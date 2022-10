Một nữ vận động viên leo núi người Iran thi đấu không đội khăn trùm đầu tại Nam Hàn nghi đã bị Iran tống giam. Cô Elnaz Rekabi thi leo núi, cột tóc vì khăn đã rơi.

.

- 162 nhà khoa học TQ làm việc ở lò nguyên tử Hoa Kỳ LANL từ 1987-2021 đã về TQ xây dựng kỹ nghệ siêu thanh, máy bay không người lái và đầu đạn xuyên sâu.

- Nga & Ukraine trao đổi tù nhân. Ukraine nhận về 108 nữ tù (hầu hết là nữ binh). Nga nhận về 110 người Nga.

- Nga: sẽ bắn sập các nhà máy điện và nước Ukraine. Zelensky: 30% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy, gây mất điện diện rộng, không thể hòa đàm được, xin toàn dân tiết kiệm điện nước. WHO: mùa đông sẽ làm thê thảm hơn, vì mất điện sưởi ấm. Sở Energoatom: Nga bắt cóc 2 nhân viên cấp cao lò điện hạt nhân Zaporizhzhia nơi do Nga kiểm soát. Ukraine: đã nhận được 2 tỷ euro hỗ trợ tài chính từ Liên Âu. Gallup: 7/10 dân Ukraine muốn tiếp tục chiến đấu, 9/10 nói chiến thắng là giành lại toàn bộ lãnh thổ kể cả Crimea.

- Đan Mạch: những cú nổ mạnh đã làm rò rỉ các đường ống Nord Stream; Nga: Nga sẽ bị đổ tội làm nổ

- Quốc hội Estonia: Nga là "chế độ khủng bố, là nhà nước hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố vì gâychiến ở Ukraine.

- Úc không công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, đại sứ bị Thủ tướng Israel triệu tập, rầy mắng

- 1 nữ vận động viên Iran thi leo núi ở Nam Hàn, không đội khăn trùm đầu, nghi bị Iran áp giải từ sân bay vào tù

- Philippines sống chung với lũ lụt

- Đức: cách chức người chỉ huy an ninh mạng Đức quốc vì liên hệ tình báo Nga.

- UNICEF: Nga xâm lược Ukraine đã đẩy 4 triệu trẻ em vào cảnh nghèo đói trên khắp Đông Âu và Trung Á

- Belarus: 9.000 lính Nga sẽ đóng quân ở Belarus

- Elon Musk nói "rút lại yêu cầu tài trợ" từ Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng Bộ QP Mỹ đang tính trả tiền cho Starlink

- 1 phi cơ chiến đấu Nga lao vào 1 thành phố Nga: 4 người chết, 6 người mất tích, sập nhiều tầng của chung cư 9 tầng.

- Vụ bắn chết 11 lính Nga, gây bị thương 15 người: 2 tay súng là từ Tajikistan, cãi về tôn giáo rồi nổ súng

- cựu phóng viên TV nhà nước Nga Marina Ovsyannikova trốn được qua 1 nước Châu Âu

- Mỹ: sẽ trừng phạt Nga và Iran, tố Iran bán cho Nga các phi cơ không người lái đế bắn vào dân Ukraine

- Trump Organization và các giám đốc lớn đã nhận đơn kiện tống đạt ra tòa. Trump chạy quanh, cũng dính.

- Mật vụ bảo vệ Trump và gia đình bị Trump tính tiền ở khách sạn giá cắt cổ ($1.160/phòng, lẽ ra $242/phòng).

- Chương trình xóa nợ cho sinh viên của Biden: 8 triệu người đã nộp đơn.

- Los Angeles: xe bọc sắt chở tiền đậu ngoài ngân hàng bị dí súng cướp, 1 người bị thương.

- San Jose: dẹp sòng bài lậu, bắt 7 người Việt.

- HỎI 1: Để tăng tuổi thọ, cần tập thể dục? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc duỗi thẳng tóc gây ra ung thư? ĐÁP 2: Có nguy cơ ung thư.

QUẬN CAM (VB-18/10/2022) ---- Một báo cáo mới ghi rằng, nhiều nhà khoa học Trung Quốc từng làm việc tại một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu vũ khí tiên tiến nhất ở Mỹ đã được CSTQ tuyển dụng. Khoảng 162 nhà nghiên cứu từng làm việc tại Los Alamos National Laboratory (Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos) từ năm 1987 đến năm 2021 đã trở lại Trung Quốc để làm việc với các chương trình phát triển kỹ thuật siêu thanh, máy bay không người lái và đầu đạn xuyên sâu.

