Giáo sư Nguyễn Văn Trung (1930-2022) vừa từ trần hôm 19/10/2022. Hình trái: tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn 1969; Hình phải, 50 năm sau, Montréal tháng 8/2019. [nguồn: trái, album gia đình Nguyễn Quốc Linh, phải, photo by Phan Nguyên]. Hình trên là từ bài viết của nhà văn Ngô Thế Vinh.

- Giáo sư Nguyễn Văn Trung (1930-2022) từ trần

- TQ ra lệnh công dân TQ rời Ukraine tức khắc (dấu hiệu Nga sắn dùng vũ khí nguyên tử?)

- Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức sau 45 ngày nhậm chức.

- Máy làm phụ tùng vũ khí Mỹ sản xuất ở Connecticut bán lậu qua Nga: 5 ngoại kiều bị bắt ở Latvia và Estonia, bị truy tố ở tòa Connecticut.

- Belarus: Không quân Ukraine cố gắng xâm phạm không phận Belarus hàng ngày (thú nhận: máy bay Nga tuần tra biên giới Belarus-Ukraine).

- Joe Biden và Văn Khố bị kiện để đòi giải mật, phổ biến hồ sơ ám sát JF Kennedy

- New York: Tòa xử con ông trùm Mafia có tội thuê người giết bố để chiếm gọn kinh doanh và sát thủ có tội

- Zelensky: Ukraine không đứng sau vụ tấn công cầu Kerch. Ukraine cúp điện luân phiên sau khi 30% nhà máy điện bị phi đạn Nga phá hủy.

- Anh: 1 máy bay Nga đã phóng một phi đạn gần 1 máy bay "kiểu dân sự" không vũ trang của Anh trên Biển Đen.

- Zelensky: 3 nhà máy năng lượng đã bị phi đạn Nga phá hủy hôm thứ Tư, Ukraine sẽ hạn chế phân phối khẩu phần điện. Ukraine xin Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha giúp vũ khí phòng không. Ukraine tố Nga ra lệnh thiết quân luật là để trục xuất hàng loạt công dân Ukraine.

- Pakistan cân nhắc mua dầu đại hạ giá của Nga.

- Tòa: có 4 emails giữa LS John Eastman & Trump, cho thấy Trump biết đã thua phiếu Biden nhưng vẫn cãi

- Một Biện lý Florida: sau bầu cử giữa kỳ, Trump sẽ bị truy tố vì trộm hồ sơ, giấu hồ sơ, cản trở quá lộ liễu

- LS của Trump đòi đổi thẩm phán trong vụ Bộ Trưởng Tư Pháp NY kiện, bị tòa từ chối.

- Joe Biden: TQ bao cấp sản phẩm TQ để làm suy yếu các hãng Mỹ, nên 75% sản lượng pin xe điện toàn cầu làm ở TQ. Biden: đang tài trợ xe điện Mỹ, siết khoa học TQ, bơm tiền xây trạm sạc điện khắp Hoa Kỳ.

- Lạm phát: Khoảng 38% người lao động tìm việc làm thứ hai, trong khi 18% người đang đi làm dọn nhà về nơi rẻ hơn. Phụ huynh đang đi làm: 70% nói lương thấp, chi phí lại tăng

- Giá nhà California thấp hơn 8,7% so với mức đỉnh tháng 5/2022, nhưng còn tăng 42% so với tháng 2/2020; giá nhà trung bình 1,2 triệu đô/căn trong tháng 9, tăng 36% so với tháng 2/2020.

- Quận Cam: trong vài giây, 17 nhân viên tiệm thẩm mỹ Việt bị trộm 40.000 USD qua máy xử lý thẻ tín dụng.

- Hàng nghìn mét bờ biển Thừa Thiên Huế biến mất.

- Bắt cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ.

- HỎI 1: Khoảng 6/10 dân Mỹ muốn Trump ra điều trần trước Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thêm không gian xanh sẽ tăng thọ dân xóm nghèo? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/10/2022) ---- Một dấu hiệu được suy đoán là Nga sắp sử dụng vũ khí nguyên tử tại Ukraine: Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và Tòa Đại sứ TQ tại Ukraine ra lệnh tất cả công dân Trung Quốc đang sống tại Ukriane hãy rời Ukraine tức khắc.

