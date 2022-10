Tới thăm nơi Đức Phật đản sanh và tới các ngôi chùa khác ở Nepal thì được... Chụp hình lặng lẽ thì được, nhưng quay phim TikTok thì cấm.

- Mỹ tăng tốc nâng cấp kho nguyên tử ở châu Âu.

- Tập Cận Bình: sẽ làm việc chung với Mỹ.

- Bộ Quốc phòng TQ: Đài Loan sẽ do TQ tự giải quyết.

- Quan chức Nga: Đài Loan sẽ sáp nhập về quê mẹ TQ theo đúng lịch trình.

- Elon Musk: mua Twitter Inc. để "giúp nhân loại." Twitter Inc. sẽ hủy niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York. Ngân hàng cho Musk vay để mua Twitter trị giá 44 tỷ đô.

- Ukraine: Nga bắn phi đạn ào ạt vào lưới điện Ukraine, đánh sập mạng lưới điện chính miên trung Ukraine. Zelensky: Nga muốn dân Ukraine chết lạnh vì thiếu điện sưởi. Ukraine: phi đạn Nga đã bắn vào 1 khu dân cư và 1 trường học ở ngoại ô Zaporizhzhia. Nga: Ukraine bắn cháy 1 kho dầu ở thành phố Shakhtarsk (nơi quân Nga đang chiếm đóng) ở Donetsk.

- Quân lực Ukraine: Kherson, nơi 45 tiểu đoàn Nga phòng thủ, sẽ là trận lớn nhất trước giờ tại Ukraine, sẽ tái chiếm được cuối năm nay. Nga: khoảng 70.000 thường dân đã di tản khỏi Kherson. Ukraine: Nga gài mìn đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr. Zelensky: Nga đã bắn khoảng 400 máy bay không người lái của Iran vào dân Ukraine.

- TQ chế tạo chó robot mang súng trên lưng được phi cơ robot thả xuống sau lưng quân địch, bắn xối xả

- Joe Biden: Tập Cận Bình nhận thức được rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với TQ.

- Joe Biden: giá xăng dầu đã giảm tuần thứ 3 liền.

- Thủ tướng Anh Rishi Sunak: Anh & Liên Âu sẽ làm việc chung.

- Nepal: cấm tới chùa quay phim TikTok

- Tòa Tối cao tạm thời chặn trát đòi của Ủy ban 6/1 muốn đọc hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona

- Tòa: cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows phải ra khai ở đại bồi thẩm đoàn vụ Trump lật ngược bầu cử 2020

- Tình báo NATO: kinh doanh của Musk bị nghi dính đến các hoạt động quân sự TQ chống lại Đài Loan.

- Khó nhất ở California: người thuê nhà ở L.A., Long Beach, S.J. và Oakland tìm mua nhà lần đầu

- Quận Cam: trộm công khai, gỡ 14 máy ATM đi.

- Đại học Troy University (Alabama) sẽ tổ chức lễ SV tốt nghiệp ở 5 trường đối tác tại VN tuần này.

- Đặng Như Quỳnh đưa tin sai lên Facebook đưa tin sai, bị án 2 năm tù.

- Cả nước thiếu hơn 106.000 giáo viên.

- Vụ hối lộ bay giải cứu: Bắt một nữ chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương, và 1 cựu Giám đốc

- HỎI 1: Cộng Hòa kinh hoàng: bị các ứng cử viên Dân Chủ Hạ Viện vượt hơn 5 điểm? ĐÁP 1: Đúng thế.

-- HỎI 2: Có thêm người cao niên Nam Hàn làm việc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-27/10/2022) ---- Thẩm phán Tòa Tối cao Elena Kagan hôm thứ Tư đã tạm thời chặn trát đòi của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 để đọc hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona, Kelli Ward. Thẩm phán Tối cao Kagan được xem là có khuynh hướng cấp tiến, hiện là người thay mặt Tòa Tối cao xử lý các đơn kiện khẩn cấp bắt nguồn từ Arizona.

