- 4 tỉnh do Nga kiểm soát ở Ukraine bắt đầu trưng cầu dân ý về sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Điện Kremlin: sau trưng cầu dân ý, Ukraine muốn chiếm lại 4 tỉnh có nghĩa là xâm lược Nga. Nga: không muốn xung đột công khai với Mỹ, NATO. Nga: 10.000 thanh niên xin nhập ngũ mà không cần đợi giấy gọi nhập ngũ. Mỹ: Nga đã cưỡng bức trục xuất khoảng 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine vào Nga. Biên phòng Kaza

Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ mong muốn thăm VN.

.

- 4 tỉnh do Nga kiểm soát ở Ukraine bắt đầu trưng cầu dân ý về sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Điện Kremlin: sau trưng cầu dân ý, Ukraine muốn chiếm lại 4 tỉnh có nghĩa là xâm lược Nga. Nga: không muốn xung đột công khai với Mỹ, NATO. Nga: 10.000 thanh niên xin nhập ngũ mà không cần đợi giấy gọi nhập ngũ. Mỹ: Nga đã cưỡng bức trục xuất khoảng 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine vào Nga. Biên phòng Kazakhstan: Thanh niên Nga xin nhập cảnh ngày càng đông, tắc nghẽn tại 4 trong số 30 cổng biên giới đường bộ.

- LHQ: thấy bằng chứng tội ác chiến tranh của Nga ở Kiev, Chernihiv, Kharkiv và Sumy ở Ukraine, và cũng thấy các hầm tra tấn. Ukraine: thêm 436 xác được khai quật từ mồ tập thể ở phía đông Izyum, 30 xác có dấu hiệu bị tra tấn. Mexico kêu gọi lập một ủy ban hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

- Nga dọa chơi nguyên tử, Mỹ nói không sợ.

- 17 dân cử Quốc hội Mỹ thúc giục Bộ Quốc phòng Mỹ hãy gửi Ukraine các máy bay không người lái tối tân

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Nga đang bán dầu "đại hạ giá" cho TQ và Ấn Độ. Các ngoại trưởng G7 lên án Nga trưng cầu dân ý "trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine". Zelensky: 55 ngàn lính Nga đã chết tính từ đầu cuộc chiến, Trump vơ vét lính chỉ làm dân Nga kinh hoàng thêm.

- 1 viên chức hàng không Nga, thân tín của Putin, đã chết bí ẩn vì ngã cầu thang

- Tòa OK: Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn có quyền xem hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona và chồng

- Georgia: Luật sư cực hữu Sidney Powell có lịch phải ra trước bồi thẩm đoàn nhưng bà không xuất hiện

- Giám sát đặc biệt buộc Trump và luật sư phải ghi rõ những vật gì FBI đã "gài vào để vu vạ" trong nhà Trump

- Giám sát đặc biệt xin thuê 1 Thẩm phán phụ tá đọc duyệt 11.000 hồ sơ Trump chôm đi bị FBI tịch thu tại

- Thẩm phán Aileen Cannon lặng lẽ sửa phán quyết của bà trước đó trong hồ sơ Trump

- 3 luật sư của Trump (Evan Corcoran, John Rowley và Timothy Parlatore) bí ẩn cùng vào tòa án thủ đô

- New York: quản trị 1 trường đạo bị sa thải vì bị quay lén chỉ trich Cộng Hòa, bảo thủ, nam sinh da trắng.

- Tổng Thống Nam Hàn chửi thề, nói ông sợ bọn ngu ở Quốc Hội Mỹ chận ngân sách, làm xấu mặt Biden.

- Mỹ đạt kỷ lục: 18 triệu "người sống sót sau ung thư."

- Nông trại hữu cơ ở Mỹ giảm 70%, tính từ năm 2008 đến 2019. Bộ Nông Nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ nông trại hữu cơ

- Nam Cali: trộm 200 gallons xăng, 2 người bị bắt.

- Tung Cuu Le bị bắt, vì đấm tiếp viên hàng không.

- Quận Cam: Danh Nguyễn vô tù vì đốt lửa, mưu sát.

- Bạc Liêu: 73% doanh nghiệp phải chi hoa hồng mới trúng thầu, 90% phải hối lộ cán bộ thanh, kiểm tra.

- Tại Sao Tôi Bầu Cho Các Bà Mẹ Nhập Cư Tháng 11 Này. Khi tuổi trẻ Việt nhập cư lên tiếng.

- HỎI 1: Đã bỏ thuốc lá, nếu thể dục, ăn kiêng, bớt rượu sẽ giảm 27% cơ nguy tử vong? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nên làm việc 4 ngày/tuần? ĐÁP 2: Tới 47% nhân viên muốn thế.

.

QUẬN CAM (23/9/2022) ---- Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu dân ý để sáp nhập lãnh thổ vào Nga vào thứ Sáu, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố huy động quân sự dể đưa thêm 300.000 lính Nga ra tiền tuyến ở Ukraine.

.

Các cuộc trưng cầu dân ý, bị các nước phương Tây coi là trình diễn giả tạo, đang được tổ chức từ hôm Thứ Sáu ở 4 vùng Ukraine: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Bỏ phiếu ở các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, đại diện cho khoảng 15% lãnh thổ Ukraine, diễn ra từ thứ Sáu 23/9 đến thứ Ba 27/9/2022.

