Khi tưởng niệm Nữ hoàng Anh, cuộc biểu tình bất ngờ ở Hồng Kông diễn ra đầy xúc động: bài quốc ca không chính thức của phong trào dân chủ được thổi kèn harmonica và được đám đông hát theo, sau đó là hô khẩu hiệu. Nhạc sĩ thổi kèn đã bị bắt, truy tố.

.

- Tập Cận Bình ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh

- Môn võ Taekwondo lần đầu thi Thế Vận 2000 là nhờ hối lộ xe hơi, tiền mặt cho các quan Ủy ban Thế vận Quốc tế

- Mike Pence ám chỉ sẽ ứng cử Tổng Thống 2024.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ điều trần công chúng lần cuối vào ngày 28/9/2022

- Trump trả 7.500 đô tiền thuê 1 nhân chứng 11 ngày sau khi FBI bố ráp khu nhà Mar-a-Lago.

- Putin ký lệnh đưa nhập ngũ 300.000 quân dự bị, sẽ ủng hộ sáp nhập 4 khu vực Ukraine vào Nga, hăm dọa có thể nổ bom hạt nhân. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga: 7.000 lính Nga đã tử trận ở Ukraine (con số thật là hàng chục ngàn). Nga sẽ xử hình sự lính đào ngũ, đầu hàng, bất tuân lệnh.

- Mỹ: nghiêm túc xem xét lời Putin dọa nguyên tử

- Liên Âu: sẽ tăng trừng phạt vì Nga trưng cầu dân ý ở 4 khu vực Ukraine với mục tiêu sáp nhập Nga. Thủ tướng Canada: Canada sẽ không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý sắp tổ chức ở Ukraine. Tổng thống Pháp: Nga trở thành đế quốc mới, cuộc chiến Ukraine chia rẽ cả thế giới.

- Thẩm phán Raymond Dearie hỏi Trump giải mật khi nào, luật sư của Trump ú ớ nói chưa muốn trả lời vì đoán Trump sẽ bị truy tố

- 11 Bộ Trưởng Tư Pháp Cộng hòa nộp thư tóm tắt lên tòa Phúc thẩm khu 11: Trump có quyền chôm hồ sơ mật

- Hồng Kông: thổi kèn hermonica ngoài sứ quán Anh, bị bắt vì thổi ca khúc ngợi ca phong trào dân chủ

- Tiểu bang hạnh phúc nhất Hoa Kỳ: 1. Hawaii; 2. Maryland; 3. Minnesota; 4. Utah; 5. New Jersey; 6. Idaho; 7. California; 8. Illinois; 9. Nebraska; 10. Connecticut.

- Minnesota: truy tố 47 người lừa chính phủ 250 triệu đô bằng hội từ thiện bữa ăn cho trẻ em

- Chicago: nổ tòa nhà chung cư, như là bom, sập 1 tầng trên, 8 người nhập viện.

- Quận Cam: truy nã 3 tên chôm điện thoại

- Quận Cam: giang hồ vào quậy tiệm thẩm mỹ, 2 người bị thương, 1 nghi can bị bắt

- Quận Cam: xét tài xế lạng lách, tịch thu lô ma túy lớn, bắt giam tài xế

- TP.SG thuộc nhóm thành phố chìm lún nhanh nhất thế giới.

- HỎI 1: Thay vì xâm lược, TQ có thể phong tỏa Đài Loan? ĐÁP 1: Đó là nhận định của Tư Lệnh Hạm Đội 7 Hoa Kỳ.

- HỎI 2: Có phải 17% thanh thiếu niên Mỹ bị trầm cảm? ĐÁP 2: Đó là năm 2020.

.

QUẬN CAM (21/9/2022) ---- Chuyện bây giờ mới kể. Một cựu viên chức tố giác rằng môn võ Taekwondo đã trở thành một môn thể thao Thế vận Olympic sau khi các quan chức nhận hối lộ bằng tiền mặt và xe hơi. Ho Kim, 66 tuổi, người Nam Hàn, kể rằng ông đã thực hiện các vụ hối lộ khi đang làm giám đốc tiếp thị và truyền thông tại Liên đoàn Taekwondo Thế giới (World Taekwondo Federation) trước Thế vận hội Mùa hè 2000 tại Sydney, khi môn võ này được đưa vào thi đấu Thế vận lần đầu tiên.