Có nghĩa là Tòa Tối cao nói chung sẽ quyết định cách thức cho Ủy ban 6/1 tiến hành điều tra thế nào. Ủy ban 6/1 được cho thời hạn cho đến thứ Sáu để trả lời yêu cầu của bà Ward về việc hủy bỏ trát đòi của Ủy ban 6/1, đã được đệ trình trước đó hôm thứ Tư. Ủy ban từ chối bình luận về việc tạm dừng trát đòi hầu tòa.

Hồ sơ của bà Ward đến được Tòa Tối cao khi các thẩm phán đang cân nhắc một đơn xin khẩn cấp riêng biệt do Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham đưa ra trước đó: Graham xin chặn trát đòi ra trả lời đại bồi thẩm đoàn Georgia trong cuộc điều tra của một Biện lý ở Georgia về cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020. Thẩm phán Tối cao bảo thủ Clarence Thomas cũng đã chận tạm thời trát đòi trong khi tòa án xem xét cách thức tiến hành.

---- Người đàn ông giàu nhất thế giới kiêm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã viết trên Twitter hôm thứ Năm 27/10/2022 rằng ông quyết định mua Twitter Inc. để "giúp nhân loại. Hiện tại có một nguy cơ lớn là mạng xã hội sẽ chia rẽ vào hướng bên phải hoặc bên trái xa hơn (ám chỉ 2 lập trường bảo thủ, cấp tiến kình nhau), tạo ra nhiều thù hận và chia rẽ xã hội của chúng ta." Vì lý do này, Musk nói đã mua nền tảng truyền thông xã hội Twitter để đảm bảo rằng nền văn minh tương lai sẽ có một "quảng trường thành phố kỹ thuật số chung", nơi các ý kiến sẽ được chia sẻ "một cách lành mạnh, không dùng đến bạo lực."

Tuy nhiên, Musk nhấn mạnh rằng nền tảng này không thể trở thành một "địa ngục miễn phí cho tất cả". Ngoài việc tuân theo luật địa phương, ông nói rằng người dùng Twitter sẽ có thể "chọn trải nghiệm mong muốn của bạn theo sở thích của bạn."

---- Twitter Inc. sẽ bị hủy niêm yết trên New York Stock Exchange (Sàn giao dịch Chứng khoán New York) vào thứ Sáu 28/10/2022, sàn giao dịch cho biết trong một thông báo. Công ty dường như lộ ý sẽ được mua lại bởi người đàn ông giàu nhất thế giới, doanh nhân Elon Musk, người đã đến thăm trụ sở của nó trước đó, tweet rằng ông đang "gặp rất nhiều người thú vị trên Twitter ngày hôm nay."

Tờ Wall Street Journal cũng viết rằng hôm thứ Ba, Musk đã gửi thông báo vay nợ đến các ngân hàng sẵn sàng cung cấp các khoản vay cho việc mua Twitter trị giá 44 tỷ đô la của ông. Các ngân hàng hiện đã bắt đầu gửi 13 tỷ đô la được yêu cầu, số tiền này sẽ có sẵn cho Musk "sau khi các điều kiện đóng cửa cuối cùng được đáp ứng", theo các nguồn tin giấu tên.

---- Tới thăm nơi Đức Phật đản sanh và tới các ngôi chùa khác ở Nepal thì được... Bây giờ thì các điểm nóng về du lịch ở Nepal đã cấm TikTok nhằm giải tán những đám đông 'selfie' gây rối và khôi phục lại sự yên bình tại các địa điểm linh thiêng. Mặc dù video trên ứng dụng TikTok phổ biến có thể ngắn tới 15 giây, nhưng có quá nhiều du khách đã tạo dáng ỏng ẹo và khiêu vũ trước các đền thờ linh thiêng như Bảo tháp Boudhanath của thành phố Kathmandu.

