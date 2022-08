2 tàu chiến Mỹ trang bị phi đạn hành trình đi qua eo biển Đài Loan - Air France treo việc 2 phi công đánh nhau trong phòng lái khi đang bay giữa Geneva và Paris. - một ông 44 tuổi đã chết vì té ở hẻm núi Grand Canyon - cựu đặc vụ FBI: nhiều gián điệp nước ngoài đã và đang lảng vảng ở khu Mar-a-Lago của Trump - Anh: chưa rõ Nga sẽ tuyển thêm lính thế nào. Nga: bắn vào nhà máy Motor Sich, nơi sửa t

Hai tòa tháp chung cư cao tầng cao 100 mét ở Ấn Độ đã bị san bằng trong một cuộc phá dỡ có kiểm soát vào Chủ nhật 28/8/2022 sau khi tòa án cấp cao nhất Ấn Độ tuyên bố chúng là bất hợp pháp.

- 2 tàu chiến Mỹ trang bị phi đạn hành trình đi qua eo biển Đài Loan

- Air France treo việc 2 phi công đánh nhau trong phòng lái khi đang bay giữa Geneva và Paris.

- một ông 44 tuổi đã chết vì té ở hẻm núi Grand Canyon

- cựu đặc vụ FBI: nhiều gián điệp nước ngoài đã và đang lảng vảng ở khu Mar-a-Lago của Trump

- Anh: chưa rõ Nga sẽ tuyển thêm lính thế nào. Nga: bắn vào nhà máy Motor Sich, nơi sửa trực thăng của Không quân Ukraine. Quân Nga tiến hành 122 cuộc tấn công ở vùng Sumy của Ukraine, bắn cả nhà riêng, trường học

- Ấn Độ: cho nổ sụp 2 tòa tháp cao 32 tầng, cao 100 mét vì xây dựng bất hợp pháp.

- Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) sẽ đánh giá "nguy cơ với an ninh quốc gia" do Trump chôm hồ sơ mật

- Floida: thẩm phán Cannon nói tòa có ý cử Giám sát đặc biệt để xem các tài liệu của Mar-a-Lago trước FBI

- Mạng xã hội của Trump lộ cơ nguy phá sản.

- Kash Patel (cố vấn của Trump) nổi giận, chửi FBI là băng đảng vì bị lộ tên trong tờ khai hữu thệ

- Trump kêu gọi đặc vụ FBI nổi loạn, hãy chống lại giám đốc FBI Christopher Wray (do chính Trump bổ nhiệm).

- Hồi phục sau dịch: Salt Lake City (Utah): tăng 155%.; Bakersfield (Calif.): tăng 117%.

- Tín đồ Công giáo Mỹ Latinh rủ nhau vào Tin Lành.

- Florida: cậu 3 tuổi nghịch súng, tự bắn chết

- Bình đẳng nhất cho phụ nữ là: 1. New Mexico. 2. Nevada. 3. California. 4. New York. 5. Vermont. 6. West Virginia. 7. Hawaii. 8. Maine. 9. Massachusetts. 10. Michigan.

- New Orleans: Vào tù oan từ khi là cậu bé da đen 17 tuổi, 39 năm sau ra tù vì được minh oan

- Princeton Review: đại học đẹp nhất Hoa Kỳ là 1. University of San Diego, ở California.

- New York: Em bé 11 tháng tuổi chết vì quá liều an thần fentanyl. Mẹ và Quyên Huỳnh bị truy tố tội ngộ sát

- HỎI 1: Florida khảo sát, chỉ 2.4% sinh viên trả lời? ĐÁP 1: Con số thực còn thấp hơn, vì ban giám hiệu cũng tham gia trả lời.

- HỎI 2: Có phải 71% cử tri California đòi bảo vệ quyền phá thai và ngừa thai? ĐÁP 2: Thăm dò nói thế.

QUẬN CAM (28/8/2022) ---- Hai tàu chiến Mỹ có trang bị phi đạn hành trình đã đi qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên vào hôm Chủ nhật 28/8/2022 kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào ngày 3 tháng 8/2022. Chuyến thăm làm gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Một phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ nói với Japan Times rằng các tàu "đang tiến hành quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan... qua các vùng biển nơi áp dụng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế." Quá cảnh này cũng "thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ có quyền đưa phi cơ bay, đưa tàu chiến hải hành, và hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép", theo lời người phát ngôn.

---- Hai phi công của Air France đã bị treo việc sau khi xảy ra chuyện trong phòng lái ẩu đả nhau giữa chuyến bay, theo lời một phát ngôn viên của hãng hàng không đã xác nhận. Bloomberg loan tin rằng cuộc xô xát giữa 2 phi công đã xảy ra vào tháng 6/2022 khi phi cơ đang bay ở đâu đó giữa Geneva và Paris.

Theo La Tribune, các nhân viên tiếp viên đã nghe thấy tiếng ồn trong phòng lái nên vào can thiệp, với một nhân viên đứng ra giám sát cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn. Không rõ ngay lập tức điều gì đã dẫn đến sự thay đổi trên chuyến bay, nhưng cả hai phi công được cho là đã tạm thời ngưng bay trong khi một cuộc điều tra nội bộ được tiến hành.

---- Cơ quan Công viên Quốc gia cho biết một người đàn ông 44 tuổi đã chết hôm thứ Sáu sau khi rơi khỏi hẻm núi Grand Canyon gần Đường mòn Bright Angel Point Trail. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 chiều Thứ Sáu khi các nhân viên kiểm lâm tin rằng người đàn ông chưa xác định danh tính đã rơi xuống vực sâu khoảng 200 feet (=61 mét). Một du khách khác cho biết họ đã vô tình nhìn thấy anh ta rơi khỏi mép vực, nhưng nhà chức trách không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác.

---- Theo lời cựu phụ tá Phó Giám đốc phản gián của FBI, nhiều gián điệp nước ngoài đã và vẫn đang tìm tiếp cận khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump, điều này đặc biệt gây lo ngại khi có tin Trump đã giữ các hồ sơ mật ở đó.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Katie Phang, cựu đặc vụ FBI Peter Strzok nói rằng khu nghỉ mát ở Florida là "một điểm nóng của gián điệp quốc tế, không chỉ là người Nga mà bất kỳ sở tình báo nước ngoài có năng lực nào, cho dù thuộc Trung Quốc, Iran, Cuba, chắc chắn bao gồm cả Nga, đều quan tâm và muốn tiếp cận Mar-a-Lago. Điều đó, đặc biệt là khi xem xét thông tin được đưa ra ngay bây giờ về việc hoàn toàn không có bất kỳ sự kiểm soát nào về việc ai đã truy cập vào Mar-a-Lago vào bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là các tài liệu mật đã được Trump rải ra giấu ở không chỉ trong phòng lưu trữ."

Strzok nói: "Các tài liệu mật đã được thu hồi từ văn phòng của Trump, từ trụ sở chung của sân gôn, từ nhiều nơi. Vì vậy, nếu bạn là một cơ quan tình báo nước ngoài, vâng, tất nhiên, bất kể biết gì về các tài liệu mật đang ở đó, các cơ quan tình báo sẽ cố gắng tiếp cận."

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất cho biết hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ tuyển thêm quân như thế nào sau khi Nga đã mất "hàng chục nghìn" binh sĩ ở Ukraine: "Vẫn chưa rõ liệu Nga sẽ cố gắng tuyển mộ thêm các binh sĩ 'hợp đồng' tình nguyện, hay từ việc tăng chỉ tiêu hàng năm cho dự thảo nghĩa vụ quân sự."

Bản tin tình báo Anh nói rằng sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hồi đầu tuần này không có khả năng giúp Nga đạt được "tiến bộ thực chất" trong việc tăng quân số.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công một cơ sở nơi máy bay trực thăng của Ukraine đang được sửa chữa, nằm ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine, cùng với các cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở vùng Dnipro của nước này.

Nga cho biết: “Các vũ khí chính xác cao của Không lực Nga ở thành phố Zaporizhzhia, trên lãnh thổ của nhà máy Motor Sich, đã tấn công các xưởng máy, trong đó các máy bay trực thăng của Không quân Ukraine đang được sửa chữa”.

---- Quân Nga đã tiến hành 122 cuộc tấn công ở vùng Sumy của Ukraine hôm thứ Bảy 27/82022, theo Ukrinform đưa tin, dẫn nguồn từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine: "Do bị pháo kích, các ngôi nhà riêng, các tòa nhà trang trại, lãnh thổ của một trường nội trú tâm thần học, một cửa hàng, một trường học và một trường mẫu giáo đã bị hư hại."

Theo người chỉ huy Sumy OVA Dmytro Zhivytskyi, có 2 người đã bị thương trong các cuộc tấn công, trong đó phía Nga đã bắn vào hơn 220 quả bom và phi đạn.

---- Các quan chức cho biết hai tòa tháp chung cư cao tầng ở Ấn Độ đã bị san bằng trong một cuộc phá dỡ có kiểm soát vào Chủ nhật 28/8/2022 sau khi tòa án cấp cao nhất Ấn Độ tuyên bố chúng là bất hợp pháp vì vi phạm các tiêu chuẩn xây dựng.

Hai tòa tháp này đã trở thành công trình kiến ​​trúc cao nhất của Ấn Độ bị san bằng. Hơn 1.500 gia đình đã rời khỏi căn hộ của họ trong khu vực hơn 7 giờ trước khi tòa tháp cao 328 feet (=100 mét) đổ nát bên trong do tác động của vụ nổ. Hai tòa tháp này cao 32 tầng và 29 tầng, đang được xây dựng bởi một nhà xây dựng tư nhân ở thành phố Noida, ngoại ô New Delhi, vẫn chưa có người vào ở.

Utkarsh Mehta, đối tác của Edifice Engineering, công ty đã hợp tác với Jet Demolition từ South Africa cho biết: “Nổ sụp 2 tòa nhà này như thế là nằm trong top 5 công trình phá dỡ hàng đầu trên thế giới về chiều cao, khối lượng, thép và độ kín của cấu trúc.

Chi phí nổ sụp là 2,25 triệu USD. Mehta cho biết 7716 pound (= 77 kilogram) chất nổ đã được khoan vào hàng nghìn lỗ trên các trụ cột các tòa tháp.

Video dài 58 giây:



https://youtu.be/z_TojZChgBA

---- Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) sẽ đánh giá "nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia" do quyết định của Trump chôm các tài liệu mật về giấu ở dinh thự Mar-a-Lago của ông, theo báo Politico hôm thứ Bảy.

.

Trích dẫn một bức thư được gửi bởi Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, báo cáo nói rằng "Bộ Tư pháp (DOJ) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đang làm việc cùng nhau để tạo điều kiện cho việc xem xét phân loại các tài liệu liên quan, bao gồm cả những hồ sơ đã phục hồi trong quá trình tìm kiếm."

.

FBI đã tịch thu 11 hộp tài liệu, một số được dán nhãn là "tuyệt mật", khi các nhân viên của họ bố ráp nhà của Trump vào đầu tháng 8/2022. Ngoài ra, Trump đã giao nộp 15 hộp tài liệu vào tháng 1/2022.

.

---- Một thẩm phán Florida đã đưa ra một phán lệnh hôm thứ Bảy lưu ý rằng tòa án có kế hoạch bổ nhiệm một Giám sát đặc biệt (special master) để vị này giám sát các tương tác tư pháp với nguyên đơn là cựu Tổng thống Trump.

.

Thẩm phán Aileen Cannon, người được Trump đề cử trong thời kỳ Trump làm tổng thống, viết: “Tòa án theo đây cung cấp thông báo về ý định ban đầu của họ trong việc bổ nhiệm một người Giám sát đặc biệt trong trường hợp này.”

.

Lệnh này đáp ứng các yêu cầu trước đó của Trump về việc tòa án chỉ định một Giám sát đặc biệt để xem xét các tài liệu của Mar-a-Lago trước khi FBI có thể xem xét chúng. Trump đã đệ đơn kiện vào thứ Hai để chặn, không chọ FBI xem xét các tài liệu mà FBI tịch thu trong cuộc đột kích vào nhà của Trump vào đầu tháng này.

.

Thẩm phán Cannon tuyên bố rằng một phiên điều trần về đề nghị bổ nhiệm một Giám sát đặc biệt sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần tới.

.

---- Phá sản là độc chiêu để quỵt nợ? Mạng xã hội của Trump lại cơ nguy khai phá sản. Theo một bản tin từ Washington Post, triển vọng rằng mạng Truth Social của Donald Trump sẽ tồn tại ngày càng ảm đạm với việc công ty từng có kế hoạch đưa nền tảng truyền thông xã hội ra công chúng hiện đang cho thấy khả năng phá sản sắp xảy ra.

.

Trong một hồ sơ tuần này, Digital World Acquisition, dự định đưa Trump Media & Technology Group ra công chúng, bây giờ đưa ra cảnh báo về những gì tương lai có thể mang lại, theo báo WP: "Công ty đã cảnh báo trong tuần này rằng hoạt động kinh doanh của họ có thể bị tổn hại nếu Trump 'trở nên ít nổi tiếng hơn hoặc có thêm những tranh cãi làm tổn hại đến uy tín của ông ấy.' Công ty đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình giảm gần 75% kể từ mức đỉnh tháng 3 và báo cáo trong một hồ sơ vào tuần trước rằng họ đã lỗ 6,5 triệu đô la trong nửa đầu năm."

.

Quyên Huỳnh

Bản tin cho biết thêm, "Có dấu hiệu cho thấy tài chính của công ty Cơ sở đã bắt đầu bị xói mòn. Công ty Trump đã ngừng thanh toán cho RightForge, một dịch vụ lưu trữ web bảo thủ, từ tháng 3 và hiện nợ công ty này hơn 1 triệu đô la, theo Fox Business, công ty đầu tiên báo cáo về tranh chấp."Theo Harwell, "Các doanh nghiệp của Trump đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến thanh toán tương tự trong những năm qua. Trong các hồ sơ trước đây của SEC, Thế giới kỹ thuật số cũng đã lưu ý rằng 'một số công ty liên kết với [Trump] đã nộp đơn phá sản" và "có thể không có gì đảm bảo rằng [công ty truyền thông của Trump] cũng sẽ không bị phá sản.'"---- Sau khi phổ biến bản tuyên thệ đã được bôi đen kỹ lưỡng nhiều mật báo viên để FBI xin bố ráp khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Donald Trump, nơi các nhân viên FBI tịch thu các tài liệu chính phủ bị Trump đánh cắp, nhưng có một tên người không bị bôi đen: Kash Patel (cố vấn của Donald Trump). Thế là Patel nổi giận vì lộ tên ra.Đăng một bản tuyên bố lên mạng Truth Social, Patel (người đã được cựu Dân Biểu Devin Nunes (R-CA) đưa vào quỹ đạo của Trump) nói rằng FBI để tên anh ta rõ ràng là một "cuộc tấn công ác ý từ Bột Tư Pháp / FBI cố ý gây nguy hiểm cho sự an toàn của tôi vì không bôi đen tên của tôi trong lệnh khám xét được xem xét nhiều nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ." Patel gọi "bọn FBI băng đảng" muốn lộ tên ông để trả thù.---- Trong một bài đăng trên tài khoản Truth Social của mình vào chiều thứ Bảy, cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các nhân viên FBI tiến hành cuộc nổi loạn về cuộc điều tra các tài liệu tuyệt mật bị đánh cắp mà ông giấu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình bất chấp cảnh báo từ Bộ Tư Pháp.Ba tuần sau khi các đặc vụ FBI khám xét khu nghỉ dưỡng ở Florida, tìm thấy các hộp tài liệu rất nhạy cảm trong một căn phòng bị khóa, Trump kêu gọi, khuyến khích những đặc vụ đó hãy chống lại giám đốc FBI hiện tại Christopher Wray, người do chính Trump bổ nhiệm.---- Thành phố Salt Lake (Utah), Columbus (Ohio) và Bakersfield (California) có một điểm chung: Tất cả các hoạt động ở trung tâm thành phố đó đã thực sự hồi phục và phát triển sau đại dịch.Thương số phục hồi của Bakersfield là 117% có nghĩa là thành phố đang chứng kiến hoạt động trong tháng 3/2022 nhiều hơn 17% so với tháng 3/2019. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi UC Berkeley, thành phố duy nhất khác của California tăng hoạt động ở trung tâm thành phố so với tháng 3/2019 là Fresno.Chỉ có 4 trung tâm thành phố Hoa Kỳ có mức tăng hoạt động ở tháng 3/2022 đối chiếu với tháng 3/2019:. Salt Lake City (Utah): tăng 155%.. Bakersfield (Calif.): tăng 117%.. Columbus (Ohio): tăng 112%.. Fresno (Calif.): tăng 108%.---- Tín đồ Công giáo Mỹ Latinh rủ nhau đổi đạo sang Tin Lành. Tỷ lệ người Latinh tự xác định là Tin lành - theo đạo Tin lành Phúc âm và các tín ngưỡng Cơ đốc giáo khác - dự kiến sẽ tăng từ khoảng 25% hiện nay lên 50% vào năm 2030.Ngày càng có nhiều người Latinh rời bỏ Công giáo để đến với các nhà thờ Tin lành, điều này đang ảnh hưởng đến bối cảnh chính trị ở Hoa Kỳ. Có tới 1/2 người gốc Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ được xác định là Công giáo La Mã và 15% theo đạo Tin Lành vào năm 2020, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng (Public Religion Research Institute). Mới 2 thập niên trước, những con số đó lần lượt là 53% và 8%.---- Một cậu bé 3 tuổi, mới biết đi ở Florida đã chết sau khi cảnh sát nói rằng em đã vô tình tự bắn mình bằng một khẩu súng tìm thấy bên trong một chiếc hộp không khóa. Sở cảnh sát Gainesville cho biết vào chiều thứ Tư, đứa trẻ 3 tuổi đang chơi với súng trong một ngôi nhà ở khu Lamplighter Mobile Home Community thì súng nổ.Hai trẻ em khác có mặt tại thời điểm xảy ra nổ súng và Thám tử John Pandak nói với đài WGFL rằng cha mẹ của đứa trẻ mới biết đi không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Đứa trẻ đã được đưa đến một bệnh viện địa phương nơi bác sĩ nói rằng em bé đã chết.---- WalletHub muốn xem phụ nữ có cơ hội được đối xử bình đẳng tốt hơn ở đâu tại Hoa Kỳ, vì vậy họ đã xem xét 17 chỉ số trên tất cả 50 tiểu bang, trong ba danh mục chính: (1) môi trường công sở, bao gồm chênh lệch về thu nhập, tinh thần kinh doanh, an ninh việc làm và tỷ lệ thất nghiệp, trong số những người khác; (2) giáo dục và y tế; và (3) trao quyền chính trị, kiểm tra sự chênh lệch liên quan đến các nhà lập pháp phục vụ ở cả địa phương và quốc gia. Tiểu bang New Mexico xuất hiện ở đầu danh sách, trong khi Utah đứng cuối.Bình đẳng nhất cho phụ nữ là nhóm 10 tiểu bang: 1. New Mexico. 2. Nevada. 3. California. 4. New York. 5. Vermont. 6. West Virginia. 7. Hawaii. 8. Maine. 9. Massachusetts. 10. Michigan.Tệ hại nhất về bình đẳng nam nữ: 41. Alabama. 42. Texas. 43. Kansas. 44. Colorado. 45. Tennessee. 46. South Carolina. 47. Oklahoma. 48. Idaho. 49. Georgia. 50. Utah.---- Một người đàn ông Da đen bị kết án oan khi còn là một thiếu niên 17 tuổi về tội hãm hiếp ở New Orleans hơn 36 năm trước đã được ra lệnh trả tự do hôm thứ Năm sau khi một thẩm phán tuyên xóa án. Sullivan Walter, hiện 53 tuổi, đã khóc khi một thẩm phán chính thức xóa án tích về tội hiếp dâm. Thẩm phán Darryl Derbigny bày tỏ sự tức giận khi cho rằng bằng chứng về máu và tinh dịch có thể xóa án đã không bao giờ được đưa ra trước bồi thẩm đoàn.Sau khi ra hầu tòa ở New Orleans, Walter được đưa đến Trung tâm Cải huấn Elayn Hunt ở St. Gabriel, nơi anh ta chính thức được trả tự do. Khi được xóa án hôm thứ Năm, Walter đã phải chịu mức án tổng cộng là 39 năm - bốn năm cho một tội danh trộm cắp không liên quan đến vụ án hiếp dâm, và 35 năm cho nhiều tội danh trong vụ án hiếp dâm. Các luật sư cho biết nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp hiện đã qua đời.---- Princeton Review đã công bố bảng xếp hạng 25 khuôn viên đại học “đẹp nhất” trong cả nước, được xác định bởi một cuộc khảo sát trên 160.000 sinh viên từ các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc.Kết quả được đưa ra như một phần của ấn phẩm hàng năm “Các trường cao đẳng tốt nhất” (“Best Colleges”) của Princeton Review, nhằm xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo “Trải nghiệm lớp học tốt nhất”, “Cơ sở thể thao tốt nhất” và thậm chí là mức độ thân thiện với người LGBTQ, trong số hàng chục danh mục khác.Nếu sinh viên thuần túy yêu thích tính thẩm mỹ, họ sẽ ưa thích University of San Diego (đừng nhầm với University of California, San Diego), nơi đã giành vị trí đầu bảng cho “Khuôn viên đẹp nhất” trên danh sách năm 2023. Theo Princeton Review, sinh viên đã đánh giá cao USD về thời tiết, vị trí gần bãi biển và “khuôn viên trường đẹp đến mức hầu hết sinh viên đều dành thời gian ở bên ngoài”.Nhóm 5 đại học hàng đầu năm nay là: 1. University of San Diego, ở California; 2. Bryn Mawr College, ở Pennsylvania; 3. Đại học Richmond, ở Virginia; 4. Đại học Loyola Marymount, ở Los Angeles; 5. Đại học Vanderbilt, ở Nashville.---- Em bé Liam Suave 11 tháng tuổi đã chết vì bị cho uống quá liều thuốc an thần fentanyl vào tháng 5 năm 2022. Mẹ em bé là bà Elizabeth Sauve, 31 tuổi và bạn trai là, 38 tuổi, đều đang bị truy tố tội ngộ sát vì cái chết của Liam Suave.Các tài liệu của tòa án Syracuse (New York) cáo buộc rằng bà Sauve và Huỳnh đã gây ra cái chết bằng cách cho phép đưa fentanyl vào căn hộ ở Syracuse của họ và để nó tồn tại trong cơ thể đứa trẻ. Cảnh sát nói rằng em bé 11 tháng tuổi bị cho dùng thuốc an thần fentanyl để em bé ngủ yên, không quấy rầy.---- HỎI 1: Florida khảo sát, chỉ 2.4% sinh viên trả lời?ĐÁP 1: Con số thực còn thấp hơn, vì ban giám hiệu cũng tham gia trả lời. Sinh viên đại học công lập của Florida dường như miễn cưỡng điền vào một cuộc khảo sát gây tranh cãi về cái gọi là “tự do trí tuệ và đa dạng quan điểm” do Cơ quan lập pháp Florida thúc giục, vì chỉ khoảng 8.800 trong số 368.000 sinh viên bận tâm gửi câu trả lời.Đó chỉ là tỷ lệ phản hồi 2.4%, theo kết quả khảo sát dự thảo được đăng trên trang web của Hội đồng Khoa Trưởng (Board of Governors - BOG), cơ quan giám sát hệ thống đại học trên toàn tiểu bang. Kết quả dự thảo đã được công bố để chuẩn bị thảo luận về các phát hiện tại cuộc họp BOG vào thứ Sáu, nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp đặt ra câu hỏi về việc liệu các quan chức có thể thu thập đủ thông tin từ bảng câu hỏi vốn đã gây tranh cãi hay không.Hệ thống trường cao đẳng cộng đồng của tiểu bang cũng đã được khảo sát. Báo Florida Phoenix đã liên hệ với Bộ Giáo dục Florida, cơ quan giám sát các trường cao đẳng tiểu bang, để tìm hiểu xem liệu có kết quả cho các trường đó hay không, nhưng cơ quan này chưa trả lời.Theo kết quả dự thảo, chỉ có 8.835 sinh viên từ 12 trường đại học tiểu bang của Florida đã thực hiện cuộc khảo sát, trong số 368.120 sinh viên nhận được khảo sát. Điều đó dẫn đến tỷ lệ phản hồi 2.4%.

Các câu trả lời khảo sát được thu thập từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 8/4/2022 vào mùa xuân vừa qua. Có hai phiên bản của cuộc khảo sát, một phiên bản dành cho sinh viên và một phiên bản dành cho nhân viên, bao gồm cả giảng viên và nhân viên.

Kể từ khi bắt đầu trong cơ quan lập pháp, cuộc khảo sát từ lâu đã bị chỉ trích là một phương tiện để các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa coi các trường đại học và cao đẳng ở Florida là cơ sở cấp tiến (thân Dân Chủ) và cho rằng những tiếng nói bảo thủ (thân Cộng Hòa) đang bị đàn áp.

Và khi các cuộc khảo sát được công bố vào tháng 4, Phoenix nhận thấy rằng những người không phải là sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên đại học cũng có thể dễ dàng truy cập vào các khảo sát nếu ai đó gửi cho họ liên kết, đặt ra câu hỏi về tính bảo mật và tính hợp lệ của khảo sát.

Chi tiết:

https://flaglerlive.com/180108/low-response-survey/

---- HỎI 2: Có phải 71% cử tri California đòi bảo vệ quyền phá thai và ngừa thai?

ĐÁP 2: Thăm dò nói thế. Một cuộc thăm dò mới cho thấy 71% cử tri California đã ghi danh dự định bỏ phiếu cho một sửa đổi hiến pháp tiểu bang bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ.

Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Chính phủ Berkeley (Berkeley Institute for Government Studies) công bố hôm thứ Tư cho thấy đa số 89% đảng viên đảng Dân chủ và 74% đảng viên độc lập dự định bỏ phiếu cho Đề luật 1 (Proposition 1), nhưng chỉ 35% đảng viên đảng Cộng hòa của tiểu bang.

Đề luật trong lá phiếu tháng 11/2022 sẽ cấm tiểu bang từ chối hoặc can thiệp vào quyền phá thai của phụ nữ và đảm bảo quyền tiếp cận các biện pháp ngừa thai.

Chi tiết:

https://timesofsandiego.com/politics/2022/08/26/berkeley-poll-71-of-california-voters-will-vote-to-protect-abortion-rights/

.