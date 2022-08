Hình ảnh Bộ Tư Pháp trình tòa: Trump xé một số trang hồ sơ mật, cất giữ sơ ý kể cả danh sách các điệp viên Mỹ đang hoạt động mật ở nước ngoài. (Photo: Bộ Tư Pháp)

- Bộ Tư Pháp trình tòa: Trump và luật sư của Trump cản trở pháp lý, giấu hồ sơ mật, nói dối về hồ sơ mật, xé một số trang hồ sơ mật, cất giữ sơ ý kể cả danh sách các điệp viên Mỹ đang hoạt động mật ở nước ngoài và hoạt động do thám quốc tế.

- Gorbachev qua đời ở tuổi 91. Putin chia buồn: người có ảnh hưởng lớn đến hướng đi của lịch sử thế giới. Các lãnh tụ Đức, Ý, Pháp, Úc... ca ngợi Gorbachev, chia buồn với gia đình Gorbachev. Trung Quốc chỉ nói lơ lửng. Biden ca ngợi Gorbachev có tầm nhìn xa, can đảm, đã giúp thế giới an toàn hơn và tự do hơn cho hàng triệu người.

- Pháp: Thị trưởng gài bẫy Phó thị trưởng, quay phim "lãng mạn" để bắt chẹt suốt 8 năm không cho giành ghế

- Nga và Ukraine đều nói có giao chiến lớn: quân ta thắng lớn, quân địch thiệt hại nhiều hơn.

- Mỹ: Nga đang trưng cầu dân ý giả ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine. Zelensky: kêu gọi quân Nga hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Ukraine: bắn sập các cầu qua sông Dnipro, cô lập quân Nga ở Kherson.

- Trump phóng toàn thuyết âm mưu đầy bịa đặt, Google gỡ mạng của Trump ra khỏi app store

- Bộ Tư pháp có lệnh tòa cho xét điện thoại của luật sư John Eastman (cố vấn Trump lật ngược bầu cử 2020).

- Đảng Cộng hòa ngưng trả tiền pháp lý cho Trump đối với cuộc điều tra về Trump chôm hồ sơ mật

- Thành phố Jackson, thủ phủ của tiểu bang Mississippi, thiếu nước sạch để dùng trong thời gian lâu dài

- uống trà đen nhiều sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9% đến 13% so với người không uống trà

- Oregon: trụ đá trong sân đại học sụp đổ, làm 1 sinh viên chết, 2 sinh viên bị thương

- Dự luật California: Trẻ em ở California có thể sớm bị cưỡng bách đi học mẫu giáo.

- Bắc California: nhóc tì 12 tuổi cầm súng vào trường, bắn một cậu bé 13 tuổi

- Los Angeles: 1 xe bán tải đâm vào khoảng 30 chiếc xe đang đậu, làm hư nhiều xe

- Một đợt nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm sẽ bao trùm Nam California trong vài ngày tới

- VN: Vỡ mộng FDI và lời cảnh báo 'bẫy giá trị gia tăng thấp'.

- HỎI 1: Nước Mỹ có thể bùng nổ nội chiến trong 10 năm tới? ĐÁP 1: Tới 2/5 dân Mỹ nói như thế.

- HỒ SƠ: Lào - Miến Điện : Mồi ngon của chủ nợ Trung Quốc (RFI)

QUẬN CAM (VB-31/8/2022) --- Bộ Tư pháp hôm Thứ Ba cho biết Bộ đã yêu cầu lệnh bố ráp dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump để lấy các tài liệu mật mà Bộ đã tìm kiếm trong nhiều tháng, nhưng không thể có được do nhiều lần bị Trump trì hoãn và có "hành vi cản trở".

Tiết lộ này đưa ra trong một bản đệ trình tối thứ Ba của Bộ Tư pháp nhằm phản đối yêu cầu của Trump vào tuần trước về việc đề cử 1 Giám sát độc lập để xem xét các hồ sơ bị tịch thu trong cuộc bố ráp ngày 8/8/2022 đối với nơi ở của Trump ở Palm Beach, Florida.

Bộ cho biết trong bản văn dài 36 trang rằng cuộc bố ráp hồi đầu tháng 8 đã thu về 33 hộp, thùng chứa hoặc các vật chứng, trong đó có hơn 100 hồ sơ mật, tối mật, trong đó có một số hồ sơ được phân loại ở cấp độ mật cao nhất.

Ba trong số các tài liệu này không nằm trong hộp mà nằm trong hộc bàn của Trump. Bộ nói thêm rằng số lượng bị tịch thu nhiều hơn gấp đôi số lượng mà luật sư của Trump đưa ra vào đầu tháng 6/2022 để đáp lại trát đòi từ bồi thẩm đoàn trong khi luật sư của Trump ký tên vào chứng nhận hữu thệ (a sworn certification) cho biết tất cả các tài liệu đã giao nộp [Bộ Tư Pháp] sau "một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng."

Đơn của Bộ đệ trình tòa hôm thứ Ba 30/8/2022 nêu chi tiết về những nỗ lực toàn diện của chính phủ để có được hồ sơ tổng thống bị mất tích từ năm ngoái và khoảng thời gian mà Trump và cố vấn của Trump đã trải qua để [trì trệ] không bàn giao chúng.

Bộ Tư pháp cho biết cuộc săn lùng các tài liệu bắt đầu vào năm 2021 khi Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ ( U.S. National Archives and Records Administration - viết tắt NARA) tìm cách thu hồi các tài liệu bị mất tích.

Các liên lạc giữa NARA và nhóm luật sư của Trump đã giúp thu hồi 15 hộp tài liệu, sau khi xem xét ban đầu cho thấy chúng chứa các tài liệu an ninh quốc gia đtối mật chưa được mở ra, trộn lẫn với các hồ sơ khác và không được xếp loại thích đáng, theo Bộ.

NARA sau đó đã đề nghị FBI giúp thu hồi, dựa trên bằng chứng cho thấy các tài liệu mật đã được lưu trữ tại Mar-a-Lago cho đến giữa tháng 1 và một số trang hồ sơ đó "đã bị xé nhỏ", theo hồ sơ Bộ nộp hôm thứ Ba.