.

Ho Kim nói rằng, trước thềm Đại hội Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) năm 1994, ông và những người khác đã được Tiến sĩ Kim Un-yong, chủ tịch sáng lập của Liên đoàn Taekwondo Thế giới, chỉ thị phải làm bất cứ điều gì cần thiết để IOC ủng hộ cho võ thuật Đại Hàn vào Thế Vận. Ho Kim nói đã sắp xếp để gửi 2 chiếc xe Daewoo cho một thành viên IOC từ Mali, trong khi các quan chức bỏ phiếu khác được hối lộ tiền mặt trong phong bì màu nâu.

.

Ông cũng tuyên bố các quan chức đã được hoàn lại tiền cho các chuyến bay hạng nhất mà Tiến sĩ Kim đã thanh toán: “Taekwondo bắt đầu trở thành một môn thể thao Olympic từ Sydney vào năm 2000 vì điều đó.”

.

Liên đoàn Taekwondo thế giới lên tiếng: “Chúng tôi kêu gọi rằng tất cả bằng chứng đằng sau những cáo buộc này được chia sẻ với Ủy ban Liêm chính của Taekwondo thế giới (World Taekwondo Integrity Committee) để một cuộc điều tra thích hợp có thể được tiến hành.”

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng CSTQ hôm thứ Tư, nhấn mạnh sự sẵn sàng quân sự của Trung Quốc sau khi quân đội '' thực hiện đầy đủ chiến lược cải cách và củng cố quân đội," theo tin CCTV.

.

Truyền thông TQ viết rằng ông Tập nói rằng đất nước nên ''nắm bắt tình hình mới và tập trung vào việc chuẩn bị cho chiến tranh," nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cuộc chiến mà ông đề cập đến.

.

Bắc Kinh và Moscow gần đây đã trải qua cuộc tập trận chung, tuy nhiên, tình hình xung quanh Đài Loan cũng đang trở nên căng thẳng hơn, với Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm Thứ Tư nói rằng 12 máy bay Trung Quốc đã đi qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, nơi được nhiều người coi là biên giới không chính thức giữa hai bên.

.

---- Mike Pence ám chỉ sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2024. Mike Pence đã đưa ra câu trả lời ám chỉ vào hôm thứ Ba sau khi được một sinh viên hỏi rằng liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Cựu Phó Tổng Thống Pence nói: “Tôi sẽ thông báo cho bạn,” làm đám đông bùng lên cổ vũ và cười hoan nghênh. Ứng cử viên nặng ký của Đảng Cộng hòa đang phát biểu trước một đám đông tại Đại học Utah Valley về những gì ông làm sau khi ông rời chức vụ Phó Tổng Thống vào tháng 1/2021.

.

---- Hôm Thứ Ba 20/9/2022, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 cho biết ủy ban sẽ tổ chức một phiên điều trần vào tuần tới. Dân Biểu Dân chủ Bennie Thompson của Mississippi cho biết phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2022 lúc 1 giờ chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ).

.

Phiên điều trần tuần sau sẽ đánh dấu lần cuối cùng của Ủy ban cho đến khi chính thức phổ biến bản báo cáo cuối cùng, dự kiến vào cuối năm nay. DB Thompson nói: “Tôi có thể nói rằng trừ khi có điều gì khác sinh khởi, buổi điều trần này vào thời điểm này là buổi điều trần cuối cùng."

.

---- Donald Trump đã trả tiền thuê 1 nhân chứng quan trọng trong các hồ sơ Mar-a-Lago và bạo loạn 6/1/2021 chỉ mới 11 ngày sau khi FBI bố ráp khu nhà Mar-a-Lago. Trong ngày thứ Ba 20/9/2022, tổ chức Save America PAC của Trump đã tiết lộ một khoản tiền thanh toán cho công ty tư vấn của Kash Patel, Trishul LLC.

.

