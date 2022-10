Có một hình ảnh đáng nhớ là khi Đại hội Đảng CSTQ chuẩn bị bàn sửa Hiến pháp, cựu Chủ Tịch TQ Hồ Cẩm Đào khi đang ngồi kế bên Tập Cận Bình đã bị 2 công an tới áp giải đi ra.

- Trump tới Texas: hẳn là sẽ ứng cử TT 2024.

- Trump tới Texas vận động, im lặng khi bị hỏi vì sao nợ thành phố El Paso 569.204 đô tới 4 năm vẫn chưa trả

- Tòa kháng án: Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona phải nộp hồ sơ điện thoại để Ủy ban 6/1 điều tra.

Giữa Đại hội Đảng CSTQ, ngồi bên ông Tập, Hồ Cẩm Đào bị 2 công an tới xốc nách, áp giải đi ra. Tập công bố Ủy ban Thường vụ 7 người, trong đó 4 là đàn em cũ)

- An ninh Ukraine bắt cựu Dân biểu Vyacheslav Boguslaev vì tình nghi hợp tác với Nga, cung cấp phụ tùng máy. Ukraine: 67.470 lính Nga đã chết trên chiến trường từ khi Nga xâm lược Ukraine; trong 24 giờ qua, Nga mất 5 xe tăng, 2 trực thăng, 18 xe tải, 18 xe bọc thép, 14 ổ pháo. Ukriane tố Nga pháo kích: 2 dân thường chết, 9 người bị thương ở Donetsk. Nga: quân Ukraine từ bên kia sông Dnepr pháo 40 phi đạn vào thành phố Energodar, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

- LHQ: có chứng cớ Nga phạm tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền ở Ukraine, và quân Ukraine cũng có vài vi phạm luật nhân đạo quốc tế. LHQ: hơn 6.000 dân thường đã chết ở Ukraine, trong đó có 397 trẻ em.

- Ukraine: đã tái chiếm 88 khu định cư ở Kherson và 551 ở Kharkiv. Kherson: quân Nga rút khỏi 2 ngôi làng Charivne và Chkalove, các sĩ quan Nga di tản khỏi thành phố Beryslav. Zelensky: Nga đã bắn 36 phí đạn vào Ukraine trong đêm, hầu hết phi đạn đã bị Ukraine bắn chận. Kherson: Nga yêu cầu dân thường lập tức rời Kherson. Thị trưởng Belgorod (Nga): 2 dân thường chết vì phi đạn Ukraine. Tây Ban Nha: sẽ gửi 14 chiến đấu cơ đến Bulgaria và Romania để củng cố sườn phía đông của NATO.

- Cộng hòa kiện Google vì email bị vô thư rác

- Dallas: bắn chết 2 y tá bệnh viện, hung thủ bị cảnh sát bắn bị thương

- xuất xưởng máy laptop toàn cầu sẽ giảm 20% năm nay, phục hồi dự kiến vào năm 2024.

- Alex Jones lại kiện, tố thẩm phán cũ bất công, xin xử lại, nói bồi thường gần 1 tỷ là không hợp lý

- New York: tử tế nhằm người, bị đâm chết

- Quận Cam: bị bắt vì chơi trò hù dọa bom.

- Houston: Michael Tran thú tội ma túy

- Miền Tây: 65% doanh nghiệp được khảo sát có doanh thu giảm do tác động hạn mặn.

- VN: Thị trường ảm đạm, doanh nghiệp chứng khoán thê thảm

- HỎI 1: Giám đốc CDC mới dính COVID? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vì lạm phát, chỉ 59% dân Mỹ mừng lễ Halloween năm nay? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-23/10/2022) ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ám chỉ vào đêm thứ Bảy rằng ông sẽ tái tranh cử chức vụ Tổng thống năm 2024. Trong một cuộc biểu tình ở Robstown, Texas, Trump lập luận rằng cuộc bầu cử năm 2020 là "gian lận và bị đánh cắp. Và bây giờ, để làm cho đất nước của chúng ta thành công, an toàn và vinh quang trở lại, tôi có thể sẽ phải làm [tranh cử trở] lại", ông đã nhận xét. Tuy nhiên, Trump tập trung vào bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11/2022, nói rằng Cộng hòa "phải giành được một chiến thắng lịch sử."

