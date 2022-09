Zelensky thăm thành phố Izium vừa được tái chiếm.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: điều trần kế tiếp là ngày 28/9/2022, nhiều chứng cớ mới

- Liên Âu: Nga gây chiến với Liên Âu bằng cách tấn công Ukraine, nhưng Putin sẽ thất bại, và Ukraine và châu Âu sẽ chiến thắng. Tháng 2/2022: Putin được Ukraine cam kết sẽ không vào NATO, nhưng Putin từ chối, vẫn đánh. Ukraine: có dấu hiệu quân Nga di chuyển từ các khu phía nam vào Crimea. Zelensky thăm thành phố Izium vừa được tái chiếm. Ukraine: sẽ truy tố người xin nhập quốc tịch Nga và cộng tác với Nga.

- Boston: bom nổ ở Đại học Northeastern

- Pennsylvania: 1 ông mang súng đòi khôi phục Trump thành "Quốc vương của Hoa Kỳ."

- Quân Nga chạy, bỏ lại nhiều xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự. Ngũ Giác Đài: nhiều đơn vị Nga chạy về đất Nga từ Kharkiv. Zelensky: các nước mạnh nhất nên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Quan chức Nga: kế hoạch Ukraine là "khúc dạo đầu cho chiến tranh thế giới thứ ba".

- Giao chiến biên giới giữa Armenia và Azerbaijan làm gần 100 người thương vong

- Mike Lindell (Giám đốc điều hành MyPillow): FBI đã xét, tịch thu phone khi ông đang ở tiệm ăn Hardee

- Nga đã bí mật bơm ít nhất 300 triệu đô cho các đảng chính trị nước ngoài và các ứng cử viên ở hơn 20 nước

- siêu cầu thủ Stephen Curry: coi chừng Trump quậy

- Cộng Hòa thân Trump: nếu nắm đa số Quốc hội sau bầu cử giữa kỳ, sẽ tra vấn Tướng Mark Milley

- Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện: Sở Lưu trữ không chắc là đã thu hồi đầy đủ hồ sơ Trump trộm đi

- TNS Lindsey Graham ra dự luật để cấm phá thai toàn quốc, hứa sẽ bỏ phiếu nếu Cộng hòa thắng giữa kỳ

- California: dạy kèm trực tuyến miễn phí cho tất cả trẻ em, giúp 24/7 cho mọi môn học K-12

- Quận Cam: xe minivan chở một cậu bé 2 tuổi bên trong bị trộm, cảnh sát đã tìm lại được- Quận Cam: bấm tia laser lên trực thăng quấy rối, ông Santa Ana lãnh án 5 năm tù giam

- Las Vegas: sau khi bị quịt nhiều lần, tiệm nail của cô Angie Tran bây giờ sẽ đòi trả tiền trước

- Hà Nội Ô Nhiễm Không Khí Thứ 3 Thế Giới.

- HỎI 1: Có phải 58% dân Mỹ nói học đại học 4 năm là xứng đáng với chi phí bỏ ra? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân San Francisco không hài lòng về các quan chức? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (14/9/2022) ---- Khi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 chuẩn bị cho một phiên điều trần công khai vào ngày 28/9/2022, Ủy ban vẫn đang đón nhận vô số bằng chứng và lời khuyên mới. Dân biểu Pete Aguilar (D-CA), một thành viên của ủy ban , nói với các phóng viên rằng nhiều thông tin mới vẫn đang đến.

.

Dân biểu Bennie Thompson (D-MS), chủ tịch ủy ban, cho biết việc thu thập bằng chứng mới không hề chậm lại, nó khiến công việc trở nên khó khăn và nói rằng nó "hoàn toàn" giống như một câu chuyện không bao giờ kết thúc. DB Thompson cũng cho rằng bà Ginni Thomas có thể phải đối mặt với sự khảo sát mới.

---- Stephen Curry nói rằng người Mỹ nên coi Trump - và nỗ lực của Trump vào Bạch Ốc năm 2024 - là một "mối đe dọa" nghiêm trọng. Curry là ngôi sao lớn nhất của làng bóng rổ Mỹ, và là trụ cột của đội Golden State Warriors, được tạp chí Rolling Stone đưa lên trang bìa xuất bản hôm thứ Hai cho số tháng 10/2022.

Curry, 34 tuổi, nói: “Hãy nghiêm túc nhìn Trump? Tất nhiên. Hầu hết giọng điệu Trump - trước khi Trump làm tổng thống, trong suốt 4 năm ở Bạch Ốc và thậm chí bây giờ, nếu Trump cố gắng tái tranh cử - đều mang một giọng điệu chia rẽ không có chỗ đứng ở đất nước chúng ta. Nghiêm trọng và lớn tiếng là lời đe dọa từ Trump, cho cả bất kỳ ai khác đang ứng cử chức vụ Tổng Thống 2024."

---- Các dân cử ủng hộ Trump tại Quốc hội đang có kế hoạch tra vấn tập trung vào Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley nếu Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022, theo các nguồn tin nội bộ cho NBC News biết.

Một viên chức Cộng Hòa tiết lộ: “Đối với các thành viên của chúng tôi, Tướng Milley là một cột thu lôi lớn [để bị sét đánh]. Cộng hòa muốn có câu trả lời về rất nhiều thứ, và Mark Milley, vì vị trí của Milleyvà những bình luận của công chúng, kể cả trong các sách, là người phải trả lời”.

Tucker Carlson của đài Fox News cũng tập trung vào Milley, gọi Tướng này là "ngu ngốc" và "đồ con heo" và chụp mũ Milley tội phản quốc. Và một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đã kêu gọi xử tử Milley trên truyền hình trực tiếp. NBC News đưa tin: "Hai quan chức quốc phòng cho biết Milley biết Cộng Hòa có kế hoạch điều tra hành động của Milley, nhưng Milley không lộ ra chuẩn bị phản ứng nào."

---- Một người đàn ông mang súng gần đây đã bị bắt tại tiệm Pennsylvania Dairy Queen sau khi bị cáo buộc nói với cảnh sát rằng ông muốn "khôi phục" cựu Tổng thống Donald Trump thành "Quốc vương của Hoa Kỳ." Jan Stawovy, 61 tuổi, đang sở hữu những khẩu súng đã nạp đầy đạn, trong đó có một khẩu mà ông mang vào Dairy Queen trên Đường 66, theo trang web của Pittsburgh Tribune-Review. Ông đã bị bắt vào thứ Bảy vừa qua.

Sở cảnh sát Delmont Borough cho biết trong một thông cáo báo chí do Newsweek thu được, rằng Stawovy nói với các nhà điều tra rằng khẩu súng đã nạp đạn là để tự bảo vệ và anh ta muốn giết "những người theo đảng Dân chủ và tự do." Theo cảnh sát, Stawovy cũng muốn "khôi phục Trump thành Tổng thống Hoa Kỳ".

---- Cảnh sát chuyên về bom đã có mặt tại Đại học Northeastern ở Boston vào đêm thứ Ba sau khi một gói đồ "phát nổ" trong khuôn viên trường. Viên chức trường đại học nói rằng ngay sau 7 giờ tối, “một gói hàng được chuyển đến Holmes Hall trong khuôn viên trường Northeastern’s Boston đã phát nổ khi một nhân viên mở nó ra”. Nhân viên trường bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát nói nhân viên này là một nam giới 45 tuổi bị thương nhẹ ở tay.

----- Theo Reuters, một trong những phụ tá hàng đầu của Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Kyiv khi cuộc chiến bắt đầu là Ukraine sẽ đáp ứng yêu cầu Ukraine đứng ngoài NATO, nhưng Putin đã từ chối lời đề nghị đó để tiếp tục cuộc tấn công dữ dội.

Có 3 nguồn tin nói với Reuters rằng Dmitry Kozak, đặc phái viên của Putin về Ukraine, đã thúc giục ông chấp nhận thỏa thuận, vì nó sẽ giúp Nga tránh một cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine. Tuy nhiên, Putin đã tuyên bố rằng các điều khoản khác trong thỏa thuận không đi đủ xa để đáp ứng yêu cầu của Nga, vì vậy Putin đã bác bỏ và đặt mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ Ukraine.

Reuters viết: “Sau ngày 24/2/2022, Kozak được đưa ra lời khuyên: Ukraine đã bật đèn xanh cho Kozak; Kozak đã đạt được thỏa thuận. Kozak mang nó trở lại Nga, nhưng mọi thứ đã bị hủy bỏ. Putin chỉ đơn giản là thay đổi kế hoạch." Điện Kremlin đã bác bỏ bản tin, với người phát ngôn Dmitry Peskov gọi thỏa thuận được báo cáo là “thông tin hoàn toàn không chính xác” và nhấn mạnh rằng “chưa từng có chuyện như vậy xảy ra”.

---- Ukraine đang xem xét đề xuất một dự luật có thể truy tố hình sự đối với những người xin nhập quốc tịch Nga nếu họ bị chứng minh là cộng tác với chính phủ Nga. Nếu được thông qua, luật sẽ cho phép tòa án tuyên các mức án lên đến 15 năm tù. Ria News viết rằng Kiev đã chuẩn bị một dự thảo luật "đưa ra trách nhiệm hình sự đối với việc các quan chức nhà nước hoặc đại diện của chính quyền địa phương được cấp quyền công dân và/hoặc lấy hộ chiếu của quốc gia xâm lược trong trường hợp không có dấu hiệu phản quốc."

Dự thảo luật được đưa ra nhằm đáp trả các báo cáo rằng người dân địa phương sống ở các khu vực Ukraine bị chiến tranh tàn phá xung quanh Zaporizhzhia, Kherson và Kharkiv đang ngày càng xin nhập quốc tịch Nga.

---- Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Izium vừa được tái chiếm vào hôm thứ Tư, để cảm ơn những người lính đã chiếm được nó và giương cao lá cờ của Ukraine trên thành phố. Là đầu cầu quan trọng duy nhất của lính Nga ở hữu ngạn sông Donets, Izium là giải thưởng lớn trong cuộc phản công nhanh như chớp của quân Ukraine trong tuần qua, cho phép quân Ukraine tiến sâu vào khu vực Donetsk.

Theo The New York Times, Zelensky đang “đứng trong cơn mưa phùn lạnh giá giữa đống đổ nát do Quân đội Nga đang bỏ chạy bỏ lại” khi ông nói với quân đội. “Trước đó, khi chúng tôi nhìn lên, chúng tôi luôn tìm kiếm bầu trời xanh. Ngày nay, khi chúng tôi nhìn lên, chúng tôi chỉ tìm kiếm một thứ - lá cờ của Ukraine,” Zelensky nói. “Lá cờ màu xanh-vàng của chúng ta đã được tung bay ở Izyum nơi từng bị chiếm đóng. Và nó sẽ như vậy ở mọi thành phố và làng mạc của Ukraine. Chúng ta chỉ đang đi theo một hướng — tiến tới và hướng tới chiến thắng. ”

Zelensky tại thành phố Izium vừa được tái chiếm.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong bài diễn văn về Tình hình Liên Âu hôm thứ Tư rằng Nga "khơi mào" một cuộc chiến đối với nền kinh tế, các giá trị và tương lai của châu Âu bằng cách tấn công Ukraine, nhưng khẳng định "Putin sẽ thất bại" và Ukraine và châu Âu "sẽ chiến thắng."

Von der Leyen nhấn mạnh rằng tình đoàn kết của châu Âu với Ukraine là "không thể lay chuyển" và tuyên bố các lệnh trừng phạt chống lại Nga ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Nga và "ở đây để ở lại." Người đứng đầu Liên Âu nhấn mạnh rằng khối dự định tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Ukraine.

---- Ukraine cho biết có dấu hiệu di chuyển giữa các lực lượng Nga từ các khu vực phía nam vào Crimea. Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy hoạt động phía Nam, cho biết: "Đó không chính xác là khu vực chúng tôi chịu trách nhiệm, nhưng nó gần, vì vậy chúng tôi cũng đang theo dõi nó. Chúng tôi thấy và hiểu những nỗ lực của quân chiếm đóng khi chạy trốn đến Crimea và tập hợp lại ở đó. Cũng sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi: họ tập hợp các thiết bị quân sự sẽ là một mục tiêu lớn [để chúng tôi tấn công]."

Nhận xét của Humeniuk theo sau bình luận của thị trưởng Melitopol, Ivan Fedorov, hôm thứ Ba, khi ông tuyên bố rằng "người ta thấy nhiều đơn vị lính Nga tại trạm kiểm soát Chongar [từ Kherson đến Crimea.] Điều này đã được dự kiến."

