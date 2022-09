Chủ đề chính của bài diễn văn đêm Thứ Năm của Biden: kêu gọi dân Mỹ quăng bỏ chủ nghĩa Trump và hãy đấu tranh để cứu nền dân chủ Mỹ.

- Tổng thống Biden đọc diễn văn, kêu gọi quăng bỏ chủ nghĩa Trump và hãy đấu tranh để cứu nền dân chủ Mỹ.

- Trump lên mạng, gõ bàn phím, chụp mũ Biden mất trí, vu khống Biden hăm dọa sử dụng vũ lực quân sự.

- Thomas Webster (dự bạo loạn 6/1/2021, đánh cảnh sát) bị xử 10 năm tù, khóc, nói ân hận, xin các con hãy từ bố

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn thư mời Newt Gingrich điều trần về nỗ lực lật ngược bầu cử 2000. Ủy ban có email Gingrich cố vấn Bạch Ốc: hãy quảng cáo TV, cứ bịa đặt có gian lận bầu cử, xúi lập đại cử tri giả mạo.

- Một ủy ban Hạ viện sẽ nhận hồ sơ tài chính và thuế mà Trump đã giấu nhiều thập niên

- Trump: nếu đắc cử Tổng Thống 2024 sẽ ân xá tất cả những người tham dự bạo loạn 6/1/2022

- Thẩm phán Aileen Cannon: hoãn vụ Giám sát đặc biệt để xét hồ sơ mật FBI tịch thu ở tư dinh Trump

- Tòa: TNS Lindsey O. Graham phải ra trả lời đại bồi thẩm đoàn Georgia vụ xúi Goergia lật ngược bầu cử 2020

- Bà Ginni Thomas (vợ Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas) đã xúi 2 tiểu bang lật kết quả bầu cử 2020

- Đảng Cộng hòa báo động thiếu tiền vì ông tý phú tài trợ chết, bà quả phụ siết tiền nhỏ giọt

- Cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết tội gian lận bầu cử, thêm 3 năm tù, tổng cộng 17 năm tù

- Các phi công trong giờ nghỉ của 6 hãng hàng không biểu tình tại 13 sân bay, đòi tăng quyền lợi

- Texas: 1 cậu nhóc 4 tuổi mang súng lục đã nạp đạn vào trường, làm cho bố bị bắt và truy tố

- Các quận nông thôn California sẽ có Internet tốc độ cao nhờ tài trợ trị giá 2,7 triệu đô la.

- California: giếng dầu phải cách nhà, trường, khu dân cư ít nhất 975 mét

- Quận Cam: Giá xăng giảm liên tục.

- Dân Việt tốn 1,1 tháng lương để mua 1 smartphone phổ thông, tốn 2,2 tháng lương để mua chiếc tầm trung.

- HỎI 1: Đụng xe chết người ở đô thị nhiều hơn ở đường quê? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân Mỹ nói bố ráp nhà Trump là hợp lý? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM ---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã yêu cầu cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich tự nguyện tới điều trần về vai trò của ông trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ủy ban đã yêu cầu như thế trong một lá thư đề ngày thứ Năm 1/9/2022, nêu rõ họ có thông tin cho thấy Gingrich biết về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử, dẫn đến cuộc bạo loạn 6/1/2021.

Thông tin mà ủy ban có được có cả các email mà Gingrich trao đổi với các cố vấn cấp cao của Trump, trong đó có con rể của Trump, Jared Kushner, trong đó Gingrich khuyên về các quảng cáo truyền hình "cứ lặp đi lặp lại những lời bịa đặt về gian lận bầu cử 2020," theo Dân biểu Chủ tịch ủy ban Bennie Thompson, D-Miss., viết trong thư.

Theo Thompson, các quảng cáo TV khuyến khích công chúng liên hệ với các quan chức tiểu bang của họ và gây áp lực buộc họ phải thách thức kết quả bầu cử với mục đích lật ngược, và được phát sóng cho đến ngày 14/12/2020, khi các đại cử tri (cử tri đoàn) từ mỗi tiểu bang gặp nhau để bỏ phiếu bầu tổng thống mà tiểu bang đã chọn.