Video dài 1:53 phút:



https://youtu.be/9dr_BV30n0c

---- Giáo sư Nguyễn Văn Trung (1930-2022), một nhà văn và là một triết gia nổi tiếng tại Miền Nam VN trước 1975, vừa qua đời ở Brossard, Québec, Canada lúc 21:30 khuya ngày 19-10-2022. Theo lời kể của con trai là anh Nguyễn Quốc Linh, GS Nguyễn Văn Trung trên giường bệnh "khi được nghe tiếng nói của đầy đủ các con và cháu thì bố mới yên tâm, nhẹ nhàng ra đi lúc 21 h30 ngày 19-10."

Tiểu sử GS Nguyễn Văn Trung, ghi theo nhà phê bình văn học Thụy Khuê, trích như sau.

Nguyễn Văn Trung sinh ngày 26/9/1930, là nhà giáo, nhà văn - triết Việt Nam, bút hiệu khác: Hoàng Thái Linh, Phan Mai. Sinh tại làng Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình công giáo đông con. Cha là Nguyễn Văn Tuynh, thầy thuốc Bắc và mẹ là bà Thiệu Thị Tốt. Thuở nhỏ học trường dòng Puginier ở Hà Nội. Khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, tản cư về Hà Đông học ở chủng viện Hoàng Nguyên. Đến 1950, trở lại Hà Nội theo ban tú tài văn chương ở trường Chu Văn An.

Năm 1951, đỗ tú tài I, được nhà dòng cấp học bổng du học ở Âu Châu. Đến Toulouse rồi sang Bỉ học đại học Louvain, đậu cử nhân triết học, theo ban tiến sĩ triết học phần I. Cuối năm 1955 về Sài gòn, dạy triết ở trường Chu văn An. 1956 kết hôn với cô Trần Thị Minh Chi. Từ 1957, dạy triết tại đại học Huế. 1961 trở lại đại học Louvain trình luận án tiến sĩ và lấy bằng Tiến sĩ triết học, về nước (1961) dạy triết và văn ở đại học Văn Khoa Sài gòn. Khoảng 63-64, dạy đại học công giáo Đà Lạt. Một thời gian sau, ông bị "đuổi" khỏi đại học công giáo vì ảnh hưởng "độc hại" của cuốn Ca tụng thân xác trên sinh viên. Sau 1975, ông ở lại Đại học Văn khoa, nhưng các giáo sư miền Nam cũ không được dạy ba môn Văn, Triết, Sử nữa, ông chuyển sang nghiên cứu. Năm 1993, sang định cư ở Montréal, Canada.

Sách đã xuất bản

Sách giáo khoa: Luận lý học (tủ sách Á Châu, 1957). Đạo đức học (tủ sách Á Châu 1957). Luận triết học tập I (nhà xuất bản Nam Sơn). Phương pháp làm luận triết học (nxb Nam Sơn).

Tiểu luận: Nhận định I (nxb Nguyễn Du, 1958). Nhận định II (nxb Đại học 1959). Nhận định III, (nxb Nam Sơn, 1963). Nhận định IV ( Nam Sơn, 1966). Nhận định V (Nam Sơn, 1969). Nhận định VI (Nam Sơn, 1972) .

Lý luận văn học: Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết (Cơ sở xuất bản Tự Do, 1962). Lược khảo văn học tập I (Nam Sơn 1963). Lược khảo văn học II (Nam Sơn, 1965). Lược khảo văn học III (Nam Sơn 1968).

Văn học và chính trị: Chủ nghiã thực dân Pháp ở Việt Nam thực chất và huyền thoại (Nam Sơn 1963). Chữ và văn quốc ngữ thời kỳ đầu Pháp thuộc (Nam Sơn, 1974). Trường hợp Phạm Quỳnh (phỏng vấn những người viết sách báo đương thời với Phạm Quỳnh, Nam Sơn 1974). Chủ đích Nam Phong (Trí Đăng, 1975). Vụ án truyện Kiều (tập hợp những bài viết trong vụ tranh luận về truyện Kiều giữa Ngô Đức Kế và Phạm Quỳnh năm 1924, in 1972).

Triết học: Triết học tổng quát (Vĩnh Bảo, 1957). Ca tụng thân xác (Nam Sơn 1967). Hành trình trí thức của Karl Marx (Nam Sơn 1969). Đưa vào triết học (Nam Sơn 1970). Góp phần phê phán giáo dục và đại học (Trình Bày, 1967). Ngôn ngữ và thân xác (Trình Bày, 1968). La conception bouddhique du Devenir (Xã Hội, 1962). Danh từ triết học (làm chung với LM Cao Văn Luận, Đào Văn Tập, Trần Văn Tuyên, LM Xuân Corpet (nxb Đại học 1958).

Tôn giáo: Biện chứng giải thoát trong Phật giáo (nxb Đại học Huế, 1958). Người công giáo trước thời đại (nhiều tác giả) (Đạo và Đời, 1961). Lương tâm công giáo và công bằng xã hội (Nam Sơn, 1963).



Hình trái: Giáo sư Nguyễn Văn Trung tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn 1969; Hình phải, 50 năm sau, Montréal tháng 8/2019. [nguồn: trái, album gia đình Nguyễn Quốc Linh, phải, photo by Phan Nguyên]. Hình trên là từ bài viết của nhà văn Ngô Thế Vinh.





Sau 1975: Câu đố Việt Nam (nxb TP Hồ Chí Minh, 1986). Những áng văn quốc ngữ đầu tiên: Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản (Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 1987; nxb Hội Nhà Văn tái bản). Về sách báo của tác giả công giáo thế kỷ XVII- XIX (nhiều tác giả, nxb TP Hồ Chí Minh 1993).

Bản thảo soạn sau 75, chưa in: Lục châu học, Ngôn ngữ và văn học dân gian, Ăn mặc theo truyền thống Việt Nam, Đạo chúa vào Việt nam, Hồ sơ về hàng giám mục Việt Nam, Trương Vĩnh Ký con người và tác phẩm, Nhận định VII, VIII.

Ở hải ngoại, viết thêm Nhận định IX và X.



Ngoài những tác phẩm liệt kê trên đây còn hàng trăm bài báo đủ mọi thể loại, in trên các báo hàng ngày như Tin sáng, Dân chủ mới, Hoà bình... hoặc các tạp chí như: Văn học, Bách khoa, Đại học, Sáng tạo, Thế kỷ XX, Đất nước, Nghiên cứu văn học, Văn, Sống đạo, Hành trình, Thái độ, v.v... chưa in thành sách.

GS Nguyễn Văn Trung (phải) khi thăm học trò cũ ở California khoảng 10 năm trước, trong đó có TS Nguyễn Bá Tùng (trái). (Photo: Nhóm Nghiên cứu Triết học Đại học Văn khoa Sài Gòn)

Xin đọc tham khảo qua bài của nhà văn Ngô Thế Vinh về GS Nguyễn Văn Trung:

- In Retrospect: Nguyễn Văn Trung Nhìn Lại Một Hành Trình Trí Thức Lận Đận (Ngô Thế Vinh)

https://vietbao.com/a309954/in

- Nguyễn Văn Trung (Thụy Khuê)

http://thuykhue.free.fr/stt/n/NguyenvanTrung01.html

Nhóm Nghiên cứu Triết học Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 1975 thành kính chia buồn cùng gia đình GS Nguyễn Văn Trung. Nguyện xin Chúa nhân lành sớm đón Thầy hưởng vinh phúc trên nước Trời.

---- Một số hồ sơ nhạy cảm nhất của chính phủ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 sẽ được công bố vào ngày 15/12/2022, nghĩa là vài tuần nữa. Nhưng điều đó không đủ sớm đối với Quỹ Mary Ferrell Foundation, nguồn trực tuyến lớn nhất Hoa Kỳ về hồ sơ ám sát JFK, vì lập luận rằng tổng thống Biden và cựu tổng thống Trump đã ém lại hàng nghìn tài liệu một cách bất hợp pháp và lo ngại sẽ có nhiều lý do bào chữa hơn để tiếp tục ém lại lâu hơn.

Theo NBC News, luật "1992 JFK Assassination Records Collection Act" (Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát JFK năm 1992) yêu cầu tất cả các hồ sơ liên quan được lưu trữ trong Văn Khố phải được tiết lộ trước ngày 26/10/2017, "để công chúng được thông tin đầy đủ về lịch sử xung quanh vụ ám sát" nhưng nó cũng cho phép một số hồ sơ được giấu kín vì an ninh quốc gia.



Cựu Tổng thống Donald Trump viện dẫn an ninh quốc gia và đối ngoại trong việc giữ lại nhiều tài liệu. Tổng thống Biden cũng tiếp tục trì hoãn phổ biến toàn bộ hồ sơ trước khi công bố 1.491 tài liệu vào tháng 12/2021.

Rolf Mowatt-Larssen, một cựu nhân viên CIA và chuyên gia về vụ ám sát, tin rằng các tài liệu mật có thể tiết lộ âm mưu của các đặc vụ phản loạn, những người tìm cách "xóa sổ Kennedy sau Vịnh Con Heo và Cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba", theo NBC. Đơn kiện đòi phổ biến hồ sơ JFK được đệ trình hôm thứ Tư 19/10/2022 toàn bộ, không bôi xóa.

---- Con trai của một ông trùm Mafia hôm thứ Tư đã bị tòa New York kết tội đã ra thuê người giết cha ruột của mình: Anthony Zottola, 44 tuổi, con trai của gia đình tội phạm Bonanno bị kết tội âm mưu, thuê người giết cha (là ông trùm Sylvester Zottola) và cố gắng giết anh trai mình, theo tin của đài Fox 5 New York.

.

Các công tố nói rằng Zottola muốn cha và anh trai chết để y có thể kiểm soát việc kinh doanh bất động sản đầy lợi nhuận của gia đình. Himen Ross, kẻ trực tiếp bắn chết ông trùm Zottola, cũng bị kết án hôm thứ Tư. Cả Ross và Anthony Zottola đều phải đối mặt với án chung thân. Một số người khác liên quan đến âm mưu đã nhận tội, chỉ duy người lái xe chở sát thủ được trắng án.

---- Thủ tướng Anh Liz Truss đã tuyên bố từ chức vào thứ Năm chỉ sau 45 ngày tại vị, khiến bà trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Anh quốc. Bà tuyên bố rằng một cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ được hoàn thành trong tuần tới và bà sẽ giữ chức vụ này cho đến khi chọn được người kế nhiệm.

Việc từ chức của bà sau một ngân sách nhỏ thất bại, dẫn đến việc Truss thay thế Bộ Trưởng Ngân Khố Kwasi Kwarteng bằng Jeremy Hunt và đảo ngược một số chính sách kinh tế. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman đã từ chức hôm thứ Tư. 17 nhà lập pháp Bảo thủ đã kêu gọi thủ tướng từ chức sớm hơn trong ngày hôm Thứ Năm, với các đảng viên Lao động và Dân chủ Tự do thúc giục một cuộc tổng tuyển cử ngay lập tức.

Graham Brady, một lãnh tụ bảo thủ, nói hôm thứ Năm rằng Đảng Tories sẽ có thể hoàn tất quá trình bầu một nhà lãnh đạo mới vào ngày 28/10/2022. Brady nói rằng có thể tiến hành một cuộc bỏ phiếu và kết thúc cuộc bầu cử vào ngày đó và nói Anh quốc nên có một thủ tướng mới trước tuyên bố tài chính dự kiến vào ngày 31/10/2022.

---- Một hệ thống máy mài có độ chính xác cao được sản xuất tại Connecticut bị cấm xuất cảng sang Nga vì có ứng dụng trong các chương trình phổ biến vũ khí nguyên tử và quốc phòng đã bị chặn ở Latvia trước khi nó được chuyển đến Nga. Một bản cáo trạng truy tố nhiều người và công ty châu Âu đã công bố hôm thứ Ba 18/10/2022 tại Tòa liên bang khu vực Connecticut, nêu tên Eriks Mamonovs, 33 tuổi, Vadims Ananics, 46 tuổi và Janis Uzbalis, 46 tuổi (những người vừa kể bị bắt hôm thứ Ba tại Riga, Latvia) trong khi Stanislav Romanyuk người Ukraine, 37 tuổi, bị bắt tại Tallinn, Estonia, vào ngày 13/6/2022.

.

Bản cáo trạng truy tố họ âm mưu vi phạm luật và quy định xuất cảng của Hoa Kỳ để buôn lậu một máy mài kim loại độ chính xác cao sang Nga. Matthew Millhollin, đặc vụ điều tra an ninh nội địa ở tiểu bang New England, cho biết máy này “có thể được sử dụng cho các mục đích bất chính, bao gồm cả trong các ứng dụng quốc phòng để chế tạo vũ khí chiến tranh”. Tất cả nghi can hiện đang bị giam giữ và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ họ.

Andrew Adams, giám đốc lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture cho biết: “Sức mạnh và độ chính xác của kỹ thuật Mỹ không được phép sử dụng bởi cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Bản cáo trạng chỉ là một trong hai sau khi toàn bộ mạng lưới cung cấp công nghệ quân sự cho Nga bị tóm cổ, một số trong số đó đã được Nga chuyển đến chiến trường Ukraine.

---- Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tiết lộ rằng một máy bay Nga đã phóng một phi đạn gần 1 máy bay "kiểu dân sự" không vũ trang của Anh đang tuần tra không phận quốc tế trên Biển Đen. Sự việc xảy ra vào ngày 29/9. Wallace nói rằng phía Nga đã thừa nhận sự kiện đó và nói đó là "trục trặc kỹ thuật". Anh Quốc ban đầu đình chỉ các cuộc tuần tra trên Biển Đen, nhưng sau đó chúng đã được nối lại và các máy bay sau đó được hộ tống bởi máy bay chiến đấu, theo Wallace.

---- Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus Ivan Tertel hôm thứ Năm cho biết Không quân Ukraine cố gắng xâm phạm không phận Belarus hàng ngày. Ông nói thêm rằng Belarus đang chứng kiến "sự gia tăng các hoạt động tình báo từ lãnh thổ Ukraine hầu như mỗi ngày" theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta: “Thật không may, tình hình đang phát triển rất nghiêm trọng ở hướng nam của chúng tôi.” Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các máy bay Nga đang tuần tra biên giới nước này [nơi giáp biên Ukraine].

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm tái khẳng định với đài truyền hình Canada CTV rằng Ukraine không đứng sau vụ tấn công cây cầu Crimean (còn gọi là cầu Kerch) nơi nối Ukraine và bán đảo Crimea: "Chúng tôi không hề ra lệnh phá cầu đó, theo như tôi biết." Trước đó, Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yuriy Sak, nói rằng cuộc tấn công vào cầu Kerch là một cuộc tấn công giả để lấy cớ cho Nga bắn mưa phi đạn vào dân cư Ukraine.

Hàng nghìn mét bờ biển Thừa Thiên Huế biến mất.

Bắt cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ

----bắt đầu ở Ukraine từ sáng thứ Năm nhằm tiết kiệm năng lượng trong khi Nga đã bắn hủy 30% các nhà máy điện Ukriane và vẫn tiếp tục bắn phi đạn vào các nhà máy điện, nước Ukraine. Sở điện Ukraine Ukrenergo cho biết, tình trạng cúp điện toàn bộ sẽ xảy ra trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Năm với các mạng lưới phân phối địa phương để xác định khi nào các khu vực sẽ bị ngắt kết nối.----cho biết Pakistan đang cân nhắc mua dầu đại hạ giá của Nga khi ông tìm cách xoa dịu lo ngại rằng Pakistan có thể cần giãn nợ Câu lạc bộ Paris sau trận lũ lụt kinh hoàng. Cơ quan tín dụng Moody’s đã giảm xếp hạng của Pakistan xuống một bậc vào ngày 6 tháng 10, với lý do thanh khoản gia tăng và rủi ro dễ bị tổn thương bên ngoài do tác động kinh tế của lũ lụt, trong một quyết định bị chính phủ Pakistan phản đối gay gắt.Khi được hỏi liệu Pakistan có thể chuyển sang mua dầu giá rẻ của Nga hay không, Bộ trưởng Tài chính Ishaq Dar nói với các phóng viên: “Chúng tôi chắc chắn đang xem xét điều đó. Vì Ấn Độ mua dầu từ Nga, chúng tôi cũng có quyền [làm như vậy]. ”----nói rằng 3 nhà máy năng lượng đã bị phi đạn Nga phá hủy hôm thứ Tư, sau đợt Nga tấn công đầu ngày Thứ Tư. Zelensky kêu gọi dân tiết kiệm năng lượng, sau khi thông báo về việc hạn chế phân phối khẩu phần điện trong ngày 20/10 sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm.Zelensky nói: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khôi phục khả năng năng lượng bình thường của đất nước. Nhưng phải chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra trước mùa đông, vì dự kiến các đợt "khủng bố" của Nga sẽ tấn công các cơ sở năng lượng trong những tháng tới.----ổng thống Ukraine Andriy Yermak đã kêu gọi Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha, tất cả đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự chính của Ukraine, xin tăng cường khả năng phòng không của Ukraine vào hôm thứ Tư.Ông Yermak cho biết: “Chắc chắn, với những gì đang diễn ra trong những ngày gần đây, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là tạo ra sự bảo vệ cho các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tạo ra một lá chắn trên không cho Ukraine”, ông Yermak nói sau cuộc họp với phái viên 5 nước.Ngoài ra, Yermak cảm ơn các nước đã trợ giúp để Ukraine "một tay tiêu diệt gần 50% tiềm năng đe dọa chính của NATO," và nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quốc phòng sẽ tăng cường hơn nữa.----và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cáo buộc Nga cố gắng trục xuất hàng loạt công dân Ukraine sau quyết định của Nga về việc áp dụng thiết quân luật đối với 4 khu vực Ukraine đã sáp nhập vào hôm thứ Tư.Danilov viết trên Twitter: “Việc Putin thiết quân luật ở các khu vực bị sáp nhập là một bước chuẩn bị cho việc trục xuất hàng loạt người dân Ukraine đến các khu vực bị sa thải nhằm thay đổi thành phần các sắc tộc trên lãnh thổ bị chiếm đóng”.Ông kêu gọi Liên hợp quốc lên án "tội ác Nga thực hiện ở Crimea và vẫn không bị trừng phạt." Trước đó, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua nghị quyết phê chuẩn sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về việc áp dụng thiết quân luật tại 4 khu vực.----ủa Trump vào các tài liệu pháp lý trong đó có thông tin gian lận cử tri sai trái - và đã làm như vậy ngay cả sau khi Trump biết dữ liệu là không chính xác, theo lời một thẩm phán liên bang tiết lộ vào hôm thứ Tư.Trong một hồ sơ dài 18 trang, Thẩm phán liên bang David Carter đã viết rằng luật sư John Eastman của Trump phải gửi các email tới Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 trong các emails “cho thấy rằng Tổng thống Trump biết rằng các con số cụ thể về gian lận cử tri là sai nhưng vẫn tiếp tục quảng bá những con số đó, cả trước tòa và trước công chúng”.Sử dụng đặc quyền giữa luật sư-khách hàng, Eastman trước đây đã từ chối trao các hồ sơ này cho Ủy ban vì có liên quan đến những nỗ lực phá hoại kết quả bầu cử năm 2020, nhưng thẩm phán đã ra lệnh cho Eastman bây giờ phải gửi 4 email vì chúng “đủ liên quan đến tội hình sự là cản trở pháp lý.”----và trong khi Donald Trump không có tên trong lá phiếu, một Biện lý Florida cho rằng Bộ Tư pháp đang giữ lại bản cáo trạng cho đến khi bầu cử xong. Cách đây vài tháng, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã ra một bản ghi nhớ nói rằng không có chính trị gia nào trên lá phiếu có thể bị truy tố trước cuộc bầu cử mà không được sự chấp thuận của cá nhân ông ta.Nói với FloridaPolitics, Dave Aronberg nói rằng ông cho rằng Trump đã sở hữu các tài liệu chính phủ, đã từ chối nộp lại chúng và việc phát hiện ra thông tin về các hồ sơ nguyên tử, tối mật và bí mật xung quanh Mar-a-Lago có thể là ranh giới mà Trump đã vượt qua.Aronberg (làm việc ở Tòa Địa Hạt số 15, nơi bao trùm quận Palm Beach County và là nơi có câu lạc bộ của Trump) nói: “Chúng ta đọc các bản tin về các hồ sơ Trump chôm có liên hệ vật liệu nguyên tử, có liên hệ đến gián điệp Mỹ tại nước ngoài, nhưng chúng ta không biết chắc chắn (về những cáo buộc đó). Và đó là nơi tôi đoán (các tài liệu có) liên quan đến điều đó, và tôi nghĩ Trump sẽ bị truy tố sau bầu cử giữa kỳ.”Đối với bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, Aronberg nói, “Nếu bạn định truy tố Trump với bất kỳ tội nào, bạn phải buộc Trump dính trực tiếp vào bạo lực. Không phải là dễ dàng để làm."Ông tiếp tục dẫn lời một thẩm phán liên bang ở California, người đã cho phép phổ biến các email của John Eastman: “Có một thẩm phán liên bang, Thẩm phán (David) Carter, người đã nói rằng có nhiều khả năng là cựu Tổng thống Trump đã phạm hai tội đó. Nhưng một lần nữa, bạn phải có mối liên hệ trực tiếp giữa Trump và vụ bạo lực vào ngày hôm đó để các công tố viên truyt ố. Dựa trên những gì chúng ta biết bây giờ, không chắc chắn.”Nhưng các tài liệu Trump trộm ra khỏi Bạch Ốc cho thấy trực tiếp liên hệ tới Trump. Aronberg nói: “Trump liên tục thừa nhận trong các tuyên bố công khai của mình,” nghĩa là Trump biết và Trump có ý định chôm hồ sơ về giấu.Ông cho rằng phần quan trọng nhất là có thông tin nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Những bức thư của Kim Jong Un không có khả năng như vậy. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng có một số thông tin liên quan đến những thông tin tối mật và quan trọng nhất trong giới tình báo Mỹ.