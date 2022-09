Putin trong tuần qua đã 2 lần viết thư gửi Tân vương Anh Charles III, chia buồn và chúc lành. - Bộ trưởng Nội vụ xóa chữ "Squaw" trong tên gọi 643 vùng đất liên bang vì hàm ý miệt thị phụ nữ da đỏ - Quân Ukriane đã tái chiếm 2 thành phố Izyum và Kupiansk của vùng Kharkiv. Quốc kỳ Ukraine cũng đã được kéo lên tại thành phố Balakliya sau khi tái chiếm.

Quân Ukriane đã tái chiếm 2 thành phố Izyum và Kupiansk của vùng Kharkiv. Quốc kỳ Ukraine cũng đã được kéo lên tại thành phố Balakliya sau khi tái chiếm. (Hình: Bộ Quốc Phòng Ukraine)

.

- Putin trong tuần qua đã 2 lần viết thư gửi Tân vương Anh Charles III, chia buồn và chúc lành.

- Hoa Kỳ xóa chữ "Squaw" trong tên gọi 643 vùng đất liên bang vì hàm ý gợi dục, miệt thị phụ nữ da đỏ

- Quân Ukriane đã tái chiếm 2 thành phố Izyum và Kupiansk của vùng Kharkiv. Quốc kỳ Ukraine cũng đã được kéo lên tại thành phố Balakliya sau khi tái chiếm. Quân Nga phải lui, bỏ lại vũ khí và đạn dược. Ukraine: nhiều lính Nga đào ngũ, cởi quân phục, mặc quần áo dân sự để trà trộn về hậu tuyến. Ukraine: 52.250 lính Nga đã tử trận, Nga đã mất ít nhất 2.136 xe tăng, 239 máy bay phản lực quân sự, 212 trực thăng, 311 bệ phóng phi đạn, 4.584 xe bọc thép bảo vệ và 1.259 đơn vị pháo binh.

- Zelensky: quân Ukraine đã tái chiếm hơn 30 ngôi làng

- Nga: đã tiêu diệt Sirojiddin Mukhtarov, Tư lệnh "nhóm vũ trang bất hợp pháp" Katiba Tawhid wal-Jihad

- Nga: tập trận với TQ ở Biển Nhật Bản (Sea of Japan), với 50.000 lính từ 15 quốc gia

- Joe Biden: khai trương xưởng máy mới Công ty Intel, nói nhờ luật CHIPS mới có "Sản xuất tại Mỹ"

- Christian Bobb (luật sư của Trump) cơ nguy bị truy tố hay bị trát tòa vì giúp Trump cản trở công lý

- Bộ Tư pháp và Trump mỗi bên đề nghị 2 ứng cử viên làm Chuyên gia đặc biệt. Trump đòi cửa đôi giá, bị từ chối

- Được Trump ân xá, cựu tù hình sự nộp đơn kiện tiểu bang đòi trả lại nửa triệu đã bồi thường vì tội lừa gạt y tế

- Joe Biden: sẽ dự tang lễ Nữ hoàng

- Tân vương Charles III diễn văn, cam kết bảo vệ Hiến pháp, phục vụ toàn dân với sự tôn trọng và yêu thương

- Los Angeles: hỏa hoạn bất ngờ, thiêu rụi 15 ngôi nhà nhỏ là nơi ở của các cựu chiến binh vô gia cư

- Từ năm tới, bậc cử nhân tại Đại học Princeton được giúp toàn bộ nếu gia đình có lương ít hơn 100.000 đô/năm.

- Giá trên trời: 90.000 đô la chỉ mua được 1 chỗ đậu xe độc quyền ở San Francisco.

- Los Angeles: Tiền thuê căn hộ trung bình từ 2.262 đến 5.095 USD vào năm 2022

- Quận Cam: Maximino Delgado Lagunas, 56 tuổi, tù 15 năm vì say rượu lái xe, đụng chết bé gái 6 tuổi

- Bắc California: Benison Tran, 57 tuổi và vợ là Maria Tran, 42 tuổi, bị bắn chết. Tay súng tự nộp mình.

- HỎI 1: Nêu ấn định tuổi tối đa cho dân cử? ĐÁP 1: Tới 73% dân Mỹ đồng ý.

- HỎI 2: Tiểu bang nào trả lương giáo viên tốt nhất, đối chiếu với việc làm ngoài nghề giáo? ĐÁP 2: Pennsylvania thứ nhất, California thứ 2.

.

QUẬN CAM (VB-10/9/2022) ---- Nơi được biết đến từ lâu với tên gọi Hẻm núi Squaw Canyon ở Arizona bây giờ có tên là Hẻm núi Red Rock Canyon. Ở California, Squaw Valley Spring bây giờ là Oso Kum Spring. Và liên tục trên khắp nước Mỹ — Bộ Nội vụ tuần này đã công bố danh sách 643 vùng đất liên bang đã được đổi tên để loại bỏ từ "squaw." (Chữ "squaw" ban đầu, trong thế kỷ 17, dân da trắng gọi chỉ có nghĩa là "phụ nữ da đỏ bản xứ." Nhưng bây giờ có nghĩa xấu vừa miệt thị sắc tộc đối với dân da đỏ nguyên trú, vừa gợi ý xấu về tình dục.)

.

Thay đổi tên được đưa ra sau khi Deb Haaland, người điều hành Bộ Nội vụ và là người Mỹ bản địa đầu tiên giữ chức Bộ Trưởng Nội các, tuyên bố chữ đó có ý "xúc phạm" vào năm ngoái: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc đảm bảo rằng các vùng đất và vùng nước công cộng của chúng tôi có thể tiếp cận và có ý hoan nghênh chào đón. Điều đó bắt đầu bằng việc xóa những cái tên phân biệt chủng tộc và xúc phạm đã có mặt ở các địa điểm liên bang quá lâu."

.

---- Luật sư của Donald Trump, cô Christian Bobb đang gặp cơ nguy mới: đặc quyền luật sư-khách hàng giữa cô và Trump có thể bị Bộ Tư Pháp tước bỏ vì cô có thể đã hỗ trợ Trump trong việc cản trở Bộ Tư Pháp.

.

Sophia Ankel viết trên báo Business Insider rằng việc Bobb ký vào các tài liệu rằng tất cả các tài liệu chính phủ đều đã được giao lại cho chính phủ -- trong khi thực tế vẫn còn hơn một tá thùng hồ sơ để sau đó bị FBI bố ráp tịch thu. Theo bài báo, "Trong một hồ sơ pháp lý vào tháng trước, Bộ Tư Pháp cáo buộc rằng Bobb và Evan Corcoran, một luật sư khác của Trump, đã đánh lừa các công tố viên khi nói rằng họ đã giao tất cả các tài liệu mật từ Mar-a-Lago. Các chuyên gia nói rằng như thế, Bobb và Corcoran đã có thể bị xem là cản trở cuộc điều tra của chính phủ, và kêu gọi cả hai luật sư nên có luật sư của riêng họ [vì sắp bị truy tố]. Bobb chắc chắn, ở mức tối thiểu, là một nhân chứng thực tế quan trọng trong bối cảnh chính phủ đang điều tra về những cản trở có thể xảy ra và nỗ lực che giấu các hồ sơ đặt tại Mar-a-Lago. Có thể chính phủ ... ít nhất sẽ tìm kiếm một lệnh tòa buộc cô Bobb phải làm chứng trước bồi thẩm đoàn, với lý do khai gian để giúp Trump cản trở pháp lý."

.

---- Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã viết thư cho Tân vương Anh Charles III hai lần trong tuần qua. "Tôi cầu chúc Bệ hạ thành công, sức khỏe tốt và mọi điều tốt đẹp nhất", Putin viết trong một bức thư hôm thứ Bảy, chúc mừng Charles lên ngôi, theo Reuters.

.

Vài ngày trước đó, Putin đã viết một bức thư dài hơn cho Charles bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" và nói thêm rằng "những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của Vương quốc Anh gắn bó chặt chẽ với tên của Nữ hoàng." Tờ New York Post lưu ý rằng nữ hoàng là em họ xa của Nicholas II, sa hoàng cuối cùng của Nga.

.

---- Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến nay, khoảng 52.250 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine. Theo ước tính, tính đến ngày 10/9, Nga cũng mất ít nhất 2.136 xe tăng, 239 máy bay phản lực quân sự, 212 trực thăng, 311 bệ phóng phi đạn, 4.584 xe bọc thép bảo vệ và 1.259 đơn vị pháo binh.

.

---- Ít nhất hai thành phố ở Kharkiv Oblast đã được Ukraine tái chiếm hôm thứ Bảy, theo BBC Russia đưa tin. Các thành phố Izyum và Kupiansk nằm ở phía đông nam của khu vực và được cho là có tầm quan trọng chiến lược đối với quân Nga. Các nguồn tin Ukraine nói với hãng truyền thông rằng Kiev đã nắm toàn quyền kiểm soát Kupiansk, bất chấp các kênh Telegram thân Nga khẳng định Nga vẫn kiểm soát một nửa lãnh thổ của thành phố. Trước đó, vào thứ Bảy, Thống đốc Kharkiv Oleg Sinegubov nói rằng quốc kỳ Ukraine cũng đã được kéo lên tại thành phố Balakliya.

.

---- Quân Ukraine đã tiến vào Izium sau khi buộc quân Nga phải rút lui, một sĩ quan tham gia chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược phía đông nói với CNN hôm thứ Bảy. Izium, nằm gần biên giới giữa khu vực Kharkiv và Donetsk, đã bị Nga chiếm hơn 5 tháng và đã trở thành một trung tâm quan trọng cho quân đội xâm lược. Một phát ngôn viên của Lữ đoàn Bohun của Lực lượng bộ chiến Ukraine cho biết trong một tuyên bố trước đó vào hôm thứ Bảy rằng "Người Nga đã chạy trốn, bỏ lại vũ khí và đạn dược. Trung tâm thành phố đã được tự do."

.

---- Khi quân Nga gặp khó khăn để chống cự đà tấn công của Ukraine ở phía đông, Nga đang cố gắng tăng cường các đơn vị quân đội có mặt ở đó. Đoạn video do nhà báo quân sự Nga Yevgeniy Poddubny quay cho thấy các máy bay trực thăng của Nga đã đến khu vực và ít nhất một chiếc đang thả xuống một chiếc xe bọc thép.

.

Poddubny đưa tin, Nga đang sử dụng trực thăng Mi-26 để chở tăng viện cho các đơn vị ở Kharkiv với cả người và xe bọc thép, triển khai lại quân dự bị cho cả Kupyansk và Izium: “Các máy bay trực thăng đang hạ cánh tại các điểm hạ cánh dọc theo đường liên lạc... Lực lượng tiếp viện sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào nữa của chế độ Kyiv.”

.

Trong một báo cáo sau đó, ông nói rằng Kupyansk đã bị pháo kích từ quân Ukraine và một cây cầu bắc qua sông Oskil trong thành phố đã bị hư hại nghiêm trọng. "Các đơn vị dự bị của chúng ta đang đến tuyến đầu," Poddubny viết. "Việc bảo vệ Kupyansk vẫn tiếp tục."

.

---- Ukraine cho biết nhiều lính Nga đang đào ngũ do "những tổn thất đáng kể" mà họ phải gánh chịu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Sáu cho biết ít nhất 15 vụ đào ngũ của lính Nga đã diễn ra. Các binh sĩ đã cởi quân phục, mặc quần áo dân sự để trà trộn trong khi cố gắng quay trở lại lãnh thổ Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc tấn công các tuyến tiếp tế của Nga, với ý định cắt đứt và cô lập quân đội Nga ở phía tây sông Dnipro.

.

.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết quân Ukraine đã tái chiếm hơn 30 khu định cư ở khu vực Kharkiv từng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Zelensky nói thêm rằng quân Ukraine đang "tiếp tục thành công" ở một số chiến tuyến.

.

Trước đó, hôm thứ Năm, Zelensky nói Kiev đã giành lại ''hơn một nghìn km vuông'' lãnh thổ của mình kể từ đầu tháng Chín. Tuy nhiên, Nga bác bỏ tuyên bố của Zelensky, khẳng định quân Ukraine không có bước đột phá nào và cáo buộc rằng Kiev chỉ "cố gắng tạo ra ít nhất vẻ ngoài rằng Ukraine có thể tấn công" khi họ "cầu xin vũ khí mới".

.

---- Quân đội Nga hôm thứ Sáu thông báo không quân Nga đã tiêu diệt Sirojiddin Mukhtarov, Tư lệnh của "nhóm vũ trang bất hợp pháp" Katiba Tawhid wal-Jihad, trong một cuộc tấn công nhằm vào một trại dân quân ở tỉnh Idlib của Syria. Theo quan chức Nga Oleg Yegorov, Mukhtarov đã tham gia vào việc "tổ chức các cuộc tấn công khủng bố vào lực lượng chính phủ và các cơ sở hạ tầng dân sự ở Syria."

.

Ngoài thủ lĩnh chiến binh, quân Nga cũng đã tiêu diệt hơn 20 thành viên cấp cao của tổ chức Jabhat al-Nusra sau khi tiêu diệt hơn 120 người trong số họ vào ngày hôm qua trong cùng khu vực, theo Yegorov tiết lộ.

.

---- Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin hôm thứ Sáu cho biết Moscow và Bắc Kinh đã phối hợp thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn của tàu chiến của họ vào các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm trong cuộc tập trận gần đây trong khuôn khổ ''Vostok-2022'' nhằm làm chủ việc sử dụng chung hàng không và tàu chiến của truyền thông Nga đưa tin trong ngày.

.

Ở khu vực trung tâm của Biển Nhật Bản (Sea of Japan), hai nước đã thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt chung nhằm vào hải quân của một kẻ thù tiềm tàng. Nga và Trung Quốc không phải là những nước duy nhất tham gia các cuộc tập trận quân sự chiến lược, vì còn có hơn 50.000 quân nhân từ 15 quốc gia cùng tham gia ''Vostok-2022''.

.

---- Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mô tả việc khai trương một nhà máy mới của Công ty Intel ở quận Licking, Ohio, đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ Đạo luật CHIPS được ký kết gần đây, là kết quả của "các khoản đầu tư lịch sử đang diễn ra" tại Hoa Kỳ.

.

Biden nhấn mạnh rằng nhờ dự luật, "Sản xuất tại Ohio" ( "Made in Ohio") và "Sản xuất tại Mỹ" ("Made in America") sẽ không chỉ là "khẩu hiệu", mà là thực tế của đất nước là "tương lai của ngành công nghiệp chip sẽ được sản xuất tại Mỹ." Ông cũng nhấn mạnh đạo luật này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và tạo ra "công ăn việc làm tốt" khi lạm phát gia tăng vào năm 2021 xảy ra do sự thiếu hụt chất bán dẫn.

.

Ngoài ra, Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của luật trong việc cải thiện tình hình của Mỹ trên thị trường bán dẫn toàn cầu. Ông cảnh báo rằng "Trung Quốc đang cố gắng đi trước chúng ta" và cáo buộc Bắc Kinh vận động hành lang chống lại Đạo luật CHIPS với các doanh nghiệp Mỹ.

.

---- Bộ Tư pháp và Donald Trump mỗi bên đề nghị 2 ứng cử viên làm Chuyên gia đặc biệt để xem xét các tài liệu thu giữ từ nhà của Trump ở Mar-a-Lago vào tháng trước. Theo tài liệu của tòa án cuối ngày thứ Sáu, Bộ Tư Pháp đã đưa ra tên của 2 thẩm phán đã nghỉ hưu, Thomas Griffith và Barbara Jones, những người trước đây từng là Chuyên gia đặc biệt trong các vụ án Michael Cohen và Rudy Giuliani.

Phía Trump đề nghị 1 cựu thẩm phán, Raymond Dearie, và Paul Huck, Jr., một cựu đối tác tại công ty luật Jones Day. Hồ sơ tòa án cũng lưu ý rằng Trump, người đã yêu cầu một Chuyên gia đặc biệt trong vụ án, tuyên bố một số tài liệu là đặc quyền, đang tìm cách "chia đều các khoản lệ phí và chi phí chuyên môn."Nhưng Bộ Tư Pháp không đồng ý với điều đó: “Quan điểm của Chính phủ là, với tư cách là bên yêu cầu Chuyên gia đặc biệt, phía nguyên đơn [Trump] phải gánh chịu chi phí cho công việc của Chuyên gia đặc biệt.”---- Hôm thứ Sáu, báo Atlanta Journal-Constitution loan tin rằng John Duncan Fordham, một dược sĩ Georgia được cựu Tổng thống Donald Trump ân xá vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch gian lận y tế, hiện đang kiện tiểu bang để yêu cầu hoàn trả tất cả số tiền bồi thường mà y đã nộp phạt như một phần của bản án của mình.Bản tin viết: "Fordham đã phải ngồi tù 4 năm sau khi bị kết án gian lận y tế năm 2005, và tài sản của y đã bị tịch thu và thanh lý để giúp toàn bộ nhà nước và một công ty bảo hiểm tư nhân mà y đã lừa đảo. Vào thời điểm được ân xá vào tháng 1/2021, Fordham đã nộp phạt $531,000 tiền bồi thường. Và trong khi lệnh ân xá của Trump xóa gần nửa triệu mà y và công ty của y vẫn còn nợ, điều đó không đủ tốt cho Fordham. Vào thứ Năm, y đã thực hiện một bước bất thường là kiện chính quyền và công ty bảo hiểm đòi trả lại cho y hàng trăm nghìn đã thanh toán tiền bồi thường, lý do rằng sự ân xá của Trump đã cho phép y thu hồi các khoản tiền - cộng với lãi suất."Giáo sư luật Brian Kalt tại Michigan State University nói là chưa thấy có tiền lệ một tên tù hình sự được ân xá lại đòi được tiền bồi thường mà y đã nộp phạt cho chính quyền.--- Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng ông sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II ở London. "Tôi chưa biết chi tiết, nhưng tôi sẽ đi", tổng thống nói trên USA Today. Cung điện Buckingham chưa công bố lịch trình, nhưng tang lễ được lên kế hoạch cho Tu viện Westminster vào khoảng 10 ngày tới.Biden và vợ ông, Jill, đã đưa ra một tuyên bố sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth hôm thứ Năm nói rằng bà đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ông đã gặp nữ hoàng ba lần, mới nhất là chuyến thăm Lâu đài Windsor để thưởng thức trà vào tháng 6/2021 trong khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7.Trước khi Biden gặp Nữ hoàng lần đầu tiên, một cuốn hồi ký cho biết, bà mẹ Biden là người Mỹ gốc Ireland đã bảo Biden đừng cúi đầu trước quốc vương Anh, và Biden đã không làm như vậy. Các nghi thức của triều đình không bắt buộc phải cúi đầu, theo trang web của gia đình hoàng gia. Giữa Ái Nhĩ Lan và Anh Quốc có nhiều cuộc xung đột kéo dài 800 năm, tới năm 1921 Ái Nhĩ Lan bị tách đôi để một phần trở thành quốc gia Ái Nhĩ Lan độc lập, và phần Bắc Ái Nhĩ Lan bị sáp nhập vào Anh quốc.---- Tân vương Charles III đã về tới London sau khi rời Scotland, nơi Nữ hoàng Elizabeth II sống những ngày cuối cùng. Vua đã cùng phu nhân Camilla dành thời gian chào hỏi đám đông tụ tập ngoài Cung điện Buckingham và đón nhận tình cảm của người dân dành cho mẹ mình. Sau đó, nhà vua đọc bài diễn văn đầu tiên trước người dân đất nước.Video dài 1 phút: bắn đại pháo trong lễ tấn phong tân vương.



