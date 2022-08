Nhà biên kịch Thục Đoan Nguyen đứng bên sông ở New Orleans, tìm nơi để quay phim.

.

- TNS Cộng Hòa Lindsey Graham hù dọa: hễ Trump bị truy tố, là sẽ có "bạo loạn bùng nổ trên đường phố"

- MSNBC: ai nghe lời Cộng Hòa tham dự bạo loạn đều sẽ bị bắt, lãnh án tù như bọn bạo loạn 6/1/2021

- Rudy Giuliani: Joe Biden "nên bị xét xử vì tội ác chống lại loài người" vì tống giam người bạo loạn 6/1/2021

- Không hài lòng với cuộc chiến trì trệ ở Ukraine, Putin “gạt qua bên lề” Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Quân Ukraine phản công cả trên không và trên bộ, lợi dụng nhiều đơn vị Nga thiếu quân, chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga gần Kherson. Nga: đã bắn rớt 1 máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine.

- Mỹ: 80.000 lính Nga đã chết hoặc bị thương, quân Ukraine tử trận từ ​​100 đến 200 lính/ngày. Ukraine đã tự chế phi đạn mới để bắn chìm tàu chiến Nga. Mỹ: quân Ukraine đã sử dụng vũ khí hiệu quả, rẻ tiền nhưng công phá lớn, đưa phi đạn lên xe tải để áp sát bắn vào quân Nga.

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): Nga đang thất bại trong cuộc chiến năng lượng, đang đốt bỏ khí đốt. Đức: sẽ cấp Ukraine gói vũ khí 600 triệu euro, xây dàn phòng không và pháo binh của Ukraine.

- Oregon: sau khi dùng súng trường AR-15, bắn chết 2 người tại thương xá, siêu thị, tay súng đã tự sát

- Detroit: bắn 3 người chết và 1 bị thương, 1 tay súng bị cảnh sát bắt.

- Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss: nếu lên chức Thủ Tướng, sẽ tuyên bố TQ là "mối đe dọa"

- Anh sẽ cạn kiệt nguồn lực để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trước cuối năm nay

- Liên Âu chuẩn bị chấm dứt thỏa thuận thị thực (về cấp visa nhập cảnh) đối với Nga

- Nga tấn công bằng phi đạn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Rivne Oblast, miền bắc Ukraine.

- Houston: bị đuổi khỏi chung cư, liền phóng hỏa, bắn 5 người thuê nhà khác — giết 3 người trong số họ

- New Orleans: nhà biên kịch Thuc Doan Nguyen chuẩn bị làm một cuốn phim về người Việt tại Hoa Kỳ.

- Tàu cá nằm bờ do các cửa hàng 'hết dầu'.

- HỎI 1: Có phải 59% cử tri Cộng Hòa ủng hộ Trump ứng cử Tổng Thống 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Điểm đến du lịch hạnh phúc nhất Bắc Mỹ là...? ĐÁP 2: Las Vegas, theo khảo sát của Club Med.

.

QUẬN CAM (29/8/2022) ---- Một tay súng trang bị một khẩu súng trường kiểu AR-15 đã chết sau khi bắn chết hai người tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Bend, tiểu bang Oregon. Cảnh sát đêm Chủ Nhật cho biết rằng cảnh sát đã tới theo cuộc gọi về một vụ nổ súng tại Forum Shopping Center ở Bend, ngay sau 7 giờ tối.

.

Cảnh sát nói trong cuộc họp báo đêm Chủ nhật rằng tay súng đã đi vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm từ một khu dân cư và bắt đầu xả súng. Nghi phạm, chỉ được xác định là một người đàn ông, sau đó vào siêu thị Safeway, bắn chết một người trước khi tiếp tục xả đạn, giết chết nạn nhân thứ hai.

.

Khi cảnh sát ập vào cửa hàng thì phát hiện nghi phạm đã chết với khẩu súng trường kiểu tấn công và một khẩu shotgun bên người. Tên tay súng và các nạn nhân còn giữ kín. Cảnh sát nói họ chưa nổ một phát đạn nào trong suốt chuyện này.

.

----- Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở Detroit vào Chủ nhật, 1 tay súng đã bắn trúng 4 nạn nhân — 3 người trong số họ đã chết. Cảnh sát nói các vụ xả súng là ngẫu nhiên vì không có mối liên hệ nào kết nối bất kỳ nạn nhân nào. Đến tối Chủ nhật, và sau một cuộc truy lùng kéo dài hàng giờ đồng hồ với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, cảnh sát Detroit đã bắt 1 nghi phạm tại một địa điểm gần vụ xả súng. Cảnh sát tin rằng nghi phạm không có phương tiện xe, đã gây án trong khi đi bộ.

.

---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) tiên đoán sẽ có "bạo loạn trên đường phố" nếu Trump bị truy tố hình sự vì trộm các tài liệu mật hiện đã bị FBI tịch thu trở lại sau trận bố ráp Mar-a-Lago hồi đầu tháng 8/2022.

.

TNS Graham nói trên Fox News: “Nếu có vụ truy tố Donald Trump vì xử lý sai thông tin mật sau khi Clinton thất bại… thì sẽ có bạo loạn trên đường phố.” Graham cũng chụp mũ FBI là đã đối xử với Trump với "tiêu chuẩn kép", và nói vô căn cứ rằng FBI đã được yêu cầu "chậm lại và lùi bước" đối với Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden trong những tháng trước bầu cử 2020.

.

Graham nói: “Hầu hết các đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả tôi, tin rằng khi nói đến Trump, thì không có luật nào thực sự cả. Mọi chuyện chỉ để dí vào Trump." Thực tế, nếu Obama chôm hồ sơ mật về nhà giấu gần 2 năm, Trump sẽ lên TV chửi mắng và đưa FBI bố ráp tức khắc. Trong khi đó, khi Trump chôm hồ sơ mật và đưa luật sư ra cò cưa cả 2 năm, Biden vẫn im lặng để FBI xin phép tòa.

.

---- Joe Scarborough của đài MSNBC chỉ ra sự đạo đức giả của Đảng Cộng hòa về bạo loạn sau khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) hăm dọa sẽ có bạo loạn nếu Donald Trump bị truy tố.

.

Scarborough nói trên TV: "Vâng, quý vị biết đấy, thực ra, Graham đã nói rằng Graham đã rời khỏi băng nhóm Trump, rằng Graham đã ra khỏi sau ngày 6/1/2021, sau những cuộc bạo động đó. Graham chỉ quan tâm đến cuộc bạo loạn cho đến khi 3 người và một con chó săn đuổi theo Graham ở sân bay quốc gia Washington, sau đó Graham trở lại vào phe băng nhóm Trump. Thật thú vị khi Graham nói về bạo loạn. Tôi không có trí nhớ thực sự tốt, tôi có thể không nhớ, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã xảy ra bạo loạn vào ngày 6 tháng 1/2021, và khi bạn có các nhà lãnh đạo cố gắng kêu gọi những người như Lindsey Graham hỗ trợ một cuộc điều tra về những cuộc bạo loạn đó, Graham không quan tâm đến điều đó, không quan tâm đến việc điều tra những cuộc bạo loạn đó. Nhưng bây giờ, Graham lo lắng về bạo loạn trong tương lai, đến từ đảng Cộng hòa, đến từ đảng của Graham, đến từ những người ủng hộ Donald Trump? Cũng thật trớ trêu là những người Cộng Hòa nói về bạo loạn, bạo loạn Black Lives Matter, đó là tất cả những gì họ nói về. Nghiêm túc mà nói, họ không có cuộc tuần hành hòa bình nào như BLM cả - [Graham chỉ nói] bạo loạn, bạo loạn, tất cả họ nói về. Tuy nhiên, họ [Cộng Hòa] vẫn bình an khi bạo loạn Trump thực sự đang đặt nền dân chủ vào nguy cơ, khi họ cố gắng lật ngược kết quả bầu cử, hù dọa sẽ có bạo loạn nếu Trump bị quy trách nhiệm, nếu truy tố Trump vì vi phạm pháp luật."

.

Scarborough cho biết những lời đe dọa đến từ các nhà lập pháp Cộng Hòa là nguy hiểm và ông cảnh báo những người ủng hộ Trump rằng họ sẽ phải vào tù, chịu số phận tương tự như những kẻ bạo loạn hôm 6/1 nếu họ xuống đường thực hiện bạo loạn để phản đối việc truy tố Trump về hình sự.

.

---- Cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani đã lập luận vào Chủ nhật rằng Tổng thống Joe Biden "nên bị xét xử vì tội ác chống lại loài người." Trong chương trình phát thanh Chủ nhật trên WABC, Giuliani cáo buộc đảng Dân chủ nói dối về việc bố ráp Mar-a-Lago và nói dối rằng ngày 6/1/2021 là bạo loạn.

.

Giuliani nói rằng những người xúi giục cảnh sát đàn áp trong ngày 6 tháng 1/2021 nên "bị trừng phạt" thích đáng: "Bằng cách tống những người tham dự 6/1/2021 vào tù trong 14 tháng và để họ ở đó, bạn sẽ có một nhà nước phát xít đang diễn ra. Tôi không ngại nói điều đó. Joe Biden, anh điều hành nơi này như thế này thì anh là một chế độ độc tài khốn nạn (a damn dictatorship) và anh [Biden] cần bị xét xử vì tội ác chống lại loài người."

.

---- Dường như không hài lòng với cách mà cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra trì trệ, Vladimir Putin được cho là đã “gạt bên lề” Sergei Shoigu, đồng minh lâu năm và là Bộ trưởng Quốc phòng của Putin. BBC trích dẫn các truyền thông độc lập của Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng các binh sĩ Nga đã chế nhạo Shoigu vì sự lãnh đạo "kém hiệu quả".

.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản văn: “Các báo cáo truyền thông độc lập của Nga gần đây đã tuyên bố rằng do những vấn đề mà Nga đang đối mặt trong cuộc chiến chống Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hiện đang bị loại khỏi lãnh đạo Nga, với các chỉ huy tác chiến đã thông báo trực tiếp cho Tổng thống Putin về diễn biến của cuộc chiến."

.

Bản tin nói Shoigu có ít kinh nghiệm quân sự trước khi Putin giao ông phụ trách Bộ Quốc phòng: ”Các sĩ quan và binh sĩ Nga có kinh nghiệm trực tiếp về cuộc chiến lộ vẻ thường xuyên chế nhạo Shoigu về khả năng lãnh đạo kém hiệu quả và lạc lõng của Shoigu khi sự tiến bộ của Nga bị đình trệ."

.

---- Quân Ukraine bắt đầu các hoạt động chuẩn bị trước khi tiến hành một "cuộc phản công quan trọng", theo CNN. Cuộc tấn công dự kiến sẽ bao gồm các hoạt động trên không và trên bộ vì Ukraine cố gắng tận dụng thực tế là một số đơn vị Nga thiếu quân, đang "triển khai dưới sức mạnh, một số thậm chí chỉ bằng một nửa nhân lực bình thường."

.

Hôm Thứ Hai 29/8/2022, Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin Ukraine (Stratcom) cho biết quân Ukraine đã "chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân chiếm đóng gần Kherson." Theo Stratcom, Quân đội Ukraine tin rằng họ "có cơ hội thực sự để lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là khi xem xét việc sử dụng rất thành công vũ khí của phương Tây".

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm qua nói, quân Nga đã phá hủy một máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine bay gần trạm hạt nhân Zaporizhzhia, khi chiếc này cố gắng tấn công nhà máy vào Chủ nhật, và xác nhận rằng không có thiệt hại đáng kể hoặc thay đổi mức độ bức xạ. Sự kiện diễn ra khi các thanh sát viên của IAEA (International Atomic Energy Agency - Sở Năng Lượng Hạt Nhân Quốc Tế) chuẩn bị đến thăm nhà máy do Nga kiểm soát vào cuối tuần này. Cả Ukraine và Nga tiếp tục tố cáo nhau pháo kích vào khu vực xung quanh nhà máy và có nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

.

---- Sau sáu tháng chiến tranh, số người chết ở cả hai bên đều tăng cao: Mặc dù các quan chức Mỹ ước tính rằng có tới 80.000 quân Nga đã bị giết hoặc bị thương, quân đội Ukraine cho biết họ tử trận từ ​​100 đến 200 chiến binh mỗi ngày. Mặc dù vậy, sự khéo léo trong kỹ thuật của người Ukraine hoàn toàn trái ngược với bản chất chậm chạp, buồn tẻ và mang tính học thuyết trong cuộc tiến công của Nga.

.

Ví dụ, trong cuộc tấn công vào tàu chiến soái hạm Moskva, phía Ukraine đã chế tạo phi đạn chống hạm của riêng họ, được gọi là Neptune, dựa trên thiết kế của một phi đạn chống hạm cũ của Liên Xô, nhưng có tầm bắn và hệ thống điện tử được cải thiện đáng kể.

.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, dường như quân Ukraine đã gắn phi đạn Neptune lên một hoặc nhiều xe tải và di chuyển các xe này vào tầm phạm vi của con tàu, cách Odesa khoảng 75 dặm. Điểm nổi bật của việc bắn chìm tàu chiến Moskva là bằng chứng thành công của phi đạn Neptune: đây là lần đầu tiên vũ khí mới của Ukraine được sử dụng trong một cuộc chiến thực sự và nó đã hạ gục chủ lực của Nga ở Hắc Hải.

.

---- Các chuyên gia Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, từ vụ đánh chìm tàu chiến Moskva, kỳ hạm ở Hắc Hải của Nga, vào tháng 4/2022 cho đến cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Nga ở Crimea trong tháng 8/2022, quân Ukraine đã sử dụng vũ khí của Mỹ và các loại vũ khí khác mà ít ai ngờ tới.

.

Chẳng hạn, bằng cách gắn phi đạn lên xe tải, Ukraine đã di chuyển chúng nhanh hơn vào tầm bắn. Bằng cách đưa các hệ thống phi đạn lên các xuồng cao tốc duyên phòng, Ukraine đã tăng cường khả năng tác chiến của hải quân. Và trước sự ngạc nhiên của các chuyên gia vũ khí quốc tế, Ukraine đã tiếp tục tiêu diệt các mục tiêu của Nga bằng máy bay không người lái tấn công Bayraktar tốc độ chậm do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và bằng máy bay nhựa rẻ tiền được cải tiến để thả lựu đạn và các loại lựu đạn khác vào quân Nga.

.

---- Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol tuyên bố hôm thứ Hai, tại hội nghị Ngoài khơi phía Bắc (ONS) ở Na Uy, rằng Nga đang thất bại trong cuộc chiến năng lượng: "Cùng với việc mất đi một trong những đối tác chiến lược của mình, Nga đã đánh mất niềm tin lớn từ các khách hàng trên toàn thế giới. Mục tiêu của Nga là đưa 30 [tỷ mét khối] bcm [khí thiên nhiên hóa lỏng] công suất LNG vào năm 2030 sẽ phải quay trở lại bàn vẽ.”

.

Người đứng đầu IEA nói rằng "chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều trụ khí đốt phải đốt bỏ ở Nga trong những tháng tới khi các kho dự trữ của họ đang được lấp đầy. Và cuộc khủng hoảng hiện tại có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng [của Liên Âu]."

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa hôm thứ Hai, trong bài phát biểu tại Đại học Charles ở Prague, Cộng hòa Czech, rằng nước này sẽ cung cấp cho Ukraine một gói vũ khí mới trong những tuần tới, trị giá 600 triệu euro: "Tôi có thể hình dung rằng Đức sẽ đảm nhận trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng năng lực phòng không và pháo binh của Ukraine. Berlin có kế hoạch hỗ trợ Kiev khi nào còn cần thiết."

Scholz cũng nói rằng châu Âu nên làm việc để tạo ra một hệ thống phòng không mới liên quốc chung nhau vì điều này không chỉ giúp tăng cường an ninh cho toàn khu vực mà còn rẻ hơn và hiệu quả hơn so với các giải pháp riêng từng quốc gia.---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh và là ứng cử viên thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson, Liz Truss, có dự kiến sẽ xếp Trung Quốc là "mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia, The Times đưa tin hôm thứ Hai. Trong trường hợp Truss trở thành thủ tướng, Trung Quốc sẽ được coi là "đối thủ có hệ thống" đối với Anh.Truss trước đây đã hứa sẽ cải cách chính sách đối ngoại và thực hiện một cách tiếp cận khác với đánh giá tổng hợp được công bố năm ngoái, tập trung vào ngoại giao và an ninh của Vương quốc Anh trong 10 năm tới.Phương pháp của Truss sẽ đánh dấu sự xấu đi trong quan hệ TQ-Anh, vì Trung Quốc sẽ được nâng lên ngang hàng với Nga, là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh.---- Anh sẽ cạn kiệt nguồn lực để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trước cuối năm nay, tờ Sunday Times dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Nguồn tin cũng tuyên bố chính phủ mới sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev một khi người kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson nhậm chức.

Vào cuối tháng 6, Anh tuyên bố sẽ cung cấp thêm 1 tỷ bảng (1167 triệu đôla Mỹ) hỗ trợ quân sự cho Ukraine bên cạnh 1,5 tỷ bảng hỗ trợ nhân đạo và kinh tế đã cung cấp cho nước này kể từ tháng 2.

.

---- Liên Âu chuẩn bị chấm dứt thỏa thuận thị thực (về cấp visa nhập cảnh) với Nga sau cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với Ukraine, như thế sẽ khiến du khách Nga đến khu vực này khó khăn hơn - và tốn kém hơn nhiều. Lệnh cấm thị thực du lịch sẽ đảo ngược thỏa thuận năm 2007 và là một trong những đòn trả đũa kịch tính nhất sau khi một số thành viên Liên Âu đe dọa đóng cửa biên giới của họ hoàn toàn với khách du lịch Nga.

.

Theo Financial Times, lệnh này có thể được công bố trong tuần này khi các ngoại trưởng Liên Âu tập trung cho một cuộc họp ở Praha, theo Financial Times. Một quan chức cấp cao của Liên Âu tham gia vào các cuộc đàm phán nói với tờ Times rằng: “Không thích hợp để khách du lịch Nga đi dạo trong các thành phố của chúng tôi, trên các bến du thuyền của chúng tôi. "Chúng tôi phải gửi một tín hiệu đến người dân Nga rằng cuộc chiến Ukraine là không ổn, không thể chấp nhận được."

.

Nếu các hạn chế được đưa ra, khách du lịch Nga sẽ yêu cầu cung cấp thêm nhiều giấy tờ trước khi được cấp thị thực, biến quá trình đơn giản một lần thành một thử thách tốn thời gian và tốn tiền.

.

---- Một Thống đốc xác nhận quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng phi đạn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Rivne Oblast, miền bắc Ukraine. Thống đốc Vitaly Koval cho biết, quả đạn đã tấn công một "đối tượng của cơ sở hạ tầng quân sự" và được phóng đi từ lãnh thổ của Belarus. Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công không gây thương vong.

.

---- Cảnh sát cho biết, một người đàn ông bị đuổi khỏi một tòa nchung cư ở Houston đã bắn 5 người thuê nhà khác — giết chết 3 người trong số họ — vào sáng Chủ nhật sau khi phóng hỏa căn nhà để dụ họ ra ngoài. Cảnh sát đã bắn chết kẻ xả súng.

.

Vụ này xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng Chủ nhật tại khu tây nam Houston. Cảnh sát trưởng Troy Finner cho biết, cảnh sát và đội cứu hỏa đã đến căn hộ sau khi có báo cáo về vụ phóng hỏa chung cư. Tay súng đã nổ súng, bắn những người thuê nhà khác khi họ bước ra khỏi nhà, theo Finner nói. Hai trong số những người thuê nhà đã chết tại chỗ, và một người chết tại bệnh viện.

.

Các đội cứu hỏa đã giải cứu hai người đàn ông khác bị thương, họ phải nhập viện với những vết thương mà Finner nói là không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông sau đó nổ súng khi cứu hỏa tới dập lửa, buộc họ phải nấp cho đến khi cảnh sát dò ra tay súng đang nằm sấp và đã bắn chết tay súng, Finner nói.

.

Tên những người trong vụ này chưa được tiết lộ. Finner cho biết không có nhân viên cứu hỏa hay cảnh sát nào bị thương. Một người hàng xóm cho biết kẻ xả súng có bệnh ung thư ruột kết, đã trễ tiền thuê nhà, thất nghiệp và gần đây đã được thông báo rằng anh ta đang bị đuổi ra khỏi nhà.

.

---- Thuc Doan Nguyen chuẩn bị làm một cuốn phim về người Việt tại Hoa Kỳ. Dịch theo Nola.com, theo bài viết ngày 28/8/2022 của Leslie Cardé. Thục Đoan Nguyên sinh ra ở Việt Nam nhưng cùng gia đình định cư ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 1980s. Mới 3 tuổi, cô là một phần của làn sóng tị nạn từ Việt Nam bắt đầu từ năm 1975, sau khi Sài Gòn thất thủ - nơi mà người Mỹ gọi là kết thúc của Chiến tranh Việt Nam. Em bé Thục, cùng với bố mẹ và một người bác của em, lúc đó không nói được một từ tiếng Anh nào.

.

Vài thập niên sau, Nguyễn không chỉ đoạt giải biên kịch tại Đại hội phim Sundance, với truyện phim kể về quá trình lớn lên của một người tị nạn Việt Nam ở New Orleans và miền Nam nước Mỹ trong những năm 1980s sẽ được dự kiến ​​trở thành phim truyện, hoàn toàn quay ở New Orleans.

.

Cha mẹ cô đều là giáo viên ở Việt Nam. Trong khi cô bé Nguyễn đi học tiểu học, cả bố và mẹ cô đều theo học tại Đại học North Carolina State University - mẹ học để trở thành y tá; bố, một kỹ sư cơ khí. Khi Nguyen học lớp 4, bố cô đã kiếm được một công việc tốt ở Maryland, trong khi cô bé xuất sắc trong chương trình năng khiếu và tài năng ở trường tiểu học ở Raleigh. Với công việc mới đang chờ bố mẹ cô, cả gia đình chuyển đến miền nam Maryland.

.

Sau đó, cô có 2 bằng Cử nhân B.A. và cuối cùng là bằng thạc sĩ về chính sách công của Đại học University of North Carolina tại Chapel Hill. Nhưng, trong khi những người bạn sau đại học của cô đều đang phỏng vấn xin việc, Nguyên cảm thấy như mình đã theo đuổi sai nghề.

.

“Cách tốt nhất tôi có thể mô tả về bản thân vào thời điểm đó là không có mục đích,” Nguyen nói. Sau một thời gian làm việc ở Anh quốc, cô dành một thời gian ở New York, nhưng rời đến Los Angeles sau ngày 11 tháng 9/2001.

.

Nguyen nói: “Tôi đến Los Angeles, nơi mà vì những lý do tôi vẫn chưa hiểu cho đến ngày nay, tôi bắt đầu làm việc trong các hộp đêm.” Nhiều người thường lui tới các câu lạc bộ là một phần của cái mà hồi đó được gọi trìu mến là mafia đồng tính ở Hollywood. Trong số đó, cô đã gặp Dustin Lance Black, người sẽ tiếp tục giành được Giải thưởng Original Screenplay Academy Award (Giải Oscar về Kịch bản Nguyên thủy) cho “Milk”, một bộ phim về Harvey Milk, thành viên đồng tính đầu tiên của Hội đồng Giám sát San Francisco, người sau đó đã bị ám sát.

.

Black và những người bạn của anh ấy đang tìm kiếm một phụ tá thông minh cho các việc phim ảnh Hollywood, và Nguyễn có vẻ phù hợp. Cô bắt đầu công việc của mình bằng cách phân phối các kịch bản, hoạt động như một "gofer" (người phụ việc đa năng trong các xưởng phim Hollywood). Cuối cùng, cô bắt đầu đọc các kịch bản phim, chọn kịch bản hay, gạt bỏ kịch bản kém.

.

Nguyen học nghề trong làng phim rất nhanh, và chợt nhận ra rằng có lẽ cô ấy có khả năng tự viết một kịch bản phim. Năm 2018, Nguyen dọn đến New Orleans, nơi trước đây cô thường đến thăm bạn bè, thường xuyên trong nhiều tháng. Cô cư trú tại Uptown và đặt trụ sở kinh doanh tại New Orleans. Khi bắt đầu thực hiện dự án mới, dự án lần đầu tiên trong đời mang đến cho cô định hướng và mục đích thực sự, cô biết mình muốn làm 1 phim tập trung vào New Orleans East với cộng đồng người Việt Nam - một cộng đồng mà cô cảm thấy thường bị hiểu lầm. .

.

Kịch bản phim, nhan đề là "Scent of the Delta" (Mùi Hương Vùng Ven Biển), theo chân một phụ nữ 2 chủng tộc tên là Carrie sống ở New Orleans, bị kẹt giữa hai nền văn hóa. Câu chuyện xoay quanh các chủ đề quan trọng như sự căm ghét của người châu Á, hoàn cảnh của những người hành nghề mại dâm châu Á thường là nạn nhân của nạn buôn người, và những thói quen gia trưởng vẫn tồn tại trong văn hóa Việt Nam.

.

Nhà biên kịch Thục Đoan Nguyen đứng bên sông ở New Orleans, tìm nơi để quay phim.

.

Bạn bè khuyến khích Nguyên gửi kịch bản dự một trong những liên hoan phim lớn. Học viện Sundance Film Institute rất thích kịch bản này, nó đã lọt vào vòng bán kết tại liên hoan phim 2020, điều đó có nghĩa là Nguyễn đã có chân vào cánh cửa làm phim.

.

Nhưng biến kịch bản phim thành phim như Nguyên hình dung thì khó hơn nhiều. Các hãng phim và công ty sản xuất lớn sẵn sàng chi tiền - miễn là họ có thể làm phim theo cách của họ.

.

Nguyễn nói: “Tôi muốn Adele Phạm làm giám đốc quay phim của mình. Chúng tôi đã có mặt cùng nhau tại Liên hoan phim New Orleans 2018, nơi cô ấy đạo diễn 'Nailed It', một bộ phim tài liệu về cách người Việt Nam thống trị gần 60% tiệm nail trên khắp nước Mỹ, nhờ ngôi sao Hitchcock, Tippi Hedren, người đã trở thành một nhà hoạt động cho những người tị nạn vào cuối những năm 70, dạy họ các kỹ năng để tồn tại. Tôi thích phong cách đạo diễn của Phạm, nhưng các hãng phim lớn muốn đưa đạo diễn riêng, thay đổi cốt truyện và thuê Ken Jeong vào một trong những vai chính. Anh ấy rất tuyệt, nhưng tôi không nghĩ anh ấy phù hợp với bộ phim này.”

.

Khi một hãng phim muốn biến dự án của cô thành một bộ phim hài lãng mạn, “Crazy Rich Asians”, Nguyễn đã đưa ra một quyết định lớn. Cô đã từ chối 5 triệu đô la để cô sẽ có thể làm theo cách của mình, sử dụng những người sản xuất mà cô biết và tin tưởng. Đó là một canh bạc đã được đền đáp.

.

Một ngôi chùa điển hình ở New Orleans East, một phần của văn hóa Việt và sẽ là bối cảnh quay phim.

.

Nguyen vừa được thông báo rằng cô đã được đề cử cho Giải thưởng Oscar cho "2022 Gold Fellowship Award" và người thắng giải sẽ được công bố vào mùa thu này.

.

Tuy nhiên, bây giờ cô đã là một người chiến thắng lớn, vì cô sẽ sớm có thể xem kịch bản của mình trở thành phim. Với nguồn tài chính và địa điểm được chọn, “Scent of the Delta” dự kiến sẽ bắt đầu quay ở Louisiana từ năm 2023.

.

---- Tàu cá nằm bờ do các cửa hàng 'hết dầu'. Theo Báo VnExpress. Hàng loạt tàu cá ở Phan Thiết phải nằm bờ, không thể ra khơi đánh bắt hải sản, do ngư dân không mua được dầu diesel (DO) chạy tàu. Sáng 29/8, vào mùa cao điểm vụ đánh cá nhưng cảng Phan Thiết yên tĩnh lạ thường. Cả trăm tàu cập bờ, nằm xếp lớp dọc từ bến Cồn Chà lên hướng cầu Trần Hưng Đạo. Thi thoảng có vài bạn thuyền và chủ tàu ra trông ghe. Họ cho biết, hầu hết tàu cá đang dừng hoạt động do không có dầu đi biển. Ở một số tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, ngư dân không gặp tình cảnh thiếu dầu song nhiều tháng qua khó khăn do giá dầu tăng cao. Nhiều tàu phải nằm bờ vì càng đi đánh bắt càng thua lỗ.

.

---- HỎI 1: Có phải 59% cử tri Cộng Hòa ủng hộ Trump ứng cử Tổng Thống 2024?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 6/10 người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa trong một cuộc thăm dò mới nói rằng cựu Tổng thống Trump nên là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

Cuộc khảo sát của USA Today-Ipsos cho thấy 59% người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ Trump, người đã nói rằng ông đã quyết định tranh cử trở lại, trong khi 41% tin rằng một ứng cử viên khác nên đại diện cho Cộng Hòa.

.

Để so sánh, 44% số người được hỏi thuộc đảng Dân chủ nói rằng Tổng thống Biden nên là ứng cử viên của đảng vào năm 2024, trong khi 56% tin rằng một ứng cử viên khác nên đại diện cho đảng của họ.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/3618737-6-in-10-republicans-say-trump-should-be-2024-gop-nominee-survey/

.

---- HỎI 2: Điểm đến du lịch hạnh phúc nhất Bắc Mỹ là...?

.

ĐÁP 2: Las Vegas, theo khảo sát của Club Med. Club Med đã công bố danh sách 10 điểm đến du lịch hạnh phúc nhất ở Bắc Mỹ sau khi tổng hợp dữ liệu từ 50 điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất.

.

Cuộc khảo sát đã đo lường các thành phố dựa trên chín chỉ số: tội phạm, an toàn, ô nhiễm, chi phí bia trong nước, hoạt động ngoài trời, chuyến đi trong ngày, trung tâm spa và chăm sóc sức khỏe, thân thiện với LGBTQ, và mức độ hạnh phúc chung của từng thành phố trên thang điểm 0-100. Las Vegas đứng đầu danh sách với số điểm chỉ số là 73,7.

.

Nhóm 10 điểm đến du lịch vui nhất ở Bắc Mỹ là:

1. Las Vegas, Nevada

2. News Orleans, Louisiana

3. Vancouver, Canada

4. San Francisco, California

5. Washington DC.

6. Los Angeles, California

7. Portland, Oregon

8. Toronto Canada

9. Halifax, Canada

10. Nashville, Tennessee

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/08/28/club-med-top-10-happiest-travel-destinations-in-north-america.html

.

.