.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng trưng cầu dân ý sẽ cho thấy lòng dân 4 tỉnh muốn sáp nhập vào Nga, và Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm chiếm lại 4 khu vực là "các cuộc tấn công" vào lãnh thổ của Nga khi các khu vực này đồng ý sáp nhập với Nga: “Ngay lập tức [sau khi quyết định gia nhập Nga], Hiến pháp của Nga sẽ có hiệu lực liên quan đến các vùng lãnh thổ này."

.

Dự kiến, sau cuộc bỏ phiếu, chiến tranh sẽ leo thang vì quân Ukraine đang tăng lực tái chiếm các nơi này, và khi đó Nga có thể sẽ coi các nỗ lực tái chiếm là một cuộc xâm lược vào lãnh thổ của Nga. Có vẻ như Nga chỉ bắt chước Trung Quốc khi chiếm Hoàng Sa của VN.

.

---- Mexico hôm thứ Tư đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thành lập một ủy ban mới để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard Casaubon đã đưa ra đề nghị này tại New York trong phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gợi ý ủy ban sẽ bao gồm Đức Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

.

Ông cho biết mục đích của ủy ban là tạo ra đối thoại và hòa bình ở Ukraine thông qua việc thiết lập một cơ chế hòa bình cho sự hòa giải giữa Ukraine và Nga. Ủy ban, trong khuôn khổ LHQ, cũng sẽ hỗ trợ và đẩy xa hơn những nỗ lực của Guterres nhằm xây dựng lòng tin giữa các quốc gia tham chiến nhằm giảm căng thẳng và chấm dứt chiến tranh, ông nói thêm rằng Mexico sẽ tiếp tục tham vấn với các quốc gia thành viên khác về đề xuất này. với hy vọng nhận được sự ủng hộ của họ đối với cơ chế này.

.

---- Một nhóm các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đã nói với Hội đồng Nhân quyền LHQ hôm thứ Sáu rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh ở các khu vực Kiev, Chernihiv, Kharkiv và Sumy ở Ukraine. Cuộc điều tra được thiết lập từ tháng 5/2022, khi Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet cáo buộc Nga về "các vụ giết người trái pháp luật," cùng với các tội danh khác.

.

Các nhà điều tra cho biết: "Chúng tôi đã bị tràn ngập bởi số lượng lớn các vụ hành quyết trong các khu vực mà chúng tôi đã đến thăm. Ủy ban hiện đang điều tra những cái chết như vậy ở 16 thị trấn và khu định cư".

.

Họ cũng tìm thấy bằng chứng về những tội ác khác của lực lượng Nga, chẳng hạn như đánh đập, điện giật và bạo lực trên cơ sở giới. Họ cũng đã điều tra hai trường hợp quân nhân Ukraine ngược đãi quân nhân Nga.

.

---- Chính phủ Kazakhstan hôm thứ Sáu cho biết họ đã thấy ngày càng nhiều người Nga tìm cách nhập cảnh Kazakhstan từ Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký lệnh huy động bắt lính hai ngày trước.

.

Biên phòng Kazakhstan xác nhận tình trạng tắc nghẽn tại 4 trong số 30 trạm kiểm soát đường bộ ở biên giới Kazakhstan - Nga, đường biên giới dài thứ 2 trên thế giới, với phần lớn người Nga xin nhập cảnh là nam giới dưới 35 tuổi.

.

Trong khi đó, Nga cho biết khoảng 10.000 tình nguyện viên đã xin nhập ngũ mà không cần đợi giấy gọi nhập ngũ. Và giao chiến ở Miền Đông và Miền Nam Ukriane vẫn leo thang.

.

---- Nga đã cưỡng bức trục xuất khoảng 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine kể từ khi bắt đầu xâm lược ngày 24/2/2022, theo một viên chức Hoa Kỳ nói hôm thứ Sáu. Đại sứ Michele Taylor nói trước Hội đồng Nhân quyền ở Geneva: “Chúng tôi kêu gọi các ủy viên tiếp tục xem xét bằng chứng ngày càng tăng về các hoạt động thanh lọc [dân Ukraine] của Nga, các vụ cưỡng ép trục xuất và mất tích”.

.

Tuy nhiên, đại sứ không cung cấp bằng chứng đằng sau tuyên bố của mình mà trích dẫn các nguồn giấu tên. Nga liên tục bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong "chiến dịch đặc biệt" của mình.

.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói hôm thứ Sáu tại một hội nghị rằng việc xảy ra xung đột công khai với Hoa Kỳ hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có lợi cho Nga. Ryabkov bày tỏ lo ngại về mối quan hệ hiện tại của Nga với hai bên, nói rằng họ đang ở "mức gần như bằng không. Mỹ không có khả năng đàm phán về nguyên tắc và cùng với một số quốc gia NATO, đang trực tiếp thúc đẩy Kiev chuyển chiến trường vào lãnh thổ của chúng tôi, với ý định chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng để áp đặt "một thất bại chiến lược" trên Nga."

.

Ông nhấn mạnh thêm rằng Nga không đe dọa bất kỳ ai bằng các cuộc tấn công hạt nhân, mà đang cảnh báo về nguy cơ xuất hiện trong hoạt động quân sự của họ ở Ukraine. Ông Ryabkov tuyên bố: “Mỹ cố tình hạ thấp ngưỡng hạt nhân, tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga."

.

