- Myanmar: quân chính phủ tấn công 1 làng, có 1 học viện PG, làm chết 13 người, có 7 trẻ em - Các luật sư của Trump tiên đoán Trump sẽ bị truy tố hình sự, từ chối tiết lộ về "khi nào và ở đâu" mà Trump đã giải mật hồ sơ - Trump đã được luật sư cảnh báo ít nhất cách nay 9 tháng: phải trả lại tài liệu mật chôm từ Bạch Ốc - Video lộ ra: phe Trump vào phòng bầu cử Georgia, nắm giữ các thiết bị bầu cử

Chính quyền quân sự ở Myanmar đã không kích rồi đưa quân bộ chiến càn quét các khu vực dân sự trong đó có 1 trường tiểu học Phật giáo, làm chết ít nhất 13 người, trong đó có 7 trẻ em.

QUẬN CAM (VB 20/9/2022) ---- Chính quyền quân sự ở Myanmar đã không kích rồi đưa quân bộ chiến càn quét các khu vực dân sự trong đó có 1 trường học, làm chết ít nhất 13 người, trong đó có 7 trẻ em, theo lời các quan chức Liên Hiệp Quốc hôm thứ ba. Quỹ trẻ em LHQ, tức là UNICEF, cho biết cuộc tấn công xảy ra tại thị trấn Tabayin ở khu vực Sagaing của Tây Bắc Myanmar vào cuối tuần trước.

Truyền thông độc lập địa phương đã loan tin theo dân làng rằng 2 trực thăng quân sự đã tấn công một học viện sơ cấp Phật giáo hôm thứ Sáu, sau đó là quân bộ chiến xông vào đột kích. Hình ảnh được chia sẻ lên mạng trực tuyến cho thấy hậu quả đẫm máu và đống đổ nát từ tòa nhà bị hư hại.

Theo lời kể của cô giáo Mar Mar,cho biết cô đã cố gắng đưa học sinh đến nơi ẩn nấp an toàn trong các lớp học ở tầng trệt khi 2 trong số bốn máy bay trực thăng Mi-35 bay lượn ở phía bắc ngôi làng bắt đầu tấn công hôm thứ Sáu, bắn súng máy và vũ khí hạng nặng hơn vào trường học, khuôn viên của tu viện Phật giáo của làng.

Mar Mar làm việc tại trường với 20 tình nguyện viên dạy 240 học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. Cô đã trốn trong làng với 3 đứa con của cô kể từ khi chạy trốn cho an toàn để tránh sự đàn áp của chính phủ sau khi tham gia vào những cuộc biểu tình, chống lại sự tiếp quản của quân đội vào năm ngoái.

Một đài truyền hình quân đội Myanmar xác nhận rằng các quân đội đã tấn công ngôi làng và nói có tin mật báo rằng đội quân độc lập Kachin (Kachin Independence Army) và dân quân địa phương đang vận chuyển vũ khí và sử dụng trường học như một nơi ẩn náu. Quân đội nói loạn quân núp sau dân thường để bạo loạn.

Quân đội đã kiểm soát Myanmar kể từ tháng 2/2021 sau khi lật đổ chính phủ dân sự của đất nước do Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Theo Hiệp hội tu nhân chính trị (Assistance Association for Political Prisoners) có trụ sở tại Thái Lan, quân đội Myanmar từ đó đã bắt hơn 15.500 thường dân và giết chết khoảng 3.000 người.

---- Các luật sư cho cựu Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Hai đã cho biết họ sẽ từ chối yêu cầu tiết lộ thêm thông tin về cái gọi là giải mật hồ sơ bị FBI tịch thu từ khu Mar-a-Lago của Trump hồi tháng 8/2022, nói rằng chuyện Trump giải mật các hồ sơ mật đó "khi nào và ở đâu" sẽ tiết lộ sau.

Trong bản văn trả lời một "kế hoạch dự thảo" đưa ra do Thẩm phán Raymond Dearie, người được chỉ định để kiểm tra các tài liệu, nhóm của Trump đã yêu cầu Dearie xóa bỏ phần yêu cầu Trump cung cấp chi tiết về các giấy tờ mà Trump tuyên bố đã giải mật. Nhóm luật sư của Trump nói rằng chuyện "khi nào và ở đâu" Trump đã giải mật các hồ sơ Trump trộm từ Bạch Ốc về nhà sẽ giữ kín cho tới khi có phiên tòa hình sự tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên các luật sư của Trump thú nhận hành vi của Trump có thể bị truy tố hình sự.