Phóng viên Roger Sollenberger của Daily Beast đưa tin: "Kash Patel xuất hiện lần đầu tiên trong sổ lương của Trump - 7.500 đô la vào ngày 19/8/2022." Người ta chưa rõ trong vị trí được thuê làm nhân chứng chủ lực (key witness), Kash Patel sẽ khai gì để giúp Trump.

.

Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump là Stephanie Grisham được CNN phỏng vấn, nói rằng theo tính khí của Trump mà cô biết nhiều năm qua, thì hẳn là, theo cô đoán, Trump sẽ nói rằng Trump đã nói với Kash Patel (và Trump sẽ đẩy Patel ra khai) rằng Trump đã tuyên bố giải mật các hô sơ Trump chôm từ Bạch Ốc về Florida, nhưng theo chị, tuyên bố như thế vẫn sai thủ tục giải mật.

.

---- Sau khi quân Nga bỏ chạy ở phía đông bắc Ukraine, Putin hôm thứ Tư đã báo hiệu "sự leo thang lớn nhất" kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2/2022. Putin đã thông qua kế hoạch sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine, trưng binh 300.000 quân dự bị và mấp mé hù dọa với ý tưởng về một cuộc chiến hạt nhân, cảnh báo phương Tây rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ quê hương.

.

Putin, 69 tuổi, nói trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình toàn quốc: "Nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta bị đe dọa, chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ nước Nga và nhân dân. Đây không phải là một trò đùa giỡn." Dưới mắt Putin, lãnh thổ Nga có thể sớm bao gồm cả 4 khu vực Ukraine sắp trưng cầu dân ý: các vùng Donetsk và Luhansk ở phía đông Ukraine, Kherson ở phía nam và Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine. Putin nói rằng Nga sẽ ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý trong 4 nơi đó, mà phương Tây và Ukraine coi là gian lận.

.

Putin đã ký sắc lệnh huy động một phần lính dự bị của Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, có hiệu lực ngay lập tức. Các ước tính cho thấy Nga hiện có 200.000 chiến binh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu - nói 7.000 lính Nga đã tử trận ở Ukraine, mặc dù các nhà phân tích cho rằng con số thực là hàng chục nghìn - cho biết 300.000 người khác có kinh nghiệm quân sự sẽ được triệu tập, nhưng sẽ không có sinh viên hoặc lính nghĩa vụ nào được cử đi để chiến đấu.

.

Trước đó một ngày, Quốc hội Nga đã đồng ý áp dụng các hình phạt hình sự đối với những binh sĩ đào ngũ, đầu hàng hoặc không chấp hành mệnh lệnh trong quá trình huy động trưng binh.

.

---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby nói với ABC News hôm thứ Tư, trong một cuộc phỏng vấn, rằng Hoa Kỳ đang xem xét những nhận xét mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân "một cách nghiêm túc." Kirby nhấn mạnh: "Thật là vô trách nhiệm đối với cường quốc nguyên tử nói như thế."

.

Kirby nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ "tư thế chiến lược của Nga để, nếu cần, chúng ta có thể thay đổi tư thế của mình [nhưng] chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy điều đó là cần thiết ngay bây giờ." Kirby nhấn mạnh rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.

.

.

----Cao Ủy Liên Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell hôm thứ Ba cảnh báo Nga rằng Liên Âu sẽ tăng trừng phạt để đáp lại các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 khu vực Ukraine với mục tiêu sáp nhập Nga. Borrell nói Liên Âu phản đối các "cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp" vì chúng vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhấn mạnh rằng Liên Âu sẽ không công nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu.

.

---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý sắp tổ chức tại 4 khu vực của Ukraine mà Nga muốn sáp nhập, 2 trong số đó Nga đã chiếm đóng. Thủ tướng Trudeau nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận họ. Đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đó là một cuộc chiến leo thang hơn nữa. Và điều đó là không thể chấp nhận được."

.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson thông báo riêng về các cuộc trưng cầu dân ý đã được lên kế hoạch, cho thấy rằng Nga có thể chính thức cố gắng sáp nhập các vùng lãnh thổ.