.

Có nhiều trường hợp về các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã trải qua phòng thí nghiệm ở New Mexico - nơi ban đầu quả bom nguyên tử được tạo ra - đến nỗi họ được mệnh danh là “Câu lạc bộ Los Alamos”.

.

Greg Levesque, người viết báo cáo từ Strider Technologies, nói với Telegraph: “Những gì chính phủ TQ đã thiết lập là một hệ thống. Hệ thống đó được xây dựng để đưa sinh viên đến Hoa Kỳ, đến Anh, nghiên cứu, học hỏi và sau đó có những lợi ích về tài chính và danh tiếng khi thực sự quay trở lại [Trung Quốc]. ” Báo cáo đưa ra sau khi có tin cho rằng các phi công quân sự Anh đang được chiêu dụ đến TQ để huấn luyện Quân lực TQ.

.

---- Israel đã triệu tập đại sứ Úc vào đầu ngày thứ Ba sau khi Úc thông báo họ đang đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, yêu cầu đại sứ giải thích về hành động này.

.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Yair Lapid chỉ trích động thái "vội vàng" của Úc và bày tỏ "hy vọng chính phủ Úc quản lý các vấn đề khác một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn", khẳng định Jerusalem là "thủ đô vĩnh cửu và thống nhất của Israel".

.

Trước đó, Ngoại trưởng Úc Penny Wong thông báo Úc sẽ trở lại như cũ, công nhận Tel Aviv là thủ đô của Israel, đảo ngược quyết định của cựu Thủ tướng Scott Morrison từ năm 2018 về việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô. Wong nhấn mạnh chính phủ hiện tại khuyến khích Úc nỗ lực quốc tế trong việc theo đuổi tiến bộ có trách nhiệm hướng tới một giải pháp hai nhà nước công bằng và lâu dài, giữa Israel và Palestine.

.

---- Một nữ vận động viên leo núi người Iran đã thi đấu mà không đội khăn trùm đầu tại một cuộc thi quốc tế hiện được cho là sẽ bị chính phủ Iran tống giam. Bạn bè trở nên lo lắng cho sự an toàn của cô Elnaz Rekabi sau khi họ nói rằng họ không thể liên lạc với cô sau khi cô xuất hiện tại giải đấu ở Nam Hàn hôm Chủ nhật 16/10/2022, với các báo cáo cho thấy điện thoại di động và hộ chiếu của cô đã bị tịch thu.

.

Đại sứ quán Iran tại Seoul đã phủ nhận “tất cả những tin tức giả mạo, sai sự thật và thông tin sai lệch” và cho biết Rekabi đã lên đường trở về Tehran vào sáng thứ Ba 18/10/2022. Nhưng IranWire nói có nguồn tin cho biết cô Rekabi sẽ bị áp giải vào nhà tù khét tiếng Evin ngay từ sân bay khi cô hạ cánh. Tin này cho biết Quân đoàn Vệ binh Cách mạng của Iran đứng sau một âm mưu lừa Rekabi vào đại sứ quán Iran ở Seoul, hứa cô sẽ về Iran an toàn.

.

Cô Elnaz Rekabi thi leo núi, buộc tóc vì khăn đã rơi.

.

Trong một tin nhắn đăng trên Instagram hôm thứ Ba, Rekabi nói rằng khăn trùm đầu của cô bị rơi ra "một cách vô ý" và cô xin lỗi vì "đã khiến mọi người lo lắng." Những lo sợ về sự an toàn của Rekabi xuất hiện sau nhiều tuần biểu tình ở Iran trước cái chết của một phụ nữ trẻ, Mahsa Amini, trong khi bị cảnh sát đạo đức bắt giam. Cô Amini đã bị giam giữ vì không đội khăn trùm đầu đúng cách.

.

---- Philippines sống chung với lũ: xe taxi cho mùa lụt.

Video dài 1:12 phút:



https://youtu.be/VH-40vVbiag

.

---- Người đứng đầu an ninh mạng Đức quốc đã bị cách chức sau các báo cáo về mối liên hệ có thể có với tình báo Nga. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã bãi nhiệm Arne Schönbohm ra khỏi chức vụ Giám Đốc BSI. Schönbohm đã đồng sáng lập một nhóm an ninh mạng cách đây một thập niên, tập hợp các chuyên gia từ các tổ chức công và khu vực tư nhân.

