Nấm khô đang bị thu hồi ở 15 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi kiểm tra phát hiện vi khuẩn salmonella trong bao bì sản phẩm. Tai Phat Wholesalers, LLC đã thu hồi bốn loại gói "Three Coins Dried Mushrooms" ("Nấm Khô Ba Đồng Tiền") do có khả năng nhiễm khuẩn salmonella. (Photo FDA)

- Nga: Mỹ kích động Nga sụp đổ sẽ là một “ván cờ với Tử thần”.

- Nga: Quân Ukraine đổ bộ vensông để đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng bị Nga đẩy lui. Ukraine: Nga bịa đặt.

- LHQ sẽ báo cáo về nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia sau, bây giờ đặt 2 thanh tra ở thường trực giám sát

- Ukraine sẽ kết thúc chiến tranh khi giải phóng toàn bộ lãnh thổ rồi sẽ yêu cầu Nga bồi thường chiến tranh.

- Liên Âu: đã chuẩn bị tốt cho trường hợp Nga vi phạm hợp đồng, ngưng hoàn toàn cung cấp khí đốt

- Nga tang lễ lặng lẽ cho Mikhail Gorbachev

- Nga cảnh báo Mỹ: đừng vũ khí tầm xa cho Ukraine, Nga có thể nổ bom nguyên tử nếu thấy bị đe dọa

- Tướng Tư lệnh Hoa Kỳ vùng Ấn - Thái Bình Dương: TQ bành trướng ở Biển Đông sẽ bị hỏa tiễn tầm xa chặn lại

- Các phụ tá của Trump kể: ngày cuối Trump còn không muốn rời Bạch Ốc, còn nói Trump đã thắng cử 2020

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Barr: Bộ Tư pháp có lý, Trump không có quyền tuyên bố giải mật rồi lấy trộm hồ sơ

- Michigan: điều tra về chuyện 1 máy hỗ trợ cử tri về bầu cử bị trộm đã bán lên mạng eBay

- Tòa gỡ niêm phong các hồ sơ FBI tịch thu: 71 xấp hồ sơ trống (43 là mật, 28 ghi là phải trả về Bộ quốc phòng)

- Các chuyên gia lo ngại: 43 tờ bìa ghi là "Hồ sơ mật" còn các trang bên trong biến mất đâu rồi

- Một trường đạo ở Arkansas đã rửa tội cho 100 học sinh mà không có sự cho phép của phụ huynh

- - TQ đã phong tỏa Thành Đô, với 21 triệu dân, vì COVID-19 tăng đột biến, dân được lệnh phải ở nhà

- Phụ nữ trong lực lượng lao động Hoa Kỳ đã trở lại mức như trước đại dịch

- Quận Cam: cầm súng trường, đánh bạn gái, bắn súng kình cảnh sát Anaheim, bị bắt

- California: Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhận tội đã nhận huê hồng 3,3 triệu USD

- California: cảnh sát bắt 2 tên cướp có vũ trang tại siêu thị 99 Ranch Market

- Quận Cam: Tỏa xử vụ Dennis Tri Gia Dang bắn chết Linh Hồ, một ông trùm cá độ Quận Cam

- FDA: Nấm khô Tai Phat "Three Coins Dried Mushrooms" đang bị thu hồi ở 15 tiểu bang vì vi khuẩn salmonella

- Nhật Bản: Hái trộm 2.000 quả lê, 3 người VN bị bắt.

- Canada: Son Minh Nguyen bị giết bí ẩn. Cảnh sát xin ai có thông tin cho biết giúp điều tra

- Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ sẽ đến Phi, Việt Nam và Singapore để mở rộng hợp tác về nhiều lĩnh vực

- HỎI 1: Tỷ lệ dân Mỹ từng bị một người cầm súng hăm dọa hay từng là nạn nhân 1 vụ xả súng? ĐÁP 1: Có 21% dân Mỹ bị như thế.

- HỎI 2: Canada tựu trường, phụ huynh năm nay xài nhiều hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (3/9/2022) ---- Ủy viên Kinh tế Liên Âu Paolo Gentiloni đã nói rằng Liên Âu đã "chuẩn bị tốt" trong trường hợp việc cung cấp khí đốt của Nga bị ngừng hoàn toàn, nhờ vào có sẵn kho lưu trữ và các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Ông nói với các phóng viên bên lề một diễn đàn kinh tế do Hạ viện châu Âu - Ambrosetti tổ chức: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt để chống lại việc Nga sử dụng vũ khí khí đốt một cách cực đoan. Chúng tôi không sợ các quyết định của Putin, chúng tôi yêu cầu Nga tôn trọng các hợp đồng, nhưng nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẵn sàng phản ứng.”

---- Người Nga đã từ biệt nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, Mikhail Gorbachev, trong tang lễ tổ chức ở Moscow mà không có nhiều nghi thức. Tổng thống Vladimir Putin vắng mặt. Trong khi Nga bị thế giới cô lập vì tấn công Ukraine, nhiều người dự tang lễ chỉ ra rằng Gorbachev đã mở cửa đất nước với thế giới.

Thông dịch viên 41 tuổi Ksenia Zhupanova nói: “Tôi chống lại việc đóng cửa chúng ta với thế giới bên ngoài, tôi muốn cởi mở, đối thoại. Đó là hơi thở của tự do, nước Nga cần từ lâu, xa lìa sợ hãi. Đây là những gì Mikhail Sergeyevich [Gorbachev] đã cho thế giới thấy."

Video dài 1 phút:



https://youtu.be/0Hi4ztD2I34

---- Một quan chức hàng đầu Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang kích động sự sụp đổ của đất nước Nga và cảnh báo rằng những nỗ lực như vậy có thể dẫn đến ngày tận thế. Dmitry Medvedev, Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin, cảnh báo phương Tây rằng nỗ lực đẩy Nga đến chỗ sụp đổ sẽ giống như một “ván cờ với Tử thần”.

.

---- Quân Ukraine đã cố gắng đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong một cuộc tấn công vào cơ sở này vào đêm thứ Sáu, theo lời Bộ Quốc phòng Nga. Bộ cho biết một lực lượng quân Ukraine gồm hơn 250 chiến binh đã cố gắng dùng các xuồng cao tốc đổ bộ lên bờ hồ gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine vào khoảng 23:00 giờ địa phương đêm thứ Sáu. Trực thăng quân sự và máy bay chiến đấu Nga đã đẩy lui quân Ukraine. Chính phủ Ukraine nói tin này là Nga bịa đặt.

---- Giám đốc Sở giám sát hạt nhân của LHQ cho biết LHQ sẽ công bố báo cáo về nhà máy bị hư hỏng nặng ở Zaporizhzhia, Ukraine, vào tuần tới. Trong khi chờ đợi, 2 thanh tra sẽ ở lại hiện trường để liên tục giám sát an toàn. Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency) cho biết nhóm của ông không ngạc nhiên trước bất cứ thứ gì họ thấy tại nhà máy điện hạt nhân, do Nga kiểm soát từ đầu tháng 3/2022. Tuy nhiên, giao tranh giữa quân Ukraine và quân Nga đã liên tục đe dọa sự an toàn của địa điểm này.

---- Mykhailo Podolyak, cố vấn chính của Tổng thống Ukraine, cho biết Kyiv sẽ quyết định kết thúc chiến tranh khi nước này kết thúc “giải phóng các vùng lãnh thổ của mình” và yêu cầu Nga bồi thường. Podolyak viết trên Twitter: "Ukraine sẽ xác định thời hạn chiến tranh kết thúc bằng cách giải phóng các vùng lãnh thổ của mình. Cũng như sẽ đòi số tiền thanh toán bồi thường chiến tranh."

---- Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga đã cảnh báo Mỹ hôm thứ Sáu về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, rằng Mỹ đang bên bờ can dự trực tiếp vào cuộc chiến. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cũng chỉ ra học thuyết quân sự của Nga trong đó dự kiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước Nga.

Ryabkov nói: “Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Mỹ về những hậu quả có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục tràn ngập Ukraine bằng vũ khí." Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Ryabkov cảnh báo rằng "một biên độ rất hẹp ngăn cách Hoa Kỳ trở thành một bên trong cuộc xung đột không được tạo ra ảo tưởng cho các lực lượng chống Nga cuồng tín rằng mọi thứ sẽ vẫn như cũ nếu họ vượt qua nó."

Ông nhấn mạnh Nga sẽ đẩy mạnh tấn công ở Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu: “Nga có khả năng bảo vệ hoàn toàn các lợi ích của mình và các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt sẽ hoàn toàn đạt được."

Ông chỉ ra rằng học thuyết quân sự của Nga quy định rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có gây hấn với Nga và các đồng minh liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc một cuộc xâm lược liên quan đến vũ khí thông thường đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga.

Việc cung cấp nhiều bệ phóng đại pháo tầm xa HIMARS của Mỹ đã tăng cường khả năng tấn công của quân đội Ukraine, họ đã sử dụng chúng để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục tiêu khác. Các hệ thống gắn trên xe tải bắn phi đạn hành trình bằng GPS có khả năng tiếp cận mục tiêu cách xa 80 km (50 dặm).

Mỹ cho đến nay đã hạn chế cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn tầm xa hơn cho các bệ phóng HIMARS có thể tiếp cận mục tiêu lên đến 300 km (186 dặm) và có khả năng cho phép quân đội Ukraine tấn công các khu vực sâu bên trong nước Nga.

---- Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa Thành Đô, một thành phố phía tây nam với 21 triệu dân, sau khi số vụ COVID-19 tăng đột biến. Người dân được lệnh phải ở nhà, và khoảng 70% các chuyến bay đã bị đình chỉ đến và đi từ thành phố, nơi là trung tâm trung chuyển chính ở tỉnh Tứ Xuyên và là trung tâm kinh tế và chính phủ.

Thời gian bắt đầu học kỳ mới đã bị trì hoãn, mặc dù phương tiện giao thông công cộng vẫn tiếp tục hoạt động và công dân được phép rời thành phố nếu họ có nhu cầu đặc biệt. Theo quy định được công bố hôm thứ Năm, chỉ một thành viên trong mỗi gia đình có kết quả xét nghiệm vi rút âm tính trong vòng 24 giờ qua được phép ra ngoài mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm. Không có thông báo nào được đưa ra về thời điểm gỡ phong tỏa.

---- Trung tướng Steven Rudder, Tư lệnh Hoa Kỳ về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương nói với Nikkei Asia hôm thứ Sáu rằng hỏa tiễn tầm xa là chìa khóa để ngăn chặn chính sách quân sự mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Tướng này nói thêm rằng sự hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ hoạt động thù địch tiềm tàng nào từ phía Trung Quốc. TQ đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.

---- Các phụ tá của Tổng thống Donald Trump lúc đó hấp tấp và bí mật đóng gói đồ đạc của tổng thống khi Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, bởi vì Trump khẳng định ông sẽ không rời Bạch Ốc sau cuộc bầu cử năm 2020, theo bản tin của The New York Times .

Theo NY Times, các cựu quan chức Trump từng được phỏng vấn nói rằng họ không nhớ là đã nhìn thấy tài liệu đã được phân loại là MẬT đưa vào các hộp. Nhưng một số người nói rằng việc đóng gói phải diễn ra trong bí mật "để tránh bị Trump ra lệnh dừng lại, vì Trump vẫn tiếp tục khẳng định rằng Trump đã thắng cử".

NBC News đưa tin vào tháng 8/2022 rằng một khi Trump nhận ra thời gian làm Tổng thống của mình đã hết, Trump đã vội vã nhét hết tài liệu này đến tài liệu khác vào hộp giấy và chuyển chúng đến khu nhà Palm Beach của Trump. Politico tháng trước trích dẫn lời các cựu phụ tá cho biết Phòng Bầu dục và một phòng ăn riêng liền kề chỉ chật kín vào cuối tuần trước khi Trump rời Bạch Ốc.

---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho rằng Bộ Tư pháp có thể đã có cớ điều tra mạnh mẽ rằng cựu Tổng thống Trump đã lấy các tài liệu mật từ Bạch Ốc một cách bất hợp pháp. Barr đã được hỏi bởi John Roberts, người dẫn chương trình của Fox News trong một lần xuất hiện trên mạng hôm thứ Sáu: "Có lý do chính đáng nào để những tài liệu đó thuộc quyền sở hữu của cựu tổng thống không?"

Barr nói: "Không. Tôi không thể nghĩ ra lý do chính đáng tại sao đáng lẽ chúng phải được đưa ra khỏi chính phủ, rời khỏi chính phủ, nếu chúng là hồ sơ mật." Barr, người từng phục vụ dưới thời Trump, cho biết ông "hoài nghi" về những tuyên bố gần đây của Trump rằng ông đã giải mật tất cả các tài liệu được đề cập.

Barr nói: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó rất khó xảy ra. Và nếu trên thực tế, Trump đứng trên rất nhiều hộp, không biết thực sự có gì trong đó, và nói rằng tôi giải mật mọi thứ ở đây, thì đó sẽ là một hành vi lạm dụng và thể hiện sự liều lĩnh đến mức còn tệ hơn cả việc lấy chúng đi."

---- Bộ trưởng Hành chánh Michigan là Jocelyn Benson nói hôm thứ Năm rằng bà đang làm việc với cảnh sát để tìm ra xem cách nào mà một máy hỗ trợ cử tri bị đánh cắp đã lên bán trên mạng eBay, nơi nó được bán đấu giá với giá 1.200 đô la. Chiếc máy này, được sử dụng để hỗ trợ những cử tri cần trợ giúp điền vào lá phiếu của họ, đã bị mất tích khỏi thị trấn Colfax Township ở Quận Wexford vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2020.

Chiếc máy này đã được bán tại một cửa hàng Goodwill và được tài xế Uber là Ean Hutchison mua lại với giá 7,99 USD. Anh cho biết nhãn máy “Dominion Voting” đã thu hút sự quan tâm của anh. Anh ấy đã liệt kê nó trên eBay với tiêu đề, “Máy bỏ phiếu Dominion ImageCast X từ Michigan, sở hữu một phần lịch sử. Máy bỏ phiếu này là một trong số hàng nghìn chiếc được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020."

Chuyên gia về bầu cử, Harri Hursti, nói với CNN rằng ông đã mua nó với giá 1.200 USD sau đó và thông báo cho nhà chức trách. Không rõ bằng cách nào mà chiếc máy, lẽ ra phải được khóa và chìa khóa lưu giữ, cuối cùng lại thuộc về một tiệm Goodwill.

---- Một thẩm phán liên bang cho gỡ niêm phong hôm thứ Năm để công bố danh sách chi tiết về các hồ sơ FBI tịch thu từ trận bố ráp khu tư dinh của cựu Tổng thống Trump ở Palm Beach, Fla. Danh sách mới công khai này tiết lộ là Trump đã giữ các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm những tài liệu được đánh dấu bằng chữ "bí mật", "siêu mật" và "tối mật") nằm lộn xộn cùng với nhiều thứ đời thường, chưa được phân loại như tạp chí và báo chí. Sách và đồ vật được đánh dấu "các mặt hàng quần áo / quà tặng". Tất cả các vật phẩm đã bị FBI thu hồi ngày 8/8/2022 từ văn phòng Mar-a-Lago của Trump, hoặc từ 26 hộp được giữ trong một phòng lưu trữ tại bất động sản, theo báo Washington Post.

Tuy nhiên, đặc biệt đáng chú ý trong danh sách 11 trang là sự phân loại của rất nhiều tờ bìa hồ sơ bên trong trống trơn (empty folders): 71 được lấy từ văn phòng của Trump — bao gồm 43 tờ bìa được đánh dấu là "hồ sơ mật" và 28 được gắn nhãn "phải trả lại cho tùy viên quốc phòng" —Cũng như 19 tờ bìa hồ sơ khác từ phòng lưu trữ (5 trong số này là hồ sơ mật), với tổng số 90 xấp hồ sơ trống, theo Guardian. Điều không rõ ràng là các xấp hồ sơ đã trống khi Trump vận chuyển chúng từ Bạch Ốc đến Mar-a-Lago, hay có phải Trump đã lấy hồ sơ ra và chỉ để lại tờ bìa hồ sơ trống, hay ai khác đã chôm hồ sơ bên trong và để lại tờ bìa hồ sơ trống trơn, sau khi họ đến Florida.

Nhờ Đạo luật Hồ sơ Tổng thống năm 1978, tất cả những tài liệu đó, ngay cả những tài liệu bình thường (không mật), trên nguyên tắc đều phải được giao về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia khi Trump rời Bạch Ốc.

---- Ngay sau khi một thẩm phán liên bang công bố danh sách chi tiết của Bộ Tư pháp về các vật phẩm mà FBI tịch thu từ cuộc bố ráp Mar-a-Lago, các chuyên gia đã nói rằng đáng quan tâm nhất là có một số lượng lớn các xấp hồ sơ trống có ghi chữ "Hồ sơ mật." Nghĩa là chỉ còn tờ bìa vỏ bọc, trong khi các trang tài liệu mật bên trong bao hồ sơ đã biến mất.

Danh sách FBI tịch thu từ nhà Trump ghi là hơn 13.000 vật, trong đó hơn 100 xấp tài liệu được ghi bên tờ vỏ bọc hồ sơ là các mức độ hồ sơ mật khác nhau.

Cũng được liệt kê là “43 xấp hồ sơ trống có ghi bên ngoài vỏ hồ sơ là MẬT (CLASSIFIED), và “28 xấp hồ sơ trống có ghi bên ngoài vỏ hồ sơ là ‘Return to Staff Secretary/Military Aide" (Phải trả lại văn phòng Bộ Trưởng /Tùy viên quân sự)Glenn Kirschner, một cựu công tố viên liên bang 30 năm, đã viết trên Twitter về sự ngạc nhiên và lo lắng của mình. Kirschner cũng là nhà phân tích pháp lý của MSNBC / NBC News viết: "Tòa án vừa công bố một bản kiểm kê bằng chứng tội phạm bị thu giữ tại Mar-a-Lago. Hàng chục vổ hồ sơ TRỐNG có nhãn 'Mật' hoặc 'Phải trả lại văn phòng Bộ Trưởng /Tùy viên quân sự.' Trump đã không đóng gói các bao hồ sơ TRỐNG để mang theo đến Florida. Mọi thứ cứ từ tệ đến tệ hơn đến mức nguy hiểm khôn lường."Những người khác cũng bày tỏ sự lo lắng về các xấp hồ sơ trống. Andrew Weissmann, cựu Tổng cố vấn của FBI, người cũng từng là trưởng bộ phận gian lận tội phạm của Bộ Tư Pháp nhận xét: "Đó là những xấp hồ sơ trống chỉ còn vỏ hồ sơ ghi là MẬT mới đáng quan tâm nhất. Các trang giấy bên trong hồ sơ ở đâu? Trump đã làm gì với những thứ này?" Weissmann, cũng từng làm việc cho Cố vấn đặc biệt Robert Mueller, hỏi.

Cựu Cố vấn Đặc biệt của Bộ Quốc phòng Ryan Goodman đã viết: "Điều này cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý: "43 xấp hồ sơ trống với trang bìa ghi chữ MẬT. Trống rỗng. Hẳn là khá đáng báo động đối với cộng đồng tình báo Hoa Kỳ khi tiến hành đánh giá thiệt hại."

Luật sư an ninh quốc gia Brad Moss đã viết, "Câu hỏi đầu tiên FBI sẽ hỏi người có trong văn phòng của họ 43 xấp hồ sơ trống chỉ còn trang bìa ghi chữ HỒ SƠ MẬT là 'các tài liệu bên trong các trang bìa hồ sơ đó đi đâu? Tại sao. Có. Ở đó. Trống trơn?"

---- Một trường đạo ở Arkansas đã rửa tội cho 100 học sinh mà không có sự cho phép của phụ huynh — một số em đã tỏ ra tức giận vì bất ngờ. “Con gái tôi gọi điện cho tôi từ trường và nói,‘ Mẹ ơi, mẹ có thể mang quần áo khô cho con được không? Hôm nay con đã rửa tội báp têm", phụ huynh của một cô bé 11 tuổi nói với báo Fayetteville Observer. “Tôi đã nói,‘ CÁI GÌ?’”

Ít nhất ba phụ huynh đã phàn nàn với hiệu trưởng Học viện Northwood Temple Academy, người cho biết một số ít học sinh đã được lên kế hoạch để lãnh nhận bí tích và các em khác “bắt đầu đáp lại sự hiện diện của Thiên Chúa.” Trong một email, cô viết rằng tương lai sẽ cho các em liên lạc với cha mẹ để các em xin phép được rửa tội.

---- Phụ nữ trong lực lượng lao động đã trở lại mức như trước đại dịch: Tỷ lệ phụ nữ có việc làm trong độ tuổi từ 25 đến 54 đã giảm so với trước khi dịch COVID-19 lan vào Mỹ. Việc làm của họ đã tăng 0,8 điểm phần trăm vào tháng trước, theo Axios.

Trên thực tế, sự cải thiện mức độ việc làm của họ đứng đầu so với nam giới ở độ tuổi đó, những người vẫn thấp hơn khoảng 0,7 điểm phần trăm so với mức họ đã có vào tháng 2/2020.

---- Một người đàn ông cầm khẩu súng trường bị nghi là đã đánh bạn gái của y đã nổ súng đối đầu với các cảnh sát Anaheim, Quận Cam, hôm thứ Sáu. Tay súng tên là Gonzalo Dominguez, 35 tuổi, không bị thương trong vụ xả súng và bị cảnh sát tạm bắt giữ lúc 3:24 giờ sáng Thứ Sáu.

Theo cảnh sát Anaheim, nghi can bị bắt vì nghi ngờ bạo hành gia đình, đã tấn công bằng vũ khí chết người và đã hành hung một cảnh sát. Cảnh sát đã đáp ứng theo cú gọi cấp cứu trước lúc 12:20 giờ sáng đến giúp 1 nạn nhân bạo lực gia đình. Một phụ nữ 30 tuổi nói với cảnh sát rằng bạn trai của cô đã tấn công cô trong nhà của y, nơi y bị cáo buộc sở hữu nhiều khẩu súng.

---- Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở San Diego có thể lãnh án tù sau khi nhận tội đã nhận hối lộ hàng triệu USD để thực hiện các ca phẫu thuật cột sống tại một bệnh viện Long Beach hiện đã đóng cửa. Bộ Tư pháp cho biết BS Lokesh Tantuwaya, 55 tuổi, hôm thứ Năm đã nhận tội về một tội danh âm mưu gian lận dịch vụ trung thực và vi phạm quy chế Chống Huê Hồng của liên bang.

Ông sẽ bị ttuyên án vào ngày 9 tháng 12/2022 và đối mặt với án tối đa là 5 năm tù liên bang. Từ năm 2010 đến năm 2013, Tantuwaya đã nhận hối lộ 3,3 triệu USD từ Michael Drobot, chủ Bệnh viện Pacific Hospital ở Long Beach, để bác sĩ giải phẫu thần kinh sẽ thực hiện các thủ tục y khoa tại bệnh viện.

Cho đến nay, 23 người đã bị kết án trong đường dây gian lận y khoa này, kết thúc vào năm 2013 sau khi cảnh sát khám xét bệnh viện và y viện đã được bán đi vào cuối năm đó.

Thông cáo viết: “Drobot đã âm mưu với các bác sĩ, các bác sĩ chỉnh hình và nhà tiếp thị để trả lại tiền và hối lộ để đổi lại việc giới thiệu hàng nghìn bệnh nhân đến Bệnh viện Pacific Hospital để phẫu thuật cột sống và các dịch vụ y tế khác được chi trả chủ yếu thông qua hệ thống bồi thường (workers’ compensation) cho công nhân California. Trong 5 năm cuối cùng của nó, chương trình đã dẫn đến việc tính tiền hơn 500 triệu đô la hóa đơn y tế cho các ca phẫu thuật cột sống liên quan đến tiền huê hồng.”

---- Một nghi phạm thứ hai đã bị bắt liên quan đến một vụ cướp có vũ trang tại siêu thị 99 Ranch Market ở Rowland Heights, California, vào ngày 9 tháng 7/2022. Cảnh sát quận Los Angeles đã bắt Dangelo Thomas, 25 tuổi, tại Long Beach hôm Thứ Tư về tội cướp, sở hữu súng và vi phạm luật quản chế.

Các nhà chức trách đã thu hồi một khẩu súng ngắn cỡ nòng .45 đã nạp đạn và một khẩu súng lục 9mm đã nạp đạn trong quá trình khám xét nơi ở của Thomas ở Long Beach. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nghi phạm Thomas đang được tạm tha để quản chế cho một tội danh liên quan đến băng đảng trước đó liên quan đến súng.

Trước đó vào ngày 9 tháng 7/2022, khi một người đàn ông và một phụ nữ đang rời siêu thị và chất hàng mới mua vào xe của họ tại bãi đậu xe của chợ 99 Ranch Market ở Rowland Heights thì Thomas và Demoryie Watts, 21 tuổi, tới tấn công và cướp chiếc đồng hồ Rolex trị giá 60.000 đô la của nam nạn nhân. Hai hung thủ sau đó phóng chạy trên một chiếc Dodge Challenger màu trắng. Các nạn nhân bị thương nhẹ. Watts trước đó đã bị bắt vào ngày 12 tháng 8/2022 tại nhà ở Lancaster.

---- Dennis Tri Gia Dang, 32 tuổi, đã bắn hạ chủ 1 đường dây cá độ mà Dang gọi là "chú" trong xe của Dang khi cả hai gặp nhau ở bãi đậu xe ở Huntington Beach, Quận Cam, để thảo luận về khoản nợ cờ bạc của y, theo lời 1 công tố nói với các bồi thẩm viên hôm thứ Tư, nhưng luật sư của bị cáo cho biết thân chủ của y đã hành động chỉ để tự vệ.

Dennis Tri Gia Dang bị truy tố tội giết người với mức án gia trọng cho tội xả súng gây thương tích lớn và sử dụng súng vào mục đích cá nhân. Y bị truy tố tội bắn chết Linh Hồ, 48 tuổi, cư dân Westminster vào khoảng 12:15 chiều ngày 20/10/2019, tại góc đường Magnolia và đại lộ Warner.

Cha của bị cáo, Jimmy Dang, là "bạn tốt của ông Hồ", Phó Biện lý cấp cao Janine Madera cho biết, người nói thêm rằng ông Hồ kiếm sống bằng nghề kinh doanh một đường dây cá độ và điều hành một "hoạt động chặt chẽ".

Trong khi đó Dennis Dang hoạt động như một nhà cái "trung gian", tuyển dụng những người cá cược và đòi nợ cho Ho, theo Madera nói: "Bị cáo đã bắn ông Hồ tại ngôi chùa trong khi y đang ngồi trên xe của nạn nhân trong một bãi đậu xe bên cạnh một tiệm phở, theo lời Madera nói.

Hai người [Dang và Ho] đã làm việc cùng nhau trong khoảng 8 năm và Đăng thường nợ ông chủ của mình khoảng 10.000 đến 20.000 USD, "trong thế giới cờ bạc con số đó thực sự là chuyện thường ngày", nhưng cả hai đã gặp vấn đề khi khoản nợ của Đăng tăng lên khoảng 55.000 USD, Madera nói. Hai người [Dang và Ho] đã gây lộn nhau trong khi ngồi trên chiếc xe hiệu Escalade, trước khi xảy ra vụ nổ súng.

---- Nấm khô đang bị thu hồi ở 15 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi kiểm tra phát hiện vi khuẩn salmonella trong bao bì sản phẩm. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, Bộ Y tế Maryland đã tìm thấy vi khuẩn này trong cuộc kiểm tra định kỳ. Công ty Tai Phat Wholesalers, LLC của Capitol Heights, Md., đã thu hồi bốn loại gói "Three Coins Dried Mushrooms" ("Nấm Khô Ba Đồng Tiền") do có khả năng nhiễm khuẩn salmonella, FDA cho biết.

Các loại nấm đang được thu hồi ở Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee và Virginia. Bộ Y tế Maryland kiểm tra định kỳ đã tìm thấy sự hiện diện của vi khuẩn salmonella. Cho đến nay, chưa có báo cáo về trường hợp bệnh do ăn những loại nấm này.

Ăn phải vi khuẩn salmonella có thể gây sốt, tiêu chảy, co thắt dạ dày, buồn nôn và nôn. Quá trình phục hồi mất khoảng một tuần. Nhưng ở một số người có hệ miễn dịch suy yếu, người trẻ và người cao tuổi, vi khuẩn Salmonella có thể gây tử vong. Theo FDA, việc bán các sản phẩm này đã dừng lại trong khi Tai Phat Wholesalers và bộ phận y tế của Maryland điều tra.

---- Nhật Bản: Hái trộm 2.000 quả lê, 3 người VN bị bắt. Theo đài NHK tiếng Việt. Đến hôm 1/9, cảnh sát đã bắt 3 người Việt Nam vì hái trộm khoảng 2.000 quả lê ở thành phố Shimotsuma, tỉnh Ibaraki hồi tháng 8. Theo cảnh sát, 3 người bị nghi hái trộm khoảng 2.000 quả lê ở 2 cánh đồng lê gây thiệt hại trị giá 600.000 yên, trong thời gian từ ngày 9/8 đến ngày 10/8. Sau quá trình điều tra, 3 người đã thừa nhận các cáo buộc.

Trong tỉnh Tochigi, mùa hè năm nay cũng liên tiếp xảy ra thiệt hại tương tự ở vài nơi trong đó có thành phố Sano. Tổng cộng hơn 3.700 quả đào đã bị lấy trộm. Cảnh sát nhận định có khả năng 3 người có liên quan đến hành vi phạm tội này và đang điều tra chi tiết.

---- Theo bàn tin CBC của Canada, cảnh sát thị trấn Winnipeg đang điều tra trường hợp một người đàn ông 66 tuổi được tìm thấy bị giết trong một căn phòng trong một tòa nhà dân cư ở West End vào sáng thứ Năm. Cảnh sát Winnipeg cho biết cảnh sát đã được gọi đến tòa nhà trên Home Street gần Đại lộ Sargent trước 8 giờ sáng, với báo cáo về một người đàn ông bị thương nặng được tìm thấy bên trong một căn phòng.

Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy xác của Son Minh Nguyen. Cảnh sát cho biết cái chết của người đàn ông Winnipeg được cho là một vụ giết người. Cái chết của Nguyễn là vụ giết người thứ 36 trong năm của thành phố. Cảnh sát nói, bất kỳ ai có thông tin có thể giúp các nhà điều tra án mạng được yêu cầu gọi 204-986-6508 hoặc Crime Stoppers theo số 204-786-8477.

---- Theo tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Thứ Trưởng Ngoại Giao về Kiểm soát Vũ khí và là Đại sứ An ninh Quốc tế Bonnie D. Jenkins sẽ đến Philippines, Việt Nam và Singapore từ ngày 5 đến 14/9/2022 để gặp các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ nhằm mở rộng hợp tác về an ninh y tế toàn cầu, chống phổ biến vũ khí, tiêu hủy vũ khí thông thường, đối tác hạt nhân dân sự, kiểm soát xuất khẩu, thương mại chiến lược và việc thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, tất cả các yếu tố chính trong cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Tại Manila, Philippines, ngày 5-7 tháng 9, Thứ trưởng Jenkins sẽ gặp các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự, kiểm soát thương mại chiến lược và an ninh y tế toàn cầu.

Tại Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 8 đến 10 tháng 9, Thứ trưởng Jenkins sẽ gặp các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận về an ninh hàng không và biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình và các nỗ lực hợp tác nhằm mở rộng hơn nữa sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong tất cả các giai đoạn xây dựng hòa bình.

Rồi đến Quảng Trị, Việt Nam, Thứ trưởng Jenkins sẽ thăm các địa điểm tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại. Trong thời gian ở đó, cô sẽ quan sát hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ, thăm Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị và gặp những phụ nữ làm công việc rà phá bom mìn.

Tại Singapore, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9, Thứ Trưởng Jenkins sẽ gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về các vấn đề trên phạm vi rộng bao gồm thương mại chiến lược và kiểm soát xuất cảng.

---- HỎI 1: Tỷ lệ dân Mỹ từng bị một người cầm súng hăm dọa hay từng là nạn nhân 1 vụ xả súng?

ĐÁP 1: Có 21% dân Mỹ bị như thế. Khoảng 2 trong số 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng họ hoặc ai đó gần gũi với họ đã từng có kinh nghiệm cá nhân về bạo lực súng đạn, theo một cuộc thăm dò gần đây cho thấy những người trưởng thành Da đen và gốc Tây Ban Nha đặc biệt có khả năng bị bạo lực súng chạm vào cuộc sống của họ.

Cuộc thăm dò của Trường Chính sách Công (University of Chicago Harris School of Public Policy) của Đại học Chicago Harris và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC cho thấy 54% người Mỹ da đen và 27% người Mỹ gốc Tây Ban Nha báo cáo rằng họ hoặc một người bạn thân hoặc thành viên gia đình đã trải qua bạo lực súng đạn trong năm năm qua, so với 13% của người Mỹ da trắng. Nhìn chung, 21% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết có mối liên hệ cá nhân với bạo lực súng, chẳng hạn như bị đe dọa bằng súng hoặc là nạn nhân của một vụ xả súng.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/poll-black-hispanic-americans-susceptible-gun-violence-rcna45891

---- HỎI 2: Canada tựu trường, phụ huynh năm nay xài nhiều hơn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới của Yahoo / Maru Public Opinion, một phần ba số phụ huynh Canada được khảo sát (32%) nói rằng họ đang chi tiêu nhiều hơn trong năm nay cho việc mua sắm tựu trường so với năm ngoái và gần như tất cả (89%) cho biết lạm phát đang có tác động đến chi tiêu của trường học.

Chi phí tăng cao đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều phụ huynh săn lùng các ưu đãi trên các mặt hàng như quần áo, đồ dùng học tập và đồ điện tử. Cứ 10 người được hỏi thì có 4 người (42%) nói rằng họ đang ngày càng chuyển sang sử dụng các thương hiệu giảm giá và kéo giãn ngân sách gia đình do giá cả tăng vọt. Gần một nửa cho biết họ đã đặt ngân sách khiêm tốn cho việc mua sắm tựu trường năm nay, trong khi 11% không quan tâm đến việc chi tiêu.

Chi tiết:

https://sports.yahoo.com/parents-spending-more-on-back-to-school-shopping-as-costs-rise-survey-120059953.html

.