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba nói cuộc xâm lược "phi lý" của Nga vào Ukraine là trở lại "thời đại của chủ nghĩa đế quốc", đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh mở đường cho các cuộc xung đột trong tương lai trên toàn cầu.

.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ lần thứ 77, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Ukraine "dẫn chúng ta đến một cuộc xung đột mở rộng và vĩnh viễn, nơi chủ quyền và an ninh của mỗi bên chỉ phụ thuộc vào cán cân quyền lực, quy mô quân đội, sự vững chắc của các liên minh hoặc ý định của các nhóm vũ trang và dân quân, nơi những kẻ tự cho mình là mạnh tìm cách khuất phục bằng mọi cách những kẻ mà họ cho là yếu."

.

Macron cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến "sự chia rẽ trên thế giới", thúc giục Liên Hợp Quốc rằng đã đến lúc "không phải lúc để chọn bên" và gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt "hành động gây hấn" của mình. Tổng thống Pháp nói thêm rằng những người giữ im lặng hiện ủng hộ chủ nghĩa đế quốc mới, khiến hòa bình trở nên "bất khả".

.

---- Thẩm phán Raymond Dearie - người Chuyên gia đặc biệt được lựa chọn bởi Donald Trump - hôm thứ Ba đã nêu vấn đề với các luật sư của Trump về việc họ từ chối trả lời các câu hỏi từ tòa án. Dearie nói rằng việc xác định tài liệu có được ghi là mật hay không là trách nhiệm của hành pháp (tức là do Bộ Quốc Phòng, CIA và FBI trách nhiệm phân loại hồ sơ là mật hay không). Thẩm phán Dearie giải thích rằng khi xem xét vụ án, ông [Dearie] thấy "tối mật" được đánh dấu ở khắp các hồ sơ.

.

Dearie hỏi làm thế nào ông có thể cãi ngược những gì mà hành pháp đã đánh dấu trong các tài liệu và nói rằng ông không có tư cách để chống lại điều đó. Vì vậy, ông đã hỏi nhóm của Trump về bằng chứng nào cho thấy Trump đã giải mật các hồ sơ.

.

Các luật sư của Trump tối thứ Hai tiết lộ rằng họ không muốn trả lời các câu hỏi của thẩm phán về thông tin mật vì họ dự đoán rằngTrump sẽ bị Bộ Tư pháp truy tố hình sự. Họ không cho biết lý do tại sao họ nghĩ rằng chắc chắn là Trump sẽ bị truy tố.

.

Các luật sư của Trump cũng tuyên bố rằng họ cần tiếp cận [đọc] các tài liệu tuyệt mật để có thể chuẩn bị một biện pháp bào chữa thích hợp [cho Trump]. Dearie không đồng ý và cuối cùng chuyển sang câu hỏi về tuyên bố công khai rằng Trump đã giải mật tất cả các tài liệu được đề cập. Tuy nhiên, các luật sư của Trump đã không muốn nói điều đó một cách công khai, vì vậy Dearie đã hỏi thêm vấn đề. Dearie hỏi các luật sư của Trump: "Làm sao tôi có thể xác nhận tình trạng [mật hay đã giải mật] các hồ sơ này?"

.

Luật sư Jim Trusty của Trump cho biết: “Chúng tôi không ở trong một vị trí và cũng không nên ở vị trí trong thời điểm này để tiết lộ đầy đủ một lời biện hộ quan trọng. Chúng tôi không nên ở vào vị trí phải tiết lộ những lời công bố, và những lời khai của nhân chứng”.

.

Dearie nói: “Quan điểm của tôi là bạn không thể vừa cầm bánh vừa ăn mà còn bánh." (Câu này là thành ngữ, "can't have your cake and eat it" nghĩa là, nếu bạn ăn, thì cái bánh trên tay không còn nữa, và nếu bạn muốn cái bánh còn, thì đừng ăn. Nghĩa là, luật sư của Trump đang nói nước đôi, không đưa ra chứng minh Trump đã giải mật nhưng muốn Thẩm phán Dearie công nhận Trump đã giải mật.)(Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti nhận xét ngoài phiên tòa: “Đây là một hành động dân sự nhằm tìm kiếm sự cứu trợ bất thường. Như Thẩm phán Dearie nói, Trump có trách nhiệm chứng minh [đã giải mật mới đòi hồ sơ về]. Yêu cầu tòa án kết luận rằng các tài liệu mật đã được giải mật mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc giải mật là hỏng rồi".)Luật sư Trusty giải thích rằng ông muốn người Chuyên gia đặc biệt (tức là Thẩm phán Dearie) thúc đẩy Bộ Tư pháp cấp cho họ [các luật sư] quyền truy cập vào các tài liệu để chuẩn bị phiên tòa.Thẩm phán Dearie nói, ông lo ngại rằng nếu giao các tài liệu mật cho các luật sư thì có thể lọt vào tay những kẻ gian.Theo giáo sư luật Jennifer Taub, người có mặt tại tòa án, kể lại rằng Thẩm phán Dearie nói hai lần, “Nếu quý vị cần biết, quý vị sẽ biết.”Taub nhận định: "Sự chú ý ở đây dường như là các luật sư của Trump nói rằng họ không thể tìm ra liệu thứ gì đó là hồ sơ mật, hay có phải sự phân loại theo Luật hồ sơ Tổng thống (presidential records act) sẽ che khuất [ưu tiên hơn] việc phân loại hồ sơ mật, trừ khi họ nhìn thấy nó trước."Như thế, thấy rõ trước tòa rằng, các luật sư riêng của Trump không biết Trump thực sự có những [hồ sơ] gì. Cũng không rõ là Trump không nói gì với họ hay chính Trump cũng không biết.Thẩm phán Dearie giải thích, cho rằng phía Trump không có bất kỳ bằng chứng nào về việc giải mật: "Tòa án này có việc gì để làm nhỉ? Tôi lo ngại là mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Dearie dường như có lúc bị xúc phạm bởi tuyên bố của luật sư Trump ở một thời điểm rằng Dearie đã vượt ra ngoài phạm vi làm việc [xem xét, phân loại các hồ sơ mật] do Thẩm phán Aileen Cannon ấn định. Phiên tòa kéo dài tổng cộng khoảng 35 phút.

.

---- Một liên minh gồm 11 Bộ Trưởng Tư Pháp Cộng hòa đã đệ trình một thư tóm tắt lên tòa án để ủng hộ những nỗ lực của Trump nhằm yêu cầu bổ nhiệm một trọng tài do tòa án chỉ định sàng lọc hàng trăm tài liệu mật được thu giữ từ tư dinh Mar-a-Lago của Trump vào tháng trước. (ghi chú: Tòa này là Tòa Kháng Cáo ở Atlanta khu vực 11, không liên hệ chuyện các luật sư của Trump bị Thẩm phán Dearie hôm Thứ Ba rầy về thiếu chứng cớ giải mật...)

.

Nhóm 11 Bộ Trưởng, do Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton dẫn đầu, đã chỉ trích chính quyền Biden về cái mà họ gọi là cuộc khám xét “chưa từng có trong 9 giờ”, cáo buộc Bộ Tư pháp về “trò chơi và các hành vi đáng nghi vấn khác”. Bộ này đã tiến hành khám xét nơi ở của Trump ở Florida vào tháng trước, thu giữ các tài liệu mật được cho là nắm giữ một số bí mật lớn nhất của quốc gia, bao gồm thông tin về khả năng hạt nhân của các cường quốc nước ngoài. Cựu tổng thống Trump đã mang theo các tài liệu khi rời Bạch Ốc.

.

Nhóm 11 Bộ Trưởng Tư Pháp Cộng hòa cho rằng những nỗ lực [khám xét, tịch thu hồ sơ mật] như vậy đã làm mờ đi “những khẳng định về thiện chí, trung lập và khách quan” của chính quyền Biden.

.

Bản tóm tắt, được nộp cho Tòa Kháng Cáo Hoa Kỳ cho Khu vực 11, được ký bởi các Bộ Trưởng Tư Pháp của Texas, Florida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Louisiana, South Carolina, Utah và West Virginia.

.

