- CIA báo động: nhiều mật báo viên ngoại quốc giúp CIA đã bị bắt và hành quyết, và cơ nguy gài hai mang.

- Cuba níu áo Mỹ, xin giúp kỹ thuật dọn khu kho dầu cháy và giúp xây lại kho dầu.

- Anh: sẽ giúp Ukraine 6 tàu ngầm không người lái để săn mìn dưới biển. Energoatom báo động có thể có một vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang bị Nga chiếm đóng. DPR tố Ukraine pháo kích vào tòa hành chánh thành phố Donetsk. LPR tố Ukraine gài mìn "các tòa nhà hành chính và cơ sở hạ tầng dân sự" khi rút lui.

- Ukraine: đã đẩy lui các đợt tấn công của quân Nga theo hướng Soledar, Zaitseve và Mayorsk ở khu vực Donetsk. Ukraine xóa sổ 1 dàn phòng không Nga ở khu vực Kherson, Nga vẫn chưa sửa được 2 cầu cầu Antonivskyi và Daryivskiy do Ukraine bắn sập. Thổ Nhĩ Kỳ: thêm 3 tàu ngũ cốc rời các cảng Ukraine.

- Florida: Quận Hillsborough bố ráp, bắt 176 ông gạ gẫn mua sex (1 ông đang trăng mất với vợ mới cưới).

- Nữ gián điệp tuyệt sắc của Nga? cô Inna Yashchyshyn dùng lý lịch giả để vào Mar-a-Lago gã gẫm Trump

- Bộ Tư pháp phổ biến phiên bản bôi đen tờ khai để FBI xin bố ráp Mar-a-Lago, ghi rõ Trump chôm 184 hồ sơ mật

- cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr: Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis sẽ đắc cử Tổng Thống 2024. Barr: Trump mắng các Bộ Trưởng và Tướng Tham mưu trưởng liên quân, rằng quý vị là những kẻ thua cuộc (vì không dám bắn gãy giò người biểu tình).

- Gallup: điểm Biden tăng, tới mức 44%.

- Texas: ngồi trong xe, 1 cậu bé chết nóng

- Kiều hối gửi về TP.HCM chiếm khoảng 50% trên cả nước, năm 2021 tăng 9% so với 2020.

- Việt Nam có gần nửa triệu người chuyển giới.

- HỎI 1: Nếu giả định bầu cử 2024 hôm nay, chọn giữa Biden và Trump, Biden sẽ thắng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ sẽ nóng gấp 10 lần vào năm 2100? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB 27/8/2022) ---- Các quan chức phản gián Hoa Kỳ đã gửi bản ghi nhớ tới tất cả các văn phòng toàn cầu của CIA báo động rằng nhiều mật báo viên cho tình báo Mỹ đã bị bắt và hành quyết.

Sở phản gián của CIA đã điều tra hàng chục vụ trong vài năm qua liên quan đến các mật báo viên ngoại quốc của CIA bị giết, bị bắt, hoặc bị "thỏa hiệp". Điều bất thường trong lời báo động này là thông điệp được gửi qua một đường cáp tối mật trong đó ghi số lượng cụ thể các điệp viên nước ngoài của Mỹ bị các sở tình báo khác thủ tiêu, theo báo The New York Times.

Các quan chức thú nhận chi tiết đó là một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của bản văn. Báo NY Times nói rằng công bố số vụ giết người cụ thể là rất hiếm, bởi vì con số đó thường được công chúng và thậm chí cả một số nhân viên CIA che giấu.

Bức điện, cũng trích dẫn vấn đề đặt "sứ mệnh an ninh", được đưa ra trong bối cảnh các nước như Nga, Trung Quốc, Iran và Pakistan gần đây nỗ lực truy tìm các mật báo viên cho CIA và rồi biến họ thành điệp viên hai mang, theo tờ NY Times.

Bản văn cũng lưu ý các vấn đề đã tồn tại lâu nay như đặt quá nhiều tin tưởng vào các nguồn, quá trình tuyển dụng nhanh chóng và sự quan tâm không đầy đủ đến các rủi ro tình báo tiềm ẩn trong số các vấn đề khác.

New York Times cũng ghi rằng các nhân viên phụ trách vụ CIA đôi khi được thăng chức để tuyển dụng điệp viên thường bất kể sự thành công, hiệu suất hoặc phẩm chất của điệp viên đó.

Douglas London, một cựu đặc nhiệm CIA không biết về bức điện, nói với NY Times: “Không thấy ai phải chịu trách nhiệm khi mọi thứ tan vỡ với một đặc vụ đi xuống [bị ám sát hay bị bắt]. Đôi khi có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nhưng cũng có những lúc cẩu thả, lơ là và những người ở vị trí cấp cao không bao giờ chịu trách nhiệm”.

---- Cuba níu áo Mỹ, xin giúp kỹ thuật xây kho dầu. Hôm thứ Sáu, Cuba cho biết họ đã tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ trong việc dọn dẹp sau vụ hỏa hoạn lớn tại một kho dầu khiến 16 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Các chuyên gia từ Cuba và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã gặp nhau trực tuyến hôm thứ Tư để thảo luận về nỗ lực làm sạch tại hải cảng nơi đón các tàu dầu khổng lồ Matanzas ở phía đông Havana, nơi mà Bộ Ngoại giao Cuba mô tả là “một cuộc trao đổi chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Một vụ sét đánh đã đốt cháy một bể chứa dầu tại Matanzas ba tuần trước, và ngọn lửa lan sang ba bể khác. Nó đã được dập tắt sau một tuần và chính phủ Cuba cho biết đây là trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử của hòn đảo này.

Hoa Kỳ coi Cuba do Cộng sản điều hành, chỉ cách xa hơn 100 dặm, là kẻ thù và đã duy trì một chế độ trừng phạt toàn diện đối với Cuba kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959 của cựu lãnh tụ Fidel Castro. Tuy nhiên, vào thời điểm kho dầu Cuba bốc cháy, Hoa Kỳ đã tư vấn kỹ thuật qua điện thoại.

---- Đội đặc nhiệm chống buôn người của Ty Cảnh sát Quận Hillsborough County tại tiểu bang Florida đã bắt 176 người đàn ông đang gạ gẫn mua dâm kể từ tháng 4/2022 - nhưng một ông trong số đó thực sự nổi bật.

Theo cảnh sát Quận Hillsborough, một người đàn ông 34 tuổi trong tuần trăng mật của chàng đã bỏ mặc người vợ mới cưới đang say ngủ để ra phố gạ gẫm 1 cô gái mại dâm - nhưng cô này hóa ra lại là một cảnh sát chìm đang giăng bẫy bố ráp đường phố.

Cảnh sát trưởng Chad Chronister nói với đài WFLA: “Tất cả chúng ta có lẽ đều thắc mắc về cuộc hôn nhân mới kia không rõ có thể sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi nghĩ câu hỏi duy nhất ở đây, khi nó kết thúc quá nhanh, nếu bạn với tư cách là một khách mời của đám cưới, liệu có quá muộn để đòi lại những món quà cưới đã tặng cho cặp tân hôn kia hay không?”

---- Công ty Energoatom, cơ quan điều hành nhà máy điện hạt nhân của nhà nước Ukraine, báo động có thể có một vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang bị Nga chiếm đóng.

Energoatom cho biết qua 1 bản văn: “Do hậu quả của các cuộc pháo kích định kỳ, cơ sở hạ tầng của nhà ga đã bị hư hại, có nguy cơ rò rỉ hydro và bắn tung tóe các chất phóng xạ, và nguy cơ hỏa hoạn cao.” Tin tức được đưa ra sau khi nhà điều hành cáo buộc quân đội Nga đã pháo kích vào quanh địa điểm này, Zaporizhzhia, vào ngày hôm qua.

---- Bộ Quốc phòng Anh thông báo Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 6 tàu ngầm không người lái để săn mìn dưới biển nhằm giúp Ukraine rà phá bom mìn ở bờ biển. Theo Bộ này, Hải quân Hoàng gia Anh, cùng với các đối tác Mỹ, cũng sẽ huấn luyện các nhân viên hải quân Ukraine cách sử dụng các thiết bị nói trên.

"Phương tiện tự hành hạng nhẹ được thiết kế để sử dụng trong môi trường ven biển nông, hoạt động hiệu quả ở độ sâu lên đến 100m để phát hiện, định vị và xác định thủy lôi bằng cách sử dụng một loạt các cảm biến để Hải quân Ukraine có thể tiêu diệt chúng", theo Bộ cho biết.

---- Các quan chức phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Ukraine đã pháo kích vào thành phố Donetsk bằng cách sử dụng đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn của NATO. Một trong những quả đạn đã nổ gần tòa nhà hành chính của lãnh đạo DPR Denis Pushilin, theo Tass đưa tin, mà không có dấu hiệu cho thấy ông này bị thương trong vụ tấn công.

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) cáo buộc rằng các lực lượng Ukraine đã gài mìn "các tòa nhà hành chính và cơ sở hạ tầng dân sự" khi họ rút lui khỏi vị trí của mình trong nước cộng hòa ly khai, theo Ria Novosti.

---- Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết họ đã đẩy lui các cuộc tấn công của quân Nga theo hướng Soledar, Zaitseve và Mayorsk ở khu vực Donetsk, Reuters đưa tin. Bộ chỉ huy quân sự phía nam của Ukraine cho biết, một cuộc không kích của Ukraine đã phá hủy một hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Kherson, trong khi các cầu Antonivskyi và Daryivskiy vẫn không thể sử dụng được bởi các quân xa hạng nặng sau các cuộc không kích của Ukraine trước đó.

---- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 3 tàu nữa đã rời các cảng Ukraine theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Istanbul. Bộ cho biết vẫn tiếp tục vận chuyển các chuyến hàng từ các cảng của Ukraine, đồng thời cho biết thêm: “Thêm ba tàu chở ngũ cốc đã khởi hành từ các cảng của Ukraine vào sáng nay”.

Vào tháng 7/2022, Thổ Nhĩ Kỳ, LHQ, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận tại Istanbul để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng Biển Đen của Ukraine đã bị tạm dừng do chiến tranh Nga-Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ bảy.

.

---- Nữ gián điệp tuyệt sắc của Nga? Inna Yashchyshyn, một người nhập cư nói tiếng Nga từ Ukraine, hiện đang là đối tượng của cuộc điều tra liên bang sau khi cô thâm nhập vào vòng tròn nội bộ của cựu Tổng thống Donald Trump và vượt qua an ninh khu nhà của Trump bằng cách giả vờ là thành viên của gia tộc tỷ phú ngân hàng Rothschild.

.

Theo báo Pittsburgh Post-Gazette, người phụ nữ 33 tuổi này đã thực hiện một số chuyến đi đến Mar-a-Lago vào năm ngoái và gây ấn tượng với nhiều người ủng hộ hàng đầu của Trump khi cô khoe khoang về các dự án giả mạo mà cô đang phát triển. Cuối cùng, cô ấy đã tham gia một chuyến đi chơi gôn vào tháng 5/2021 tại câu lạc bộ bao gồm Trump và đồng minh quan trọng là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC), và cô đã chụp ảnh với họ trong một bức ảnh có giơ tay chào.

.

Kiều hối gửi về TP.HCM chiếm khoảng 50% trên cả nước, năm 2021 tăng 9% so với 2020

Quảng Ninh ngập lụt, sau bão số 3.

Việt Nam có gần nửa triệu người chuyển giới.

Việc cô Yashchyshyn liên tục đi vào dinh thự của cựu tổng thống Trump vào năm ngoái bằng ID giả dễ dàng đặt ra câu hỏi bổ sung về an ninh tổng thể tại Mar-a-Lago, đặc biệt là sau cuộc đột kích gần đây của FBI để thu giữ các tài liệu mật.---- Bộ Tư pháp hôm Thứ Sáu đã phổ biến phiên bản bôi đen của bản khai hữu thệ để FBI xin bố ráp Mar-a-Lago. Trong bản tuyên thệ, Bộ viết rằng cuộc khám xét của FBI phải được tiến hành vì một loạt tài liệu thu hồi từ nơi cư trú của Trump ở Florida vào 1/2022 chứa một lượng thông tin mật đáng báo động — 14 trong số 15 hộp có tài liệu được đánh dấu hồ sơ mật --- và FBI chắc chắn Trump còn giấu nhiều hồ sơ mật khác ở nơi cư trú.Bộ cho biết tài liệu thu được vào tháng 1/2022 bao gồm thông tin tuyệt mật do "nhân lực bí mật" thu được, những người đang theo dõi các "tín hiệu liên lạc nước ngoài" (tên các mật báo viên này được bôi đen trong bản phổ biến, theo bản văn là FBI có nhiều mật báo viên trong tư dinh của Trump, gọi là "nhân chứng"). Bản tuyên thệ cho biết nếu những thông tin như vậy lọt vào tay kẻ gian, nó có thể làm tổn hại đến các điệp viên Mỹ ở ngoài nước và làm hại các hoạt động thu thập thông tin tình báo của họ.Làm sao Bộ Tư Pháp biết Trump có tài liệu mật ở Mar-a-Lago? Thông qua "một số lượng đáng kể các nhân chứng dân sự." Bản tuyên thệ cũng viết rằng "có lý do để tin rằng có bằng chứng về sự cản trở pháp lý sẽ được tìm thấy" tại dinh thự của Trump.Về chi tiết cụ thể, bản tuyên thệ cho biết các hộp được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia lấy từ Mar-a-Lago vào tháng 1/2022 chứa 184 tài liệu mật— "25 trong số đó được đánh dấu là 'tuyệt mật' (top secret), 92 trong số đó được đánh dấu là 'rất bí mật' (secret) và 67 trong số đó được đánh dấu là "bí mật" (confidential).Một số hồ sơ tuyệt mật đã bị mở ra xem, trộn lẫn với các hồ sơ khác và không được xác định một cách kém chuyên nghiệp.Khi đánh giá đợt tháng 1, các đặc vụ FBI "lo lắng nhất khi phát hiện ra rằng nhiều tài liệu bao gồm các hạn chế an ninh quốc gia cao nhất, yêu cầu chúng phải được lưu giữ trong các cơ sở lưu trữ có kiểm soát của chính phủ và cấm chúng chia sẻ với các chính phủ nước ngoài", theo Thời báo New York Times.Vào ngày 8/8/2022, FBI đã thu giữ thêm một loạt hồ sơ được đánh dấu "Tuyệt mật" (Top secret), cũng như những hồ sơ được đánh dấu "TS / SCI" (sensitive compartmented information), có nghĩa là chúng chứa thông tin nhạy cảm - một số bí mật được giữ kín nhất của quốc gia Hoa Kỳ.---- Khoảnh khắc kinh dị nhất trong khi Trump làm Tổng Thống? Bill Barr đã gần gũi và thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump rất nhiều khi Barr giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp cho Trump. Barr kể lại với nhà báo Bari Weiss trên làn sóng phát thanh podcast của cô này, "Honestly" ("Thành thật mà nói"): "Tổng thống Trump đã mắng vào mặt các Bộ Trưởng trong một buổi họp, đặc biệt là Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tướng chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, và nói tất cả chúng tôi là những kẻ thất bại nặng nề (losers)."Barr dường như đang nói về chuyện ngày 1 tháng 6/2020, khi Nội các đang tranh luận về việc phải làm gì đối với những người biểu tình trên khắp nước Mỹ, những người đã ra đầy đường phố sau khi Cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin sát hại người da đen George Floyd.Các chi tiết của cuộc gặp đó lần đầu tiên được trình bày trong "A Sacred Oath," một cuốn sách của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.Esper đã viết rằng Trump muốn bắn gãy chân những người biểu tình đòi công lý màu da, và Trump nổi cơn thịnh nộ khi Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân khi đó nói với Trump rằng Trump không có quyền chỉ huy đối với chiến binh hoặc vệ binh.---- Barr cũng nói trên làn sóng của Weiss về tiên đoán bầu cử 2024. Barr nói rằng "nếu tôi phải đặt cược" ai sẽ được bầu làm tổng thống vào năm 2024, Barr sẽ đặt cược vào Thống đốc bang Florida Ron DeSantis: “Tôi không biết rõ về Ron DeSantis, nhưng tôi rất ấn tượng với những việc làm của ông ta ở Florida.”DeSantis đã trở thành một trong những đảng viên Cộng hòa nổi tiếng nhất ở Mỹ nhờ lập trường cánh hữu cực đoan, và nhờ các màn chống phá nhắm vào chính quyền Biden.Weiss không hỏi Barr rằng liệu những dự đoán năm 2024 của ông có dự đoán về việc Trump không tranh cử hay không. Câu trả lời của Barr về việc DeSantis được bầu làm tổng thống vào năm 2024 được đưa ra trong "vòng chớp nhoáng" mà Weiss có ở cuối các cuộc phỏng vấn của cô, nơi các khách mời phải nhanh chóng trả lời một loạt câu hỏi được đưa ra nhanh chóng.---- Theo cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, tỷ lệ chấp thuận của Biden hiện ở mức 44%, cao nhất trong năm kể từ khi Afghanistan rơi vào tay Taliban. Vào tháng 7/2022, nó là 38%. Gallup cho biết sự gia tăng điểm cho Biden đến từ các cử tri độc lập, những người mà sự chấp thuận của Biden đã tăng từ 31% lên 40%.Những người thăm dò Gallup cho biết tỷ lệ tán thành 81% của ông trong số các đảng viên Dân chủ và tỷ lệ 4% trong số các đảng viên Cộng hòa đã ít thay đổi so với tháng trước.Lĩnh vực duy nhất mà Biden nhận được đánh giá tổng thể cao hơn 50% là đối với phản ứng chống dịch COVID-19, trong đó 58% số người được hỏi, bao gồm 20% đảng viên Cộng hòa, đã chấp thuận rằng Biden chống dịch xuất sắc. Biden được 50% điểm về môi trường và 46% về tình huống chống Nga ở Ukraine.---- Một cậu bé 5 tuổi đã chết sau khi được tìm thấy trong một chiếc xe hơi rất nóng bên ngoài một trường tiểu học ở Nam Texas. Một cuộc gọi 911 đến lúc 4:04 chiều. Hôm thứ Năm báo cáo rằng một cậu bé không phản ứng đã được tìm thấy trong một chiếc xe hơi đậu tại Trường Tiểu học Dr. Americo Paredes Elementary, theo lời Cảnh sát trưởng Học khu La Joya, Raul Gonzalez cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.Nhiệt độ đã tăng lên 101 độ ở Hạt Hidalgo vào thứ Năm, với chỉ số nhiệt - nhiệt độ cảm giác như thế nào với độ ẩm - là 105 độ. Gonzalez cho biết cậu bé là họ hàng của một nhân viên trong khuôn viên trường. Cậu bé, không được tiết lộ tên, cũng là học sinh trong khu học chánh, theo Tiến sĩ Gisela Saenz, Giám đốc Học khu Độc lập La Joya.----. Theo Báo Thanh Niên. Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho hay hơn 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có thân nhân, làm việc hoặc thường xuyên lưu trú tại TP.HCM. Lượng kiều hối gửi về TP.HCM chiếm khoảng 50% trên cả nước. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng Covid-19 nhưng lượng kiều hối gửi về TP.HCM tăng 9% so với năm 2020, ước đạt 6,6 tỉ USD.----Theo tin VTC14. Sau cơn mưa lớn, kéo dài từ đêm qua đến sáng nay do ảnh hưởng hoàn lưu sau cơn bão số 3, nước sông dâng cao khiến hàng nghìn nhà dân, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt, cô lập.Chính quyền địa phương Quảng Ninh đã cử lực lượng cứu hộ dùng xe, xuồng máy để tới hỗ trợ khu dân cư ở những điểm ngập sâu. Rất may là không có thiệt hại về người.----Theo Báo Pháp Luật. Theo Bộ Y Tế, ước tính có khoảngại Việt Nam. Do các định kiến trong xã hội, người chuyển giới thường phải đối mặt với sự kì thị và phân biệt đối xử từ xã hội. Đó là nội dung được các chuyên gia thông tin tại Tọa đàm kinh nghiệm quốc tế và tham vấn dự thảo luật chuyển đổi giới tính do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ, chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tổ chức sáng 26-8, tại Hà Nội.---- HỎI 1: Nếu giả định bầu cử 2024 hôm nay, chọn giữa Biden và Trump, Biden sẽ thắng?ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng thống Biden dẫn trước Tổng thống Trump chỉ 1 điểm trong cuộc tái đấu bầu cử tổng thống giả định năm 2024, theo một cuộc thăm dò của Đại học Emerson được công bố hôm thứ Sáu.Kết quả cho thấy Biden với 43% phiếu bầu so với 42% của Trump, với 8% dự định bỏ phiếu cho người khác và 6% chưa quyết định. Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết trong thông báo kết quả rằng đây là cuộc thăm dò Emerson đầu tiên trong năm nay, trong đó Biden dẫn trước Trump trong một trận đấu như vậy.Chi tiết:---- HỎI 2: Mỹ sẽ nóng gấp 10 lần vào năm 2100?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới đây, các đợt nắng nóng đe dọa tính mạng sẽ trở nên phổ biến hơn vào cuối thế kỷ này. Chỉ số nhiệt "nguy hiểm" - nhiệt độ có cảm giác như thế nào khi độ ẩm và nhiệt độ không khí kết hợp - được Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) xác định là 103 độ F. NWS định nghĩa "cực kỳ nguy hiểm" là 124 độ F - không an toàn cho con người trong bất kỳ khoảng thời gian nào.Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng việc vượt qua ngưỡng "nguy hiểm" sẽ phổ biến hơn gấp 3 đến 10 lần vào năm 2100 ở Hoa Kỳ, ngay cả khi các quốc gia cố gắng đáp ứng mục tiêu của Thỏa thuận Paris về hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức chỉ 2 độ C (hoặc 3,6 độ F), theo các nhà nghiên cứu báo cáo.Chi tiết:

