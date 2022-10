- Nhà thơ Cung Trầm Tưởng từ trần, thọ 90 tuổi. - Giải Nobel kinh tế 2022 trao cho 3 nhà kinh tế Mỹ: Ben Bernanke, Douglas Diamond và Philip Dybvig - Trump quy chụp Bush bố giấu hồ sơ mật vào tiệm ăn Tàu và sân chơi bowiling. Bị Jeb Bush chỉ trích bịa đặt. - Zelensky: Nga bắn phi đạn khắp Ukraine để xóa sổ dân tộc Ukraine ra khỏi mặt đất, riêng thủ đô có 8 chết, 24 bị thương. Ukraine: vụ bom nổ cầ

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng đã từ trần hôm Chủ Nhật 9 tháng 10/2022, tại thành phố Saint Paul, Minnesota, hưởng thọ 90 tuổi. (Hình năm 2013)

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng từ trần, thọ 90 tuổi.

- Giải Nobel kinh tế 2022 trao cho 3 nhà kinh tế Mỹ: Ben Bernanke, Douglas Diamond và Philip Dybvig

- Trump quy chụp Bush bố giấu hồ sơ mật vào tiệm ăn Tàu và sân chơi bowiling. Bị Jeb Bush chỉ trích bịa đặt.

- Zelensky: Nga bắn phi đạn khắp Ukraine để xóa sổ dân tộc Ukraine ra khỏi mặt đất, riêng thủ đô có 8 chết, 24 bị thương. Ukraine: vụ bom nổ cầu Kerch chỉ là tấn công giả để Nga lấy cớ bắn vào cư dân Ukraine. Đức: sẽ giao Ukraine 4 dàn phòng không trong vòng vài ngày tới, lên án Nga bắn vào thường dân Ukraine.

- Moldova triệu tập Đại sứ Nga lên án Nga bắn phi đạn từ tàu chiến bay qua bầu trời Moldova để tấn công Ukraine. Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Putin chụp mũ Ukraine về "hành động khủng bố hạt nhân" tương đương khủng bố quốc tế. Putin và Lukashenko: nối kết Liên quân Nga-Belarus để chống đe dọa từ Ukraine.

- Putin: chính Ukraine đứng sau vụ nổ làm hư cây cầu nối Nga và Crimea. Nga: quân Ukraine đã tăng vọt phản công tại 32 địa phương.

- Biden: chưa tới 2 năm đã tạo ra 10 triệu việc làm, tốc độ tạo ra việc làm nhiều nhất và nhanh nhất trong lịch sử.

- Biểu tình ở Arizona, Trump thú nhận đã đánh cắp các tài liệu của chính phủ về giấu ở Florida

- Trump lại quy chụp hồ sơ hạt nhân bị "cấy" vào nhà Trump

- Trump: công tố sẽ truy tố Hunter Biden (con trai TT Joe Biden) về tội rất nhẹ để giả bộ công bằng, nhưng sẽ đẩy Donald Trump Jr. vào tù.

- Bắc Hàn: quân đội đã tập trận hạt nhân chiến thuật, được Kim Jong-un đến thăm và chúc mừng.

- Houston: 1 ông bị chĩa súng cướp bên ngoài 1 hộp đêm, lại trúng đạn cảnh sát tới cứu bắn nhầm

- San Diego: 1 tân binh TQLC 18 tuổi trong khi huấn luyện đã té xỉu, rồi chết

- Hôm Chủ nhật, cờ rủ để tưởng niệm nhân viên cứu hỏa hy sinh năm qua

- Đại học Stanford báo động: thêm 1 vụ hiếp dâm trong khuôn viên trường.

- Đã vớt được xác Michael Dean Phan, cư dân Quận Cam, tại Hồ Lake Havasu ở Arizona

- Florida: Tony Nguyen-Dinh bị bắt vì lái xe tốc độ 110 dặm/giờ trong khu vực 55 dặm/giờ

- Sài Gòn: 126 cây xăng đã hết hàng, 2 cây xăng xin giải thể.

- HỎI 1: Trong 12 tháng tới, dự kiến thị trường chứng khoán S&P 500 sẽ tăng 12%? ĐÁP 1: Lạc quan là như thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ la trời vì giá thịt bò tăng vọt? ĐÁP 2: Do vậy, 50% dân Mỹ chờ mua hạ giá.

QUẬN CAM (VB-10/10/2022) ---- Nhà thơ Cung Trầm Tưởng, tên thật là Cung Thức Cần, đã từ trần lúc 4 giờ 27 phút (giờ Minnesota) hôm Chủ Nhật 9 tháng 10/2022, tại thành phố Saint Paul (tiểu bang Minnesota), hưởng thọ 90 tuổi. Sau đây là tiểu sử nhà thơ Cung Trầm Tưởng, theo Wikipedia.

Cung Trầm Tưởng sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi (1947), ông bắt đầu làm thơ, và có tập thơ đầu tay tên là Sóng đầu dòng (chưa in). Năm 1949, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn, học tiếp trung học tại trường Chasseloup Laubat (nay là Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1952, sau một năm học đại học, ông sang Pháp du học tại Trường Kỹ sư không quân ở Salon-de-Provence.

Năm 1957, ông tốt nghiệp trở về nước làm trong ngành không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trong năm này, hai bài thơ của ông là "Mùa thu Paris" và "Vô đề" (thơ trường thiên) xuất hiện trong tuyển tập Đất đứng của nhóm Quan Điểm (gồm Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng), và đã làm người đọc chú ý.

Năm 1958, ông đứng ra chủ trương tờ Văn nghệ mới và cộng tác thường xuyên cho các tạp chí Sáng tạo, Hiện đại, Nghệ thuật, Văn, Khởi hành... Trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc một số bài thơ của ông, đó là những bài "Mùa thu Paris", "Chưa bao giờ buồn thế" (Phạm Duy gộp lại và lấy tên là "Tiễn em"), "Bên ni bên nớ", "Khoác kín" (Phạm Duy lấy tên "Chiều đông"), "Kiếp sau", "Về đây"... Tổng cộng trong 13 bài thơ trong tập Tình ca của ông thì 6 bài Phạm Duy chọn phổ nhạc.

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng năm 2013.

Năm 1962, ông sang Hoa Kỳ học về khí tượng, đậu Tiến sĩ khí tượng học tại Đại học Saint Louis. Sau đó, ông trở về Sài Gòn tiếp tục làm trong binh chủng Không quân Việt Nam Cộng hòa với cấp bực cuối cùng là Trung tá (1975). Dưới chế độ cộng sản, ông bị bắt đưa đi cải tạo 10 năm trong 8 trại giam và thả về với thêm 3 năm quản chế. Năm 1993, ông sang Hoa Kỳ định cư ở Eagan, tiểu bang Minnesota. Ông mất ngày 9 Tháng Mười, 2022 tại Saint Paul, Minnesota, thọ 90 tuổi.

Tác phẩm của Cung Trầm Tưởng đã in:

. Tình ca (Sài Gòn: Công đàn, 1959)

. Lục bát Cung Trầm Tưởng (Sài Gòn: Con đuông, 1970)

. Lời viết hai tay thơ tù cải tạo (Bonn: Imn, 1994)

. Bài ca níu quan tài thơ tù cải tạo (tác giả tự xuất bản, Minnesota, Hoa Kỳ, 2001)

. Một hành trình thơ (Falls Church, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2012)

Theo nhà nghiên cứu T. Khuê thì thơ Cung Trầm Tưởng thường có giọng buồn. Nhưng là giọng buồn nguyên thủy, gợi nỗi cô đơn hiện sinh, khi con người nhận thức lại chính mình.

Một trong những bài thơ nổi tiếng của Cung Trầm Tưởng được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc là bài "Mùa thu Paris" trong đó có lời, trích: Mùa thu Paris / Trời buốt ra đi / Hẹn em quán nhỏ / Rưng rưng rượu đỏ tràn ly... / Mùa thu nơi đâu / Người em mắt nâu / Tóc vàng sợi nhỏ / Mong em chín đỏ trái sầu / Mùa thu Paris / Tràn dâng đôi mi / Người em gác trọ / Sang anh, gót nhỏ thầm thì...