---- Khi người Hồng Kông tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Anh vào tối thứ Hai để bày tỏ lòng kính trọng với Nữ hoàng Elizabeth II, một người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc chơi kèn harmonica kích động nổi loạn. Người đàn ông đã chơi các bài hát, trong đó có quốc ca Anh và bản quốc ca của phong trào dân chủ -- bản "Glory to Hong Kong" (Vinh quang Hong Kong) -- trước đám đông khi lễ tang Nữ hòang đang diễn ra.

.

Cuộc biểu tình bất ngờ ở Hồng Kông diễn ra đầy xúc động, khi bài quốc ca không chính thức của phong trào dân chủ được thổi kèn harmonica và được đám đông hát theo, sau đó là hô khẩu hiệu.

.

Hong Kong là một thuộc địa cũ của Anh, và việc để tang nữ hoàng được coi là một cách thể hiện chống đối Tập Cận Bình vào thời điểm mà các cuộc tụ tập công khai bị cấm và luật hà khắc do TQ áp đặt đã đè bẹp phong trào dân chủ.

.

Khi người đàn ông chơi kèn, mọi người tập trung bên ngoài lãnh sự quán cổ vũ và hiển thị đèn điện thoại của họ. Một số hô khẩu hiệu ủng hộ dân chủ. Người chơi kèn harmonica 43 tuổi này đã bị buộc tội theo luật cấm vận thời thuộc địa, luật này không được sử dụng trong nhiều thập niên trước khi luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ sôi động, theo báo Hong Kong Free Press đưa tin. Mới đầu tháng 9/2022, luật tương tự đã được áp dụng để kết tội 5 nhà trị liệu ngôn ngữ vì xuất bản những cuốn sách truyện tranh cho trẻ em được coi là chỉ trích ảnh hưởng của Bắc Kinh trên lãnh thổ.

.

Video dài 6:25 phút:



https://youtu.be/UxJk2W8_plI

.

Ca khúc Vinh Quang Hồng Kông (Glory to Hong Kong) được một nhạc sĩ ẩn danh (lấy tên là: Thomas dgx yhl) sáng tác giữa các cuộc biểu tình vì dân chủ tháng 6-8/2019. Ca khúc này tức khắc trở thành quốc ca của những người dân chủ Hồng Kông dùng chính thức trong các cuộc biểu tình.

.

---- Hạnh phúc được cho là một trạng thái của tâm. WalletHub muốn đo lường mức độ hạnh phúc của dân 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nên xem xem xét tất cả 50 tiểu bang trên 30 chỉ số, trong ba loại chính: tình cảm và thể chất, bao gồm các yếu tố như tuổi thọ, sử dụng rượu, sức khỏe xã hội và nghề nghiệp, và tỷ lệ trầm cảm ở người trưởng thành; môi trường làm việc (tức là tỷ lệ thất nghiệp, số giờ làm việc và thời gian đi làm); và cộng đồng và môi trường, có tính đến các yếu tố như an toàn, tỷ lệ tình nguyện viên và thời tiết. Hawaii đứng đầu bảng xếp hạng tiểu bang hạnh phúc nhất, trong khi West Virginia đứng cuối.

.

Tiều bang hạnh phúc nhất Hoa Kỳ: 1. Hawaii; 2. Maryland; 3. Minnesota; 4. Utah; 5. New Jersey; 6. Idaho; 7. California; 8. Illinois; 9. Nebraska; 10. Connecticut.

.

Tiểu bang kém hạnh phúc nhất Mỹ: 41. Missouri; 42. New Mexico; 43. Tennessee; 44. Oklahoma; 56. Mississippi; 46. Alabama; 47. Kentucky; 48. Arkansas; 49. Louisiana; 50. West Virginia.

.

---- Các công tố viên liên bang đã truy tố 47 người ở Minnesota hôm thứ Ba 20/9/2022 trong một kế hoạch trị giá 250 triệu đô la được mô tả là vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch lớn nhất cho đến nay. Theo báo Minneapolis Star Tribune, tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future (FOF) có trụ sở tại Minnesota "là trung tâm của tất cả các bản cáo trạng", bao gồm các cáo buộc gian lận điện tử, âm mưu, rửa tiền và hối lộ.

.