----hôm thứ Tư đã bác bỏ đề nghị từ nhóm luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump về đơn kiện của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James chống lại Công ty Trump Organization để xin chỉ định thay bằng một thẩm phán mới.Thẩm phán Hành chính Adam Silvera cho biết trong một đơn đệ trình hôm thứ Tư rằng Thẩm phán Tòa án Tối cao tiểu bang Arthur Engoron đã được chỉ định đúng cho vụ án của Trump. Trump muốn thay thế vì Thẩm phán Engoron lâu nay có vẻ chống lại Trump.Silvera viết trong phán quyết của mình: "Phù hợp với thủ tục của tòa án, Văn phòng Tổng Thư ký đã chỉ định một cách thích hợp hành động này cho Thẩm phán Engoron, với lý do nguyên đơn xác định nó, liên quan "đến Vụ kiện Thủ tục Đặc biệt (Special Proceeding)."Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của đài MSNBC chỉ ra rằng phán quyết được đưa ra trong một ngày có tin xấu đối với Trump, theo Rubin viết trên Twitter: "Và giữa phán quyết này, việc Trump ra tòa trả lời ngày hôm nay trong vụ cô E. Jean Carroll kiện; và một tòa án California cho rằng phải trao các email của luật sư John Eastman của Trump (cho biết Trump biết đã thất cử nhưng vẫn hồ hào bị đánh cắp bầu cử) là bằng chứng về tội hình sự của Trump (và do đó phải được chuyển cho ủy ban 1/6), thiệt là xui cho Trump."----tuyên bố rằng qua việc sử dụng "các biện pháp bao cấp và thương mại không công bằng", Trung Quốc đã làm suy yếu các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Hiện nay, 75% sản lượng pin xe điện toàn cầu được thực hiện ở Trung Quốc và quốc gia châu Á này kiểm soát gần một nửa sản lượng toàn cầu của một số nguyên liệu quan trọng, theo Biden.Phát biểu tại Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ đã liệt kê một số biện pháp mà chính quyền của ông đã thực hiện để thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước, bao gồm lệnh điều hành đặt ra mục tiêu đưa xe điện chiếm một nửa tổng doanh số bán xe hơi thường và xe tải mới vào năm 2030, giới thiệu tới Khoản tín dụng thuế 7.500 đô la để mua xe điện được sản xuất tại Mỹ, cũng như luật CHIPS and Science Act (Đạo luật Khoa học và CHIPS) và khoản đầu tư 7,5 tỷ đô la vào việc xây dựng các trạm sạc trên khắp nước Mỹ.Biden nói rằng doanh số bán xe điện ở Mỹ "tăng hơn gấp ba lần" kể từ khi ông nhậm chức và nhu cầu đối với các nguyên liệu quan trọng như lithium, niken và than chì sẽ tăng vọt, khiến chính phủ Mỹ đầu tư hơn 7 tỷ USD vào chuỗi cung ứng pin. Tổng thống Mỹ xác nhận 20 công ty trong nước sẽ nhận được 2,8 tỷ USD để xây dựng pin tại Hoa Kỳ và công bố "American Battery Materials Initiative" ("Sáng kiến vật liệu pin của Mỹ") nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.----đã đi tìm công việc thứ hai, trong khi thêm 14% có kế hoạch làm như vậy, theo một cuộc khảo sát hơn 1.000 nhân viên toàn thời gian tại Hoa Kỳ của Qualtrics International Inc., công ty sản xuất nhu liệu được hơn 16.000 tổ chức sử dụng.Đồng thời, 18% người trưởng thành đang đi làm cho biết họ đã chuyển đến một khu vực có chi phí sinh hoạt thấp hơn để cắt giảm chi phí, và 13% khác dự định làm như vậy.Đặc biệt, các bậc phụ huynh đang đi làm có khoảng 70% nói rằng lương của họ không theo kịp với chi phí gia tăng. Một nghiên cứu gần đây của Viện Brookings ước tính rằng mức giá tăng đột biến hiện nay có nghĩa là hiện sẽ tốn hơn 300.000 USD để nuôi một đứa trẻ đến 17 tuổi, tăng 26.000 USD kể từ khi lạm phát tiếp tục.Gần một nửa số cha mẹ đang đi làm đã tìm kiếm công việc thứ hai và có khả năng chuyển đến các thành phố rẻ hơn gần gấp đôi so với những nhân viên không có con.----hiện thấp hơn 8,7% so với mức đỉnh của tháng 5/2022. Giá nhà trung bình cho một gia đình ở California đã giảm xuống còn 821.680 đô/căn vào tháng 9, giảm 2,1% trong tháng và giảm 8,7% so với mức cao nhất mọi thời đại 900.000 đô/căn được thiết lập vào tháng 5.Đó là sự đảo ngược nhanh chóng so với thời kỳ bùng nổ giá của đại dịch. Dù vậy hãy nhớ rằng, mức trung bình vẫn tăng 42% so với tháng 2/2020 - tháng cuối cùng trước khi virus coronavirus ảnh hưởng đến nền kinh tế.Quận Cam: Giá nhà trung bình 1,2 triệu đô/căn cho tháng 9 không đổi so với tháng 8, giảm 7,3% so với tháng 5 và vẫn tăng 36% so với tháng 2/2020.Khu vực Vịnh Bắc California: Trung bình 1,26 triệu đô/căn giảm 0,5% trong tháng, giảm 16,5% so với tháng 5, nhưng tăng 38% so với tháng 2/2020.