Tuần trước, thẩm phán Aileen Cannon đã ra lệnh hoàn thành việc đánh giá duyệt xét đặc biệt tất cả hồ sơ FBI tịch thu vào cuối tháng 11, như thế Dearie sẽ phải hoàn thành việc thẩm định khoảng 11.000 hồ sơ trong khoảng 10 tuần.

---- Vẫn chưa rõ lý do tại sao Trump lại giữ các tài liệu tối mật của chính phủ tại Mar-a-Lago, nhưng ngay cả những thành viên lâu năm của câu lạc bộ sân golf này cũng không hài lòng về lượng khách hàng trong những năm gần đây. Trump thường tổ chức các bữa tiệc âm nhạc disco hàng đêm tại đó, nơi khách vô tình nhảy múa và uống rượu chỉ cách hàng nghìn tài liệu của chính phủ, trong đó có bí mật hạt nhân và các tài liệu nhạy cảm khác, và các cựu quan chức tình báo cho biết các thành viên, khách mời và nhân viên đều có thể đã trở thành mục tiêu cho các gián điệp nước ngoài, theo The Guardian đưa tin.

An ninh đã là một vấn đề tại Mar-a-Lago kể từ khi Trump trở thành tổng thống và bắt đầu coi tài sản này như "Bạch Ốc mùa đông", với sự kiện 1 thiếu niên vượt qua lính canh vào năm 2018, chuyện 2 phụ nữ Trung Quốc vào bị bắt quả tang trong khi mang các thiết bị điện tử đáng ngờ, và chuyện một phụ nữ Nga có nơi sinh ở Ukraine đã trực tiếp gặp Trump vào năm ngoái khi đóng giả là một thành viên của gia đình Rothschild.

---- Cựu Tổng thống Trump đã được cảnh báo ít nhất cách nay 9 tháng rằng Trump sẽ cần trả lại tài liệu mật chôm từ Bạch Ốc, theo báo New York Times. Theo 3 nguồn tin, cựu luật sư Bạch Ốc Eric Herschmann nói với Trump rằng Trump có thể phải đối mặt với rắc rối pháp lý quan trọng để giữ các tài liệu, đặc biệt là các hồ sơ được đánh dấu là mật, hồi cuối năm ngoái. Ngay sau cuộc trò chuyện, Trump đã chuyển 15 hộp trong đó có chứa 184 tài liệu mật vào Lưu trữ Quốc gia vào tháng 1/2022, theo Bộ Tư pháp.

---- Có đoạn video mới lộ ra cho thấy các đồng minh của Trump nắm giữ các thiết bị bầu cử nhạy cảm ở Georgia trong những tuần sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các video được tung ra như một phần của cuộc chiến pháp lý đang diễn ra xung quanh hệ thống bỏ phiếu của tiểu bang đã làm dấy lên lo ngại về những nỗ lực phi pháp của những người ủng hộ Trump nhằm xâm nhập và sao chép phần mềm bầu cử quan trọng.

Những hình ảnh, đưa ra bởi một hội phi lợi nhuận đang kiện về các lỗ hổng bảo mật, cho thấy các thành viên của 1 nhóm thuê bởi luật sư của Trump và nhà lý thuyết âm mưu Sidney Powell vào bên trong một văn phòng ở Coffee County, Georgia, nắm giữ các bảng thăm dò ý kiến của quận, có chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của cử tri. Không rõ dữ liệu nào có trong danh sách đó hoặc việc gì đã làm với dữ liệu đó, nếu có.

Đoạn phim mới được công bố cũng cho thấy một số người ủng hộ Trump đã được phép vào văn phòng bầu cử trong vài ngày. Video lần đầu tiên tiết lộ những gì đã xảy ra bên trong văn phòng bầu cử Quận Coffee, GA vào ngày 7 tháng 1/2021.

.

Trong số những người được nhìn thấy xâm nhập văn phòng bầu cử trên có: Cathy Latham, người đang bị điều tra hình sự vì đóng vai đại cử tri giả cho Trump.

---- Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) xác nhận Nga sẽ bỏ qua Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2024 (UEFA European Football Championship), sau quyết định của UEFA đình chỉ tư cách thành viên của Nga vì Nga xâm lược Ukraine. RFU viết: "Đội tuyển quốc gia Nga sẽ không tham gia lễ bốc thăm vòng loại Giải vô địch châu Âu 2024, được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 tại Frankfurt. Lý do là vào tháng Hai UEFA đã quyết định đình chỉ sự tham dự của các đội tuyển quốc gia Nga và các câu lạc bộ Nga ở các cuộc thi quốc tế."

---- Zaporizhzhia Oblast ở Ukraine hôm thứ Ba đã trở thành khu vực thứ tư do Nga chiếm đóng công bố sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 9/2022. Trước đó trong ngày Thứ Ba, có bản tin chính thức sẽ mở ra trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR), Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và khu vực Kherson.

Người chỉ huy khu vực do Nga dựng lên tuyên bố rằng ông "đã ký quy định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề sáp nhập lãnh thổ của khu vực Zaporizhzhia. Nó sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27/9/2022". Chính quyền này cũng tuyên bố rằng tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu sẽ không bị lung lay bởi thực tế là Nga không kiểm soát toàn bộ khu vực.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba cho biết Ukraine sẽ tiếp tục chiếm lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng "bất kể điều gì Nga nói." Các bình luận của ông theo sau các thông báo về các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực ly khai của Ukraine và những lời đe dọa của Nga về "những biến đổi địa chính trị không thể đảo ngược". Kuleba viết: "Các cuộc trưng cầu dân ý" giả tạo sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Cũng không có bất kỳ cuộc "huy động hỗn hợp" nào. Nga đã và vẫn là kẻ xâm lược chiếm đóng bất hợp pháp các phần đất của Ukraine."

---- Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus, nói hôm thứ ba rằng có những người đối lập muốn biến đất nước của mình thành một "Ukraine mới" và đưa Belarus tham gia NATO. Lukashenko nói trong một cuộc họp với Bộ trưởng Nhà nước Belarusian của Hội đồng Bảo an Aleksandr Volfovich: "Tôi nhận được nhiều tin nói rằng bọn lưu vong và người thân của họ đang lặng lẽ xây dựng quân lực... có vài trung đoàn hay tiểu đoàn đang được thành lập ở Ukraine để sẽ về lật đổ chính quyền Belarus và tham gia NATO. Điều này là không thể chấp nhận được. Belarus cũng sẽ không đâm sau lưng quân Nga ở Ukraine."

---- Theo tin tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng của Anh, chính phủ Nga "gần như chắc chắn" đã quyết định chuyển các tàu ngầm hạng Kilo của mình từ cảng nhà ở Crimea sang một cảng khác ở Krasnodar Krai ở miền nam nước Nga: "Điều này rất có thể là do sự thay đổi gần đây về mức độ đe dọa an ninh địa phương khi đối mặt với khả năng pháo binh tầm xa của Ukraine được tăng cường."

---- Quân Ukraine một lần nữa tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào thị trấn Nova Kakhovka do Nga chiếm đóng, theo chính quyền quân sự-dân sự (VGA) của Nova Kakhovka thông báo trên kênh Telegram của họ. Cuộc tấn công được phát động vào khoảng 06:00 sáng, giờ Moscow, dẫn đến 3 vụ nổ. Chưa có thương vong nào được xác nhận.

---- Mỹ có thể viện trợ xe tăng trong những gói viện trợ quân sự tương lai cho Ukraine. Nguồn tin giấu tên nói với CNN rằng xe tăng là "đã nằm trên bàn [thảo luận]", nhưng hiện không được xem xét vì những khó khăn trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine và bảo dưỡng các loại xe bọc thép đang được đề cập: "Chúng tôi đang xem xét toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine và xem xét trong tương lai họ sẽ cần những khả năng nào và làm thế nào Mỹ và các đồng minh của chúng tôi có thể hỗ trợ Ukraine xây dựng những khả năng đó."

---- Joe Biden, người hiếm khi trả lời phỏng vấn, đã nói chuyện với CBS "60 Minutes" trong một chương trình phát sóng hôm Chủ nhật. Biden nói rằng khi nghe chuyện tài liệu mật bị Trump chôm ra khỏi Bạch Ốc, Biden tự hỏi làm thế nào "có ai có thể vô trách nhiệm như vậy. Và tôi nghĩ, dữ liệu nào trong đó có thể làm tổn hại đến các nguồn [điệp viên] và phương pháp [lấy tin tình báo]?"

Tổng thống Biden cho biết ông đã không nhận được thông báo trước khi tư dinh của Trump bị khám xét và Biden chưa hỏi bất kỳ chi tiết cụ thể nào "bởi vì tôi không muốn bản thân liên hệ tới các quyết định của Bộ Tư pháp..." (Biden ám chỉ 3 quyền phân lập.)

FBI cho biết đã lấy về khoảng 11.000 tài liệu, trong đó có khoảng 100 tài liệu mật tìm thấy trong nhà kho và văn phòng của Trump, trong khi thực hiện lệnh khám xét do tòa án cho phép tại nhà vào ngày 8/8/2022.

---- Cựu Tổng thống Trump đã bảo vệ cuộc gọi gây tranh cãi mà ông đã thực hiện với Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia Brad Raffensperger sau cuộc bầu cử năm 2020, nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng đó là "một cuộc điện thoại hoàn toàn HOÀN HẢO."Lời biện hộ mới nhất cho cuộc gọi, đã kích hoạt một cuộc điều tra ở Georgia, sau nhận xét tuần trước của Biện Lý Quận Fulton Fani T. Willis với tờ The Washington Post rằng sẽ có người có thể phải đối mặt với án tù do kết quả điều tra của bà. Willis cũng cho biết đã phát hiện ra những cáo buộc đáng tin cậy về những tội ác nghiêm trọng, mặc dù bà không nói rõ ai có thể phải đối mặt với án tù.Trong một tuyên bố thông qua Save America PAC của mình, Trump nói rằng Willis "đang dành gần như tất cả số giờ thức của cô ấy, số giờ không nhiều, để cố gắng truy tố một tổng thống rất nổi tiếng, Donald J. Trump" và rằng bà này "đang moi móc cho ra một từ hoặc cụm từ nhỏ (không có ở đó) trong một cuộc điện thoại HOÀN TOÀN HOÀN HẢO, liên quan đến Gian lận Bầu cử phổ biến ở Georgia. ”Trump tuyên bố rằng những người trong cuộc gọi “không gặp vấn đề gì với cuộc gọi và không phản đối hay phàn nàn về bất cứ điều gì mà tôi đã nói trong cuộc gọi có thể được hiểu là không phù hợp”.---- Mike Lindell (Tổng quản trị công ty gối MyPillow) đã yêu cầu tòa án bác đơn kiện ông bằng cách lập luận rằng công ty kỹ thuật bầu cử Smartmatic đã không đưa ra đầy đủ trường hợp của mình vì tội phỉ báng và các luật sư của Lindell nói rằng các lời quy chụp gian lận bầu cử của Lindell được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất (tự do phát biểu), nhưng Thẩm phán Wilhelmina Wright đã bác bỏ lý luận đó, và đã cho Smartmatic xúc tiến đơn kiện.Công ty MyPillow đã đệ trình bản văn lý luận rằng những tuyên bố của Lindell không thể được quy trách nhiệm cho công ty MyPillow của Lindell, nhưng thẩm phán cũng bác bỏ điều đó.Tòa phán quyết rằng Smartmatic đã đưa ra đủ các chứng cớ là bị phỉ báng bằng cách chứng minh rằng Lindell đã cố ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật và hành động với ác ý thực sự và thẩm phán nói rằng MyPillow có thể phải chịu trách nhiệm cho những tuyên bố đó của Lindell vì Lindell bị cáo buộc phỉ báng công ty công nghệ bầu cử trong khi quảng bá công ty gối MyPillow của Lindell.