---- Giải Nobel về khoa học kinh tế năm nay đã được trao cho cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ben Bernanke, và hai nhà kinh tế học người Mỹ, Douglas Diamond và Philip Dybvig, "vì những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính."

Khi công bố giải thưởng hôm thứ Hai 10/10/2022, Ủy ban cho biết 3 nhà kinh tế này đã chỉ ra trong nghiên cứu của họ "lý do tại sao tránh sự sụp đổ ngân hàng là điều quan trọng." Với nghiên cứu của họ vào đầu những năm 1980s, nhóm 3 kinh tế gia này đã đặt nền móng cho việc điều hòa thị trường tài chính và đối phó với các cuộc khủng hoảng tài chính.

---- Trump nói [một cách sai trái] rằng chuyện Trump mang hồ sơ chính phủ về Florida là bình thường vì các Tổng Thống trước đó cũng làm như thế. Tại một cuộc biểu tình vào tối Chủ nhật ở Arizona, Trump nói rằng cố Tổng Thống George H.W. Bush “đã mang hàng triệu triệu tài liệu đến một nơi trước kia là sân chơi bowling ghép lại với nơi sau đó là một nhà hàng Trung Quốc cũ nát. Họ ghép chúng lại với nhau. Và nó có một cửa trước bị hỏng và cửa sổ bị vỡ. Ngoài ra, nó khá an toàn."

Cựu Thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush khuya Chủ Nhật đã phản đối lời của Trump đòi điều tra người cha quá cố của ông, cựu Tổng thống George H.W. Bush. Jeb Bush đã tweet: “Tôi rất bối rối. Bố tôi đã thưởng thức một bữa ăn ngon của Trung Quốc và rất thích chơi Bowling. Trump đang làm cái quái gì vậy?" Cố Tổng Thống George H.W. Bush từ trần năm 2018.

Trump cũng tuyên bố sai lầm rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã chuyển hơn 33 triệu trang tài liệu đến một nơi trước kia là cửa tiệm đồ nội thất cũ ở Chicago. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trước đó đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng họ đã vận chuyển 30 triệu tài liệu không mật đến một cơ sở liên bang an toàn ở Chicago.

---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận rằng Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không cho Ukraine trong vòng vài ngày tới: "Vụ bắn phi đạn mới vào Kyiv và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng... Các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga đặc biệt khủng bố dân thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang hỗ trợ, đặc biệt là với các loại vũ khí phòng không." Ukraine dự kiến sẽ nhận được hệ thống phòng không IRIS-T SLM trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng phi đạn mới nhằm vào Kiev do Nga tiến hành vào sáng Thứ Hai.

.

---- Đại sứ quán Hoa Kỳ đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi lãnh thổ Ukraine sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev vào sáng thứ Hai: "Các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ quán kêu gọi các công dân Mỹ trú tại chỗ và rời Ukraine ngay bây giờ bằng cách sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ của tư nhân khi thấy an toàn."

Bộ Nội vụ Ukraine hôm thứ Hai cho biết riêng tại thủ đô Ukraine, ít nhất 8 người đã chết tại quận Shevchenkivs'kyi ở Kiev, trong khi 24 người bị thương.

---- Hôm thứ Hai, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã lên án "các cuộc tấn công khủng khiếp" của Nga vào các thành phố trên khắp Ukraine, nói rằng chúng "cho thấy sự tuyệt vọng của Điện Kremlin." Ông cũng nhấn mạnh rằng “những cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường này là tội ác chiến tranh”.