---- Các quan chức Ukraine cho biết 436 xác đã được khai quật từ một khu chôn cất tập thể ở phía đông thị trấn Izyum, 30 người trong số họ có dấu hiệu bị tra tấn, theo một bản tin của hãng tin AP. Thống đốc vùng Kharkiv, Oleh Synyehubov, và cảnh sát trưởng Volodymyr Tymoshko nói với các phóng viên ở Izyum rằng ba khu mộ khác đã được dò ra [để sẽ khai quật] tại các khu vực quân Ukraine tái chiếm được trong một cuộc phản công trong tháng này, AP đưa tin.

.

.

---- Một nhóm lưỡng đảng gồm 17 thành viên Quốc hội Mỹ đang thúc giục Bộ Quốc phòng Mỹ hãy gửi các máy bay không người lái tối tân tới Ukraine để giúp đỡ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga. Báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm trích dẫn một bức thư mà các nhà lập pháp viết cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin. Thư viết: "Ukraine có thể đối đầu tốt hơn với các mối đe dọa từ Nga bằng [các hệ thống máy bay không người lái] tối tân như MQ-1C Grey Eagle hoặc MQ-9A Reaper."

.

---- Nga hù dọa, Mỹ nói không sợ. Trường ban báo chí Bộ Quốc Phòng Patrick Ryder hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ sẽ không đổi quan điểm của mình đối với Ukraine sau lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ sẵn sàng sử dụng "nhiều loại vũ khí hủy diệt khác nhau" để tự bảo vệ mình.

.

Nói về quyết định huy động 300.000 quân dự bị của Nga, Ryder tuyên bố rằng Washington đánh giá "sẽ mất thời gian để Nga đào tạo và chuẩn bị cũng như trang bị" những tân binh này: "Đối với các tuyên bố từ Nga, chúng không ảnh hưởng đến cam kết của [Bộ Quốc phòng Mỹ] vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế và đồng minh của chúng tôi để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc chiến bảo vệ đất nước của họ."

.

---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã tuyên bố hôm thứ Năm, trong một phiên thảo luận tại Lễ hội Đại Tây Dương 2022, rằng Nga đang bán dầu "đại hạ giá" cho Trung Quốc và Ấn Độ. Yellen nhấn mạnh: “Nga hiện đang rất tích cực tìm kiếm những nơi để bán dầu của họ vì châu Âu, hiện đang mua khoảng 3 triệu thùng/ngày, sẽ ngừng mua số lượng lớn đó vào đầu tháng 12."

.

---- Các ngoại trưởng G7 hôm thứ Năm tuyên bố tại Hoa Kỳ rằng họ lên án việc Nga nói sẽ tổ chức trưng cầu dân ý "trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, nơi tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức có mặt quân đội Nga, đe dọa và cưỡng bách trục xuất đều không thể tự do hoặc công bằng", đồng thời cho biết thêm rằng các hành động tiếp theo theo hướng này sẽ dẫn đến nhiều lệnh trừng phạt và áp lực chính trị và kinh tế đối với Moscow.

.

Nhóm G7 cũng bày tỏ quan ngại về hậu quả toàn cầu của cuộc xâm lược Ukraine và tác động của nó đối với thị trường lương thực. Về Trung Quốc, các bộ trưởng "tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định" ở eo biển Đài Loan và yêu cầu "giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã viết trên kênh Telegram vào tối thứ Năm rằng 55 ngàn lính Nga đã chết tính từ đầu cuộc chiến ở Ukraine, nói thêm rằng nhờ quyết định mới nhất của Putin về việc huy động nhập ngũ lính dự bị, nên cuộc chiến ''không còn là điều gì đó trên TV hay trên internet, nhưng là thứ gì đó đã xâm nhập vào mọi ngôi nhà của người Nga. ''

.

Ông nói rằng quân đội chính quy của Nga đã chuẩn bị chiếm giữ lãnh thổ của một nước khác trong nhiều thập niên nay đã cho thấy sự yếu kém của họ bằng cách ''thất thủ''. Zelensky cũng nói những thay đổi trong chiến thuật của Nga là do sức mạnh Ukraine, nên Nga đang cố gắng ' "thu hút thêm nhiều công dân và nguồn lực của Nga vào cuộc chiến '.

.

---- Cựu giám đốc một viện nghiên cứu hàng không của Nga đã chết hôm thứ Tư, được cho là do ngã cầu thang, đây là trường hợp mới nhất trong một chuỗi cái chết của các quan chức Nga. Đại học Viện Hàng không Moscow (Moscow Aviation Institute - MAI) thông báo về cái chết của Anatoly Gerashchenko, 72 tuổi, nói rằng ông chết "do một vụ tai nạn."

.

Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Izvestia của Nga rằng Gerashchenko đã chết trong khuôn viên đại học, do rơi "từ độ cao lớn" xuống nhiều bậc cầu thang. Gerashchenko là hiệu trưởng của viện cho đến năm 2015, và vào thời điểm qua đời, ông đang đóng vai trò cố vấn cho hiệu trưởng hiện tại, theo hãng tin quốc doanh RIA Novosti.

.

Viện cho biết ông đã nhận được nhiều giải thưởng cấp nhà nước hàng đầu, trong đó có Huân chương Vì Tổ quốc hạng nhất. Viện, gọi đây là một "tổn thất to lớn", nói rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về cái chết, với sự tham gia của các đại diện từ MAI, Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, và Thanh tra Lao động Nhà nước ở Moscow.

.

Đại học này có phát minh, nghiên cứu một số công nghệ có ứng dụng quân sự - chẳng hạn như AI (trí tuệ nhân tạo), máy bay không người lái, thiết bị điện tử hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ - và có quan hệ với Bộ Quốc phòng Nga.

