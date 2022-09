California: từ năm 2027, cho ủ xác người tan rã tự nhiên để làm phân bón trồng cây.

- California: từ năm 2027, cho ủ xác người tan rã tự nhiên để làm phân bón trồng cây

- Pentagon tự kiểm tra toàn diện các đơn vị trực tuyến lên mạng phóng tin chống Nga và Iran.

- Nam Hàn: nếu Bắc Hàn bắn vũ khí hạt nhân, chế độ nhà Kim sẽ bị xóa sổ

- Về thăm phòng ngủ, nhìn thấy vết giày [của nhân viên FBI], Trump nổi giận cào phím chửi mắng.

- Zelensky: lập 15 trung tâm quân sự ở vùng Kherson kế bên Crimea. Nga: quân Ukraine chưa vào Kherson.

- Quân Ukraine hiện kiểm soát cả hai bờ sông Oskil ở Kharkiv. Quân Ukraine tấn công thị trấn Nova Kakhovka nơi Nga chiếm đóng. Ukraine khám xét căn chung cư của nhà tài phiệt Nga Igor Kolomoisky.

- Joe Biden: quân Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan - TQ giận dữ vì Biden nói sẽ bảo vệ Đài Loan.

- Joe Biden: định tái tranh cử nhưng chưa chắc

- Joe Biden tuyên bố đã hết đại dịch

- Dự tang lễ Nữ Hoàng Elizabeth: có Joe Biden và phu nhân, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako

- Nhóm luật sư của Trump chọn Thẩm phán Dearie vì đoán Dearie có “sự hoài nghi sâu sắc đối với FBI”

- Cựu lính Mỹ chết vì tự sát cao hơn so với báo cáo của Bộ Cựu chiến binh (VA): 24 người/ngày

- Giá nhà rẻ nhất là ở tiểu bang: 1. West Virginia: $137,286; 2. Mississippi: $164,132; 3. Arkansas: $177,710.

- Phi trường tệ nhất ở Mỹ: 1. Sân bay Quốc tế Newark Liberty (EWR), 2. Sân bay LaGuardia (LGA), 3. Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX)

- Pennsylvania: Long Nguyen bị truy tố vì nghi đâm chết Trang Phạm

- VinFast coi chừng: VN thêm 1 hãngy sản xuất, lắp ráp xe hơi tưng bừng khai trương.

- Thủ tướng VN xin TQ giải quyết tồn đọng các dự án hợp tác, xin mở thị trường, xin tăng đầu tư vào VN.

- HỎI 1: Điểm Trump giảm thê thảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 1/3 dân Auckland (thủ đô New Zealand) suy tính rời đi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 19/9/2022) ----- Pentagon sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả để tham gia chiến tranh tâm lý. Theo các nhà nghiên cứu tại Graphika và Stanford Internet Observatory, Facebook và Twitter đã xác định và xóa bỏ hơn 150 tài khoản bị nghi ngờ do quân đội Hoa Kỳ điều hành vi phạm các chính sách của nền tảng, và Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc Phòng về chính sách, đã yêu cầu đơn vị quân đội chuyên về tâm lý chiến trực tuyến hãy kiểm toán đầy đủ về hoạt động của họ, theo báo Washington Post đưa tin.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết: “Các đối thủ của chúng ta đang toàn lực hoạt động trong lĩnh vực thông tin [trực tuyến]. Có một số người nghĩ rằng chúng ta không nên làm bất cứ điều gì bí mật trong không gian đó. Việc nhượng toàn bộ miền này cho các đối thủ sẽ là không khôn ngoan. Nhưng chúng ta cần những bờ rào chính sách mạnh mẽ hơn”. Colin Kahlyêu cầu tính toán chi tiết các chiến dịch đã được thực hiện, và đối tượng mà họ nhắm mục tiêu.

