- Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức - Valeriy Tarasenko (nhân chứng FBI về phụ nữ Nga vào Mar-a-Lagogiả là bà con gia đình ngân hàng Rothschild) bị bắn ở Montreal - Cộng hòa đổ lỗi Biden về giá tăng, thị trường giảm. Biden đưa ra thống kê việc làm tăng, hãng xưởng mở

Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức. Hình trên: lễ từ bỏ Ấn Giáo để quy y theo Phật giáo hôm Thứ Tư. (Hình: tweet của Rajendra Pal Gautam)

- Valeriy Tarasenko (nhân chứng FBI về phụ nữ Nga vào Mar-a-Lagogiả là bà con gia đình ngân hàng Rothschild) bị bắn ở Montreal

- Cộng hòa đổ lỗi Biden về giá tăng, thị trường giảm. Biden đưa ra thống kê việc làm tăng, hãng xưởng mở

- Trump lại khoe: đám đông ngày 6/1/2021 ở Capitol là đông tuyệt vời, đông nhất trước đó chưa từng thấy.

- Ukraine: kêu gọi khẩn cấp xin giúp hệ thống phòng không tối tân hơn. Zelensky: quân Ukraine đang giao chiến rất gay go gần thị trấn Bakhmut. Giao thông đã trở lại trên cây cầu đường bộ và đường sắt của Nga đến Crimea.

- Phó chủ tịch Hạ viện Nga: tấn công vào cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga là một lời tuyên chiến phi pháp. Putin ra lệnh tăng cường an ninh giao thông qua cầu Kerch. Tướng Sergei Surovikin được bổ nhiệm làm tân Tư lệnh quân lực Nga đang tham chiến ở Ukraine.

- Zelensky: quân đội Nga sẽ có "tương lai mịt mờ" y hệt ngày bom sập cầu ở Crimea. Cố vấn của Zelensky: nổ cầu nối Nga với Crimea là do tình báo Nga làm vì bất đồng giữa an ninh và Bộ Quốc phòng Nga. Kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 30% trong ba quý đầu năm 2022. Bưu điện Ukraine sẽ in tem có hình bom nổ trên cầu nối Crimea.

- Tòa OK cho Ủy ban Hạ viện 6/1 nhận hồ sơ điện thoại của Kelli Ward (thủ lĩnh Đảng Cộng hòa Arizona)

- TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) nói với cảnh sát: lẽ ra quý vị nên bắn chết bọn bạo loạn 6/1/2021

- Financial Times: Niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong 10 năm

- Forbes: 17 trong nhóm 400 người giàu nhất Mỹ là cựu sinh viên tốt nghiệp University of Pennsylvania

- Oklahoma: trong lớp cô giáo Việt, 1 em lớp ba ăn nghẹn cổ, được em bạn học vỗ lưng cứu cho khạc ra

- Sài Gòn: 54 cây xăng đồng loạt hết xăng. Đồng Nai: Nhiều cây xăng… hết xăng.

- Động thổ khởi công Chùa Trúc Lâm đảo Trần, nơi chỉ có 50 cư dân, cách 18.5 kilômét tới biên giới VN-TQ.

- HỎI 1: Elon Musk đề nghị TQ cho Đài Loan quy chế như Hồng Kông? ĐÁP 1: Đúng thế, Musk làm Đài Loan nổi giận.

- HỎI 2: Nhiều thiếu niên Mỹ lái xe nguy hiểm: vượt tốc độ, nhắn tin trên điện thoại? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (9/10/2022) ---- Với việc Cộng hòa nỗ lực đổ lỗi cho Tổng thống Biden về giá cả tăng, thị trường giảm và lo ngại suy thoái, Biden đã bắt đầu sử dụng các sự kiện tổng thống để mạnh mẽ đối đầu với những lời Cộng hòa quy chụp về các chính sách kinh tế bằng các thống kê về nhân dụng, và thu hút mở thêm hãng xưởng ngành sản xuất tại Hoa Kỳ.