.

Truyền thông Đức đã đưa tin rằng một trong những thành viên của nó là một công ty do một cựu nhân viên tình báo Nga thành lập và Schönbohm được cho là đã duy trì quan hệ với nhóm. Cách đây hơn một tuần, Chính phủ Đức cho biết họ đang điều tra các báo cáo một cách toàn diện.

.

Các cáo buộc chống lại Schönbohm được đưa ra khi cảnh sát Đức điều tra một vụ "phá hoại" cơ sở hạ tầng đường sắt Đức, được nghi do tình báo Nga thực hiện sau vụ nổ đường ống Nord Stream. Các tuyến cáp thông tin quan trọng đã bị cắt tại hai địa điểm vào ngày 8 tháng 10/2022, buộc các chuyến xe lửa ở bắc Đức quốc phải tạm dừng trong 3 giờ và gây ra sự hỗn loạn đi lại cho hàng nghìn hành khách.

.

---- Nga tiếp tục tấn công trên không vào Ukraine hôm thứ Ba, một phần của chiến lược hiện đã rõ ràng sau 8 ngày - Nga đang cố gắng làm tê liệt các nhà máy điện và nước của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên Twitter rằng "30% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy, gây mất điện trên diện rộng". Ông cho biết thêm, hiện "không còn chỗ cho các cuộc đàm phán với chế độ của Putin". Các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái đã tấn công không chỉ thủ đô của Kyiv mà còn tấn công các thành phố ở những nơi khác.

.

Reuters nói đây là kiểu tác chiến của Tướng Sergei Suvorkin, gần đây được Vladimir Putin bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh chiến trường Ukraine. Với biệt danh "Tướng của Ngày Tận Thế" (General Armageddon), Suvorkin nổi tiếng với việc thực hiện các cuộc tấn công phi đạn không ngừng vào các thành phố (như ông đã làm ở Syria và Chechnya) bất chấp gây thương vong cho dân thường.

.

Theo New York Times, khi tình trạng mất điện liên tục trở nên phổ biến, người dân Kiev và các nơi khác đang khuyến khích nhau "tiêu thụ có ý thức" để tiết kiệm điện. Trên phương tiện truyền thông xã hội, các cửa hàng, ngân hàng và các nhà bán lẻ lớn khác đã đăng ảnh về các biện pháp mà họ đang thực hiện để giảm sử dụng năng lượng, tắt các bảng hiệu được chiếu sáng và khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. Ý tưởng là để giảm bớt áp lực lên lưới điện để công nhân có cơ hội sửa chữa.

.

World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) tuần này cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện ngay trước mùa đông làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo: Nó “có thể trở thành vấn đề sinh tử nếu mọi người không thể sưởi ấm nhà của họ”.

.

---- Sở Energoatom (công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân nhà nước Ukraine) hôm thứ Ba đã cáo buộc Nga "bắt cóc" hai nhân viên cấp cao của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nơi do Nga kiểm soát (ZNPP). Energoatom cho biết người đứng đầu công nghệ thông tin của nhà máy, Oleh Kostyukov, và phụ tá của giám đốc nhà máy, Oleh Oshek, đã bị bắt vào hôm thứ Hai và nhấn mạnh rằng "không có gì được biết về nơi ở hoặc tình trạng của họ."

.

---- Phần lớn người Ukraine muốn tiếp tục chiến đấu chống Nga - và họ đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho chiến thắng, theo một cuộc khảo sát của Gallup được công bố hôm thứ Ba. Có tới 7/10 dân Ukraine được khảo sát hồi tháng 9 cho biết Ukraine nên tiếp tục chiến đấu cho đến khi họ giành chiến thắng. Khoảng 1/4 muốn thương lượng để chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt.

.

Họ còn đoàn kết hơn khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra để Ukraine tuyên bố họ đã thắng trong cuộc chiến. Có tới 9/10 nói chiến thắng được xác định là giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất kể từ năm 2014, bao gồm cả Crimea.

.

Trong các ghi nhận khác trong bản thăm dò:

. 94% tin tưởng vào quân đội Ukraine.

. 85% tán thành việc làm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

. 66% tán thành sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.

. 54% tán thành hiệu suất làm việc của lãnh đạo NATO.

. chưa tới 0,5% tán thành sự lãnh đạo của Nga.

.

---- Quốc hội Estonia, còn được gọi là Riigikogu, hôm thứ Ba đã chỉ định Nga là "chế độ khủng bố" và là "nhà nước hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố" vì cuộc chiến ở Ukraine. Chủ tịch Quốc hội Estonia cho biết trong một tuyên bố: “Ủng hộ lời kêu gọi của Quốc hội Ukraine đối với các quốc gia và tổ chức quốc tế, Riigikogu tuyên bố chế độ Nga là một chế độ khủng bố và Liên bang Nga là một nhà nước hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, mà các hành động của họ phải được đối đầu cùng nhau. Riigikogu kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng các tuyên bố tương tự." Bản văn cũng nói rằng họ coi lính đánh thuê Wagner của Nga, cũng như các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, là các tổ chức khủng bố.

.

---- Ukraine hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã nhận được 2 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô từ Liên Âu. Các khoản tiền này đại diện cho một phần của gói trị giá lên tới 9 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine khi cuộc chiến với Nga tiếp tục. Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và tuyên bố rằng Kiev tin tưởng vào việc thực hiện phần còn lại của chương trình "càng sớm càng tốt" vì đây là một "đóng góp quan trọng" cho sự ổn định tài chính của Ukraine và tiếp tục nỗ lực chiến tranh.

.

---- Cảnh sát Đan Mạch hôm thứ Ba cho biết cuộc điều tra của họ đã xác nhận rằng "những cú nổ mạnh" là nguyên nhân gây ra rò rỉ trên các đường ống Nord Stream, gây ra "thiệt hại lớn" cho Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đan Mạch nói vẫn đang điều tra, nhấn mạnh vẫn còn "quá sớm để nói bất cứ điều gì về khuôn khổ hợp tác quốc tế với Thụy Điển và Đức" và vẫn chưa rõ khi nào điều tra sẽ hoàn tất.

.

Trong khi đó, Điện Kremlin một lần nữa chỉ trích các nước phương Tây vì đã tiến hành cuộc điều tra về các vụ việc một cách "bí mật" mà không cho điều tar viên của Nga tham dự, và cáo buộc rằng "cuộc điều tra được thiết lập để sẽ đổ lỗi cho Nga [gài nổ đường ống]."

.

.

---- Nga và Ukraine đã thực hiện một trong những vụ hoán đổi tù nhân lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay, trao đổi tổng cộng 218 người bị giam giữ, trong đó có 108 phụ nữ Ukraine. Andriy Yermak, người đứng đầu bộ tham mưu của Tổng thống Ukraine, cho biết có 12 thường dân (còn lại là nữ quân nhân) trong số những phụ nữ được trả tự do vào hôm thứ Hai: “… Chúng tôi đã cứu về 108 phụ nữ khỏi bị giam cầm. Đó là cuộc trao đổi toàn phụ nữ Ukraine đầu tiên. ”

.

Ông cho biết 37 phụ nữ đã bị Nga bắt sau khi quân Nga chiếm các nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol vào tháng 5/2022. Mariupol, một thành phố cảng trên Biển Azov ở đông nam Ukraine, đã chịu đựng nhiều tuần lễ bị Nga bắn phá. Sự kháng cự tập trung trong một mạng lưới đường hầm dày đặc dưới nhà máy thép Azovstal của nó.

.

“Ukraine không bỏ rơi bất cứ ai,” Yermak nói. Theo ông, một số người được trao đổi là mẹ và con gái đã được giam chung. Hình ảnh do Yermak công bố cho thấy hàng chục phụ nữ, một số mặc áo khoác và mặc đồ quân nhân, bước xuống khỏi xe buýt màu trắng.

Người phụ nữ lớn tuổi nhất là 62 tuổi trong khi người trẻ nhất 21 tuổi. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết một số phụ nữ được thả đã phải ngồi tù kể từ năm 2019 sau khi bị chính quyền thân Nga ở các khu vực phía đông bắt giữ.

.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc hoán đổi tù nhân, cho biết 110 người Nga đã được Ukriane trả cho Nga, trong đó có 72 thủy thủ từ các tàu thương mại bị bắt giữ kể từ tháng Hai. Nga cho biết tất cả những người được trả lại sẽ được bay đến Moscow và sẽ được chăm sóc y tế và tâm lý.

.