Các nguồn tin quen thuộc với công việc của các nhà nghiên cứu cho biết một số bài đăng gần đây lan truyền các bài tường thuật chống Nga, trong khi một bài khác liên quan đến một trang web truyền thông giả bằng tiếng Ba Tư (nhắm vào dân Iran) với nội dung được lấy lại từ Đài tiếng nói Hoa Kỳ Farsi và Đài Châu Âu Tự do do Hoa Kỳ tài trợ. Pentagon không khuyến khích quân đội Mỹ lan truyền tin giả, nhưng chưa có quy định cụ thể nào yêu cầu thông tin trung thực cho các hoạt động tâm lý.

----- Về thăm phòng ngủ, nhìn thấy vết giày [của nhân viên FBI], Trump nổi giận cào phím chửi mắng. Trong một bài đăng than phiền được phát sóng trên nền tảng Truth Social vào tối Chủ nhật, Donald Trump tuyên bố rằng các nhân viên FBI đã “lục soát” ngôi nhà ở Florida của anh ấy “thậm chí không cởi giày” khi ở trong phòng ngủ của Trump. Cựu tổng thống đã giận dữ chia sẻ nỗi niềm sau khi trở lại Mar-a-Lago một tháng sau cuộc đột kích của FBI tại khu nhà như một phần của cuộc điều tra về việc Trump bị cáo buộc trộm các tài liệu bí mật.

---- California cho lấy xác người làm phân bón trồng cây. Bắt đầu từ năm 2027, người dân California sẽ có thể chọn việc ủ phân từ xác người như một phương án chôn cất thay thế theo dự luật vừa được Thống đốc Gavin Newsom ký. Phương pháp thân thiện với môi trường liên quan đến việc xác người được đặt bên trong một thùng thép chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học. Cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian 30-45 ngày, tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc tặng cho đất bảo tồn.

Những người ủng hộ nói rằng toàn bộ quá trình này ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp chôn cất khác như hỏa táng (vì hỏa táng làm phun khói đưa một lượng lớn carbon dioxide vào khí quyển), hoặc chôn cất quan tài truyền thống, thường sử dụng hóa chất ướp xác và quan tài không phân hủy. Colorado, Oregon và Vermont đã cho phép xác người làm phân trộn.

---- Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã giận dữ vì bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người nhắc lại rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo này. TQ cho biết họ lên án và kiên quyết phản đối các nhận xét và rằng họ "đã đưa kháng thư nghiêm khắc", và nói thêm rằng Bắc Kinh "có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết" đối với Đài Loan.

---- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Nam Hàn Kim Seung-kyum hôm thứ Hai cảnh báo, trong một phiên họp quốc hội, rằng nếu Bắc Hàn sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ “không có kịch bản nào cho sự tồn tại của chế độ [Bắc Hàn]. Tôi sẽ làm cho Bắc Hàn nhận thức rõ ràng rằng nếu họ cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ liên minh Nam Hàn-Hoa Kỳ và quân đội của chúng tôi”.

Người đứng đầu JCS nhắc lại rằng các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh của bán đảo Đại Hàn và cam kết sẽ tăng cường khả năng quân sự của Nam Hàn để chống lại những nguy cơ như vậy.

---- Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hôm thứ Hai đã ra lệnh thành lập 15 trung tâm hành chính quân sự ở khu vực Kherson nằm ở phía nam của đất nước, bên cạnh Crimea. Zelensky yêu cầu Quân đội và chính quyền địa phương chuẩn bị cho việc di chuyển.

Trước đó trong ngày, Chỉ huy phó chính quyền Kherson đã viết trên kênh Telegram của mình rằng khu vực này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga và không có lời bóng gió nào cho thấy có thể có sự xâm nhập của quân đối thủ.

.

---- Quân Ukraine đã giành quyền kiểm soát tả ngạn sông Oskil ở Kharkiv sau khi quân Nga rút về tuyến phòng thủ mới. Trung tâm Truyền thông Chiến lược của nước này xác nhận hôm Chủ nhật: "Kể từ hôm qua, Ukraine cũng kiểm soát khu vực tả ngạn." Sau khi chiếm lại lãnh thổ dọc theo tả ngạn sông, Ukraine hiện kiểm soát cả hai bờ sông.

---- Quân Ukraine hôm thứ Hai đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào thị trấn Nova Kakhovka do Nga chiếm đóng, theo chính quyền quân sự-dân sự (VGA) của Nova Kakhovka thông báo trên kênh Telegram hôm Chủ nhật. Cuộc tấn công được khởi động vào khoảng 08:44 tối, giờ Moscow, dẫn đến 8 vụ nổ. Chưa có thương vong nào được xác nhận.

---- Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã khám xét căn chung cư của nhà tài phiệt Nga Igor Kolomoisky, theo hãng tin ZN.UA đưa tin, dẫn lời các nhân chứng. Cuộc khám xét là một phần của vụ án trong đó nhà tài phiệt bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản và tiền của công ty nhà nước Ukrnafta, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất quốc gia. Theo báo cáo, cựu thống đốc Dnipropetrovsk và đồng sở hữu Ukrnafta đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CBS phát sóng hôm Chủ nhật rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Biden cho biết có chính sách "một Trung Quốc", và "Đài Loan sẽ tự có quyết định về nền độc lập của mình". Ông nói thêm: "Chúng tôi không thay đổi, chúng tôi không cổ vũ Đài Loan giành độc lập".

Trong cuộc phỏng vấn, Biden cũng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi về điều này bởi Scott Pelley, Biden nói, "Đừng. Đừng. Đừng. Bạn sẽ thay đổi cục diện chiến tranh không giống bất cứ thứ gì kể từ Thế chiến II." Hơn nữa, ông tiếp tục, Ukraine không thua trong cuộc chiến và đang đạt được lợi ích trong "một số lĩnh vực nhất định." Về mặt kinh tế, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ kiểm soát lạm phát và thể hiện sự quan tâm lớn đến việc làm đó.

----- Tổng thống Biden trong một cuộc phỏng vấn mới cho biết ông dự định tái tranh cử nhưng vẫn chưa đưa ra “quyết định chắc chắn”. Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với “60 Minutes” phát sóng vào Chủ nhật: “Hãy nhìn xem, ý định của tôi như tôi đã nói lúc đầu là tôi sẽ tranh cử nữa. Nhưng đó chỉ là một ý định. Nhưng đó có phải là một quyết định chắc chắn rằng tôi sẽ tranh cử lại lần nữa? Điều đó còn chờ xem."

Biden và các cố vấn của ông đã nhiều lần nói rằng ông dự định tranh cử vào năm 2024, khi ông 81 tuổi. Họ đã không dứt khoát nói rằng Biden sẽ tìm cách tái tranh cử, điều mà Biden nói một phần là do luật tài chính chiến dịch yêu cầu Biden tiết lộ các nhà tài trợ và giới hạn số tiền gây quỹ của mình.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng theo ông đại dịch coro.navi.rus đã "kết thúc" trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CBS's 60 Minutes, được phát sóng vào Chủ nhật: “Đại dịch đã kết thúc. Chúng ta vẫn đang làm rất nhiều việc về nó. Nhưng đại dịch đã qua”. Theo dữ liệu từ New York Times, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn xếp COVI.D-19 là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng cần Quan tâm của Quốc tế, với việc Hoa Kỳ ghi nhận trung bình hơn 400 ca tử vong mỗi ngày do vi khuẩn này.

---- Joe Biden nằm trong số 500 quan chức lớn nước ngoài - bao gồm 100 nguyên thủ quốc gia - đã tham dự tiệc chiêu đãi vào Chủ nhật tại Cung điện Buckingham vào đêm trước tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth. Trước đó, ông đã đến thăm Westminster Hall, để xem linh cữu đang nằm của nữ hoàng, và sau đó ký vào một cuốn sách chia buồn, nói rằng cái chết của Nữ hoàng “để lại một lỗ hổng khổng lồ”.