Theo Thompson, Gingrich đã viết trong các email thúc giục ban vận động của Trump phát ra các quảng cáo khuếch đại các lời bịa đặt của cựu Trump và những người khác rằng các nhân viên bầu cử đã lén lút đưa vali đầy các phiếu bầu giả vào địa điểm kiểm phiếu ở Georgia. Các quan chức đã điều tra vụ bịa đặt đó, và thấy nó là vô căn cứ và chiếc vali thực chất là một hộp khóa phiếu chính thức.

Chủ tịch ủy ban cũng cho biết họ có thông tin kết nối Gingrich với nỗ lực soạn danh sách các đại cử tri giả bỏ phiếu cho Trump ở các tiểu bang mà Tổng thống Joe Biden thắng được, bao gồm một email mà Gingrich đã gửi vào đêm bạo loạn cho Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows về nỗ lực đảo chánh bằng đại cử tri giả. Thompson đã yêu cầu Gingrich tự nguyện vào một cuộc phỏng vấn có biên bản với Ủy ban trong tuần lễ ngày 19/9/2022.

----- Sau khi Joe Biden có một bài diễn văn xúc động vào tối thứ Năm tố cáo Trump và thủ hạ là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, Trump lên mạng Truth Social gõ bàn phím bắn ra một đòn trả đũa kiểu vu khống: “Nếu bạn nhìn vào từ ngữ và ý nghĩa của bài diễn văn khó hiểu và giận dữ Biden đọc tối nay, Biden đã hăm dọa Mỹ, kể cả việc có thể sử dụng vũ lực quân sự. Biden hẳn bị mất trí, hoặc bị chứng lãng trí giai đoạn cuối!"

---- Tổng thống Biden đã sử dụng các từ "cực đoan", "người cực đoan" hoặc "chủ nghĩa cực đoan" tới 6 lần; một số chữ đồng nghĩa "nổi loạn" tới 3 lần; từ viết tắt "MAGA" (thường là "MAGA Cộng hòa" hoặc "Quân Lực MAGA") tới 13 lần; và Biden đã gọi tên Trump 3 lần trong bài diễn văn trước quốc dân từ Hội trường Independence Hall của Philadelphia vào tối thứ Năm.

Đó là chủ đề chính của bài diễn văn của Biden: kêu gọi dân Mỹ quăng bỏ chủ nghĩa Trump và hãy đấu tranh để cứu nền dân chủ Mỹ. Biden nói: “Tôi tin rằng nước Mỹ đang ở một khúc quanh, một trong những thời điểm quyết định mọi thứ sau này. Và bây giờ, nước Mỹ phải lựa chọn tiến lên hay lùi lại, xây dựng tương lai hoặc chìm trong ám ảnh về quá khứ, trở thành một quốc gia của hy vọng và thống nhất và lạc quan hay là một quốc gia của nỗi sợ hãi, chia rẽ và đầy bóng tối."

"Chúng ta là một quốc gia phức tạp lớn, nhưng nền dân chủ chỉ tồn tại nếu chúng ta, người dân, tôn trọng hàng rào bảo vệ của nền Cộng hòa. Chỉ khi, người dân chúng ta chấp nhận kết quả của các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chỉ khi, người dân chúng ta nhìn nhận chính trị, không phải là chiến tranh tổng lực, mà là trung gian cho những khác biệt của chúng ta. Nền dân chủ không thể tồn tại nếu một bên tin rằng chỉ có hai kết quả cho một cuộc bầu cử: Hoặc họ thắng hoặc họ bị gian lận."

"Hãy nhìn xem, với tư cách là tổng thống của quý vị, tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta bằng toàn lực và tôi đang kêu gọi mọi người Mỹ tham gia cùng tôi. Trong suốt lịch sử của chúng ta, nước Mỹ thường đạt được tiến bộ lớn nhất sau một số thời điểm đen tối nhất của chúng ta giống như bạn đang nghe qua tiếng loa đó. Tôi tin rằng chúng ta có thể và phải làm điều đó một lần nữa, và chúng ta đang như vậy." (chú ý: thỉnh thoảng có một người hét lớn những lời tục tĩu chửi Biden nhưng Biden không cho cảnh sát lôi người này ra.)

