FDA cho thuốc chống nếp nhăn Daxxify ra thị trường, thời gian hiệu lực gấp đôi Botox - Bắc California: dùng kiếm chặt đứt đầu 1 phụ nữ, hung thủ bị bắt - Ohio: Bị Đại học Oberlin vu cáo kỳ thị màu da, tiệm bánh kiện ra tòa, được bồi thường 36,59 triệu đô - Tòa bác đơn Trump kiện Hillary Clinton, tòa suy tính phạt các luật sư của Trump vì kiện vô căn cứ

Trung tâm Nhân quyền Di cư cho Phụ nữ Hàn Quốc tổ chức họp báo lên án chiến dịch mai mối kết hôn cho nông dân Hàn Quốc độc thân và sinh viên Việt Nam của thành phố Mungyeong trước Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, tháng 5/2021. Photo: Women Migrant Human Rights Center of Korea.

QUẬN CAM (VB - 9/9/2022) ---- Thần dược xóa nếp nhăn cho quý bà, đắt hơn Botox. Thuốc Botox đã thống trị thị trường chống nếp nhăn trong hai thập niên nay. Nhưng FDA hôm thứ Năm đã phê duyệt loại thuốc Daxxify, do Revance Therapeutics sản xuất: Giống như Botox, Daxxify được biết đến như một loại độc tố botulinum được tiêm xung quanh đường nhăn mặt của bệnh nhân. Tuy nhiên, Daxxify dường như có một lợi thế chính là các nghiên cứu cho thấy nó giữ nếp nhăn trong vòng 6 tháng, lâu gấp đôi so với Botox. Ý tưởng rằng người xài có thể chỉ được điều trị 2 lần/năm có thể là một sự hấp dẫn lớn, so với Botoz phải chích 4 lần/năm.

Mặc dù cả hai loại thuốc đều liên quan đến việc bệnh nhân bị tiêm độc tố, nhưng FDA cho biết quy trình này an toàn khi được sử dụng theo chỉ dẫn, dẫn đến không phát hiện được độc tố trong máu của một người. Các tác dụng phụ đối với Daxxify được trích dẫn trong các nghiên cứu bao gồm nhức đầu và mí mắt sụp xuống (droopy eyelids). Tuy nhiên, FDA cũng cảnh báo về khả năng gây yếu cơ nói chung và khó thở. Hãng Revance không niêm yết giá vì chuẩn bị tung ra loại thuốc này với số lượng hạn chế, nhưng dự kiến ​​sẽ đắt hơn Botox vì thời gian chống nhăn dài hơn. Một nhà phân tích nói với Reuters rằng Daxxify dự kiến sẽ chiếm thị trường bằng một nửa thị trường Botox trong khoảng 3 năm nữa.

---- Bắc California: cảnh sát đã bắt một nam hung thủ dùng kiếm chặt đứt đầu 1 phụ nữ. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi một phụ nữ 25 tuổi bị chặt đầu trên đường phố trước sự chứng kiến của các nhân chứng bên ngoài ngôi nhà của phụ nữ này ở Vùng Vịnh Bắc California. ABC News cho biết họ đã có được hồ sơ cảnh sát nói rằng đầu của phụ nữ bị chặt bằng kiếm.

Hai đứa con của cô, 1 và 7 tuổi, đang ở trong ngôi nhà ở San Carlos vào thời điểm đó, nhưng cảnh sát cho biết 2 bé không chứng kiến vụ giết người. Trung úy Eamon Allen thuộc Sở cảnh sát quận San Mateo nói trong một cuộc họp báo rằng cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy "một phụ nữ rõ ràng đã chết trên đường phố. Họ bắt đầu làm việc tại hiện trường và ngay sau đó, nam nghi phạm quay lại hiện trường và nhanh chóng bị cảnh sát trưởng bắt giam vì tội giết người”. ABC xác định nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân, Jose Solano Landaeta, người mà cô đã được tòa cho lệnh cấm tới gần.

---- Đại học Oberlin College sẽ bồi thường 36,59 triệu đô la cho một tiệm bánh tọa lạc đối diện đại học này ở Ohio. Tiệm bánh đã kiện trường vu khống tiệm bánh này kỳ thị sắc tộc sau vụ 1 sinh viên Da đen bị bắt gặp trộm trong tiệm này. Vào năm 2016, 1 nhân viên da trắng tại tiệm bánh Gibson’s Bakery đã bắt gặp cậu sinh viên da đen giấu 2 chai rượu của tiệm dưới áo khoác và đã đuổi cậu trộm đồ này ra phố. Chuyện này có chứng kiến của 2 sinh viên khác.