Bảng cấm có dấu hiệu ‘No TikTok’ cũng đã xuất hiện tại địa điểm hành hương Phật giáo Lumbini, đền Ram Janaki ở Janakpur và đền Gadhimai ở Bara trong những tháng gần đây. Sanuraj Shakya, phát ngôn viên của Lumbini Development Trust, nơi quản lý các đền thờ ở Lumbini, nói với báo Rest of the World: “Việc quay phim TikTok bằng cách bật nhạc lớn sẽ tạo ra sự phiền toái cho những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến nơi sinh của Đức Phật. Chúng tôi đã cấm việc tạo TikTok trong và xung quanh khu vườn thiêng, nơi có những ngôi đền chính.”

---- Mỹ tăng tốc nâng cấp kho nguyên tử ở châu Âu. Nhưng không liên hệ tới cuộc chiến ở Ukraine, theo lời Pentagon. Với căng thẳng hạt nhân ở mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã tăng cường kế hoạch nâng cấp kho vũ khí nguyên tử mà Mỹ duy trì tại các căn cứ quân sự của NATO ở châu Âu, theo Politico đưa tin, trích dẫn một bức điện ngoại giao và "hai người quen thuộc với vấn đề."

Theo điện tín, Mỹ đã nói với các đồng minh NATO trong tháng này rằng việc chuyển giao các phiên bản nâng cấp của "gravity bomb" ("bom trọng lực") B61 —một thuật ngữ khác của "dumb bomb" ("bom câm") không có điều khiển (unguided) — sẽ diễn ra vào tháng 12/2022 thay vì mùa xuân năm sau. Mỹ có khoảng 100 quả bom B61 ở các căn cứ ở Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc nâng cấp ở châu Âu là một phần của chương trình "Kéo dài tuổi thọ B61-12" trị giá 10 tỷ USD cho loại vũ khí này, được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960s.

Phát ngôn viên Pentagon, Chuẩn Tướng Patrick Ryder nói với Politico rằng "quá trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân B61 của Mỹ đã được tiến hành trong nhiều năm và kế hoạch hoán đổi các vũ khí cũ một cách an toàn và có trách nhiệm cho các phiên bản B61-12 nâng cấp là một phần của nỗ lực hiện đại hóa theo kế hoạch và dài hạn. Đó là hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện hiện tại ở Ukraine và không được đẩy nhanh theo bất kỳ cách nào."

---- Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hôm thứ Năm 27/10/2022 cho biết TQ "sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và đạt được hợp tác đôi bên cùng có lợi." Ông nói thêm rằng TQ và Mỹ nên tăng cường giao tiếp và hợp tác, "điều này sẽ giúp tăng cường ổn định toàn cầu và giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới." Tập đã đưa ra nhận xét như thế trong một bức thư gửi tới Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung. Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ không "tìm kiếm xung đột" với Trung Quốc.

---- Tại cuộc họp báo hôm thứ Năm 27/10/2022, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tái khẳng định lập trường rằng câu hỏi về tình trạng của Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc mà TQ sẽ giải quyết mà không có sự can thiệp của nước ngoài.

TQ kêu gọi Hoa Kỳ "ngừng đùa với lửa" về vấn đề này và nhấn mạnh rằng Quân đội TQ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ TQ nếu cần. Bộ cũng xác nhận rằng Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Wei Fenghe đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoygu, trong đó họ thảo luận về các mối quan tâm chung và các vấn đề khu vực.

Tuyên bố của Bộ được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc TQ từ chối duy trì hiện trạng và đẩy nhanh quá trình tái thống nhất, đồng thời cho biết thêm rằng TQ cũng từ chối đề nghị của Hoa Kỳ để cùng giải quyết vấn đề này.

