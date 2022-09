Minh tinh Thẩm Thúy Hằng qua đời. - Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị Vietjet điều tra các vụ lừa đảo xét nghiệm, móc túi hành khách Hàn Quốc. - Cộng Hòa lạnh cẳng vì thấy không kiếm nổi đa số Thượng Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022, liền đổ tội nhau

Thẩm Thúy Hằng - minh tinh hàng đầu điện ảnh Việt Nam một thời - đã qua đời ở tuổi 83. Bà sinh ngày 20/10/1939, nổi tiếng từ năm 18 tuổi trong phim điện ảnh Người đẹp Bình Dương (một địa danh cổ của Trung Quốc) - ra mắt năm 1957. (Ảnh: Đinh Tiến Mậu)

QUẬN CAM (VB - 7/9/2022) ---- Cộng Hòa lạnh cẳng vì thấy viễn ảnh không thắng nổi đa số Thượng Viện trong bầu cử giữa kỳ, liền đổ tội cho nhau 2 tháng trước Ngày bầu cử 11/2022.

Trưởng khối thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Ky.) nói rằng vì “chất lượng [kém của] ứng cử viên” là lý do tại sao hy vọng của Cộng Hòa đang tắt dần, một lời chỉ trích ngầm đối với cựu Tổng thống Trump và sự ủng hộ của Trump đối với một số ứng cử viên Cộng Hòa gây tranh cãi đang xuống điểm trong các cuộc thăm dò.

Báo The Hill ghi rằng Trump trong nhiều tuần đã lên tiếng đổ lỗi cho McConnell nếu đảng Cộng hòa không giành lại được Thượng viện vào thời điểm mà họ được cho là sẽ giành được đa số tại Hạ viện.

Nhận xét của McConnell cũng hàm ý đổ tội cho Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRSC) và lãnh đạo Ủy ban là Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-Fla.), người nhiều năm trong dàn lãnh đạo Cộng Hòa Thượng viện. TNS Scott đã bị chỉ trích dữ dội vì đã đi nghỉ trên một du thuyền sang trọng ngoài khơi bờ biển Ý trong kỳ nghỉ tháng 8/2022 và vì xài tiền kiểu quăng ra cửa sổ để mở rộng nhóm tài trợ trực tuyến của NRSC.

Dưới sự lãnh đạo của TNS Scott, Ủy ban Thượng viện Cộng hòa đã quyên được 181,5 triệu đô la vào cuối tháng 7/2022 nhưng đã xài tới 95%, để lại số tiền mặt ít hơn nhiều so với Ủy ban Vận Động Thượng viện Dân chủ (DSCC), theo một phân tích của New York Times.

Về phần mình, Scott tuần trước đã đổ tội ngược lại, rằng các bạn dân cử Cộng hòa của ông đã “nói miệt thị các ứng cử viên Cộng hòa của chúng ta”, gọi đó là “hành động hèn nhát đáng kinh ngạc” và “phản bội”.

---- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ William Cohen nói rằng ông đồng ý rằng Donald Trump là "mối đe dọa rõ ràng và hiện thực đối với nền dân chủ", đồng thời cho biết thêm việc sở hữu các tài liệu mật bao gồm một tài liệu tiết lộ khả năng hạt nhân của một chính phủ nước ngoài là "đủ gây tổn thương" để Trump trở thành "đối tượng để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Cohen, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cựu Nghị sĩ Hoa Kỳ và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Maine, từng là Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Bill Clinton. Cohen lưu ý rằng nếu Cohen có cùng tài liệu đó trong nhà của mình nơi Cohen rời nhiệm sở như Donald Trump đã làm, "Tôi sẽ bị còng tay liền."

Vào đêm thứ Ba, tờ Washington Post đưa tin rằng một “tài liệu mô tả hệ thống phòng thủ quân sự của 1 chính phủ nước ngoài, bao gồm cả khả năng hạt nhân, được tìm thấy bởi các đặc vụ FBI, người đã khám xét nơi ở và câu lạc bộ tư nhân ở Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump vào tháng trước, nhấn mạnh mối quan tâm của các quan chức tình báo Hoa Kỳ về tài liệu tối mật bị Trump chôm về cất giữ ở Florida."

---- Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ chào đón cựu Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama trở lại Bạch Ốc vào thứ Tư để công bố bức chân dung chính thức của họ - điều đáng lẽ đã Trump phải cho treo từ nhiều năm trước.

Chuyến thăm này sẽ là chuyến thăm Bạch Ốc đầu tiên của Obama kể từ tháng 4/2022, khi Obama làm phiền Biden một chút và gọi ông là "Phó Tổng thống Biden" trong một dàn đồng ca đầy tiếng cười. Sau đó, ông đến thăm để đánh dấu kỷ niệm 12 năm của Đạo luật Affordable Care Act (Luật chăm sóc y tế giá rẻ).

Biden là phó tổng thống của Obama trong hai nhiệm kỳ và hai người đã hình thành mối quan hệ đối tác chặt chẽ "thông qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống", theo lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba: "Tổng thống Biden và Tiến sĩ Biden rất vinh dự khi cựu Tổng thống Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trở lại Bạch Ốc để công bố bức chân dung của họ, những bức chân dung này sẽ được treo trên các bức tường của Bạch Ốc mãi mãi như lời nhắc nhở về sức mạnh của niềm hy vọng và thay đổi." Buổi lễ công bố chân dung của Obamas dự kiến ​​diễn ra vào 1:30 chiều giờ thủ đô.

---- Steve Bannon (cựu chiến lược gia của Trump và là 1 lý thuyết gia MAGA) sẽ bị truy tố hình sự ở tiểu bang New York và ông dự định trình diện tòa vào thứ Năm vì vai trò của mình trong tổ chức cánh hữu We Build the Wall bị cáo buộc lừa tiền các nhà tài trợ, vốn từ lâu đã bị điều tra.

Tuy nhiên hồi năm 2020, Bannon đã được Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ ân xá về tội liên bang vì vai trò của Bannon trong vụ lừa tiền bị cáo buộc. (Trump ân xá Bannon là đối với tội do liên bang truy tố, nhưng bây giờ Bannon bị tiểu bang truy tố.) Sở thuế IRS đã tước bỏ tình trạng được miễn thuế của nhóm do Bannon điều hành là Citizens of the American Republic, mà liên minh bị cáo buộc đã được sử dụng để chuyển tiền từ hoạt động We Build the Wall vào túi riêng của Bannon và đối tác của Brian Kolfage.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Uzbekistan vào tuần tới, theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass. Cuộc gặp dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization - SCO) sẽ là cuộc đối mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã thiết lập mối quan hệ thân thiết, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào đầu năm nay. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tập kể từ những ngày đầu của đại dịch coronavirus. Hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ được tổ chức vào ngày 15 đến ngày 16/9 tại Samarkand.

---- Giám đốc điều hành (CEO) Christian Sewing của Deutsche Bank hôm thứ Tư nhận xét rằng Đức không thể tránh khỏi suy thoái kinh tế. Nói tại Hội nghị thượng đỉnh ngân hàng Handelsblatt ở Frankfurt, Sewing nói rằng Nga xâm lăng Ukraine đã "phá hủy một số điều chắc chắn" trong nền kinh tế toàn cầu. Ông cảnh báo Đức nên bớt phụ thuộc vào Trung Quốc vì căng thẳng giữa TQ và Mỹ " sẽ là rủi ro lớn cho Đức." Sewing nhắc lại cảnh báo mà ông đã đưa ra vào tháng 6 khi ông dự đoán rằng châu Âu và Mỹ có thể sẽ đối mặt với suy thoái vào năm 2023.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Tư, trong một cuộc họp báo ở Serbia, rằng các chính sách của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine được mô tả là nhằm khiêu khích Nga: "Tôi có thể nói rất rõ ràng rằng tôi không nghĩ thái độ của phương Tây là đúng." Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một chính sách cân bằng về Ukraine. Ông từng đề nghị 2 phía ngưng bắn để hòa đàm, nhưng Zelensky từ chối vì ngưng bắn để hòa đàm bây giờ có nghĩa là Ukraine sẽ mất các vùng đất Nga đang chiếm.