https://youtu.be/zQA0xmudxcw

.

NHK ghi rằng Tân vương Charles III nói: “Giờ đây tôi nghiêm túc cam kết sẽ giữ gìn các nguyên tắc của Hiến pháp đặt tại trái tim của đất nước, trong khoảng thời gian còn lại mà Chúa ban cho tôi, giống như bản thân Nữ hoàng từng làm với sự tận tâm không ngừng nghỉ”.

.

Nhà vua hứa sẽ phục vụ người dân với sự trung thành, tôn trọng và yêu thương, “bất kể người đó là ai và tin vào điều gì”. Nhà vua cũng thông báo con trai William và con dâu Kate sẽ trở thành Hoàng tử và Công nương xứ Wales. Sau đó, nhà vua lần đầu gặp Thủ tướng Liz Truss.

.

Người dân trên khắp nước Anh sẽ chính thức để tang trong 10 ngày tới. Nữ hoàng sẽ được chôn cất trong khuôn viên Lâu đài Windsor sau quốc tang tại Tu viện Westminster.

.

---- Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi 15 ngôi nhà nhỏ là nơi ở của các cựu chiến binh vô gia cư ở phía tây Los Angeles. Đám cháy được báo cáo vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Sáu 9/9/2022 tại Cơ sở Tây Los Angeles của Cơ quan Quản lý Cựu chiến binh tại 11301 Đại lộ W. Wilshire.

.

Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết, khi cứu hỏa tới, chỉ thấy hơn một chục ngôi nhà nhỏ đã bốc cháy. Sau đó, họ xác định rằng 15 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và một số nhà khác bị hư hại. Tất cả cư dân đã cố gắng thoát ra ngoài mà không hề hấn gì.

.

---- Bắt đầu từ năm sau, sinh viên bậc cử nhân tại Đại học Princeton ở New Jersey sẽ được hỗ trợ tài chính toàn bộ nếu gia đình họ kiếm được ít hơn 100.000 đô/năm. Princeton đã thông báo về việc mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính vào hôm thứ Năm 8/9/2022. Đại học Princeton là đại học trong nhóm hàng đầu Hoa Kỳ.

.

Theo các quy tắc hiện tại, hầu hết các gia đình kiếm được dưới 65.000 đô/năm không phải trả gì cho học phí, tiền phòng và tiền ăn ở của một sinh viên đại học. Những chi phí đó được thanh toán bằng các khoản trợ cấp, thay vì các khoản vay, và không cần phải hoàn trả.

.

Nếu không có bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, chi phí tham dự cho niên học 2022-2023 là $79,540 bao gồm học phí, tiền ăn ở và các chi phí khác ước tính.

Theo trường đại học, theo chương trình mở rộng, dự kiến khoảng 1.500 sinh viên bậc cử nhân - chiếm hơn 25% sinh viên bậc cử nhân - sẽ nhận được hỗ trợ tài chính bao gồm toàn bộ học phí, tiền ăn ở. Trường đại học cho biết tài trợ này nhằm giúp thu hút sinh viên tài năng từ mọi nguồn gốc.

.

---- Mặc dù 90.000 đô la có thể là khoản đặt cọc của ai đó để mua 1 ngôi nhà ở California, nó cũng có thể chỉ mua được 1 chỗ đậu xe độc quyền ở San Francisco. Chỗ đậu xe tại một khu phức hợp chung cư ở 88 Townsend trong khu phố South Beach của San Francisco được niêm yết rao bán với giá 90.000 đô la.

.

Khu phức hợp căn hộ nằm gần Công viên Oracle, và Giám đốc điều hành Kelli Johnson cho biết đây không phải là một mức giá quá khác thường vì một vị trí khác trong tòa nhà được bán với giá khoảng 90.000 USD hồi cách đây vài năm.

.

---- Không ai ngạc nhiên: tiền thuê nhà đang tăng ở California. Dữ liệu từ Rent.com, một “công cụ tìm kiếm căn hộ và thị trường trực tuyến,” cho thấy rằng giá thuê ở một số thành phố đang tăng đáng kể qua từng năm.

.

Tại Los Angeles, giá thuê căn studio (không có phòng ngủ riêng) và căn hộ hai phòng ngủ tăng 4% so với năm ngoái; căn hộ ba phòng ngủ tăng 3%. Nghiên cứu cho thấy giá thuê căn hộ trung bình ở Los Angeles là từ 2.262 đến 5.095 USD vào năm 2022, theo Rent.com.

.

Tại Los Angeles, giá thuê căn hộ một phòng ngủ giảm hơn 15% so với năm ngoái. Hiện nay, trung bình, giá thuê một phòng ngủ ở LA tăng 3%, nhưng điều đó bao gồm tất cả các loại hình cho thuê khác nhau, không chỉ căn hộ, như Rent.com giải thích.

.

Tại Nam California, Ventura, Camarillo, Irvine, Huntington Beach và Woodland Hills đều chứng kiến giá thuê căn hộ một phòng ngủ giảm từ 3-17%.

.

---- Một người đàn ông 56 tuổi ở Anaheim, Quận Cam, sẽ phải ngồi tù 15 năm vì tội say rượu lái xe, đụng chết một bé gái 6 tuổi ở Fullerton. Maximino Delgado Lagunas, một họa sĩ, đã lái xe tông vào bé gái, khi anh rời nơi làm việc. Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của anh ta là 0,22%, gần gấp ba lần giới hạn pháp lý là 0,8%.

.

Biện Lý Quận Cam đưa ra bản tin ngày 9/9/2022 cho biết: “Lagunas mất tay lái, lao lên vỉa hè đối diện, tông vào cô bé 6 tuổi Grace Aguilar và cuối cùng là một chiếc ô tô đang đậu. Bé Grace đã chết do vết thương nặng." Trước đó anh đã từng bị kết tội say rượu lái xe vào năm 2015.

.

---- Benison Tran, 57 tuổi và vợ là Maria Tran, 42 tuổi, đã bị bắn chết trong nhà của họ ở Dublin hôm thứ Tư. Trung úy Ray Kelly, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alameda, Bắc California, hôm Thứ Năm cho biết 4 người thân khác có mặt trong nhà, bao gồm cả con họ, không hề hấn gì.

.

Kelly cho biết, một người thân của gia đình họ Trần chứng kiến vụ giết người đã gọi điện cho cảnh sát và xác định Devin Williams Jr., cảnh sát Quận Alameda, là tay súng. Williams, 24 tuổi, đã tự nộp mình vài giờ sau khi bị truy tố trong vụ giết người. Mẹ của tay súng là bà Anitra Williams, nói với KTVU-TV rằng con trai bà từng có mối quan hệ lãng mạn với Maria Tran và tay súng tin rằng cô chưa có chồng..

.

Anitra Williams cho biết bà đã cảnh báo con trai mình không nên dính với Tran, người mà anh đã gặp tại Bệnh viện Tâm thần John George ở San Leandro, nơi Tran làm y tá. Bà cho biết cặp đôi đã ở bên nhau từ tháng 1/2022 và con trai cô đã "mù quáng vì tình yêu. Cô Maria Tran nói với anh ấy rằng cô ấy yêu anh ấy, họ đã có một chuyến đi 10 ngày.”

.

Bà Diễm Thuy Le, chị họ của Maria Trần, nói với San Francisco Chronicle rằng gia đình được chị giúp đỡ về mặt tài chínhsau khi họ nhập cư từ Việt Nam vào năm 2004. Le mô tả chị họ của cô là một người rộng lượng, chăm chỉ. Le nói rằng cô ấy không biết Williams.

.

Bà Michelle Templeton, phát ngôn viên của thành phố cho biết Benison Trần đã nghỉ hưu vào năm ngoái sau gần 29 năm làm kỹ sư xây dựng cho thành phố Santa Clara.

.

---- HỎI 1: Nêu ấn định tuổi tối đa cho dân cử?

.

ĐÁP 1: Tới 73% dân Mỹ đồng ý. Một cuộc thăm dò mới của CBS News / YouGov cho thấy, phần lớn người Mỹ ủng hộ giới hạn độ tuổi tối đa cho các quan chức được bầu. Khi được hỏi liệu có nên giới hạn độ tuổi cao hơn mà các nhà lập pháp buộc phải rời nhiệm sở hay không, 73% số người được hỏi đã đồng ý. Chỉ 27% những người được khảo sát không đồng ý với ý kiến này.

.

Hầu hết những người được thăm dò ý kiến (40%) cho biết 70 sẽ là độ tuổi giới hạn thích hợp. Các độ tuổi khác được cung cấp là 50 tuổi (8 phần trăm), 60 tuổi (26 phần trăm), 80 tuổi (18 phần trăm) và 90 tuổi (2 phần trăm).

.

Hiện tại, các thành viên lớn tuổi nhất của Quốc hội là Thượng nghị sĩ 87 tuổi Dianne Feinstein (Dân Chủ-Calif.) và Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa). Tổng thống Biden năm nay 79 tuổi.

Chi tiết:

https://www.wboy.com/news/your-local-election-hq/most-americans-want-maximum-age-limit-for-elected-officials-poll-2/

.

---- HỎI 2: Tiểu bang nào trả lương giáo viên tốt nhất, đối chiếu với việc làm ngoài nghề giáo?

.

ĐÁP 2: Pennsylvania thứ nhất, California thứ 2. Một nghiên cứu mới đã thực sự được đưa ra và xác định chính xác tiểu bang nào trả lương cho các nhà giáo dục tốt nhất, với Pennsylvania là nơi

đứng đầu danh sách.

.

Business.org — nơi cung cấp dịch vụ “tìm hiểu chi tiết về tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ” — đã so sánh và đối chiếu mức lương giáo viên trung bình của mỗi tiểu bang bằng cách so sánh mức lương nói trên với mức trung bình của các công việc không phải giáo viên khác.

.

Dữ liệu nền tảng này sau đó được trộn với số liệu thống kê từ các nguồn như Trung tâm Thống kê Tiền lương Việc làm Quốc gia (National Center for Employment Wage Statistics) và Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics) để đưa ra kết luận cuối cùng.

.

Kết quả nghiên cứu do đó đã coi Pennsylvania là tiểu bang đứng đầu trên toàn quốc về mức lương cho giáo viên, vì “giáo viên có thể kiếm được nhiều hơn 28,5% so với mức lương trung bình”.

.

California đứng vị trí số hai; New York thứ ba; Rhode Island đứng thứ tư; và Connecticut đứng thứ năm để lọt vào nhóm 5 tiểu bang cao nhất.

.

Nhưng nghiên cứu lưu ý rằng, trên toàn quốc, lương của giáo viên đã giảm khoảng 3% từ năm 2020 đến năm 2021.

Chi tiết:

https://www.pennlive.com/life/2022/09/pennsylvania-no1-best-state-for-teacher-salaries-study.html

.

.