.

Cái chết của Gerashchenko là một phần trong chuỗi cái chết của những nhân vật Nga có vị trí cao trong quỹ đạo của Điện Kremlin, đặc biệt là những người có liên quan đến lĩnh vực công nghệ và năng lượng.

.

---- Ủy ban quốc hội điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ có quyền xem hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona Kelli Ward và chồng của bà, Michael, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Năm.



Trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1 đã xin tòa cho tìm kiếm hồ sơ điện thoại từ T-Mobile trong thời gian từ ngày 1 tháng 11/2020 đến ngày 31/1/2021, cho bốn số điện thoại liên quan đến dịch vụ y tế Mole của Wards và Michael Ward. Cả hai ông bà Wards đều nằm trong số những người thuộc Đảng Cộng hòa Arizona, những người đã giả mạo đại cử tri và đã ký vào một tài liệu phi pháp tuyên bố rằng Donald Trump đã giành chiến thắng ở tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

Wards đã đệ đơn kiện vào tháng 2 thách thức trát đòi đối với hồ sơ điện thoại, lập luận rằng đó là "quá mức". Họ cũng lập luận rằng trát đòi đã vi phạm quyền của Tu chính án thứ nhất (tự do phát biểu) của cả họ và Cộng Hòa của tiểu bang, và họ cho rằng trát đòi là bất hợp pháp vì ủy ban đã vi phạm các quy tắc của Hạ viện.

.

Và ông bà Wards, cả hai đều là bác sĩ, nói với tòa án rằng việc chuyển hồ sơ điện thoại sẽ vi phạm luật của Arizona bảo vệ đặc quyền của bệnh nhân-bác sĩ và luật HIPAA (luật liên bang quản lý quyền riêng tư của thông tin y tế).

.

Thẩm phán Liên bang Diane Humetewa hôm thứ Năm đã bác bỏ tất cả các lập luận đó, viết trong một phán quyết dài 18 trang rằng công việc của ủy ban có mục đích hợp lệ và không bất hợp pháp: “Khoảng thời gian ba tháng đó rõ ràng là có liên quan đến cuộc điều tra nguyên nhân của cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021."

.

Humetewa cũng lưu ý rằng các tòa án liên bang không có vai trò giám sát liên quan đến các quy tắc của Hạ viện Hoa Kỳ, bác bỏ lập luận của Wards rằng ủy ban có ít thành viên hơn so với nghị quyết ủy quyền yêu cầu. Thẩm phán cũng thẳng thừng bác bỏ tuyên bố rằng hồ sơ sẽ khiến bất kỳ ai gọi điện hoặc nhắn tin cho Kelli Ward sẽ "dính líu đến cuộc điều tra tội phạm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" và bị đảng Dân chủ quấy rối hoặc đàn áp chính trị, vi phạm quyền của Tu chính án đầu tiên của họ.

.

Humetewa cho biết lập luận này "mang tính suy đoán cao" và ông bà Wards "không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho lập luận của họ rằng việc tạo ra các số điện thoại liên quan đến tài khoản này sẽ làm giảm các quyền liên quan của Nguyên đơn hoặc Cộng Hòa Arizona." Họ cũng không đưa ra nhiều “cáo buộc kết luận” rằng việc tuân thủ trát đòi hầu tòa sẽ dẫn đến hành vi quấy rối bản thân hoặc bất kỳ ai khác.

.

Thẩm phán cũng bác bỏ những cáo buộc rằng luật về quyền riêng tư y tế của tiểu bang và liên bang sẽ bị vi phạm nếu hồ sơ điện thoại bị Ủy ban mở ra đọc. Ngay cả khi luật của tiểu bang được áp dụng - và Humetewa cho biết là không - thẩm quyền của nó bị thẩm quyền hiến pháp của Quốc hội ghi đè lên để tiến hành các cuộc điều tra có thể dẫn đến pháp luật.

.

Và Humetewa cho biết ông bà Wards không viện dẫn luật lệ nào để hỗ trợ lập luận của họ rằng Đạo luật về trách nhiệm giải trình và chuyển đổi bảo hiểm y tế liên bang, hay HIPAA, bảo vệ hồ sơ điện thoại của họ. Hơn nữa, bà cho biết trát đòi được gửi cho T-Mobile, không phải gửi ông bà Wards, và công ty điện thoại di động không bị ràng buộc bởi luật HIPAA.

.

---- Luật sư cực hữu Sidney Powell có lịch trình ra trước một bồi thẩm đoàn đặc biệt của Quận Fulton ở Georgia vào thứ Năm, nhưng bà không xuất hiện như đã định. Đài WSB-TV loan tìn rằng: "Sidney Powell, cựu luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, đã được lên lịch làm chứng vào sáng thứ Năm, nhưng các nguồn tin nói với Channel 2 Action News rằng có thể có một số nhầm lẫn về trát đòi hầu tòa và bà dường như đã không ra làm chứng. Không rõ liệu sẽ có hậu quả pháp lý nào từ việc bà không xuất hiện hay không."

.

Hồi tháng 1/2022, Powell đã bị trát đòi bởi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. WSB đưa tin: “Theo hồ sơ của tòa án, đại bồi thẩm đoàn muốn hỏi Powell về sự liên quan của bà trong một vụ việc xảy ra ở Nam Georgia vào tháng 1/2021. Video cho thấy một số người được cho vào Văn phòng Bầu cử Quận để tải xuống dữ liệu bầu cử từ các máy bỏ phiếu và máy chủ bầu cử. Các quan chức điều tra tiểu bang gọi đó là 'hành vi tội phạm' và nói rằng Sidney Powell đã chi tiền cho tất cả những người đó."