---- Quan chức Nga: Đài Loan sẽ sáp nhập về quê mẹ TQ theo đúng lịch trình. Igor Sechin của Rosneft (Công ty quôc doanh dầu khí liên bang Nga) ước tính rằng nỗ lực của Hoa Kỳ để tạo ra ngành công nghiệp vi mạch phức tạp của riêng Hoa Kỳ là điểm dẫn đến việc Đài Loan quay trở lại "bến cảng quê hương" Trung Quốc theo đúng lịch trình, phát biểu trước khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu Verona (Verona Eurasian Economic Forum) ở Baku vào thứ Năm.

Sechin khen ngợi lập trường của giới lãnh đạo Trung Quốc là rất được tôn trọng, nói rằng họ đặt ra các quan điểm của mình "một cách bình tĩnh và cởi mở, không có tiền đề sai lầm, ngay cả trong những vấn đề khó khăn nhất", trước khi nói rằng vấn đề Đài Loan có thể được đánh giá là "hơi cường điệu."

Nhắc lại, từ tháng 10, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - TSMC) đang tìm cách "giảm thiểu rủi ro địa chính trị" bằng cách xây dựng các nhà máy trên lãnh thổ Nhật Bản. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo luật Khoa học và CHIPS, nhấn mạnh rằng nó sẽ "giúp đảm bảo hàng chục nghìn công việc xây dựng mới, được trả lương cao" ở Mỹ.

---- Ukraine nói Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine trước mùa đông lúc rạng sáng thứ Năm 27/10/2022. Sở năng lượng quốc gia Ukraine Ukrenergo nói phi đạn Nga bắn vào miền trung Ukraine đã đánh sập mạng lưới điện chính nơi này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm gây tổn hại cho dân thường trong mùa đông thường xuyên khắc nghiệt sắp tới.

---- Ukraine cho biết phi đạn Nga đã bắn vào 1 khu dân cư ngoại ô Zaporizhzhia. Ukraine nói một cơ sở hạ tầng ở ngoại ô Zaporizhzhia, đông nam Ukraine bị phi đạn Nga bắn cháy vào sáng thứ Năm, nhưng không có thương vong. Chỉ huy quân sự khu vực, Oleksandr Starukh nói: “Cửa sổ ở 10 tòa nhà chung cư và một trường học đã bị hư hại. Mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ đã bị phá hủy trong hơn 10 ngôi nhà riêng. Toàn bộ khu phố không còn điện".

---- Một kho dầu ở thành phố Shakhtarsk (nơi quân Nga đang chiếm đóng) ở miền đông Donetsk của Ukraine, đã chìm trong biển lửa vào đêm thứ Tư 26/10/2022. Thị trưởng do người Nga cài đặt của thành phố, Alexander Shatov, nói đám cháy là do quân Ukraine pháo kích vào trạm xe lửa. Hãng thông tấn nhà nước Nga cho biết 12 bể chứa nhiên liệu gần nhà ga xe lửa đã bị hư hại do đám cháy. Không có thương vong đã được báo cáo cho đến hôm Thứ Năm.

Video dài 36 giây đồng hồ:



https://youtu.be/JC9e-BWBFG0

---- Tại khu vực Luhansk, quân Ukraine nói là đã chiếm được một đường cao tốc nối Kreminna với Svatove, hai thị trấn mở đường đến Starobilsk, một trung tâm tiếp liệu hậu cần lớn.

Trong khi đó, quân đội Nga mở lại tấn công ở Kharkiv, nơi gần đây họ đã mất hơn 8.000 km vuông mặt đất (3.088 dặm vuông), đã không hiệu quả. Quân Ukraine nói đã chiếm lại 544 khu định cư trong khu vực, chỉ còn lại 32 khu còn bị chiếm đóng.

Nhưng ở phía nam mới là vấn đề: Kherson, nơi quân Nga dùng tới 45 tiểu đoàn chiến thuật để phòng thủ, dự kiến sẽ là trận đánh lớn nhất trước giờ tại Ukraine trong năm nay, vì đây là giáp biên với bán đảo Crimea, nơi Nga đã chiếm nẵm và đã sáp nhập vào Nga. Theo Kyiv, các lực lượng Nga đã khai thác các cầu vượt và cầu bắc qua sông Dnepr với mong đợi chận được một cuộc phản công của Ukraine.