---- Quận Cam: trong vài giây, 17 nhân viên tiệm thẩm mỹ Việt bị trộm 40.000 USD qua máy xử lý thẻ tín dụng. Cảnh quay an ninh từ tiệm The Grand ở trung tâm thành phố Brea cho thấy một tên trộm đột nhập vào tiệm, và đi thẳng đến 1 máy thanh toán thẻ tín dụng gần cửa ra vào.cho biết vụ trộm xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật 16/10/2022.Mai nói: “Y biết chính xác nên chọn cái nào." Mai nói rằng tên trộm đã nhắm mục tiêu vào máy xử lý thẻ tín dụng thay vì máy tính tiền truyền thống. Hung thủ đã sử dụng máy thanh toán tín dụng để hoàn trả tiền vào thẻ tín dụng trả trước hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp. Sau đó, thẻ có thể được sử dụng để rút tiền từ máy ATM khác.Sử dụng phương pháp như trên, Mai cho biết tên trộm đã lấy trộm khoảng 40.000 USD từ 17 nhân viên. Nghi phạm vẫn chưa bị bắt và tiệm cho biết ngân hàng của họ không bảo đảm các nhân viên trong thẩm mỹ viện sẽ nhận lại tiền của họ.Mai nói: “Không ai có thể tưởng tượng được rằng cú lừa qua máy xài tín dụng này lại có như thế. Theo đúng nghĩa đen, họ lấy chiếc máy này, cắm vào và hoàn tiền cho những thẻ Visa trả trước này lên tới 15.000 đô la, gần như xóa sổ tiền của một ai đó”.Một nhân viên tại thẩm mỹ viện này bị mất nhiều ngàn đô la trong vụ trộm này cho biết cô lo lắng số tiền bị trộm từ tài khoản của mình sẽ không bao giờ tìm lại được.Bà Mai nói: “Chúng tôi rất buồn khi nghĩ rằng đây là những người hàng tháng phải trả tiền vay mua nhà, trả tiền mua xe, trả tiền thuê nhà và đủ thứ tiền khác."----Theo Báo VnExpress. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Sơn Ca, sóng biển lớn kèm triều cường đã khiến nhiều km bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở sâu hàng chục mét. Cách cửa Thuận An khoảng 4 km, bờ biển thôn Tân An và thôn An Dương ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị biển xâm thực dài hơn 400 m, sâu hơn 20 m. Hàng dương liễu phòng hộ bị nước biển đánh sập, đe dọa cuộc sống hơn 1.000 hộ dân.----. Theo Báo Thanh Niên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để làm rõ tội “nhận hối lộ”. Trước đó, ngày 29.4, C03 đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn ở nước ngoài), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, và ông Phan Huy Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, đang ở tù), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cùng 7 bị can khác.---- HỎI 1: Khoảng 6/10 dân Mỹ muốn Trump ra điều trần trước Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1?ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết người Mỹ nghĩ rằng cựu Tổng thống Trump nên điều trần trước Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1. Một cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth được công bố hôm thứ Tư cho thấy rằng cứ 10 người Mỹ thì có 6 người cho rằng Trump nên tuân thủ trát đòi ra điều trần gần đây của ủy ban kêu gọi ông xuất hiện trước Ủy ban.Chi tiết:

---- HỎI 2: Thêm không gian xanh sẽ tăng thọ dân xóm nghèo?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chìa khóa để thu hẹp khoảng cách về tuổi thọ của một người nếu họ nghèo so với nếu họ giàu sẽ có thể đơn giản như việc thêm không gian xanh cho một số khu vực lân cận. Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Hai trên Tạp chí Journal of Epidemiology and Community Health (Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng), cứ tăng 10% diện tích không gian tthiên nhiên và khu vườn riêng, thì có liên quan đến việc giảm 7% số ca chết yểu ở những người dưới 65 tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/19/green-space-life-span-poor-neighborhood/9521666187193/