"Hãy nhìn xem, tôi biết năm ngoái, vài năm thật khó khăn, nhưng ngày nay COVID không còn kiểm soát cuộc sống của chúng ta nữa. Nhiều người Mỹ đang làm việc hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp đang phát triển, trường học của chúng ta mở cửa, hàng triệu người Mỹ đã thoát khỏi đói nghèo. Hàng triệu cựu chiến binh từng tiếp xúc với những hố bỏng độc hại giờ đây sẽ nhận được những gì họ xứng đáng được đền bù cho gia đình. Sản xuất của Mỹ đã trở nên sống động trên khắp vùng đất trung tâm và tương lai sẽ được tạo ra ở Mỹ, bất kể những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng và cực đoan nói gì."

"Hãy nhìn xem, nền dân chủ của chúng ta không hoàn hảo. Nó luôn như vậy. Bất chấp những người mà bạn nghe thấy ở phía bên kia đó (ám chỉ MAGA Trump). Họ có quyền phẫn nộ. Đây là một nền dân chủ. Nhưng lịch sử và lẽ thường cho chúng ta biết rằng cơ hội, tự do và công lý cho tất cả mọi người hầu như sẽ tới trong một nền dân chủ...."

Bài diễn văn của Tổng thống Biden trong đêm thứ Năm liên tục bị gián đoạn bởi một người nói lớn tiếng hô vang "[Chửi thề] Joe Biden!" (“Fuck Joe Biden!” ) Người ta có thể nghe thấy nhiều lần y hét qua các video truyền hình trong bài diễn văn kéo dài 24 phút của tổng thống Biden, và cả trong video trên Bạch Ốc.

Xem video dài 20 giây:



https://youtu.be/a82jJVRZPts

---- Thomas Webster, cựu cảnh sát thành phố New York, đã khóc nức nở trước tòa khi thẩm phán nói với y rằng y sẽ lãnh mức án cao kỷ lục 10 năm tù vì đánh một cảnh sát trong khi tham dự bạo loạn 6/1/2021. Webster khóc: “Tôi chỉ ước những sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 không xảy ra.”

Y tiếp tục nói rằng y đã nói với các con là hãy từ cha, và y nói y hối tiếc về vụ tấn công 6/1/2021: “Có lẽ đất nước của chúng ta sẽ không bị chia cắt như ngày nay nếu ngày 6 tháng 1 đã không xảy ra." Webster sau đó giải thích rằng sự xấu hổ mà y đã trải qua sẽ còn bi thảm hơn cả việc ngồi tù. Sau đó, Webster kết luận, "Tôi xin lỗi."

---- Cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết tội gian lận bầu cử và bị tuyên án thêm 3 năm tù hôm thứ Sáu. Đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng sau đó đã bị quân đội chính quyền lật đổ và bắt giam trong một cuộc đảo chính vào tháng 2/2021. Bà đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử. Từ khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự, bà Suu Kyi đã bị kết án tổng cộng 17 năm tù với các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

---- Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Donald Trump và công ty kế toán Mazars USA để Ủy ban nhật một số hồ sơ tài chính và thuế của Trump, những hồ sơ mà Trump giấu nhiều thâp niên.

Dân Biểu Carolyn Maloney, chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách, cho biết: “Sau nhiều chiến thắng trước tòa, tôi hài lòng rằng ủy ban của tôi đã đạt được thỏa thuận để có được các tài liệu tài chính quan trọng mà cựu Tổng thống Trump đã đấu tranh trong nhiều năm để che giấu Quốc hội”.

---- Trump cho biết sẽ xem xét "rất nghiêm túc" để ân xá hoàn toàn cho những người bị tòa kết tội liên quan đến việc xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021, nếu Trump quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Wendy Bell vào thứ Năm, Trump nói rằng ông sẽ xem xét điều đó “rất mạnh mẽ và rất có ý như thế”. Trump cũng nói Trump đã “hỗ trợ tài chính” cho một số bị cáo có mặt tại văn phòng của ông chỉ vài ngày trước.

Trump nói: “Tôi đang hỗ trợ tài chính cho những người thật đáng tuyệt vời và họ đã thực sự ở văn phòng của tôi hai ngày trước, vì vậy họ đang ở trong tâm trí tôi rất nhiều. Thật là hổ thẹn vì những gì người ta đã làm đối với họ. Những gì người ta đã làm với những người này thật đáng hổ thẹn.”