.

---- Nhiều hình ảnh và video đã xuất hiện trong những ngày gần đây về cảnh xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác bị quân đội Nga bỏ rơi trong cuộc rút lui vội vã khỏi khu vực Kharkiv. Mặc dù những thiệt hại đó khó có thể định lượng, nhưng rõ ràng người Nga đã đánh mất hoặc bỏ rơi hàng trăm thiết bị, bao gồm cả thiết bị hiện đại hơn.

.

---- “Chúng tôi đã chứng kiến một số lực lượng Nga, đặc biệt là ở phía đông bắc, trong khu vực Kharkiv, vượt qua biên giới để trở lại Nga khi họ rút lui khỏi cuộc phản công của Ukraine,” Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Chuẩn Tướng Pat Ryder nói với các phóng viên hôm thứ Ba. Nhưng các lực lượng Nga vẫn "tồn tại hàng loạt ở Ukraine", Ryder nói.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba cho biết "các nước mạnh nhất" nên trở thành các nước bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bối cảnh Ukraine đang có chiến tranh với Nga. Zelensky tuyên bố trong một đoạn video nêu các khuyến nghị về đảm bảo an ninh của Kiev và nói thêm rằng những người bảo lãnh nên đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt và bất kỳ hỗ trợ vật chất và tài chính cần thiết nào mà Kiev có thể cần thiết trong trường hợp Nga gây hấn: "Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng các chủ thể mạnh nhất của thế giới tự do trở thành người bảo đảm an ninh của chúng tôi."

Ông nhấn mạnh rằng cần có "các bước đi rõ ràng và ràng buộc về mặt pháp lý" và các hành động "phòng ngừa" nhằm ngăn chặn chiến tranh và hạ nhiệt ý định của kẻ xâm lược". Trước đó, ông Dmitry Medvedev của Nga coi kế hoạch Ukraine là "khúc dạo đầu cho chiến tranh thế giới thứ ba".

---- Các cuộc đụng độ biên giới giữa Armenia và Azerbaijan vào đêm thứ Hai đã dẫn đến gần 100 người thương vong, theo các quan chức. Bộ Quốc phòng ở Baku nói rằng 50 quân nhân Azerbaijan đã thiệt mạng trong vụ được coi là "hành động khiêu khích quy mô lớn" của Armenia. Thông báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo 49 binh sĩ nước này đã thiệt mạng.

Tin vui cho các bậc cha mẹ California! Bài tập về nhà sẽ được dạy kèm giúp.