Biden hôm thứ Sáu trong bài phát biểu tại nhà máy Volvo ở phía tây Maryland nhắc về bầu cử giữa kỳ 3 tuần nữa: "Mọi người, khi nói đến Quốc hội tiếp theo, đây không phải là một cuộc trưng cầu dân ý; đó là một sự lựa chọn. Đó là sự lựa chọn giữa hai cách nhìn rất khác nhau về nền kinh tế."

Biden phát biểu chỉ vài giờ sau khi Bộ Lao động báo cáo rằng nền kinh tế có thêm 263.000 việc làm trong tháng 9, đưa tỷ lệ thất nghiệp còn 3,5% và cho thấy thị trường lao động tuy hạ nhiệt nhưng vẫn mạnh, mà Cộng Hòa không chịu nhắc tới các thống kê. Biden gọi tên các quan chức Đảng Cộng hòa và cáo buộc họ đã chống lại sự thịnh vượng. Ông nói: “Nhiều người bạn Đảng Cộng hòa của tôi về cơ bản cho rằng tin tốt cho nền kinh tế là tin xấu cho nước Mỹ."

Giá xăng tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, một hiện tượng mà Biden đã nhanh chóng gắn mác "Putin tăng giá", nhưng giá xăng đã giảm gần 100 ngày liên tục trong mùa hè, khiến các dân cử Dân Chủ hy vọng rằng lạm phát sẽ giảm dần để không ảnh hưởng xấu cho cuộc bầu cử gần tới. Nhưng xu hướng này đã đảo ngược trong hai tuần qua, do giá xăng bắt đầu tăng trở lại.

Trong bối cảnh đó, liên minh các quốc gia sản xuất dầu do Nga và Saudi Arabia dẫn đầu quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày, và đây là một đòn đặc biệt nặng nề đã làm dấy lên lo ngại trong các phụ tá của Biden rằng giá xăng toàn cầu sẽ tăng vọt hơn nữa, ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ ngay khi họ chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. (Ghi chú: nhiều cây xăng tại VN đang đóng cửa tạm vì hết xăng.)

Biden nói hôm thứ Sáu, trước khi ám chỉ rằng ông đang chuẩn bị phản ứng: "Tôi đã có thể hạ giá xăng xuống hơn 60 đô la, nhưng nó đang nhích lên vì những gì người Nga và Saudi Arabia vừa làm. Tôi vẫn chưa hoàn thành việc đó."

Đảng Cộng hòa đã chi hơn 120 triệu USD cho các quảng cáo nhấn mạnh về lạm phát trong năm nay, chi hơn gấp ba lần so với con số của Đảng Dân chủ, theo dữ liệu từ AdImpact, chuyên theo dõi các quảng cáo trên nhiều cuộc tranh cử.

---- Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh đăng hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."

Lễ cải đạo tập thể tại Ấn Độ (Hình: tweet của Rajendra Pal Gautam)

Phần chữ dưới video ghi rằng: "Video của Bộ trưởng AAP Rajendra Pal Gautam, trong đó ông được nhìn thấy tại một sự kiện nơi diễn ra sự cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo của người theo đạo Ấn Độ Giáo, đã lan truyền mạnh mẽ. Bộ Trưởng Gautam tiết lộ rằng hơn 10.000 trí thức ở thủ đô Delhi đã chuyển đổi từ Ấn Độ giáo sang Phật giáo tại Dussehra và tuyên thệ xóa bỏ Ấn Độ ra khỏi tệ nạn giai cấp cấp xã hội và tệ nạn xem một giai cấp thấp kém là không xứng đáng chạm tay tới. Người ta nhìn thấy Bộ Trưởng Gautam tuyên thệ rằng ông sẽ không bao giờ cầu nguyện trước các vị thần Ấn Độ Giáo nữa."

Được biết, Rajendra Pal Gautam là một chính trị gia Ấn Độ, và khi quy y Tam Bảo còn là Bộ trưởng về Nước, Du lịch, Văn hóa, Nghệ thuật & Ngôn ngữ và Các cuộc bầu cử Gurudwara (Minister for Water, Tourist, Culture, Arts & Languages and Gurudwara Elections) trong Chính phủ Delhi. Ông là thành viên của Đảng Aam Aadmi và đại diện cho khu vực bầu cử của Hội đồng Seemapuri trong Hội đồng lập pháp Delhi. Ông đã từ chức Bộ Trưởng Chính Phủ hôm Chủ Nhật 9/10/2022 sau khi bị chỉ trích là hạ nhục Ấn Độ Giáo.