Trong khi Trump nói mập mờ về một cuộc tranh cử tổng thống tiềm năng vào năm 2024, Trump cụ thể không nói rõ ràng trong cuộc phỏng vấn.---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã từ chối đưa ra quyết định ngay lập tức trong một thỉnh nguyện do Trump đưa ra. Thẩm phán Aileen Cannon cho biết bà sẽ đưa ra phán quyết vào một thời điểm nào đó về việc có cần chỉ định người được gọi là Giám sát đặc biệt để xem xét việc xử lý các hồ sơ bị FBI tịch thu tại Mar-a- Lago. Bộ Tư Pháp nói không cần tới người Giám sát đặc biệt vì các hồ sơ mật là của chính phủ, không phải của Trump. Thẩm phán không nói rõ khi nào bà có thể đưa ra phán quyết.---- Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham (Cộng Hòa-SC) phải xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt Georgia đang điều tra những nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo phán lệnh hôm Thứ Năm của một thẩm phán liên bang.Nhưng thẩm phán giới hạn phạm vi câu hỏi mà các công tố viên có thể hỏi, thừa nhận tuyên bố của Graham rằng tư cách thượng nghị sĩ đương nhiệm cho phép Graham được bảo vệ. Biện Lý quận Fulton Fani Willis, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, đã viết trong tài liệu tòa án rằng quận muốn thẩm vấn Graham về các cuộc điện thoại mà Graham đã gọi cho các quan chức bầu cử của tiểu bang bao gồm cả Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger.

---- Bà Ginni Thomas (vợ của thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas) đã thúc giục các nhà lập pháp Wisconsin lật ngược kết quả bầu cử 2020 bên cạnh những nỗ lực tương tự mà bà đã thực hiện ở Arizona. Bà đã gửi email cho 29 dân cử tiểu bang Arizona, một số trong số họ hai lần, trong nhiều tuần sau khi Donald Trump thua cuộc bầu cử, yêu cầu họ dành chiến thắng phiếu phổ thông của Biden và chọn đại cử tri [giả mạo] của riêng họ, và các email mới cho thấy rằng bà cũng đã gửi tin nhắn đến Thượng nghị sĩ tiểu bang Wisconsin Kathy Bernier và Dân Biểu tiểu bang Gary Tauchen yêu cầu họ làm điều tương tự, theo báo Washington Post đưa tin.

Thomas nói trong email gửi ngày 9 tháng 11/2020, hai ngày sau khi các tổ chức truyền thông lớn nói Biden đã thắng cử. “Hãy suy ngẫm về thẩm quyền tuyệt vời mà Hiến pháp của chúng ta trao cho bạn. Và sau đó, hãy hành động để đảm bảo rằng một nhóm Đại cử tri sạch sẽ được chọn cho tiểu bang của chúng ta."

Báo WP có được email gửi cho Bernier, lúc đó là chủ tịch ủy ban bầu cử Thượng viện, cho thấy bà Bernier nhận được tin nhắn lúc 10:47 sáng, gần như cùng thời điểm các nhà lập pháp Arizona nhận được tin nhắn từ Thomas và email gửi cho Tauchen là được nhóm cơ quan giám sát Documented và cung cấp cho báo.

Thomas cũng đã liên lạc với Mark Meadows, khi đó là chánh văn phòng của Trump, để thảo luận về cách lật ngược kết quả bầu cử và bà đã liên lạc trong thời gian hậu bầu cử với luật sư cánh hữu John Eastman, người được cho là đã vẽ ra cái gọi là "bản ghi nhớ cuộc đảo chính" đã kêu gọi phó tổng thống khi đó là Mike Pence gạt bỏ kết quả Đại cử tri đoàn và công nhận một số đại cử tri ủng hộ Trump.

---- Đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên đã dựa vào ông trùm sòng bạc tỷ phú quá cố Sheldon Adelson để tài trợ cho các cuộc tranh cử vào quốc hội và tổng thống - nhưng giờ đây số tiền mà ông từng cung cấp dường như đã cạn kiệt.

Bloomberg loan tin rằng người vợ góa của Adelson, bà Miriam Adelson, đã do dự trong việc phân chia số tiền khổng lồ mà chồng bà đã cung cấp trước khi ông qua đời vào đầu năm 2021, để lại những gì mà hãng tin này gọi là "lỗ hổng tài chính" đối với Cộng Hòa. Trên thực tế, số tiền duy nhất mà bà Adelson đã trao trong năm nay là 5 triệu đô la cho Quỹ Congressional Leadership Fund, một siêu ủy ban PAC dành riêng cho giúp các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử.

Để so sánh, Bloomberg nói rằng ông bà Adelsons đã chi hơn nửa tỷ đô la cho các siêu ủy ban PAC ủng hộ Cộng Hòa chỉ trong thập niên qua. Nhà tài trợ hàng đầu của Cộng Hòa, Dan Eberhart đã công khai thú nhận rằng không có tiền mặt của Adelson, Cộng Hòa sẽ thê thảm trong bầu cử tháng 11 này.

---- Các phi công trong giờ nghỉ của 6 hãng hàng không đã đứng biểu tình hôm Thứ Năm 1/9/2022 tại các sân bay toàn quốc trước kỳ nghỉ cuối tuần bận rộn của Ngày Lễ Lao động để đòi cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi.

Cuộc biểu tình 1 ngày được tổ chức bởi Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA), tổ chức đại diện cho hàng nghìn phi công tại các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ và diễn ra vào cuối mùa du lịch hè hỗn loạn. Theo quy định liên bang, các phi công không được đình công khi đang làm nhiệm vụ và việc các phi công trong giờ nghỉ biểu tình hôm thứ Năm không ảnh hưởng đến hoạt động bay.

ALPA đã tổ chức biểu tình như thế tại 13 sân bay lớn trên cả nước, 11 trong số đó là sân bay trung tâm của các hãng hàng không lớn. Công đoàn cho biết các phi công của Delta Air Lines, Endeavour Air, JetBlue, Sun Country, Spirit Airlines và United Airlines đã tham gia.

---- Một cậu bé 4 tuổi ở Texas đã mang theo khẩu súng lục đã nạp đạn đến trường khi kỳ nghỉ hè ở Mỹ kết thúc. Sự sợ hãi hôm thứ Tư ở thị trấn Corpus Christi xảy ra 2 ngày sau một vụ tương tự ở Arizona, lúc đó liên quan đến một đứa trẻ 7 tuổi.

Trong trường hợp ở Texas, một cảnh sát làm việc tại trường "đã gọi điện để được hỗ trợ tư vấn rằng một học sinh 4 tuổi đang sở hữu một khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong khuôn viên trường", theo 1 tuyên bố của cảnh sát.

Cảnh sát đã tịch thu khẩu súng của cậu nhóc. Cha mẹ của đứa trẻ được xác định là chủ nhân của khẩu súng và người cha, 30 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội làm cho trẻ em có thể tiếp cận khẩu súng và bỏ rơi hoặc gây nguy hiểm cho một đứa trẻ.

---- Các quận nông thôn của California sẽ sớm thiết lập cơ sở hạ tầng băng thông rộng để nối Internet tốc độ cao cho cộng đồng của họ, tất cả được cung cấp bởi một khoản tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ trị giá 2,7 triệu đô la.

Vào ngày 23/8/2022, Cục Quản lý Phát triển Kinh tế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (EDA) đã thông báo về việc trao tài trợ cho Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan) thông qua một chương trình phát triển các kế hoạch đường truyền băng thông rộng.

Golden State Finance Authority (GSFA) sẽ đóng vai trò là cơ quan quản lý tài trợ cho các quỹ lập kế hoạch này, hỗ trợ toàn quận trong nền tảng để triển khai cơ sở hạ tầng băng thông rộng trong cộng đồng của họ.

---- Các nhà lập pháp California hôm thứ Tư đã gửi một dự luật lên thống đốc để sẽ áp đặt một vùng ngăn cách trên toàn tiểu bang để tách nhà, trường học, bệnh viện và các khu vực đông dân cư khác xa khỏi các giếng dầu và khí đốt mới.

Dự luật 1137 của Thượng viện sẽ cấm California Geologic Energy Management Division phê duyệt một giếng dầu mới trong phạm vi 3.200 feet (975 mét) của các khu dân cư, nhưng sẽ không cấm các giếng hiện có trong các khu vực đó.

Luật này là một phần của gói khí hậu rộng lớn hơn mà Thống đốc Gavin Newsom đã tán thành trong những tuần gần đây. California là tiểu bang sản xuất dầu lớn thứ 7 ở Hoa Kỳ nhưng chưa có quy định về việc các giếng dầu đang hoạt động phải cách các khu vực đông dân cư bao xa.

Theo một phân tích của Liên minh FracTracker phi lợi nhuận, hơn 2 triệu người sống trong phạm vi 2.500 feet (762 mét) xung quanh một giếng dầu và khí đốt đang hoạt động và thêm 5 triệu, tương đương 14% dân số California, sống trong vòng 1 dặm.

---- Giá xăng trung bình ở Quận Los Angeles giảm hôm thứ Năm lần thứ 77 trong 79 ngày qua kể từ khi lập kỷ lục, giảm 9/10 xu xuống còn 5,253 đô la, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 3/2022.

Giá trung bình đã giảm 1,207 đô la kể từ khi tăng lên mức kỷ lục 6,462 đô la vào ngày 14 tháng 6, bao gồm 6/10 xu hôm thứ Tư, theo số liệu từ AAA và Dịch vụ Thông tin Giá Dầu.

Giá trung bình tại Quận Cam hôm thứ Năm giảm 1/2 xu xuống còn $5,168/gallon. Nó đã giảm 1,242 đô kể từ khi tăng lên mức kỷ lục $6,41/gallon vào ngày 12 tháng 6. Giá trung bình của Quận Cam đã giảm 4 xu so với tuần trước và giảm hơn 37,6 xu so với một tháng trước, nhưng là giảm 79,9 xu/gallon so với một năm trước.

---- Dân Việt tốn 1,1 tháng lương để mua 1 smartphone phổ thông, tốn 2,2 tháng lương để mua chiếc tầm trung. Theo Báo Pháp Luật. Theo thống kê của iPrice, ngay cả một chiếc smartphone phổ thông cũng là một khoản đầu tư tốn kém với mức giá tương đương 1,1 tháng lương trung bình của một người lao động tại VN. Và tốn 2,2 tháng lương để mua chiếc tầm trung, tốn 5,6 tháng lương để mua chiếc smartphone cao cấp.

---- HỎI 1: Đụng xe chết người ở đô thị nhiều hơn ở đường quê?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo số liệu mới, số vụ tai nạn xe hơi chết người trên đường phố ở các thành phố Hoa Kỳ hiện nhiều hơn tổng số người thiệt mạng trên các đường quê. Tổ chức AAA về An toàn Giao thông đã ra bản tóm tắt nghiên cứu dài 13 trang vào thứ Tư, trong đó cũng nói rằng tốc độ đang trở thành một yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến các vụ tai nạn xe hơi.

Theo các số liệu, khoảng 19.600 người chết vì tai nạn ở đường đô thị trong năm 2019 - và 16.300 người thiệt mạng trên đường quê. Trong số 9.500 trường hợp tử vong do tốc độ gây ra, 54% xảy ra trên đường đô thị.

Theo số liệu của liên bang, gần 9.600 người chết vì tai nạn giao thông trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 7% so với quý 1 năm 2021 và là con số cao nhất trong quý đầu tiên kể từ năm 2002. Trong cả năm 2021, khoảng 43.000 người chết vì tai nạn giao thông và tử vong liên quan đến tốc độ tăng 5%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/09/01/aaa-traffic-deaths-urban-rural/1111662040514/

---- HỎI 2: Đa số dân Mỹ nói bố ráp nhà Trump là hợp lý?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn một nửa số người được hỏi trong một cuộc thăm dò mới cho biết họ nghĩ việc FBI khám xét nhà ở Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump là phù hợp.

Trong cuộc thăm dò của Wall Street Journal được công bố hôm thứ Năm, 52% đồng ý với tuyên bố rằng cuộc khám xét là "một phần của cuộc điều tra hợp pháp và thích hợp" để xác định xem Trump có giữ một cách bất hợp pháp các tài liệu mật tại nơi ở của ông ở Florida hay không.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/3623865-most-in-new-poll-say-fbi-search-of-trump-home-was-appropriate/

.