---- Trump đã đến Texas vào chiều thứ Bảy cho một cuộc biểu tình vận động, nhưng tờ Houston Chronicle chỉ nói rằng Trump vẫn trả chi phí cho cuộc biểu tình mà Trump đã tổ chức năm 2019 ở El Paso. Theo báo Corpus Christi Caller Times, Trump đã xuất hiện tại Khu hội chợ khu vực Richard M. Borchard ở Robstown, nơi ông cùng các quan chức Cộng hòa, Thống đốc Dan Patrick, Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton và Dân biểu Hoa Kỳ Michael Cloud vận động cho bầu cử giữa kỳ.

Báo Houston Chronicle đã chỉ trích Trump vì đã quỵt tiền thành phố El Paso, nơi Trump đang nợ hơn 500.000 đô la: "Ngay sau vụ xả súng hàng loạt ở Walmart khiến 22 người chết ở El Paso, Trump đã lên lịch cho một cuộc mít tinh chính trị lớn trong thành phố trùng với một sự kiện do ứng cử viên tổng thống khi đó là Beto O'Rourke tổ chức. Nhưng trong khi O'Rourke đã trả lại tiền cho thành phố vì sự an toàn mà cảnh sát cung cấp, Trump đã không trả tiền chi phí cho thành phố."

Theo nhà báo Edward McKinley của Houston Chronicle, "Vị cựu tổng thống tỷ phú, người có khả năng chiến tranh chính trị đã quyên góp hơn 100.000.000 đô la, nợ thành phố El Paso 569.204 đô la cho chi phí giao thông, an ninh và khoản tiễn trễ hạn 21%. Vào năm 2020, thành phố đã thuê một công ty luật để đòi Trump trả tiền, nhưng cho đến nay đã thu được 0 đô la."

---- Theo một bản tin từ Politico, Tòa kháng án số 9 đã phán lệnh với tỷ lệ 2-1 rằng Kelli Ward (người đứng đầu Đảng Cộng hòa Arizona) phải nộp hồ sơ điện thoại theo yêu cầu điều tra của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1. Kelli Ward là người đã nộp nhiều vụ kiện thất bại khi đòi xóa bỏ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và để trao phiếu đại cử tri của tiểu bang Arizona cho Trump.

Theo phóng viên Josh Gerstein của Politico, "Ward lập luận rằng trát đòi [nộp hồ sơ điện thoại] vi phạm quyền của Tu chính án thứ nhất của bà vì can thiệp vào các hoạt động của bà với tư cách là chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona, nhưng lệnh tòa ban hành hôm thứ Bảy do đa số hội đồng tòa kháng án cho biết những lo ngại đó không phải là. đủ nghiêm trọng để không cho Ủy ban xem chi tiết về các cuộc gọi của bà."

Trong phán quyết của họ, Thẩm phán Barry Silverman và Eric Miller (Miller do Trump bổ nhiệm) đã viết, "Xét cho cùng, cuộc điều tra không phải về hồ sơ chính trị của Ward; nó là về sự tham gia của bà vào các sự kiện dẫn đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 và nó tìm cách khám phá những người mà cô ấy đã giao tiếp có liên quan đến những sự kiện đó..."

Bà Ward trước đó đã bị triệu tập ra điều trần trước Ủy ban 6/1 và liên tục viện dẫn Tu chính án số 5 để im lặng, không trả lời nhiều câu hỏi từ ủy ban 6/1.