Báo India Today hôm Chủ Nhật 9/10/2022 loan tin: "Lãnh đạo Đảng Aam Aadmi Rajendra Pal Gautam đã từ chức khỏi nội các Delhi vào Chủ nhật sau khi sự hiện diện của ông tại một sự kiện cải đạo gây ra một vụ ồn ào.

Rajendra Pal Gautam đã tweet, "Hôm nay là ngày hiển lộ của Maharishi Valmiki ji, và mặt khác, nó cũng là ngày giỗ của Manyavar Kanshi Ram Saheb. Thật trùng hợp, hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các quyền và hành vi tàn bạo trong xã hội một cách vững chắc hơn mà không có bất kỳ hạn chế nào."

Trả lời phía đối thủ là Đảng Bharatiya Janata (BJP) đã chỉ trích ông xúc phạm các vị thần Ấn Độ Giáo và hăm dọa kiện đã tấn công tôn giáo, Gautam nói rằng BJP đang tung tin đồn về ông và nói, "Nếu tôi tin vào Phật giáo, điều đó có gì sai? Nếu BJP phải phàn nàn, họ có thể. Hiến pháp Ấn Độ cho chúng tôi quyền tự do theo bất kỳ tôn giáo nào. BJP đang mất dần chỗ đứng và nó sợ Đảng Aam Aadmi. Họ chỉ có thể đâm đơn kiện giả mạo chống lại chúng tôi. Tôi là một người rất sùng đạo. Bản thân tôi tôn trọng tất cả các vị thần và nữ thần và thậm chí không bao giờ có thể mơ đến việc xúc phạm các vị thần bằng hành động hoặc lời nói của mình. Tôi không nói bất kỳ lời nào đối với đức tin của bất kỳ ai, tôi tôn trọng đức tin của mọi người. Trong bài phát biểu của tôi, tôi nói về giáo dục, y tế, việc làm, lạm phát và bình đẳng xã hội. Nhưng sau đó những người BJP đang tung tin đồn thất thiệt về tôi. Tôi vô cùng đau lòng trước hành động này của những người BJP và tôi chắp tay xin lỗi tất cả những người đã bị tổn thương theo bất kỳ cách nào do tuyên truyền BJP này".

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, ông từ chức ra khỏi nội các chính phủ. Ông cho biết trong lá thư từ chức của mình rằng ông đã nhận thấy rằng BJP đã nhắm mục tiêu vào Đảng AAP vì sự tham gia của Gautam vào sự kiện này. Gautam nói rằng những cuộc tấn công đó đã làm ông rất buồn. Gautam nói, "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đảng để củng cố Ấn Độ và sẽ tuân theo những lời dạy của Babasaheb Ambedkar suốt cuộc đời."

Cũng nên nhắc rằng Ambedkar (1891-1956) là một luật gia, nhà kinh tế, nhà cải cách xã hội và nhà lãnh đạo chính trị người Ấn Độ, người đứng đầu ủy ban soạn thảo Hiến pháp Ấn Độ từ các cuộc tranh luận của Quốc hội Lập hiến, từng là Bộ trưởng Luật và Tư pháp trong nội các đầu tiên của Jawaharlal Nehru, và là người truyền cảm hứng cho Dalit, những người giai cấp thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ, hãy từ bỏ Ấn Độ giáo để vào Phật giáo, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng.

Video dài 4:09 phút:



https://youtu.be/yCsaYUIUKss

---- Báo LaPresse của Canada đưa tin, Valeriy Tarasenko, 44 ​​tuổi, người đã trở thành nhân chứng cho FBI, đã bị mai phục, bắn bị thương nặng tại Montreal, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Tarasenko là người đã khai với FBI về một số chuyện liên hệ tới người phụ nữ Ukraine đóng giả là thành viên của gia đình ngân hàng Rothschild tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của Donald Trump. Cảnh sát đang điều tra để tìm tay súng.