.

Khi Powell bị ủy ban Hạ viện gửi trát đòi ra điều trần, họ viết rằng đó là cuộc điều tra, "cho thấy có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy bà đã công khai tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp và tham gia vào các nỗ lực nhằm phá vỡ hoặc trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử dựa trên các cáo buộc của bà. Giữa tháng 11/2020 và ngày 6/1/2021 (và sau đó), bà đã tích cực quảng bá các cáo buộc gian lận bầu cử thay mặt cho cựu Tổng thống Trump trong các vụ kiện tụng và xuất hiện trước công chúng. "

"Ủy ban Hạ viện muốn tìm kiếm bằng chứng mà bà dựa vào để đưa ra những tuyên bố đó. Theo báo cáo công khai, vào tháng 12/2020, bà đã thúc giục Tổng thống Trump chỉ đạo thu giữ các máy bỏ phiếu trên khắp Hoa Kỳ để tìm bằng chứng cho thấy đối thủ nước ngoài đã hack những máy đó và đã thay đổi kết quả của cuộc bầu cử," trát đòi hầu tòa viết như thế.---- Ngay sau khi thực hiện lệnh khám xét tại khu nghỉ dưỡng của Donald Trump ở Palm Beach, Florida, cả cựu tổng thống Trump và các đồng minh của Trump bắt đầu chụp mũ rằng FBI "có khả năng" hoặc "có thể" đã tới đó để "cấy vào, gài vào" các bằng chứng chống lại Trump. Trump viết như thế trên trang mạng xã hội, nói FBI đã gài vào, cấy chứng cớ vào khu nhà Trump.Trump cũng lên Fox News nói như thế ngay hôm sau bố ráp, trong chương trình của Jesse Watters, vào ngày 9 tháng 8/2022. Trump nói: "Những gì FBI có thể đang làm là gài bằng chứng."Như thế, trong các hồ sơ mật và không mật mà Giám sát đặc biệt Raymond Dearie cần xem xét có những gì có thể bị xem là FBI gài vào? Hôm thứ Năm, Dearie cho biết trong một đơn gửi tòa án mới rằng nhóm luật sư của Trump phải đệ trình, trước ngày 30/9/2022, một bản tuyên bố hữu thệ ghi rõ những gì mà Trump không có mà là do FBI gài vào trong ngày bố ráp 8/8/2022.---- Giám sát đặc biệt Raymond Dearie, người phài xem xét 11.000 tài liệu bị FBI tịch thu tại khu nhà ở Florida của Donald Trump đã yêu cầu sự giúp đỡ hôm thứ Năm từ một thẩm phán đã nghỉ hưu.Thẩm phán quận Hoa Kỳ Raymond Dearie đã đề xuất nhờ James Orenstein giúp đỡ. Orenstein là một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu, người có thẩm quyền an ninh để đọc các hồ sơ tối mật và là người có kinh nghiệm với các vụ án phức tạp. Orenstein từng xem xét các tài liệu cho đặc quyền luật sư-khách hàng và phục vụ như một phụ tá được chỉ định của Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (Foreign Intelligence Surveillance Court).Orenstein sẽ được trả 500 đô la mỗi giờ, Dearie đề nghị. Trump đang chi trả tất cả các chi phí của cuộc đánh giá các hồ sơ đặc biệt. Dearie đã cho Trump và Bộ Tư Pháp tới thứ Bảy này phải có ý kiến gì về đề nghị nhân sự phụ tá này và tiền lương như thế.--- Thẩm phán Aileen Cannon hôm Thứ Năm đã lùi lại, đã sửa phán quyết trước đó của bà khi ủng hộ lý luận của Trump, chỉ vài giờ sau khi Tòa phúc thẩm vòng 11 đưa ra lời chỉ trích gay gắt đã lật ngược quyết định của bà về việc ngăn Bộ Tư Pháp sử dụng các tài liệu mật bị Trump trộm như một phần của cuộc điều tra của nó.Báo Politico ghi rằng, Cannon đã sửa đổi lệnh trước đó của bà để tuyên bố rằng tài liệu bị FBI tịch thu thuộc diện để Giám sát đặc biệt duyệt xét không còn bao gồm "khoảng một trăm tài liệu có ghi nhãn hiệu hồ sơ mật ."---- NBC News đưa tin hôm Thứ Năm, đăng kèm một bức ảnh lên Twitter: "Được phát hiện chiều nay tại tòa án liên bang DC: các luật sư của Trump là Evan Corcoran, John Rowley và Timothy Parlatore. Cũng trong tòa nhà có công tố viên Thomas Windom. Không rõ tại sao tất cả đều tham dự - Corcoran, Rowley và Parlatore đã từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí."Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin của MSNBC đã viết: "Bất cứ điều gì đưa họ đến đó dường như không có trên lịch [chính thức] cho các phiên điều trần, hội nghị, v.v."Trong khi đó, dựa vào tin riêng, các chi tiết được cung cấp bởi phóng viên Jacqueline Alemany của Washington Post: "Họ [3 luật sư] có mặt với tư cách đại diện cho Trump về cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp nhắm vào bạo lạon 6/1/2021, theo tin từ một người quen thuộc."Tuy nhiên, nhân vật được báo chí chú ý là công tố Windom. Hồi tháng 6/2022, The New York Times đã đưa tin về Windom dưới dòng tiêu đề, "Người đàn ông giúp thúc đẩy cuộc điều tra nhắm vào nỗ lực bám ghế của Trump".Bản tin NY Times lúc đó viết: "Đó là ông Windom, làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ của các phụ tá hàng đầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick B. Garland, người đang thực hiện chiến lược đã được kiểm tra là cứ từ từ, làm kỹ và làm chậm, điều tra từ ngoại vi của các sự kiện vào trong, theo các cuộc phỏng vấn, với các luật sư bào chữa, các quan chức bộ và những người nhận trát hầu tòa. Windom đã điều hợp các nhà điều tra, những người đã tìm kiếm thông tin một cách có phương pháp, chẳng hạn, về vai trò của một số cố vấn hàng đầu của Trump, trong đó có Rudolph W. Giuliani, Jenna Ellis và John Eastman, với nhiệm vụ đi tìm chứng cớ điều tra lên cấp cao hơn."

Bản tin tháng 6 đó được đưa ra vài ngày sau khi Windom được tòa cho phép khám xét, tịch thu điện thoại của Eastman (luật sư cố vấn của Trump).

.

---- Viên chức trường đạo bị sa thải vì bị quay lén chỉ trich Cộng Hòa, bảo thủ, nam sinh da trắng... Một video được biên tập kỹ lưỡng cho thấy một quản trị viên tại một trường tư K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) thuộc một hệ thống nhà thờ ở Thành phố New York đang thảo luận về việc “bí mật gài chương trình nghị sự” chính trị vào lớp học, cũng như lời vị quản trị viên này chỉ trích đảng Cộng hòa và các “nam sinh da trắng”, đã dẫn đến việc quản trị viên này bị trường sa thải.

.

Trong một bức thư được chia sẻ bởi một nhà báo của tờ New York Post hôm thứ Năm, hiệu trưởng của Trường Trinity School thông báo rằng bà Jennifer Norris “không còn được tuyển dụng” tại học viện, vì thei thư viết: “Các nguyên tắc của chúng tôi rất rõ ràng: thành kiến dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đe dọa bạo lực đối với bất kỳ người hoặc nhóm nào không có chỗ ở Trường Trinity School.”

.

Đoạn phim quay lén ghi lại các lời nói của bà Norris đã được tung ra vào đầu tháng này bởi Project Veritas, một nhóm khuynh hữu chuyên mang máy quay kén quay những câu nói sơ hở của những người có lập trường cấp tiến, cởi mở. Trong video đó, người ta nghe bà Norris giải thích với người đứng sau máy quay lén rằng bà từ chối mời những diễn giả bảo thủ vào khuôn viên trường nói chuyện. Bà nói: “Tôi còn trách nhiệm ở đây, thì tôi sẽ không mời người bảo thủ vào trường nói chuyện..."

.

Bà Norris cũng nói trong video bị quay lén, rằng đảng Cộng hòa toàn là 'những người thực sự khủng khiếp'. Trong một đoạn clip khác, Norris dường như gọi một số nam sinh da trắng trong khuôn viên trường là "thật kinh khủng."

.

---- Tổng Thống Nam Hàn chửi thề, nói ông sợ bọn ngu ở Quốc Hội Mỹ chận ngân sách, làm xấu mặt Biden. Tổng Thống Nam Hàn lầu bầu mắng bọn ngu trong Quốc Hội Mỹ sẽ làm mất mặt Tổng Thống Biden, ai ngờ micro chưa tắt, bị ghi âm lại. Tổng thống Nam Hàn đã có "khoảnh khắc cầm mic nóng" vào thứ Tư, sau khi ông vừa rời cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo Straits Times, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Thành phố New York để trò chuyện thân mật trong một sự kiện của Quỹ Toàn cầu (Global Fund) để thảo luận về các khoản trợ cấp cho xe điện của Mỹ, điều có thể gây tổn hại cho các công ty xe hơi Nam Hàn. Nhưng chính khi rời khỏi cuộc trò chuyện đó, những gì Yoon phải nói trở nên thú vị đầy sóng gió.

.

Người ta nghe trong máy ghi âm tiếng Yoon lầu bầu với Bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn Park Jin: "Thật là xấu hổ cho Biden, nếu bọn ngu trong Quốc Hội [Mỹ] từ chối cấp ngân sách [cho Biden]." CBS News dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Mỹ kiểu giang hồ: "Làm sao Biden có thể không mất mặt nếu mấy thằng khốn (chửi thề) này không cho thông qua tại Quốc hội?" ("How could Biden not lose damn face if these f---ers do not pass it in Congress?")

.

CBS, ghi nhận Yoon là một "người mới làm chính trị", người vừa mới nhậm chức vào tháng 5, báo cáo rằng ông có khả năng đề cập đến nỗ lực của Biden để tăng cường đóng góp tài chính của Hoa Kỳ cho Quỹ Toàn cầu (Global Fund), với nhiệm vụ đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người dân trên toàn cầu. Đó là một ngân sách cần được Quốc hội Mỹ bật đèn xanh.

.

---- Một kỷ lục 18 triệu người ở Mỹ có thể tự mô tả là: "người sống sót sau ung thư." Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (American Association for Cancer Research), con số này tăng 1 triệu so với năm ngoái. Dò ra ung thư sớm hơn, giảm hút thuốc và khoa học tìm ra các phương pháp điều trị mới: đó là lý do cứu người ung thư nhiều hơn.

.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong số 2 ở Mỹ, với khoảng 602.000 người chết hồi năm 2020. Báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư nói chung đã giảm 32% từ năm 1991 đến năm 2019, khoảng thời gian 3,5 triệu người được cứu sống. Đó là tính chung các loại ung thư.

.

Những người ở nông thôn có nguy cơ tử vong vì ung thư phổi cao hơn 34% so với những người ở thành thị. Cái giá phải trả của việc điều trị vẫn còn cao. Năm 2018, chi phí cho 15 bệnh ung thư phổ biến nhất là 156 tỷ đô la cho bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân dưới 65 tuổi, theo Axios.

.

---- Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ USDA, số lượng trang trại thông thường mới chuyển sang sản xuất hữu cơ (organic: không phân bón hóa chất) đã giảm khoảng 70%, tính từ năm 2008 đến năm 2019. Hữu cơ chiếm khoảng 6% tổng doanh số bán thực phẩm, nhưng chỉ 1% đất nông nghiệp của Hoa Kỳ là sản xuất hữu cơ.

.

Megan DeBates, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề công quyền của Hiệp hội Thương mại Hữu cơ (Organic Trade Association) cho biết tại Hoa Kỳ, “Có rất nhiều rào cản đối với nông dân trong việc chuyển sang sản xuất hữu cơ”.

.

Trong khi nông dân có vẻ do dự, người tiêu dùng Hoa Kỳ thì không. Theo Hiệp hội Thương mại Hữu cơ, doanh thu hàng năm của các sản phẩm hữu cơ đã tăng gần gấp đôi trong thập niên qua và hiện đạt mức 63 tỷ USD. Doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng lên đến 5,5% trong năm nay.

.

Nỗ lực mới của USDA sẽ bao gồm 100 triệu đô la nhằm giúp nông dân học các kỹ thuật mới để trồng cây hữu cơ; 75 triệu đô la cho những nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành bảo tồn mới; 25 triệu đô la để mở rộng các lựa chọn bảo hiểm cây trồng và giảm chi phí; và 100 triệu đô la để hỗ trợ chuỗi cung ứng hữu cơ và phát triển thị trường cho sản phẩm hữu cơ.

.

---- Nam Cali: trộm 200 gallons xăng, 2 anh bị bắt. Hai người đàn ông bị bắt với cáo buộc trộm 200 gallon xăng ở Quận San Bernardino hôm thứ Tư. Các nghi phạm - Daniel Ramossantoyo 23 tuổi và Andres Berruete 23 tuổi - đã bị bắt đều là cư dân Santa Ana (Quận Cam). Hai tên trộm này bị bắt tại một trạm xăng Shell ở Pinon Hills sau khi một người gọi điện báo cáo đã chứng kiến hai kẻ trộm xăng từ một máy bơm.

.

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện 2 người đàn ông đã cạy mở trụ bơm xăng và sử dụng một thiết bị đè lên máy, hút khoảng 200 gallon xăng vào xe tải của họ. Xe của 2 người đàn ông được trang bị một bình xăng khổng lồ, giấu kín bên trong xe tải có mái che. Cảnh sát đã liên hệ 2 người này với một vụ trộm trạm xăng trước đó ở Phelan hồi đầu tuần này. Cả hai nghi phạm đã bị bắt và bị giam giữ tại High Desert Detention Center.

.

Cảnh sát kêu gọi ai có thông tin xin gọi cảnh sát J. Mora tại Trạm cảnh sát Victor Valley Sheriff’s Station theo số 760-552-6800. Muốn gọi ẩn danh xin gọi số 800-78CRIME hoặc gửi trực tuyến:

https://www.wetip.com/

.

.

---- Alexander Tung Cuu Le, 33 tuổi, ở Westminster (Quận Cam), dự kiến ra hầu tòa hôm thứ Năm ở Los Angeles, vì bị truy tố về tội danh can thiệp vào các thành viên phi công và tiếp viên, theo Công tố liên bang thông báo hôm thứ Năm. Nếu có tội sẽ có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang.

.

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc một hành khách vung tay vào đầu tiếp viên hàng không trên chuyến bay của American Airlines từ San José del Cabo, Mexico đến Los Angeles. Khi phi cơ bay khoảng 20 phút thì Lê rời khỏi chỗ ngồi để yêu cầu một ly cà phê từ một tiếp viên hàng không, theo hồ sơ tòa.

.

Le nắm lấy vai của tiếp viên hàng không từ phía sau, và sau đó đi ra phía trước máy bay, theo công tố. Le "lảng vảng" gần khoang hạng nhất và ngồi ở lối đi cho đến khi một tiếp viên khác yêu cầu Lê về chỗ ngồi. Những gì xảy ra tiếp theo được ghi lại trên video.

.

"Vào khoảng thời gian này, bị cáo Lệ vung tay vào tiếp viên hàng không và đấm trượt. Tiếp viên quyết định báo cáo hành vi của Lệ với phi công, quay lưng lại với Lệ và đi về phía trước máy bay. Lúc này, Lệ lao về phía phòng lái phi cơ, đấm vào gáy tiếp viên hàng không, trước sự chứng kiến của một số hành khách, trong đó có 1 người đã quay phim vụ tấn công, theo hồ sơ tòa.

.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc khi Le vung tay đấm người phục vụ. Một nhóm hành khách cuối cùng đã tới siết chặt được Le để tiếp viên hàng không có thể trói Le vào 1 ghế có còng, theo hồ sơ tòa.