---- Hôm Chủ nhật, một ngày sau khi bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản TQ mỗi 5 năm, Tổng Bí Thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã công bố 6 viên chức - Li Qiang (Lý Cường), Zhao Leji (Triệu Lạc Tế), Wang Huning (Vương Hồ Ninh), Cai Qi (Thái Kỳ), Ding Xuexiang (Đinh Tiết Tường) và Li Xi (Lý Hi) - sát cánh cùng ông với tư cách là thành viên Thường vụ Bộ Chính trị. Ủy ban 7 người này là cơ quan cầm quyền cao nhất TQ. Tổng Thống Nga Putin và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng tới Tập Cận Bình.

Nhóm gồm những người trung thành trung thành với ông Tập, trong đó có 4 người từng làm việc dưới quyền Tập, cho thấy rõ rằng Tập không chỉ phá vỡ tiền lệ gần đây để nắm nhiệm kỳ thứ 3 ở vị trí lãnh đạo của đảng, mà còn tập trung quyền lực ở cấp cao nhất ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Tập cũng công bố đầy đủ danh sách 24 thành viên Bộ Chính trị, lần đầu tiên sau ít nhất 25 năm không có phụ nữ.

Có 4 gương mặt mới trong Ủy ban thường vụ 7 người của Bộ Chính trị đều là đồng minh lâu năm của ông Tập: Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang và Li Xi. Ủy ban mới mở ra con đường để ông cầm quyền cho nhiệm kỳ thứ ba với những bất hòa nội bộ tối thiểu - và nhấn mạnh rằng mối quan hệ với ông Tập chiếm ưu thế hơn tất cả những người khác trong bối cảnh chính trị hiện tại của Trung Quốc.

Có một hình ảnh đáng nhớ là khi Đại hội Đảng CSTQ chuẩn bị bàn sửa Hiến pháp, cựu Chủ Tịch TQ Hồ Cẩm Đào khi đang ngồi kế bên Tập Cận Bình đã bị 2 công an tới áp giải đi ra. Một cựu chủ tịch Trung Quốc đã bị loại khỏi Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy 22/10/2022, trong khi người kế nhiệm ông, Tập Cận Bình, theo dõi. Theo Reuters, ông Hồ Cẩm Đào, 79 tuổi, đang ngồi cạnh ông Tập trong lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản, khi hai người có vẻ như an ninh bước đến gần ông.

Hồ Cẩm Đào tỏ thái độ cưỡng lại, không muốn đứng, thế rồi một người có vẻ như an ninh liên tục cố gắng kéo Hồ đứng lên. Hồ có vẻ như níu áo Tập như muốn nói gì, nhưng người có vẻ an ninh chen vào giữa, lôi Hồ ra.

Quan chức đảng ngồi ở phía bên kia của Hồ là Li Zhanshu thấy thế, mới bắt đầu đứng khi Hồ bị kéo rời đi nhưng bị một lãnh đạo khác kéo Li lại.

Sự ra đi của Hồ yếu đuối và trông có vẻ bối rối dường như là phần duy nhất không được công khai sắp xếp trước của phiên họp, theo Guardian. Các cơ quan truyền thông quốc tế vừa được phép vào hội trường để quay phim, và khoảnh khắc xốc nách Hồ Cẩm Đào kéo ra đã được ghi lại.

Video dài 1:48 phút:



https://youtu.be/RtzmWD1F6gk

---- Theo Vladimir Rogov, một thành viên hội đồng do Nga thành lập quản lý khu vực Zaporizhzhia Oblast do Moscow chiếm đóng ở đông nam Ukraine, quân Ukraine đã pháo kích vào thành phố Energodar, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. "Hiện tại, 3 phi đạn vào khách sạn và 1 phi đạn vào cổng thành phố đã được ghi nhận", Rogov nói và cho biết thêm rằng cuộc tấn công được thực hiện từ phía đối diện của sông Dnepr. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã tiến hành hơn 40 cuộc không kích vào thành phố và các vùng phụ cận, Rogov cho biết.

