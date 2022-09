Dấu hiệu bất tường cho Cộng Hòa. Ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola (sắc tộc Yup’ik) đã chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt hôm thứ Tư 31/8/2022 để trở thành người bản địa Alaska đầu tiên trong Quốc Hội, thắng phiếu trước đối thủ là cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin.

.

- Putin không dự lễ tang Gorbachev, chỉ viếng tang trước. Tang lễ mở cho công chúng vào Thứ Bảy

- Điểm thăm dò Biden: tăng 9 điểm trong 1 tháng.

- Đài Loan: 53 phi cơ tác chiến và 8 tàu chiến TQ tới quanh đảo. Đài Loan bắn rớt 1 máy bay không người lái dân dụng bay gần.

- Mỹ: ra lệnh NVIDIA ngưng bán cho TQ 2 loại chip bán dẫn chuyên về nhận dạng hình ảnh và khuôn mặt

- Alaska bầu cử đặc biệt: bà Palin (Cộng Hòa) thua, bà Peltola (Dân Chủ, sắc tộc Yup’ik) thắng ghế Dân Biểu

- Một cựu Dân biểu tiểu bang Idaho bị kết án 20 năm tù vì hiếp 1 nữ thực tập sinh 19 tuổi.

- Ravil Maganov, Chủ tịch công ty sản xuất dầu lớn thứ 2 của Nga Lukoil, chết vì té từ cửa sổ bệnh viện Moscow

- Phái bộ của IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, chỉ còn 2/6 lò phản ứng hạt nhân hoạt động

- Đức đang điều tra 2 quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế bị tình nghi làm gián điệp cho Nga

- Bộ Tư pháp suy tính nếu truy tố Trump cũng phải chờ qua bầu cử giữa kỳ 11/2022

- các nước đối thủ của Mỹ biết rằng hồ sơ mật của Mỹ có thể còn rải rác đâu đó trong các sân gôn của Trump.

- FBI tịch thu 3 passports của Trump vì nằm chung hộc kéo bàn với một số hồ sơ mật.

- Luật sư John Eastman của Trump ra khai trước đại bồi thẩm đoàn Georgia, xin giữ quyền im lặng.

- Một luật sư của Trump: cô đích thân lùng sục nhà và văn phòng Trump vài ngày trước khi FBI bố ráp

- 2 cựu phụ tá hàng đầu của Trump lo ngại là Trump còn giấu nhiều hồ sơ mật tại các nơi khác của Trump.

- Cao ủy Nhân quyền LHQ ra hồ sơ mới: TQ vi phạm "nhân quyền nghiêm trọng" ở Tân Cương

- Tăng trưởng việc làm của Mỹ: tháng 8/2022, khu vực tư thêm 132.000 việc làm, chậm lại

- Michigan: 2 lính, 2 cảnh sát vây đánh 1 người, bị tòa phạt

- Tòa Los Angeles: 1 nữ sinh bị bắt nạt, Học Khu El Segundo phải bồi thường cả triệu đô

- Los Angeles cảnh báo: bọn gian làm các vị cao niên phân tâm để móc túi, chôm đồ

- Quốc Hội California OK dự luật sẽ giúp những người bán hàng rong dễ dàng hơn trong việc xin kinh doanh.

- Thô lỗ nhất California là: San Francisco, Los Angeles. Thô lỗ nhất Mỹ là: Philadelphia, Memphis, New York

- Quận Cam: tòa ra lệnh lột chức 3 nghị viên ra khỏi Hội đồng Thành phố Mission Viejo vì ngồi quá hạn 2 năm

- Sài Gòn: Tổng doanh thu du lịch tháng 8 tăng hơn 2.500% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu.

- HỎI 1: Dân Mỹ hút cần sa nhiều hơn hút thuốc lá? ĐÁP 1: Trong tháng 7/2022, lần đầu như thế.

- HỎI 2: Có phải 43% ba mẹ vay nợ cho con học đại học đã ân hận? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (1/9/2022) ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang của cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tổ chức hôm thứ Bảy, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Năm: "Lịch trình làm việc của Putin sẽ không cho phép ông ấy tham gia lễ tiễn biệt Gorbachev vào ngày 3/9."

.

Peskov cũng nói rằng Putin hôm Thứ Năm đã đến thăm Bệnh viện Trung ương để bày tỏ lòng kính trọng với Gorbachev, đặt hoa lên quan tài. Lễ tiễn biệt Gorbachev, sẽ mở cửa cho công chúng, sẽ diễn ra vào thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, theo sau là tang lễ diễn ra sau đó cùng ngày tại Nghĩa trang Novodevichy ở Moscow.

.

Peskov cho biết hôm thứ Năm rằng "sẽ có các yếu tố của một nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Sẽ có một người bảo vệ danh dự và một buổi lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức. Nhà nước sẽ hỗ trợ trong việc tổ chức." Nhưng Peskov nói, nhưng không đưa ra lời giải thích về việc điều này sẽ khác với đám tang thông thường của nhà nước như thế nào.

.

Video dài 44 giây. Putin đặt vòng hoa.



https://youtu.be/VqDz3-FtdvQ

.

---- Điểm thăm dò chấp thuận Tổng thống Biden đạt 40% trong tháng 8 trong cuộc thăm dò ý kiến ​​mới của Đại học Quinnipiac, tăng 9 điểm so với chỉ một tháng trước. Cuộc thăm dò mới, công bố hôm thứ Năm, cho thấy 40% người được hỏi tán thành công việc mà Biden đang làm, tăng so với 31% chấp thuận mà Biden nhận được từ người Mỹ trong cùng một cuộc thăm dò hồi tháng 7/2022.

.

Tuy nhiên 52% người được khảo sát cho biết họ không chấp nhận cách Biden đang làm với tư cách là tổng thống. Khi được hỏi về cách xử lý các vấn đề hiện tại của Biden, 50% số người được hỏi tán thành cách tiếp cận của Biden đối với đại dịch COVID-19 và 44% số người được hỏi tán thành cách tiếp cận của ông đối với biến đổi khí hậu.

.

---- Hôm thứ Năm 1/9/2022, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 53 phi cơ tác chiến và 8 tàu chiến của Trung Quốc xung quanh đảo quốc Đài Loan trong ngày hôm nay, trong khi 14 máy bay lấn qua đường ranh giữa eo biển Đài Loan.

.

Mới đây, Đài Loan lần đầu tiên bắn cảnh cáo một máy bay không người lái của Trung Quốc sau khi Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố bà đang ra lệnh cho quân đội đáp trả các hành động khiêu khích của Bắc Kinh.

.

---- Đài Loan nói đã bắn rớt một máy bay không người lái dân dụng bay trên một trong những hòn đảo nằm cách Trung Quốc đại lục chỉ vài km. Máy bay không người lái được phát hiện ngay sau trưa thứ Năm trên vùng biển của Lion Islet (Đảo Sư Tử), một đảo nhỏ thuộc nhóm huyện Kinmen (Kim Môn) do Đài Loan kiểm soát và nằm cách bờ biển Xiamen (Hạ Môn), Trung Quốc khoảng 4 km (2,5 dặm).

.

Bộ Tư lệnh Huyện Kim Môn, trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ sau khi pháo sáng cảnh báo không thể xua đuổi nó.

.

---- Công ty NVIDIA hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã nhận lệnh từ các quan chức Hoa Kỳ để ngừng bán hai loại chip bán dẫn của công ty cho Trung Quốc. Lệnh này ảnh hưởng đến việc bán chip A100 và H100, được sản xuất tại Đài Loan, và do đó, việc này được coi là sự tiếp nối căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

.

Nếu không có chip NVIDIA, Trung Quốc sẽ không thể thực hiện hiệu quả tính năng nhận dạng hình ảnh và khuôn mặt, trong số các chức năng điện toán khác. TQ vẫn có lựa chọn mua các loại chip bán dẫn khác do NVIDIA sản xuất, nhưng nếu không chọn như thế, công ty sẽ mất 400 triệu USD.

.

---- Dấu hiệu bất tường cho Cộng Hòa. Ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola (sắc tộc Yup’ik) đã chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt hôm thứ Tư 31/8/2022 để trở thành người bản địa Alaska đầu tiên trong Hạ Viện Liên Bang và cũng là đầu tiên trên toàn Quốc Hội, thắng 3% phiếu trước đối thủ là cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin.

.

Peltola, 49 tuổi, đứng thứ tư trong số 48 ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ phi đảng phái vào tháng 6/2022, để dẫn tới cuộc bầu cử đặc biệt hôm thứ Tư, và đã thắng phiếu Palin, một cựu ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, trong vòng thứ hai của cuộc bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng đầu tiên của tiểu bang: với Peltola được 51,47% phiếu bầu, thắng 48,53% phiếu của Plain.

.



.

Bà Peltola sẽ tiếp quản chiếc ghế còn bỏ ngỏ của cố Dân Biểu Don Young, một đảng viên Đảng Cộng hòa, người đã nắm giữ chức vụ trong gần 5 thập niên trước khi ông qua đời vào tháng 3 ở tuổi 88. Ghế của tân Dân Biểu Peltola sẽ kéo dài vài tháng, vì sẽ bầu lại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022, và lúc đó cũng sẽ tranh phiếu với bà Palin.

.

---- Một cựu Dân biểu tiểu bang Idaho hôm thứ Tư 31/8/2022 đã bị kết án 20 năm tù vì tội cưỡng hiếp một nữ thực tập sinh lập pháp 19 tuổi. Cựu DB/TB Aaron von Ehlinger đã bị kết tội cưỡng hiếp vào tháng 4, một năm sau khi ông từ chức khỏi Hạ viện Idaho sau khuyến cáo của ủy ban đạo đức.

.

Tại phiên tòa tuyên án hôm thứ Tư, Thẩm phán Micahel Reardon đã nhận xét về sự thiếu hối hận của Ehlinger, cũng như nói quá khứ tham chiến ở Afghanistan là tính cách "anh hùng" của Ehlinger. Nạn nhân của Ehlinger nói trong một đoạn ghi âm được phát trong phiên tòa tuyên án. "Tôi hy vọng ông ta chết rục từng mảnh sau song sát nhà tù."

.

---- Ravil Maganov, Chủ tịch công ty sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga Lukoil, đã chết hôm thứ Năm sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow, trở thành người mới nhất trong hàng loạt doanh nhân gặp phải cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân.

.

Các nguồn tin xác nhận các bản tin của một số thông tấn Nga rằng người đàn ông 67 tuổi đã té chết, nhưng hoàn cảnh xung quanh cú té của ông ta thì không rõ ràng. Hai người biết rõ về Maganov nói với Reuters rằng họ không tin rằng Maganov tự sát.

.

---- Phái bộ của IAEA (Sở Năng Lượng Hạt Nhân Quốc Tế) đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau khi bị trì hoãn ở phía chiến tuyến do Ukraine kiểm soát trong khoảng ba giờ. Lên đường đến nhà máy từ thành phố Zaporizhzhia vào đầu thứ Năm, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết nhiệm vụ sẽ kiên trì bất chấp những "rủi ro" mà nhóm giám sát của ông sẽ phải đối mặt. Grossi có kế hoạch thiết lập sự hiện diện thường xuyên tại nhà máy, nơi các cuộc pháo kích liên tục làm dấy lên lo ngại về một tai nạn hạt nhân.

.

Lò phản ứng thứ năm của nhà máy điện hạt nhân đã bị đóng cửa và hệ thống bảo vệ khẩn cấp của nó được kích hoạt vào thứ Năm do bị pháo kích, theo lời công ty điều hành hạt nhân của Ukraine Energoatom cho biết trong một tuyên bố. Nhà máy đã bị ngắt kết nối khỏi lưới điện của đất nước vào thứ Năm tuần trước, có sáu lò phản ứng, chỉ có hai trong số đó đang hoạt động.

.

---- Tình báo Đức đang điều tra 2 quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế bị tình nghi làm gián điệp cho Nga, theo tờ Die Zeit của Đức đưa tin ngày 31/8/2022. Các quan chức này chịu trách nhiệm hướng dẫn chính sách năng lượng của Đức.

.

Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp (BfV), chịu trách nhiệm về phản gián ở Đức, đã mở một cuộc điều tra sau khi các thành viên khác của bộ phàn nàn về hai đồng nghiệp của họ. Hai quan chức được cho là đã làm dấy lên nghi ngờ khi bảo vệ các lập trường thân Nga và chỉ trích các quyết định của chính phủ Olaf Scholz về chính sách năng lượng, đặc biệt là quyết định đình chỉ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

.

Một cuộc điều tra sơ bộ về 2 nghi phạm cho thấy một trong những nhân viên đã tiến hành một chuyến thăm quan học tập tới Nga, cũng như "sự gần gũi về tình cảm" với đất nước này, Die Zeit nói. Cho đến nay, các nhà chức trách Đức không đưa ra bằng chứng xác thực nào cho thấy 2 quan chức này đã tham gia làm gián điệp cho Nga.

.

---- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland có thể sẽ cân nhắc xem Bộ Tư pháp có nên truy tố cựu tổng thống Trump hay không. Nhưng nếu câu trả lời, dường như hiển nhiên đối với nhiều người Mỹ, là “có”, thì điều đó “có khả năng” sẽ không xảy ra trước cuộc bầu cử tháng 11/2022.

.

Bloomberg News đưa tin: “Các công tố viên liên bang có thể sẽ đợi cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 để công bố bất kỳ cáo buộc nào chống lại Donald Trump, nếu họ xác định ông ấy đã vi phạm luật, theo những người quen thuộc. Theo chính sách lâu đời của bộ, các công tố viên bị cấm thực hiện các bước điều tra hoặc nộp đơn tố cáo với mục đích ảnh hưởng đến một cuộc bầu cử hoặc giúp đỡ một ứng cử viên hoặc đảng phái, theo truyền thống là 60 ngày trước cuộc bầu cử. Năm nay, đó là vào ngày 10 tháng 9/2022, điều này khiến cho việc không có gì sẽ được công bố cho đến sau ngày 8 tháng 11/2022, theo lời những người yêu cầu giấu tên nói về các hành động tiềm năng của Bộ Tư pháp."

.

Quyết định chờ đợi cho đến sau cuộc bầu cử, với lời cảnh báo lờ mờ "nếu" lặp lại một tuyên bố được chôn trong một bài báo của New York Times được xuất bản vào sáng thứ Tư rằng, các quan chức Bộ Tư Pháp sẽ không nhất thiết phải nộp hồ sơ truy tố sớm.

.

Điều đó nói rằng, và như Bloomberg lưu ý, đã có những trường hợp ngoại lệ, bao gồm cả việc Giám đốc FBI trước đây là Jim Comey tuyên bố ông sẽ mở lại cuộc điều tra về các email của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, trớ trêu thay, dưới cùng một tiêu đề nhưng khác xa so với cuộc điều tra hiện tại -- chuyện Trump trộm các tài liệu mật và tối mật của chính phủ.

.

Các hành động của Trump đã được mô tả là có nguy cơ gây ra rủi ro cho một số bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của quốc gia - những bí mật bảo vệ quốc phòng và an ninh của chúng ta.

Các chuyên gia chính trị và thăm dò đã nói rằng thông báo của Comey, ban đầu được đưa ra dưới dạng một bức thư gửi đến Quốc hội, "có thể" đã khiến bà Clinton thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

.

.

---- Bây giờ thì các nước đối thủ của Mỹ biết rằng hồ sơ mật của Mỹ có thể còn rải rác đâu đó trong các sân gôn của Trump. Cựu nhân viên CIA Sue Gorden, người cũng từng là Phó Giám đốc của Cục Tình báo Quốc gia (National Intelligence), giải thích với Nicolle Wallace của MSNBC rằng một trong những điều nguy hiểm nhất từ vụ Trump đánh cắp tài liệu mật là các đối thủ quốc tế biết rằng có quyền truy cập vào thông tin mật chỉ đơn giản là tới lảng vảng quanh Trump là có thể có hồ sơ mật.

.

"Vấn đề mà chúng ta gặp phải ở đây là tùy thuộc vào vấn đề chương trình nghị sự đưa ra, Trump đã có sẵn thông tin mật trong một thời gian dài mà nếu Trump sử dụng thông tin đó để thúc đẩy một phần nào trong chương trình nghị sự, nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ."

.

Cũng có thêm lo ngại rằng Trump vẫn còn một số tài liệu. Các nhân viên của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia NARA nói với Washington Post rằng họ lo ngại Trump vẫn còn tài liệu. Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, nói trên Twitter rằng FBI có lẽ nên kiểm tra các ngôi nhà khác của Trump. Bộ Tư Pháp cũng lưu ý trong hồ sơ của họ vào tối thứ Ba rằng trong suốt 14 tháng mà NARA và FBI cố gắng thu thập các tài liệu, Trump có thể đã chuyển chúng đi khắp nơi và giấu chúng để gây khó khăn hơn cho việc theo dõi thu hồi hồ sơ mật.

.

----- Tại sao FBI tịch thu các sổ thông hành/hộ chiếu (passport) của Trump? Mới 2 tuần trước, Trump tức giận cáo buộc các nhân viên FBI tịch thu hộ chiếu của ông trong khi thực hiện cuộc khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida.

.

Trump viết trên Truth Social lúc đó: "Chà! Trong cuộc đột kích của FBI ở Mar-a-Lago, họ đã đánh cắp ba Hộ chiếu của tôi (một Hộ chiếu đã hết hạn), cùng với mọi thứ khác. Đây là một cuộc tấn công vào một đối thủ chính trị ở cấp độ chưa từng thấy trước đây ở Quốc gia của chúng ta. Thế giới thứ ba!"

.

Cuối cùng, các quan chức Bộ Tư pháp đã trả lại hộ chiếu của anh ta. Nhưng như một phần của hồ sơ pháp lý vào đêm thứ Ba, Bộ Tư Pháp giải thích rằng có một lý do thực tế, hợp lệ khiến hộ chiếu Trump bị tịch thu lúc đó, theo Newsweek - và lý do đó càng khiến Trump lộ ra có tội.

.

Ewan Palmer viết: "Bộ cho biết tuyên bố của Trump rằng các nhân viên FBI đã không chính đáng khi lấy 3 hộ chiếu của Trump trong khi tìm kiếm tài liệu là 'không chính xác'. Bộ Tư pháp giải thích rằng các hộ chiếu đã bị FBI thu giữ khi chúng được giữ trong ngăn bàn trong văn phòng của Trump, nơi lúc đó cũng đựng các tài liệu mật, và do đó nằm trong phạm vi của lệnh khám xét và có liên quan đến cuộc điều tra."

.

Các công tố viên giải thích trong hồ sơ: "Chính phủ đã tịch thu nội dung của một ngăn kéo bàn có chứa các tài liệu mật và hồ sơ của chính phủ cùng với các tài liệu khác. Các tài liệu khác bao gồm hai hộ chiếu công vụ, một hộ chiếu đã hết hạn và một hộ chiếu cá nhân đã hết hạn. Vị trí của các hộ chiếu [nằm chung hộc bàn] là bằng chứng liên quan trong một cuộc điều tra về việc lưu giữ trái phép và xử lý sai thông tin quốc phòng."Như Hugo Lowell của The Guardian đã viết trên Twitter, bằng cách tịch thu hộ chiếu của Trump và lập danh mục rằng chúng nằm trong cùng ngăn kéo bàn với các hồ sơ mật, Bộ Tư pháp hiện có bằng chứng rõ ràng rằng bản thân Trump hẳn đã tự Trump xem xét và cất [hồ sơ mật] và nắm giữ những tài liệu này - nghĩa là Trump không thể đổ tội cho nhân viên hoặc luật sư của Trump làm như vậy.---- Luật sư John Eastman của Donald Trump đã dành cả buổi sáng để ra khai trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt được gọi là Fulton County, Georgia, nơi ông được hỏi về những nỗ lực nhằm lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang. Eastman là người đã viết cái gọi là "bản ghi nhớ cuộc đảo chính", trong đó yêu cầu Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence ngừng kiểm phiếu cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1/2022.Thẩm phán Quận Mary Marlowe Sommer, chủ tọa vụ án Quận Fulton, nói rằng hồ sơ tư pháp chứng minh rằng Eastman đã nói chuyện với các nhà lập pháp Georgia về cuộc bầu cử năm 2020, cũng như soạn thảo các bản ghi nhớ đề cập đến phiếu bầu ở Georgia cho tổng thống Trump.Marlow Sommer giải thích: “Tôi nghĩ rằng có mối tương quan hợp lý” giữa cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn với kinh nghiệm và thông tin của Eastman về các sự kiện đang được điều tra.Luật sư Eastman xuất hiện qua mạng điện tử trước tòa, và theo luật sư Charles Burnham và Harvey Silverglate, Eastman đã cầu xin Tu chính án thứ 5 (quyền giữ im lặng) của mình để chống lại sự tự buộc tội.---- Một luật sư của Trump đã nói với tòa án tiểu bang New York hôm thứ Tư thông qua bản khai hữu thệ (affidavit) rằng cô đã đích thân lùng sục nhà và văn phòng của cựu tổng thống Trump ở Mar-a-Lago, chỉ vài ngày trước khi FBI bố ráp khu nhà để tìm các tài liệu rất nhạy cảm.Luật sư Alina Habba nói cô đã tìm kiếm tại "tất cả bàn làm việc, ngăn kéo, tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ quần áo, v.v." vào ngày 5/5/2022 với sự cho phép từ Trump, trong nỗ lực tìm các tài liệu liên quan đến trát đòi hầu tòa từ cuộc điều tra của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James về công ty Trump Organization.Việc cô khám xét, tìm kiếm làm dấy lên lo ngại về những tài liệu mà cô có thể đã xem, và liệu cô có đủ thầm quyền an ninh để đọc các tài liệu đó hay không. Cuộc lục soát của Habba đã quét cùng những khu vực mà FBI sau đó sẽ phát hiện ra nhiều tài liệu mật khác nhau, một tiết lộ có khả năng sẽ khiến cô bị thẩm vấn trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, theo báo Politico.---- Hai cựu phụ tá hàng đầu của Trump lo ngại là Trump còn giấu nhiều hồ sơ mật tại các nơi khác của Trump. Cựu luật sư cá nhân lâu năm của Trump là Michael Cohen cho biết qua Twitter hôm thứ Tư: “Tôi đã nói điều này kể từ cuộc đột kích của FBI. Tôi tin rằng Trump có các bản sao, có thể là các tài liệu khác, tại các địa điểm khác, bao gồm nhà của các con anh ấy, ngôi nhà ở Florida của Weisselberg, Bedminster, sân gôn NJ, căn hộ ở Đại lộ số 5, v.v.”Weisselberg là Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, người bắt đầu làm việc cho gia đình Trump vào năm 1970. Đầu tháng này, Weisselberg đã nhận tội 15 tội hình sự.Tương tự, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, John Bolton, người lần đầu tiên bắt đầu làm việc cho chính phủ liên bang vào năm 1972, cũng nói rằng có thể có nhiều tài liệu được giấu ở những nơi khác ngoài Mar-a-Lago.Bolton nói với Sky News: “Vâng, đó là Donald Trump mà chúng ta đang nói đến. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều tài liệu tối mật giấu tại Bedminster hoặc một số nơi ở khác của Trump. Tôi chỉ nghĩ rằng điều quan trọng là tất cả mọi người, cho dù họ ủng hộ Trump hay chống Trump hay bất cứ lập trường của họ là gì, hãy cố gắng và hít thở sâu ở đây. Hãy để quá trình này diễn ra. Bạn biết đấy, Bộ Tư Pháp đêm qua đã phổ biến nhiều thông tin, cả bức ảnh các hồ sơ mật tung tóe dưới sàn, về chuyện Trump cản trở pháp lý, rồi cuộc bố ráp đưa hồ sơ về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, đang tiết lộ từng chút một về mức độ nghiêm trọng của chuyện này và chúng ta chưa biết tất cả các chi tiết”.---- Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet đã công bố một báo cáo hôm thứ Tư, trong đó nói rằng TQ vi phạm "nhân quyền nghiêm trọng" ở Tân Cương. Theo báo cáo, chính phủ Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng "chủ nghĩa chống khủng bố" và "chủ nghĩa cực đoan" trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ như một cái cớ để vi phạm nhân quyền thông qua các phương pháp tra tấn.Bachelet sẽ rời văn phòng mà bà nắm giữ kể từ năm 2018 vào thứ Tư, vì bị cho là quá mềm mỏng với Trung Quốc, và sẽ được thay thế bởi Phó Cao ủy Nada Youssef Al Nashif, cho đến tháng 9, khi LHQ bổ nhiệm một người đứng đầu nhân quyền mới.---- Tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ trong khu vực tư nhân đã chậm lại trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8/2022, theo dữ liệu mới của ADP trước số liệu của Bộ Lao động hôm thứ Sáu. Các nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đã bổ sung thêm 132.000 việc làm trong tháng 8, giảm từ 268.000 trong tháng 7 và từ 480.000 vào tháng 6, theo Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP.---- Hai quân nhân của tiểu bang Michigan và 2 cảnh sát địa phương đã bị truy tố hình sự vì đánh đập một người đàn ông bị còng tay mà họ đã chận bắt. Bram L. Schroeder của Cảnh sát Michigan đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm hành hung gia trọng, một trọng tội. Zachary Tebedo, cũng thuộc Cảnh sát Michigan, và Jordan Engelhart và Dominic Vasquez của đơn vị cảnh sát Saginaw, đều phải đối mặt với tội danh cố ý bỏ lơ nhiệm vụ, một tội nhẹ.Các truy tố được đưa ra sau khi video quay cảnh Vance D. Martin, 48 tuổi, bị Schroeder đấm liên tục trong lúc dừng giao thông hồi tháng 3, làm Martin bất tỉnh, theo MLive.com. Martin, người đã bị cảnh sát chặn lại vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, cũng tố cáo một trong các cảnh sát đã dí súng điện (taser) vào anh sau khi anh ta được đưa đến một bệnh viện địa phương. Martin chưa bị truyt ố với bất kỳ tội phạm nào.---- Một bồi thẩm đoàn của Tòa án Quận Los Angeles hôm thứ Tư đã phán quyết rằng sự sơ suất của Khu học chánh El Segundo đã gây hại cho nữ sinh Eleri Irons, cô lúc đó 13 tuổi khi vụ bắt nạt bắt đầu vào tháng 11/2017, theo hồ sơ tòa án.Theo luật sư Christa Ramey, cô Irons năm nay 18 tuổi, đã được bồi thường 700.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại cho những đau đớn và đau khổ trong quá khứ, và 300.000 đô la cho bất kỳ tổn thương tinh thần nào trong tương lai mà cô có thể phải chịu đựng.Đơn kiện ban đầu đệ trình vào năm 2019, cáo buộc học khu đã không bảo vệ Irons trong khi cô theo học tại trường trung học El Segundo, nơi cô bị 3 học sinh "bắt nạt, hành hạ và hành hung bằng lời nói", trong đó có một học sinh đã bắt đầu phổ biến lời kêu gọi có tên "Hãy giết Eleri Irons" ("Let's Kill Eleri Irons.").Vụ bắt nạt "bao gồm quấy rối bằng lời nói, lan truyền những tin đồn khó chịu và gửi tin nhắn bằng ngôn ngữ hung dữ trực tiếp" đối với cô, theo đơn kiện viết.Hồ sơ cũng cáo buộc các giáo viên đã không thông báo cho phụ huynh của Irons sau khi họ phát hiện ra lời kêu gọi hung dữ trên. Ramey cho biết tình trạng bắt nạt kéo dài khiến Irons tự cắt vào cơ thể cô, và mắc chứng PTSD (chấn thương trầm cảm).---- Cảnh sát cảnh báo về một loạt vụ "gây phân tâm để trộm" nhắm vào các nạn nhân cao tuổi ở khu vực Los Angeles. Một truyền đơn do cảnh sát Glendale phát hành liệt kê hơn một chục vụ "gây phân tâm để trộm" ở khu vực Los Angeles và Glendale trong ba tháng qua.Thông thường, các nghi phạm lái xe đến các nạn nhân có thể đang ở ngoài trời, có thể là trước cửa nhà của họ hoặc trong bãi đậu xe của một cửa hàng tạp hóa. Họ bắt chuyện với nạn nhân, thường là một người lớn tuổi. Trong khi trò chuyện, chúng đánh lạc hướng nạn nhân như cho họ xem đồ trang sức giả và đeo vào người hoặc ôm người đó. Trong khi như thế, họ lặng lẽ tháo trang sức của nạn nhân.Đôi khi họ xuất hiện cùng với trẻ em, những kẻ gây ra sự phân tâm hơn nữa. Trong nhiều trường hợp, nghi phạm chính lấy đồ trang sức là một phụ nữ trưởng thành, đôi khi có trẻ em đi cùng, và các nghi phạm khác vẫn còn trong xe.Trong một video được đăng lên YouTube, hai phụ nữ được nhìn thấy đang lái xe và nói chuyện với hai phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế trên đường lái xe. Một phụ nữ bắt chuyện với nạn nhân, ôm cô ấy trước và sau đó cho cô ấy xem một số đồ trang sức giả, thậm chí còn đeo một sợi dây chuyền qua cổ. Cô ấy để lại cô ấy với đồ trang sức giả nhưng cố gắng tháo đồ trang sức thật của người phụ nữ mà cô ấy không nhận ra.

Cảnh sát Glendale đã đưa ra một số lời khuyên an toàn cho công chúng, bao gồm: "Đi bộ theo nhóm, không đeo đồ trang sức khi đi dạo / giấu nó dưới quần áo của bạn và chú ý đến xung quanh; tìm xe và những người có thể đang theo dõi bạn hoặc có vẻ lạc lõng. "

.

---- Quốc Hội California đã thông qua một dự luật mới hôm thứ Ba để sẽ giúp những người bán hàng rong dễ dàng hơn trong việc xin giấy phép kinh doanh. Dự luật SB-972, đưa ra bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang Lena Gonzalez (D-Long Beach), sẽ giảm lệ phí cho giấy phép, đăng bộ hoặc các tài liệu khác cần thiết để người nộp đơn được chấp thuận.

.

Theo luật hiện hành, những cá nhân hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép cần thiết có thể bị nhận một khinh tội. Dự luật cũng sẽ sửa đổi để xác định lại cách người bán hàng rong có thể chuẩn bị thức ăn và mở rộng định nghĩa về “hoạt động bán đồ ăn nhỏ” để bao gồm xe đẩy, quầy hàng và xe đẩy bằng bàn đạp mà những người bán hàng rong thường sử dụng.

.

Dự luật cũng sẽ mở rộng về nơi có thể hoạt động “cơ sở bán đồ ăn nhỏ”, họ có thể bán bao nhiêu bữa ăn và doanh nghiệp có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dự luật bây giờ đưa lên Thống đốc Gavin Newsom, chờ ký thành luật.

.

---- San Francisco là thành phố thô lỗ nhất ở California, theo một cuộc khảo sát trên 1.577 cư dân của 30 khu vực đô thị lớn nhất Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát do Preply thực hiện đã cho các thành phố điểm trung bình về mức độ “thô lỗ” dựa trên các câu trả lời về một số loại hành vi thô lỗ điển hình như “mải mê điện thoại nơi công cộng”, “không để mọi người hòa vào dòng xe cộ” và “không chịu đón nhận người lạ.”

.

San Francisco đạt số điểm 5,69, đứng thứ 7 trên toàn quốc. Los Angeles là thành phố California khác bị đưa vào trong Top 10, với số điểm thô lỗ là 5,35.

.

Ba thành phố thô lỗ dẫn đầu là Philadelphia (6,43), Memphis (6,05) và Thành phố New York (6,00).

.

Preply nói: “Những hành vi thô lỗ phổ biến nhất ở Mỹ bao gồm việc mọi người chăm chú vào điện thoại, từ chối để mọi người hòa vào dòng xe cộ và ồn ào trong không gian chung.”

.

Ngược lại, San Diego nhận được số điểm là 4,71, khiến nó trở thành thành phố ít thô lỗ thứ hai trong cả nước (danh dự ít thô lỗ nhất thuộc về Austin, Texas).

.

---- Quận Cam lắm chuyện lạ: 3 nghị viên thành phố bám ghế lâu hơn nhiệm kỳ, bị tòa ra lệnh bứng ghế. Ba nghị viên Hội đồng Thành phố Mission Viejo vẫn giữ chức vụ sau nhiệm kỳ hai năm mà các cử tri đã bầu họ và sẽ bị loại khỏi ghế của họ, theo phán lệnh của một thẩm phán của Tòa Quận Cam đã ra phán quyết vào thứ Tư 31/8/2022.

.

Thẩm phán Walter Schwarm ra lệnh lột chức 3 nghị viên có hiệu lực kể từ 5 giờ chiều Thứ Tư 31/8/2022, nhưng sẽ đợi 30 ngày để cho luật sư có thời gian nộp đơn kháng cáo hoặc cho đến khi tòa phúc thẩm đưa ra quyết định.

.

Schwarm đã lộ trước suy nghĩ của mình bằng một phán quyết dự kiến được đưa ra hôm thứ Hai với lệnh lột chức 3 nghị viên Greg Raths, Wendy Bucknum và Ed Sachs, những người đã bị Michael Schlesinger, một cư dân Mission Viejo, kiện vào đầu năm nay vì 3 người ngồi ghế nghị viên lâu hơn nhiệm kỳ.

.

Bucknum, Raths và Sachs đã được bầu vào năm 2018 với những gì cử tri được cho biết là nhiệm kỳ hai năm, một phần trong kế hoạch của thành phố để khởi động hệ thống mới, được gọi là bỏ phiếu tích lũy (cumulative voting) vào năm 2020. Khi năm 2020 đến, các quan chức thành phố đã trì hoãn việc thực hiện cho đến năm 2022 lấy cớ trở ngại từ cấp tiểu bang. Bucknum, Raths và Sachs vẫn ở ghế nghị viên của họ xuyên qua cuộc bầu cử năm 2020.

.

---- Sài Gòn: Tổng doanh thu du lịch tháng 8 tăng hơn 2.500% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Báo Thương Trường. Tình hình kinh tế TP.HCM tháng 8/2022 đang giữ đà phục hồi và tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, thu ngân sách đạt trên 80%; tổng doanh thu du lịch tăng hơn 2.500% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu du lịch tăng 2.567% so với cùng kỳ năm 2021.

.

---- Hàng loạt doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu. Theo Báo VnExpress. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TP HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng… cầu cứu Thủ tướng, Bộ Công Thương việc phải nhập lỗ 1.000-3.000 đồng mỗi lít. Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương và UBND TP Cần Thơ ngày 31/8, Hội doanh nghiệp xăng dầu TP Cần Thơ cho biết, nửa tháng qua gần 20 đơn vị thành viên phải nhập xăng về bán mà chỉ được cắt lại hoa hồng 0 đồng từ các đầu mối.

.

---- HỎI 1: Dân Mỹ hút cần sa nhiều hơn hút thuốc lá?

.

ĐÁP 1: Trong tháng 7/2022, lần đầu như thế. Lần đầu tiên trong kỷ lục, nhiều người ở Hoa Kỳ đang hút cần sa thay vì hút thuốc lá nicotine, theo một cuộc thăm dò mới của Gallup tiết lộ. Đó là bằng chứng mới nhất cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thái độ của mọi người đối với các chất gây nghiện.

.

Cuộc thăm dò từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 26/7/2022 diễn ra khi việc sử dụng thuốc lá đang có xu hướng giảm trong hơn một thập niên qua. Chỉ 11% người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng họ hút thuốc lá hiện nay, so với 45% trong cùng một cuộc thăm dò vào những năm 1950.

.

Mặt khác, việc sử dụng cần sa đã gia tăng trên diện rộng trong làn sóng hợp pháp hóa ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Có 16% người Mỹ trong cuộc thăm dò cho biết họ hút cần sa, bao gồm 48% nói rằng họ đã thử nó trong suốt cuộc đời.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/health/2022/08/31/marijuana-use-outpacing-cigarette-use-us/7947821001/

.

---- HỎI 2: Có phải 43% ba mẹ vay nợ cho con học đại học đã ân hận?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát vào tháng 8/2022 từ U.S. News & World Report cho thấy rằng các bậc cha mẹ cho con cái họ vay các khoản vay sinh viên thường trì hoãn các mục tiêu tài chính của riêng họ để giúp trang trải chi phí học đại học. Gần một nửa (khoảng 48%) phụ huynh vay nợ nhiều hơn một khoản vay dành cho sinh viên để tài trợ cho việc học đại học của con họ, và nhiều người được hỏi đã trả nợ trong một thập niên hoặc lâu hơn.

.

Ba trong bốn người đi vay là cha mẹ tạm dừng các mục tiêu tài chính của họ để vay tiền học đại học cho con của họ. Những người được hỏi cho biết họ đang trì hoãn việc nghỉ hưu, hoãn mua hoặc bán nhà, và thay đổi công việc do khoản nợ vay cho con đi học. Hơn nữa, 43% hối tiếc khi vay tiền trong tư cách cha mẹ vay cho con đi học đại học.

Chi tiết:

https://money.usnews.com/loans/student-loans/articles/parent-student-loan-borrowers-survey

.

.