---- Hôm cuối tuần, Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell tiết lộ rằng ông đã bí mật cầu nguyện cho đảng Dân chủ giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia hồi đầu năm 2021 với lý do rằng nó sẽ củng cố cho lời ông chụp mũ [sai trái] về cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp.Tờ báo Macon Telegraph ghi rằng Lindell đã nói với đám đông những người ủng hộ Trump vào cuối tuần rằng anh đã cầu xin Chúa giúp đỡ 2 Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (D-GA) và Jon Ossoff giành chiến thắng trong cuộc đua của họ trước hai đảng viên Cộng hòa đương nhiệm để mọi người có thể tin lời anh [bịa đặt] rằng có gian lận cử tri nghiêm trọng.Lindell nói rằng sẽ là thông minh nếu đảng Dân chủ chỉ thắng một trong các cuộc đua vào Thượng viện để đánh bại đảng Cộng hòa, nhưng ông nói rằng họ tham lam khi giành cả hai, điều này khiến tất cả đảng viên Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận.Trên thực tế, nhiều chiến lược gia Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump vì đã khiến đảng này thua cả 2 ghế Thượng viện bằng cách lặp lại những cáo buộc vô căn cứ của ông về gian lận cử tri, do đó không khuyến khích nhiều cử tri của chính ông tham gia bầu cử.---- Dự đoán rằng các hóa đơn điện nước ngày càng cao, theo báo Wall Street Journal, khi các chuyên gia dự báo chi phí sưởi ấm gia đình sẽ tăng trung bình 35% so với năm 2020. Tất nhiên, chi phí năng lượng cao không có gì mới trong năm 2022, đặc biệt là trong Phía Nam Hoa Kỳ và những nơi nóng khác, vốn đã có hóa đơn điều hòa không khí tăng cao suốt cả mùa hè vừa qua.Và mặc dù giá xăng đã giảm đều đặn trong nhiều tháng, nhưng khí đốt tự nhiên vẫn tiếp tục tăng cao, làm tăng chi phí tiện ích trên khắp nước Mỹ, nơi gần một nửa lượng sưởi ấm trong nhà và gần 40% sản lượng điện là từ khí đốt tự nhiên.Theo USA Today, 1/6 người Mỹ thường kẹt tài chánh nên bị trễ nãi khi trả các hóa đơn điện nước của họ. Đó là theo Hiệp hội National Energy Assistance Directors Association phi lợi nhuận, nơi giám đốc điều hành cảnh báo rằng "sự gia tăng chi phí năng lượng gia đình trong mùa đông này sẽ khiến hàng triệu gia đình có thu nhập thấp hơn có nguy cơ không trả nổi kịp thời hóa đơn năng lượng".---- Liên bang đã từ chối yêu cầu của một hãng hàng không đang đối mặt với tình trạng thiếu phi công, muốn thuê phi công đồng hành (co-pilots, còn gọi là phi công phụ) với một nửa số kinh nghiệm bay tối thiểu thông thường. Republic Airways đã xin phép thuê phi công có thời gian bay ít nhất 750 giờ nếu họ hoàn thành chương trình đào tạo của hãng. Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang cho biết rằng việc duy trì các tiêu chuẩn hiện tại thường yêu cầu 1.500 giờ bay đối với một phi công phụ là vì lợi ích công cộng.Các hãng hàng không nhỏ hơn được gọi là hãng hàng không khu vực đã từng được phép thuê phi công phụ, những người được gọi là sĩ quan đầu tiên, với ít nhất 250 giờ kinh nghiệm bay. Nhưng mức tối thiểu đã được tăng lên sau khi một phi cơ Colgan Air năm 2009 bay cho hãng hàng không Continental Airlines bị rơi gần Buffalo, New York, giết chết tất cả 49 người trên máy bay và một người trên mặt đất.Trong khi tối thiểu là 1.500 giờ, các phi công có kinh nghiệm quân sự hoặc bằng cấp từ một chương trình đại học đã được phê duyệt có thể đủ điều kiện với ít kinh nghiệm hơn. Republic Airways cho rằng chương trình của họ sẽ tương đương với huấn luyện bay quân sự. Republic Airways sử dụng các máy bay nhỏ hơn để khai thác hầu hết các đường bay ngắn hơn cho các hãng hàng không lớn dưới các thương hiệu Delta Connection, American Eagle và United Express. Hãng hàng không có trụ sở tại Indianapolis, Indiana.---- Tội bạo lực ở Chicago gây chú ý trên mặt báo hàng ngày, nhưng tỷ lệ giết người ở New Orleans còn cao hơn ngay cả trước khi có sự gia tăng lớn về tội phạm bạo lực trong hai năm qua. Thành phố New Orleans hiện có tỷ lệ giết người cao nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào của Mỹ, với khoảng 41 vụ giết người trên 100.000 cư dân.Theo Hiệp hội các thành phố lớn (Major Cities Chiefs Association,), một tổ chức của các giám đốc cảnh sát, tỷ lệ giết người cho đến nay trong năm nay là 11,5 trên 100.000 ở Chicago, 4,8 ở Los Angeles và 2,4 ở thành phố New York.Theo tổ chức phi lợi nhuận của Ủy ban Tội phạm Đô thị (Metropolitan Crime Commission), các vụ giết người ở New Orleans tăng 141% so với năm 2019, với các vụ xả súng tăng 100% và cướp xe tăng 210%. Các quan chức nói rằng sở cảnh sát thành phố công việc quá nhiều và nhân lực quá thiếu, với cảnh sát rời đi nhanh hơn mức họ được thay thế. Ronal Serpas, giám đốc cảnh sát của thành phố từ năm 2010 đến năm 2014, nói với rằng thành phố chỉ có 50% đến 60% số cảnh sát cần thiết để bảo vệ cư dân.Trong một dự thảo các khuyến nghị nhằm giảm tội phạm, cố vấn cảnh sát Fausto Pichardo khuyến nghị rằng 212 cảnh sát, chiếm khoảng 1/5 lực lượng, nên được bố trí lại từ bàn giấy hành chính sang nhiệm vụ tuần tra.---- Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển trung tâm Thái Bình Dương của Mexico vào hôm thứ Hai, giết chết ít nhất một người, gây báo động địa chấn ở thủ đô. Đã có ít nhất một số báo cáo ban đầu về thiệt hại đối với các tòa nhà do trận động đất xảy ra lúc 1:05 chiều. giờ địa phương.Trận động đất có tâm là 37 km (23 dặm) về phía đông nam Aquila gần ranh giới của các bang Colima và Michoacan và ở độ sâu 15,1 km (9,4 dặm). Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết qua Twitter rằng bộ trưởng hải quân nói với ông rằng 1 người đã thiệt mạng ở thành phố cảng Manzanillo, Colima khi một bức tường tại một thương xá bị sập. Tại Coalcoman, Michoacan, gần tâm chấn của trận động đất, các tòa nhà bị hư hại, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thương tích.---- Cư dân từ Jackson, Mississippi, đang kiện thành phố, thị trưởng, các quan chức hiện tại và quá khứ, và 2 công ty kỹ thuật về sự buông lỏng và quản lý yếu kém đã khiến họ và 150.000 người khác không có nước an toàn, đáng tin cậy trong nhiều thập niên. Trong đơn khiếu nại của họ, là vụ kiện tập thể liên bang đầu tiên giải quyết thảm họa môi trường, các cư dân lập luận rằng các quan chức đã vi phạm các quyền hiến pháp của họ.Thành phố Jackson, có 82% cư dân là da đen, không có nguồn nước đáng tin cậy và phải theo dõi trong nước “mức độ cao của chì, vi khuẩn E. Coli, và các chất gây ô nhiễm khác”, theo đơn khiếu nại nêu rõ. Trong nhiều năm, các quan chức đã kiểm tra nước của Jackson và nhận thấy rằng mức độ chì của nó vượt xa ngưỡng an toàn, nhưng không có gì được thực hiện.Raine Becker, một cư dân, cho biết trong một tuyên bố, “Tiếp cận nước sạch là quyền cơ bản của con người và các quan chức chính phủ phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của họ”.---- Bắc Cali: nhờ mưa lớn, cháy rừng kềm chế 38%. Một cơn bão lớn đổ bộ miền tây Alaska vào cuối tuần qua đã tràn qua Bắc California vào thứ Hai sau khi mang theo tuyết đầu mùa đến các ngọn núi và mưa, giúp các nhân viên cứu hỏa tăng khả năng ngăn chặn một đám cháy rừng lớn.Đám cháy Mosquito Fire rộng 119 dặm vuông (308 km vuông) ở chân đồi Sierra Nevada về phía đông bắc Sacramento, không lan ra được nhờ mưa lớn. Trận cháy có 38% đã được kiềm chế vào thứ Hai sau các trận mưa như trút nước. Đây là trận cháy rừng lớn nhất trong năm của California cho đến nay. Dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn.---- Quận Los Angeles: trồng cần sa trong ga-ra, gây hỏa hoạn, 1 ông bị bắt. Một người đàn ông đã bị bắt sau vụ hỏa hoạn tại 1 nơi trồng cần sa ở ga-ra ở Chatsworth hôm thứ Hai. Đám cháy được báo cáo vào khoảng 12 giờ 20 tại khu nhà 9400 của Đại lộ North Megan. Cứu hỏa của thành phố Los Angeles đã bị cản trở khi vào tòa nhà từ một người cư ngụ và nhiều con chó hung hãn.Cảnh sát Los Angeles đã bắt người đàn ông này, đưa y đi trong xe cấp cứu. Cứu hỏa cuối cùng đã có thể tiếp cận và dập lửa tại nhà để xe. Nhà để xe có vẻ như là một hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp, nhưng nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Không có thêm thông tin chi tiết.---- Rau sạch dỏm 'biến hình' vào các siêu th5i cao cấp Winmart, Tiki ngon. Theo Báo Tuổi Trẻ. Nhiều người dân sẵn sàng trả giá cao để mua rau "an toàn" và "đạt chuẩn VietGAP" bán tại các siêu thị. Nhưng họ không thể ngờ rằng có một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn VietGAP rồi bán cho siêu thị. Tìm hiểu ở cơ sở sơ chế rau đặt tại Công ty TNHH MTV Viager (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) trong thời gian từ tháng 8 đến giữa tháng 9, chúng tôi đã ghi nhận hậu trường "phù phép" rau chợ đầu mối thành "rau sạch Đà Lạt", chuẩn VietGAP...---- Bắt Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ nhận hối lộ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu". Theo VietnamNet. Bộ Công an vừa bắt Vụ trưởng Vụ quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thanh Hải với cáo buộc Nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an chiều nay (20/9) xác nhận với VietNamNet, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt ông Hải (sinh năm 1971, quê Hà Nội), Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.---- HỎI 1: Gần 1/2 dân Calif. sẽ mua xe hơi điện khi tìm mua xe?ĐÁP 1: Đúng thế. Gần một nửa người dân California “có khả năng sẽ chọn một chiếc xe hơi điện vào lần tiếp theo khi họ tìm mua xe”. Đó là kết quả rất đáng phấn khởi từ một cuộc khảo sát được công bố vào tuần trước và được ủy quyền bởi nhóm vận động xe điện Veloz.California hiện đã thúc đẩy thương vụ bán xe hơi điện tới mức 15% trong số các loại xe mới. Điều đó nói lên rằng, sẽ là một thách thức khó khăn hơn khi đưa những người tương đối mới chấp nhận đó đạt được mục tiêu đầy tham vọng của tiểu bang là thay đổi khỏi hầu hết các phương tiện chạy xăng vào năm 2035.Chi tiết:---- HỎI 2: Nơi duy nhất ở California không hạn hán?ĐÁP 2: Cực tây bắc, 0,23% lãnh thổ California. Tính đến thứ Năm, 99,77% California đang trải qua hạn hán, theo quan sát của Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ (U.S. Drought Monitor). Chỉ một góc (rất nhỏ) của California không hạn hán. Bản đồ hạn hán của California hiển thị các sắc thái của cam, đỏ, và thậm chí là đỏ tía sẫm đối với những vùng khô hạn nhất của tiểu bang.Nhưng nếu bạn nhìn về phía tây bắc xa xôi, nơi tiểu bang giáp ranh với Oregon và Thái Bình Dương, sẽ thấy có một mảng màu vàng nhỏ ở Quận Del Norte. Quận Del Norte, với dân số khoảng 28.000 người, có lẽ được biết đến nhiều nhất với khu rừng gỗ đỏ ven biển tươi tốt. Khoảng hai phần ba quận đang hạn hán, nhưng một phần ba - khúc xa nhất về phía tây bắc của quận - thì không. Khu vực nhỏ đó chiếm toàn bộ 0,23% lãnh thổ không có hạn hán của California.Chi tiết: