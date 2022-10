Dân biểu đối lập Thổ Nhĩ Kỳ Burak Erbay đã dùng búa đập vỡ điện thoại di động của mình trong khi phát biểu trước Quốc hội để tố cáo dự luật chống tin giả và "thông tin sai lệch trực tuyến" là bịt miệng dân Thổ Nhĩ Kỳ.

.

- 2 vé độc đắc Mega Millions trúng 494 triệu USD bán ở San Jose (CA) nơi đông dân Việt, và Fort Myers (FL).

- Đại hội lần thứ 20 của Đảng CSTQ từ 16/10 tới 22/10/2022, dự kiến Tập Cận Bình nắm quyền tiếp.

- Chính khách đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đập bể phone, phản đối luật mới siết quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận

- Mỹ cung cấp Ukraine sự hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 725 triệu USD. Khu vực gần thủ đô Ukraine bị phi đạn Nga, 1 cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư. Nga bắn 10 phi đạn S-300 vào tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, phá hư các nhà máy năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp.

- Putin: hiện không lên kế hoạch cho cuộc tấn công lớn nào ở Ukraine nữa. Nga: xây lại cầu nối Nga với Crimea sẽ mất 8 tháng mới xong. Quân Nga sẽ vào Belarus trong vài ngày tới. Thổ Nhĩ Kỳ: bắt đầu xây "trung tâm khí đốt" mới của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị Pháp chỉ trích.

- Zelensky: thề chiến thắng Nga và giành tự do cho Ukraine. Ukraine: sẽ tìm ra giải pháp giữ cho Starlink kết nối Internet ở Ukraine.

- John Eastman (cựu luật sư của Trump) đòi FBI trả điện thoại đã tịch thu; Tòa bảo đừng trả, cứ điều tra

- Bộ Tư pháp xin tòa kháng án hủy vai trò người xem xét các hồ sơ FBI tịch thu tại nhà Trump: không cần, chỉ câu giờ, cản trở điều tra.

- NBC: 14 công ty mờ ám giúp hơn 5.500 sinh viên nước ngoài du học ở Mỹ rồi ở lại với hồ sơ việc làm giả

- California sẽ cấm các loại túi nhựa đựng rau quả kể từ 1/1/2025.

- 2 hệ thống siêu thị lớn sáp nhập: Kroger mua Albertsons giá 20 tỷ đô.

- San Jose: trong 24 giờ, 4 vụ xe hơi đụng người đi bộ hay người đi xe đạp.

- California: nhiều ven rừng với lá mùa thu đủ màu vàng, đỏ, nâu, cam... tuyệt vời cho nhiếp ảnh gia

- cô Darlene Nguyen vào Tòa Worcester, mang súng giả nạp đạn, làm phiên tòa mngưng lại, bị bắt

- Câu cá ngoài khơi Louisiana, ghe lủng nước, chìm, 3 ngư dân gốc Việt bơi 28 giờ, được cứu nhờ Apple Maps.

- VinFast thu hồi 730 xe hơi điện VF e34 để kiểm tra và thay thế cảm biến va chạm bên hông

- HỎI 1: Trong khi bệnh nhân thổi kèn saxo, bác sĩ giải phẫu bướu não cho bệnh nhân? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nam Hàn xin Mỹ vũ khí nguyên tử chiến thuật? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/10/2022) ----- Có thể có 1 người gốc Việt trúng lô độc đắc hàng trăm triệu đô la. Hai người có tờ vé số may mắn đã trúng giải Mega Millions trị giá 494 triệu USD. Theo WFLA, một vé được bán tại 7-Eleven ở Fort Myers, Florida, trong khi vé thứ hai được mua tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở San Jose, California. Các con số trúng thưởng là: 9, 22, 26, 41 và 44 trong khi Mega Ball là 19. Chưa có tin gì về 2 người mua được 2 tờ vé số độc đắc. San Jose là nơi đông người gốc Việt.

.

---- Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ kết thúc vào ngày 22/10/2022, theo AFP dẫn lời một phát ngôn viên CSTQ. Cuộc họp kéo dài hai lần trong một thập niên dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 16/10/2022 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với sự tham dự của 2.300 đảng viên cấp cao. Tại sự kiện này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đảm bảo một nhiệm kỳ cầm quyền thứ 3 và như thế đã phá vỡ tiền lệ.

.

---- Các chính khách đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ giận dữ trước đạo luật được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hôm thứ Năm, qua đó sẽ siết chặt hơn nữa quyền tự do báo chí và truyền thông xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ.

.

Trong một hành động phản đối hiếm thấy, dân biểu đối lập Burak Erbay đã dùng búa đập vỡ điện thoại di động của mình trong khi phát biểu trước Quốc hội để tố cáo dự luật chống tin giả và "thông tin sai lệch trực tuyến" là bịt miệng dân.

.

Cầm búa đập vỡ điện thoại di động giữ Quốc Hội.

.

Liên Âu cũng bày tỏ lo ngại rằng dự luật do Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan đề xuất sẽ được sử dụng để ngăn chặn thông tin độc lập. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano nói: “Chúng tôi lo ngại rằng điều đó có thể cắt giảm các quyền tự do, tự do ngôn luận và truyền thông độc lập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi cũng đặc biệt lo ngại về điều khoản của luật quy định hình phạt tù đối với tội thông tin xuyên tạc. [Dự luật] có ngôn ngữ mơ hồ và không rõ ràng liên quan đến những gì cấu thành thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm."

.

Theo luật mới Thổ Nhĩ Kỳ, mạng xã hội và các trang internet phải công bố chi tiết người dùng bị nghi ngờ "tuyên truyền thông tin sai lệch", trong khi bị cáo có thể bị tuyên án tù lên đến 3 năm.

.

---- Một khu vực gần thủ đô Kiev của Ukraine đã bị phi đạn Nga tấn công vào sáng thứ Bảy 15/10/2022, theo lời Oleksiy Kuleba (Cục trưởng Cục Quân sự khu vực Kiev) thông báo. Quan chức này cho biết không có thương vong, tuy nhiên, một trong những cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại. Do vậy, Kuleba khuyến cáo người dân toàn bộ khu vực Kiev hạn chế sử dụng điện nhiều nhất có thể từ 5 đến 11 giờ đêm, theo giờ địa phương.

.

---- Thống đốc Oleksandr Starukh thông báo, quân Nga vào sáng thứ Bảy đã bắn 10 phi đạn S-300 vào tỉnh Zaporizhzhia Oblast ở đông nam Ukraine. Trận pháo kích đã làm hư hại các nhà máy năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp ở thủ phủ khu vực. Chưa có báo cáo thương vong. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Nga thực hiện 4 cuộc không kích vào khu vực trong đêm bằng máy bay không người lái, làm hư cơ sở hạ tầng và gây ra hỏa hoạn bùng phát nhiều nơi ở thành phố Zaporizhzhia.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp Ukraine sự hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 725 triệu USD. Trong tuyên bố qua văn bản, Blinken giải thích rằng Mỹ quyết định như trên để đáp trả những gì ông mô tả là "các cuộc tấn công phi đạn tàn bạo của Nga nhằm vào dân thường trên khắp Ukraine" và "bằng chứng về hành động tàn bạo của quân Nga".

.

.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ra lệnh bắt đầu công việc tại một "trung tâm khí đốt" mới của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm do Putin đề xuất đầu tiên sẽ xuất cảng khí đốt của Nga sang châu Âu. Erdogan nói với các phóng viên rằng ông đã ra lệnh cho Bộ Năng lượng "thực hiện công việc chung" với các cơ quan ở Nga, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga hôm thứ Năm.

.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói công việc sẽ bắt đầu ngay lập tức, đồng thời nói thêm rằng "sẽ không phải chờ đợi". Ông gợi ý rằng nó có thể được xây dựng ở vùng Thrace, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Bulgaria và Hy Lạp. Putin đề nghị thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, với việc Nga cung cấp khí đốt cho Liên Âu đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và rò rỉ trong các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2.

.

Đề xuất này ngay lập tức gây ra phản ứng từ Pháp. Tổng thống Pháp nói: “Không có ý nghĩa gì... khi xây cơ sở hạ tầng mới cho phép chúng tôi nhập cảng nhiều khí đốt của Nga hơn,” Tổng thống Pháp cho biết thêm rằng người dân châu Âu muốn giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga chứ không phải gia tăng.

.

---- Tổng thống Nga nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Kazakhstan hôm thứ Sáu rằng Nga hiện không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công lớn nào ở Ukraine: "Trước mắt, không cần thiết phải có các cuộc tấn công lớn. Hiện tại, có những mục tiêu khác. Còn bây giờ. Sau đó chúng ta sẽ xem. Nga không nhằm tiêu diệt Ukraine".

.

Phát biểu của Putin đưa ra sau khi phi đạn Nga dội xuống một số thành phố của Ukraine vào đầu tuần này nhằm trả đũa vụ phá hủy một phần cây cầu Crimea mà Nga đổ lỗi cho Ukraine. Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe chết người khiến một phần cây cầu nối Nga và Crimea bị sập.

.

---- Hôm thứ Sáu, Nga nói sẽ cần tới ngày 1 tháng 7/2023 mới xây dựng lại Cầu Crimean, sau khi cầu bị nổ bom làm hư một phần vào tuần trước. Hôm thứ Bảy 8/10/2022, một vụ đánh bom xe tải đã phá hủy một phần của cây cầu nối Nga và bán đảo Crimea, với đường bộ và đường sắt bị hư hại. Nga đổ lỗi vụ nổ cho Ukraine và trả đũa bằng cách bắn phá Ukraine, mặc dù Ukraine không tuyên bố chịu trách nhiệm.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kỷ niệm ngày lễ Defenders of Ukraine Day (Ngày Những người bảo vệ Ukraine) hôm thứ Sáu bằng lời thề chiến thắng Nga và tự do cho Ukraine: “Có vẻ như kẻ thù hiện tại trong hung ác của nó đã thống nhất tất cả những kẻ thù của đất nước chúng ta mà chúng ta từng đối mặt trước đây. Bằng cách đánh bại kẻ thù này, chúng ta sẽ đáp trả tất cả những kẻ thù đã xâm phạm Ukraine - những người đã sống, đang sinh sống và những người sẽ sống trên đất của chúng ta. Đây sẽ là một chiến thắng cho tất cả người dân của chúng ta. Đây sẽ là một chiến thắng cho Quân lực Ukraine." Lễ kỷ niệm và phát biểu của tổng thống diễn ra đúng vào lúc các lực lượng Ukraine đang tăng tốc giao chiến và tái chiếm lãnh thổ.

.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, nói hôm thứ Sáu rằng Ukraine sẽ hướng tới việc tìm ra giải pháp giữ cho Starlink hoạt động kết nối Internet ở Ukraine: "Dù muốn hay không, Elon Musk đã giúp chúng tôi sống sót qua những thời khắc quan trọng nhất của chiến tranh. Doanh nghiệp có quyền có chiến lược của riêng mình. Kiev vẫn hy vọng rằng công ty sẽ cung cấp một kết nối ổn định cho đến khi kết thúc đàm phán."

.

Trước đó, có thông tin cho rằng SpaceX của CEO Tesla Inc. Elon Musk đã thông báo với Bộ Quốc phòng Mỹ rằng họ không còn đủ khả năng tài trợ cho các vệ tinh Starlink, hiện đang được sử dụng để nối Internet ở Ukraine.

.

---- Quân Nga sẽ bắt đầu đến Belarus trong vài ngày tới, theo 1 quan chức quân đội Belarus cho biết hôm thứ Sáu. Các đơn vị này sẽ tạo thành một phần của Nhóm Regional Grouping of Forces, một lực lượng đặc nhiệm chung 2 nước Nga-Belarus được thành lập vào đầu tuần này, và thực hiện các hoạt động huấn luyện chiến đấu.



Đại tá Viktor Tumar tuyên bố rằng các lực lượng NATO đã "xây dựng tiềm lực quân sự của họ gần biên giới của chúng ta" trong nhiều năm và Nga và Belarus hướng tới mục tiêu "đảm bảo tính ngang bằng trong lĩnh vực an ninh quân sự và duy trì hòa bình" ở Belarus, nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm là một "dự án thuần túy phòng thủ."

.

---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã bác bỏ đề nghị của cựu luật sư của Tổng thống Trump, John Eastman, yêu cầu Bộ Tư pháp trả lại điện thoại của ông, mà bộ này tịch thu từ lệnh khám xét vào tháng 6/2022.

Thẩm phán Robert Brack viết trong phán quyết rằng Eastman không chỉ ra được thiệt hại bất khả cứu vãn khi không được trả lại điện thoại của ông, hoặc là [không chỉ ra được] "biện pháp khắc phục không phù hợp theo luật định."

.

Brack trước đó đã bác bỏ đề nghị của luật sư Trump về lệnh hạn chế tạm thời ngăn các điều tra viên truy cập vào điện thoại của ông hồi tháng 7, phán quyết rằng Eastman không chứng minh được "tác hại tức thời, không thể khắc phục" sẽ dẫn đến.

.

FBI ban đầu đã lấy được điện thoại của Eastman trong khi thực hiện lệnh khám xét vào tháng Sáu. Bộ Tư Pháp đã nhận được một lệnh khám xét mới đối với điện thoại của Eastman vào cuối tháng 7 sau khi Eastman bắt đầu thách thức pháp lý.

.

Eastman chủ yếu tham gia vào nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đứng đằng sau lập luận rằng cựu Phó Tổng thống Mike Pence có quyền từ chối kiểm đếm một số đại cử tri của các tiểu bang trong quá trình xác nhận phiếu bầu.

.

---- Vừa mới giành chiến thắng tại Tòa Tối cao hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu 14/10/2022 đã yêu cầu một tòa kháng án hủy bỏ cuộc xem xét của người Giám sát đặc biệt về các tài liệu mà FBI tịch thu tại nhà của Trump ở Florida. Người Giám sát đặc biệt được bổ nhiệm bởi Thẩm phán liên bang Florida Aileen Cannon, và Tòa kháng án số 11 đã đồng ý loại bỏ một phần trong phán quyết của Cannon. Bây giờ Bộ Tư Pháp nộp đơn hôm thứ Sáu là xin lật ngược phần còn lại phán quyết của Cannon.

.

Thẩm phán Cannon đã đồng ý cử người Giám sát đặc biệt theo yêu cầu của các luật sư của Trump. Kháng cáo của Bộ Tư pháp lập luận rằng Cannon không có thẩm quyền can thiệp vào cuộc điều tra tội phạm liên bang. Giám sát đặc biệt Raymond Dearie đã bắt đầu xem xét hàng nghìn tài liệu mà FBI lấy từ khu nhà của Trump, với thời hạn tháng 12 do Cannon áp đặt.

Theo báo Washington Post, nếu Bộ Tư pháp thắng đơn kháng cáo, Giám sát đặc biệt Raymond Dearie sẽ dừng ngay việc xem xét hồ sơ. Ngoài ra, các nhà điều tra tội phạm của chính phủ sẽ lại có quyền truy cập vào các hồ sơ đã bị thu giữ và đang được Dearie xem xét. Tòa yêu cầu nhóm pháp lý của Trump cho đến ngày 10 tháng 11 phải trả lời đơn kháng án của Bộ Tư Pháp đệ trình hôm thứ Sáu.---- Một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng giữa NBC Bay Area và NBC News cho thấy hàng nghìn sinh viên nước ngoài có thể đã sử dụng hồ sơ việc làm giả tại hơn một chục công ty vỏ bọc để ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi theo học các đại học Mỹ. Nhiều sinh viên trong đó có thể đã sử dụng các công ty giả để làm bàn đạp để rồi tìm việc làm tại các công ty lớn của Hoa Kỳ, theo lời các quan chức chính phủ và phân tích hồ sơ sinh viên LinkedIn.Sinh viên nước ngoài học tại Hoa Kỳ có thể làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa 3 năm bằng cách sử dụng chương trình Optional Practical Training (OPT), một phần mở rộng của chương trình thị thực sinh viên F-1. OPT được thiết kế để cung cấp cho những sinh viên đó kinh nghiệm làm việc thực tế bổ sung trong một lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ.

Trong số 25 nhà tuyển dụng OPT hàng đầu là các công ty hàng đầu trong ngành như Amazon, Facebook, Google và Apple, theo hồ sơ từ Sở U.S. Immigration and Customs Enforcement Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Nhưng rải rác trong các công ty quyền lực đó là một số ít các công ty có giao dịch kinh doanh mờ ám và hầu như không có dấu chân trực tuyến.

.

NBC nỗ lực liên hệ với các quan chức tại 14 công ty đáng ngờ đã vấp phải một loạt các địa chỉ kinh doanh đã chết và số điện thoại bị ngắt kết nối. Email, điện thoại và tin nhắn trên mạng xã hội không được trả lời bởi tất cả chỉ trừ 2 công ty. Trong hai trường hợp đó, một nhân viên đã liên lạc qua điện thoại để xác minh căn cước công ty nhưng từ chối thảo luận về công ty của họ. Nhóm 14 công ty mờ ám đó đã tuyển dụng hơn 5.500 sinh viên nước ngoài thông qua chương trình OPT vào năm 2017, theo hồ sơ của ICE.

.

---- Túi nhựa gói rau sẽ sớm trở thành dĩ vãng: Tiểu bang California sẽ cấm có hiệu lực các loại túi đựng rau bằng nhựa trong các siêu thị sau khi dự luật mới, SB 1046, được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật vào ngày 30/9/2022. Ngoài ra, các siêu thị phải thay các túi nhựa bằng túi giấy hoặc túi có thể phân hủy, theo luật mới.

.

California sẽ là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc cấm túi nhựa đựng rau, quả sau khi cấm túi dùng-một-lần ở các siêu thị, hiệu thuốc Tây và cửa hàng tiện lợi hồi năm 2016. Lệnh cấm túi nhựa đựng rau quả sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.

.

---- Ngành kinh doanh siêu thị Nam California có một sự kiện lớn hôm thứ Sáu khi công ty Kroger thông báo đề xuất sáp nhập với hệ thống siêu thị Albertsons. Kroger sẽ chi 20 tỷ đô la để mua Albertsons Companies Inc., tương đương 34,10 đô la cho mỗi cổ phiếu. Kroger cũng sẽ gánh khoản nợ 4,7 tỷ đô la của Albertsons.

.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kroger, Rodney McMullen, người sẽ giữ các chức danh đó tại công ty kết hợp, cho biết việc sáp nhập có thể tiết kiệm 1 tỷ đô la hàng năm với chi phí hành chính thấp hơn, sản xuất và phân phối hiệu quả hơn và chia sẻ đầu tư vào công nghệ. McMullen cho biết công ty sẽ chuyển những khoản tiết kiệm đó trở lại thành giá thấp hơn, lương cao hơn và các cửa hàng được cải thiện.

.

Kroger, có bản doanh tại Cincinnati, Ohio, điều hành 2.800 siêu thi ở 35 tiểu bang, bao gồm các thương hiệu như Ralphs, Smith’s và Harris Teeter. Alberstons, có bản doanh tại Boise, Idaho, điều hành 2.273 siêu thị ở 34 tiểu bang, bao gồm các thương hiệu như Safeway, Jewel Osco và Shaw’s. Các công ty cùng nhau sử dụng khoảng 710.000 người.

.

Liệu một chuỗi siêu thị khổng lồ như vậy có cắt giảm các lựa chọn mua sắm thực phẩm của người tiêu dùng không? Và sẽ cắt giảm nhân viên? Các công ty kết hợp cho biết họ sẽ bán ra 375 cửa tiệm siêu thị thông qua một chương trình tách ra.

Hiển nhiên rằng tại Nam California, một sự hợp nhất tầm cỡ này có thể định hình lại ngành thực phẩm và đồ uống ở các quận Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino, vốn sử dụng tới 163.600 người tính đến tháng 8/2022.

.

---- Cảnh sát cho biết một người đi bộ đã bị xe tông ở San Jose vào sáng thứ Sáu, đó là tai nạn thứ tư do xe hơi đụng người đi bộ hoặc người đi xe đạp trong thành phố San Jose chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

.

Vụ xe đụng mới nhất xảy ra vào khoảng 9:30 giờ sáng Thứ Sáu tại bãi đậu xe của Costco nằm trên Automation Parkway. Người đi bộ, được xác định là một phụ nữ, bị thương nặng nhưng sau đó đã ổn định và được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Người lái xe vẫn ở lại hiện trường và đang hợp tác với cảnh sát. Vụ đụng xe này xảy ra sau 3 vụ xe đụng riêng biệt liên quan đến người đi bộ hoặc đi xe đạp xảy ra ở San Jose hôm thứ Năm.

.

Người phát ngôn cảnh sát San Jose, Stacie Shih, nói: “An toàn trên đường là trách nhiệm chung. "Cho dù bạn là người đi bộ, người lái xe, người đi xe đạp, xin vui lòng lưu ý môi trường xung quanh bạn. Hãy tuân thủ các quy tắc của đường bộ, đặc biệt là khi chúng ta đến gần những tháng mùa đông và trời tối sớm hơn."

.

---- Bạn đang chuẩn bị bay sang các tiểu bang Miền Đông để chụp hình lá mùa thu? Đừng, ngay ở California cũng có một số nơi ven rừng với lá đủ màu vàng, đỏ, nâu, cam... tuyệt vời cho bất kỳ nhiếp ảnh gia nào.

.

“Bạn ơi, mùa thu cũng đang diễn ra ở đây,” theo trang California Fall Color, một trang web thu thập dữ liệu từ những người đam mê tán lá để tạo ra California Fall Color Map (Bản đồ màu mùa thu California).

.

John Poimiroo, một nhiếp ảnh gia thiên nhiên và là người lập ra trang CaliforniaFallColor.com, cho biết những người tìm kiếm tán lá mùa thu phải đi về phía đông California. Ông nói, khu vực phía đông của tiểu bang California được thiên nhiên ưu đãi với mùa lá rụng dài nhất ở Bắc Mỹ:

https://www.californiafallcolor.com/map/

.

---- Theo Sở Cảnh sát Worcester, một phiên tòa hình sự tại Tòa án Worcester đã ngừng lại vào sáng thứ Sáu 14/10/2022 khi một phụ nữ cố gắng mang 1 thứ có vẻ như là một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đầy đạn vào tòa án. Cảnh sát đã dừng phiên điều trần vào khoảng 9 giờ sáng để họ có thể phản ứng trước lối vào của tòa án.

.

Cảnh sát nói, cô Darlene Nguyen, 30 tuổi, cư dân Worcester, mang một chiếc túi có vẻ như đang đựng một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đầy đạn. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định khẩu súng là một bản sao của airsoft không hoạt động.

.

Sau khi thông báo cho người phụ nữ rằng cô bị bắt vì gây rối thủ tục tòa án, làm mất hòa bình và mang theo một vũ khí nguy hiểm, cảnh sát nói cô Nguyen đã trở nên giận dữ, và bắt đầu la hét, tạo ra một vụ náo loạn thêm. Cảnh sát nói Nguyen sẽ bị đưa ra tòa.

.

---- Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã cứu 3 người đi thuyền ra khỏi vùng nước có nhiều cá mập ngoài khơi bờ biển Louisiana vào Chủ nhật 9/10/2022 chỉ bằng một ảnh chụp màn hình từ Apple Maps. Trong khi đi câu cá vào thứ Bảy, Luan Nguyen, Phong Le và Son Nguyen đã bị mắc kẹt ở Vịnh Mexico khi thuyền của họ ngấm nước và chìm, Luan Nguyen và Le kể lại với “Today” vào hôm thứ Tư 11/10/2022.

.

Ba người đàn ông sẽ trải qua 28 giờ dưới nước trước khi được Cảnh sát biển giải cứu vào sáng Chủ nhật. Trung úy Kevin Keefe cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai: “Chúng tôi đã tìm kiếm một khu vực có diện tích gần bằng Rhode Island và rất biết ơn vì đã tìm thấy những người chèo thuyền mất tích này.”

.

Một thành viên gia đình của một trong những người đi thuyền ban đầu đã liên lạc với Cảnh sát biển vào thứ Bảy khi nhóm này không trở về sau chuyến câu cá của họ. Ba người đàn ông vẫn ở dưới nước qua đêm khi Cảnh sát biển tìm kiếm họ.

.

Le nói với Today: “Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Trời lạnh. Trời rất lạnh. Vì vậy, chúng tôi chỉ cố gắng giữ ấm, cố gắng giữ nhau và giữ ấm.” Le đã nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ cuối cùng vào sáng Chủ nhật, bơi vài dặm về phía một chiếc thuyền đánh tôm trước khi cuối cùng nó lao đi theo hướng ngược lại, anh nói.

.

Tuy nhiên, khi mở điện thoại của anh ấy - trong một chiếc vỏ chống thấm nước và còn khoảng 5% pin - các tin nhắn bắt đầu đến và Le có thể gửi ảnh chụp màn hình về vị trí gần đúng của anh trên Apple Maps, theo anh nói với Today.

.

Cảnh sát biển đã sử dụng bức ảnh để giúp xác định vị trí của ba người chèo thuyền, cách bờ biển Empire, Louisiana khoảng 25 dặm. Vào thời điểm cảnh sát biển tìm thấy, những người đàn ông này đã kiệt sức, cháy nắng và mất nước, phải chống đỡ với cá mập và sứa khổng lồ. Một người có dấu hiệu hạ thân nhiệt, theo lời Cảnh sát biển.

.

---- Theo tin Reuters ngày 15/10/2022, hôm thứ Bảy, công ty VinFast cho biết họ sẽ thu hồi 730 xe hơi điện VF e34 (EVs), chỉ có ở thị trường trong VN, để kiểm tra và thay thế cảm biến va chạm bên hông các xe này. VinFast, bắt đầu hoạt động vào năm 2019, là một đơn vị của tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup và đã bán được tổng cộng 2.208 chiếc EV kể từ khi ra mắt vào cuối năm ngoái.

.

VinFast viết trong thông báo: "Cảm biến va chạm bên hông của hệ thống túi khí được trang bị trên mẫu VF e34 có khả năng gặp lỗi không tương thích với bộ điều khiển túi khí ... và do đó có thể gửi tín hiệu không chính xác đến bộ điều khiển." Hãng cho biết hchưa ghi nhận bất kỳ sự hư hỏng hay phàn nàn nào của khách hàng về lỗi cảm biến.

.

Công ty VinFast nói đã nhận gần 65.000 đặt mua trước trên toàn cầu và dự kiến ​​sẽ bán được 750.000 EV mỗi năm vào năm 2026, bắt đầu với các mẫu SUV chạy điện hoàn toàn VF8 và VF9.

.

Vào tháng 3/2022, VinFast cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ở North Carolina với công suất dự kiến ​​ban đầu là 150.000 EV một năm. Công ty đã dựa vào các ngân hàng hồi tháng 7/2022 để huy động ít nhất 4 tỷ đô la tài trợ cho dự án.

.

---- HỎI 1: Trong khi bệnh nhân thổi kèn saxo, bác sĩ giải phẫu bướu não cho bệnh nhân?

.

Bệnh nhân đang được giải phẫu cắt bỏ bướu não, vẫn đang thổi kèn saxe để bác sĩ theo dõi các phản ứng bản đồ não bộ. (Hình: bệnh viện Quốc tế Paideia)

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các bác sĩ ở Ý đã chia sẻ chi tiết về một ca phẫu thuật não bộ tinh vi gần đây, trong đó bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chơi saxophone. Bệnh viện Quốc tế Paideia ở Rome cho biết trong một thông cáo báo chí rằng bệnh nhân 35 tuổi, được xác định là G.Z., vẫn tỉnh táo và chơi kèn saxophone trong suốt cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ để bác sĩ cắt bỏ khối u khỏi não.

.

Các bác sĩ cho biết buổi biểu diễn âm nhạc cho phép các bác sĩ phẫu thuật lập bản đồ các chức năng khác nhau của não bệnh nhân khi họ hoạt động. Bác sĩ Christian Brogna, người đứng đầu nhóm phẫu thuật, cho biết: “Phẫu thuật trong khi thức giúp lập bản đồ định vị cực kỳ chính xác trong quá trình phẫu thuật các mạng lưới thần kinh làm nền tảng cho các chức năng não khác nhau như chơi, nói, di chuyển, ghi nhớ, đếm. Mục tiêu của phẫu thuật trong khi tỉnh thức là loại bỏ khối u não hoặc một dị dạng mạch máu như u thể hang nằm ở các khu vực cụ thể của não, đồng thời bảo toàn chất lượng cuộc sống của bệnh nhân."

Brogna cho biết ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Odd_News/2022/10/14/italy-Paideia-International-Hospital-saxophone-surgery/5751665778762/

.

---- HỎI 2: Nam Hàn xin Mỹ vũ khí nguyên tử chiến thuật?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Chính phủ Nam Hàn đã yêu cầu Mỹ chia sẻ vũ khí nguyên tử chiến thuật để tăng cường khả năng phòng thủ trước Bắc Hàn. Một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết hôm thứ Tư, "Nếu Bắc Hàn thúc đẩy vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, chúng tôi sẽ đối mặt với một cấp độ đe dọa hoàn toàn mới. Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ về các cách thức để phù hợp với tình hình an ninh đã thay đổi trên Bán đảo Triều Tiên."

.

Một quan chức an ninh Nam Hàn cho biết, "Điều đang được thảo luận là một kế hoạch chia sẻ vũ khí nguyên tử theo kiểu [Nam Hàn] có thể tránh gây ra phản đối từ các nước láng giềng và sự tích tụ vũ khí nguyên tử trong khu vực."

Nhưng Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa bình luận về vấn đề này.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/10/13/2022101301115.html

.

.