Các công tố viên cho biết tổ chức FOF và mạng lưới các đối tác và công ty trực thuộc của nó đã được các chương trình dinh dưỡng trẻ em của Bộ Nông Nghiệp USDA chi tiền cho khoảng 125 triệu bữa ăn không có thực. Thay vào đó, các bị cáo bị cáo buộc chỉ làm giàu cho bản thân.

.

.

---- Chicago: nổ tòa nhà chung cư, như là bom, sập 1 tầng trên, 8 người nhập viện. Nhiều người đã phải nhập viện sau một vụ nổ tòa nhà ở Chicago vào sáng thứ Ba. Cấp cứu đã tới 1 tòa nhà chung cư ba tầng, 36 căn hộ ngay trước 9:30 sáng ở khu phố South Austin sau khi một phần của tầng trên cùng bị sập. Sở Cứu hỏa Chicago cho biết 8 người đã được chở đến bệnh viện, trong đó 3 người nguy kịch.

.

Một người ở tòa nhà bên kia đường cũng bị chấn thương, phải nhập viện. Nhiều cư dân đã phải di dời. Tòa nhà bên cạnh đã được di tản, theo lời cứu hỏa. Một phụ nữ ở gần tòa nhà khi vụ nổ xảy ra cho biết cô tin một quả bom đã nổ. Vụ nổ đã làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.

.

Cư dân Lawrence Lewis kể: “Tôi đang ngủ, và đột nhiên, có một tiếng nổ lớn. Tôi thức dậy khi thấy cửa sổ đã biến mất, cửa trước của tôi bị nổ tung. Tôi chỉ thấy khói, và tôi chạy ra khỏi nhà kinh hoàng."

.

Một số người rời đi không lâu trước khi vụ nổ xảy ra cho biết họ ngửi thấy mùi gì đó trong hành lang. People’s Gas cho biết không có lý do gì để tin rằng đây là một vụ nổ khí gas. Cơ quan cứu hỏa cho biết họ không có mùi khí đốt hoặc các vấn đề về thiết bị.

.

---- Cảnh sát thị trấn Orange (Quận Cam) đang truy tìm 3 người đàn ông sau khi 2 người trộm điện thoại di động từ một cửa hàng T-Mobile trên Đại lộ Chapman và bỏ trốn trong một chiếc xe hơi đang chờ vào thứ Hai 19/9/2022.

.

Có 1 người trong tiệm đã quay phim 2 ên trộm, cả hai đều mặc áo hoodie đen, giật mạnh điện thoại trưng bày ra khỏi tường và sau đó chạy ra ngoài xe hơi trong bãi đậu xe. Họ không đeo khẩu trang. Cảnh sát nhận được báo cáo về vụ trộm sau 6:15 chiều và đã tới cửa hàng ở khu 3300 của Đại lộ East Chapman, gần Đường Prospect. Tổng cộng, 2 tên trộm đã lấy đi 5 chiếc điện thoại mới, có giá trị khoảng 4.000 USD. Trong tiệm không ai bị thương. Cảnh sát đang truy nã.

.

---- Cảnh sát Quận Cam cho biết 2 người đàn ông bị thương trong một cuộc ẩu đả hôm thứ Hai. Chuyện xảy ra ban đầu ở 1 thẩm mỹ viện ở San Clemente và kết thúc bằng việc nghi phạm bị bắt ở Dana Point. Ban đầu, 1 người đàn ông vào 1 tiệm thẩm mỹ viện ở khu vực W. Canada và Avenida Del Poniente, đưa chi phiếu xin đổi ra tiền mặt, nhưng chủ tiệm từ chối nhận.

.

Thế rồi cảnh sát đã nhận được nhiều cú gọi báo động vào lúc trước 2 giờ chiều Thứ Hai về cuộc xô xát, báo cáo rằng nghi phạm có một con dao bỏ túi và đã bỏ trốn bằng xe hơi theo hướng Công viên Max Berg Plaza.

.

Có một lúc, nghi phạm bỏ xe và nhảy hàng rào vào một khu chung cư ở Dana Point. Sau cùng, nghi phạm đã bị bắt tại khu vực 34000 khu phố Via Elevado sau khi nạn nhân của vụ hành hung được đưa đến hiện trường để nhìn mặt, xác định nghi can. Nạn nhân bị 2 vết chém trên ngực và tay. Nghi phạm cũng có một vết chém trên tay được cho là vết thương trong cuộc ẩu đả.

.

---- Cảnh sát Garden Grove (Quận Cam) đêm Chủ Nhật đã chận một chiếc xe bán tải lại để kiểm tra vì nhìn thấy tài xế lái bất cẩn, đua xe lạng lách. Cảnh sát khám xét thấy và tịch thu hơn 11 pound cocaine (bạch phiến). Chuyện xảy ra sau 10:30 tối trên đại lộ Katella.

.

Lô ma túy nằm trong 5 gói hàng được bọc rất kỹ bằng bọc nhựa nằm phía sau một trong những chiếc ghế. Khi khám xét, cảnh sát nói là thấy các gói chứa cocaine. Tổng cộng, 5 kg - khoảng 11 pound - đã bị tịch thu trong thời gian dừng xe. Người lái xe đã bị bắt và đưa vào Nhà tù Quận Cam.

.

---- TP.SG thuộc nhóm thành phố chìm nhanh nhất thế giới. Theo Zingnews. Thành phố Sài Gòn là một trong các thành phố ở Đông Nam Á đang lún xuống so với mực nước biển nhanh nhất thế giới. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Ảnh vệ tinh 48 thành phố ven biển toàn cầu giai đoạn 2014-2020 cho thấy tốc độ sụt lún trung bình là 16,2 mm mỗi năm. Một số thành phố thậm chí lún xuống tới 43 mm mỗi năm. Trong khi đó, nước biển dâng với tốc độ 3,7 mm mỗi năm. Tại Đông Nam Á, TP. HCM đang lún xuống với tốc độ 16,2 mm mỗi năm, gấp khoảng 4 lần so với Jakarta của Indonesia (lún 4,4 mm/năm). Khai thác nước ngầm là nguyên nhân hàng đầu của tình trạng này. Đồng thời, việc quá nhiều tòa nhà cao tầng tập trung tại khu vực có nền đất yếu cũng làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún.

.

.

---- HỎI 1: Thay vì xâm lược, TQ có thể phong tỏa Đài Loan?

.

ĐÁP 1: Đó là nhận định của Tư Lệnh Hạm Đội 7 Hoa Kỳ. Báo Taiwan News ghi rằng, quân đội Trung Quốc có khả năng phong tỏa Đài Loan, theo lời Phó Đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Hai (19 tháng 9).

.

“Họ có một lực lượng hải quân rất lớn, và nếu họ muốn bắt nạt và đưa tàu vây xung quanh Đài Loan, họ rất có thể làm được điều đó,” theo lời Thomas nói, chỉ ra quy mô và tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc. Ông nói rằng một chiến lược như vậy có thể buộc Đài Loan phải phục tùng và tránh xung đột trực tiếp, theo The Wall Street Journal.

.

Đô đốc cho biết ông không rõ liệu Trung Quốc sẽ thực hiện một cuộc xâm lược hay phong tỏa nhưng nhiệm vụ của ông là sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Tuy nhiên, ông cho biết Bắc Kinh nên giải quyết những khác biệt đối với Đài Loan một cách hòa bình, đồng thời nói thêm rằng nếu Trung Quốc thực hiện phong tỏa, ông Thomas nói rằng cộng đồng quốc tế có thể can thiệp [gỡ vây].

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4663072

.

---- HỎI 2: Có phải 17% thanh thiếu niên Mỹ bị trầm cảm?

.

ĐÁP 2: Đó là năm 2020. Một nghiên cứu mới cho thấy, gần 10% người Mỹ bị trầm cảm, với tình trạng rối loạn tâm trạng gia tăng nhanh nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên.

.

Từ năm 2015 đến năm 2020, tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm đạt 9% ở người Mỹ từ 12 tuổi trở lên. Các nhà nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên và thanh niên là 17% vào năm 2020.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/19/depression-affects-most-Americans/8811663605403/

.

.