Đọc thơ Phạm Cao Hoàng với dòng chữ thơm hương đất quê nhà

Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu thông qua những thay đổi Hiến pháp và tái khẳng định địa vị lãnh đạo cốt tủy của Chủ tịch Tập Cận Bình và vai trò chỉ đạo của ông trong đảng. Các sửa đổi, được gọi là "Two Safeguards" ("Hai biện pháp bảo vệ") và "Two Establishes" ("Hai cơ sở") là kết quả của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ do Tập khai mạc từ Chủ nhật tuần trước.