Nhiều nguyên thủ quốc gia khác hòa mình vào công chúng tới viếng tang, bao gồm các vị vua của Tây Ban Nha và Thụy Điển và đệ nhất phu nhân Ukraine. Hãng tin Nhật Bản NHK cho biết Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đến London để dự quốc tang dành cho Nữ hoàng Elizabeth II. Hôm thứ Bảy, chuyên cơ chính phủ chở Thiên hoàng và Hoàng hậu đã hạ cánh xuống sân bay Stansted. Các phụ tá của Thiên hoàng Naruhito cho biết ngài có những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian ở bên Nữ hoàng Elizabeth khi còn là sinh viên tại Đại học Oxford vào đầu những năm 1980.---- Nhóm luật sư của Trump đã chọn Thẩm phán Raymond Dearie cho vị trí Chuyên gia đặc biệt (để xét duyệt các hồ sơ mật FBI tịch thu từ nhà Trump) vì họ tin rằng ông có “sự hoài nghi sâu sắc đối với FBI”, theo một bản tin mới. Axios, trích dẫn hai nguồn "với kiến thức trực tiếp về các cuộc thảo luận được tổ chức chặt chẽ," cho biết sự tham gia của Dearie với Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (Foreign Intelligence Surveillance Court), đáng chú ý là thực tế ông là một trong những thẩm phán đã chấp thuận lệnh FBI điều tra cựu phụ tá ban vận động của Trump là Carter Page trong cuộc điều tra về Nga, các quan chức Trump đã chỉ ra rằng Dearie có thể là "một người hoài nghi sâu sắc đối với FBI."Theo Axios, trải nghiệm đó đã “thúc đẩy suy nghĩ của nhóm Trump trong việc yêu cầu anh ta [Dearie]”, nhưng sẽ không có bình luận chính thức nào được đưa ra bởi Dearie, Trump hoặc Tòa án Quận phía Đông của New York. “Các luật sư của Trump đang đánh cược rằng điều đó đã khiến Dearie hoài nghi FBI hơn là một thẩm phán bình thường — theo cách có thể tồn tại ngoài trường hợp của Page,” Axios báo cáo.---- Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng số lượng cựu chiến binh Mỹ chết vì tự sát có thể cao hơn nhiều so với báo cáo của Bộ Cựu chiến binh (VA). Tổ chức Đối tác Chiến binh của Mỹ (America's Warrior Partnership), hoạt động nhằm loại bỏ tình trạng cựu chiến binh tự sát, thấy rằng ở 8 tiểu bang, số vụ tự tử cao hơn 1,37 lần so với báo cáo từ năm 2014 đến năm 2018.Nếu tỷ lệ đó được duy trì trên toàn quốc, số lượng cựu chiến binh chết do tự sát mỗi ngày sẽ được khoảng 24; mức trung bình được báo cáo của VA trong giai đoạn đó là 17,7. Jim Lorraine, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận cho biết: “Chúng tôi không đổ lỗi vào bất cứ ai. Chúng tôi chỉ nói rằng thật bi thảm khi nhìn vào các con số."VA căn cứ vào thông tin được cung cấp bởi các quận nơi người cựu lính đó chết, theo Stars and Stripes. Nghiên cứu mới kéo dài 4 năm đã đi xa hơn để thu thập thông tin chi tiết về các cựu chiến binh, làm việc với Bộ Quốc phòng và kiểm tra hồ sơ nhà nước. Báo cáo sơ bộ cho biết các tiểu bang khác không thể công bố dữ liệu liên quan vì các hạn chế về bảo mật. Nghiên cứu cho biết, quá trình của VA đã bỏ sót các cựu chiến binh khoảng 18% thời gian. Đại học Alabama và Đại học Duke đã làm việc với tổ chức phi lợi nhuận trên. Lorraine nói: "Đó không phải là lỗi của VA. Vấn đề là ở các quận [báo cáo thiếu]."Báo cáo năm 2020 của VA cho biết hơn 46.000 người trưởng thành ở Mỹ đã chết trong các vụ tự tử vào năm 2018, hơn 6.000 người trong số họ là cựu chiến binh. Một tổ chức khác đã thấy ra rằng việc tự sát đã giết chết số cựu binh Mỹ nhiều gấp 4 lần so với các cuộc chiến cho đến nay trong thế kỷ này.---- Giá nhà rẻ nhất là o tiểu bang nào? Không có gì ngạc nhiên: California không lọt vào danh sách nhà rẻ. Một phân tích của The Ascent, chuyên xếp hạng và đánh giá các sản phẩm tài chính cá nhân, cho thấy giá nhà trung bình Hoa Kỳ trong quý đầu tiên của năm 2022 là 428.700 đô la. Sau đây là bảng thứ hạng.Rẻ nhất: Tiểu bang: giá nhà trung bình ở tiểu bang.1. West Virginia: $137,2862. Mississippi: $164,1323. Arkansas: $177,7104. Oklahoma: 181,5845. Iowa: $192,5686. Kentucky: $197,6447. Alabama: $204,9658. Kansas $206,1769. Ohio: $213,36010. Louisiana: $214,522.

---- Sân bay tệ hại nhất Hoa Kỳ? Năm nay, công ty tài nguyên và tin tức du lịch Frommer’s đã xếp hạng các sân bay “tệ hại nhất” ở Hoa Kỳ dựa trên “sự chậm trễ chuyến bay, thời gian chờ an ninh, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và đánh giá của các chuyên gia”. Sân bay LAX ở Los Angeles là tệ hàng thứ 3 Hoa Kỳ.

Sau đây là 5 sân bay tồi tệ nhất ở Mỹ, theo Frommer’s:

1. Sân bay Quốc tế Newark Liberty (EWR) - Dữ liệu của Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) cho thấy 24,29% các chuyến bay tại sân bay New Jersey này đã bị hoãn hoặc hủy trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021.

2. Sân bay LaGuardia (LGA), Thành phố New York - 22,52% chuyến bay bị hoãn hoặc hủy từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021.

3. Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) - Sân bay này được cho là có cách bố trí “khó hiểu” và giống như hầu hết các đường ở Los Angeles chỗ nào cũng kẹt xe.

4. Sân bay quốc tế O’Hare (ORD) - Sân bay khổng lồ của Chicago được Frommer’s coi là vẫn còn quá nhỏ và các chuyến bay thường xuyên bị trì hoãn không giúp ích gì cho xếp hạng của sân bay này.

5. Sân bay Quốc tế Philadelphia (PHL) - Một số giao thông khó khăn và những con đường bị đóng gần sân bay chính của Thành phố Brotherly Love tạo nên một chuyến đi đầy khó khăn cho hành khách.

---- Theo cảnh sát, một người đàn ông đã bị buộc tội giết người liên quan đến vụ đâm chết người ở thị trấn Springettsbury (Pennsylvania) vào ngày 13/9/2022. Long Nguyen, 55 tuổi, đã bị truy tố liên quan đến vụ giết Trang Phạm, 49 tuổi, vào ngày 13/9. Hồ sơ tòa án cho thấy Nguyen đã ra phiên tòa thụ lý hồ sơ vào tối ngày 16/9, và bị từ chối tại ngoại.

Theo cảnh sát Springettsbury Township và văn phòng điều tra quận York, Pham chết do vết đâm ở cổ và bụng khi cảnh sát đến nhà cô trên đường Harrowgate để kiểm tra phúc lợi ngay trước 1:30 chiều ngày 13/9/2022.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó, một người đàn ông cũng được tìm thấy với nhiều vết thương và được đưa đến bệnh viện York. Cảnh sát nói không có dấu hiệu đột nhập vào nhà. Hôm 16/9/2022 thứ Sáu, cảnh sát thông báo rằng họ đang truy tố Nguyen về tội giết người liên quan đến cái chết của Pham, và y sẽ bị đưa đến Nhà tù Quận York sau khi được xuất viện.

---- VinFast coi chừng: VN thêm một công ty sản xuất, lắp ráp xe tưng bừng khai trương. Đại gia Vũ Văn Tiền đầu tư 800 triệu USD làm nhà máy lắp ráp ô tô. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tập đoàn Geleximco vừa ký thỏa thuận thuê 50ha đất, hạ tầng tại Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình của Tổng công ty Viglacera để đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô. Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Geleximco tại Thái Bình có tổng vốn đầu tư 800 triệu USD, được chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 dự án có vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, dự kiến được xây dựng từ quý 1 năm 2023, đưa vào hoạt động vào quý 3 năm 2024, sản lượng lắp ráp khoảng 50.000 ô tô/năm, sử dụng khoảng 1.200 lao động. Trong giai đoạn 2, Geleximco sẽ mở rộng đầu tư nhà máy lắp ráp ô tô với quy mô vốn đầu tư tăng thêm khoảng 500 triệu USD. Việc mở rộng đầu tư giai đoạn này của nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2030, sản lượng lắp ráp khoảng 100.000 ô tô/năm, tạo việc làm cho 2.500 - 3.000 lao động.