.

Ông Tarasenko là một đối tác kinh doanh cũ của bà Inna Yashchyshyn, một phụ nữ nhập cư Ukraine nói tiếng Nga, người đã bị Pittsburgh Post-Gazette và Organized Crime and Corruption Reporting Project nhận ra hồi mùa hè là đã đóng giả làm “Anna de Rothschild” tại Mar-a -Lago để thân cận với Trump.

.

Ông Tarasenko sinh ra ở Ukraine và lớn lên ở Moscow, nói với Post-Gazette và OCCRP rằng ông đã thuê Yashchyshyn vào năm 2014 để sống trong căn hộ ở Miami và trông chừng hai con gái khi ông đi kinh doanh. FBI đã điều tra một tổ chức từ thiện ở Miami có tên là United Hearts of Mercy do bà Yashchyshyn thành lập hồi năm 2015 và mang cùng tên với một tổ chức phi lợi nhuận do Tarasenko thành lập ở Canada hồi năm 2010.

.

Theo bản văn của nhân viên kế toán của tổ chức từ thiện đã được chuyển cho FBI, tổ chức từ thiện kia được lập để quyên góp tiền cho trẻ em nghèo khó, trên thực tế là bình phong cho tội phạm có tổ chức. Báo cáo cho biết hơn 200.000 đô la trong quỹ United Hearts of Mercy đến từ số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng bị đánh cắp ở Hồng Kông và Úc. Kế toán của tổ chức từ thiện là cô Tatiana Verzilina, nói rằng cô ấy sẽ bị đe dọa nếu không chuyển tiền.

.

Bà Yashchyshyn không chỉ bị FBI điều tra mà còn bởi cảnh sát Quebec. Tarasenko nói với Post-Gazette rằng Yashchyshyn đến Mar-a-Lago để tìm các nguồn tiền mới từ những người chung quanh Trump, nơi bà kết thân với Trump và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina.

.

Bà Yashchyshyn nói rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào và không bao giờ sử dụng bất kỳ danh tính nào khác. Bà khẳng định Tarasenko và gia đình anh ta đã tạo ID giả có hình ảnh của bà. “Tất cả đều là dối trá bởi vì họ là tội phạm,” bà nói. Nhưng cũng không rõ Anna de Rothschild có tồn tại trên đời này hay không và nếu có, cô ấy có thực sự là một thành viên của vương triều ngân hàng Rothschild hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Post vào tháng trước, Yashchyshyn, 33 tuổi, cho biết bà là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ của người tình cũ - Tarasenko - người đã gán cho cô là gián điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cảnh sát Quebec từ chối nói về cuộc điều tra về nghi can đã bắn Tarasenko cũng như về bệnh viện đang chữa trị Tarasenko.

---- Trump không thể cưỡng lại việc khoe khoang về quy mô đám đông mà Trump đã thu hút đến Washington, D.C., vào ngày 6/1/2021 trong cuộc biểu tình tối thứ Bảy 8/10/2022 của ông ở Minden, Nevada. Trump nói, đề cập đến giới truyền thông, “Bọn tâm địa hư hỏng này sẽ không bao giờ cầm máy quay và quay nó lại và cho thấy có bao nhiêu người ở đây. Họ không bao giờ làm điều đó. Họ đã hư hỏng."

.

Ngay sau đó, Trump tự hào hồi tưởng về ngày 6 tháng 1. “Bạn biết đám đông lớn nhất mà tôi từng thấy không? Ngày 6 tháng 1. Và bạn không bao giờ nghe thấy điều đó. Nó là lớn nhất. Và họ ở đó phần lớn để phản đối một cuộc bầu cử tham nhũng, gian lận và ăn cắp. Đó là đám đông lớn nhất, tôi tin rằng, tôi đã từng nói chuyện.”