---- Theo UNICEF (Quỹ Thiếu Nhi LHQ) hôm Thứ Hai, đưa ra bản báo cáo rằng việc Nga xâm lược Ukraine và lạm phát gia tăng đã đẩy khoảng 4 triệu trẻ em vào cảnh nghèo đói trên khắp Đông Âu và Trung Á: “Trẻ em đang chịu gánh nặng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến tranh ở Ukraine gây ra. Xung đột và lạm phát gia tăng đã khiến thêm bốn triệu trẻ em ở Đông Âu và Trung Á rơi vào cảnh nghèo đói, tăng 19% kể từ năm 2021.”

.

UNICEF đã rút ra kết luận của mình từ một nghiên cứu dữ liệu từ 22 quốc gia. Trẻ em Nga và Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi Nga tấn công Ukraine từ tháng 2/2022.

.

---- Bộ Quốc phòng Belarus cho biết chỉ có dưới 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus như một phần của "Liên quân khu vực" để bảo vệ biên giới của mình [Nga và Belarus].---- Elon Musk (người đàn ông giàu nhất thế giới và là Giám đốc điều hành SpaceX) nhấn mạnh vào hôm thứ Hai rằng SpaceX đã "rút lại yêu cầu tài trợ" từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: "Chính xác mà nói, 25.300 thiết bị đầu nối Internet đã được gửi đến Ukraine, nhưng hiện tại, chỉ có 10.630 thiết bị chi trả dịch vụ."Theo báo cáo trước đó, Bộ Quốc Phòng Mỹ đang xem xét cấp tiền cho Starlink để đảm bảo hệ thống liên lạc vệ tinh ở Ukraine, sau khi Musk giải thích rằng ông sẽ không thể tài trợ cho các thiết bị đầu nối Internet của Ukraine nữa, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp quản chi phí. Politico đưa tin hôm thứ Hai rằng Pentagon đang cân nhắc trả tiền cho mạng vệ tinh Starlink, qua 1 ngân sách để cung cấp vũ khí và thiết bị trong dài hạn.---- Một máy bay chiến đấu của Nga hôm thứ Hai đã rơi xuống khu dân cư ở một thành phố của Nga trên Biển Azov sau khi bị hỏng động cơ, khiến ít nhất 4 người chết và 6 người khác mất tích. Phi cơ lao xuống làm bùng lên vụ cháy lớn, đánh sập một số tầng của một tòa nhà chung cư 9 tầng.Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiến đấu cơ ném bom kiểu Su-34 đã rơi xuống thành phố cảng Yeysk sau khi một trong các động cơ của nó bốc cháy khi đang cất cánh thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù ra ngoài an toàn, nhưng máy bay đã lao vào một khu dân cư, gây ra hỏa hoạn khi hàng tấn nhiên liệu phát nổ khi va chạm.Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết ít nhất 4 cư dân thiệt mạng, 6 người mất tích và 25 người khác bị thương, trong đó có 8 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ít nhất 17 căn hộ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ tai nạn và ra lệnh cho các bộ trưởng y tế và tình trạng khẩn cấp cùng với thống đốc địa phương đến hiện trường. Yeysk, thành phố 90.000 người, là nơi có một căn cứ không quân lớn của Nga.---- Nga đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi các tay súng bắn chết 11 người và làm bị thương 15 người tại một bãi tập quân sự gần biên giới Ukraine. Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho biết các tay súng đến từ Tajikistan và đã nổ súng sau một cuộc tranh cãi về tôn giáo.Về phía Nga, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết, không có dân thường thiệt mạng, nhưng nhiều binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công.