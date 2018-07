Cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Thanh Thủy Ra Mắt Sách “Biệt Đội Thiên Nga” Về Đơn Vị Nữ Tình Báo CSQG

Bà Nguyễn Thanh Thủy (trái) ngồi ký tên vào sách.

Trong buổi ra mắt sách.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018, cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga đã tổ chức buổi ra mắt sách “Biệt Đội Thiên Nga” Mặt dù trong buổi chiều trời Nam California nóng kỷ khoảng 100 độ F, hội trường không có máy lạnh nhưng số ngưới tham dự đã ngồi chật hội trường, một số đồng hương thân hữu phải đứng bên ngoài để tham dự.Điều hợp chương trình nghi thức chào cờ do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và ban hợp ca Biệt Đội thực hiện.Sau đó ông Nhữ Đình Toán, thay mặt ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, trong dịp nầy ông cũng cho biết: “Trước 1975, ít ai biết đến Thiên Nga, thật ra Thiên Nga là một một biệt danh để dùng cho những người nữ tình báo của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Ho làï những người nữ hoạt động âm thầm từ Thủ Đô đến các tỉnh thành.Sau nầy ra hải ngoại được nhiều người biết đến chị Nguyễn Thanh Thủy là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga, do đó mà chị rất được nhiều người trong cộng đồng qúy mến, sang định cư tại Hoa Kỳ chị vẫn tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh, từ thiện xã hội, chính vì vậy mà sau khi Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn qua đời chị được bầu làm Hội Trưởng HôÄi H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.”Sau đó Ban tổ chức mời cựu đại tá Trần Minh Cộng, Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cho biết: “Trước đây, tôi đã từng đọc quyển hồi ký ‘Đóa Hồng Gai’ của chị Nguyễn Thanh Nga, một cựu tù Cộng Sản bất khuất. Hôm nay, tôi lại được đọc cuốn hồi ký ‘Biệt Đội Thiên Nga’ của nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, cũng là một cựu tù nhân bất khuất với 13 năm bị giam giữ khổ sai bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.”Ông tiếp: “13 năm đọa đầy đã làm biến dạng một nữ sĩ quan xinh đẹp một thời là sinh viên Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt trước khi tham gia lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Tôi tiếc thương cho cuộc đời của một thiếu nữ vì yêu nước mà đã bị Cộng Sản đày đọa tàn phá dung nhan. Nhưng tôi không thể không cảm phục những con cháu Bà Trưng, Bà Triệu như nữ Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, đã vì yêu nước mà chấp nhận mọi vất vả gian nguy để theo đuổi lý tưởng của mình”Ông cho biết tiếp: “khoảng năm 1965, học viện CSQG tọa lạc trong vòng thành Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn, ông là liên đoàn trưởng Liên Đoàn Sinh Viên, trông coi và hướng dẫn tất cả các sinh viên sĩ quan (SVSQ) khóa 1, trong đó có gần 400 nam, và chừng 50 nữ. Sau Tết Mậu Thân (1968) đến ngày Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản năm 1975, biệt đội này đã cài nhân viên vào các tổ chức Việt Cộng nằm vùng và ngay cả gài điệp viên vào mật khu của Việt Cộng để thâu lượm tin tức tình báo. Chính nhờ những tin tức tình báo thu thập được mà lực lượng CSQG đã kịp thời chuẩn bị và vô hiệu hóa nhiều hoạt động phá rối của Việt Cộng tại các tỉnh thành miền Nam Việt Nam trước 1975. Cũng chính vì sự hữu hiệu của Biệt Đội Thiên Nga do nữ Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy chỉ huy mà Việt Cộng đã trả thù, đày đọa và hủy hoại nhan sắc của bà trong suốt 13 năm tù đày.. .”Tiếp theo, Bà Glassey Trang Đài, một học giả đã từng soạn những bài khảo cứu về cộng đồng người Việt tại hải ngoại, lên phát biểu, mở đầu bà chúc mừng Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy đã ra mắt đứa con tinh thần mà bà đã ấp ủ từ rất lâu, Biệt Đội Thiên Nga đã đóng góp một phần vào dòng lịch sử dân tộc cận đại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của cộng đồng hải ngoại.Bà nói: “Người ta thường nói ‘It’s the text that survives.’ Sau khi chúng ta ra đi, thì chỉ còn chữ nghĩa ở lại. Chữ nghĩa của cựu Thiếu Tá Nguyễn Thị Thanh Thủy không chỉ còn lại với người Việt chúng ta, mà tôi mong là đối với cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam cận đại và vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn này…”Người phát biểu tiếp đó là Nhà văn Đoàn Như (Nhữ Đình Toán),Ông cho biết: “Tôi là người bạn đồng môn với chị Nguyễn Thanh Thủy, cùng xuất thân Khóa 1 SVSQ/HVCSQG. Khóa 1 là khóa duy nhất có khoảng 50 nữ SVSQ vừa biên tập viên, vừa thẩm sát viên theo học, trong đó có chị Nguyễn Thanh Thủy. Trên 50 năm về trước, các nữ SVSQ/HVCSQG khi nhập học đều là những thiếu nữ xinh đẹp, vì đó là một trong những tiêu chuẩn về nhân dáng để được nhập học Khóa 1. Trước khi nhập khóa, không một ai trong các nữ SVSQ này có khái niệm gì về những hoạt động của ngành cảnh sát chớ đừng nói về những hoạt động tình báo.. .”Nhà thơ línhTrạch Gầm, trong lời phát biểu ông nói: “Theo niên trưởng Trần Minh Công đã nói, ‘Nghề tình báo là nghề có nhiều sự việc sống để bụng, chết mang theo,’ cho nên trong quyển sách này mà chị Nguyễn Thanh Thủy đã viết, thì tôi cũng tin chắc rằng, những sự việc chị đã kể trong quyển sách, bắt buộc phải còn thiếu sót. Bởi vì những điều thiếu sót đó nếu trình bày ra, nó sẽ còn liên lụyä rất nhiều đến những người khác đã từng hoạt động trong Biệt Đội Thiên Nga, và họ đang còn kẹt lại ở quê nhà.”Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ do các ban văn nghệ Biệt đội Văn Nghệ QLVNCH, Ban văn nghệ Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.Trong lời tâm tình “Biệt Đội Thiên Nga” Bà Nguyễn Thanh Thủy đã nói: “Tạ ơn Thượng Đế đã cho tôi nghị lực vượt qua những thử thách của cuộc đời. Tạ ơn song thân dưỡng dục tôi trở thành một người con đất Việt có lý tưởng quốc gia, cùng biết ơn người bạn đời Lê Thành Long và các con: Thủy, Thảo, Long Quân và Thủy Tiên đã đồng cam cộng khổ trong suốt những năm tháng tôi bị giam nơi ngục tù cộng sản. Riêng cảm ơn Minh Nguyệt, em gái út đã chăm sóc các cháu khi vợ chồng tôi đi tù.Cảm ơn các Thầy, Cô đã mở mang kiến thức để rèn luyện tôi thành người hữu dụng cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa.Cảm ơn các chị em hoạt động với Biệt Đội Thiên Nga đã đã cống hiến tuổi thanh xuân, lòng nhiệt thành cho đất nước.Sau cùng xin cảm ơn các chiến hữu và thân hữu góp tay giúp tôi hoàn tất cuốn sách: “Biệt Đội Thiên Nga”.Bà Nguyễn Thanh Thủy tốt nghiệp khóa 1 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Tá Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga, Đệ Tam Đẳng Chiến Công Bội Tinh, Đệ Nhị Đẳng Danh Dự Bội Tinh, ở tù cộng sản 13 năm.“Biệt Đội Thiên Nga dày hơn 200 trang trong đó có: Thời cắp sách- Thành Lập Biệt Đội Thiên Nga- Huấn Luyện Biệt Đội Thiên Nga- Công tác cụ thể – Công tác phối hợp – Các mục tiêu theo dõi – Tài Xế kiêm cận vệ Biệt Đội Thiên Nga- Những ngày cuối của Biệt Đội Thiên Nga- Công tác Bất Đắc dĩ.