---- Thủ tướng VN xin TQ giải quyết tồn đọng một số dự án hợp tác, xin mở thị trường, xin tăng đầu tư vào VN. Theo Báo Tuổng Trẻ. Ngày 19-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, đề nghị hai bên tích cực phối hợp để đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Trung Quốc tích cực trao đổi, giải quyết vấn đề tồn đọng tại một số dự án hợp tác giữa hai nước, như dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy Phân đạm Ninh Bình, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc... Thủ tướng VN đề nghị hai bên tích cực phối hợp để đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thông quan, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam; khôi phục toàn diện hoạt động tại các cặp cửa khẩu biên giới và nâng cao năng lực thông quan; phối hợp triển khai và tận dụng tốt cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do đa phương... Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

---- HỎI 1: Điểm Trump giảm thê thảm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tỷ lệ ủng hộ của cựu Tổng thống Trump đã giảm xuống mức thấp mới sau khi giảm dần trong vài tháng qua. Một cuộc thăm dò mới của NBC News được công bố hôm Chủ nhật cho thấy 34% cử tri đã ghi danh cho biết họ có cái nhìn tích cực về Trump, trong khi 54% nói rằng họ có cái nhìn tiêu cực về ông. Xếp hạng ủng hộ Trump ở mức thấp nhất vào tháng 4 năm 2021, khi xếp hạng của ông giảm xuống 32% trong cùng một cuộc thăm dò của NBC.

Điểm số yêu thích của cựu tổng thống giảm nhẹ so với tháng trước, với cùng 54% nói rằng họ có cái nhìn tiêu cực về Trump, nhưng 36% nói rằng họ có cái nhìn tích cực về ông ấy. Trong khi điểm số ủng hộ Trump đã giảm xuống, điểm số của Tổng thống Biden đã tăng lên, mặc dù chỉ một chút. Trong tháng này, 45% cho biết họ tán thành tổng thống - tăng 2 điểm so với tháng trước.

Những người thăm dò ý kiến cũng đặt câu hỏi với cử tri về quan điểm của họ đối với các cuộc điều tra khác nhau chống lại Trump, đặc biệt hỏi liệu các cuộc điều tra khác nhau nên dừng lại hay tiếp tục. Cuộc thăm dò cho thấy 56% cử tri tin rằng các cuộc điều tra nên tiếp tục, trong khi 41% nói rằng họ nên dừng lại.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/3648507-trumps-favorability-rating-drops-to-new-low-poll/

---- HỎI 2: Có tới 1/3 dân Auckland (thủ đô New Zealand) suy tính rời đi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tới 1/3 người dân Auckland đang cân nhắc rời khỏi khu vực này trong vòng 5 năm tới, theo dữ liệu từ cuộc khảo sát của Stuff’s NowNext Local. Cuộc khảo sát cũng cho thấy người dân Auckland là khu vực không hạnh phúc nhất của đất nước New Zealand.

Trong số 5500 người dân New Zealand trả lời cuộc khảo sát trên toàn quốc, 33% đến từ Auckland. Hơn một nửa số người Auckland được khảo sát cho rằng chi phí sinh hoạt và giá nhà là mối quan tâm lớn nhất của họ - lần lượt là 68% và 60%.

Auckland được xếp hạng là thị trường nhà ở giá cao giá thứ 8 trên thế giới, với giá nhà cao gấp 11 lần mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình.

Chi tiết:

https://www.stuff.co.nz/national/300689238/onethird-of-aucklanders-considering-leaving-the-region-stuff-nownext-survey-finds