Cuộc đối đầu dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày, nơi sinh viên Oberlin tụ tập hàng trăm người — cùng với một số quản trị viên, bao gồm cả giảng viên — vây bên ngoài tiệm bánh, vu khống tiệm bánh của người da trắng kỳ thị khách hàng da đen. Sau đó, 3 sinh viên kia bị bắt về nhiều tội khác nhau, và thú nhận không có chuyện tiệm bánh kỳ thị màu da. Tòa Tối Cao Ohio đồng ý rằng Đại Học Oberlin phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng, cố ý gây đau khổ về tình cảm và cố ý can thiệp vào mối quan hệ kinh doanh, phải bồi thường thiệt hại hàng chục triệu đôla cho tiệm bánh.

---- Một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện chống lại Hillary Clinton của Donald Trump và ám chỉ rằng các luật sư của Trump có thể bị phạt vì đã đưa ra vụ kiện mà không có chứng cớ gì. Thẩm phán liên bang Donald Middlebrooks đã viết một phán quyết dài 193 trang cho thấy các cáo buộc của Trump "không ngắn gọn cũng không đơn giản" và thẩm phán cho rằng nhiều quy chụp của Trump [đối với bà Clinton] là vô căn cứ và lố bịch.

Middlebrooks dẫn ra một nội dung không chứng cớ mà [Trump] cho rằng cựu giám đốc FBI James Comey, các quan chức FBI cấp cao và Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein 'nhắm mục tiêu quá mức [để quậy phá]' Trump và âm mưu làm hại Trump thông qua việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt.

Thẩm phán cho biết bằng chứng không cho thấy lý do tại sao Trump nên được hưởng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào mà Trump tìm kiếm, và Thẩm phán đã trích dẫn một quy tắc liên bang cho phép tòa trừng phạt các luật sư đã nộp đơn kiện kiểu vu khống như thế.

Các luật sư của Trump là Alina Habba và Peter Ticktin đã tìm cách đưa vụ kiện ra trước Thẩm phán Aileen Cannon (bà Cannon do Trump bổ nhiệm, có thể sẽ đền ơn Trump như đã cho lập 1 Chuyên gia đặc biệt xét các hồ sơ mật Trump đã trộm mà FBI đã tịch thu), nhưng thay vào đó, đơn kiện đã chuyển vào tòa án do Middlebrooks chủ trì, và thẩm phán này không hài lòng với đơn kiện kiểu vu khống như thế. Thẩm phán Donald Middlebrooks do Tổng Thống Bill Clinton bổ nhiệm (mà đơn này kiện bà Hillary Clinton...).

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tuyên bố hôm thứ Sáu, trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels, rằng Ukraine đang đạt được "tiến bộ thực sự" trong cuộc phản công trên chiến trường. Blinken nói rằng dù Nga có "nguồn lực quân sự lớn" và "Ukraine đang phải gánh chịu thiệt hại thực sự", nhưng Ukraine đang "chiến đấu vì đất của riêng họ", trong khi quân Nga "không biết họ đang chiến đấu vì cái gì."

Stoltenberg nói thêm rằng mặc dù có "những dấu hiệu đáng khích lệ rằng cuộc tấn công của Nga ở Donbass đã bị chận lại bởi lực lượng Ukraine", cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị để tiếp tục hỗ trợ Kiev, vì cuộc chiến được cho là sẽ kéo dài "một thời gian dài."

---- Ngân hàng Thế giới, chính phủ Ukraine và Ủy ban châu Âu đã công bố một báo cáo chung vào thứ Sáu, nêu rõ rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, bắt đầu từ ngày 24/2/2022, đã dẫn đến thiệt hại trị giá hơn 97 tỷ đô la, tính đến ngày 1/6/2022. Báo cáo lưu ý rằng "chi phí tái thiết và phục hồi hiện tại ở Ukraine lên tới 349 tỷ USD", với con số dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới khi chiến tranh tiếp tục.

---- Giám đốc CIA Bill Burns cho biết Nga “sẽ phải trả một cái giá rất đắt" trong một thời gian dài vì cuộc chiến ở Ukraine. Burns nói tại một hội nghị an ninh mạng ở Washington, DC: “Tôi nghĩ nếu bây giờ bạn lùi lại một bước, thật khó để gọi hồ sơ chiến tranh - hồ sơ của Putin - là bất cứ thứ gì khác hơn là một thất bại. Putin không chỉ bộc lộ điểm yếu của quân đội Nga mà còn có những thiệt hại lâu dài đối với nền kinh tế Nga và các thế hệ người Nga do hậu quả của việc này”.

---- Tra tấn và trục xuất 2,5 triệu người là một trong những chi tiết gây sốc về hành vi vi phạm nhân quyền đối với thường dân Ukraine do quân Nga thực hiện được kể lại tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm thứ Tư. Phó Đại sứ Ukraine tại LHQ Khrystyna Hayovyshyn nói với hội đồng rằng 2,5 triệu người, trong đó có 38.000 trẻ em, đã bị trục xuất khỏi đất nước Ukraine theo một chương trình “thanh lọc” của Nga.

---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã trừng phạt một pháp nhân Iran vì vai trò của họ trong việc xuất cảng máy bay không người lái sang Nga để sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Bộ Tài chính cũng chỉ ra 3 công ty và 1 cá nhân cho vai trò của họ trong việc cung cấp máy bay không người lái cho các thực thể quân sự của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Brian E. Nelson tuyên bố: “Nga đang đưa ra những lựa chọn ngày càng tuyệt vọng để tiếp tục cuộc chiến vô cớ chống lại Ukraine, đặc biệt là khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất cảng chưa từng có của chúng tôi.” Hồi tháng trước, CNN đưa tin rằng Mỹ tin rằng các quan chức Nga đã bắt đầu được đào tạo về máy bay không người lái ở Iran.

---- Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thông báo trên Telegram hôm thứ Năm rằng quân Ukraine đã tái chiếm ''hơn một ngàn km vuông'' lãnh thổ của mình kể từ đầu tháng 9/2022 trong đó có thành phố Balakliia trong khu vực Kharkiv. Quân đội Ukraine đã có thể tiến 50 km (khoảng 31 dặm) trong khu vực Kharkiv, tái chiếm 20 ngôi làng trong cuộc phản công của họ.

Tổng thống cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào thành công đó, đồng thời chỉ ra rằng Kiev sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ cho các chỉ huy trên chiến trường ở tất cả các cấp ''nhận được tất cả các nguồn lực cần thiết'', bao gồm cả sự hỗ trợ chính trị và khác trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận họ đã chiếm lại được một số khu vực của Donbass và một số khu vực khác gần thành phố Kharkiv, nơi được cho là gần đây sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

---- Người đứng đầu chính quyền thành phố Kupiansk (Nga chiếm đóng) do Nga cài đặt, Vitaly Ganchev, đã kêu gọi phụ nữ và trẻ em di tản khỏi thành phố trong khi các đơn vị Ukraine đang tới gần trong nỗ lực tái chiếm. Ganchev nói: "Hôm nay, tình hình như vậy đang phát triển ở Kupiansk và chúng tôi buộc phải đảm bảo di tản dân cư, ít nhất là trẻ em, phụ nữ, do thành phố liên tục bị quân Ukraine khủng bố, bắn hỏa tiễn liên tục để chuẩn bị tấn công."

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến thăm Bệnh viện Chuyên khoa Trẻ em Quốc gia Ohmatdyt ở Kyiv hôm thứ Năm. Ông đã gặp những đứa trẻ đang được điều trị ở đó - bao gồm cả một số bị thương trong chiến tranh - cũng như Patron, chú chó đánh hơi bom mìn đã được quốc tế biết đến. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, đi cùng với Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink, đã đến bệnh viện trong chuyến công du không báo trước tới Ukraine.

---- Hôm thứ Năm, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết các mục tiêu chiến lược của Nga trong cuộc tấn công vào Ukraine đã “bị đánh bại”. Milley cho biết tại một cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức: “Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng cho đến nay các mục tiêu chiến lược của Nga đã bị đánh bại. Mặc dù ít vũ khí hơn và ít lính hơn, người Ukraine đã thể hiện sự thông thạo chiến thuật ưu thắng và họ đã thể hiện một ý chí chiến đấu vượt trội, chiến đấu cho đất nước của họ, chiến đấu cho tự do của họ."

Vào tháng 4, Nga đã lùi mục tiêu chiến lược, bắt đầu một cuộc tấn công ở phần lớn phía đông của Ukraine được gọi là Donbas sau khi không chiếm được thủ đô của Kyiv trong cuộc xâm lược ban đầu. Milley nói Nga đã “thành công chiến thuật nhỏ hơn ở nhiều khu vực khác nhau của miền đông Ukraine, nhưng là bước lùi của Nga do các mục tiêu hoạt động không thành công và vì cuộc phòng thủ rất thành công do Ukraine tiến hành”.