Ukraine cho biết: “Các đơn vị công binh và đặc công của lực lượng chiếm đóng của Nga đã gài mìn [bờ đông sông Dnepr], để lại những lối mòn nhỏ để quân đội của họ có thể rút lui khỏi hữu ngạn.”

Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin rằng Nga đang chuẩn bị thành phố Kherson cho các trận tác chiến đường phố, khi "chính quyền" di tản các bác sĩ, giáo viên và nhân viên ngân hàng khỏi khu vực rộng lớn hơn. Cho đến nay, khoảng 70.000 người đã rời khỏi Kherson, theo Nga.

Tư lệnh cơ quan tình báo Ukraine, Kyrylo Budanov, nói với Ukraine Pravda rằng ông tin rằng quân Ukraine có thể sẽ tái chiếm thành phố Kherson vào cuối năm nay.

Hình trái là bản đồ tác chiến Kherson ngày 2/10/2022, phải là ngày 20/10/2022.

Tổng thống Ukraine

Một nhà thầu quân sự Trung Quốc

Chiến khuyển robot với súng gắn trên lưng được máy bay không người lái thả sau phòng tuyến địch.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Một thẩm phán hôm thứ Tư

Tình báo NATO: kinh doanh của Musk bị nghi dính đến các hoạt động quân sự chống lại Đài Loan.

Tình báo quân sự của Ukraine báo cáo rằng Nga đang gài mìn các ổ khóa và phòng máy của đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết Nga có thể sẽ cho nổ con đập để thuận lợi cho việc rút lui của họ. Budanov nói, khi nổ sập một phần con đập sẽ gây ngập lụt phía tây Kherson và làm chậm tiến độ của Ukraine trong hai tuần lễ, chủ yếu là do con đập sẽ ngừng hoạt động như một cây cầu và huyết mạch giao thông.----Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nói Nga đã bắn khoảng 400 máy bay không người lái của Iran cho đến nay để tấn công lãnh thổ và người dân Ukraine. Zelensky nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo: "Đối thoại của Nga bao gồm 400 tên lửa thay cho lời nói."Zelensky nói rằng khoảng 60% đến 70% "những chiếc máy bay không người lái] chết người đó đã bị bắn rớt bởi quân Ukraine. Trước đó, Iran đã bác bỏ các yêu cầu của Liên Hợp Quốc để điều tra cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, đồng thời bác bỏ các cáo buộc này.----đã phổ biến 1 video cho thấy công nghệ quân sự mới đáng sợ của họ: một con chó robot với súng gắn trên lưng được thả xuống bằng máy bay không người lái vào sau tuyến phòng thủ quân địch và bắn xối xả các mục tiêu.Đoạn video ban đầu được phát hành trên tài khoản Weibo đã được xác minh của "Kestrel Defense Blood-Wing", một trang liên kết với một nhà thầu quốc phòng Trung Quốc, cho thấy một máy bay không người lái lơ lửng trên một tòa nhà và sau đó thả một robot trên mái nhà. Sau khi máy bay không người lái bay đi, robot đứng lên bằng bốn chân và sau đó bắt đầu quét các mục tiêu xung quanh tòa nhà với thứ có vẻ là một số loại vũ khí tự động gắn sau lưng.Theo báo cáo từ WarZone, vũ khí gắn trên chú chó robot có thể là súng máy hạng nhẹ QBB-97 của Trung Quốc, có khả năng bắn 650 phát/phút ở tầm bắn hiệu quả 400 mét. Mô tả về robot được đăng bởi Kestrel Defense Blood-Wing và được dịch tự động sang tiếng Anh nói rằng vũ khí này có thể dễ dàng "tung ra một cuộc tấn công bất ngờ."Bản văn cho biết chiến binh chó sau khi được máy bay không người lái thả vào sau phòng tuyến địch, có thể tấnc ông bất ngờ từ sau lưng quân địch, cũng có thể thả trên mái nhà để giữ độ cao để bắn cản hỏa lực, trong khi bộ binh theo sau sẽ vào chiếm tòa nhà tiền đồn.----ôm thứ Tư đã nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận thức được rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với TQ. "Chúng ta không tìm kiếm xung đột với họ", Biden nhấn mạnh trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đầu ngày hôm Thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định tại một sự kiện rằng mặc dù Mỹ không ở trong Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc, nhưng Mỹ sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Biden nhận xét thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu trong nhiều vấn đề khác nhau, từ cuộc chiến của Nga với Ukraine đến những lo ngại về biến đổi khí hậu, đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.----hôm thứ Tư nói rằng giá xăng dầu trong nước đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Giá giảm 1,25 USD/gallon so với đầu mùa hè và chính quyền đang "đạt được tiến bộ lớn" trong việc đưa giá xuống tới mức trước đại dịch coronavirus, theo Biden nói trong một bài phát biểu tại Bạch Ốc.Tổng thống Mỹ cũng công bố các biện pháp mới mà chính phủ sẽ thực hiện để chống lại "phí ẩn, không công bằng", còn được gọi là "phí rác" ("junk fees"), theo cách nói của Biden, mà các công ty tính phí bằng cách "lén" đưa chúng vào hóa đơn.----ói Anh và Liên Âu "có nhiều điểm chung, đặc biệt là những thách thức mà chúng ta đang đối mặt với nền kinh tế và biến đổi khí hậu." Bình luận của ông sau cuộc gọi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Der Leyen, người hy vọng hai bên có thể đạt được "giải pháp chung" cho các vấn đề Brexit còn tồn tại.Sunak viết: "Anh và Liên Âu sẽ làm việc cùng nhau như những người bạn và đồng minh để giải quyết những thách thức phía trước. Tôi mong được gặp trực tiếp." Hiện vẫn chưa rõ quan điểm của ông về Brexit và về Northern Ireland Protocol (Thủ tục Bắc Ireland) có khác với quan điểm của những người tiền nhiệm Boris Johnson và Liz Truss, hau người có quan hệ với Liên Âu đầy căng thẳng và bất đồng.----26/10/2022 đã ra lệnh cho cựu Chánh văn phòng Bạh Ốc Mark Meadows ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đang điều tra xem liệu Tổng thống Trump khi đó và các đồng minh của Trump có tìm cách lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia hay không.Biện lý quận Fulton là bà Fani Willis đã mở cuộc điều tra vào đầu năm ngoái về các hành động của Trump và những người khác nhằm lật ngược thất cử của Trump trước Joe Biden. Meadows là một trong số các cộng sự và cố vấn cấp cao của Trump mà Willis đã tìm kiếm lời khai. Bởi vì Meadows không sống ở Georgia, Willis, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã phải sử dụng một quy trình liên quan đến việc yêu cầu một thẩm phán nơi Meadows sống ở Nam Carolina ra lệnh cho Meadows xuất hiện.Meadows là nhân chứng quan trọng trong các kế hoạch của Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử 2020. Đích thân lúc đó Meadows đã bay đến Georgia, đã ngồi tham gia các cuộc điện thoại của Trump với các quan chức bầu cử của Georgia, đã phối hợp và giao tiếp với nhiều người có ảnh hưởng bên ngoài liên hệ chuyện Trump đòi Georgia sửa kết quả bầu cử Georgia 2020 để cho Trump thắng cử.----Một quan chức tình báo NATO đã thông báo với truyền thông Đài Loan rằng lợi ích kinh doanh rộng lớn của Elon Musk ở Trung Quốc ít nhất đã gián tiếp tham gia vào các cuộc tập trận quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) xung quanh Đài Loan vào tháng Tám.Một quan chức cấp cao trong NATO đã được CNA trích dẫn vào Chủ nhật (23/10) nói rằng NATO "quan ngại sâu sắc" về mối quan hệ giữa Elon Musk và đối tác kinh doanh thân thiết Larry Ellison (Chủ tịch kiêm Giám đốc Kỹ thuật công ty Oracle), và chính phủ Trung Quốc.Khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8/2022, TQ đã tập trận dữ dội chưa từng có xung quanh Đài Loan, bắn hỏa tiễn đạn đạo qua bầu trời Đài Loan và tấn công mạng ào ạt vào các cơ quan Đài Loan.Tin tình báo NATO chỉ ra dữ liệu lớn là do Tencent Holding thu thập và kỹ thuật điện toán đám mây của Oracle lần đầu được sử dụng để tạo ra "hình ảnh chiến dịch" giúp quân đội TQ đưa ra các quyết định chiến lược và chiến thuật, giúp điều chỉnh lịch trình tập trận hải quân và tích hợp nhiều lĩnh vực tác chiến như không gian mạng, trên bộ, trên biển, trên không và không gian.Tencent không chỉ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc WeChat mà còn tham gia vào chương trình “kết hợp quân-dân sự” của Trung Quốc, phát triển kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin và truyền thông. Mối liên hệ giữa Tencent và quân đội TQ đã tiếp tục khiến chính phủ Hoa Kỳ, Ấn Độ và các quốc gia khác quan tâm.Năm 2017, Oracle công bố liên minh chiến lược với Tencent và cùng năm đó, Tencent đã mua khoảng 5% cổ phần của Tesla. Trong một tweet được đăng vào tháng 3/2017, Musk viết rằng ông "rất vui khi có Tencent với tư cách là nhà đầu tư và cố vấn cho Tesla."

Theo dữ liệu công khai, thị trường Trung Quốc chiếm 25% tổng doanh thu toàn cầu của Tesla và là thị trường lớn thứ hai của Tesla. Năm 2021, doanh thu của Tesla tại TQ lên tới bằng 60% so với mức được thấy ở Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng.

---- Nghiên cứu của Point2Home cho thấy, tại California, những người thuê nhà ở Los Angeles, Long Beach, San Jose và Oakland đứng đầu danh sách những nơi tệ hại nhất để tìm mua ngôi nhà đầu tiên. Ở những thành phố đó, người lao động kiếm được chưa tới 40% mức lương cần thiết để chi trả mức trung bình nợ vay mua nhà hàng tháng của một ngôi nhà mua lần đầu.

Người thuê nhà ở Los Angeles kiếm được trung bình gần 50.000 đô la, trong khi thu nhập cần thiết để trả tiền vay mua nhà (morgage) là gần 167.000 đô la. Điều này có nghĩa là họ đang thiếu $117.369 so với những gì cần thiết để mua một ngôi nhà cấp thấp.

Đỡ hơn Los Angeles là tại Long Beach và Oakland, nơi người lao động kiếm được trung bình hơn 50.000 đô la. Thu nhập ở hai thành phố này được yêu cầu để trả khoản nợ vay mua nhà là từ 140.000 đến 150.000 đô la, có nghĩa là những người mua tiềm năng ở 2 thành phố này kiếm được ít hơn 90.000 đô la so với những gì họ cần để mua một ngôi nhà ban đầu.

---- Quận Cam: rinh 14 máy ATM đi. Cảnh sát thị trấn Brea đang truy lùng một người đàn ông mà họ cho là đã lấy trộm máy ATM bằng cách đóng giả là tài xế của công ty. Người đàn ông này đã đến một doanh nghiệp địa phương trên một chiếc xe tải hiệu Penske màu trắng, mặc đồng phục và nói đến đó để nhận lô hàng hàng ngày của công ty.

.



Lô hàng được chất lên xe tải và nghi phạm lái đi cùng 14 cây ATM với trị giá hơn 34.000 USD. Trong một bức ảnh giám sát do cảnh sát cung cấp, người tài xế có mái tóc đen, để ria mép, đeo kính. Chưa có thông tin nào khác. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với Sở Cảnh sát Brea.

---- Đại học Troy University (bản doanh ở Troy, Alabama) sẽ tổ chức lễ sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam trong tuần này, theo tin WSFA. Troy cung cấp bằng cử nhân khoa học về quản trị kinh doanh và bằng cử nhân khoa học về khoa học điện toán tại VN. Trên thực tế, Đại học Troy là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Mỹ cấp bằng đại học tại Việt Nam từ năm 2008. Kể từ đó, đã có hơn 1.000 SV tốt nghiệp Troy tại Việt Nam.

Tuần này, tại Việt Nam có 5 lễ khai giảng với 111 sinh viên tốt nghiệp. Viện trưởng là Tiến sĩ Jack Hawkins, đã có mặt tại Việt Nam cho những buổi lễ đó, cùng với Tiến sĩ Lance Tatum, Viện Phó về các vấn đề học thuật, và ông Sohail Agboatwala, Viện Phó về dịch vụ sinh viên. Họ sẽ gặp gỡ với các trường đối tác và các trường đối tác tiềm năng khi ở đó.

Đại học Troy có 135 quan hệ đối tác quốc tế tại 31 quốc gia khác nhau. Tại Đông Nam Á, TROY hợp tác với sáu trường đại học (5 ở Việt Nam và 1 ở Malaysia), cung cấp các chương trình đại học về truyền thông, khoa học điện toán, kinh doanh toàn cầu, tâm lý học và khách sạn, cũng như quản lý thể thao và du lịch.

---- Cả nước thiếu hơn 106.000 giáo viên. Theo Báo VietnamNet. Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội thảo “Bố trí giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018” tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước. TS Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết hiện nay, cả nước còn thiếu hơn 106.000 giáo viên các cấp học. Trong đó, bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.000 giáo viên, kế đến là bậc tiểu học thiếu gần 33.000 giáo viên, bậc THCS thiếu trên 18.000 và bậc THPT thiếu gần 12.000 giáo viên.

---- Đặng Như Quỳnh đưa tin sai lên Facebook bị án 2 năm tù. Theo Báo Lao Động. Đặng Như Quỳnh, 42 tuổi - Facebooker sử dụng mạng xã hội đưa thông tin thất thiệt về chủ tịch Gelex và Viglacera bị TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015.

---- Vụ hối lộ bay giải cứu: Bắt một nữ chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương, và cựu Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 27/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can. An ninh điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Tào Đức Hiệp (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam) về tội "Đưa hối lộ"... Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Lê Thị Ngọc Anh (SN 1984, chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

---- HỎI 1: Cộng Hòa kinh hoàng: bị các ứng cử viên Dân Chủ Hạ Viện vượt hơn 5 điểm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng cách dẫn đầu của các ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu chung của Hạ Viện Hoa Kỳ đã tăng lên 5 điểm trong cuộc khảo sát mới nhất của Politico-Morning Consult.

Có tới 47% cử tri đã ghi danh cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ nếu cuộc bầu cử giữa kỳ được tổ chức hôm nay, so với 42% sẽ ủng hộ một đảng viên Cộng hòa, theo cuộc thăm dò cho thấy.

Cuộc thăm dò của Politico-Morning Consult được thực hiện từ ngày 21 đến ngày 23/10/2022 thông qua các cuộc phỏng vấn với 2.005 cử tri đã ghi danh. Biên độ sai số được cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3704552-democrats-widen-lead-to-5-points-on-generic-congressional-ballot-survey/

---- HỎI 2: Có thêm người cao niên Nam Hàn làm việc?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nhật báo Chosun Ilbo viết: "Số người cao tuổi làm việc được trả lương tăng từ 1,55 triệu năm 2016 lên 2,47 triệu năm 2020, trong khi thu nhập bình quân đầu người của họ cũng tăng 15,7% từ 24,6 triệu W một năm lên 28,5 triệu W."

Chi tiết:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/10/25/2022102501481.html

.