Trước đó, vào chiều thứ Sáu 7/10/2022, một cuộc biểu tình ủng hộ Trump ở Washington, D.C., đã thu hút khoảng 27 người tham dự. Cho đến nay, hơn 300 cá nhân đã nhận tội liên quan đến cuộc bạo loạn ở Capitol. Nhưng Trump đã hứa sẽ ân xá tất cả họ nếu Trump giành lại Bạch Ốc vào năm 2024.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm Chủ nhật đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp xin giúp các hệ thống phòng không mới hơn từ phương Tây nhằm tăng cường khả năng đánh chặn phi đạn Nga. Kuleba cho rằng Nga bắn phi đạn vào thành phố Zaporizhzhia, làm chết 12 người đã nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống phòng thủ chống phi đạn tinh vi và chính xác hơn.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi khẩn cấp cần các hệ thống phòng không bắn chặn phi đạn hiện đại hơn để cứu sống những người vô tội. Tôi kêu gọi các đối tác đẩy nhanh việc giao hàng". Hôm Chủ nhật, Ukraine cho biết 12 người chết và 49 người bị thương vì Nga bắn phi đạn vào Zaporizhzhia trong đêm.

Hoa Kỳ đã loại trừ việc gửi hệ thống bắn chận phi đạn đất đối không tầm cao Patriot của mình, bởi vì hệ thống này phải cần binh sĩ Mỹ trực tiếp vận hành từ mặt đất.

---- Giao thông đã trở lại trên cây cầu đường bộ và đường sắt của Nga đến Crimea vài giờ sau khi một vụ nổ lớn làm hư hỏng một phần cây cầu - vốn là tuyến đường cung cấp chính cho các lực lượng vũ trang của Moscow ở miền nam Ukraine.

---- Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, quân đội Ukraine đang tham gia vào các cuộc giao tranh rất cam go gần thị trấn Bakhmut ở phía đông quan trọng về mặt chiến lược mà Nga đang cố gắng chiếm lấy.

---- Bộ kinh tế Ukraine cho biết nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 30% trong ba quý đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn là do sự xâm lược của Nga. Thời tiết xấu trong tháng 9 cũng làm chậm tốc độ thu hoạch và đóng một vai trò, cũng như gián đoạn nguồn cung từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo Bộ cho biết trong một tuyên bố. Ukraine và Nga đã cáo buộc nhau pháo kích vào cơ sở này.

---- Bưu điện Ukraine đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị in tem có hình “cây cầu Crimean - hay chính xác hơn là những gì còn lại của nó”. Giám đốc Bưu điện Igor Smelyansky, đã đăng một thiết kế cho những con tem mới trên Facebook - thiết kế có hình mô tả vụ nổ bom tàn phá cầu.

---- Tướng Sergei Surovikin đã được bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy quân lực Nga đang tham chiến ở Ukraine, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng. Sự thay đổi này diễn ra sau vụ sa thải được báo cáo vào đầu tuần này đối với các chỉ huy của hai trong số năm quân khu của Nga.

---- Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, trong một tweet hôm thứ Bảy đã chỉ ra rằng vụ nổ trên cây cầu nối Nga với Crimea là do tình báo Nga làm: "Trước khi thay đổi nhân sự, FSB [Sở An ninh Liên bang Nga] đang bị đánh sập. Bộ Quốc phòng Nga hiện có thể đổ lỗi cho FSB về tổn thất của miền Nam trong tương lai. Không rõ ai đã gây ra vụ nổ? Xe tải đến từ RF [Liên bang Nga].” Podolyak khẳng định vụ nổ cầu là kết quả của những bất đồng giữa cơ quan an ninh của Nga và Bộ Quốc phòng Nga.

Hôm thứ Bảy, hành lang giao thông qua eo biển Kerch đã bị sập một phần sau khi một xe tải chở bom nổi, làm sập và cháy một phần cầu, trong khi một đoàn xe lửa chở 7 toa chở dầu đến Crimea. Trong ngày, tuy ngôn ngữ mơ hồ nhưng không khẳng định, cả Podolyak và Zelensky dường như đang nhận công cho Ukraine đánh bom trên cầu.

---- Phó chủ tịch Hạ viện Nga, Oleg Morozov, trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm thứ Bảy đã tố cáo vụ tấn công vào một cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga, là một "lời tuyên chiến phi pháp. Một cuộc chiến khủng bố không che giấu đang được tiến hành chống lại chúng tôi. Hơn nữa, cuộc tấn công khủng bố đã được công bố từ lâu ở cây cầu Crimea không còn chỉ là một thách thức, nó là một lời tuyên chiến không có luật lệ gì hết."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã ra lệnh tăng cường an ninh cho hành lang giao thông Kerch, nơi bị tấn công trước đó vài giờ. Lệnh này được đưa ra ngay sau khi một quả bom xe tải phát nổ trên cầu Crimean trong khi một đoàn xe lửa chở 7 toa chở dầu từ Nga đến bán đảo do Moscow chiếm đóng. Bộ giao thông Nga cho biết trước đó, vụ nổ đã gây ra vụ sập một phần đường cao tốc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên Telegram hôm thứ Bảy đã hứa là quân đội Nga sẽ có 1 "tương lai mịt mờ" tương tự như hiện nay ở Crimea. Có vẻ như nói về cuộc tấn công vào cầu Kerch, Zelensky cho biết "những người chiếm đóng" nhận thức được cuộc xung đột vũ trang sẽ kết thúc theo cách khác đối với Ukraine. Zelensky nói: "Hôm nay là một ngày đẹp trời và hầu hết là nắng trên lãnh thổ của chúng tôi. Trong một khu vực rộng lớn, nhiệt độ khoảng 20 độ và mặt trời chiếu sáng. Thật không may, trời nhiều mây ở Crimea." Bình luận của Zelensky đưa ra sau khi một xe tải bom nổ trên cây cầu nối Nga với Crimea, gây ra hỏa hoạn và sập một phần cầu mà Moscow đổ lỗi cho Ukraine.

---- Một thẩm phán liên bang ở Phoenix đã cho phép Ủy ban Hạ viện Điều tra Đặc biệt 6/1 nhận hồ sơ điện thoại của thủ lĩnh Đảng Cộng hòa Arizona, Kelli Ward, bất chấp những nỗ lực của bà này ngaăn cản lệnh này. Vào thứ Sáu, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Diane Humetewa đã bác bỏ lập luận của Ward rằng các nhà điều tra quốc hội xem xét hồ sơ điện thoại của bà là đã vi phạm quyền của Tu chính án đầu tiên của bà, và bà sẽ bị tổn hại không thể cứu chữa.

Ward là người ủng hộ "lời nói dối lớn" rằng Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bà và chồng đã ký một tài liệu tuyên bố họ là đại cử tri thực sự của Arizona cho Trump, mặc dù Biden đã chiến thắng trong tiểu bang Arizona.

---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) nói với các cảnh sát Capitol rằng họ nên bắn chết những kẻ bạo loạn đã xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, theo một cựu cảnh sát kể lại trong cuốn sách mới Hold the Line. Michael Fanone dẫn lời Graham nói trong cuộc thảo luận tháng 5/2021 với cơ quan thực thi pháp luật: “Chúng tôi đã đưa cho các bạn súng và các bạn nên sử dụng chúng. Các bạn lẽ ra nên bắn vào đầu tất cả, [bọn bạo loạn].”

Graham đã tố cáo cuộc nổi dậy trên sàn Thượng viện vào thời điểm đó nhưng nhanh chóng quay trở lại vai trò là một người trung thành với Trump cứng rắn. Fanone suýt bị giết vào ngày 6/1/2021 khi những kẻ bạo loạn tấn công anh trong khi xông vào Điện Capitol. Fanone rời bỏ công việc của mình chưa đầy một năm sau vụ tấn công, chỉ trích các chính trị gia Đảng Cộng hòa vì đã giảm nhẹ vụ tấn công.

---- Niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong 10 năm, theo tin Financial Times loan hôm thứ Bảy. Sự sụt giảm mạnh nhất được ghi nhận ở các nền kinh tế mới nổi, trong đó Ấn Độ là nền kinh tế lớn duy nhất được kỳ vọng sẽ "tăng trưởng mạnh mẽ" vào năm 2022 và 2023.

