên quan trong “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những nội dung được làm rõ trong các đơn tố giác và quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu giả nuôi trẻ mồ côi để lừa đảo tiền của rất nhiều nhà hảo tâm ở các nơi trong và ngoài nước.

---- VĂN HỌC: Gửi Nataliya Zhynkina: Tôi đã thấy Ukraine (thơ Mạc Văn Trang)

Video 1:47 phút: thiếu nữ Ukraine ngồi đàn trước khi rời ngôi nhà đổ nát vì bom.



https://youtu.be/DDUdK5SYa7w

Gửi Nataliya Zhynkina: Tôi đã thấy Ukraine

Mạc Văn Trang - Báo Tiếng Dân, 28/10/2022

Tôi đã thấy ngày 24/2/2022

Quân xâm lược Nga tràn vào Ukraina như bầy quỷ dữ

Kín đặc bầu trời máy bay hùng hổ

trút mưa bom, lính nhảy dù, tên lửa

Đen ngòm mặt đất

Xe tăng, thiết giáp, pháo binh, lính bộ

Cả đất nước Ukraina rung lên rùng rùng trong bão lửa

“Putin tính cả rồi”

72 giờ “quân giải phóng” Nga

sẽ vào Kiev duyệt binh

Chuẩn bị cả chính phủ bù nhìn,

băng rôn, khẩu hiệu, diễn văn

Ukraina như có phép thần

Zelensky ra trận:

Tôi ở đây

dẫu chết

để Tổ quốc còn…

Không ra lời kêu gọi

Không tuyên bố hùng hồn

“Thằng hề” nhưng không biết diễn

Ngày ngày báo cáo với toàn dân và thế giới bằng sự thật chân thành

Cả đất nước đồng lòng

Mỗi người dân đều xin nhận súng

Trai tráng tha hương lũ lượt kéo về

Năm mươi nghìn phụ nữ không phải động viên

Cũng xin nhập ngũ

Trong ngôi nhà đổ vì tên lửa Nga

Cô gái Ukraina sống sót

vội chạy đến chiếc đàn piano

Cô giũ bụi,

đàn một bản tình ca

rồi lặng lẽ ra đi

Khắp phố phường, làng quê tan hoang

lửa cháy

Mỗi góc phố, ngọn cỏ, gốc cây

quân xâm lược Nga đều gieo đầy tội ác

Nhưng không thấy những khẩu hiệu “Đả đảo”! “Căm thù”, “giết! giết”!…

Không thấy những tranh áp phích

Vẽ búa liềm và lưỡi lê xung kích

Lại thấy tranh hài “Bán xe tăng Nga đồng nát”!

Không thấy những lời bài hát

“Thề phanh thây uống máu quân thù”

Mà thấy tiếng đàn piano

Vĩ cầm hay guitar thánh thót

nhạc Mozart, Chopin, Beethoven hay Bach…

ở giữa quảng trường đổ nát

và dưới hầm sâu ẩn nấp tránh bom

Tôi đã thấy những phụ nữ, cụ già đem bàn ghế, cánh cửa nhà mình

chất chồng cùng bao cát

chở che những tượng đài công trình nghệ thuật

và khi những trận bom vừa dứt

họ lại xúm vào chăm sóc vườn hoa trên quảng trường thành phố

Người lính xung trận

không hùng hồn tuyên bố…

chỉ thật lòng chia sẻ tâm tư:

Chúng tôi chiến đấu không phải vì lòng căm thù phía trước

mà bởi tình yêu tha thiết ở sau lưng!

Tổng thống kêu gọi những người lính tử thủ dưới hầm Mariupol:

Nhân dân đã ghi nhận

các bạn thực sự là những anh hùng

Bây giờ hãy tìm đường sống

Sinh mệnh con người là quan trọng hơn tất cả

Chiến thắng nghĩa là thêm mạng sống, bớt hy sinh!

Ôi, Ukraina!

Rồi sẽ có hoà bình

dẫu tan tành

Sẽ hồi sinh tất cả!

Để một lần và mãi mãi thoát khỏi đế quốc Nga

Để được sống đúng là mình

dân chủ, tự do

Tôi tin Ukraina

Tình yêu thương lớn hơn thù hận

Lòng bao dung vượt lên trên lỗi lầm, tội ác của Nga

Những cánh đồng sẽ một màu vàng rực

và bầu trời trong xanh như mắt các em gái Ukraina

Chỉ có ác quỷ Putin phải đọa xuống 9 tầng địa ngục

và nỗi tủi nhục tận cùng mãi đeo đuổi nước Nga!

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/10/28/gui-nataliya-zhynkina-toi-da-thay-ukraine/

---- Hành Trình Ukraine- -Đinh Quang Anh Thái/Đinh Xuân Thái.

Video dài 2 giờ:

https://youtu.be/Z3-4E_D09Do

.