---- Mike Lindell (Giám đốc điều hành MyPillow và nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng) nói rằng FBI đã thực hiện lệnh khám xét và tịch thu điện thoại di động khi ông đang ở tiệm Hardee, một nhà hàng thức ăn nhanh ở Minnesota. Lindell trước đó đã tuyên bố rằng hồ sơ điện thoại của ông đã bị Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1 gửi trát đòi xem.Không rõ liệu vụ tịch thu được báo cáo có liên quan đến một loạt các hoạt động gần đây của các công tố viên liên bang hay không. Lindell đã đăng một video nói rằng FBI đã bị "vũ khí hóa. Thật kinh tởm. Tôi không có máy tính, mọi thứ tôi làm trên chiếc điện thoại đó, mọi thứ đều ở trên đó." Ông cũng nói rằng ông bị ra lệnh không được nói với bất kỳ ai.---- Nga đã bí mật bơm ít nhất 300 triệu đô la cho các đảng chính trị nước ngoài và các ứng cử viên ở hơn 20 quốc gia kể từ năm 2014 trong các nỗ lực nhằm đạt được ảnh hưởng, một đánh giá tình báo Mỹ giải mật cho biết hôm thứ Ba. Tình báo Mỹ "đánh giá rằng đây là những con số tối thiểu và Nga có thể đã bí mật chuyển tiền bổ sung trong các trường hợp không bị phát hiện", theo một quan chức chính quyền cấp cao cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", quan chức này nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên.Tình báo Mỹ không giải mật thông tin về các quốc gia cụ thể. Trước đây, các quan chức Mỹ đã chỉ ra Bosnia và Ecuador là những quốc gia mà Nga đã can thiệp trực tiếp thông qua sức mạnh tài chính của mình. Trong một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất được trích dẫn trong bản đánh giá mới, tình báo Mỹ nói rằng đại sứ Nga tại một quốc gia châu Á giấu tên đã cung cấp hàng triệu đô la cho một ứng cử viên tổng thống.Tại châu Âu, Nga đã sử dụng các hợp đồng hư cấu và các công ty vỏ bọc để tài trợ cho các bên, trong khi các công ty nhà nước của họ đã trực tiếp kiếm nguồn vốn bí mật ở Trung Mỹ, châu Á, Trung Đông và Bắc Phi, đánh giá cho biết. Đánh giá cho biết Nga đã đôi khi gửi tiền mặt nhưng cũng đã sử dụng tiền điện tử và những món quà "xa hoa".Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu đánh giá sau cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2 của Nga, điều này đã thúc đẩy một nỗ lực lớn của Mỹ nhằm cô lập Moscow và vũ trang cho Kyiv. Quan chức chính quyền nói rằng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đang chia sẻ những phát hiện của họ với các chính phủ ở hơn 100 quốc gia.Quan chức này mô tả nỗ lực này là một phần của sáng kiến "Hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ" của Biden được đưa ra sau khi ông đánh bại Donald Trump. Đánh giá mới không bao gồm chính trị trong nước của Mỹ nhưng trước đó tình báo Mỹ cho rằng Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, đặc biệt là thông qua thao túng mạng xã hội, để ủng hộ Trump, người đã lên tiếng ngưỡng mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.Các quan chức Nga từ lâu đã chế giễu các cáo buộc can thiệp của Mỹ, lưu ý rằng CIA có một lịch sử lâu dài trong việc ủng hộ các cuộc đảo chính ở các quốc gia như Iran và Chile. Putin được kể là đã rất tức giận vào năm 2011 khi Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ tinh thần những người biểu tình xung quanh Nga, những người bị cáo buộc gian lận bầu cử.Quan chức Mỹ bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa những nỗ lực bị cáo buộc của Nga với các hoạt động đương đại của Mỹ như tài trợ cho các nhà giám sát bầu cử và các nhóm ủng hộ dân chủ phi chính phủ. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ là minh bạch và "chúng tôi không ủng hộ một đảng cụ thể hoặc một ứng cử viên cụ thể", quan chức này cho biết. "Đó là về quản trị dân chủ và cố gắng giúp các nền dân chủ khác của chúng ta củng cố quản trị dân chủ."---- Một ủy ban quốc hội đang cảnh báo rằng có thể có nhiều hồ sơ tổng thống của Donald Trump trôi nổi xung quanh mà chưa được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia phục hồi. Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện cho biết trong một bức thư hôm thứ Ba rằng nhân viên tại Cơ quan Lưu trữ không thể đảm bảo rằng họ có tất cả các hồ sơ bị đánh cắp trong cuộc gọi ngày 24/8/2022.Chủ tịch ủy ban, Dân Biểu Carolyn Maloney (Dân Chủ-NY), đã viết rằng “tiết lộ rằng các đại diện của Trump đã đánh lừa các nhà điều tra về việc Trump tiếp tục giấu tài sản [hồ sơ] chính phủ” khiến bà “quan ngại sâu sắc” rằng có thể vẫn còn tài liệu “ngoài kiểm soát ”của chính phủ. Ủy ban hiện đang yêu cầu Cơ quan Lưu trữ Quốc gia xem xét các hồ sơ mà họ sở hữu và kiểm tra xem có cái nào vẫn còn bị mất không, đồng thời “tìm kiếm chứng nhận cá nhân” từ Trump rằng Trump đã giao nộp tất cả các tài liệu trên thực tế.Yêu cầu được đưa ra sau khi FBI cho biết họ tìm thấy hơn 1oo tài liệu được đánh dấu là mật tại nhà Trump ở Mar-a-Lago, sau khi các luật sư của ông cam kết sai lạc rằng tất cả các tài liệu đã được giao nộp.---- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham hôm thứ Ba đã đưa ra dự luật để sẽ cấm phá thai trên toàn quốc sau 15 tuần, và dự luật này sẽ không có cơ hội tiến triển trong khi đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện. Đạo luật có tên Protecting Pain-Capable Unborn Children from Late-Term Abortions Act sẽ cấm phá thai muộn, nhưng cho ngoại lệ đối với tội loạn luân hoặc hiếp dâm, mặc dù bệnh nhân sẽ phải chứng minh rằng họ đã tìm kiếm tư vấn hoặc báo cáo vụ hành hung cho cảnh sát.TNS Graham hứa rằng sẽ có một cuộc bỏ phiếu về dự luật nếu đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022. Bạch Ốc đánh giá dự luật là "hoàn toàn không đúng với những gì người Mỹ tin tưởng" và cho biết đảng Dân chủ cam kết khôi phục quyền phá thai.----Tiểu bang thông báo sẽ cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến miễn phí cho tất cả dân California. Gia sư trực tuyến miễn phí hiện có sẵn 24/7 cho mọi môn học K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12).Có dạy kèm cho khoa học, đọc, viết, nghiên cứu xã hội và toán học. Elsie Prints, học sinh năm cuối trung học cho biết: "Toán học là một môn học luôn khó đối với tôi. Gia sư và giáo viên trực tuyến luôn hữu ích".Công cụ trực tuyến cung cấp phòng thí nghiệm ngoại ngữ và phòng thí nghiệm viết 24 giờ để nhận phản hồi về các bài luận. Trang web không chỉ dành cho trẻ em. Nó thậm chí còn cung cấp các tài nguyên xây dựng kỹ năng cho người học đã trưởng thành. Tìm thêm thông tin về chương trình dạy kèm trực tuyến miễn phí và cách truy cập, tại đây:

---- Một chiếc minivan chở một cậu bé 2 tuổi bên trong đã được tìm thấy sau khi xe bị trộm từ Trường Tiểu học Charles G. Emery ở Buena Park, Quận Cam, vào sáng thứ Ba 13/9/2022. Cảnh sát Buena Park cho biết, chiếc Toyota Sienna 2017 màu bạc đã bị đánh cắp tại trường học số 8600 đường Somerset, vào khoảng 9:30 giờ sáng. Cậu bé lúc đó ngồi ở ghế sau xe.

.

Mẹ của cậu bé đã để cậu bé trong chiếc minivan còn nổ máy, trong khi bà đưa một anh hay chị của cậu bé vào cổng trường. Khi bà quay lại, chiếc xe minivan chạy mất hút rồi. Cảnh sát truy tìm, tới trưa, thì chiếc xe minivan và cậu bé đã được tìm thấy trên đường Chanticleer gần Anaheim. Cậu bé đã được đoàn tụ với gia đình tại đồn cảnh sát.

----- Báo OC Register hôm 13/9/2022 loan tin rằng tuần này, một người đàn ông ở Santa Ana, 48 tuổi, đã bị tòa án liên bang Los Angeles tuyên án tối đa 5 năm tù giam vì tội cố ý chiếu tia laser vào một chiếc trực thăng của Sở Cảnh sát Quận Cam. Eric Suarez thừa nhận rằng vào ngày 13/4/2020, y đang ngồi một mình trong chiếc xe đang đậu của mình thì “cố tình chĩa tia laser xanh cường độ cao” vào trực thăng, chiếu tia này vào phòng lái ít nhất 4 lần. Tia sáng đã làm quáng mắt phi công trong vài giây, ảnh hưởng đến khả năng nhìn chung quanh phi cơ. Ngay trước cảnh sát dò ra và chận xe của Suarez, y đã ném thiết bị laser của mình ra ngoài cửa xe, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy thiết bị.

---- Las Vegas cũng lắm người không sòng phẳng. Vào thứ Tư, 3 người phụ nữ đến làm dịch vụ tại spa làm móng 'Lashes & Polished', ngoài Rainbow & Sahara, và sau đó bước ra ngoài, không thanh toán hóa đơn gần 200 đô la của họ.

Chủ tiệm là cô Angie Tran nói rằng điều này đã xảy ra quá thường xuyên và đã đến lúc cần phải thay đổi. Mỗi lần ai đó bước ra quịt tiền, Tran đều lấy tiền túi ra trả cho thợ. Cô nói rằng cô khuyên nhân viên chớ đuổi theo những người quịt tiền, vi từng có chuyện chết người đã xảy ra trong quá khứ.

Tuy nhiên, chuyện này bắt đầu đè nặng lên cô và các nhân viên của cô. Cô cho biết hiện tại cô có kế hoạch làm hệ thống 'trả trước' ('pre-pay' system) cho những khách hàng mới và những người vào mà không hẹn trước: "Tôi ghét rằng chúng ta phải làm điều đó, nhưng chúng ta cần ngăn chặn [vụ trộm] xảy ra một lần nữa."

---- Hà Nội Ô Nhiễm Không Khí Thứ 3 Thế Giới. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Sáng 14/9, Hà Nội với chỉ số AQI trung bình là 164, đã trở thành thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao thứ 3 thế giới trên bảng xếp hạng của ứng dụng đo ô nhiễm không khí IQAir.

Video dài 2 phút:

https://youtu.be/_BfCSXGsDJA

---- HỎI 1: Có phải 58% dân Mỹ nói học đại học 4 năm là xứng đáng với chi phí bỏ ra?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của NerdWallet, 1/5 phụ huynh có con dưới 18 tuổi ở Hoa Kỳ (20%) nói rằng họ chưa bắt đầu tiết kiệm cho việc học đại học của con mình, nhưng họ muốn tiết kiệm cho con.

Cuộc khảo sát của NerdWallet với hơn 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ - trong số đó có 334 người hiện đang có khoản nợ vay dành cho sinh viên liên bang - được thực hiện trực tuyến bởi The Harris Poll đã hỏi người Mỹ về khoản nợ vay sinh viên của họ và mức độ ảnh hưởng của việc tha và / hoặc miễn cho vay sẽ ảnh hưởng đến tài chính của họ.

Hầu hết đều nói rằng đại học là quan trọng, nhưng bạn không nên vay nợ cho nó. Cuộc khảo sát cho thấy rằng trong khi hơn một nửa số người Mỹ (52%) không nghĩ rằng hầu hết mọi người nên vay tiền sinh viên để trả tiền học đại học, thì gần 3 trong số 5 người Mỹ (58%) nói rằng học đại học bốn năm là xứng đáng với chi phí bỏ ra.

Hơn một nửa số người Mỹ có khoản nợ vay sinh viên liên bang (53%) nói rằng việc xóa một phần khoản vay sinh viên trị giá 10.000 đô la sẽ có tác động lớn đến tài chính của họ; 3/10 khác (30%) nói rằng nó sẽ có tác động vừa phải, cuộc khảo sát cho thấy.

Chi tiết:

https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-loans/20-of-parents-want-to-save-for-childs-college-but-havent-started

---- HỎI 2: Đa số dân San Francisco không hài lòng về các quan chức?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới mà báo SF Chronicle thực hiện cùng với một nhà thăm dò chuyên nghiệp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 cho thấy rằng người dân San Francisca phần lớn không hài lòng với cách thành phố đang được điều hành, và họ đổ lỗi cho cả thị trưởng và Ban giám sát.

Không có gì quá ngạc nhiên về con số thăm dò vào thứ Ba từ cuộc khảo sát SFNext này của Chronicle, trong đó "một mẫu ngẫu nhiên gồm 1.653 cư dân San Francisco từ 18 tuổi trở lên đã được hỏi hơn 90 câu hỏi về tình trạng của thành phố." Ai có thời gian để trả lời 90 câu hỏi bạn đặt ra? Họ đã cung cấp thẻ quà tặng trị giá 20 đô la, và cuộc khảo sát được thực hiện cả trực tuyến và - có thể là dành cho những người rất cao tuổi - qua điện thoại.

Con số đáng ngại: với chỉ 12% người được hỏi nói rằng các giám sát viên đang làm tốt hoặc xuất sắc công việc. 48% cho biết hội đồng quản trị đang làm một công việc "công bằng", trong khi 40% nói rằng họ đang làm một công việc kém hoặc rất kém.

Thị trưởng London Breed cũng xuống điểm. Breed đã làm tốt hơn Ban giám sát với 23% - gần gấp đôi - cho bà một đánh giá chấp thuận tốt hoặc xuất sắc. Nhưng đa số rõ ràng, 77%, đánh giá hiệu suất công việc của cô ấy là khá, kém hoặc rất kém - với hơn một phần ba, 35%, ở mức "kém" của bảng điểm đó.

Chi tiết:

https://sfist.com/2022/09/13/new-poll-finds-suprise-san-franciscans-hate-most-of-their-city-leaders/

.