Báo cáo chỉ ra rằng một số quyết định của các chính phủ đã làm trầm trọng thêm vấn đề, bao gồm chính sách zero-COVID của Trung Quốc, phản ứng của chính sách tiền tệ không đủ đối với lạm phát và các gói tài khóa được lập kế hoạch kém, như ở Anh. Tuy nhiên, báo cáo cũng tuyên bố rằng "dữ liệu vẫn chưa đủ để chỉ ra rằng các ngân hàng trung ương có thể đảo ngược cuộc chiến của họ để giải quyết lạm phát cao bằng cách ngừng tăng lãi suất."

---- Forbes đã công bố danh sách hàng năm "Forbes 400", xếp hạng những người giàu nhất ở Hoa Kỳ. Và Forbes thấy nhiều người trong nhóm giàu nhất đã tốt nghiệp từ một số ít đại học. Theo Forbes, 1/4 trong tổng số 400 người giàu nhất Hoa Kỳ đã theo học tại một trong số 11 trường đại học ở Hoa Kỳ. Trong đó, trường đại học có nhiều cựu sinh viên giàu có nhất ở Hoa Kỳ: Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania).

.

Danh sách các trường đại học có cựu sinh viên giàu có nhất ở Hoa Kỳ

1. University of Pennsylvania: 17 sinh viên tốt nghiệp trong nhóm tốt nghiệp.

2. (3.) Đại học Harvard và Đại học Yale: 11 sinh viên tốt nghiệp (huề)

4. University of Southern California: 10 sinh viên tốt nghiệp.

5. Stanford University: 9 sinh viên tốt nghiệp

6. Princeton University: 8 sinh viên tốt nghiệp

7. (8, 9). Columbia University, Cornell University, và University of Michigan: 7 sinh viên tốt nghiệp (huề)

10. (11). Dartmouth College and New York University: 6 sinh viên tốt nghiệp (huề).

---- Một học sinh lớp ba đã được trường học và sở cứu hỏa địa phương tôn vinh là anh hùng sau khi cứu bạn mình khỏi nghẹt thở. Garrett Brown, 8 tuổi, đang ngồi gần bạn cùng lớp Cashton York trong bữa trưa tại trường tiểu học Lakeview ở Norman, Oklahoma, vào ngày 15/9/2022, theo lời giáo viên dạy nhạc Jordan Nguyễn nói với “Good Morning America” trong một cuộc phỏng vấn được công bố tuần này.

Nguyen kể: “Đó là ngày "chicken nugget day" (ngày ăn thịt gà nhúng bột chiên). Nhưng trong bữa trưa đó, cơn ác mộng tồi tệ nhất của giáo viên và phụ huynh đã xảy ra."

Cô giáo Nguyen khi còn đang ở bên kia căng tin thì Cashton bắt đầu bị sặc và “không thở được”, cô nói. Cô chạy đến khi học sinh la hét để được giúp đỡ, nhưng Garrett đã tự tay mình làm mọi thứ: “Thay vì la hét, cậu bé nhảy sang phía bên kia của chiếc bàn, tới sau Cashton, và thực hiện một vài động tác đẩy cho ợ ra, và chỉ mất khoảng hai lần đẩy, và cậu đã có thể đánh bật thức ăn. Khi tôi đến bên Cashton, thức ăn đã rơi ra rồi, và em đã thở trở lại.”

.

Garrett nói với đài địa phương KOCO News 5 rằng cậu đã học được quy trình sơ cứu cứu người nghẹn thở khi ăn từ cha mình: “Cha tôi đã dạy tôi. Tôi đã bị nghẹt thở, và bố đã cứu tôi và dạy tôi cách cứu người khác."

.

Garrett đã nhận được một "giải thưởng anh hùng" tại một buổi họp mặt ở trường, nơi hai cậu bé ôm nhau khi khán giả vỗ tay. Các quan chức từ sở cảnh sát và cứu hỏa Norman cũng tham dự để ăn mừng hành động của Garrett.

Sở cứu hỏa viết trong một bài đăng trên Facebook: "Học sinh nói rằng cậu đã học được cách cứu nghẹn cổ từ cha mình, và chúng tôi hoan nghênh toàn bộ gia đình vì những nỗ lực chuẩn bị an toàn. Xin chúc mừng, Garrett, cảm ơn vì những hành động nhanh chóng và can đảm của em!”

---- Sài Gòn: 54 cây xăng đồng loạt hết xăng. Theo Báo Tiền Phong. Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, trên địa bàn thành phố đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm, hiện có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu. Chiều 9/10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, thành phố có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm Tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ.

---- Đồng Nai: Nhiều cây xăng… hết xăng, chờ nhập hàng. Theo Báo Đồng Nai. Vào sáng 9-10, ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa, có một số cửa hàng xăng dầu đã treo bảng “chờ nhập xăng”, “hết xăng còn dầu”, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng. Tính đến ngày 8-10, trên địa bàn tỉnh có 40 cửa hàng báo hết xăng, trong đó có 5 cửa hàng hết cả xăng và dầu.

---- Động thổ khởi công Chùa Trúc Lâm đảo Trần, nơi chỉ có 50 cư dân, cách 18.5 kilômét tới biên giới VN-TQ. Theo Báo VOV. Ngày 9/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Động thổ xây dựng chùa Trúc Lâm đảo Trần - đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cách đường phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ chưa đầy 10 hải lý (11.5078 dặm = 18.52 kilômét). Đảo có diện tích khoảng 4,5 km2 với 16 hộ dân, 50 nhân khẩu (ngoài các đơn vị quân đội đóng quân). Chùa Trúc Lâm đảo Trần được xây mới trong khuôn viên 2,89 ha với 22 công trình chính và phụ trợ theo kiến trúc cổ thời Trần với chất liệu gỗ, đá, gạch nung... Tổng kinh phí xây dựng khoảng 47 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Thời gian dự kiến hoàn thành 3 năm vào năm 2025.

---- HỎI 1: Elon Musk đề nghị TQ cho Đài Loan quy chế như Hồng Kông?

ĐÁP 1: Đúng thế, Musk làm Đài Loan nổi giận. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times xuất bản hôm thứ Sáu, Elon Musk nói rằng xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể được giải quyết bằng cách biến hòn đảo này thành một "đặc khu hành chính" tương tự như Hong Kong, lưu ý rằng một sự sắp xếp như vậy "có lẽ sẽ không khiến tất cả mọi người hài lòng."

Tuyên bố đó nhanh chóng khiến các quan chức Đài Loan tức giận, với một nhà lập pháp đe dọa tẩy chay xe Tesla nếu Musk tiếp tục ủng hộ đề xuất này, theo Taiwan News đưa tin hôm thứ Bảy. Các quan chức khác lập luận rằng do lợi ích kinh doanh của Musk ở Trung Quốc, đại gia công nghệ Musk không thể duy trì quan điểm khách quan về cuộc xung đột.

Chính phủ Trung Quốc cũng khựng lại, gọi bình luận của Musk là "không phù hợp", theo Taiwan News đưa tin hôm thứ Bảy.

Chi tiết:

https://www.businessinsider.com/elon-musk-china-taiwan-ukraine-war-russia-peace-plan-backlash-10

---- HỎI 2: Nhiều thiếu niên Mỹ lái xe nguy hiểm: vượt tốc độ, nhắn tin trên điện thoại?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu của viện PENN Injury Science Center tại Đại học University of Pennsylvania School of Nursing, tại Philadelphia, ghi nhận về nguy hiểm trên đường phố: Chạy quá tốc độ và nhắn tin trong khi lái xe là hai hành vi phổ biến nhưng nguy hiểm ở thanh thiếu niên.

Trong số các tài xế tuổi teen tham gia nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nhận thấy họ đã lái xe quá tốc độ cho phép trên 40% số chuyến đi và cầm điện thoại di động hơn 30% thời gian. Trong 5% các chuyến đi, thanh thiếu niên đã tăng tốc và sử dụng điện thoại di động của họ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/07/speeding-texting-dangers-teen-drivers/2761665148619/

.