---- Một tuần sau cuộc phản công mới, quân Ukraine đang có nhiều thành công ở phía nam, với mục tiêu đầy tham vọng là chiếm lại phần lớn khu vực Kherson do Nga chiếm đóng vào cuối năm 2022. Tuần trước đã có những trận bộ chiến, theo Ukraine, với các cuộc tấn công liên tục vào các sở chỉ huy, kho đạn và kho dự trữ nhiên liệu của Nga ở sau chiến tuyến, khi Ukraine đưa ra các video và hình ảnh vệ tinh.

Một quan chức Mỹ đã quan sát thấy Ukraine có một số thành công trong việc tấn công các tuyến tiếp tế của Nga, với ý định cắt đứt và cô lập quân đội Nga hiện đang triển khai ở phía tây sông Dnipro. Quan chức Mỹ này nói mục tiêu tái chiếm Kherson của Ukraine vào cuối năm 2022 là đầy tham vọng nhưng vẫn có thể thực hiện được nếu Ukraine liên tục đạt được tiến bộ trong các hoạt động hiện tại.

---- Nga đã “không mất gì” trong “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine, theo Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (Eastern Economic Forum) ở Vladivostok, hôm thứ Tư: “Chúng tôi không mất gì và sẽ không mất gì cả. Lợi ích chính của chúng tôi là củng cố chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi đã không bắt đầu bất cứ điều gì, về mặt hành động quân sự, nhưng chỉ đang cố gắng hoàn thành nó."

Dựa trên thông tin tình báo, Mỹ tin rằng Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu quân nhân "trầm trọng" ở Ukraine và đang tìm kiếm những cách thức mới để tăng cường quân số, theo hai quan chức Mỹ nói với CNN tuần trước.

---- Oleh Korikov, Chánh thanh tra nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân của Ukraine hôm Thứ Tư cho biết Ukraine đang xem xét đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do tình hình an ninh ngày càng xấu đi: “Nếu các điều kiện yêu cầu nhà máy phải ngừng hoạt động, nhà máy và tổ máy điện số 6 sẽ ngừng hoạt động.” Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu.

---- Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbas. Theo thông báo, Ukraine đã cố gắng ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Nga ở khu vực Donetsk. Đặc biệt, ở khu vực Dolyna, Soledar, Novobakhmutivka, Kodema, Zaitseve, Avdiivka, Maryinka và Lyubomyrivka. Quân Ukraine cũng đã đánh trúng các mục tiêu của đối phương, phá hủy một cầu phao và bến phà, cũng như 8 kho đạn và 6 điểm kiểm soát của chúng.

---- Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, Ukraine đã bắn hạ 5 phi đạn hành trình của Nga hôm thứ Ba, hầu hết đều ở phía nam, nhưng ông không đề cập đến một thành công quân sự mới ở phía đông mà các quan chức đã ám chỉ trước đó. Zelenskiy nói trong một bài phát biểu vào buổi tối: “Chỉ riêng sáng nay, 5/6 phi đạn X-101 của Nga đã bị bắn hạ. "Đây là một tổn thất đắt giá đối với Nga, và nó đã cứu sống nhiều người Ukraine. Bốn trong số các tên lửa này đã bị bắn hạ bởi bộ tư lệnh không quân phía Nam".

Reuters đã không thể xác minh độc lập tuyên bố của Zelenskiy và không có phản hồi ngay lập tức từ Nga. Nga cho biết họ đã đẩy lùi cuộc tấn công Kherson, nhưng Ukraine đã báo cáo thành công ổn định. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng mục tiêu của Ukraine ở phía nam dường như là để bẫy hàng nghìn quân Nga ở bờ tây của sông Dnipro rộng lớn và cắt đứt họ bằng cách phá hủy các tuyến tiếp tế phía sau của họ.

Mark Hertling, cựu Tư lệnh Quân Bộ Chiến của Mỹ ở châu Âu, cho biết việc Ukraine tiến công đồng thời gần Kharkiv là dấu hiệu cho thấy quân Nga đang gặp khó khăn trong việc tăng cường dọc mặt trận.

---- Các quan chức địa phương thân Nga cho biết hôm thứ Ba, người chỉ huy phía nam hải cảng Berdiansk của Nga đã bị thương nặng khi xe của ông bị nổ tung bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố, các quan chức địa phương thân Nga cho biết, đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công.

---- Các nước láng giềng phương Tây của Nga đang tiến gần đến việc hình thành một "vùng biển NATO" có thể cho phép họ đưa ra các quyết định phòng thủ tập thể và răn đe Nga, theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nói với Insider.

Hanno Pevkur cho biết viễn cảnh Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ khiến Biển Baltic trở thành "vùng biển bên trong của NATO" - với tất cả các nước giáp biên giới với nó, ngoại trừ Nga, đều là thành viên của liên minh quân sự.

---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Mỹ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đã vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga.

Bình luận thêm về các báo cáo rằng Nga đang mua thiết bị quân sự từ Bắc Hàn, Kirby lưu ý rằng Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu việc mua bán đã xảy ra hay chưa, tuy nhiên, nói thêm rằng "theo nghĩa đen của chúng tôi, nó có thể bao gồm hàng triệu viên đạn, phi đạn và đạn pháo binh."

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo thường kỳ, rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga, cho đến nay, đã "bóp nghẹt chuỗi cung ứng quân sự của Nga."

Theo kết quả của các biện pháp này, Nga giờ đây "phải dựa vào Bắc Hàn và Iran về thiết bị quân sự", nữ phát ngôn viên nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ có kế hoạch sử dụng thêm "các công cụ sẽ hoạt động để thúc đẩy trách nhiệm giải trình của Nga đối với cuộc chiến chống Ukraine."

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba, tại một cuộc họp báo, rằng quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không chỉ định Nga là nhà nước tài trợ khủng bố là "quyết định cuối cùng".

Jean-Pierre nhấn mạnh rằng Washington muốn "đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần trong trường hợp họ phải đi đến bàn đàm phán." Bà nhắc lại rằng điều quan trọng nhất đối với Mỹ là trao cho Ukraine "cánh tay đàm phán mạnh nhất mà họ có thể có". (nghĩa là, ám chỉ: sẽ tới lúc Mỹ tăng áp lực giúp Ukraine bằng cách liệt kê Nga là nhà nước tài trợ khủng bố)

---- Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói với Nikkei hôm thứ Ba rằng Nhật sẽ mở rộng kho chứa đạn dược và nhiên liệu trên quần đảo Nansei ở Biển Hoa Đông (East China Sea, không phải Biển Đông của VN), nhằm chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng có thể leo thang ở eo biển Đài Loan.

Nông dân Trà Vinh thua lỗ dù giá lúa tăng.

Trong 8 tháng: Vốn mới đầu tư của VN ra nước ngoài tăng 230% so với cùng kỳ năm 2021.

Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị Vietjet điều tra các vụ lừa đảo xét nghiệm nhanh COVID-19.

Minh tinh Thẩm Thúy Hằng qua đời.

Hamada nói: “Để bảo vệ Nhật Bản, điều quan trọng đối với chúng tôi là không chỉ có thiết bị như máy bay và tàu chiến mà còn phải có đủ đạn dược cho chúng. Nhật sẽ tăng cường triệt để các khả năng quốc phòng cần thiết, bao gồm cả năng lực triển khai bền vững và linh hoạt của chúng ta." Trước đó, có tin nói Nhật Bản đang xem xét triển khai 1.000 phi đạn hành trình tầm xa ra tới quần đảo Nansei.---- Một bức thư ngỏ ký tên 8 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng --- trong đó 2 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng làm trong thời Trump làm Tổng Thống --- cảnh báo về "một môi trường quân sự-dân sự đặc biệt thách thức.""Bức thư không chỉ đích danh Trump. Nhưng trong 16 điểm về các nguyên tắc được cho là xác định mối quan hệ dân sự-quân sự, 8 cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng đã ra bản cáo trạng chỉ trích Trump và người theo Trump đã kêu gọi quân đội ủng hộ tuyên bố bịa đặt của Trump rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp năm 2020," theo báo New York Times."Bức thư giống như một bài học công dân trung học của Mỹ. Nhưng trong sáu năm kể từ khi ông Trump vào Bạch Ốc, chủ đề nghĩa vụ của quân đội chỉ tuân theo mệnh lệnh pháp lý đã được đưa ra thường xuyên. Nhiệm kỳ của Trump là một giai đoạn đầy biến động đối với Pentagon [Bộ Quốc Phòng], nơi Trump ra lệnh cho quân Mỹ đến biên giới phía Tây Nam trong cuộc chiến chống lại người nhập cư, đã gây ra một đám đông xông vào Điện Capitol và yêu cầu quân đội triển khai chống lại những người biểu tình đòi công bằng chủng tộc."Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mike Mullen cho biết bức thư ngỏ "không nhằm thẳng vào Trump, nhưng khi bạn nghe Trump nói về các tướng lĩnh của Hitler, thì đó không phải là con người của chúng tôi."Cuốn sách "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021" của Peter Baker và Susan Glasser tường thuật rằng Trump đã hỏi cựu tướng và Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly tại sao ông không thể có những vị tướng trung thành như các "tướng Đức trên thế giới thời Chiến tranh thứ hai."New York Times lưu ý rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hiện tại Mark Milley đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau khi Milley khiến Trump tức giận."Ví dụ, vào mùa hè năm 2020, Trump đã triệu tập Tướng Milley để cùng ông đi dạo qua một công viên gần Bạch Ốc, nơi thường dân phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và phân biệt chủng tộc vừa bị xịt hơi cay, để Trump có thể một bức ảnh khi đang cầm một cuốn Kinh thánh. Vị tướng này đã xin lỗi dân chúng sau đó, khiến tổng thống Trump tức giận. Tướng Milley cũng khiến Trump tức giận khi yêu cầu các tướng lĩnh cấp cao khác xem xét lại các thủ tục thông thường về việc phóng vũ khí hạt nhân trong những ngày cuối cùng của chính quyền Trump".---- FBI đã thu hồi các tài liệu tối mật về khả năng hạt nhân của một quốc gia nước ngoài, theo một báo cáo mới được The Washington Post công bố trực tuyến vào tối thứ Ba: "Một tài liệu mô tả hệ thống phòng thủ quân sự của chính phủ nước ngoài, bao gồm cả khả năng hạt nhân, được tìm thấy bởi các đặc vụ FBI, người đã khám xét nơi ở Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump vào tháng trước, nhấn mạnh mối quan ngại của Hoa Kỳ.""Một số tài liệu bị thu giữ nêu chi tiết các hoạt động tối mật của Hoa Kỳ được bảo vệ chặt chẽ đến mức nhiều quan chức an ninh quốc gia cấp cao được giữ kín về chúng. Chỉ tổng thống, một số thành viên trong Nội các của ông ấy hoặc một quan chức cấp gần Nội các mới có thể ủy quyền cho chính phủ khác Các quan chức để biết chi tiết về các chương trình truy cập đặc biệt này, theo những người quen thuộc với cuộc tìm kiếm, người đã nói với điều kiện giấu tên để mô tả các chi tiết nhạy cảm của một cuộc điều tra đang diễn ra."Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Thẩm phán Aileen Cannon phán quyết rằng bà sẽ chỉ định một chuyên gia đặc biệt để xem xét các tài liệu thu giữ được trong cuộc khám xét. Tờ báo đưa tin những thông tin cần biết đó nằm ngoài khả năng tối mật.Cựu công tố Hoa Kỳ Joyce Vance đã cảnh báo về những thiệt hại có thể đã bị thực hiện."Thiệt hại của Trump đối với an ninh quốc gia của chúng ta bao gồm thiệt hại về mối quan hệ với các quốc gia thân thiện mà chúng ta làm việc cùng và dựa vào thông tin tình báo thu thập được", Vance đăng trên Twitter. "Nếu họ tin rằng không còn an toàn khi làm việc với chúng ta, chúng ta đang ở một vị trí kém an toàn hơn nhiều và tại sao lại không nghĩ như vậy với điều này?"---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã chỉ trích rằng quyết định của một thẩm phán liên bang về việc bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt trong cuộc điều tra các tài liệu tuyệt mật ở Mar-a-Lago là “sai lầm sâu sắc”.Barr, người trung thành một thời của Trump, đã dự đoán quyết định của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon sẽ bị lật lại khi kháng cáo. “Ý kiến mà tôi nghĩ là sai, và tôi nghĩ chính phủ nên kháng cáo phán lệnh đó.” Barr nói trên Fox News. "Nó còn sai lầm sâu sắc theo một số cách."----- Một người đàn ông Pennsylvania đã tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, thế rồi bị cô bạn gái cũ báo cho cảnh sát sau khi anh ta gọi cô là "đồ ngu" vì không tin rằng cuộc bầu cử tổng thống đã bị đánh cắp, hôm thứ Ba đã bị kết án tù 9 tháng. Anh Richard Michetti đã bị bắt vào tháng 2/2021, và đã nhận một tội danh “hỗ trợ và tiếp tay cho việc cản trở một thủ tục chính thức,” theo Bộ Tư pháp. Các công tố viên liên bang đã đề nghị mức án 18 tháng tù cho Michetti, nói rằng anh ta “là một người tham gia tích cực” vào cuộc bạo loạn.Michetti, họ nói, "tin rằng chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang tạo ra một cuộc nội chiến "," và đã "đối đầu trực tiếp" với cảnh sát tại Điện Capitol, hét lên "chúng tôi nuôi gia đình của bạn" và "chúng tôi trả lương cho bạn." Hôm thứ Ba, ngoài bản án, Thẩm phán Christopher Cooper cũng ra lệnh cho Michetti phải thêm 24 tháng quản chế sau khi ra tù và phải trả 2.000 đô la tiền bồi thường.---- Một du khách ba lô đến từ Arizona đã chết hôm Chủ nhật trong chuyến đi nhiều ngày qua Công viên quốc gia Grand Canyon, theo lời chính quyền cho biết hôm thứ Ba. Delphine Martinez, 59 tuổi, được các quan chức công viên phát hiện đã chết sau khi có báo cáo từ Thunder River Trail vào khoảng 7:30 tối. Giữa nhiệt độ nóng lên đến ba con số, Martinez được cho là đã mất phương hướng và cuối cùng bất tỉnh. Những người đi bộ đường dài khác cùng Martinez đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, nhưng không thành công.---- Một số xe hơi đã bị thiêu rụi sau khi một đám cháy bùng phát tại nhà để xe của một tòa nhà chung cư ở Montclair, quận San Bernadino, vào tối thứ Hai. Cứu hỏa đã ứng phó với đám cháy tại 4500 Canoga St. ngay trước nửa đêm.Đội cứu hỏa đã có thể khống chế ngọn lửa đối với cấu trúc bãi đậu xe. Cứu hỏa có mặt tại hiện trường xác nhận không có người dân hay lính cứu hỏa nào bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.---- Một vụ cháy rừng ở Hemet (quận Riverside, giáp biên Quận Cam) khiến 2 người chết và một người khác bị thương đã thiêu rụi ít nhất 4.500 mẫu Anh, và hàng nghìn ngôi nhà vẫn theo lệnh di tản hôm thứ Ba.Đám cháy Fairview bùng phát vào chiều thứ Hai tại khu vực Đại lộ Fairview và Đường Bautista và phá hủy ít nhất 7 công trình kiến trúc - một số trong số đó có vẻ là nhà cửa - và làm hư hại một số công trình khác, theo Sở Cứu hỏa Quận Riverside. Ngọn lửa có 5% tính đến 3 giờ chiều. Các quan chức sáng thứ Ba cho biết với điều kiện thời tiết và nhiên liệu sẵn có, ngọn lửa có khả năng cháy tới 7.000 mẫu Anh.Josh Ansen, chỉ huy sở cứu hỏa Cal Fire cho biết: “Đám cháy này đang di chuyển theo một hướng ngược lại mà nó thường xảy ra vào một ngày điển hình vào thời điểm này trong năm. Vì vậy, thay vì một ... gió tây nam, nó đã thổi ra từ phía đông và đẩy ngọn lửa đó sang phía tây xuống Avery Canyon." Các cuộc sơ tán đã được yêu cầu đối với hàng nghìn ngôi nhà trong khu vực.---- Một người đàn ông bị bắn chết bên ngoài khách sạn JW Marriott trên Đại lộ Olympic ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cảnh sát nói họ nhận được cú điện thoại về một vụ nổ súng tại khách sạn ngay trước 5 giờ sáng Thứ Ba. Nạn nhân, được cho là khoảng 20 tuổi, đã chết tại hiện trường.Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã bỏ trốn trên một xe SUV trắng. Mô tả về các nghi phạm cũng không được cung cấp ngay lập tức. Kể từ sáng thứ Ba, khu vực xung quanh lối vào của khách sạn đã bị phong tỏa khi cảnh sát tiến hành điều tra. Cảnh sát nói ai có thông tin về vụ bắn chết người này, xin báo cho cảnh sát.----Theo TTXVN/BNews. Tại tỉnh Trà Vinh, giá lúa tươi Hè Thu đang được thu mua tại ruộng 6.000 đồng/kg, tăng 500 – 800 đồng/kg so với vụ lúa Đông Xuân, song nhiều nông dân đang bị thua lỗ do giá phân bón, thuốc bảo vệ, giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu tháng 9 đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 18.760 ha vụ lúa Hè Thu trong tổng diện tích gieo sạ gần 70.000 ha. Năng suất lúa Hè Thu đạt bình quân trên 5 tấn/ha. Tuy giá lúa tăng, nhiều nông dân trồng lúa cho biết đều không có lợi nhuận, thậm chí có nhiều hộ bị thua lỗ. Nguyên nhân do giá phân bón, thuốc bảo vệ, giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao nên chi phí từ canh tác đến thu hoạch lúa đều tăng gấp 2 – 3 lần.----Theo Thời Báo Ngân Hàng. Bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam vẫn diễn ra khá sôi động. Nếu như năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký mới ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam tăng gần 29% so với cùng kỳ thì trong 8 tháng năm nay, số vốn đăng ký mới đã tăng tới 230%. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, trong 8 tháng đầu năm có 75 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 344,8 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ; trong đó có 5 dự án lớn được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án CTCP Giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,7 triệu USD.----Theo bản tin KBS hôm 7/9/2022. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 7/9 cho biết Tùy viên địa chính và giao thông Kim Yoo-in và Lãnh sự Kim Min-chul hai ngày trước đã tới thăm văn phòng Vietjet, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam, trình bày về việc một số hành khách người Hàn mua vé máy bay của Vietjet bị lừa đảo xét nghiệm nhanh COVID-19 với giá cao. Đại sứ quán cũng một lần nữa hối thúc phía Vietjet đề nghị Công an Việt Nam điều tra vụ việc. Đại diện phía Vietjet cho biết cơ quan công an Việt Nam cũng nắm được tình hình vụ việc này. Phía công ty sẽ một lần nữa đề nghị cơ quan chức năng điều tra. Hãng khẳng định những kẻ môi giới xét nghiệm nhanh tại sân bay không có liên quan tới nhân viên của hãng.Quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc nhắc lại một số trường hợp hành khách Hàn dù đã trình giấy xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, nhưng vẫn bị nhân viên làm thủ tục của Vietjet từ chối, cuối cùng phải làm xét nghiệm thông qua môi giới với giá cao. Về điều này, Vietjet trả lời đã hỏi trạm kiểm dịch sân bay quốc tế Incheon trước khi quyết định có công nhận giấy xét nghiệm của hành khách hay không. Trong thời gian qua, nhiều hành khách người Hàn đi máy bay Vietjet đã bị môi giới "móc túi" với hình thức xét nghiệm nhanh COVID-19 giá cao. Khi hành khách xuất trình giấy xét nghiệm và bị nhân viên của Vietjet từ chối, thì ngay lập tức sẽ xuất hiện những kẻ môi giới quảng cáo hỗ trợ hành khách xét nghiệm lại một cách nhanh chóng, với giá xét nghiệm là 1 triệu VNĐ/người, trong khi giá thông thường chỉ là 150.000 VNĐ/người. Mặt khác, từ ngày 3/9 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã xóa bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 24 tiếng trước khi khởi hành để nhập cảnh vào trong nước.----Theo VnExpress. Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng - minh tinh hàng đầu điện ảnh Việt Nam một thời - đã qua đời ở tuổi 83. Ngày 7/9, bà Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - cho biết nghệ sĩ qua đời vào 20h10 tối 6/9, tại nhà riêng ở TP HCM. Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM - nói sức khỏe nghệ sĩ xuống dốc vài tháng gần đây. Hiện gia đình chờ một số người con ở nước ngoài về để lo hậu sự. Lễ viếng dự kiến được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, ngày 9/9, lễ di quan vào ngày 11/9.... Thẩm Thúy Hằng sinh ngày 20/10/1939, nổi tiếng từ năm 18 tuổi với vai đầu tay Tam Nương trong phim điện ảnh Người đẹp Bình Dương (một địa danh cổ của Trung Quốc) - ra mắt năm 1957 của đạo diễn Nguyễn Thành Châu (tức Nghệ sĩ Nhân dân Năm Châu). Đầu thập niên 1970 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong nghề của minh tinh. Năm 1972 - 1974, bà liên tục được trao các giải Diễn viên xuất sắc Á châu tại Liên hoan phim Đài Bắc (Đài Loan), Ảnh hậu Á châu trong Liên hoan phim Á châu tổ chức tại Hong Kong... Sau năm 1975, với vai diễn cuối cùng - Phồn Y trong vở Lôi vũ trên sân khấu đoàn Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng từ giã nghệ thuật để lui về cuộc sống khép kín với gia đình. Ở tuổi xế chiều, bà tu tại gia, nghiên cứu Thiền học khi sống tại nhà riêng ở khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Minh tinh Thẩm Thúy Hằng (Ảnh: Đinh Tiến Mậu).Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: "Vừa trở về nhà sau vài ngày nhập viện vì sức khỏe yếu, nghe tin người đồng nghiệp, người bạn gắn bó hơn nửa thế kỷ ra đi, NSND Kim Cương nói buồn: Mười mấy năm nay Hằng tu tại gia, ăn chay trường một ngày chỉ ăn một buổi trưa. Chúng tôi thường trò chuyện rằng chỉ còn hai chị em mình, ráng yêu thương, gắn bó với nhau..."---- HỎI 1: Thăm dò ở 22 nước lớn nhất, đa số muốn ưu tiên thứ tự: chống biến đổi khí hậu, giảm giá sinh hoạt, muốn Nga rút khỏi Ukraine?ĐÁP 1: Đúng thế. Chi phí sinh hoạt được hầu hết các cử tri trên toàn cầu xếp hạng là vấn đề quan trọng hơn việc giải phóng Ukraine khỏi sự chiếm đóng của Nga, nhưng vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Nga rút quân, theo một cuộc khảo sát cho thấy mối quan tâm toàn cầu.Đa số ở 16 trong số 22 quốc gia lớn nhất tin rằng Nga nên rời khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng ở Ukraine, cuộc khảo sát cho thấy. Cuộc thăm dò ở 22 quốc gia với hơn 21.000 công dân cũng nhấn mạnh mức độ mà miền nam toàn cầu ít tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine hơn so với người châu Âu.Khi được yêu cầu liệt kê ba vấn đề ưu tiên hàng đầu của họ, các cử tri thường nhắc đến cuộc khủng hoảng khí hậu và chi phí sinh hoạt trước Ukraine. Ngay cả ở Anh, quốc gia có một số ủng hộ vững chắc nhất cho Ukraine, nhiều cử tri cho rằng biến đổi khí hậu.Chi tiết:---- HỎI 2: Thẻ quà tặng, phiếu thưởng (vouchers) quên xài là 175 đô/người trong năm 2022?ĐÁP 2: Quên xài tăng đều mỗi năm. Một cuộc khảo sát mới do YouGov.com thực hiện cho CreditCards.com đã phát hiện ra rằng người Mỹ có 21 tỷ đô la trong thẻ quà tặng, phiếu thưởng hoặc tín dụng cửa tiệm không sử dụng. Nghiên cứu đã khảo sát 2.372 người trưởng thành trong khoảng thời gian từ 27 đến 29 tháng 7 năm 2022.Cuộc khảo sát cho thấy số tiền không sử dụng trung bình là 175 đô la cho mỗi người ở Hoa Kỳ vào năm 2022. Con số này tăng từ 116 đô la vào năm 2021.Chi tiết: