Năm 2023: tiền An sinh xã hội tăng 8,7%, lệ phí bảo hiểm Medicare Phần B giảm $5,20 so với năm 2022.

.

- Khoa học: cấy ghép thành công tế bào não người vào não bộ chuột sơ sinh, nghiên cứu bệnh tự kỷ, tâm thần

- 2023: tiền An sinh xã hội tăng 8,7%, lệ phí bảo hiểm Medicare Phần B giảm $5,20 so với năm 2022.

- LHQ họp 193 nước, ra nghị quyết, 143 nước đòi Nga trả đất cho Ukraine lập tức, 5 nước chống, 35 nước bỏ phiếu trắng (các báo VN không đăng tin VN bỏ phiếu trắng. Đại sứ VN diễn văn, kêu gọi tự chế, mở lại hòa đàm. Putin nói với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Nga luôn coi VN là 1 đối tác quan trọng hàng đầu.

- Nga: sẽ có Thế chiến III nếu Ukraine được phép gia nhập NATO. Peskov: Nga bắt nhiều kẻ âm mưu phá đường ống dẫn khí TurkStream từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi phương Tây cấm vận Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lại là sân sau cho sản phẩm Nga: tương lai có thể là trung tâm khí đốt của Nga.

- Zelensky: Ukraine chỉ có 10% năng lực phòng không cần thiết. Ukraine: 13 người chết và 37 người khác bị thương trong 24 giờ qua vì Nga bắn phi đạn. Ukraine: giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận phía nam của Ukraine.

- Anh: sẽ cấp cho Ukraine các phi đạn không đối không tầm trung để bảo vệ bầu trời.

- Biden: lạm phát đã giảm trong 3 tháng qua, nhưng vẫn còn cao, hứa sẽ làm giảm vật giá thêm

- Trump giận dữ vì tòa buộc ra tòa ngày 19/10 trả lời nhà văn nữ đã kiện Trump tội hiếp dâm, rồi tội phỉ báng

- Ít nhất 1 nhân viên của Trump đã khai với FBI: Trump ra lệnh di chuyển các thùng hồ sơ mật, có băng hình camera, sau khi bị trát đòi nộp.

- Hôm nay, Thứ Năm, Ủy ban 6/1 điều trần: cô Sarah Matthews (cựu phó thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump) sẽ kể về Bạch Ốc ngày 6/1/2021

- Bị Tòa phạt bồi thường các gia đình nạn nhân 965 triệu đô vì tung tin giả vụ bắn Sandy Hook là đóng phim, Alex Jones nói sẽ xù tiền

- Sắp tới mùa lễ 2022: vé phi cơ sẽ cao hơn 20% so với năm ngoái, sẽ không giảm giá từ giờ tới hết 2023

- California trong năm 2023 dự đoán: Giá nhà sẽ giảm 8,8%, thương vụ bán nhà sẽ giảm 7,2%.

- Nơi an toàn nhất Hoa Kỳ: Columbia (Maryland); nhất Calif.: Fremont; nhất Quận Cam: Irvine, Huntington Beach, Garden Grove.

- Quận Cam: 1 thiếu nữ 17 tuổi chết vì ma túy.

- HỎI 1: Đi xe đạp truyền thống có lợi cho sức khỏe hơn là xe đạp điện? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HOI 2: Giáo dục đại học 4 năm đắt tới mức khó kham nổi? ĐÁP 2: Đa số nói thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/10/2022) ---- Các nhà khoa học đã cấy ghép thành công tế bào não người vào não bộ của chuột sơ sinh, trong nỗ lực nghiên cứu sự phát triển não bộ của con người và liên hệ tới các bệnh. Sau khi cấy ghép, các tế bào não được cho là đã phát triển và hình thành các kết nối, theo tin AP.

.

Tiến sĩ Sergiu Pasca, tác giả cao cấp của một nghiên cứu mô tả công trình đăng trên tạp chí Nature, cho biết: “Nhiều chứng rối loạn như chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt chỉ có ở con người” nhưng “não người chắc chắn không thể tiếp cận được”.

.

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên công trình trước đây của nhóm là tạo ra “organoids” trong não, những cấu trúc nhỏ bé giống các cơ quan của con người như gan, thận, bộ phận giả hoặc các bộ phận quan trọng của chúng.

.

Các nhà khoa học của Đại học Stanford đã biến đổi tế bào da của con người thành tế bào gốc và sau đó được nhân lên dần dần để tạo thành các organoids tương tự như vỏ não. Vỏ não là lớp ngoài cùng của não người, có vai trò quan trọng đối với những thứ như trí nhớ, suy nghĩ, học tập, lý luận và cảm xúc.

.

Pasca, một giáo sư tâm thần học tại Trường Y Stanford, cho biết đây là lần đầu tiên những chất hữu cơ này được đưa vào não chuột sơ sinh, tạo ra “mạch não người tiên tiến nhất từng được xây dựng từ tế bào da người và một minh chứng cho thấy việc cấy ghép tế bào thần kinh của con người có thể ảnh hưởng đến hành vi của động vật.”

.

---- Những người nhận tiền An sinh xã hội (Social Security) sẽ nhận được mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm là 8,7% vào năm tới, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981, theo lời Sở An sinh xã hội công bố hôm thứ Năm. Mức tăng này sẽ giúp hàng tháng cho người về hưu thêm 146 đô để lên tới mức lãnh trung bình ước tính là 1.827 đô cho năm 2023.

.

.

Các công dân cao niên cũng sẽ thấy lệ phí bảo hiểm Medicare Phần B của họ giảm vào năm 2023, lần đầu tiên sau hơn một thập niên mà mức lệ phí bảo hiểm này sẽ thấp hơn năm trước.

Lệ phí bảo hiểm hàng tháng tiêu chuẩn sẽ là $164,90 vào năm 2023, giảm $5,20 so với năm 2022.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết báo cáo lạm phát mới nhất "cho thấy một số tiến bộ trong cuộc chiến chống lại giá cả cao hơn. Lạm phát trong ba tháng qua đã ở mức trung bình 2% với tốc độ hàng năm. Con số này giảm so với mức 11% trong quý trước."

.

Tuy nhiên, sau đó Biden nói thêm rằng giá vẫn còn quá cao, và kết luận: “Chống lại lạm phát toàn cầu đang ảnh hưởng đến các nước trên thế giới và các gia đình đang làm việc ở nhà ở đây là ưu tiên hàng đầu của tôi."

.

---- Trump đã giận dữ hôm thứ Tư, gọi hệ thống pháp luật là một "sự ô nhục bị hỏng" sau khi Thẩm phán Lewis A. Kaplan phán quyết rằng Trump phải ra tòa trả lời hữu thệ các câu hỏi vào tuần tới trong một vụ kiện phỉ báng do nhà văn nữ E. Jean Carroll nói rằng Trump đã hiếp dâm cô vào giữa những năm 1990s.

.

Trump cũng gọi hồ sơ kiện năm 2019 của cô Carroll, một chuyên mục tư vấn lâu năm của tạp chí Elle. là “một trò lừa bịp và dối trá”. Thẩm phán Kaplan ở Manhattan đã từ chối yêu cầu của luật sư của Trump xin hoãn việc Trump ra tòa trả lời dự kiến sẽ là ngày 19/10/2022.

.

---- Một quan chức Hội đồng An ninh Nga cho biết: “Cuộc chiến ở Ukraine“ được đảm bảo ”sẽ leo thang để trở thành Thế chiến III nếu Ukraine được phép gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một thông báo bất ngờ rằng ông đã nhanh chóng đưa ra quyết định gia nhập liên minh quân sự NATO chỉ vài giờ sau khi Putin sáp nhập gần 1/5 lãnh thổ Ukraine vào ngày 30/9/2022. Tất cả 30 thành viên NATO sẽ phải chấp thuận, Ukraine mới được vào làm thành viên, và sẽ khó có đồng thuận như thế.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết Ukraine chỉ có 10% năng lực phòng không mà Ukraine cần trong cuộc chiến chống Nga. Phát biểu qua liên kết video tại cuộc họp của Nghị viện Hội đồng châu Âu, ông yêu cầu cơ quan này là tổ chức quốc tế đầu tiên công nhận Nga là một quốc gia khủng bố.

.

Zelensky tái khẳng định lập trường của mình rằng Ukraine sẽ không đàm phán với Nga dưới thời Putin. Ông tuyên bố rằng ngoại giao là không thể với các nhà lãnh đạo "những người không tôn trọng luật pháp quốc tế."

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết Nga đã bắt nhiều người liên hệ âm mưu "tấn công khủng bố" nhằm vào đường ống dẫn khí TurkStream TurkStream từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ: "Bọn phá hoại đã bị bắt, nhiều người đã bị bắt."

.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Ukraine đã cố gắng phá hoại các đoạn của đường ống TurkStream và trong cuộc gặp hôm nay, Thứ Năm 13/10/2022, ông đã thông báo cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về âm mưu tấn công.

.

---- Trong khi phương Tây cấm vận Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lại là sân sau cho sản phẩm Nga. Putin đã trình bày với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ý tưởng xây dựng một trung tâm phân phối khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ: dự án này sẽ giúp làm dịu thị trường năng lượng mà không có "dư âm chính trị". Tại cuộc gặp song phương ở Kazakhstan hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được đầy đủ khí đốt [từ Nga] mà không có vấn đề gì và Ankara hóa ra là đối tác đáng tin cậy nhất của Moscow khi nói đến việc vận chuyển năng lượng.

.

Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm duy trì thỏa thuận ngũ cốc ở Istanbul và các sản phẩm nông nghiệp cũng như phân bón của Nga nên được chuyển đến các nước kém phát triển nhất. Hai nhà lãnh đạo cho biết, dự án chung của hai nước, Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, sẽ đi vào hoạt động vào năm tới.

.

---- Văn phòng tổng thống Ukraine đêm Thứ Năm cho biết 13 người đã chết và 37 người khác bị thương trong 24 giờ qua do Nga bắn phi đạn vào các khu dân sự trên khắp Ukraine. Khu vực thủ đô Ukraine bị tấn công bởi máy bay không người lái kamikaze do Iran sản xuất vào sáng sớm thứ Năm. Phó văn phòng tổng thống Kyrylo Tymoshenko nói rằng "các cơ sở hạ tầng quan trọng" trong khu vực thủ đô đã bị tấn công, mà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những cơ sở đó.

.

Zaporizhzhia cho biết các cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người ở đó và hơn chục người bị thương, đồng thời làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà. Ở phía nam thành phố Mykolaiv, các cuộc pháo kích qua đêm đã phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng: Video do các dịch vụ khẩn cấp cho thấy lực lượng cứu hộ kéo từ dưới đống đổ nát ra một cậu bé 11 tuổi, được kểđã trải qua sáu giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

.

Trong khi đó giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận phía nam của Ukraine. Các cuộc tấn công vào sáng sớm vào mặt trận phía nam của Ukraine đã trở thành chuyện thường ngày khi các lực lượng của Kyiv đẩy mạnh một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói Anh sẽ cấp cho Ukraine các phi đạn không đối không tầm trung (AMRAAM) tiên tiến hơn để giúp Ukraine bảo vệ không phận đối với Nga: "Các cuộc tấn công bừa bãi mới nhất của Nga vào các khu vực dân sự ở Ukraine đảm bảo hỗ trợ thêm cho những người đang tìm cách bảo vệ tổ quốc của họ. Những vũ khí này sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của mình khỏi các cuộc tấn công và tăng cường khả năng phòng thủ." Tuyên bố của Wallace được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp của NATO đang diễn ra tại Brussels từ ngày 12 đến 13/10.

.

---- Đại hội đồng LHQ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu áp đảo để lên án "âm mưu sáp nhập bất hợp pháp" của Nga đối với 4 khu vực của Ukraine và yêu cầu trả đất cho Ukraine ngay lập tức, một dấu hiệu phản đối mạnh mẽ trên toàn cầu đối với cuộc chiến kéo dài 7 tháng và nỗ lực của Nga để chiếm lãnh thổ của nước láng giềng.

.

Cuộc bỏ phiếu trong cơ quan 193 thành viên trên thế giới là 143-5 với 35 phiếu trắng. Đó là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ Đại hội đồng đối với Ukraine và chống lại Nga trong số bốn nghị quyết mà họ đã thông qua kể từ khi quân Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an quyền lực hơn, có các nghị quyết có giá trị pháp lý, đã bị cản trở vì quyền phủ quyết của Nga.

.

Nghị quyết do phương Tây bảo trợ là phản ứng đối với việc Nga tuyên bố sáp nhập vào Nga hồi tháng trước đối với các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine.

Nhóm 4 quốc gia cùng Nga bỏ phiếu phản đối nghị quyết này là Bắc Hàn, Belarus, Syria và Nicaragua. Trong khi đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nam Phi và Cuba nằm trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng.Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng cùng với 34 quốc gia khác. Các báo VN không loan tin VN bỏ phiếu trắng, chỉ đăng lời kêu gọi hòa đàm của Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại Phiên họp khẩn cấp của LHQ về Ukraine, trong đó có nói: "Việt Nam một lần nữa kêu gọi kiềm chế, dừng xung đột ngay lập tức và tránh mọi hành vi có thể làm gia tăng căng thẳng. Chúng tôi cũng kêu gọi sớm nối lại đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện được các bên chấp nhận, trên cơ sở tính tới lợi ích và quan ngại chính đáng của các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn và an ninh của người dân và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, bao gồm các cơ sở hạt nhân, cũng là vấn đề quan trọng."Trong khi đó, báo Tiền Phong trong ngày 13/10/2022 có bản tin nhan đề "Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu" trong đó viết: "Trong cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 13/10, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả."---- Ít nhất một nhân viên của Trump đã khai với liên bang về các tài liệu mật được cho là được giữ tại Mar-a-Lago — và nhân viên này đã cung cấp một số thông tin tiết lộ cho đến nay, theo The Washington Post. Báo này nói rằng nhân viên Mar-a-Lago đang hợp tác với liên bang và đã được phỏng vấn nhiều lần. Nhân viên này nói với các nhà điều tra rằng Trump đã ra lệnh các nhân viên chuyển các thùng hàng đến nơi ở của ông tại Mar-a-Lago sau khi trát đòi hầu tòa được ban hành hồi tháng 5/2022 về việc phải trả lại bất kỳ tài liệu đã được đánh dấu là "mật."Không chỉ lời khai từ nhân viên của Trump, các băng hình giám sát cũng cho thấy thế. Cảnh quay camera an ninh tại thời điểm đó, cho thấy nhiều người đang di chuyển các hộp hồ sơ mật.Cả hai phần bằng chứng được cho là yếu tố dẫn đến quyết định xin lệnh tòa đột kích nơi ở, văn phòng và phòng lưu trữ của Trump tại Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8, được cho là đã đưa ra 103 tài liệu được đánh dấu là "hồ sơ mật."Nhân viên của Trump khai với FBI rằng họ đã chuyển những chiếc thùng hồ sơ từ một phòng dùng làm kho chứa đồ ở tầng hầm đến nơi ở của Trump tại Mar-a-Lago và các nguồn tin cho biết các đặc vụ đã thực sự có được đoạn phim giám sát cho thấy một nhân viên chuyển những chiếc thùng ra khỏi kho chứa đó.Việc di chuyển các thùng hồ sơ là sau khi Trump trả lại 15 thùng tài liệu cho Cục Lưu trữ Quốc gia vào tháng 1/2022 nhưng sau đó bị trát đòi vào tháng 5/2022 khi Bộ Tư pháp tìm cách thu thập thêm các tài liệu mật vẫn được cho là ở Mar-a-Lago. Các luật sư của Trump cho biết họ đã khám xét khu vực lưu trữ (nhà kho) sau khi nhận được trát đòi nộp hồ sơ, và không tìm thấy bất kỳ tài liệu mật nào, nhưng các công tố viên cáo buộc rằng các tài liệu có thể đã được chuyển khỏi phòng lưu trữ trước khi các luật sư khám xét. Nghĩa là: Trump có tội cản trở cuộc điều tra.---- Cựu phó thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump là cô Sarah Matthews đã tham gia cuộc phỏng vấn TV trực tiếp đầu tiên của cô với Jake Tapper của CNN. Hồi tháng 7, Matthews đã làm chứng trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng nhiều người trong ngày 6/1/2021 đã yêu cầu Trump dập tắt bạo lực khi những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol. Cô Matthews đã từ chức vào ngày 6 tháng 1/2021 (ngày bạo loạn).CNN cho biết cô Sarah Matthews sẽ điều trần hôm Thứ Năm 13/10/2021 trước Ủy ban công khai trước ống kính TV, với câu hỏi từ Ủy ban rằng "cô có nghĩ Donald Trump gây ra mối đe dọa cho nền dân chủ không?"Matthews trả lời: “Tôi nghĩ rằng Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. "Tôi nghĩ rằng ngày 6 tháng 1 đã cho thấy điều đó và đó là một phần lý do khiến tôi từ chức. Trump đã không hành động vào ngày hôm đó. Trump có mọi cơ hội để giải tán đám đông và ngăn chặn bạo lực, chúng tôi đã thấy từ lời khai được ghi âm từ một số các đồng nghiệp của tôi mà mọi người đã cầu xin Trump làm điều đó và Trump đã không bao giờ nhấc máy một lần và tôi nghĩ rằng ủy ban ngày 6 tháng 1 đã chỉ ra điều đó."Matthews nói: “Nhưng hơn nữa, không chỉ vào ngày 6/1/2021, Trump tiếp tục đưa ra lời nói dối rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi Trump mà không có bằng chứng nào về điều đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta."---- Người sáng lập Infowars, Alex Jones, đã bị Tòa yêu cầu bồi thường 965 triệu đô la hôm thứ Tư sau khi tung ra những lời nói dối rằng vụ bắn Sandy Hook là một trò lừa bịp — nhưng rồi sau khi án tòa đưa ra, Jones nói rằng Jones sẽ xù tiền, không bồi thường gia đình các nạn nhân vụ bắn Sandy Hook.Jones nói trong chương trình của mình, chỉ vài phút sau khi bản án được đọc: “Những người này có thực sự nghĩ rằng họ đang nhận được bất kỳ khoản tiền nào trong số này không?” Các khoản bồi thường thiệt hại được quyết định vào thứ Tư sẽ được chuyển thẳng đến gia đình của các nạn nhân vụ nổ súng, những người mà Jones tuyên bố là các diễn viên được trả tiền.---- Chi phí du lịch trong kỳ nghỉ lễ này dự kiến sẽ tăng. Trang web du lịch Hopper cho biết giá vé phi cơ sẽ cao hơn gần 20% so với năm ngoái, với vé khứ hồi nội địa trung bình có giá 274 USD. Chuyên gia du lịch Sandra McLemore cho biết thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay là ngay bây giờ.McLemore cho biết hôm thứ Ba: “Giá vé máy bay đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Chúng tôi chưa từng thấy chuyến bay nào đắt như vậy trong vòng 5 năm. Vì vậy, nếu bạn chưa đặt các chuyến bay vào kỳ nghỉ của mình, bây giờ là lúc để làm điều đó. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ không thấy bất kỳ sự giảm giá nào cho năm 2022 và có lẽ cũng thế trong năm 2023."---- Giá nhà và thương vụ bán nhà đều được dự đoán sẽ giảm vào năm 2023, theo một dự báo mới của Hiệp hội California Association of Realtors (CAR) được công bố hôm Thứ Tư. Tuy nhiên, giá vẫn sẽ tương đối cao và lãi suất vẫn tăng.Giá trung bình của một ngôi nhà hiện tại ở California sẽ giảm 8,8% trong năm tới (2023), xuống còn 758.600 USD, dự báo CAR cho biết. Con số này giảm so với mức trung bình dự kiến của năm nay là 831.500 đô la và mức thấp nhất kể từ năm 2020.Ngay cả sau khi giảm giá gần 9%, giá nhà trung bình của năm 2023 vẫn sẽ cao hơn 15% so với năm 2020, năm xảy ra đại dịch và tăng 28% so với năm 2019. Trong khi đó, doanh số bán nhà được dự báo sẽ giảm 7,2% trong năm tới xuống còn 333.400 giao dịch. Đó sẽ là số lượng bán nhà thấp nhất kể từ khi bong bóng nhà đất vỡ năm 2007.---- Theo một nghiên cứu mới từ WalletHub, nhiều thành phố ở California không được coi là an toàn. Công ty tài chính này đã soạn một danh sách “Các thành phố an toàn nhất ở Mỹ” dựa trên 42 chỉ số an toàn. Nghiên cứu đã đánh giá các yếu tố và tổng hợp chúng thành ba loại: an toàn cho gia đình và cộng đồng, rủi ro thiên tai và an toàn tài chính, dẫn đến thang điểm 100 với 100 là “an toàn nhất” có thể.Một số số liệu bao gồm tỷ lệ cư dân được tiêm vắc xin COVID-19, tỷ lệ thất nghiệp và số vụ giết người xảy ra trong thành phố trong thời gian nghiên cứu. WalletHub đã xếp hạng Columbia, Maryland, là thành phố an toàn nhất ở Mỹ, với 85,99 điểm.Thành phố California được xếp hạng cao nhất về an toàn là Fremont, giành được vị trí thứ 17 toàn quốc. Fremont, nằm ở Quận Alameda ở Bắc California, đạt điểm an toàn tổng thể là 79,98 trên 100.Các thành phố của Quận Cam đã giành được một vị trí trong danh sách có:. 26th: Irvine (Orange County) -79.25 points. 68th: Huntington Beach (Orange County) -74.82 points. 76th: Garden Grove (Orange County) -73.78 points. 92nd: Santa Ana (Orange County) -72.71 points. 94th: Anaheim (Orange County) -72.55 points

.

---- Quận Cam: 1 thiếu nữ 17 tuổi chết vì ma túy. Mẹ của một cô gái 17 tuổi đến từ Fullerton tin rằng con gái mình là nạn nhân mới nhất của việc sử dụng quá liều fentanyl gây tử vong. Cảnh sát Fullerton vẫn chưa xác nhận rằng cái chết của Trinity Cornejo có liên quan đến fentanyl. Mẹ của cô là bà Chrisa Cornejo nói rằng cô Trinity Cornejo là ngôi sao thể thao cầu thủ bóng mềm trong trường, và hiển nhiên không biết gì về ma túy.

.

Mẹ của Trinity kể rằng vào ngày 30 tháng 9, con gái bà trở về nhà sau một đêm đi chơi với bạn bè và đi ngủ. Dì của cô Trinity đã kiểm tra sau đó và thấy cô nằm trên giường, không phản ứng. Cô gái 17 tuổi được chở đến bệnh viện và qua đời một ngày rưỡi sau đó. Theo mẹ cô bé, các bác sĩ tin rằng đó là fentanyl, một loại thuốc phiện mạnh gấp 100 lần morphin.

.

---- HỎI 1: Đi xe đạp truyền thống có lợi cho sức khỏe hơn là xe đạp điện?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy, chiếc xe đạp điện có thể khiến những chuyến đi trên đồi thú vị hơn rất nhiều, nhưng nó không cải thiện thể lực của bạn như một chiếc xe đạp cũ truyền thống. Những người đi xe đạp điện ít có khả năng đạt được mục tiêu hoạt động thể chất hàng tuần hơn những người đi xe đạp thông thường, theo một báo cáo được công bố trực tuyến hôm thứ Tư trên BMJ Open Sport & Practice Medicine. Đó là bởi vì họ đi xe đạp điện ít thường xuyên hơn và khi họ làm điều đó thì ít đòi hỏi thể chất hơn, theo các nhà nghiên cứu nhận thấy.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/12/Riding-an-e-bike-less-likely-to-improve-fitness-than-regular-bicycle/3421665579783/

.

---- HOI 2: Giáo dục đại học 4 năm đắt tới mức khó kham nổi?

.

ĐÁP 2: Đa số nói thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy hầu hết người lớn Hoa Kỳ xem chương trình giáo dục đại học bốn năm là “không thể chi trả được”, bao gồm cả chi phí theo học tại một trường đại học công lập trong tiểu bang.

.

Trong cuộc khảo sát của Morning Consult, được công bố hôm thứ Ba, 72% người được hỏi gọi bằng đại học tại một trường tư thục vì lợi nhuận là “không vừa túi tiền” và 66% cho biết điều tương tự đối với các trường tư thục phi lợi nhuận.

.

Khoảng 66% mô tả các trường đại học công lập ngoài tiểu bang là không có khả năng chi trả, trong khi 52% cho biết điều tương tự đối với các trường đại học công lập trong tiểu bang.

Chi tiết:

https://www.washingtontimes.com/news/2022/oct/12/survey-most-us-adults-say-college-degree-unafforda/

.

.