Mỹ: Thêm 313,000 Việc Làm, FED Sẽ Tăng Lãi Suất 4 Lần

WASHINGTON - Phúc trình về việc làm Tháng 2 là thành tích lớn - thống kê của Bộ lao động ghi: nền kinh tế trong nước tạo ra 313,000 việc làm phi nông nghiệp và tỉ lệ thất nghiệp vẫn là ổn định ở mức 4.1% trong 5 tháng liên tiếp.Trong 3 tháng trước, thị trường lao động tạo ra trung bình 242,000 việc/tháng.Sổ luơng tháng qua là lớn nhất kể từ Tháng 7-2016.Kinh tế gia phỏng đoán 205,000 việc làm mới trong tháng qua.Nhưng, sức tăng của tiền luơng gây thất vọng, chỉ tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 2.6% so với năm truớc. Kinh tế gia phỏng đoán tăng 0.2% so với tháng trước và tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước.Mức luơng là trọng tâm chú ý của giới đầu tư – luơng tăng làm tỉ lệ lạm phát tăng, có thể khiến Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất căn bản mạnh hơn ước luợng của thị trường.Mặt khác, kinh tế gia Jed Kolko làm việc tại hãng Indeed nhận xét: hạng tuổi tích cực từ 25 đến 54 chiếm 79.3% lực luợng lao động sản xuất là cao nhất từ giữa năm 2008.Tại Renaissance Macro, kinh tế gia Neil Dutta nhận xét: sự gia tăng lực luợng lao động không là lý do để FED tăng tốc xiết chặt chiến thuật lãi suất khi tỉ lệ thất nghiệp ổn định 5 tháng liên tiếp là điều kiện tốt đẹp.Chi tiết trong phúc trình việc làm Tháng 2 là: kỹ nghệ xây dựng lấy thêm 61,000 người (nhiều nhất từ 2007) – các ngành chế xuất tuyển 31,000 người mới.Liên quan đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ, một bản tin khác cho biết rằng trong phát biểu tại Springfield Regional Chamber ngày Thứ Sáu, thống đốc Eric Rosengren của chi nhánh FED Boston tiên đoán 4 lần tăng lãi suất căn bản trong năm nay.Ông hô hào 1 lịch trình định kỳ và tiệm tiến về lãi suất để tránh tình trạng “nổ-và-vỡ” trong lúc tỉ lệ thất nghiệp hạ gây áp lực tăng lạm phát và tăng luơng.Thẩm định của thống đốc Rosengren làm tăng thêm tự tin trong hệ thống ngân hàng trung ương rằng nhu cầu kích thích kinh tế gần hết.Nhưng, ông Rosengren cũng báo hiệu nguy cơ chiến tranh mậu dịch gây lạc huớng – ông đã sẵn có ý định về 4 lần tăng lãi suất trước năm 2019, và các dữ liệu kinh tế cập nhật củng cố thêm quan điểm này.Cho tới nay, kinh tế gia và giới đầu tư đoán 3 hay 4 lần tăng lãi suất.Ủy ban thị trường mở của FED họp định kỳ về chính sách tiền tệ vào ngày 20 và 21-3.