Ông Michel tái khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với Ukraine và cam kết buộc Nga phải chịu trách nhiệm, đồng thời nói thêm rằng khối sẽ giải quyết những vấn đề này tại cuộc họp khẩn cấp của G7.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm Thứ Hai nói rằng các thành phố của Ukraine bị pháo kích vào sáng Thứ Hai là "một phần của hoạt động quân sự đặc biệt". Bình luận về kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Đức của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Peskov nói rằng Moscow chưa nhận được bất kỳ lời mời nào nhưng Tổng thống Vladimir Putin có thể thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phía Ukraine đã nói sẽ không thể có hòa đàm, khi nào Ukraine chưa tái chiếm 4 tỉnh và Crimea, những nơi Nga đã chiếm và sáp nhập vào Nga.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã cáo buộc Ukraine về "hành động khủng bố hạt nhân" và tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã thực hiện ba cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhzhia. Ông nói thêm rằng Ukraine "đã đặt mình ngang hàng với các nhóm khủng bố quốc tế", tuyên bố họ đã cố gắng phá hoại các đoạn của đường ống dẫn khí TurkStream từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận về các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, ông Putin nói rằng chúng là "cuộc tấn công chính xác cao" nhằm vào các cơ sở quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng. Putin nói với Hội đồng Bảo an Liên bang Nga: "Nếu các nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ của chúng ta tiếp tục, phản ứng của Nga sẽ cứng rắn và sẽ tương ứng với quy mô mức độ của các mối đe dọa đối với Liên bang Nga."

---- Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak hôm thứ Hai nói với CNN rằng cú nổ bom nhắm vào Cầu Kerch là một cuộc tấn công giả để biện minh cho hành động nga bắn phi đạn ào ạt vào nhiều thành phố Ukraine hôm Thứ Hai: "Đó không phải là gợi ý của tôi; đây là sự thật. Người lái chiếc xe tải đó là một công dân Nga, chiếc xe tải là xe Nga và chiếc xe tải đến từ Nga. Có vẻ rất đáng ngờ khi họ có thể tiến hành điều tra nhanh như vậy."

.

Bình luận về các báo cáo khác cho rằng Urkaine đã tiến hành vụ tấn công, Sak nói rằng họ không "tin tưởng vào những phát hiện đó." Hơn nữa, đối với Kiev, các đợt dội bom mới nhất vào Ukraine là bằng chứng cho thấy "Nga là một quốc gia khủng bố", do đó nó nên được "chỉ định là Nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai nói rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine vào sáng Thứ Hai "có hai mục tiêu," các cơ sở năng lượng và con người. Một số thành phố lớn của Ukraine đã báo cáo thiệt hại và thương vong, bao gồm Kiev, Lviv và Dnipro: "Họ muốn hoảng loạn và hỗn loạn, họ muốn phá hủy hệ thống năng lượng của chúng tôi. Họ vô vọng. Thời điểm như vậy và các mục tiêu như vậy đã được lựa chọn đặc biệt để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể."

Zelensky hôm thứ Hai nói rằng Nga đang cố gắng xóa sổ người Ukraine "khỏi mặt đất" sau khi một loạt các cuộc tấn công xảy ra ở nước này, bao gồm cả ở thủ đô Kyiv: “Ngày thứ 229 của cuộc chiến toàn diện. Vào ngày thứ 229, họ đang cố gắng tiêu diệt chúng ta và xóa sổ chúng ta khỏi mặt đất. Hoàn toàn. Tiêu diệt những người đang ngủ tại nhà của chúng tôi ở Zaporizhzhia. Giết người trên đường đi làm ở Dnipro và Kyiv.”

---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nicu Popescu đã triệu tập Đại sứ Nga sau khi Nga tấn công một số thành phố lớn của Ukraine. Popescu yêu cầu giải thích lý do tại sao phi đạn của Nga, phóng từ tàu chiến Nga ở Biển Đen, lại vượt qua không phận Moldova. Quan chức Moldova cũng tuyên bố rằng ông "kinh hoàng" trước các cuộc pháo kích của Nga trên khắp Ukraine, nhằm vào một số mục tiêu dân sự. "Nga phải ngừng giết chóc", Popescu nói thêm.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã cùng triển khai một nhóm liên quân chung trong khu vực trong bối cảnh các mối đe dọa từ Ukraine gia tăng. Theo một báo cáo do Tình báo Belarus (BELTA) công bố hôm thứ Hai, mức độ đe dọa đã đạt đến mức khiến việc phân nhóm khu vực bắt đầu cách đây hai ngày. BELTA cũng nói rằng ông Lukashenko nói rằng việc Ukraine mở chiến tuyến mới bằng cách tấn công Belarus sẽ là "điên khùng", và mặc dù điều này Kiev đang cân nhắc tấn công đất nước của mình.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ làm hư hỏng một cây cầu quan trọng chiến lược nối Nga và Crimea. Putin gọi vụ tấn công một ngày trước là một hành động khủng bố. Ông nói trong một đoạn video đăng trên kênh Telegram của Điện Kremlin: “Điều này do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nghĩ ra, thực hiện và ra lệnh." Trước đó, Putin đã gặp Alexander Bastrykin, người đứng đầu ủy ban điều tra của Nga, để nghe cuộc điều tra về vụ tấn công.

Các quan chức Nga cho biết 3 người chết trong vụ nổ bom tấn công cầu. Putin nói rằng mục tiêu của Ukraine là "phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga." Các quan chức Ukraine không giấu sự hài lòng trước vụ tấn công nhưng cũng không nhận trách nhiệm. Bastrykin cho biết chiếc xe tải phát nổ đã đi qua Bulgaria, Georgia, Armenia, Nam Ossetia và vùng Krasnodar của Nga trên đường tới cây cầu rồi mới nổ.

---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết quân Ukraine đã gia tăng "đáng kể" số lượng các cuộc tấn công vào lãnh thổ biên giới của Nga hôm Chủ nhật: Kiev tăng cường số lượng các cuộc tấn công vào tháng 10, chủ yếu tập trung vào khu vực Belgorod của Nga, gần khu vực Kharkiv của Ukraine, được Nga sáp nhập vào tháng trước. Chỉ trong tuần qua, hơn 100 vụ nã đạn đã được ghi nhận tại 32 địa phương "với việc sử dụng nhiều bệ phóng phi đạn, pháo, súng cối và máy bay không người lái," theo FSB cho biết.

---- Biden: chưa tới 2 năm đã tạo ra 10 triệu việc làm, tốc độ tạo ra việc làm nhiều nhất và nhanh nhất trong lịch sử. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi một loạt các tweet ủng hộ CHIPS and Science Act (Đạo luật Khoa học và CHIPS) của ông, nhấn mạnh rằng nó sẽ "giúp đảm bảo hàng chục nghìn công việc xây dựng mới được trả lương cao."

Biden lưu ý rằng luật này ngoài việc tạo ra việc làm mới, còn giảm chi phí hàng ngày cho quốc gia và góp phần vào sự phát triển của các nhà sản xuất và nhà cung cấp nhỏ. Trong khi đó, ông cũng bình luận về báo cáo mới nhất về tăng vọt sổ lượng việc làm phi nông nghiệp, nói rằng điều đó có nghĩa là "10 triệu việc làm kể từ khi tôi nhậm chức - mức tăng trưởng việc làm nhanh nhất ở bất kỳ thời điểm nào so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ."

---- Trong một cuộc biểu tình ở Mesa, Arizona, cựu Tổng thống Donald Trump đã thú nhận hành vi phạm tội là đã đánh cắp các tài liệu của chính phủ: "Tôi có một số lượng nhỏ các hộp [hồ sơ] trong kho. Không có tội gì cả. Họ nên trả lại tôi ngay lập tức tất cả những gì họ đã lấy của tôi vì đó là của tôi."

Trên thực tế, chôm hồ sơ là một tội hình sự, đó là lý do tại sao Bộ Tư pháp, FBI, thẩm phán liên bang và Tòa phúc thẩm vòng 11 đã can dự vào vấn đề này. Xem video của Trump, các chuyên gia pháp lý nói rằng những bình luận của Trump là sự thừa nhận tội lỗi có thể sẽ được sử dụng trong các phiên tòa tương lai.

Cựu tư vấn đặc biệt Ryan Goodman giải thích: “Có nhiều bằng chứng phong phú để buộc tội Trump về những tội danh được liệt kê trong lệnh khám xét của FBI. Câu hỏi bây giờ sẽ là, tìm xem yếu tố gia trọng hình sự để Bộ Trưởng Tư Pháp Garland xem xét. Việc bất chấp pháp luật một cách thái quá, công khai chống đối luật pháp - như thế này - chắc chắn phải xếp hạng cao trong số các yếu tố đó."

---- Trong cuộc biểu tình tại Arizona của mình, Trump đã quy chụp các đảng viên Dân chủ là những người phá hủy tài liệu và cũng Dân Chủ "đã cấy các tài liệu vào [để vu vạ Trump]."

Trump nói: "Họ soạn thảo các tài liệu. Để xem, có cuốn sách nào về sự phá hủy hạt nhân hay việc chế tạo vũ khí hạt nhân với giá rẻ không? Hãy đặt cái hộp đó - hãy đặt cái hộp đó [vào nhà Trump]. Không, họ cấy trồng tài liệu. Họ có tiếng tăm khủng khiếp. Hãy nhìn những thứ này - đây chỉ là phần nhỏ mà tôi đã đọc."

Ngay sau khi các tài liệu chính phủ bị đánh cắp bị thu giữ tại Mar-a-Lago, Trump bắt đầu tuyên bố rằng các tài liệu đã được cấy vào. Khi các báo cáo nổi lên rằng có thông tin hạt nhân trong các hồ sơ bị FBI tịch thu, Trump đã lên trang web truyền thông xã hội cá nhân của mình, chối là Trump không có một tài liệu như vậy.

Cựu phụ tá giám đốc phản gián tại FBI, Frank Figliuzzi, giải thích rằng trong số các hồ sơ có tham chiếu đến "các chương trình truy cập đặc biệt" trước đây thuộc Atomic Energy Act (Đạo luật Năng lượng Nguyên tử) nhưng đã được chuyển đến Pentagon để bảo vệ.

Figliuzzi giải thích: “Tôi không cố tỏ ra quá kịch tính. Ngay cả một cuộc thảo luận về bản chất của các chương trình truy cập đặc biệt cũng trở thành vấn đề. Đó là mức độ nhạy cảm của chúng. Nó mang tính định hướng dự án. Đó có thể là nghiên cứu dài hạn mà chính phủ đang thực hiện trên một số công nghệ cực kỳ nhạy cảm. Nó có thể là lần lặp lại tiếp theo của một chương trình hạt nhân hoặc tàu ngầm. Đó có thể là một kế hoạch vũ khí mới đang được thực hiện. Đó có thể là một nỗ lực mới để đưa người vào một tổ chức khủng bố nào đó. Chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi biết đó là thời điểm nhạy cảm. Đó là lý do bạn bị giới hạn quyền truy cập [tài liệu hạt nha] và bạn chỉ được giới thiệu tóm tắt về nội dung."

---- Trump đã nhận xét tại cuộc biểu tình Save America mới nhất của ông ở Mesa, Arizona, rằng có thể công tố liên bang sẽ truy tố Hunter Biden (con trai Tổng Thống Joe Biden) về những tội rất nhẹ nhằm cho thấy Bộ Tư Pháp công bằng với mọi người, nhưng sẽ nhằm truy tố bản tah6m Trump và các con rất nặng.

Nói về sự đối xử mà ông đã nhận được kể từ khi rời nhiệm sở, đáng chú ý nhất là trường hợp của Bộ Tư pháp chống lại Trump, Trump nói rằng Trump "không phàn nàn" bởi vì Trump chỉ đấu tranh cho người dân. Trump nói rằng Trump được một số nguồn tin cho biết rằng "Donald Trump Jr. sẽ sớm phải ngồi tù." (Có lẽ Trump ám chỉ Bộ Trưởng Tư Pháp New York đang truy tố Trump, 3 con, và công ty Trump Organization về tội gian lận tài chánh và trốn thuế, và các luật gia đều biết gia đình Trump không chạy tội được vì đã lộ ra các con số kế toán sai trái. Ngoài ra, chưa có hồ sơ truy tố nào khác nhắm vào Trump.)

Trump cũng bình luận về sự nổi tiếng của mình, tuyên bố các con số trong các cuộc thăm dò cao hơn bao giờ hết có lợi cho ông và đề cập rằng ông sẽ sớm công bố quyết định của mình về việc tranh cử tổng thống trở lại.

---- Hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA) xác nhận các đơn vị quân đội được chỉ định đã tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật và sau đó đã được lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đến thăm và chúc mừng.

Bản tin cho biết, Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị vũ khí hạt nhân trong việc ngăn chặn kẻ thù của Bắc Hàn bắt đầu chiến tranh và có thể đáp trả các cuộc tấn công tiềm tàng. Tin đó ban đầu được công bố bởi thông tấn Yonhap của Nam Hàn.

---- Một người đàn ông bị chĩa súng cướp bên ngoài 1 hộp đêm ở Houston hôm Chủ nhật đã vô tình bị bắn 2 phát bởi một nhân viên bảo vệ khi cố gắng đến giúp nạn nhân. Khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật, hai người đàn ông đeo mặt nạ tiếp cận nạn nhân tại một hộp đêm gần giao lộ của North Freeway và West Road. Giương súng, một tên túm lấy nạn nhân chưa rõ danh tính.

Cuộc xô xát đã thúc đẩy nhân viên bảo vệ hành động, nổ súng trong nỗ lực để cứu người bị cướp, nhưng cuối cùng khiến người bị cướp phải nhập viện với 2 vết đạn, theo đài truyền hình KHOU 11.

Nhân viên bảo vệ đã bắt giữ 1 tên cướp đeo mặt nạ trước khi cảnh sát đến, trong khi tên cướp còn lại còn lại phóng ra tẩu thoát trên chiếc xe Dodge Charger màu xám. Theo lời cảnh sát, bệnh viện cho biết nạn nhân sẽ sống sót.

---- Một tân binh Thủy quân Lục chiến 18 tuổi đã chết trong khi huấn luyện tại Trại Pendleton, Nam California, theo một thông báo vào cuối ngày thứ Bảy 8/10/2022. Tân binh TQLC Javier F. Pong tại Trại Tuyển binh Thủy quân lục chiến San Diego là đã chết lúc 9:20 giờ tối ngày 27/9/2022 tại Bệnh viện Hải quân Camp Pendleton sau khi té xỉu trong khi huấn luyện trước đó cùng ngày.

Chuẩn Tướng Jason Morris, Tư lệnh Trại Tuyển binh Thủy quân lục chiến (MCRD) San Diego, nói trong bản Thông báo: “Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi không đúng lúc của tân binh Javier Pong trong khi theo đuổi hành trình trở thành lính TQLC Hoa Kỳ. Tất cả chúng tôi ở đây tại MCRD San Diego đều thương tiếc sự ra đi của anh, và gửi lời cầu nguyện và lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của anh trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi lưu giữ ký ức về anh, hỗ trợ các chiến hữu mà anh đã phục vụ và sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của anh để đảm bảo chúng ta có thể chuyển đổi dân thường thành Thủy quân lục chiến một cách an toàn và giữ được lòng tin của người dân Mỹ."

---- Vào Chủ nhật, các lá cờ trên khắp công sở Hoa Kỳ đều treo rủ theo lệnh Tổng thống Joe Biden để làm Lễ tưởng niệm những người lính cứu hỏa đã hy sinh. Tất cả các lá cờ của Hoa Kỳ và tiểu bang đã treo rủ, nửa cột cờ, cho đến khi mặt trời lặn hôm Chủ nhật 9 tháng 10/2022.

Tổ chức National Fallen Firefighters Foundation đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ở Emmitsburg, Maryland vào Chủ nhật để vinh danh những lính cứu hỏa hy sinh trong năm qua. Có 7 lính cứu hỏa California chết trong năm qua đã được vinh danh.

---- Đại học Stanford đang cảnh báo cộng đồng về một vụ hiếp dâm vừa xảy ra trong khuôn viên trường. Trường đại học cho biết một phụ nữ đang làm việc trong văn phòng của cô vào khoảng 12:30 tối Thứ Sáu thì một người đàn ông bước vào.

Nạn nhân nói với cảnh sát rằng người đàn ông đã tóm lấy cô, kéo cô xuống tầng hầm của tòa nhà và cưỡng hiếp cô. Cảnh sát không có mô tả về nghi phạm vào thời điểm này. Đây là vụ hiếp dâm thứ hai được báo cáo trong khuôn viên trường kể từ tháng 8/2022.

---- Cảnh sát hôm Chủ nhật cho biết đã tìm và vớt được xác của Michael Dean Phan, cư dân Quận Cam, California người nhảy ra từ một chiếc thuyền ở Hồ Lake Havasu rồi chìm luôn hôm Thứ Bảy. Cảnh sát Quận Mohave cho biết người đàn ông chìm dưới hồ được xác định là Michael Dean Phan, 47 tuổi ở Garden Grove.

Cảnh sát đã được báo cáo về một người đàn ông không nổi lên mặt hồ trở lại hôm thứ Bảy. Các thợ lặn và tàu tuần tra đã tìm kiếm công nghệ sonar quét dò dưới nước, và đã tìm được xác của Phan hôm Chủ nhật ở độ sâu khoảng 32 feet (9.75 mét) dưới mặt nước.

---- Đơn vị Florida Highway Patrol Troopers (Tuần cảnh Đường cao tốc Florida) đã bắt giữ Tony Nguyen-Dinh, 20 tuổi, vì đã lái xe với tốc độ 110 dặm/giờ trong khu vực 55 dặm/giờ vào tối thứ Sáu. Vào khoảng 10 giờ 14 phút tối, một người lính Tuần tra nhìn thấy 2 xe chạy với tốc độ cao trên State Road 82, nơi thuộc khu vực Đường Alabama. Một trong 2 xe vi phạm đó bị chận lại, đó là chiếc Acura RSX, và người lái là Nguyen-Dịnh, cư dân Cape Coral, đã bị đưa vào giam ở nhà tù quận Lee County Jail, bị truy tố tội lái xe bất cẩn và đua xe trên xa lộ.

---- Sài Gòn: 126 cây xăng đã hết hàng, 2 cây xăng xin giải thể. Theo Báo Giao Thông. Chiều 10/10, Cục Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) cho biết, đến chiều tối cùng ngày đã có 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, 121 cửa hàng tạm hết hàng. Hầu hết các điểm bán lẻ trong số này rơi vào tình trạng “chờ đơn vị cung cấp giao hàng”. Cục QLTT nhận định tình hình thiếu nguồn cung ứng xăng dẫn đến phát sinh nhiều cửa hàng không còn xăng để bán. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm bán lẻ, không có tình trạng găm hàng hoặc bán không đúng giá niêm yết.

---- HỎI 1: Trong 12 tháng tới, dự kiến thị trường chứng khoán S&P 500 sẽ tăng 12%?

ĐÁP 1: Lạc quan là như thế. Thị trường chứng khoán đã có một năm 2022 đầy biến động, với các chỉ số chính như S&P 500 và Nasdaq Composite nằm trong lãnh thổ thị trường giá xuống. Nhưng theo các chuyên gia thị trường được khảo sát trong cuộc khảo sát Market Mavens quý III của Bankrate, triển vọng cổ phiếu sẽ được cải thiện trong năm tới.

Nhóm chuyên gia dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ tăng 12% trong vòng 12 tháng tới, quý thứ tám liên tiếp mà cuộc khảo sát đã dự đoán lợi nhuận tích cực.

Chi tiết:

https://www.spokesman.com/stories/2022/oct/09/survey-analysts-foresee-12-rise-in-stock-market-ov/

---- HỎI 2: Dân Mỹ la trời vì giá thịt bò tăng vọt?

ĐÁP 2: Do vậy, 50% dân Mỹ chờ mua hạ giá. Làm thế nào để người tiêu dùng đối phó với giá thịt bò cao hơn? Có tới 50% người tiêu dùng trong một cuộc khảo sát của Food Industry Association (Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm) tìm kiếm các ưu đãi đặc biệt trong các đợt hạ giá và 31% sử dụng phiếu coupon giảm giá. Chỉ 17% mua thịt trực tuyến. Đa số thích mua sắm tại cửa hàng tạp hóa để họ có thể chọn miếng thịt mà họ muốn.

Chi tiết:

https://kiwaradio.com/local-news/survey-shows-how-consumers-are-responding-to-higher-beef-prices/

.