Trong số một lô ban đầu gồm 184 tài liệu mật được lấy từ Mar-a-Lago vào tháng 1/2022 có các hồ sơ bí mật thu được từ “các nguồn nhân dụng bí mật” (“clandestine human sources”: danh sách tên các gián điệp Mỹ đang hoạt động bí mật), các thông tin bị cấm chia sẻ với các chính phủ nước ngoài và thông tin CIA thu được bằng cách giám sát “tín hiệu liên lạc của nước ngoài” (“foreign communications signals”: Mỹ do thám quốc tế qua tín hiệu điện văn, email, phone...)

FBI đã xem xét các tài liệu được [Trump và luật sư] nộp lại sau vụ kiện tụng để ngăn Trump và luật sư của ông làm như vậy, đồng thời phát hiện ra 184 tài liệu mật duy nhất, một số tài liệu bị hạn chế truy cập do lo ngại an ninh quốc gia và bằng chứng cho thấy hàng chục hộp bổ sung vẫn còn giấu ở tháng Mar-a-Lago.

Bộ Tư pháp cho biết sau đó có được trát đòi của bồi thẩm đoàn cho phép Bộ tịch thu bất kỳ và tất cả các tài liệu và thùng chứa hồ sơ mật.

Đáp lại trát đòi hầu tòa, luật sư của Trump đã nộp 38 tài liệu mật vào ngày 3 tháng 6/2022 trong khi nói rằng chúng là các tài liệu cuối cùng trong số các hồ sơ Trump lấy về từ Bạch Ốc và tất cả các hồ sơ đó đã được lưu trữ tại một địa điểm duy nhất ở Mar-a-Lago - đó là một phòng lưu trữ dùng làm nhà kho.

Các đặc vụ FBI và một luật sư của Bộ Tư pháp, những người có mặt lúc đó để lấy các tài liệu vào tháng 6/2022 đã được phép truy cập vào phòng lưu trữ nhưng bị luật sư của Trump cấm mở ra hoặc nhìn vào bên trong bất kỳ hộp nào, theo bản văn của tòa án nêu rõ.

Bộ nói rằng các cuộc điều tra thêm của FBI đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy phản ứng [hồi tháng 6/2022] đối với trát đòi hầu tòa của Trump và luật sư của Trump không chỉ "thiếu sót" mà còn nhận ra rằng cuộc khám xét giới hạn trong phòng lưu trữ sẽ không phát hiện ra tất cả các tài liệu được tìm kiếm vì hồ sơ "có thể đã bị che giấu và dọn sang nơi khác" trong những nỗ lực "được Trump thực hiện để cản trở cuộc điều tra của chính phủ." Lúc đó (tức là, sau tháng 6), Bộ Tư pháp đã nộp đơn xin lệnh bố ráp.

Khi Bộ xin thẩm phán không cho Trump yêu cầu một bên thứ ba được gọi là "vi Giám sát đặc biệt" (a special master) được chỉ định để xem xét các tài liệu bị thu giữ từ nơi cư trú của ông, Bộ Tư pháp nói hôm thứ Ba rằng một số tài liệu bị tịch thu trong cuộc bố ráp yêu cầu luật sư của Bộ và nhân viên phản gián FBI phải có thêm giấy chứng nhận thẩm quyền (additional clearances: nghĩa là, không phải ai đọc cũng được, phải có giấy clearance từ chính phủ) để đọc hồ sơ mật.

Bộ cho biết 76 tài liệu mật đã được tìm thấy trong phòng lưu trữ sau khi luật sư của Trump cho biết đã nộp tất cả các tài liệu Bạch Ốc cho Bộ Tư pháp (nghĩa là: luật sư của Trump nói dối, có thể bị truy tố tội cản trở pháp lý).

Bộ cũng viết rằng các tài liệu khác đã được tìm thấy trong văn phòng của cựu tổng thống Trump, trái ngược với lời luật sư của Trump nói rằng tất cả các hồ sơ tổng thống đều lưu giữ trong phòng lưu trữ.

Trong bản văn hôm thứ Ba 30/8/2022, Bộ Tư pháp cho biết Trump đã tìm kiếm người Giám sát đặc biệt để đòi lại một số hồ sơ bị FBI tịch thu, nhưng thực tế Trump không có quyền vì hồ sơ tổng thống thuộc sở hữu của Hoa Kỳ. Bộ cũng nói rằng việc bổ nhiệm một người Giám sát đặc biệt cũng sẽ vô ích, vì Bộ đã đọc hết rồi, đã hoàn tất việc xem xét tất cả các tài liệu.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã gửi một điện văn tới gia đình của nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô viết, Mikhail Gorbachev, trong đó Putin chia buồn trước cái chết của Gorbachev và mô tả ông là một "chính trị gia và chính khách có ảnh hưởng lớn đến hướng đi của lịch sử thế giới."

Bức điện văn của Putin được công bố trên trang web của Điện Kremlin: "Ông [Gorbachev] đã lãnh đạo đất nước chúng ta trong một thời kỳ có nhiều thay đổi phức tạp, mạnh mẽ, chính sách đối ngoại quy mô lớn, những thách thức kinh tế và xã hội. Ông hiểu sâu sắc rằng cải cách là cần thiết và tìm cách đưa ra các giải pháp của riêng mình cho các vấn đề cấp bách."

Gorbachev qua đời một ngày trước đó ở tuổi 91, theo Bệnh viện Trung ương Moscow, "một căn bệnh nghiêm trọng và kéo dài." Ông đã lãnh đạo Liên Xô từ năm 1985 cho đến khi tan rã vào năm 1991. Trong thời gian đó, ông đã cố gắng thực hiện các cải cách như "glasnost" và "perestroika" nhằm tạo ra nhiều quyền tự do ngôn luận và phân quyền của nền kinh tế. Ngoài ra, ông còn là nguyên thủ quốc gia khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Năm 1990, Gorbachov được trao giải Nobel Hòa bình.

---- Đánh giá cao sự lãnh đạo của Gorbachev và tác động của ông ấy đối với Đức quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng perestroika (tái cơ cấu) đã giúp Nga có thể cố gắng thiết lập nền dân chủ, và dân chủ và tự do đa trở thành khả thi ở châu Âu, mà Đức có thể đoàn kết với nhau, rằng Bức màn sắt đã biến mất." Scholz nói thêm rằng Gorbachev đã chết trong thời điểm "không chỉ nền dân chủ ở Nga thất bại... mà cả nước Nga và Tổng thống Nga Putin đang vẽ lên những chiến hào mới ở châu Âu."

Thủ tướng Ý Mario Draghi ra tuyên bố: "Mong muốn hòa bình và sự phản đối tầm nhìn đế quốc Nga của ông ấy đã giúp ông Gorbachev đoạt giải Nobel. Đây là những thông điệp kịp thời khi đối mặt với thảm kịch xâm lược của Ukraine."

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Thủ tướng Australia Anthony Albanese viết: "Mikhail Gorbachev là một người đàn ông ấm áp, hy vọng, quyết tâm và dũng cảm to lớn, và trong một thế giới bị chia rẽ sâu sắc, ông Gorbachev được thúc đẩy bởi bản năng hợp tác và đoàn kết. Cuối cùng, Gorbachev đã vén lên một cái bóng vĩ đại phủ khắp nhân loại."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả Gorbachev là "người của hòa bình, người có những lựa chọn mở ra con đường tự do cho người Nga", nói thêm: "Cam kết của ông ấy đối với hòa bình ở châu Âu đã thay đổi lịch sử chung của chúng ta."

Trung Quốc nói gì? Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết: "Ông Gorbachev đã có những đóng góp tích cực vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô."

---- Tổng Thống Biden đưa ra bản văn: "Mikhail Gorbachev là một người có tầm nhìn xa. Khi ông lên nắm quyền, Chiến tranh Lạnh đã trải qua gần 40 năm và chủ nghĩa cộng sản còn kéo dài hơn nữa, với những hậu quả tàn khốc. Rất ít quan chức cấp cao của Liên Xô có can đảm thừa nhận rằng mọi thứ cần phải thay đổi. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, tôi thấy ông Gorbachev làm được điều đó và hơn thế nữa... Gorbachev tin vào glasnost và perestroika - cởi mở và tái cấu trúc - không phải là những khẩu hiệu đơn thuần, mà là con đường tiến lên của người dân Liên Xô sau nhiều năm bị cô lập và thiếu thốn. Đây là những hành động của một nhà lãnh đạo hiếm có - một người có viễn kiến để thấy rằng một tương lai khác là có thể xảy ra và đã can đảm dám mất toàn bộ sự nghiệp của mình để đạt được nó. Kết quả là một thế giới an toàn hơn và tự do hơn cho hàng triệu người... Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông Gorbachev, cũng như tất cả những người ở khắp mọi nơi đã được hưởng lợi từ niềm tin của ông vào một thế giới tốt đẹp hơn."

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư nói rằng quân đội Ukraine đã thất bại trong đợt phản công ở miền nam Ukraine, và đã bị tổn thất nặng nề. Nga cho biết Ukraine đã mất 3 máy bay trực thăng và 4 máy bay chiến đấu bên cạnh tổn thất nhân sự lớn trong hai ngày qua trong các cuộc giao tranh trên chiến tuyến lan rộng xung quanh các thành phố Mykolaiv và Kryvyi Rih. Nga nói Ukraine đã mất hơn 1.200 chiến binh cũng như 139 xe tăng, xe bọc thép và xe tải, sau khi cố gắng tấn công theo 3 hướng khác nhau ở khu vực Mykolaiv và Kherson.

---- Ukraine cho biết, trong 24 giờ tác chiến vừa qua, phi đạn và pháo binh Ukraine đã bắn vào 4 sở chỉ huy của quân Nga và 4 đường huyết mạch vận tải - Kakhovka, Darivka và 2 cầu ở thị trấn Antonivka. Mức độ thiệt hại đã hạn chế việc sử dụng chúng các tuyến đường này. Phi cơ Ukraine đã bay 16 cuộc oanh kích vào các cứ điểm, các kho chứa đạn dược và các khu vực tập trung quân sự của Nga.

Ukraine nói đã bắn hạ 117 lính Nga, bắn hư hơn 30 thiết bị gồm: 9 xe tăng T-72, 3 hệ thống phi đạn đa năng Grad, một xe tự hành Giatsint-S pháo tự hành, một lựu pháo tự hành Msta-S, 18 xe thiết giáp và 4 kho chứa đạn ở các quận Bashtanka, Beryslav, Kakhovka và Kherson.

.

Nghĩa là, theo tin cả Nga và Ukraine, nếu chính xác, cả 2 đều thiệt hại lớn. Và cuộc giao chiến rất là dữ dội.

---- Một quan chức hàng đầu của Nga đang tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine, theo lời phụ tá phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel cho biết hôm thứ Ba. Patel nói trong một cuộc họp qua điện thoại: “Việc chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý giả đang được dẫn đầu bởi Đệ nhất Phó Tổng thống Nga, Sergey Kiriyenko."

Patel nhắc lại rằng Mỹ đánh giá rằng Nga có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý giả mạo ở Kherson, Zaporizhzhia, cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, và các vùng của Kharkiv. Ông nói: “Chúng có thể diễn ra trong vài tuần tới. Chúng tôi cho rằng Nga sẽ thao túng kết quả của cuộc trưng cầu này để tuyên bố sai sự thật rằng người dân Ukraine muốn sáp nhập vào Nga."

----- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về chiến dịch Ukraine đang tái chiếm các lãnh thổ bị quân Nga tạm chiếm, và quân chiếm đóng "chỉ có thể làm hai điều: bỏ chạy hoặc đầu hàng."

Trong bản tin video hàng ngày của mình, Zelensky cho biết quân Ukraine đang làm "mọi thứ có thể... Trên toàn lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm, từ Crimea đến vùng Kharkiv, quân Nga không có và sẽ không có một căn cứ an toàn nào, một nơi yên tĩnh nào. Quân Ukraine sẽ phá hủy tất cả các nhà kho, các cơ quan đầu não của quân chiếm đóng và thiết bị của họ, bất kể chúng được đặt ở đâu."

Zelensky cũng nói với người dân Crimea rằng: "Hãy tránh xa các cơ sở quân sự của Nga càng xa càng tốt. Việc giải phóng Crimea có thể diễn ra nhanh hơn."

---- Ukraine nói rằng thiệt hại đối với các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở khu vực Kherson có nghĩa là quân Nga không thể vượt sông để hỗ trợ các đơn vị trên tiền tuyến xa hơn về phía bắc. Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của quân đội Ukraine, cho biết hôm thứ Ba rằng: “Nga đang cố gắng tăng quân dự bị từ bờ Trái (phía nam). Điều đó đã được chứng minh là không thể, bởi vì chúng tôi đã làm việc cẩn thận và chính xác trên những cây cầu này: chúng là những động mạch vận chuyển chính xuyên Dnipro, chúng trở nên không thể vượt qua đối với các thiết bị hạng nặng."

Humeniuk giải thích: "Giờ đây, [người Nga] không có khả năng vận chuyển để lấy quân dự trữ từ tả ngạn. Tất cả các cây cầu đã bị chúng tôi bắn hư hại, và quân Nga không thể vượt sông. Họ có thể cố gắng tăng quân qua sông bằng phà hoặc cầu phao, nhưng toàn bộ khu vực đó đã nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine rồi, họ sẽ bị tấn công”.

---- Một thị trưởng thành phố ở Pháp đã bị tố cáo quay phim "lãng mạn" để bắt chẹt Phó thị trưởng của ông, sau khi gài bẫy ông Phó đang "vui vẻ" với một người đàn ông trong nghề hộ tống (male escort). Gaël Perdriau, Thị trưởng của Saint-Etienne, đang bị cảnh sát điều tra sau khi ông bị tố có liên quan đến vụ quay phim "mát-xa khiêu dâm" (“erotic massage”) giành cho Phó thị trưởng của ông là Gilles Artigues, trong một phòng khách sạn ở Paris vào năm 2014.

Phó thị trưởng Atrigues (nổi tiếng là giáo dân Công giáo bảo thủ) thú nhận là cuốn băng đã được sử dụng để bắt dọa ông Phó trong 8 năm để ngăn ông Phó không tranh ghế của Perdiau cho đến khi đoạn phim vui vẻ lãng mạn bị một trang tin tức của Pháp công khai vào tuần trước.

Sau khi câu chuyện bể ra, Artigues đã đệ đơn kiện hình sự chống lại cả Perdriau và Chánh văn phòng thị trưởng của Perdriau, với cáo buộc “bắt chẹt trong trường hợp gia trọng, tổ chức phục kích và biển thủ tiền”. Đơn kiện đã làm dấy lên một cuộc điều tra của cảnh sát. Cả hai người bị kiện đều phủ nhận, nói không biết gì.

---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã dành sáng thứ Ba 30/8/2022 đăng hàng chục thông điệp lên Truth Social, nền tảng truyền thông xã hội gặp khó khăn về tài chính của ông, và chia sẻ nội dung từ các tài khoản thuyết âm mưu liên kết với QAnon và với bảng tin 4chan.

Trump đã đăng hoặc đăng lại hơn 60 tin nhắn vào đầu thứ Ba 30/8/2022, vài giờ sau khi ông yêu cầu trên Truth Social rằng ông được tuyên bố là "người chiến thắng hợp pháp" trong cuộc bầu cử năm 2020, khuếch đại một số dòng khẩu hiệu mô tả ông như một đấng cứu thế chính trị, tấn công Tổng thống Biden và các đảng viên Cộng hòa ôn hòa và miêu tả đảng Dân chủ là kẻ thù lớn hơn của nhà nước so với Nga.

Trong các thuyết âm mưu mà Trump đăng lại hôm thứ Ba 30/8/2022, có một thuyết cho rằng chính FBI và các thành viên của antifa đã xông vào Điện Capitol ngày 6/1/2021, chứ không phải những người ủng hộ Trump, nhắn tin chống vắc-xin và khẳng định rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không có thẩm quyền pháp lý để tiến hành xem xét các tài liệu mật mà Trump chôm về giữ tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago -- điều mà Trump rõ ràng là vi phạm Đạo luật Presidential Records Act.

Thế rồi hôm thứ Ba 30/8/2022, Google thông báo rằng họ sẽ tiếp tục cấm Truth Social xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng (app store) của mình do các tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung lỏng lẻo của nó có thể kích động bạo lực từ phía người dùng.

---- Bộ Tư pháp đã có được một lệnh khám xét khác đối với điện thoại của luật sư cánh hữu John Eastman. Eastman đã cố gắng đòi lại chiếc điện thoại bị FBI tịch thu liên quan đến nỗ lực giúp Donald Trump lật ngược bầu cử trước ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhưng một tòa án liên bang đã hủy phiên điều trần vào tuần tới sau khi lệnh khám xét được ban hành.

Thẩm phán Robert Brack của Tòa án Quận viết: "Cho rằng Chính phủ đã xác nhận với Tòa án trong hồ sơ rằng một trát đã được ban hành, Tòa án thấy rằng Eastman không thể đưa ra lập luận xác đáng rằng vấn đề chứng minh về sự tồn tại của trát vẫn còn. Người ký tên dưới đây sẽ tuyên bố với Chính phủ rằng trát đã được ban hành và quyết định của Tòa án sẽ dựa một phần vào sự đại diện đó."

Phiên điều trần ngày 6 tháng 9 đã bị bỏ trống do diễn biến mới đó và thẩm phán sẽ xem xét lên lịch cho một phiên điều trần khác sau khi các công tố viên đệ trình một kiến nghị thứ hai để đáp ứng yêu cầu của Eastman.

FBI đã tịch thu điện thoại của Eastman vào tháng 6 khi y rời một nhà hàng ở New Mexico và y lập luận rằng việc thu giữ vi phạm quyền hiến pháp của y, nhưng Brack đã ra phán quyết vào tháng trước, chính phủ có quyền tịch thu phone đó như một phần của cuộc điều tra về cuộc nổi loạn 6/1/2021.

Tuy nhiên, thẩm phán lưu ý rằng các nhà điều tra sẽ không xem qua điện thoại của Eastman cho đến khi nhận được trát thứ hai, mà Bộ Tư Pháp xác nhận trước tòa đã được ban hành, mặc dù không rõ khi nào một cuộc khám xét sẽ được tiến hành.

---- Phóng viên Jonathan Karl của ABC News đã viết trong cuốn sách về chính quyền thời hậu Donald Trump rằng vào ngày 20/1/2021, khi Trump đang bay từ Bạch Ốc lần cuối cùng, Trump đã nói chuyện với người đứng đầu Đảng Cộng hòa và đe dọa sẽ sáng lập đảng của riêng Trump. Chủ tịch RNC Ronna Romney McDaniel nói với Trump rằng nếu Trump lập đảng mới thì RNC sẽ ngừng thanh toán các hóa đơn pháp lý của Trump, vốn đã khiến đảng này mất hàng triệu đô la.

Politico đưa tin hôm thứ Ba 30/8/2022, quyết định đó đã kết thúc. Theo báo cáo, bất kỳ khoản phí pháp lý nào liên quan đến việc Trump lưu giữ các tài liệu mật sẽ không được RNC thanh toán.Bản tin giải thích rằng Trump đã thuê Chris Kise, cựu tổng luật sư (solicitor general) từ Florida, đại diện cho Trump trong vụ FBI bố ráp. Trong khi đó luật sư Christina Bobb có thể đang gặp các vấn đề pháp lý của riêng bà sau khi bà ký các tài liệu của tòa án nói rằng Trump đã nộp tất cả các tài liệu (nhưng sự thực, Trump còn giấu nhiều thùng hồ sơ).Cho đến nay, nhóm pháp lý đã lập luận rằng Trump không bị ràng buộc bởi luật về việc xử lý tài liệu được phân loại hoặc đánh cắp tài liệu của chính phủ. Các nguồn tin thân cận với Trump tiết lộ rằng nhiều lần ông đã hét lên: "Chúng là của tôi!" Đó là sai. Như với các tổng thống trước đây, thư viện tổng thống sẽ có thể sở hữu các giấy tờ, nhưng không phải cho đến khi chúng trải qua quá trình lưu trữ từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Cơ quan chính phủ quản lý các tài liệu ngay cả khi chúng nằm trong thư viện tổng thống, họ giải thích trong một thông cáo báo chí bác bỏ cáo buộc của Trump rằng Barack Obama đã đánh cắp 30.000 tài liệu.Politico cũng báo cáo rằng đối với các dịch vụ pháp lý của mình, Kise sẽ được trả bởi Trump, người thường xuyên ngăn cản các luật sư và đối tác kinh doanh khi đến thời điểm ký tên vào dự luật."Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận rằng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa không thanh toán các khoản phí pháp lý của Trump liên quan đến cuộc điều tra của FBI và tịch thu các tài liệu tại Mar-a-Lago", Politico đưa tin. "Đó là một sự khác biệt so với quá khứ. Chẳng hạn, RNC đã thanh toán cho các hóa đơn pháp lý của Trump liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Tish James về các doanh nghiệp tư nhân của cựu tổng thống. Ủy ban sẽ ngừng thanh toán các khoản phí pháp lý của Trump nếu Trump chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống của ông ấy trong cuộc bầu cử năm 2024 - một bước mà Trump đã ám chỉ nhưng vẫn chưa thực hiện."---- Thành phố Jackson, thủ phủ của tiểu bang Mississippi, bây giờ đang thiếu nước sạch để uống trong tương lai vô thời hạn sau khi máy bơm tại cơ sở xử lý nước bị lỗi - một vấn đề mà thị trưởng thành phố cho là do lũ lụt gần đây.Thống đốc Tate Reeves (Cộng Hòa) cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, theo Mississippi Free Press, “Cho đến khi nó được sửa chữa, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có nguồn nước sinh hoạt đáng tin cậy trên quy mô lớn. Điều đó có nghĩa là thành phố không thể sản xuất đủ nước để chữa cháy, để xả sạch các nhà vệ sinh một cách đáng tin cậy và để đáp ứng các nhu cầu quan trọng khác”.Ông cho biết nhà nước có kế hoạch kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia giúp phân phối nước đóng chai, nói thêm rằng nước sẽ cần được cung cấp “cho tối đa 180.000 người trong một khoảng thời gian không xác định”.Jackson có dân số khoảng 150.000 người và khoảng 30.000 người trong các cộng đồng xung quanh cũng sống dựa vào hệ thống nước tương tự.Bộ Y tế tiểu bang kêu gọi người dân đun sôi bất kỳ loại nước nào họ có trong ít nhất ba phút trước khi uống hoặc sử dụng nó để nấu ăn hoặc đánh răng, theo báo Mississippi Today đưa tin.---- Các loại trà xanh tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy trà đen cũng có tác dụng tốt đối với những người uống nó, theo báo Guardian đưa tin. Nghiên cứu đăng trên Annals of Internal Medicine cho thấy những người uống từ 2 ly trả đen trở lên mỗi ngày có thể sống lâu hơn một chút so với những người không uống.Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Viện Ung thư Quốc gia ( National Cancer Institute) đã thấy ra rằng những người uống trà nhiều sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9% đến 13%, một con số khiêm tốn nhưng có ý nghĩa thống kê.Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã sử dụng một cơ sở dữ liệu lớn ở Anh, do sự phổ biến của trà đen ở đó. Ngân hàng Biobank của Anh cho phép họ theo dõi gần 500.000 người uống trà ở độ tuổi từ 40 đến 69 trong khoảng 11 năm, theo một bản tin từ Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), nơi trực thuộc NCI.---- Ngày đầu tiên của các lớp học tại đại học Cao đẳng Lewis & Clark College ở Portland, Oregon, đã kết thúc trong thảm kịch vào tối thứ Hai 29/8/2022 khi một trụ gạch đổ sập xuống một nhóm sinh viên. Sở cứu hỏa Portland Fire and Rescue đã tới vào khoảng 8:15 giờ tối theo giờ địa phương khi có báo cáo về một số sinh viên bị thương, trong đó có một học sinh đang được hô hấp nhân tạo từ những người xung quanh.Một nam sinh viên 19 tuổi đã chết tại hiện trường. Hai nữ sinh 18 tuổi bị thương, một người bị thương ở cánh tay và người còn lại bị thương ở bụng; cả hai đã được đưa đến một bệnh viện địa phương. Theo đài KOIN, 6 sinh viên đã mắc 3 chiếc võng gắn vào các cột khi một trong số đó “đổ sập vào trong.”---- Trẻ em ở California có thể sớm bị cưỡng bách đi học mẫu giáo. Thượng viện tiểu bang đã thông qua dự luật giáo dục hôm thứ Hai 29/8/2022 yêu cầu tất cả học sinh phải hoàn thành một năm học mẫu giáo trước khi vào lớp một. Luật hiện hành của California không bắt buộc trẻ em phải đi học cho đến khi chúng được sáu tuổi.Dự luật Thượng viện 70, do Thượng nghị sĩ tiểu bang Susan Rubio, một đảng viên Đảng Dân chủ từ Baldwin Park, đưa ra sau khi nhiều học sinh nhỏ tuổi nhất của tiểu bang bỏ học mẫu giáo trong đại dịch COVID-19 - làm gia tăng mối lo ngại về khoảng cách học tập.---- Một cậu bé 12 tuổi đã bị bắt hôm thứ Hai sau khi cảnh sát nói cậu đã bắn một cậu bé khác tại một trường học ở Bắc California. Cảnh sát trưởng Oakland LeRonne Armstrong nói với các phóng viên rằng nạn nhân, 13 tuổi, đã ổn định sau vụ xả súng vào chiều thứ Hai tại trường Madison Park Academy. Armstrong cho biết cảnh sát đã bắt tay súng nhi đồng "nhanh chóng và an toàn". Armstrong cho biết động cơ không rõ: “Tôi rất buồn khi nghĩ rằng một đứa trẻ mang súng đến trường.”---- Cảnh sát cho biết, một tài xế đã mất kiểm soát một chiếc xe bán tải sau khi bị "vấn đề sức khỏe" và đâm vào khoảng 30 chiếc xe đang đậu vào đêm thứ Hai tại một khu phố Nam Los Angeles. Vụ này xảy ra vào khoảng 11h30 giờ tối, gần giao lộ của đại lộ Vernon và Vermont. Người lái xe được nói chỉ là một người đàn ông.Cảnh sát nói tốc độ và nồng độ cồn không phải là yếu tố dẫn đến vụ tai nạn. Người lái xe đã phải nhập viện với vết thương nhẹ sau vụ va chạm. Không có thương tích khác đã được báo cáo.Video tin tức từ hiện trường cho thấy một chiếc xe bán tải 4 cửa màu trắng có phần đầu của xe khách bị lật nghiêng, mất một bánh. Một số xe đang đậu đã bị hư hại đáng kể.---- Một đợt nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm dự kiến sẽ bao trùm Nam California trong vài ngày tới, gây ra Cảnh báo về Nắng nóng Quá mức cho hàng triệu người. Nhiệt độ sẽ đạt 100 độ ở quận Los Angeles County và lên tới 112 độ trong đất liền.

Cơ quan National Weather Service (NWS) đã ban hành Cảnh báo Nhiệt độ Quá mức từ 11 giờ sáng Thứ Tư 31/8/2022 đến 8 giờ tối Thứ Hai 5/9/2022 đối với các khu vực bao gồm Thung lũng San Fernando, Thung lũng San Gabriel, Quận Cam, Quận San Bernardino, Thung lũng Santa Clarita, và nhiều núi và thung lũng khác vì một hệ thống áp suất cao bền vững tồn tại trên Nam California.

NWS cho biết trong một tuyên bố: “Nhiệt độ quá cao sẽ làm tăng cơ nguy mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, đặc biệt là đối với những người làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời." Các lời khuyên: nên uống nhiều nước, ở trong phòng máy lạnh, tránh nắng, kiểm tra người thân và hàng xóm, không bao giờ để trẻ nhỏ và vật nuôi không có người trông coi trong xe trong bất kỳ trường hợp nào.

Đợt nắng nóng đang phát triển đã buộc nhiều trường học Nam California phải điều chỉnh các hoạt động thể thao, hủy bỏ giờ giải lao ngoài trời và thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ học sinh.

---- VN: Vỡ mộng FDI và lời cảnh báo 'bẫy giá trị gia tăng thấp'. Theo VietnamNet. Để tránh “bẫy thu nhập trung bình” và vươn lên trở thành quốc gia phát triển, Việt Nam cần đổi mới chiến lược thu hút FDI. Các nhận định cho rằng, thu hút đầu tư nước ngoài 30 năm qua không thành công như mong đợi. Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam thu hút được 408 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI), đứng thứ 18 trên thế giới và thứ hai khu vực Đông Nam Á. Tuy thu hút nhiều vốn, nhưng có quá nửa số doanh nghiệp FDI liên tục báo cáo kinh doanh thua lỗ và sự lan tỏa của khu vực này tới nền kinh tế còn hạn chế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tổng số 25.171 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, chỉ có 10.125 doanh nghiêp FDI sản xuất kinh doanh lãi, chiếm hơn 40%; trong khi có 14.108 DN báo lỗ, tương đương 56%.

---- HỎI 1: Nước Mỹ có thể bùng nổ nội chiến trong 10 năm tới?

ĐÁP 1: Tới 2/5 dân Mỹ nói như thế. Đa số người Mỹ tin rằng sự chia rẽ chính trị đã trở nên tồi tệ hơn kể từ đầu năm 2021, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy - và hai trong số năm người cho rằng một cuộc nội chiến có khả năng nổ ra trong vòng một thập kỷ tới.

Khoảng 2/3 - tức là 66% - nói rằng người Mỹ đã trở nên chia rẽ hơn về mặt chính trị kể từ đầu năm 2021 và họ phần lớn bi quan về tương lai của Hoa Kỳ, với 63% nói rằng họ mong đợi sự ly khai sẽ gia tăng và 62% dự đoán bạo lực chính trị sẽ xảy ra, xấu đi trong vài năm tới, theo cuộc thăm dò của YouGovAmerica cho thấy. Chỉ 8% nói rằng đất nước ít bị chia rẽ hơn, cuộc thăm dò công bố hôm thứ Sáu cho thấy.

Khi được hỏi về khả năng đất nước sẽ phải hứng chịu một cuộc nội chiến thứ hai trong 10 năm tới, 14% tin rằng điều đó là “rất có thể xảy ra”, 29% nói rằng điều đó “có khả năng xảy ra”, trong khi 24% chọn “không có khả năng xảy ra ”Và 11% nói rằng“ hoàn toàn không có khả năng.”

Chi tiết:

https://nypost.com/2022/08/30/2-in-5-americans-say-a-second-civil-war-is-likely/

---- HỒ SƠ: Lào - Miến Điện: Mồi ngon của chủ nợ Trung Quốc (RFI)

Lào - Miến Điện : Mồi ngon của chủ nợ Trung Quốc

Thanh Hà, RFI, 30/08/2022

Thêm hai nước Đông Nam Á trước «bẫy nợ Trung Quốc». Là chủ nợ chính của Lào, là điểm tựa tài chính gần như duy nhất của tập đoàn quân sự Miến Điện và vì lợi ích chính trị và chiến lược, Vientiane và Naypyidaw sẽ không bị Trung Quốc «bỏ rơi». Nhà nghiên cứu Olivier Guillard, trung tâm nghiên cứu về châu Á CERIAS trường đại học Québec-Montréal, phân tích về hai trường hợp rất khác nhau của Lào và Miến Điện trước cùng một chủ nợ.

7 triệu dân và gánh nợ 6 tỷ đô la

Chỉ vì ham lợi từ một dự án đường sắt nối liền thủ đô Vientiane với thành phố Côn Minh, hơn 7 triệu dân Lào mang nợ Trung Quốc 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như Vientiane và Bắc Kinh cùng xem tuyến đường sắt này là bệ phóng cho ngành du lịch sau những năm tháng khủng hoảng y tế Covid, thì trái lại các nhà quan sát đồng loạt nói đến một công trình được xây trên «núi nợ»: Lào tự túc tài trợ cho dự án 30% - 70% còn lại là vốn đi vay của Trung Quốc.

Tuyến đường sắt nối liền Côn Minh của Trung Quốc với thủ đô Vientiane chỉ là một trong số rất nhiều kế hoạch đầu tư trong khuôn khổ Một Vành Đai Một Con Đường OBOR còn được gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới của thế kỷ 21 kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Trung Quốc hiện nắm giữ gần một nửa nợ nước ngoài của chính quyền Vientiane theo như thẩm định của Ngân Hàng Thế Giới hồi tháng 4/2022. Hiện tại Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng gần 16,5 tỷ đô la tại quốc gia Đông Nam Á này, qua hơn 800 dự án, chủ yếu là trong ngành địa ốc và thủy điện. Chỉ một mình công ty điện lực quốc gia Lào hút 30 % tổng số nợ công của cả nước.



Tháng 6/2022 tình hình kinh tế của Lào đột ngột xấu đi : lạm phát tăng 23% so với cùng thời kỳ năm ngoái, giá xăng nhân lên gấp đôi trong lúc hóa đơn khí đốt đắt hơn so với hồi 2021 đến 70%. Nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này: một là Covid và hai là việc Nga xâm chiếm Ukraina đẩy giá nông phẩm, nguyên liệu xăng dầu lên cao.

.

Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Olivier Guillard thuộc trung tâm nghiên cứu về châu Á CERIAS trường đại học Québec-Montréal, Canada nhắc lại: tương tự như nhiều quốc gia đang phát triển, như là Pakistan hay Sri Lanka, trước đây, Lào và Miến Điện cùng cầu viện chủ nợ chính là Trung Quốc. Bắc Kinh đã phớt lờ kêu gọi triển hạn nợ cho chính quyền Colombo, để rồi Sri Lanka lâm vào khủng hoảng cả về kinh tế lẫn chính trị nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua. Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan tháng Giêng 2022 đã điều đình với ông Tập Cận Bình về một khoản viện trợ nào đó nhưng đã ra về tay không và ba tháng sau chính phủ của ông bị lật đổ. Lào và Miến Điện thì sẽ may mắn hơn. Olivier Guillard giải thích:

Olivier Guillard : «Bắc Kinh nhận tất cả những lời thỉnh cầu của các con nợ và cứu xét tùy theo từng hồ sơ. Mức độ ưu tiên tùy thuộc vào khả năng thanh toán, vào cơ hội để phục vụ quyền lợi của Trung Quốc về lâu dài nhất là nhìn từ góc độ chiến lược. Tất cả các quốc gia mang nợ phải cầu khẩn Bắc Kinh đều là những đối tác chính trị, kinh tế hay chiến lược của Trung Quốc. Thí dự như trong trường hợp của Lào ở Đông Nam Á hay Pakistan tại Nam Á: trong khuôn khổ dự án Vành Đai Con Đường, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào hai quốc gia này. Với Pakistan, Bắc Kinh cam kết hơn 60 tỷ đô la cho các công trình cơ sở hạ tầng. Với Lào, thì quan trọng nhất đến nay là công trình xây dựng đường xe lửa cao tốc đi từ Côn Minh đến Vientiane, tốn hơn 6 tỷ đô la. Trước Covid, kinh tế Lào rất năng động với khoảng 6-7% tăng trưởng một năm, nhưng tất cả đã bị chựng lại vì khủng hoảng y tế và giờ đây là do tình hình thế giới.

Lào là một nền kinh tế nhỏ hơn nhiều so với Miến Điện, với khoảng 7 triệu dân. Một trong những hoạt động cột trụ là thủy điện. Trong những năm gần đây, Vientiane đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này, chủ yếu là nhờ vốn của Trung Quốc. Trước đại dịch, kinh tế Lào hoạt động khá tốt. Nhưng dịch Covid đã làm thay đổi cục diện và chính quyền nước này bắt đầu mất khả năng thanh toán nợ đáo hạn. Vientiane phải cầu cứu chủ nợ chính là Trung Quốc và kể cả các định chế tài chính đa quốc gia như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế».

.

Trường hợp của Miến Điện thì khác: đây là một quốc gia có 55 triệu dân, và khoảng 2.000 km đường biên giới chung với Trung Quốc, sát cạnh Vân Nam, một trong những tỉnh kém phát triển nhất tại Hoa Lục. Từ năm 1988 Miến Điện là cửa ngõ tiêu thụ hàng sản xuất từ các nhà máy ở Vân Nam. Trong 15 năm, GDP của tỉnh này đã được nhân lên gấp ba lần. Lợi thế thứ nhì của Miến Điện là các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từ các mỏ ngọc thạch đến đất hiếm. Theo tuần báo Courrier International số ngày 22/07/2022, đành rằng Trung Quốc độc quyền kiểm soát thị trường kim loại hiếm, chiếm 60 % kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, nhưng đối với một số mặt hàng trong danh sách này, như là dysprosium, gadolinium, hay terbium thuộc dòng đất hiếm nặng, thì Miến Điện mới là nguồn cung cấp số 1 cho thế giới. Điều ít biết đến là Miến Điện «gia công» cho Trung Quốc trên một thị trường mà 80% sản lượng là để phục vụ cho các nhà sản xuất của Mỹ.

Bên cạnh đó sự gần gũi về mặt chính trị giữa tập đoàn quân sự Miến Điện với chính quyền Bắc Kinh cũng là những yếu tố khiến Trung Quốc còn tiếp tục đổ thêm tiền vào quốc gia Đông Nam Á này như phân tích của nhà nghiên cứu Olivier Guillard:

Olivier Guillard: «Tập đoàn quân sự Miến Điện có quan hệ rất tốt với Trung Quốc cả về chính trị lẫn chiến lược. Đối thoại giữa Naypyidaw với Bắc Kinh nhờ vậy thuận lợi, nhất là Trung Quốc tới nay là một trong những điểm tựa ngoại giao hiếm hoi của giới tướng lĩnh cầm quyền Miến Điện. Tại quốc gia Đông Nam Á này, Trung Quốc đã đầu tư vào một công trình xây dựng đường ống dẫn dầu, để giảm thiểu áp lực ở khu vực eo biển Malaka và bên cạnh đó còn có khá nhiều những dự án khai thác năng lượng, quặng mỏ và xây dựng hải cảng, sân bay. Miến Điện là một trong những con nợ mà Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giúp đỡ và Bắc Kinh sẽ là một trong số rất ít những nhà tài trợ quốc cấp thêm tín dụng cho Naypyidaw. Có một sự «gần gũi» về mặt chính trị giữa Trung Quốc với tập đoàn quân sự Miến Điện».

.

Nói cách khác, nhìn từ góc độ kinh tế, chính trị đến địa chính trị cũng đủ thấy là Trung Quốc sẽ còn tiếp tục hỗ trợ Miến Điện. Có điều Miến Điện hay Lào chỉ là hai trong số 163 quốc gia kém phát triển trên thế giới đi vay Trung Quốc. Mùa thu năm ngoái đại học Mỹ William&Mary, bang Virginia công bố một báo cáo về tình trạng nợ nần của các nước nghèo với một chủ nợ duy nhất là Trung Quốc.

Theo tài liệu này trong khuôn khổ dự án Con Đường Tơ Lụa Mới Bắc Kinh phân phát 850 tỷ đô la tín dụng cho các nước nghèo. Trung Quốc nắm giữ một khoản tín dụng tương đương với hơn 10% GDP của 40 trong số 163 quốc gia kém phát triển nhưng đã hăng hái tham gia dự án OBOR còn được gọi là BRI. Báo cáo cuối 2021 của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế thẩm định 36 nước đang mang nợ Trung Quốc có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ nước ngoài.

Gần một chục năm sau ngày Bắc Kinh khởi động sáng kiến Một Vành Đai Một Con Đường một số tiếng nói không ngần ngại cho rằng Trung Quốc đã «làm giàu trên xương máu của những ngước nghèo». Chuyên gia về Nam Á và Đông Nam Á Olivier Guillard trung tâm nghiên cứu CERIAS đại học Canada phân tích:

Olivier Guillard: «Nhiều quốc gia trên thế giới tham gia dự án Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc, đó là một điều chắc chắn và không thể phủ nhận. Trong trường hợp của các nước đã đi vay nợ Trung Quốc, kinh tế đã sa sút hẳn so với 5 hay 7 năm trước đây: Pakistan lao đao vì tài chính. Sri Lanka thì như đã thấy trong thời gian gần đây. Một số vấn đề khác cũng đã được phát hiện tại Nepal, Bangladesh. Miến Điện là một trường hợp cá biệt : kinh tế sụp đổ do tác động từ cuộc đảo chính của bên quân đội tiến hành. Phần lớn các quốc gia ‘đối tác’ của Trung Quốc đều thất vọng. Tại một số nơi, dân chúng chống đối mạnh mẽ các dự án đầu tư của Trung Quốc bởi vì các chương trình đó chỉ có lợi cho phía Trung Quốc mà thôi. Bản thân Bắc Kinh cũng đã rút lại một số kế hoạch đầu tư: thí dụ như có 8 hay 9 chương trình tại Bangladesh đã bị hủy. Nhiều quốc gia cho rằng OBOR là nguyên nhân gây ra khó khăn cho các nước nhận đầu tư của Trung Quốc. Dân chúng ‘nổi dậy’ trước cái mà họ gọi là ‘bẫy nợ’ Trung Quốc».

.

Mùa xuân 2021 bốn viện nghiên cứu của Mỹ và Đức khám phá một «kho tàng» tài liệu mật liên quan đến hàng trăm dự án đầu tư do Trung Quốc tài trợ tại 24 quốc gia có thu nhập thấp. Theo các tài liệu đó, trong giai đoạn 2000-2020 Bắc Kinh đã cấp 36,6 tỷ đô la tín dụng cho các quốc gia này trong những «điều kiện lạ lùng». Chẳng hạn như số tiền đi vay và các điều khoản để nhận được đầu tư của Trung Quốc đều thuộc phạm trù «bí mật». Bắc Kinh cũng đòi các đối tác đi vay, phải cam kết «không tham gia Câu Lạc Bộ Paris». Đó là một tổ chức quy tụ nhiều nước lớn trên thế giới có thẩm quyền triển hạn hoặc xóa nợ cho các quốc gia mất khả năng thanh toán. Hay chí ít đó cũng là một không gian để các nước đi vay đàm phán lại với chủ nợ.

Một điều kiện bất thường không kém là gần một nửa các hợp đồng tín dụng nói trên liên quan đến một chủ nợ là Ngân hàng Phát Triển Trung Quốc. Các văn bản ghi rõ định chế này hoàn toàn có quyền đòi được trả nợ trước thời hạn nếu như con nợ «có lập trường hay hành vi làm tổn hại đến một cơ quan của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa». Sau cùng bốn viện nghiên cứu của Mỹ và Đức cũng đã tìm thấy một chi tiết thú vị khác trong các hợp đồng được giữ kín nói trên theo đó : cắt đứt bang giao với Bắc Kinh mặc nhiên đẩy con nợ của Trung Quốc vào cảnh mất khả năng thanh toán.

Các viện AidData thuộc Đại Học William&Mary, Center for Global Development, Peterson Institute for International Economics của Hoa Kỳ và World Economics của Đức đồng đưa ra nhận định : Nợ là công cụ phục vụ lợi ích chính trị, kinh tế và chiến lược của chính quyền Bắc Kinh.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20220830-l%C3%A0o-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-m%E1%BB%93i-ngon-c%E1%BB%A7a-ch%E1%BB%A7-n%E1%BB%A3-trung-qu%E1%BB%91c

.