Ông nói về các lực lượng Nga: “Nga đã không chiếm được toàn vùng Donbas, và họ chỉ vượt qua sông Dnipro ở phía nam trong vùng lân cận của Kherson." Trong khi đó, quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công của riêng mình để đẩy lùi quân đội Điện Kremlin từ ngày 1 tháng 9/2022.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiết lộ rằng cơ quan tình báo Thổ và cảnh sát Istanbul đã bắt được Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, được cho là một thành viên cấp cao của Nhà nước Hồi giáo ISIS. Hãng thông tấn Anadolu cho biết: “Các báo cáo quốc tế và Báo cáo An ninh Liên hợp quốc cũng có thông tin rằng kẻ khủng bố này là một trong những kẻ điều hành cấp cao của tổ chức khủng bố Daesh [ISIS]."

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các quốc gia thành viên LHQ tin rằng al-Sumaidai đã nắm quyền kiểm soát ISIS sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm của tổ chức này được cho là đã tự sát trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ ở Syria vào tháng 2/2022.

---- 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II đã kết thúc. Cung điện Buckingham hôm thứ Năm cho biết nữ hoàng đã qua đời ở tuổi 96. Con trai 73 tuổi của Elizabeth, Thái tử Charles, giờ sẽ trở thành vua với danh hiệu King Charles III, với con trai là Hoàng tử William. Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi ở tuổi 27 vào năm 1953 sau cái chết của cha là Vua George VI.

Charles đã 73 tuổi. Con trai William 40 tuổi của ông hiện là người thừa kế ngai vàng, Metro ghi nhận. Vợ của Charles, Camilla, trong hồ sơ, bây giờ chính thức được gọi là "Nữ hoàng phối ngẫu" ("Queen Consort"). Nếu William trở thành vua, vợ của ông sẽ trở thành Nữ hoàng Catherine. Sau William, người kế vị ngai vàng, theo thứ tự là con trai Hoàng tử George 9 tuổi, con gái 7 tuổi Công chúa Charlotte, rồi con trai Hoàng tử Louis 4 tuổi.

Một sự vắng mặt đáng chú ý khi gia đình hoàng gia về tụ họp tại Balmoral: đó là Meghan, vợ của Hoàng tử Harry. Cặp đôi này, những người không còn có vai trò hoàng gia, đã ở Vương quốc Anh cho một loạt các việc khác. Tuy nhiên, Harry đã đến Balmoral một mình, BBC đưa tin. Mặt khác, Hoàng tử William cũng đến đó mà không có vợ, Kate, người vẫn ở nhà trong thời điểm hiện tại vì đây là ngày đầu tiên đi học của các con họ.

---- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố: “Nữ hoàng Elizabeth II là một nữ chính khách có phẩm giá và sự kiên định vô song, người đã làm sâu sắc thêm Liên minh nền tảng giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nữ Hoàng đã giúp làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên đặc biệt."

hẹn hò hẹn trước với phụ nữ Việt Nam đang du học tại Hàn Quốc

---- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Dân Chủ-Calif.) đã ra lệnh treo cờ rủ tại Điện Capitol Hoa Kỳ để tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II, người đã qua đời hôm thứ Năm ở tuổi 96.---- Twitter đã xóa một dòng tweet của một giáo sư ngôn ngữ học ứng dụng, người cầu chúc một cái chết đau đớn cho nữ hoàng Elizabeth II quá cố. Giáo sư Uju Anya của Carnegie Melon viết: “Tôi nghe nói vị quốc vương đứng đầu của một đế chế từng nhúng tay diệt chủng, cưỡng hiếp, cướp bóc phải chết dần chết mòn."Một số người từ các thuộc địa cũ của Anh, như Ghana và Ireland, vui mừng trước cái chết của nữ hoàng. GS Anya nói rằng Nữ Hoàng Elizabeth II đã giám sát và tài trợ cho tội ác diệt chủng "đã tàn sát và lưu tán một nửa gia đình của tôi."---- Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Năm thông báo rằng Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã bị truy tố 6 tội danh, bao gồm rửa tiền, âm mưu và một âm mưu lừa đảo liên quan đến nỗ lực xây dựng bức tường trên Biên giới Hoa Kỳ-Mexico (quyên tiền xây tường biên giới nhưng lấy xài riêng)."Sau cuộc điều tra của văn phòng chúng tôi và Biện Lý Manhattan, Steve Bannon đã bị truy tố vì đã ăn cắp hơn 15 triệu đô la từ hàng nghìn người Mỹ vì nỗ lực giả tạo của anh ta để xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico. Bannon và tổ chức phi lợi nhuận We Build the Wall đã nói dối với dân Mỹ và ăn cắp số tiền khó kiếm được của họ và sau đó rửa tiền để tiếp tục che giấu âm mưu này." Trước đó cùng ngày, Bannon đã ra đầu thú trước các công tố viên ở New York.---- Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đang mở rộng cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và vai trò của ông trong các sự kiện dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 kể cả điều tra nhắm vào ủy ban hành động chính trị (PAC) của Trump có tên là ủy ban Save America, theo báo New York Times hôm thứ Năm trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này.Đại bồi thẩm đã gửi trát đòi hầu tòa tới các viên chức ủy ban PAC để tìm kiếm thông tin về sự hình thành của PAC cũng như các hoạt động gây quỹ và chi tiêu của nó. Save America được thành lập cuối năm 2020, ngay sau khi Trump thua cuộc bầu cử tổng thống trước Joe Biden. Kể từ đó, Trump đã bác bỏ kết quả bầu cử và kêu gọi những người ủng hộ quyên tiền cho PAC.---- Trump đe dọa sẽ đệ đơn kiện Fox News vào sáng thứ Năm. Trump nổi giận vì tổ chức chống Trump, The Lincoln Project, chạy quảng cáo của họ — chỉ trích Trump và những người ủng hộ MAGA — ở khu vực Bedminster, New Jersey (nơi Trump sống) trên mạng cáp bảo thủ Fox News.Bị đe dọa pháp lý, người đồng sáng lập The Lincoln Project là Rick Wilson chọc quê Trump liền, thúc giục Trump kiện nhanh đi: “Tới luôn đi nhé, đồ [chửi thề].” Người phát ngôn của Fox News nói với The Daily Beast rằng quảng cáo của The Lincoln Project được đề cập là một quảng cáo mua phát sóng tại địa phương và không phải do mạng trung ương điều hành.---- Bộ Tư pháp đã quyết định kháng cáo quyết định của thẩm phán Florida về việc một bên ngoài, được gọi là một Chuyên gia đặc biệt nhằm thẩm định các tài liệu mà các nhân viên FBI đưa ra khỏi nhà của cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ có kế hoạch đưa kháng cáo lên Tòa phúc thẩm vòng 11 ở Atlanta.Hôm thứ Hai, Thẩm phán Aileen Cannon tại Florida đã chấp thuận yêu cầu của Trump về một Chuyên gia đặc biệt để xem xét hàng nghìn tài liệu để quyết định xem có hay không đặc quyền luật sư-khách hàng hay đặc quyền hành pháp áp dụng cho họ. Bộ Tư pháp lập luận rằng bước đi đó sẽ làm trì hoãn cuộc điều tra của chính phủ về việc xử lý các tài liệu của cựu tổng thống.Bộ cho biết Bộ đã xem xét các hồ sơ. Nhóm của Trump nói rằng việc có một chuyên gia bên ngoài làm điều đó sẽ làm tăng niềm tin của công chúng vào cuộc điều tra. Thẩm phán đã đồng ý với Trump rằng việc có một Chuyêng ia đặc biệt sẽ làm tăng thêm nhận thức về sự công bằng. Bộ Tư pháp hôm thứ Năm nói như thế có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia, nên yêu cầu Cannon đình chỉ phán quyết của bà (phán quyết Cannon nói: các tài liệu hiện không thể được sử dụng trong cuộc điều tra).Bộ nói rằng có sự cấp thiết phải điều tra xem có gì trong các tờa bìa hồ sơ ghi là "mật" và "tối mật" nhưng bên trong không còn tờ giấy nào hết: "Điều này cũng đúng với các xấp hồ sơ trống với nhãn ngoài bìa 'hồ sơ mật'' nằm trong số các tài liệu bị thu giữ ở đây. FBI sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra xem những tài liệu nào có thể đã từng được lưu trữ trong các bìa hồ sơ mật này và liệu chúng có thể bị mất hoặc bị xâm phạm hay không - các bước mà một lần nữa có thể yêu cầu sử dụng trát đòi bồi thẩm đoàn, lệnh khám xét và điều tra tội phạm khác, các công cụ và có thể dẫn đến bằng chứng cũng sẽ liên quan nhiều đến việc thúc đẩy điều tra tội phạm."Bộ Tư Pháp viết Trump "chưa bao giờ phản bác" rằng Trump "không có quyền sở hữu hoặc lợi ích hợp pháp khác trong các hồ sơ ghi là mật."Alan Kohler, Jr., Phó giám đốc FBI về phản gián, cũng đã đệ trình một bản khai tuyên thệ dài sáu trang ủng hộ đề nghị của Bộ Tư Pháp.---- Robert Telles (Giám Đốc Sở Công cộng Quận Clark) đã bị giam mà không cho tại ngoại sau buổi thụ lý ở Las Vegas vào thứ Năm trước Thẩm phán Elana Lee Graham. Telles bị truy tố tội giết phóng viên Jeff German, 69 tuổi, của báo Las Vegas Review-Journal. Telles đổ lỗi các bản tin của German là lý do làm ông thua phiếu.Phóng viên Vanessa Murphy của KLAS-TV đã có mặt trong phòng xử án, báo cáo: "Công tố viên yêu cầu không tại ngoại, nói German đã bị đâm 7 nhát dao sau khi anh ta ra khỏi nhà. DNA từ bàn tay và móng tay của German đúng là của Telles."---- MacKenzie Scott, người đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới vào năm 2019 khi được trao 35 tỷ USD sau vụ ly hôn với Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, đang tặng một khu tài sản địa ốc trị giá 55 triệu USD ở Beverly Hills cho Quỹ Cộng đồng California.Ngôi nhà vẫn chưa được niêm yết trên thị trường, nhưng 90% số tiền bán được cuối cùng của nó sẽ dành cho chương trình nhà ở giá rẻ của tổ chức phi lợi nhuận, trong khi phần còn lại sẽ “giúp nâng cao cơ hội cho hàng triệu người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đến cư trú ở Quận Los Angeles."Bà Scott là một tiểu thuyết gia và là nhà từ thiện độ lượng, có 4% cổ phần của Amazon và trị giá tài sản ước tính 43,6 tỷ đô la vào năm 2022.---- Các thành viên của nhóm dân quân cực đoan Oath Keepers (Những người giữ lời thề), một trong những nhóm cực đoan mà các công tố viên liên bang cho biết đã chủ lực trong cuộc tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, bao gồm hàng chục người ở các vị trí nổi bật ở California, theo hồ sơ thành viên bị rò rỉ.Dữ liệu, được thu thập bởi Distributed Denial of Secrets và được trình bày hôm thứ Ba trong một báo cáo của Trung tâm Anti-Defamation League Center on Extremism, cho thấy nhiều người trong số 38.000 thành viên là nhân viên công lực, cựu chiến binh và quân nhân, quan chức được bầu và nhân viên chính phủ, các nhà lãnh đạo tôn giáo và doanh nghiệp, giáo viên và những người khác.Theo báo cáo, có 3.077 thành viên của Oath Keepers ở California. Nhóm Oath Keepers có khuynh hướng thượng tôn da trắng, nên phát triển nhanh chóng trong phong trào chống chính phủ rộng lớn hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama nhưng đã mất nhiều thành viên kể từ vụ bạo loạn 6/1/2021, theo Rachel Carroll Rivas, phó giám đốc tạm thời của Southern Poverty Law Center’s Intelligence Project.Ít nhất 370 người trong danh sách thành viên bị rò rỉ là các nhân viên thực thi pháp luật hiện đang làm việc trên khắp đất nước, bao gồm cả cảnh sát trưởng và cảnh sát địa phương. Theo báo cáo, hơn 100 người là thành viên hiện tại của quân đội, và khoảng 80 thành viên, tính đến đầu tháng 8, đang tranh cử hoặc đã phục vụ trong các cơ quan công quyền.---- Theo nghiên cứu mới nhất của ABC News, số vụ tự tử bằng súng tăng khoảng 11% từ năm 2010 đến năm 2020 ở phần lớn Hoa Kỳ và chủ yếu là do tử vong ở các thành phố và tiểu bang có chính sách dễ dãi về súng. Các nhà nghiên cứu từ viện Langone's City Heath Dashboard and Everytown for Gun Safety của đại học New York University đã ra một báo cáo hôm thứ Năm theo dõi tỷ lệ tự tử ngày càng tăng bằng súng, vốn đã chiếm phần lớn các ca tử vong do súng ở Hoa Kỳ.Dữ liệu được phân tích trong báo cáo kéo dài từ năm 2010 đến năm 2020 và đến từ 752 thành phố có dân số từ 50.000 người trở lên trên cả nước. Điều chỉnh theo dân số, cứ 100.000 người thì có 5,3 vụ tự sát bằng súng trung bình từ năm 2010 đến 2014 và 5,9 trên 100.000 người trong năm 2016 đến 2020, theo báo cáo cho thấy.---- Một năm trước, lãi suất thế chấp mua nhà (mortgage rates) dưới 3%. Nhưng hôm thứ Năm, dữ liệu của Freddie Mac cho thấy lãi suất trung bình cho một khoản thế chấp cố định trong 30 năm lên tới 5,89%, mức cao nhất kể từ năm 2008, theo NBC News đưa tin.Lãi suất có giảm trong thời gian ngắn vào mùa hè này khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất cơ bản trong nỗ lực làm chậm lạm phát. Theo Wall Street Journal, thị trường nhà ở đã giảm nhiệt. Đó là lĩnh vực mà Fed có thể tạo ra ảnh hưởng lớn vì thị trường phản ứng với những thay đổi của lãi suất.---- Marvin Magallanes, 31 tuổi, người xông vào nhà của nhân vật truyền hình thực tế Kylie Jenner hôm thứ Năm đã bị kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá vì đã giết hai người vô gia cư ở Anaheim (Quận Cam) và một người bạn tù chung phòng giam trong khi chờ xét xử.Marvin Magallanes bị kết án vào ngày 25/8/2022 với hai tội danh giết người cấp độ một và một tội danh giết người cấp độ hai, với cáo buộc hoàn cảnh đặc biệt là nhiều vụ giết người. Thẩm phán Kimberly Menninger của Tòa án Quận Cam đã kết án bị cáo liên tiếp tù chung thân không ân xá cộng với 17 năm tù cho tới chung thân.Magallanes bị kết tội giết người cấp độ hai vào ngày 3 tháng 7/2017, vì giết chết bạn tù 27 tuổi tên là Danny Pham. Magallanes cũng bị kết án vì đâm chết Onosai Tavita 52 tuổi ngày 27/10/2016 và Sabah Alsaad 49 tuổi vào ngày 27/1/2017---- Báo Korea Times loan tin hôm 8/9/2022 rằng, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (National Human Rights Commission of Korea- NHRCK) sau một thời gian rất dài xem xét đã chính thức khuyến cáo thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, hãy xem xét lại các chính sách nhằm tăng dân số vì một số điều trong số đó vi phạm rõ ràng quyền con người của phụ nữ nhập cư.NHRCK nói rằng phương pháp chính quyền thành phố này muốn giải quyết nạn giảm dân số nông thôn là có vấn đề và phân biệt đối xử vì nó coi phụ nữ nhập cư chỉ đơn giản là một phương tiện sinh đẻ nhằm tăng dân số địa phương.Vào tháng 4 năm ngoái, một văn bản chính thức được gửi từ Chính quyền thành phố Mungyeong tới một cơ quan hành chính không xác định phụ trách một phần nhiệm vụ của Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc (Korean Immigration Service) của Bộ Tư pháp, đã được tiết lộ trên mạng.Tài liệu về cơ bản đã phác thảo cách chính quyền thành phố lên kế hoạch giúp những người nông dân nông thôn lớn tuổi kết hôn thông qua những cuộc. Nó có các chi tiết khác như hỗ trợ tài chính có thể có cho các cặp vợ chồng kết hôn thông qua sáng kiến. Tài liệu đã được công khai vì văn phòng đã chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngay sau đó, tài liệu gây tranh cãi đã làm dấy lên những lo ngại và tranh cãi trên mạng xã hội.Các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ và người nhập cư chỉ trích chính quyền thành phố khuyến khích hôn nhân xuyên quốc gia như một phương tiện giúp những người đàn ông độc thân lớn tuổi kết hôn và đệ đơn lên NHRCK chống lại chính quyền thành phố vì đã phân biệt đối xử với nữ sinh Việt Nam.Tại sao chọn phụ nữ Việt, mà không phải sắc dân khác? Theo ý kiến bằng văn bản của mình, NHRCK cho rằng nỗ lực khai thác phụ nữ nhập cư để tăng dân số như vậy dựa trên định kiến phân biệt chủng tộc rằng phụ nữ Việt Nam "thích hợp" để thực hiện một số vai trò giới tính nhất định. Nó cũng chỉ ra rằng chính sách này xuất phát từ những định kiến giới tính đã hạn chế vai trò của phụ nữ chỉ là sinh và nuôi con.NHRCK cho biết: “Mặc dù chính quyền thành phố không có ý định phân biệt đối xử với sinh viên Việt Nam, nhưng khi xem họ là vợ của những nông dân độc thân ở nông thôn - bất kể họ là sinh viên - là đã có thành kiến phân biệt chủng tộc đối với họ”.

Tuy nhiên, NHRCK đã từ chối thỉnh nguyện của nhóm bảo vệ quyền phụ nữ và người nhập cư vì họ tin rằng chính sách này không gây ra thiệt hại cụ thể, vì thực tế là tài liệu được tải lên đã bị xóa ngay sau đó.

Thành phố Mungyeong bày tỏ sự hối tiếc vì đã không xem xét kỹ chính sách và nói rằng ý định của họ chỉ nhằm ngăn chặn những trường hợp xấu kết hôn quốc tế và giúp phụ nữ nhập cư ổn định cuộc sống, đồng thời thúc đẩy gia tăng dân số.

---- RFA: Trong 3 ngày, công an bắt 3 người, chụp tội tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu chống nhà nước. Theo Đài Á Châu Tự do RFA, ông Phan Sơn Tùng, 38 tuổi, ngụ tại Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’, theo quyết định được ký ngày 6/9 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội. Cổng thông tin Công an Hà Nội loan tin này hôm 9/9. Theo thông báo của Công an Hà Nội, các quyết định tố tụng đối với ông Phan Sơn Tùng cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn. Tin không nêu rõ những căn cứ vi phạm để cáo buộc ông Phan Sơn Tùng.

Như vậy chỉ trong ba ngày qua, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giam ba người với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’. Hai người bị bắt trong cùng khoảng thời gian này với ông Tùng là nhà giáo Đặng Đăng Phước ở Đắk Lăk và nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng. Tính từ đầu năm đến nay có hơn chục người bị bắt với cáo buộc vừa nêu theo hai điều khoản 117 và 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi năm 2017. Đây là các điều khoản bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ và cần phải bãi bỏ.

---- HÒI 1: Có phải 58% dân Mỹ nói MAGA của Trump đe dọa nền tảng chế độ dân chủ Mỹ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Vài ngày sau khi Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden có bài phát biểu gay gắt công kích cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa của ông như một mối đe dọa cực đoan, một cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos hoàn thành hôm thứ Tư cho thấy đa số người Mỹ tin rằng phong trào của Trump đang phá hoại nền dân chủ.

Có tới 58% người được hỏi trong cuộc thăm dò kéo dài hai ngày - bao gồm một trong bốn thành viên Đảng Cộng hòa - cho biết phong trào MAGA ("Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại") của Trump đang đe dọa nền tảng dân chủ của nước Mỹ.

Chi tiết:

https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2022-09-07/most-americans-see-trumps-maga-as-threat-to-democracy-reuters-ipsos-poll

---- HỒ SƠ: Thống đốc tỉnh Miyagi thăm Việt Nam thu hút nhân lực ngành điều dưỡng - NHK

Thống đốc tỉnh Miyagi thăm Việt Nam thu hút nhân lực ngành điều dưỡng

NHK, 9/9/2022

Thống đốc tỉnh Miyagi của Nhật Bản đã đến thăm Việt Nam để thu hút các bạn trẻ đến Miyagi làm thực tập sinh kỹ năng ngành điều dưỡng.

Hôm thứ Năm, Thống đốc Murai Yoshihiro đến thăm một cơ sở đào tạo gần thủ đô Hà Nội dành cho các ứng viên thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản.

Thống đốc đã thăm một lớp học điều dưỡng dạy bằng tiếng Nhật. Ông đã giới thiệu văn hóa và truyền thống của tỉnh Miyagi và khích lệ các bạn trẻ hãy đến tỉnh Miyagi.

Dự kiến vào năm 2040, tỉnh Miyagi sẽ thiếu hơn 13.700 nhân viên điều dưỡng. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình này là do dân số già.

Vào thời điểm tháng 12 năm ngoái, có hơn 160.000 thực tập sinh Việt Nam, chiếm phần lớn trong tổng số thực tập sinh kỹ năng ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, đồng yên Nhật giảm giá so với đồng tiền của Việt Nam khiến thu nhập mà họ kiếm được ở Nhật Bản thực chất giảm nếu tính theo Việt Nam đồng. Điều này đã khiến ngày càng nhiều người lựa chọn các điểm đến khác như Đài Loan.

Nguồn:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/20220909_32/

.