Global News: video 1:07 phút:



https://youtu.be/lokmH9DV6HY

.

---- Danh Nguyễn, 36 tuổi, ở Westminster, đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam vì âm mưu giết người và cố gắng đốt phá, theo một bản tin của Sở Cảnh sát Westminster. Nguyen bị cho là đã đổ xăng lên một người đàn ông khác và cố gắng châm lửa đốt anh ta ở Westminster.

.

Cảnh sát Westminster đã được gọi vào khoảng 11 giờ 45 sáng đến Đại lộ McFadden và Đường Oakcliff để gặp nạn nhân của một vụ tấn công: anh đang ngồi trong xe hơi thì bị một người đàn ông tiếp cận, "đã đưa ra bình luận xúc phạm người gốc Latin, sau đó ném một ly xăng vào người anh ta" trước khi bật lửa để cố gắng đốt xăng.

.

Cảnh sát nói nạn nhân đã có thể lái xe đi và rời hiện trường mà không bị thương. Nghi phạm - người sau đó được xác định là Nguyen - đã rời khỏi hiện trường "trong một chiếc xe mà Nguyen không có quyền sở hữu," theo cảnh sát cho biết. Cảnh sát truy tìm, gặp Nguyen ở góc Bushard và Đại lộ Westminster. Nguyen phóng chạy, nhưng tông xe vào một bức tường trồng cây ở góc phố Brookhurst và Hazard. Cảnh sát cho biết đang tạm giam Nguyen.

.

---- Bạc Liêu: 73% doanh nghiệp phải chi hoa hồng mới trúng thầu, 90% phải hối lộ cán bộ thanh, kiểm tra. Theo Báo Lao Động. Chiều ngày 23.9, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh PCI năm 2021. Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu, có tới 73% doanh nghiệp cho biết chi trả hoa hồng là cần thiết để có cơ hội thắng thầu, xếp hạng thứ 62/63; 90% doanh nghiệp cho biết “tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra xây dựng, xếp hạng thứ 60/63; 69% doanh nghiệp cho biết “Hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến”.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 21/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chia sẻ cá nhân luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là Thượng Nghị sỹ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Ngày 21/9 (ngày 22/9 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 77 tại thành phố New York, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ và có các cuộc tiếp xúc song phương với một số nước và tổ chức quốc tế. Tại buổi chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Joe Biden, cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Tổng thống Biden cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vào năm 2015, Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. (Người ta đoán rằng sau khi Biden gật đầu, CSVN sẽ bắt giam thêm vài nhà hoạt động môi trường, nhân quyền hay dân chủ... để sẽ thả vài người làm quà khi Biden sắp vào thăm VN.)

.

---- Tại Sao Tôi Bầu Cho Các Bà Mẹ Nhập Cư Tháng 11 Này. Khi tuổi trẻ Việt nhập cư lên tiếng. Linh Chương chia sẻ cảm nghĩ của cô về bà mẹ gốc Châu Á, cách bà đã nuôi cô và anh chị em của cô, cũng như lý do bà không hiểu tại sao cô dính vào chính trị Hoa Kỳ như thế.

Video PIVOT dài 59 giây:



https://youtu.be/TcBwFwBGoas

.

---- HỎI 1: Đã bỏ thuốc lá, nếu thể dục, ăn kiêng, bớt rượu sẽ giảm 27% cơ nguy tử vong?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Có đề nghị rằng 52 triệu người từng hút thuốc ở Hoa Kỳ nên tuân theo một lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ chết sớm, theo một nghiên cứu liên bang được công bố hôm thứ Năm kêu gọi. Các nhà nghiên cứu từ Viện Ung thư Quốc gia (National Cancer Institute), một đơn vị của Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), cho biết nguy cơ tử vong thấp hơn được quan sát thấy đối với bệnh ung thư, bệnh tim và bệnh phổi và các bệnh khác.

.

Tuân thủ các khuyến nghị dựa trên bằng chứng khoa học để duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, duy trì hoạt động thể chất, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và hạn chế uống rượu có liên quan đến việc giảm 27% nguy cơ tử vong ở những người từng hút thuốc trong 19 năm theo dõi của nghiên cứu, so với những người không tuân theo lối sống lành mạnh. Các khám phá hiện đã được công bố trên tạp chí y tế JAMA Network Open.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/22/former-smokers-healthy-lifestyle-death-nci-study/2901663849246/

.

---- HỎI 2: Nên làm việc 4 ngày/tuần?

.

ĐÁP 2: Tới 47% nhân viên muốn thế. Người lao động muốn năng suất của họ được đo bằng kết quả họ đạt được chứ không phải bằng số giờ họ ghi lại trong tuần làm việc, theo một cuộc khảo sát với 3.500 nhân viên ở Mỹ, Anh, Úc và Canada.

.

Cuộc khảo sát của công ty cung cấp nhu liệu và dịch vụ doanh nghiệp Adaptavist cho thấy 58% người lao động muốn loại bỏ tuần làm việc 40 giờ và gần một nửa (47%) tin rằng lựa chọn làm việc linh hoạt tốt nhất là một tuần làm việc bốn ngày. Hơn 1/4 người được hỏi (28%) cũng cho biết chủ nhân của họ đã đưa ra lựa chọn tuần làm việc bốn ngày.

Chi tiết:

https://www.computerworld.com/article/3674668/six-in-10-workers-want-to-ditch-the-40-hour-work-week-survey-finds.html

.

.