- Tập Cận Bình họp đại hội ĐCSTQ, nói muốn thống nhất hòa bình, nhưng sẵn lòng đánh chiếm Đài Loan, thú nhận kinh tế TQ rủi ro.

- Alaska hủy bỏ mùa bắt cua tuyết vì hâm nóng địa cầu, đã xóa sổ 90% loài cua tuyết, tới bên bờ tuyệt chủng.

- Trump gây quỹ: chi 91 xu để kiếm được 1 đôla.

- Nga: đã đẩy lùi quân Ukraine ở các khu vực Donetsk, Kherson và Mykolaiv, bắn hủy 3 dàn đại pháo M777 của Mỹ ở Kharkiv. Nga: quân Ukraine pháo kích dinh Thị trưởng Donetsk. Belarus: đón lính Nga vào, sẽ triển khai liên quân Nga-Belarus gần biên giới Ukraine.

- Ukraine: 65.000 lính Nga đã chết tại Ukraine; trong 24 giờ qua, thêm 300 lính Nga chết. Ukraine: phi đạn Nga bắn vào thị trấn Zaporizhzhia, 6 dân bị thương.

- Lính Nga bắn chết 1 nhạc trưởng Ukraine vì từ chối tham dự buổi hòa nhạc ở Kherson.

- Nga: ít nhất 11 công dân Nga đã chết, 15 người bị thương vì 2 tay súng bắn xối xả vào Nga.- Anh: tân binh Nga có thể phải tự mua áo giáp của riêng họ, đặc biệt là loại áo giáp 6B45 hiện đại.

- Elon Musk: sẽ tiếp tục nối Internet cho Ukraine.

- Mạng TMTG của Trump đã sa thải Phó chủ tịch cấp cao về vận hành Will Wilkerson vì kiện lên SEC

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan (Cộng Hòa): Trump sẽ không phải là ứng cử viên Cộng Hòa 2024

- Biden: đừng để Cộng hòa chiếm Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ vì Trump còn ảnh hưởng nguy hiểm

- Joe Biden: không bàn về điều tra bạo loạn 6/1

- Obama sẽ vận động giúp vài ứng cử viên Dân chủ

- California: cư dân hài lòng ở đỉnh cao năm 44 tuổi.

- Giá thép giảm, doanh nghiệp VN thua lỗ.

- Nhiều tình Miền Trung mưa lớn, nhà ngập, đất sạt lở, 6 người chết.

- Tổng Bí thư: Những vụ tham nhũng cách đây nhiều năm rất ghê gớm sẽ được đưa ra ánh sáng.

- HỎI 1: Tờ sơ yếu lý lịch (resume) khi xin việc của dân West Virginia ghi sai, hay phóng đại khả năng tới 46%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 54% cử tri tin rằng Mỹ trên đà nội chiến? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/10/2022) ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật đã khai mạc đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản cầm quyền của nước này (ĐCSTQ), đang được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn, và tại đó ông dự kiến sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là người lãnh đạo tổ chức.

Tập nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rằng TQ muốn điều mà ông mô tả là một sự thống nhất hòa bình với Đài Loan nhưng không loại trừ việc sử dụng vũ lực nếu cần: "Giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của chính người dân Trung Quốc." Ông nói thêm rằng TQ sẽ sớm trình bày một kế hoạch giải quyết vấn đề và "nắm chắc sự thống trị và chủ động của các mối quan hệ xuyên eo biển."

Tập cũng nói về nền kinh tế của đất nước và cảnh báo về những khó khăn mà nước này có thể gặp phải do bất ổn toàn cầu. Ông nói: “Hãy sẵn sàng để chống chọi với gió lớn, nước chảy xiết và thậm chí cả những cơn bão nguy hiểm."

---- Lần đầu tiên trong lịch sử, Department of Fish and Game (Bộ Ngư nghiệp và Trò chơi) của Alaska đã hủy bỏ mùa bắt cua tuyết mùa đông của tiểu bang do số lượng cua đã giảm thê thảm. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các nhà nghiên cứu đã chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất mà họ đã từng thấy trong loài cua tuyết, theo lời nhà sinh vật học Miranda Westphal nói với Alaska Public Media sau vụ hủy bỏ hôm thứ Hai.

.

Bộ đã đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu từ National Marine Fisheries Service (Cơ quan Thủy sản Hải dương Quốc gia), nơi thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm về dân số các loài ở phía đông Biển Bering. Chỉ trong hai năm, số lượng động vật trong khu vực giảm mất 90% - ước tính khoảng 1 tỷ con cua, theo CBS News đưa tin. Lý do vì biến đổi khí hậu đã làm nước biển nóng hơn, thay đổi môi trường sống của nhiều chủng loại sinh vật.

---- Theo một bản tin từ Bloomberg, hoạt động gây quỹ của Donald Trump vẫn đang mang lại một lượng tiền mặt khổng lồ - nhưng cũng đang chi rất nhiều tiền để mang lại những khoản quyên góp đó từ những người theo dõi ông. Bloomberg nói rằng các hồ sơ mới nhất với Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy chi nhánh gây quỹ của cựu tổng thống đã chi "91 xu để huy động mỗi một đô la" thu được trong quý thứ ba. Theo bản tin, "Không thể tính đủ được số tiền mà những lời kêu gọi quyên góp được từ hồ sơ của Trump, vì Trump không phải liệt kê các khoản đóng góp cho người góp ít hơn 200 đô la."

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân đội Ukraine ở các khu vực Donetsk, Kherson và Mykolaiv, gây ra những tổn thất lớn cho quân Ukraine. Bộ này cũng cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 dàn đại pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực phía bắc Kharkiv của Ukraine.

---- Chính quyền do Nga hậu thuẫn cho biết quân Ukraine đã pháo kích, làm hư hại nghiêm trọng trụ sở hành chánh của thành phố Donetsk ( do phe ly khai kiểm soát), thủ phủ của tỉnh Donetsk. Những làn khói bốc nghi ngút quanh tòa nhà, nơi có những hàng cửa sổ bị thổi tung và trần nhà bị sập một phần. Một vài xe hơi gần đó bị thiêu rụi. Chưa có phản ứng ngay lập tức từ Ukraine về cuộc tấn công.

Trụ sở hành chánh của thành phố Donetsk sau khi bị quân Ukraine pháo kích, video dài 1:39 phút:



https://youtu.be/3EfaMl5dlPE

Cùng lúc đó, các quan chức Ukraine cho biết phi đạn của Nga đã tấn công một thành phố đối diện với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, khiến 6 người bị thương.

---- Tổng tham mưu quân lực Ukraine đưa ra đánh giá tổn thất chiến đấu của Nga cho biết 65.000 lính Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Con số này đánh dấu mức tăng 300 so với ước tính của Kiev hôm thứ Bảy.

Bản văn nói, trong 24 giờ qua, Nga cũng mất ít nhất 5 xe tăng, 14 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 8 xe tải và xe chở dầu, 14 xe bọc thép bảo vệ, 7 hệ thống pháo và 1 đơn vị thiết bị chuyên dụng.

---- Theo Bộ Quốc phòng Belarus, những người lính Nga đầu tiên được giao nhiệm vụ được gọi là "Liên quân khu vực" đã đến Belarus hôm thứ Bảy. Đầu tuần này, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói quân Belarus sẽ triển khai cùng lực lượng Nga gần biên giới Ukraine vì phương Tây và Ukraine đang "đe dọa" lãnh thổ của Belarus và đã kêu gọi sự giúp đỡ của Nga.

Belarus đã tự cho phép trở thành bệ phóng cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ngày 24/2/2022 nhưng không trực tiếp tham chiến. Giới phân tích nói Lukashenko sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời nếu Putin yêu cầu Belarus tham chiến.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu quân Belarus có thể tạo ra sự khác biệt hay không. Theo International Institute for Strategic Studies (Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế), Belarus chỉ có 48.000 quân nhân và đã không tham chiến trong hơn 30 năm độc lập kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Hiện thời quân đội Ukraine đã tăng cường sự hiện diện gần biên giới Belarus để phòng ngừa.

----- Lính Nga đã bắn chết một nhạc trưởng Ukraine tại nhà riêng sau khi vị này từ chối tham gia một buổi hòa nhạc ở Kherson nơi quân Nga đang chiếm đóng, theo thông báo của Bộ Văn hóa Ukraine từ Kyiv. Nhạc trưởng Yuriy Kerpatenko đã từ chối tham gia buổi hòa nhạc "do quân người chiếm đóng dự định thực hiện để chứng minh cái gọi là" cải thiện cuộc sống hòa bình "ở Kherson," theo Bộ cho biết trên Facebook.

.

Buổi hòa nhạc tổ chức ngày 1 tháng 10/2022 dự định có góp mặt của dàn nhạc thính phòng Gileya, trong đó Kerpatenko là nhạc trưởng chính, nhưng ông “từ chối hợp tác với buổi hòa nhạc." Kerpatenko cũng là nhạc trưởng chính của Nhà hát Mykola Kulish Music and Drama Theatre tại Kherson, từng đăng những lời chỉ trích quân Nga trên trang Facebook của ông cho đến tháng 5/2022. Các thành viên gia đình bên ngoài Kherson đã mất liên lạc với ông từ tháng 9/2022, theo tin từ Bộ.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết ít nhất 11 chiến binh Nga đã chết và 15 người bị thương trong một "vụ tấn công khủng bố" gần biên giới của Nga với Ukraine. Tất cả thương vong đều là quân sự, không có thường dân.

.

Chuyện xảy ra trên một sân tập bắn ở khu vực Belgorod của Nga. Hai người xả súng đã bị bắn chết ngay tại chỗ và Bộ xác định 2 kẻ tấn công là công dân của một quốc gia không nêu tên thuộc Liên Xô cũ, theo hãng tin Russia Today.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh nói nhiều lính Nga được huy động có thể phải tự mua áo giáp của riêng họ, đặc biệt là loại áo giáp 6B45 hiện đại: "Mức độ trang bị cá nhân trung bình của họ gần như chắc chắn thấp hơn mức cung cấp vốn đã nghèo nàn của các binh sĩ đã triển khai trước đó."

.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố cái gọi là điều động một phần dự kiến đưa 300.000 quân dự bị đến Ukraine trong nỗ lực giải quyết thiếu hụt nhân lực của quân đội Nga.

.

---- Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk trong một tweet hôm thứ Bảy cho biết công ty của ông sẽ tiếp tục trả tiền cho việc Ukraine truy cập internet qua vệ tinh Starlink, mặc dù vẫn chưa rõ liệu tỷ phú này đang nói mỉa mai hay nghiêm túc.

.

Người đàn ông giàu nhất thế giới viết: "Mẹ kiếp... mặc dù Starlink vẫn thua lỗ trong khi các công ty khác đang nhận được hàng tỷ đô la tiền đóng thuế của người dân Mỹ, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tài trợ [nối Internet] cho chính phủ Ukraine miễn phí."Các dòng tweet được đưa ra sau khi Musk hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ không thể tài trợ cho các thiết bị nối mạng của Ukraine nữa, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ chi tiền tài trợ. Từ hồi tháng 2, chỉ vài ngày sau khi quân Nga tiến vào Ukraine, tỷ phú Musk đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị nối internet qua vệ tinh Starlink, giúp Ukraine duy trì vùng phủ sóng internet ở nhiều khu vực.---- Tập đoàn Trump Media & Technology Group (TMTG) của Trump đã sa thải Phó chủ tịch cấp cao về vận hành Will Wilkerson sau khi ông này đệ đơn than phiền lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về các hoạt động của công ty TMTG, theo báo Washington Post đưa tin.Trong một bản tin trước đó, báo WP nói rằng Wilkerson đã viết trong đơn khiếu kiện rằng Trump Media, công ty sở hữu nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, sử dụng "nội dung sai sự thật và gian lận" là "vi phạm luật chứng khoán liên bang" trong nỗ lực ra thị trường công khai như một công ty thuộc diện "special purpose acquisition company" (SPAC).Theo nguồn tin này, Wilkerson đã bị sa thải một phần do bất đồng cá nhân với Giám đốc điều hành (CEO) Devin Nunes của Trump Media. Wilkerson cũng nói rằng Trump đã cố gắng thuyết phục Wilkerson từ bỏ cổ phần của Wilkerson trong công ty và từ chối lời Trump khuyên chuyển giao cổ phần Wilkerson sang cho bà Melania Trump.---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết Donald Trump sẽ không phải là ứng cử viên Cộng Hòa cho chức tổng thống vào năm 2024 — và ngay cả khi Trump ra, “tất cả chúng ta đều biết Trump sẽ thua. Tất cả chúng ta đều biết rằng Trump có nhiều khả năng mất Bạch Ốc hơn bất kỳ ai khác đang tranh cử tổng thống từ phía Cộng Hòa. Vậy tại sao chúng ta lại muốn làm điều đó?"Ryan nói nhiều người Cộng Hòa lăm le tranh cử Tổng Thống 2024 nhưng sợ Trump đánh phá, trong khi họ không muốn bỏ lỡ cơ hội của họ. Tờ New York Post đưa tin Ryan nói về Trump: “Trump sẽ hăm dọa mọi người ra khỏi cuộc đua miễn là có thể. Cho dù Trump có tranh cử hay không, tôi thực sự không biết liệu điều đó có quan trọng hay không… Trump sẽ không được đề cử... Có một số người Cộng Hòa sẽ ứng cử Tổng Thống 2024, vì đó là chu kỳ duy nhất mà họ có thể ra tranh. Họ không thể đợi đến năm 2028."---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng đừng để Đảng Cộng hòa chiếm Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022 vì Trump vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trong đó: "Chừng nào Trump còn kiểm soát Đảng Cộng hòa, Trump sẽ có tác động kinh hoàng đối với các cơ quan lập pháp của tiểu bang."Biden tuyên bố như thế tại một sự kiện được tổ chức ở Portland, Oregon, để ủng hộ ứng cử viên thống đốc Tina Kotek. "Đây là một cuộc đua quan trọng vượt ra ngoài tầm tiểu bang Oregon."Trong một trong những bài phát biểu mà Biden đã đưa ra vào đầu tuần này, Biden tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa sẽ thu hồi Inflation Reduction Act (Đạo luật Giảm lạm phát) nếu họ chiếm Hạ viện liên bang, điều này sẽ có tác động gây tổn hại đến nền kinh tế của quốc gia.---- Joe Biden xác nhận ông đã xem video của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, khi ủy ban này bỏ phiếu ủng hộ việc gửi trát đòi Trump ra khai, và mô tả các video chiếu lại là sự thật "tàn khốc. Tôi nghĩ rằng lời khai và đoạn video thực sự tàn khốc và tôi đã cố gắng không bình luận."Biden nói với công chúng trong chuyến thăm Portland, Oregon. Sau đó, ông từ chối đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vấn đề này, nói rằng ông không muốn ảnh hưởng đến các pháp nhân liên quan đến sự kiện bạo loạn 6/1/2021.---- Theo báo Axios, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có kế hoạch vận động cho một số ứng cử viên Đảng Dân chủ vào tuần cuối cùng của cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Theo CNN, Obama sẽ đến thăm 3 tiểu bang quan trọng là Michigan, Wisconsin và Georgia, tìm cách "làm phần việc của mình để giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng vào tháng tới. Ông ấy mong chờ các ứng cử viên nơi dự kiến phiếu bầu nghiêng ngửa, đặc biệt là trong các cuộc đua và các tiểu bang sẽ gây ra hậu quả cho việc điều hành các cuộc bầu cử năm 2024." Các sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 tại Atlanta và ngày 29/10/2022 tại Detroit.---- Bãi biển đẹp, thời tiết ôn hòa, ánh nắng mặt trời quanh năm. Có rất nhiều lý do để bạn cảm thấy hạnh phúc khi sống ở California, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy tuổi của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bạn cảm nhận hạnh phúc như thế nào: Đối với người dân California, sự hài lòng trong cuộc sống lên đến đỉnh cao vào năm 44 tuổi.Nghiên cứu được thực hiện bởi Mixbook, một trang web giúp người dùng tạo ra và in các dự án nhiếp ảnh, cho thấy hầu hết dân California cảm thấy hạnh phúc nhất khi bước vào tuổi trung niên. Lý do có thể là do một người cảm thấy vững chắc trong sự nghiệp của họ, với một ngôi nhà ổn định và (hy vọng) có thu nhập kha khá để lo chi phí trong khi thỉnh thoảng có thể mua sắm, ăn uống và đi chơi các kỳ nghỉ.Tổng cộng, 3.442 người từ 65 tuổi trở lên được yêu cầu xác định độ tuổi mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Những người California được thăm dò ý kiến ​​đã chọn độ tuổi 44 - phù hợp với mức trung bình của cả nước.Cuộc khảo sát cũng cho thấy 3 trong 4 người được khảo sát sẽ chọn tình yêu hơn sự giàu có nếu được lựa chọn giữa tình và tiền. Khoảng 79% cho biết họ hạnh phúc và hài lòng với sự nghiệp của mình, trong khi 58% những người được khảo sát cho biết họ hài lòng với các mối quan hệ cá nhân mà họ đã hình thành trong cuộc sống và không tìm kiếm thêm nữa.----Theo Báo Người Lao Động. Sáng 15-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. "Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.----Theo CafeF/VOV. Thời gian gần đây, giá thép lên xuống thất thường khiến nhà phân phối thép gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 4 đến tháng 8/2022, giá thép giảm liên tiếp 15 lần với mức giá từ gần 20 triệu đồng/tấn xuống chỉ còn khoảng 14 triệu đồng/tấn. Cuối tháng 9, giá thép tăng trở lại sau nhiều lần hạ giá với mức 15-16,5 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên đến 12/10, giá thép lại giảm 2 lần liên tiếp đưa về mức khoảng 14,5-15,5 triệu đồng/tấn.----Tổng hợp nhiều nguồn. Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường, lên kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh do lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Quảng Trị: Hơn 1.300 nhà bị ngập, di dời trên 3.800 người tránh lũ. Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở vùi lấp hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn. Phú Yên: Do mưa lớn kéo dài, nhiều hộ nuôi thuỷ sản bằng lồng ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng, đặc biệt là tôm hùm. Theo RFA: Mưa lớn trong những ngày 14 và 15 tháng 10 đã gây ngập lụt, lũ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, một người bị thương, hàng ngàn căn nhà bị ngập, hàng trăm ngàn hộ dân bị mất điện, theo thống kê từ địa phương.



---- HỎI 1: Tờ sơ yếu lý lịch (resume) khi xin việc của dân West Virginia ghi sai, hay phóng đại khả năng tới 46%?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do iprospectcheck.com thực hiện, sơ yếu lý lịch trung bình của người tìm việc ở tiểu bang West Virginia là 46% trong đó có thông tin sai lệch hoặc bịa đặt về kỹ năng hoặc trình độ của họ. Ở cấp độ quốc gia, cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ chính xác của sơ yếu lý lịch trung bình trên toàn quốc là 72%.

Chi tiết:

https://www.wboy.com/jobs/average-wv-resume-only-54-accurate-survey-finds/

---- HỎI 2: Có phải 54% cử tri tin rằng Mỹ trên đà nội chiến?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc thăm dò của The Leadership Conference on Civil and Human Rights (LCCHR) thực hiện bởi viện nghiên cứu Brilliant Corners Research and Strategies cho thấy trong thời điểm trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, đa số cử tri tin rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị đe dọa và sợ rằng nó có thể không tồn tại trong 5 năm tới. LCCHR là một liên minh của 230 tổ chức dân sự và nhân quyền quốc gia.

Có tới 68% cử tri được hỏi tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa lớn ngay bây giờ. Kết hợp với điều này là 53% tin rằng trong 4 cho tới 5 năm nữa, nước Mỹ có thể không còn là một nền dân chủ và 54% lo sợ nước Mỹ đang trên con đường dẫn đến một cuộc nội chiến khác.

Chi tiết:

https://www.arabamericannews.com/2022/10/15/poll-says-54-percent-fear-u-s-is-on-path-to-civil-war-democracy-may-not-exist-in-five-years/

.