---- Theo ông Pavlo Kyrylenko, Tư lệnh Quân khu Donetsk, thông báo trên Telegram ngày 22/10, đã có 2 dân thường chết và 9 người bị thương ở Donetsk Oblast. Cung cấp thông tin về tình hình trong khu vực qua đêm, quan chức này cho biết quân Nga đã nã đạn vào nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận từ Avdiivka đến Liman, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. "Rất nguy hiểm nếu ở lại vùng Donetsk", Kyrylenko nói, đồng thời kêu gọi người dân di tản kịp thời.

---- Tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm Chủ Nhật khi đánh giá tổn thất của Nga cho biết 67.470 lính Nga đã chết trên chiến trường kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine. Con số này đánh dấu mức tăng 400 lính Nga tử trận so với con số của Ukraine hôm thứ Bảy.

.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng mất ít nhất 5 xe tăng, 2 trực thăng, 18 xe tải và xe chở dầu, 18 xe bọc thép bảo vệ, 20 phi cơ robot cấp chiến thuật, 14 hệ thống pháo và 21 phi đạn hành trình, quân đội Ukraine cho biết.

---- Truyền thông Ukraine cho biết Vyacheslav Boguslaev, chủ công ty động cơ phi cơ Motor Sich ở thành phố miền Trung Zaporizhzhia, đã bị quân Ukraine bắt và đang áp giải về Kyiv trong một đoàn xe. Boguslaev là cựu dân biểu quốc hội Ukraine bị tình nghi hợp tác và hỗ trợ quân Nga đang chiếm đóng một số phần trong 4 tỉnh Ukraine, bao gồm cả một phần khu vực Zaporizhzhia. Nhưng thành phố Zaporizhzhia vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

.

Các bản tin dẫn nguồn tin an ninh cho biết an ninh Ukraine đã phải phá cửa trước nhà của Boguslaev để khám xét. Nhà báo Iryna Romaliyska, viết trên Facebook và cũng trích dẫn các nguồn tin an ninh, cho biết Boguslaev nổi tiếng với quan điểm thân Nga. Cô viết, ông bị nghi ngờ là người cung cấp cho Nga các phụ tùng trực thăng cũng như có liên hệ với các cơ quan đặc nhiệm của Nga.

.

---- Một ủy ban độc lập của LHQ đã tìm thấy cơ sở hợp lý để kết luận rằng tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền đã xảy ra ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến vào cuối tháng 2/2022. Cao Ủy chính trị LHQ là bà Rosemary Di Carlo nói với Hội đồng Bảo an rằng Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Ukraine đã đệ trình báo cáo của mình lên Đại hội đồng trong tuần này và nhận thấy quân đội Nga phải chịu trách nhiệm về phần lớn các vi phạm tội ác chiến tranh.

-- Tại khu vực Kherson,

Thị trưởng Belgorod

Tây Ban Nha

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Các quan chức do Nga cài đặt ở Kherson,

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (

Cảnh sát Dallas

Theo phúc trình hôm thứ Sáu

Ông trùm thuyết âm mưu lại kiện

Bài học: đừng nổi giận, dù có gặp chuyện gì xảy ra.

Quận Cam: bị bắt vì chơi trò hù dọa bom.

Một người

Michael Tran

Miền Tây: 65% doanh nghiệp được khảo sát có doanh thu giảm do tác động hạn mặn.

Thị trường ảm đạm, doanh nghiệp chứng khoán làm ăn ra sao

Nhưng Ủy ban cũng phát hiện ra rằng quân Ukraine đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong một số trường hợp. Ủy ban đã ghi lại các mô hình xử tử, giam bất hợp pháp, tra tấn, đối xử tệ bạc, hãm hiếp và bạo lực tình dục... thực hiện tại các khu vực do quân Nga chiếm đóng.Di Carlo cho biết hơn 6.000 dân thường đã chết ở Ukraine, trong đó có 397 trẻ em. Tổng cộng 9.634 người đã bị thương. Bà nói thêm: ''Các số liệu thực tế có thể cao hơn rất nhiều." Tại khu vực Kherson, miền nam Ukraine, quân Nga đã rời khỏi 2 ngôi làng và các sĩ quan quân đội Nga đã được di tản ra khỏi thành phố Beryslav, theo lời quân đội Ukraine hôm thứ Bảy. Tin này nói, quân Nga đã rút hoàn toàn khỏi các làng Charivne và Chkalove của Ukraine. Trong khi đó, quân Ukraine tiếp tục tiến chiếm các khu định cư khác ở thành phố Kherson.Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng tổng thống Ukraine, hôm thứ Sáu cho biết quân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 88 khu định cư ở Kherson và 551 ở Kharkiv. Thị trưởng Belgorod (Nga) là Vyacheslav Gladkov cho biết 2 dân thường đã chết ở vùng Belgorod của Nga - gần biên giới phía đông của Ukraine - sau khi Ukraine nã pháo vào khu vực này. Gladkov cũng nói vụ tấn công đã đánh sập nguồn điện của hàng nghìn cư dân trong khu vực.Ông viết trên Telegram: "Ở Shebekino, vụ pháo kích đã khiến gần 15.000 người bị mất điện. Sẽ mất từ năm đến sáu giờ để khôi phục lại nguồn điện." Shebekino là một khu định cư của Nga bên ngoài thành phố Belgorod, nằm cách biên giới với Ukraine chỉ vài km về phía bắc. Tây Ban Nha cho biết sẽ gửi 14 máy bay chiến đấu đến Bulgaria và Romania để củng cố sườn phía đông của NATO trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Tây Ban Nha nói sẽ cử sáu máy bay phản lực Eurofighter và 130 binh sĩ đến Bulgaria từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2022 để huấn luyện các lực lượng địa phương.Tây Ban Nha cũng sẽ triển khai thêm 8 máy bay chiến đấu F18M và 130 nhân viên không quân được cử đến Romania từ tháng 12 đến tháng 3/2023 như một phần trong chiến lược "phản ứng và răn đe" của NATO. Tây Ban Nha cũng đã gửi 12 máy bay chiến đấu tới các nước thành viên NATO phía đông là Bulgaria, Lithuania và Estonia kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết Nga đã bắn phí đạn vào Ukraine trong đêm với 36 cuộc tấn công, hầu hết phi đạn trong số đó đã bị Ukraine bắn chận: "Đây là những cuộc tấn công hèn hạ nhằm vào các đối tượng quan trọng. Chiến thuật điển hình của những kẻ khủng bố. Thế giới có thể và phải ngăn chặn khủng bố này." Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên năng lượng và dịch vụ đang cố gắng sửa chữa lưới điện Ukraine cũng như tất cả của đơn vị phòng không cả nước. Các quan chức do Nga cài đặt ở Kherson, nơi bị Nga chiếm đóng, đã yêu cầu dân thường "ngay lập tức" rời khỏi Kherson trong quân Ukraine đang áp sát để tái chiếm: "Tất cả thường dân của Kherson phải ngay lập tức rời khỏi thành phố. Thường dân của Kherson và tất cả các cơ quan ban ngành và bộ hành chính dân sự phải băng qua bờ trái của sông Dnipro. Dự kiến tình hình căng thẳng trên mặt trận, sự gia tăng nguy cơ pháo kích hàng loạt vào thành phố và nguy cơ tấn công khủng bố." Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã kiện công ty Google vì công ty đã phân loại các email do RNC gửi là thư rác bằng cách chuyển các thư vào thư mục spam của người dùng. Google đã bác bỏ lời chụp mũ trong đơn kiện của RNC đệ trình lên Tòa án ở California, nói rằng các bộ lọc của Gmail chỉ "phản ánh hành động của người dùng... Chúng tôi tiếp tục làm việc để tối đa hóa khả năng gửi email đồng thời giảm thiểu spam không mong muốn." Đơn kiện đưa ra trong bối cảnh hoạt động gây quỹ từ RNC gia tăng với kỳ vọng vào kỳ giữa tháng 11/2022 tại Hoa Kỳ. Cảnh sát Dallas cho biết 2 y tá bệnh viện đã chết trong một vụ xả súng tại Bệnh viện Methodist Dallas vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 22/10/2022. Bệnh viện cho biết theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi phạm đã bắn chết 2 nhân viên, và sau đó đối mặt với một cảnh sát bệnh viện.Cảnh sát này đã bắn nghi phạm, Nestor Hernandez, 30 tuổi, khiến y bị thương. Sau đó y đã được tạm giữ, ổn định và chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị. Bệnh viện nói nghi phạm đã bắn hai y tá của khoa sản.Cảnh sát Dallas cho biết Hernandez hiện đang được tạm tha về tội cướp tài sản và có một thiết bị theo dõi gắn vào mắt cá chân đang hoạt động tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát trưởng Dallas, Eddie Garcia, gọi vụ xả súng là "một thất bại ghê tởm của hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta."----21/10/2022, lô xuất xưởng máy điện toán xách tay (laptop) toàn cầu có thể sẽ giảm 20% trong năm nay, với sự phục hồi dự kiến vào năm 2024. Trong suốt năm 2022, lĩnh vực này phải đối mặt với tình trạng bão hòa sau đại dịch COVID-19, trong khi các vấn đề bao gồm chiến tranh ở Ukraine, lạm phát và chuỗi cung ứng không ổn định đã làm gián đoạn thị trường.DigiTimes Research cho biết sự sụt giảm trong các lô hàng xuất xưởng bắt đầu trong quý 2 và có khả năng kết thúc với mức giảm 20% trong cả năm 2022 so với năm ngoái.Trong khi Microsoft nói sẽ ngừng hỗ trợ nhu liệu Windows 10 trong năm 2025 và với việc phổ biến màn hình OLED dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn cho các lô hàng điện toán xách tay trong những năm tiếp theo trước khi chậm lại vào năm 2027.----. Alex Jones đã đệ trình các thủ tục pháp lý hôm thứ Sáu xin 1 thẩm phán Connecticut quăng bỏ phán quyết gần 1 tỷ đô la chống lại y và xin phiên tòa mới trong vụ các gia đình nạn nhân Sandy Hook kiện y.AP loan tin rằng Jones lập luận rằng Thẩm phán Barbara Bellis (người đã phán Jones phải đền gần 1 tỷ đô cho các gia đình nạn nhân) đã xét xử không công bằng, và đó là "một cú xẩy thai của công lý."Luật sư của Jones, Norm Pattis và Kevin Smith, viết trong đơn: “thêm nữa, số tiền bồi thường thiệt hại vượt quá bất kỳ mối quan hệ hợp lý nào với bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa.”Christopher Mattei, luật sư của 15 nguyên đơn trong vụ kiện Jones, từ chối bình luận với AP nhưng cho biết một bản tóm tắt sẽ được đệ trình, xin quăng bỏ đơn khiếu kiện của Jones.Nhắc lại, vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook xảy ra vào ngày 14/12/2012, tại Newtown, Connecticut, Hoa Kỳ, khi hung thủ Adam Lanza, 20 tuổi, đã bắn chết 26 người (trong đó, 20 nạn nhân là trẻ em từ 6 đến 7 tuổi). Jones đưa ra thuyết âm mưu rằng không có chuyện xả súng như thế, vì đó là FBI đóng phim để lấy cớ siết luật súng. Nhiều người ủng hộ súng đã tin lời Jones đã quấy nhiễu các gia đình nạn nhân Sandy Hook. Bài học: đừng nổi giận, dù có gặp chuyện gì xảy ra. Joan Nunez, 37 tuổi, được cho là đã bị đâm chết vào tháng trước sau khi tức giận vì một người đàn ông khác không cảm ơn anh ta vì đã mở cửa giùm ở tiệm tạp hóa ở Gowanus, Brooklyn.Cảnh sát thành phố New York nói rằng hung thủ Edwin Pedroza, 42 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Sáu và phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát và tội sở hữu vũ khí. Một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra vụ việc nói với CBS News vào tháng trước rằng, sau vụ tấn công, nạn nhân còn đủ sức qu Văn phòng khẩn cấp đã được 1 người đàn ông gọi, báo động khoảng 8:50 sáng Thứ Bảy. Y nói các vụ nổ sẽ phát ra tại ga tàu vào một thời điểm không xác định.Cảnh sát và đội gỡ bom của Ty Cảnh Quận Cam đã nhanh chóng tới phong tỏa và khám xét nhà ga xe lửa, và niêm phong cả khu phố Paseo de Colinas đối diện ga. Đến khoảng 1:35 giờ chiều, Cảnh sát dò ra và bắt giữ người đàn ông báo động dỏm về bom.----đàn ông ở Houston đã nhận tội vi phạm buôn bán ma túy liên bang ở Đông Nam Texas., 31 tuổi, đã thú tội tàng trữ với ý định phân phối ma túy methamphetamine hôm thứ Năm trước Thẩm phán Tòa liên bang Christine L. Stetson. Tran phải đối mặt với mức án 40 năm tù liên bang.----Theo Báo Hậu Giang. Bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, theo khảo sát 113/1.433 doanh nghiệp lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ở ĐBSCL, đa phần doanh nghiệp cho rằng hoạt động của họ bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn nói chung trong 5 năm gần đây. Cụ thể, 73,5% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn. Chỉ có 26,5% không bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Do ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu, tác động tới chất lượng nguyên liệu, thiếu hụt nguyên liệu dẫn đến chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng. Khi chi phí tăng thì doanh thu giảm. 65% doanh nghiệp doanh thu giảm, trong đó 9% giảm doanh thu rất nhiều; chi phí sản xuất 72% doanh nghiệp tăng; các vấn đề nguyên liệu đầu vào có 50% doanh nghiệp bị tác động tiêu cực.----? Theo Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Thị trường chứng khoán ảm đạm kéo theo doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp chứng khoán giảm mạnh, thậm chí nhiều doanh nghiệp thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Công ty CP Chứng khoán FPT – FPTS lỗ trước thuế 35 tỷ đồng trong quý III/2022, trong khi cùng kỳ lãi 333 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ghi nhận hơn 60 tỷ đồng (=2,4 triệu USD) trong khi cùng kỳ [năm trước] lãi đậm 296 tỷ đồng. Tương tự, Công ty CP Chứng khoán Everest lỗ 187 tỷ đồng (=7,53 triệu USD).---- HỎI 1: Giám đốc CDC mới dính COVID?ĐÁP 1: Đúng thế. Giám đốc Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh - CDC), Bác sĩ Rochelle Walensky, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang có các triệu chứng nhẹ, cơ quan này cho biết. Cơ quan này cho biết thêm rằng bà đang cách ly ở nhà và sẽ tham gia các cuộc họp theo kế hoạch qua mạng trực tuyến.Chi tiết:---- HỎI 2: Vì lạm phát, chỉ 59% dân Mỹ mừng lễ Halloween năm nay?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát do RetailMeNot thực hiện đã khảo sát trên 1.000 người tiêu dùng và kết luận rằng người Mỹ đang chi tiêu tăng hơn 200%. Giữa trang phục, bánh kẹo và đồ trang trí, những người mua sắm cho biết họ đang chi khoảng 108,62 đô la, so với chi phí năm ngoái là 36,18 đô la.Chỉ có 59% người tiêu dùng dự định tổ chức lễ Halloween năm nay do lạm phát.Chi tiết: