Các thế lực thù địch của CSVN là ai?

Chính luận







Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và các “thế lực thù địch, phản động”, nhưng chúng là ai mà làm điện đầu nhà nước? Hỏi cho vui vậy thôi chứ Công an biết hết. Không dám bắt vì chúng nói đúng những việc đảng và nhà nước ngồi lên Hiến pháp và Pháp luật.



Dù vậy, những “chuyên gia viết mướn bảo vệ đảng” vẫn ngêu ngao rằng: “Nhiều năm qua, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt và nguy hiểm. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ” đối với Việt Nam; kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự ở Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.” (Báo điện tử ĐCSVN, ngày 17/03/2022)



Vậy là quá rõ, vì “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng nên mới có đấu tranh từ phía nhân dân, đứng đầu là giới đòi dân chủ, nhân quyền, giới trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong số những quyền con người, có các quyền được sống tự do, nói tự do, viết tự do, thông tin tự do và tín ngưỡng-tôn giáo tự do. Tất cả những quyền này đã quy định trong Hiến pháp, nhưng nhà nước vẫn công khai vi phạm. Chẳng hạn như nhà nước không cho dân ra báo, cấm thông tin tự do trên Internet bằng Luật an ninh mạng. Đảng cũng cấm dân biểu tình chống các âm mưu ngoại xâm, không được lập đảng chính trị đối lập, không được lập ra các hội đoàn không do đảng chủ động hay hậu thuẫn, và không được tổ chức hội họp nếu không có phép. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, những hạn chế cũng quy định bằng Luật, do Quốc hội của đảng soạn thảo có hợp tác, hoặc chủ động viết bởi hai Bộ Công an và Nội vụ. Ngoài ra, Chính phủ cũng hạn chế các quyền tự do của công dân bằng các Nghị định, Quyết định và Chỉ thị.



Trong những hành động một chiều, nhà nước đã nại cớ “an ninh và trật tự công cộng” để ngăn chặn các buổi tập hợp thờ phượng Tôn giáo của người Công giáo tại những địa bàn chưa có Nhà thờ và Nhà nguyện. Nhiều sắc dân thiếu số (đồng bào dân tộc) ở miền Bắc như người Hmong và nhiều sắc dân khác ở vùng Tây nguyện Việt Nam cũng bị kiểm soát và hạn chế sinh hoạt tôn giáo.



Tuy nhiên, nhà nước lại lập ra những Tổ chức Tôn giáo thân nhà nước để làm chiêu bài “có tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” để che mắt thế giới văn minh. Như vậy, không đúng sự thật khi báo ĐCSVN viết rằng: “Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Nhưng, cùng với cố tình phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và ở nước ngoài cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, ra sức chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền.”



CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH



Vậy “các thế lực thù địch” của đảng CSVN gồm những ai?



Bài viết của ĐCSVN liệt kê: “Có thể nhìn nhận rõ, các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng, núp bóng “ngọn cờ dân chủ”, “nhân quyền” chống phá nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị, xã hội tại Việt Nam.”



Tố cáo lung tung nhưng không dám nêu tên “các thế lực cực hữu” vì càng chối càng lòi đuôi.



Thêm vào đó, báo ĐCSVN cáo giác: “Còn có những người theo các trào lưu tư tưởng và đường lối chính trị trái ngược với giá trị của chủ nghĩa xã hội tại các nước phương Tây; những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị tại Việt Nam.





Ngoài ra, còn có một số tổ chức phi chính phủ “khoác áo nhân quyền”, trong báo cáo hàng năm thường xuyên vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, nổi bật như: Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), có trụ sở tại Mỹ. HRW thông qua vấn đề “nhân quyền” hướng tới thành lập các tổ chức hoạt động chống CNXH dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” đã mở ra một điều kiện mới để Mỹ, các nước phương Tây tăng cường hoạt động tác động về tư tưởng, văn hóa, dân chủ, nhân quyền vào các nước Đông Âu, Liên Xô trước đây.



Với Việt Nam, HRW cổ súy, tán dương với những nhân vật hoạt động chống đối Nhà nước, vi phạm pháp luật. Tổ chức này thường xuyên phác thảo ra những bản báo cáo, phúc trình xuyên tạc tình hình nhân quyền và can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam.”



BỊ CHỐNG KHẮP NƠI



Ngoài ra, dưới con mắt cú vọ của CSVN thì hai Tổ chức Ân xá Quốc tế / AI (Amnesty International) và Freedom House (FH) cũng nằm trong danh sách “thù địch” của đảng Việt Nam.





Báo ĐCSVN viết: “Hay như Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) với các nhóm hoạt động ở nhiều nước như: Mỹ, Đức, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan… Đối với Việt Nam, AI thường xuyên đưa ra các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người. AI đã đưa ra những nội dung xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn về tình hình các tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam, từ đó lớn tiếng đòi thả tự do cho các “tù nhân lương tâm” – thực chất là số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam…”

“Tổ chức Freedom House (FH) có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ). Từ khi hình thành đến nay, FH thường xuyên có những hoạt động can dự vào công việc nội bộ các nước, đặc biệt tổ chức này luôn thể hiện thái độ thân Mỹ và phương Tây và tư tưởng, hành động mang ý nghĩ thù hằn đối với các nước theo con đường XHCN, trong đó có Việt Nam. FH đưa Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet. FH tán dương cho các hành động chống phá nhà nước, chế độ ở nước ta theo kiểu tự do vô lối “thích viết gì thì viết, thích làm gì thì làm” trên không gian mạng.”

Bên cạnh những tổ chức trên, theo ĐCSVN: “Còn có một số tổ chức, hội nhóm khác luôn tìm mọi cách để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thậm chí xem đó là phương thức tồn tại và hoạt động như: Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do, Đảng nhân dân hành động, Hiệp hội đoàn kết công nông, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam… Đặc điểm chung của các tổ chức, hội nhóm trên đều được hậu thuẫn bởi các thế lực cực đoan trong chính giới ở Mỹ và một số nước phương Tây, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhằm lật đổ chế độ ở nước ta hiện nay.”



Thì ra cả Thế giới chống Việt Nam vì lội ngược dòng nhân bản tiến bộ của nhân loại, phản dân chủ và bóp ngẹt tự do. Đảng CSVN biết rõ như thế nhưng vẫn gân cổ cãi lấy được và dùng võ lực khống chế, đàn áp và bỏ tù những người bất đồng chính kiến.

Theo các con số không chính thức, ít nhất cũng có ngót 300 người đang bị tù tội hay bắt giam vì đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền.



MÁNH LỚI CHỐNG ÁP LỰC

Để chống lại áp lực quốc tế, nhà nước Việt Nam đã chỉ thị: “Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác để phát hiện, phòng chống, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và làm rõ, đầy lùi, đập tan thủ đoạn “lợi dụng nhân quyền” chống phá của các thế lực thù địch.” (báo ĐCSVN, ngày 17/03/2022)



Cụ thể, đảng ra lệnh:



Thứ nhất, “Tiếp tục đặt công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nước ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.”



Thứ hai, “Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò công tác bảo vệ và đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng nhân quyền chống phá ta, coi đó là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân để huy động sự tham gia của cả xã hội trong công tác này.”



Thứ ba, “Đổi mới hình thức, đa dạng các nội dung đấu tranh hiệu quả, bảo vệ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhân quyền ở Việt Nam.”



Thứ tư, “Để không còn “mảnh đất” cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói, giảm nghèo.”



Thứ năm, “Cần thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền.”



Nhìn chung, 5 chỉ thị này không có gì mới hơn những chủ trương đã có từ trước và đã thất bại vì những vi phạm các quyền con người mỗi ngày một khắc nghiệt và trắng trợn hơn. Nhưng khi những thất bại cũ được vá víu lại với lớp sơn mới thì “chiếc áo” nào cũng không thể làm nên “thầy tu”.



– Phạm Trần

(11/022)