---- Theo lời luật sư, cựu phóng viên TV nhà nước Nga Marina Ovsyannikova, người đã làm gián đoạn chương trình phát sóng tin tức trực tiếp với một cuộc biểu tình phản chiến và bị cáo buộc tung “tin giả” về cuộc chiến ở Ukraine, đã trốn khỏi Nga sau khi trốn khỏi lệnh quản thúc tại gia. Luật sư Dmitry Zakhvatov cho biết hôm thứ Hai rằng Ovsyannikova hiện đang “dưới sự bảo vệ của một quốc gia châu Âu”, đồng thời từ chối giải thích vì “nó có thể là một vấn đề” đối với cô Ovsyannikova.Hồi tháng 3, Ovsyannikova đã làm gián đoạn chương trình tin tức buổi tối trực tiếp trên TV nhà nước của Nga, giơ tấm biển phía sau người dẫn chương trình trường quay có nội dung “KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH. Hãy ngừng chiến tranh ”và“ Đừng tin vào những lời tuyên truyền”.Cô bị bắt, bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội Nga và bị phạt 30.000 rúp (270 USD vào thời điểm đó). Biên tập viên của Channel One đã bỏ việc nhưng từ chối chấp nhận lời đề nghị tị nạn tại Pháp từ Tổng thống Emmanuel Macron, nói rằng “Tôi không muốn rời khỏi đất nước của chúng tôi”.Sau khi nghỉ việc, Ovsyannikova trở thành một nhà hoạt động phản chiến. Người phụ nữ 44 tuổi này đã bị quản thúc hai tháng tại gia hồi tháng 8 sau một cuộc biểu tình hồi tháng 7 khi cô giơ tấm áp phích mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là “kẻ sát nhân” và quân đội của Moscow là “phát xít”.Vào ngày 5 tháng 10, Ovsyannikova đã đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cô đã thoát khỏi sự quản thúc tại gia, nói rằng: “Tôi coi mình hoàn toàn vô tội và vì nhà nước của chúng tôi từ chối tuân thủ luật pháp của mình, tôi từ chối tuân thủ các biện pháp kiềm chế được áp dụng. tôi". Cô phải đối mặt với án tù 10 năm vì tội tung tin giả về quân lực Nga nếu bị kết tội.---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trừng phạt đối với hoạt động buôn bán vũ khí của Nga và Iran, và rằng Iran đã không "trung thực" về việc cung cấp UAV (máy bay không người lái) cho Nga: "Đây là một phần trong kế hoạch nhập cảng hàng trăm UAV của Nga, và có nhiều bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng máy bay không người lái chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraine."Jean-Pierre nhận xét rằng cuộc tấn công sáng Thứ Hai 17/10/2022 vào trung tâm thành phố Kiev "có vẻ" như đã sử dụng một máy bay không người lái của Iran. Bà nói, các báo cáo mới tiết lộ rằng Iran có ý định bán thêm "vũ khí hủy diệt" cho Nga để hỗ trợ một "cuộc xâm lược mà họ tuyên bố phản đối." Theo Jean-Pierre, các lệnh cấm buôn bán vũ khí mới sẽ "khiến Iran khó bán vũ khí hơn cho Nga".---- Công ty của Donald Trump và các giám đốc điều hành của nó đã nhận đơn kiện của tòa. Luật sư Alina Habba của Trump đã bị tống đạt đơn kiện dài 220 trang từ Letitia James (Bộ Trưởng Tư Pháp New York) sau khi các cấp chỉ huy của Trump Organization -- Donald Trump Jr. và Eric Trump -- né tránh những người trao lệnh tòa tống đạt về đơn kiện, theo báo Business Insider.Vụ kiện là một phần của cuộc điều tra gian lận kéo dài nhiều năm nhận xét rằng Trump Org. đã phóng đại tài sản và thổi phồng giá trị của chúng một cách giả tạo để ghi điểm vay vốn ngân hàng, đồng thời khai giảm giá tài sản để được giảm thuế hoặc hoàn thuế.Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi email tới Habba (luật sư của Trump) và tới Clifford Robert (luật sư của Eric Trump), nhưng họ không bao giờ xác nhận đã nhận được email, theo một hồ sơ tòa án tuần trước cho biết. Trong khi đó, Donald Trump Jr. và Ivanka Trump đã chấp nhận lệnh tòa thông báo về vụ kiện.Trong khi các luật sư không bao giờ trả lời, họ đã nộp một "thông báo xuất hiện" ("notice of appearance") cho tòa án trong khoảng thời gian đó. Báo Insider viết: "Kiểu chạy trốn [đơn kiện] rõ ràng đã khiến văn phòng của James [Bộ Tư Pháp New York] buộc tội phe của Trump là 'trò chơi'". Vì vậy, James yêu cầu tòa án liệu cô có thể gửi các giấy tờ này qua email cho Habba và Robert hay không. Thẩm phán đã đồng ý. Ngày 31/10/2022 là ngày tòa mở cho khẩu biện.---- Các nhân viên mật vụ bảo vệ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông thường xuyên bị tính mức giá "cắt cổ" để ở tại các khách sạn của Trump, theo cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện --- điều này mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của Eric Trump, con trai của cựu tổng thống, là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, và các phát ngôn viên khác của công ty đã nhiều lần tuyên bố rằng các nhân viên Mật vụ ở tại các tài sản của Trump "miễn phí", "với chi phí" hoặc với "cỡ như 50 đô la."Tuy nhiên, hồ sơ do ủy ban thu được cho thấy Mật Vụ đã bị tính hóa đơn với số tiền cao hơn nhiều so với giá được chính phủ phê duyệt trong nhiều trường hợp, bao gồm cả hồi tháng 4 năm 2017, khi các nhân viên Mật vụ bảo vệ Eric Trump bị tính giá 1.160 đô la cho các phòng tại Khách sạn Trump International Hotel ở thủ đô DC. Tỷ giá chính phủ đề xuất là $242.Vào tháng 11/2017, khi Donald Trump Jr ở cùng một khách sạn, Mật Vụ đã phải trả 1.185 USD/đêm cho tiền phòng. Cuộc điều tra cho thấyMật vụ đã nhận được ít nhất 40 sự miễn trừ để cho phép họ bị tính tiền nhiều hơn mức chính phủ đã phê duyệt tại các cơ sở kinh doanh của Trump, NBC đưa tin.Dân biểu Carolyn Maloney, chủ tịch ủy ban, cho biết hồ sơ cho thấy những người nộp thuế đã trả ít nhất 1,4 triệu đô la cho Cơ quan Mật vụ để ở tại các khu nhà của Trump. Trong một bức thư gửi cho Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle, Maloney cho biết "mức lãi suất cắt cổ làm tăng lo ngại về việc "tự xử lý "của cựu tổng thống và "có thể dẫn đến một khoản tiền do người đóng thuế tài trợ" cho các doanh nghiệp của Trump. Trump ở lại các tài sản của Trump nhiều hơn 500 lần trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Eric Trump cho biết các phòng cho nhân viên chính phủ "được cung cấp với giá gốc, chiết khấu cao hoặc miễn phí." Ông nói rằng công ty "sẽ tốt hơn đáng kể nếu các dịch vụ khách sạn được bán cho những khách trả đủ tiền."DB Maloney nói với tờ NY Times rằng việc lưu trú tại khách sạn chỉ là "phần nổi của tảng băng" của những lo ngại rằng Trump đã trục lợi từ nhiệm kỳ tổng thống. "Điều khiến tôi hiểu, lặp đi lặp lại, là cách họ nói dối về những thứ này," bà nói. "Nhưng các tài liệu không nói dối." Các tài liệu được công bố hôm thứ Hai không phải là bản kế toán đầy đủ các chi phí của Mật vụ tại các tài sản của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và chúng không bao gồm chi tiết về việc Mật vụ ở lại các khách sạn và sân golf của Trump sau khi Trump rời Bạch Ốc, theo báo Axios.---- Chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden rất được ưa chuộng. Trong một thông báo vào thứ Hai, Biden gọi chương trình là “người thay đổi cuộc chơi”, nói rằng 8 triệu người đã gửi đơn kể từ khi ra mắt trang web trực tuyến (StudentAid.gov) hôm thứ Sáu.Biden nói: “Hôm nay đánh dấu một bước tiến lớn, trong số những bước khác, mà chính quyền của tôi đang thực hiện để biến giáo dục trở thành tấm vé đến với tầng lớp trung lưu mà mọi người thực sự có thể mua được. Nếu bạn có khoản nợ sinh viên vay từ liên bang, vui lòng truy cập trang: StudentAid.gov. Thật dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng và đây là một ngày mới đối với hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước của chúng ta.”Thông báo về chương trình vào tháng 8, tổng thống cho biết ông dự định sẽ tha khoản nợ 10.000 đô la cho khoản vay sinh viên liên bang cho những người có lương ít hơn 125.000 đô la, cũng như tha 20.000 đô la cho những người đã nhận được Pell Grants ở trường đại học.---- Los Angeles: xe bọc sắt chở tiền đậu ngoài ngân hàng bị dí súng cướp, 1 người bị thương. Một người đã bị bắn vào sáng thứ Hai trong một vụ cướp liên quan đến một chiếc xe bọc thép bên ngoài Ngân hàng Bank of America ở Carson. Vụ này được báo cáo vào lúc 11:30 giờ sáng tại ngân hàng ở khu phố 23800 của Đại lộ Vermont.Sở Cảnh sát Quận Los Angeles nói khi tới đã thấy 1 nạn nhân trong bãi đậu xe và một chiếc xe bọc thép chung quanh đầy các vỏ đạn. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với vết thương được mô tả là không đe dọa đến tính mạng.Kẻ bắn súng bị tình nghi đã lái xe rời khỏi khu vực, được nhìn thấy lần cuối khi đi về hướng Đại lộ Sepulveda. Cảnh sát không có mô tả gì về chiếc xe và tay súng. Cảnh sát trưởng xác nhận chiếc xe bọc thép có liên quan đến âm mưu cướp, nhưng không tiết lộ gì thêm.---- San Jose: bố ráp sòng bài lậu, bắt 7 người Việt. Cảnh sát San Jose hôm thứ Hai thông báo đã bắt 7 người liên hệ tới sòng bạc ngầm, nằm ở khu vực Đại lộ North Capitol và Đại lộ B, là trung tâm của nhiều hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cờ bạc, buôn bán ma túy và mua bán tài sản trộm cắp.Nhóm 7 nghi phạm, tất cả là cư dân San Jose và trong độ tuổi từ 35 đến 54, đã được cảnh sát xác định là. Cảnh sát cho biết, khi lệnh truy bắt được tống đạt, cảnh sát đã bắt giữ tạm nhiều người và sau đó bắt giam 7 nghi phạm.Cảnh sát thấy 7 ounce cocaine, một phòng thí nghiệm chuyển đổi crack-cocaine tạm thời, vài nghìn đô la tiền mặt, nhiều máy đánh bạc và tài sản bán lẻ bị đánh cắp. Một trong những nghi phạm bị bắt có mang theo 1 khẩu súng đã nạp đạn và cocaine. Và 5 trong các nghi phạm bị bắt giữ có lệnh truy nã đại hình.Bất kỳ ai có thông tin về vụ này hoặc bất kỳ vụ tương tự nào khác, xin gọi Burglary Prevention Unit (Đơn vị Phòng chống Trộm cắp) của Sở Cảnh sát San Jose theo số. Muốn ẩn danh xin gọi Crime Stoppers Tip Line:hoặc gửi về:---- HỎI 1: Để tăng tuổi thọ, cần tập thể dục?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các cẩm nang hoạt động thể chất cho người lớn tuổi nhấn mạnh cần tập thể dục cả 2 loại: mỗi tuần cần tập luyện thể lực (strength training) ít nhất 2 ngày và tập luyện thể dục nhịp điệu (aerobic) ít nhất 2 tiếng rưỡi. Hai loại thể dục đều quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người coi thường việc tăng cường cơ bắp, chỉ ưa dựa vào lợi ích bơm máu của tim của bài tập aerobic. Đó sẽ là một sai lầm, một nghiên cứu mới cho thấy.Nếu không phụ thuộc vào hoạt động thể chất aerobic, những người lớn trên 65 tuổi tập luyện sức mạnh từ 2 đến 6 lần mỗi tuần sống lâu hơn những người tập ít hơn 2 lần, theo tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Bryant Webber, một nhà dịch tễ học tại Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity (Phòng Dinh dưỡng, Hoạt động Thể chất, và Béo phì) tại US Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ).Webber cho biết trong một email: “Chúng tôi nhận ra rằng mỗi loại hoạt động thể chất có liên quan độc lập với việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người lớn tuổi. Những người chỉ tập cơ bắp có nguy cơ tử vong thấp hơn 10%, những người chỉ tập aerobic thấp hơn 24% nguy cơ tử vong, và những người tập cả 2 khuynh hướng thể dục sẽ có 30%. rủi ro tử vong thấp hơn.”Chi tiết:---- HỎI 2: Thuốc duỗi thẳng tóc gây ra ung thư?ĐÁP 2: Có nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu mới từ National Institutes of Health (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ) cho biết những phụ nữ sử dụng các sản phẩm duỗi thẳng tóc bằng hóa chất (chemical hair straightening products) có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn so với những phụ nữ không sử dụng các sản phẩm này.Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ tương tự nào với ung thư tử cung đối với các sản phẩm tóc khác mà phụ nữ báo cáo đã sử dụng, bao gồm thuốc nhuộm tóc, thuốc tẩy, nhuộm tóc nổi bật và thuốc uốn. Các phát hiện đã xuất hiện hôm thứ Hai trên Journal of the National Cancer Instutute (Tạp chí Nghiên cứu Ung thư Quốc gia).Chi tiết: