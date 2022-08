Pakistan cho biết ít nhất 33 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt chết người ở Pakistan, kể từ giữa tháng 6/2022, đã có 937 người chết vì mưa lũ khắp Pakistan.

.

- Mỹ ngừng 26 chuyến bay của các hãng hàng không TQ vì bị TQ gây sự, đình chỉ các hãng hàng không Mỹ

- Báo New York Times kêu gọi truy tố Trump về nhiều tội, đừng để Trump ngồi xổm trên luật pháp

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr: Trump "siết cổ bắt chẹt" Cộng Hòa, hễ chống là phá bầu cử

- Fox News: Trump lại quỵt tiền 1.6 tỷ đô, nợ công ty RightForge

- Bạch Ốc: DB Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) được xóa nợ 183.504 đô, bây giờ chống xóa nợ sinh viên 10,000 đô

- Lần đầu tiên trong 40 năm, phụ nữ Iran được phép vào sân vận động để xem bóng đá.

- Pakistan: 33 triệu người thê thảm vì lũ lụt, từ giữa tháng 6/2022 đã có 937 người chết vì mưa lụt

- Ukraine: đã tấn công căn cứ Nga đặt trong khách sạn Donbas, hạ sát 200 lính Dù thiện chiến của Nga.

- Nga: chối, không dùng các trại thanh lọc ở Ukraine để giam, thẩm vấn, tra tấn thường dân.

- Trưa nay, Thứ Sáu, sẽ phổ biến tờ khai FBI xin bố ráp nhà Trump, bôi đen tên mật báo viên, tên nhân viên FBI

- Biện Lý quận Fulton: thêm 3 cố vấn của Trump bị trát gọi ra để trả lời về lật đổ kết quả bầu cử năm 2020

- California ra dự luật: tham dự bạo loạn 6/1/2021 sẽ bị tước bỏ tư cách hội đoàn phi lợi nhuận

- Chicago: người trúng giải Mega Million 1,3 tỷ đô la chưa xuất hiện sau 30 ngày

- 1 người bị bắt vì vượt rào trụ sở văn phòng FBI Chicago và bắt đầu ném đá vào tòa nhà.

- Giá nhà giảm 0,77% trong tháng 7/2022 so với tháng trước, lần đầu tiên sau ba năm giá nhà đi xuống

- Giá xe mới tăng, kỷ lục 46.259 USD trong tháng 8/2022. Xe cũ cũng tăng, vay trung bình là 28.534 đô la

- Tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: ứng viên Dân Chủ Bee Nguyễn vận động ráo riết

- Quận Cam: Westminster cơ nguy khai phá sản, bầu cử giữa kỳ sẽ xin ý cư dân gia hạn thuế thương vụ

- Trong vòng 6 năm qua, cả nước giảm hơn 48.000 giáo viên phổ thông.

- VN: Tháng 8/2022, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước đến nay.

- Du lịch TP.SG bắt đầu “hồi sinh”. Doanh thu 7 tháng tăng 58%.

- HỎI 1: Nợ sinh viên nặng nhất là ở New Hampshire, nhẹ nhất ở Utah? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thành phố hạnh phúc nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Concord ở Bắc Caliofrnia.

.

QUẬN CAM (VB-26/8/2022) ---- Chính phủ Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc trên tuyến từ Mỹ đến TQ trong cuộc tranh chấp về kiểm soát chống vi rút sau khi TQ đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ.

.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ hôm thứ Năm phàn nàn TQ đã vi phạm thỏa thuận du lịch hàng không và đối xử không công bằng với các hãng hàng không Mỹ vì buộc tạm dừng các chuyến bay nếu hành khách có kết quả dương tính với COVID-19. Chính phủ Mỹ đã đình chỉ 7 chuyến bay của Air China từ thành phố New York và tổng cộng 19 chuyến bay từ Los Angeles của Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Xiamen Airlines.

.

Mỹ nói rằng con số này tương đương với số chuyến bay mà United Airlines, American Airlines và Delta Air Lines buộc phải hủy theo hệ thống "ngắt mạch" của TQ. Kể từ ngày 7/8, các hãng hàng không đã được yêu cầu tạm dừng chuyến bay nếu số lượt kiểm tra dương tính đạt 4% số hành khách trên một chuyến bay. Nhưng than phiền là, nhiều hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay nhưng lại có kết quả dương tính sau khi đến Trung Quốc.

.

---- Trong một bài xã luận có tiêu đề "Đừng để Trump ngồi trên pháp luật" ("Donald Trump Is Not Above the Law") hôm thứ Sáu, ban biên tập The New York Times kêu gọi truy tố cựu tổng thống Trump.

.

Điều này xảy ra khi Bộ Tư pháp đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với các tài liệu tối mật bị Trump chôm về giấu không thích hợp tại câu lạc bộ chơi gôn Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida - nhưng, báo NYT viết, Trump cũng phải đối mặt với cáo buộc cho vai trò kích động bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol Hoa Kỳ và nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Bài quan điểm của ban biên tập NYT viết: "Cuộc tấn công chưa từng có của Trump đối với sự toàn vẹn của nền dân chủ Mỹ yêu cầu một cuộc điều tra hình sự. Các chi tiết đáng lo ngại về hành vi sai trái sau khi bầu cử của Trump, được tập hợp tỉ mỉ bởi ủy ban 6/1, khiến ít người nghi ngờ rằng ông Trump đã tìm cách lật đổ Hiến pháp và lật ngược ý chí của người dân Mỹ. Tổng thống, bị đánh bại trong bầu cử năm 2020, đã ra sức nắm các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, các quan chức tiểu bang và quản trị viên hệ thống bầu cử của quốc gia trong một nỗ lực giận dữ để bám quyền lực. Khi mọi việc thất bại, Trump đã kích động một đám đông có vũ trang xông vào Điện Capitol và đe dọa các nhà lập pháp."

.

Bài viết nói rằng việc bào chữa cho một cựu tổng thống khỏi những cáo buộc nghiêm trọng như vậy chỉ đơn giản là vì tầm vóc của Trump là một "rủi ro lớn hơn nhiều", với lập luận: "Các hành động của Trump với tư cách là một quan chức nhà nước, không giống như những người khác kể từ Nội chiến, đã tấn công trái tim của hệ thống chính quyền của chúng ta. Trump đã sử dụng quyền lực của văn phòng để lật đổ nền pháp quyền. Nếu chúng ta ngần ngại gọi những hành động đó và thủ phạm của chúng là tội phạm, thì chúng ta đang nói rằng Trump ngồi trên pháp luật và trao quyền cho các tổng thống tương lai làm bất cứ điều gì họ muốn."

.

Bài viết kết luận: "Không ai nên vui mừng trước viễn cảnh của điều này hoặc bất kỳ cựu tổng thống nào phải đối mặt với truy tố hình sự. Hành động của Trump đã mang lại sự xấu hổ cho một trong những nền dân chủ lâu đời nhất thế giới và gây bất ổn cho tương lai của nó. Ngay cả công lý trước pháp luật cũng không xóa được vết nhơ đó. Việc truy tố Trump cũng không khắc phục được các vấn đề cơ cấu dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nền dân chủ Mỹ kể từ sau Nội chiến. Nhưng đó là bước đầu tiên cần thiết để làm như vậy." (Phần trên chỉ là bản dịch tóm tắt của VB, từ 1 bài rất dài của NYT.)

.

---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói rằng Trump đang dùng đến thủ đoạn "siết cổ bắt chẹt" để tiếp tục gây ảnh hưởng đối với Đảng Cộng hòa. Trong một cuộc phỏng vấn dài được công bố trên báo Common Sense hôm thứ Năm, cựu biên tập viên của New York Times, Bari Weiss đã hỏi Barr tại sao nhiều đảng viên Cộng hòa không ra mặt và để nói rằng những tuyên bố của Trump về gian lận bầu cử 2020 là bịa đặt nhảm nhí.

.

Barr nói về ông chủ cũ của mình: “Chiến thuật mà Trump đang sử dụng để kiểm soát Đảng Cộng hòa là siết cổ bắt chẹt. Trump đã nói với Cộng Hòa, 'Nếu không phải là tôi, tôi sẽ phá hỏng cơ hội bầu cử của Cộng Hòa bằng cách yêu cầu người ủng hộ tôi ngồi ở nhà [thay vì đi bầu]. Và tôi sẽ phá hoại bất cứ ai mà Cộng Hòa đề cử ngoài ý tôi.' Thế đấy, Trump cho thấy tất cả những gì Trump muốn. Trump là tất cả về bản thân Trump [chớ không vì Đảng Cộng Hòa]."

.

---- Trump lại quỵt tiền, theo tin từ Fox News. Một nhà cung cấp đang cáo buộc nền tảng xã hội Truth Social của Donald Trump đã ngưng trả hơn 1 triệu đô la các khoản thanh toán bắt buộc theo hợp đồng, theo Fox Business báo cáo. Các nguồn tin nói với Fox Business rằng nếu các cáo buộc là sự thật, điều đó cho thấy tài chính của Truth Social "đang có sự xáo trộn đáng kể."

.

Nhà cung cấp được đề cập là công ty RightForge, là một trong những nhà cung cấp và chủ nợ lớn nhất của Truth Social. RightForge cáo buộc Truth Social đã gia hạn "các khoản thanh toán hàng tháng bắt buộc theo hợp đồng" để thiết lập cơ sở hạ tầng trực tuyến của nền tảng, theo các nguồn tin cho Fox Business biết. Nhưng công ty cho biết Truth Social chỉ thực hiện ba lần thanh toán và ngừng thanh toán kể từ khoảng tháng 3/2022. RightForge nói rằng vì Truth Social hiện trễ nợ 1,6 triệu đô la, nên Công ty đang suy tính kiện, kéo mạng xã hội của Trump ra tòa.

.

---- Biden xóa nợ $10,000 thời đi học cho hàng chục triệu sinh viên, thế là các Dân biểu Cộng Hòa rủ nhau chỉ trích tại sao lấy tiền công quỹ ra xóa nợ như thế. Bạch Ốc hôm thứ Năm liền chỉ trích Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) rằng bản thân kinh doanh của bà này đã được tha nợ cho các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Phiếu lương (PPP) thời giúp các công ty đứng vững cho qua đại dịch COVID-19.

.

Tài khoản Twitter chính thức của chính quyền Biden đã chia sẻ một đoạn video về việc Greene nói về việc hủy bỏ khoản nợ vừa được công bố trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax là “hoàn toàn không công bằng”.

.

Bạch Ốc nói: “Nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene đã được tha nợ 183.504 đô la trong các khoản vay PPP”, Nhà Trắng viết, đề cập đến Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP), một cứu cánh được mở rộng để giúp các doanh nghiệp nhỏ trụ vững trong đại dịch COVID-19.

Dữ liệu từ ProPublica cho thấy khoản vay và lãi tích lũy cho công ty của Greene, Taylor Commercial, Inc., công ty được cho là sẽ chuyển sang bảng lương, đã được xóa nợ.

.

---- Lần đầu tiên trong 40 năm, phụ nữ Iran được phép vào sân vận động để xem bóng đá. Khoảng 500 phụ nữ đã được phép vào sân vận động Azadi của Tehran để xem trận đấu giữa đội Esteghlal FC có trụ sở tại Tehran và đội đến thăm Sanat Mes Kerman FC, đến từ thành phố Kerman, theo hãng thông tấn nhà nước bán chính thức Fars của nước này cho biết hôm thứ Năm.

.

Theo trang web của Liên đoàn bóng đá Iran, phụ nữ tách khỏi nam giới và đi vào bằng lối vào đặc biệt thông qua một bãi đỗ xe. Lệnh cấm của Iran đối với phụ nữ tham dự các sân vận động thể thao không được viết thành luật nhưng được đưa ra ngay sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Năm nay, phụ nữ Iran được phép chia sẻ một khoảnh khắc quan trọng sau khi tuyển Iran vượt nhiều vòng để chiếm 1 suất tham dự World Cup vào tháng 11/2022 tại Qatar.

.

---- Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu Pakistan cho biết hôm thứ Năm, ít nhất 33 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt chết người ở Pakistan. Theo Sở Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA), kể từ giữa tháng 6/2022, đã có 937 người chết vì mưa lũ và lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Pakistan.

Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu Sherry Rehman gọi lũ lụt là "chưa từng có tiền lệ" và là "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong thập niên này". Tỉnh phía nam Sindh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, đã yêu cầu gửi tới 1 triệu lều, trong khi tỉnh Balochistan gần đó đã yêu cầu 100.000 lều, bà nói thêm.

.

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Ahsan Iqbal nói riêng với Reuters rằng 30 triệu người đã bị ảnh hưởng, một con số tương đương với khoảng 15% dân số của quốc gia Nam Á.

.



.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của cơ quan LHQ (OCHA) cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Năm rằng mưa gió mùa đã ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người ở Pakistan, trong đó 184.000 người đã phải di dời đến các trại cứu trợ trên khắp đất nước.

.

---- Chính phủ Ukraine cho biết, tại khu vực Kadiivka, Luhansk nơi bị Nga chiếm đóng, các binh sĩ Ukraine đã tấn công căn cứ của quân Nga đặt trong khách sạn Donbas, kết quả là hạ sát 200 lính Dù thiện chiến của Nga.

.

Bản tin Ukraine viết: "Tại khu vực Kadiivka (Stakhanov), Luhansk nơi tạm bị chiếm, binh lính Ukraine đã phá hủy một căn cứ quân sự của Nga, mà Nga đã thiết lập tại khách sạn Donbas Hotel. Hai trăm binh lính dù tinh nhuệ của Liên bang Nga đã thiệt mạng." Bản tin nói quân Nga đã đóng tại khách sạn này từ năm 2014.

.

Phía truyền thông Nga tuyên bố rằng vào sáng ngày 26/8/2022, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 10 tên lửa HIMARS vào Kadiivka.

.

---- Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc Nga sử dụng các trại thanh lọc trên lãnh thổ của Donetsk Oblast ở Ukraine. Đài quan sát xung đột (Conflict Observatory) do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, được thành lập để theo dõi tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine, đã cáo buộc rằng hệ thống thanh lọc của Nga là "cơ sở hạ tầng vật lý và quy trình được sử dụng để đăng bộ, thẩm vấn và giam giữ thường dân Ukraine, tù nhân chiến tranh và những người khác trong các khu vực của Nga và các cơ quan ủy quyền của nó chiếm giữ "nơi" vi phạm nhiều yếu tố của luật nhân đạo quốc tế và đặt ra nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng tiềm ẩn."

.

Đại sứ quán Nga chối rằng bản báo cáo này "nhằm làm mất uy tín hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Thực tệ chính phủ Nga cam kết tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng dân thường và không tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự." Hiển nhiên là Nga chạy tội, vì mới hôm kia, quân Nga đã pháo kích nhà ga xe lửa Ukraine, giết 25 người dân và gây bị thương 50 người khác. Bắn vào dân Ukraine là chiến lược khủng bố của Nga.

.

.

---- Trưa nay, Thứ Sáu, sẽ phổ biến tờ khai FBI xin bố ráp tư dinh Trump. Tờ khai (gọi là bản văn hữu thệ affidavit) do FBI nộp xin lệnh tòa bố ráp nhà Trump phổ biến trưa nay sẽ bôi đen tên mật báo viên, tên các nhân viên FBI thực thi lệnh bố ráp, tên các nhân chứng và các chi tiết khác nguyên là cơ sở cho cuộc khám xét nhà của Trump vào ngày 8 tháng 8/2022.

.

Trong phán lệnh dài 2 trang của mình được nộp tại tòa án liên bang ở West Palm Beach, Florida, chiều thứ Năm, Thẩm phán Bruce Reinhart cho biết ông chấp nhận phổ biến bản văn hữu thệ affidavit được bôi đen một số chi tiết vào trưa Thứ Sáu.---- Biện Lý quận Fulton của tiểu bang Georgia là bà Fani Willis tiết lộ rằng có thêm 3 cố vấn của Trump đang bị trát gọi ra để trả lời các câu hỏi về âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia. Theo báo Politico, Mark Meadows, Sidney Powell và Phil Waldron là 3 nhân chứng mới bị yêu cầu ra trả lời các câu hỏi trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt.Meadows từng là chánh văn phòng của Trump trong năm cuối cùng tại vị. Sau bầu cử 2020, Meadows đã đến Georgia, cố gắng đột nhập vào phòng nơi các quan chức bầu cử đang khớp chữ ký của cử tri trên lá phiếu của họ. Sau đó Meadows bắt đầu nói chuyện với điều tra viên chính dưới quyền của Thứ trưởng Bộ Hành Chánh (phụ trách bầu cử) Georgia. Meadows lấy số điện thoại của vị thứ trưởng và ngày hôm sau Trump gọi cho vị này, yêu cầu giúp đỡ về kế hoạch lật ngược bầu cử của Trump.Sidney Powell nằm trong nhóm pháp lý đã "giúp" Trump tiến hành một loạt đơn kiện pháp lý để lật ngược bầu cử năm 2020. Các báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng Powell cũng có quyền truy cập vào các kho dữ kiện điện tử được sao chép từ hệ thống bỏ phiếu Georgia.Washington Post tiết lộ hôm thứ Hai: "Các nguyên đơn trong một vụ kiện liên bang kéo dài về tính bảo mật của hệ thống bỏ phiếu của Georgia đã lấy được hồ sơ mới từ công ty có tên là SullivanStrickler có trụ sở tại Atlanta, theo trát đòi hầu tòa của một trong những giám đốc điều hành của công ty này". "Hồ sơ bao gồm các hợp đồng giữa công ty và các luật sư đồng minh của Trump, đặc biệt là Sidney Powell. Các hồ sơ dữ liệu điện tử được mô tả là bản sao của các thành phần từ các hệ thống bầu cử ở 2 quận: quận Coffee County, Georgia và quận Antrim County, Michigan.Trong khi đó, Phil Waldron cũng bị Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 thẩm vấn về âm mưu lật ngược bầu cử 2020. Trong yêu cầu của họ đối với Waldron, họ giải thích rằng y nằm trong số những người giúp Trump lật ngược bầu cử 2020.---- Các nhà lập pháp California đang tìm cách tước bỏ tư cách phi lợi nhuận của các tổ chức nếu họ tham gia vào cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, theo tờ San Francisco Chronicle đưa tin. Dự luật 834 của Thượng viện California sẽ cho phép Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang quyết định xem một nhóm có tuân theo luật hay không, nếu nó được ký bởi Thống đốc Gavin Newsom.Báo The Chronicle viết: "Theo luật hiện hành, các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế phải tồn tại vì mục đích từ thiện và bị cấm tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Biện pháp làm rõ rằng các cơ quan nhà nước có thể sử dụng hoạt động tội phạm liên quan đến một cuộc nổi dậy làm lý do để thu hồi trạng thái miễn thuế của một tổ chức. Để được miễn nộp thuế, các tổ chức phi lợi nhuận đã phải tuân theo một danh sách các quy tắc theo luật tiểu bang và liên bang, bao gồm cả việc họ không được vận động cho hoặc chống lại các ứng cử viên chính trị."Tác giả của dự luật, Thượng nghị sĩ Scott Wiener, nói rằng người đóng thuế "không nên trợ cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận tham gia hoặc kích động nổi dậy."---- Một trạm xăng ở khu vực Chicago đã bán vé số trúng giải Mega Million của tháng trước với giải độc đắc 1,3 tỷ đô la, nhưng Sở xổ số cho biết họ vẫn đang chờ ai đó đến nhận giải của mình. Cho đến nay, vẫn chưa có ai bước ra nhận giải xổ số lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ khi chiếc vé được bán ra.Sở Xổ số Illinois cho biết có thể người trúng giải thậm chí không biết họ đã trúng giải, và khuyến khích mọi người kiểm tra kỹ các con số của họ. Người trúng vé độc đắc có 12 tháng để thông báo cho Sở Xổ số rằng họ đã trúng lô độc đắc đó.

.

---- Thêm 1 anh cuồng tới quậy FBI. Một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Năm sau khi vượt qua hàng rào tại văn phòng FBI Chicago và bắt đầu ném đá vào tòa nhà. Chuyện này kết thúc mà không có ai thương tích vào khoảng 11 giờ sáng nhưng người đàn ông liên quan, không được cơ quan chức năng nêu tên, đã bị áp giải đến bệnh viện để giám định.

.

Văn phòng FBI không cho biết họ tin rằng động cơ của người đàn ông là gì. Các văn phòng FBI trên toàn quốc đã cảnh giác cao độ sau cuộc đột kích vào dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-A-Lago hồi đầu tháng.

.

---- Giá nhà giảm 0,77% trong tháng 7/2022 so với tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm giá nhà đi xuống theo hướng đi xuống, theo CNBC đưa tin. Đây cũng là tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2011 và ngược lại so với những gì thường thấy vào tháng 7, khi giá nhà có xu hướng tăng cao khi các gia đình tìm mua nhà trước khi năm học mới bắt đầu.

.

Nhưng chúng ta vẫn còn lâu mới có thể gọi là nhà ở vừa túi tiền. Giá nhà trong tháng 7/2022 cao hơn 14,3% so với tháng 7/2021. Trong 25 năm qua, những người mua trả trước 20% và thế chấp trong 30 năm đã phải dành 23,5% thu nhập trung bình của hộ gia đình để mua nhà trung bình. Con số này hiện cao hơn gần 10 điểm, ở mức 32,7%.

.

---- Giá xăng tăng, được chú ý theo dõi, nhưng giá xe mới cũng đã tăng vọt - đạt mức trung bình kỷ lục 46.259 USD trong tháng 8/2022. Điều đó dẫn đến một kỷ lục khác: Khoản vay mua xe mới trung bình ở Mỹ đạt 40.290 USD trong quý thứ hai, theo Experian đưa tin hôm thứ Năm.

.

Công ty tính toán rằng số tiền vay trung bình tăng 13,2% và khoản thanh toán trung bình hàng tháng là 667 đô la, tăng gần 15% so với năm trước. Thời gian của một khoản vay, 69 tháng hoặc lâu hơn, đã được giữ ổn định.

.

Giá xe mới tăng, thì giá xe cũ cũng tăng. Thị trường xe hơi cũ cũng đang tăng. Các khoản cho vay mua xe cũ đã tăng 18,7% trong quý II, lên mức trung bình là 28.534 đô la và khoản thanh toán hàng tháng là 515 đô la. Khoản thanh toán đó đã tăng 17% so với năm trước.

.

---- Bee Nguyễn (ứng cử viên chức Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia của đảng Dân chủ) đã đến thăm các doanh nghiệp địa phương ở thị trấn Athens vào chiều thứ Tư trước khi gây quỹ tại The Tree Room.

.

Bee Nguyen hiện là Dân biểu tiểu bang Georgia (đại diện khu vực Atlanta) lần đầu tiên đến thăm tiệm trang phục thời trang Agora Vintage trước khi dừng chân tại các tiệm Bubble Cafe và Condor Chocolates. Tại mỗi địa điểm, Nguyen nói chuyện với các chủ tiệm tương ứng -- Airee Edwards, Linda Li và Peter Dale --- về kinh nghiệm của họ với tư cách là chủ doanh nghiệp trong thành phố .

.

Chuyến đi vận động chiều Thứ Tư của bà Bee Nguyen được hướng dẫn bởi Ủy viên Russell Edwards của Quận Athens-Clarke, cùng với Dân biểu tiểu bang Spencer Frye (D-Athens).

.

Sau chuyến thăm trung tâm thành phố, Nguyen đã cùng những người ủng hộ và nhân vật chính trị ở Athens, bao gồm Biện lý quận Deborah Gonzalez và Ủy viên Jesse Houle, tại buổi gây quỹ tại The Tree Room. Nguyen đã nói về các vấn đề của vận động tranh cử, trong đó có chủ đề bảo vệ quyền bầu cử, giáo dục, tiếp cận phá thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản, mở rộng Medicaid và cải cách về súng.

.



.

Bee Nguyễn đối mặt với đối thủ Cộng hòa là đương kim Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger vào bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11/2022.

.

---- Báo OC Register nói về cơ nguy phá sản của thành phố Westminster, thủ phủ của Little Sàigon. Khi các quan chức Westminster tranh luận về việc gia hạn thuế thương vụ địa phương (local sales tax) vào lá phiếu tháng 11/2022, nhân viên và cư dân của thành phố đã nói tới nhóm chữ phá sản.

.

John Moorlach đã dẫn dắt Quận Cam thoát khỏi tình trạng phá sản gần hai thập niên trước và cảnh báo quá trình này - trong trường hợp của Quận Cam, kéo dài 18 tháng - đã triệt tiêu nguồn lực và nhân viên của quận. Moorlach nói: “Nó không dành cho những người yếu tim."

.

Lập luận rằng Westminster cần gia hạn thuế bán hàng địa phương 1% để hết hạn vào tháng 12/2022, giám đốc tài chính của thành phố cho biết họ có thể phải đối mặt với phá sản nếu không có doanh thu đó. Vào tháng 11/2022, các cử tri sẽ quyết định xem có nên chấp nhận thuế địa phương trong 20 năm nữa hay không, điều này có nghĩa là doanh số bán hàng trong thị trấn sẽ tiếp tục tăng lên với mức thuế 7,75% trên toàn quận cùng với 1% khác áp dụng cho thành phố.

.

Các quan chức cho biết mức thuế thương vụ 1% đã thu về 81,5 triệu đô la Mỹ kể từ khi được thông qua vào năm 2016 [cho Westminster]. Mặc dù không phổ biến, tiểu bang California đã chứng kiến một số thành phố tuyên bố phá sản, bao gồm cả Stockton và San Bernardino gần đây.

.

---- Trong vòng 6 năm qua, cả nước giảm hơn 48.000 giáo viên phổ thông. Trẻ em thì tăng, thầy cô lại giảm. Theo Báo Giáo Dục VN. Cụ thể, năm 2015 số lượng giáo viên phổ thông là 861,3 nghìn người, năm 2021 là 813,2 nghìn người. Như vậy, trong vòng 6 năm, giảm khoảng 48.100 giáo viên. Cụ thể, năm 2015 số lượng giáo viên phổ thông là 861,3 nghìn người, năm 2021 là 813,2 nghìn người. Như vậy, trong vòng 6 năm, giảm khoảng 48.100 giáo viên. Trong đó, giảm mạnh nhất ở cấp trung học cơ sở, giảm khoảng 28.200 giáo viên. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm đầu năm học 2021-2022, số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 813,2 nghìn người, giảm 0,4% so với năm học trước (trong đó 382,5 nghìn giáo viên tiểu học, giảm 0,6%; 285,3 nghìn giáo viên trung học cơ sở, giảm 0,5% và 145,4 nghìn giáo viên trung học phổ thông, tăng 0,1%).

.

---- VN: Tháng 8/2022, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước đến nay. Theo VTC News. Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6.458 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động trong tháng 8/2022, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng phải nhắc lại, mức tăng 67,1% về số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong tháng 8/2022 có phần lý do là tháng 8 năm ngoái là cao điểm dịch bệnh, ở nhiều trung tâm kinh tế, doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động theo các yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

.

---- Du lịch TP.SG bắt đầu “hồi sinh”. Doanh thu 7 tháng tăng 58%. Báo VOV Giao Thông. Ngành du lịch TP.HCM đang có những tín hiệu tích cực sau thời gian dài nỗ lực khôi phục. 7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu ước đạt 60.000 tỉ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ, trong đó, khách du lịch nội địa vẫn là nguồn thu chính với hơn 13 triệu lượt; lượng khách quốc tế ước đạt hơn 760.000 lượt. Chợ Bến Thành cũng đã bắt đầu "hồi sinh" sau thời gian dài chờ khách quốc tế. Gần hai tháng qua, các tiểu thương phấn khởi khi số lượng khách đến tham quan, mua sắm ngày càng tăng. Mỗi ngày, chợ Bến Thành đón khoảng gần 2.000 lượt khách, riêng những ngày cuối tuần, lượng khách tăng gần gấp đôi, khách quốc tế chiếm khoảng 60%.

.

---- HỎI 1: Nợ sinh viên nặng nhất là ở New Hampshire, nhẹ nhất ở Utah?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Nợ của sinh viên là một vấn đề lớn ở Mỹ. Vào cuối quý đầu tiên của năm 2022, tổng số dư nợ cho vay theo học bậc đại học ở mức gần 1,61 nghìn tỷ đô la ($1.61 trillion), theo Bộ Giáo dục. Con số đó trung bình là 37.000 đô/người trong số 43,4 triệu người vay.

.

Nhưng không phải tất cả các tiểu bang đều bình đẳng khi nói đến gánh nặng cho các khoản vay của sinh viên. Lưu ý đến những người mắc nợ khoản vay là sinh viên, WalletHub đã so sánh 50 tiểu bang và thủ đô DC (Washington DC) dựa trên 11 thước đo chính về khả năng mắc nợ và cơ hội kiếm tiền. Kho dữ liệu bao gồm từ nợ trung bình của sinh viên đến tỷ lệ thất nghiệp trong dân số từ 25 đến 34 tuổi đến tỷ lệ sinh viên có số dư nợ quá hạn.

.

Trung bình nợ sinh viên cao nhất ở:

1. New Hampshire

2. Delaware

3. Pennsylvania

4. Đảo Rhode

5. Connecticut

.

Thấp nhất ở:

47. Wyoming

48. Nevada

49. California

50. New Mexico

51. Utah

Chi tiết:

https://wallethub.com/edu/e/best-and-worst-states-for-student-debt/7520

.

.

---- HỎI 2: Thành phố hạnh phúc nhất Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 2: Concord ở Bắc Caliofrnia. Một nghiên cứu cho biết thành phố hạnh phúc nhất ở Hoa Kỳ nằm trong Vùng Vịnh Bắc California. Tuy nhiên, nó không phải là San Francisco hay San Jose.

.

Concord được mệnh danh là thành phố “hạnh phúc nhất” ở Mỹ, theo một nghiên cứu của HouseFresh. Thành phố này cũng được mệnh danh là “cười tươi nhất” trong cả nước.

.

Đối với cả hai hạng mục, San Francisco đã lọt vào top 20 với thứ hạng 15. Không có thành phố nào khác của California lọt vào top 20 ở cả hai hạng mục “hạnh phúc nhất” hoặc “cười tươi nhất”.

.

Concord đã ghi lại điểm số hạnh phúc là 79,14 trên 100. Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy 74,41% người dân ở Concord đang mỉm cười trong ảnh của họ - tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc.

.

Đi 30 dặm về phía tây, San Francisco có điểm số hạnh phúc là 62,13 và 58,54% các bức ảnh tự chụp được chụp trong thành phố có biểu hiện nụ cười (điểm nhỏ nhất).

.

Điểm số hạnh phúc đáng chú ý khác của các thành phố California:

. Sacramento (59,42)

. San Diego (56.15)

. Fresno (48,88)

. Long Beach (44,5)

. San Jose (46,35)

. Los Angeles (42,57)

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy California ghi nhận điểm số hạnh phúc thấp nhất là 38,37 trên 100. Ngược lại, Utah được mệnh danh là tiểu bang hạnh phúc nhất với số điểm là 74,49.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/california/this-california-city-named-happiest-in-america-study-says/

.

.