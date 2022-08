Biden hôm nay sẽ cho xóa nợ ít nhất 10,000 đô cho người lương ít hơn 125,000 đô/năm, tốn 300 tỷ đô. - Bộ Giáo Dục hôm qua đã xóa nợ tiền học cho hơn 175,000 công chức, tốn hơn 10 tỷ đô - Florida: bầu cử sơ bộ xong, thua 6% phiếu, liền xài võ Trump, tuyên bố không bao giờ thú nhận thất cừ - DB Scott Perry (R-PA) kiện: cấm Bộ Tư Pháp đọc nội dung điện thoại di động đã bị tịch thu - cực hữu sùng

Ukraine mừng quốc khánh: xe tăng Nga trên đại lộ Khreshchatyk của Kyiv. Zelensky nói: "Một quốc gia mới xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Không phải sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét, không sợ hãi. Không bỏ chạy. Không bỏ cuộc."

- Biden hôm nay sẽ cho xóa nợ ít nhất 10,000 đô cho người lương ít hơn 125,000 đô/năm, tốn 300 tỷ đô.

- Bộ Giáo dục hôm qua đã xóa nợ thời đi học cho hơn 175,000 công chức, tốn hơn 10 tỷ đô

- Florida: bầu cử sơ bộ xong, thua 6% phiếu, liền xài võ Trump, tuyên bố không bao giờ thú nhận thất cừ

- DB Scott Perry (R-PA) kiện: cấm Bộ Tư Pháp đọc nội dung điện thoại di động đã bị tịch thu

- Cực hữu sùng mộ Trump kêu gọi bạo loạn

- Ukraine mừng quốc khánh: triển lãm xác xe tăng Nga. Zelensky nói: "Một quốc gia đã tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét, không sợ hãi. Không bỏ chạy. Không bỏ cuộc..."

- Mỹ sẽ công bố gói thiết bị quân sự cho Ukraine trị giá 3 tỷ USD để giúp Ukraine "phòng thủ" về dài hạn

- Liên Âu và ASEAN sẽ thượng đỉnh tháng 12/2022 tại Brussels, tăng kinh tế, chận đường Nga và TQ

- Michigan: bồi thẩm đoàn kết tội 2 người âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan năm 2020 để gây nội chiến

- Alabama: cựu DB/TB Perry Hooper Jr. (phụ trách vận động cho Trump 2016) bị truy tố tội sex

- 1 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Colorado đổi sang Dân Chủ: vì Cộng Hòa lạc hướng rồi

- Chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi say rượu lái xe: 5 ngày tù, 3 năm quản chế, 7.000 đô tiền phạt.

- Mỹ liên tục 70 ngày giảm giá xăng: 3,89 đô/gallon

- Đài Loan hủy lô hàng mì ăn liền từ VN vì có chất cấm. Bản tin nhà nước TTXVN thanh minh: mì tại VN an toàn.

- VN khủng hoảng trong ngành Y: Cán bộ, viên chức nghỉ việc hàng loạt.

- HỎI 1: Sống thọ nhất là ở Hawaii, yểu mạng nhất là ở Mississippi? \ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Bật kênh Phong “bụi” mà nghe đi… (Lê Huyền Ái Mỹ)

QUẬN CAM (24/8/2022) ---- Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã cung cấp hơn 10 tỷ đô la để xóa nợ thời sinh viên cho các công chức đã làm cho chính phủ hơn 10 tháng theo một chương trình mới. Theo một bản tin mà bộ đưa ra hôm thứ Ba, khoản xóa nợ bao gồm hơn 175,000 công chức và sẽ được cung cấp thông qua chương trình Tha Nợ Cho Công Chức (Public Service Loan Forgiveness - PSLF).

---- Sau nhiều tuần suy nghĩ, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định vào hôm nay, thứ Tư, để xòa một phần khoản nợ vay thời sinh viên cho hàng triệu người và sẽ gia hạn tạm dừng thanh toán khoản vay sẽ hết hạn vào tuần tới.

Kế hoạch của tổng thống dự kiến sẽ bao gồm khoản nợ ít nhất 10,000 đô la cho những người đi vay kiếm được ít hơn 125,000 đô la hàng năm và dự kiến chỉ áp dụng cho các khoản nợ ở bậc đại học (bậc 4 năm).

Con số 10.000 đô la xóa nợ sẽ thực hiện lời hứa tranh cử từ Biden và đánh dấu sự tha nợ lớn nhất cho các khoản vay sinh viên liên bang cho mỗi cá nhân cho đến nay. Người ta tin rằng việc hủy bỏ khoản nợ sẽ khiến chính phủ tiêu tốn khoảng 300 tỷ USD.

---- Hôm qua, Thứ Ba, là ngày bầu cử sơ bộ nhiều tiểu bang. Một ứng cử viên thua phiếu liền chơi độc chiêu của Trump: tuyên bố không chịu thua. Laura Loomer, ứng cử viên cực hữu trong làng sùng mộ Trump, người đã thua cuộc bầu phiếu hôm thứ Ba trước Dân biểu đương nhiệm Daniel Webster (Cộng HÒa-FL), nói là từ chối thừa nhận thất bại.

Trong một đoạn video do phóng viên Mike DeForest của News 6 đăng tải, Loomer nói với một nhóm người ủng hộ rằng cô sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại dù thua Webster hơn 6 điểm phần trăm: "Tôi không để nhận thua, vì tôi là người chiến thắng! Thực tế là Đảng Cộng hòa của chúng ta đã bị phá vỡ cốt lõi của nó!"

Đây hiện là chiến dịch tranh cử quốc hội thất bại thứ hai của Loomer, khi cô thua phiếu trước Dân Biểu Lois Frankel (Dân Chủ-FL) vào năm 2020 trong một cuộc đua mà cô thua hai mươi điểm.

---- Dân Biểu Scott Perry (R-PA) đưa đơn kiện để ngăn Bộ Tư pháp xem xét nội dung điện thoại di động của ông trong nỗ lực điều tra về vai trò của Perry trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021. FBI đã tịch thu điện thoại của DB Perry vào ngày 9 tháng 8/2022 và chuyển về tổng thanh tra của Bộ Tư pháp, người đang dẫn đầu cuộc điều tra về nỗ lực của Donald Trump để lật ngược bầu cử 2020. FBI nói rằng DB Perry đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối Trump với cựu quan chức Bộ Tư Pháp Jeffrey Clark, theo báo Politico đưa tin.

Hai luật sư của Perry là John Rowley và John Irving viết trong đơn kiện dài 16 trang được nộp lần cuối. tuần tại tòa án liên bang Washington D.C. rằng FBI vẫn chưa kiểm tra điện thoại của Perry và đang tìm kiếm lệnh khám xét thứ 2 sẽ bao gồm việc xem xét, nhưng Perry đang chống lại nỗ lực đó và muốn chính phủ trả lại điện thoại và tất cả dữ liệu của nó.

DB Perry nói dữ liệu trên điện thoại bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư-khách hàng, đặc quyền đời tư hôn nhân và một điều khoản hiến pháp bảo vệ các thành viên Quốc hội trước hầu hết các hành động pháp lý liên quan đến nhiệm vụ chính thức của họ.

---- Một kẻ từng tham dự bạo loạn ở Capitol Hoa Kỳ, người đã cố gắng trốn tránh các cáo buộc hình sự, đã đưa ra các lời đe dọa trực tuyến chống lại các đặc vụ FBI để đáp lại cuộc khám xét Mar-A-Lago. Brandon Lee Sanders tuyên bố đã vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 và khẳng định y sẽ làm điều đó một lần nữa, và các nhà quan sát tại tổ chức phi lợi nhuận Advance Democracy đã liên kết y với những bình luận đe dọa được đăng trên Reddit và diễn đàn ủng hộ Trump cuồng nhiệt The Donald, theo bản tin trên báo Vice.

Sanders đã viết hai ngày sau cuộc khám xét Mar-A-Lago: “Tất cả mọi người trong [FBI] liên quan đều đồng lõa với việc Lật đổ nền Cộng hòa của chúng ta và phải đối mặt với Máy chém... Hãy treo cổ những kẻ phản quốc." Và tuần trước, y viết thêm: “Chúng ta cần xét xử, bỏ tù và xử tử nếu thích hợp. Thời gian để chơi đẹp đã qua lâu rồi, họ đã có cơ hội rất nhiều lần. Tôi đã xong, không thỏa hiệp và không hòa giải”.

Các nhà quan sát đã xác định y sử dụng thông tin y đã chia sẻ trên các tài khoản trực tuyến của mình, bao gồm cả YouTube và LinkedIn, và họ kết luận y có thể tiếp cận nhiều vũ khí và có thể thuộc một nhóm dân quân. Họ cũng xác định rằng y làm việc cho một công ty kỹ thuật thuộc sở hữu của Ái nhĩ lan. Sanders đã không trả lời yêu cầu bình luận và hồ sơ của y trên TheDonald đã biến mất sau khi báo Vice tìm liên lạc với y.

---- Ngày 24 tháng 8 là một ngày bất thường ở Ukraine: vừa là Ngày Độc lập, kỷ niệm 31 năm quyết định ly khai với Liên Xô, và vừa là ngày đánh dấu 6 tháng Nga xâm lược. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra những tuyên bố mà đài CNN gọi là "bài diễn văn xúc động" để đánh dấu ngày này.

.

Ukraine mừng quốc khánh: xác xe tăng Nga trên đại lộ Khreshchatyk của Kyiv.



Zelensky nói: "Một quốc gia mới xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Không phải sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét, không sợ hãi. Không bỏ chạy. Không bỏ cuộc. Không hề quên. Chúng tôi sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán vì sợ hãi, với một khẩu súng chĩa vào đầu. Đối với chúng tôi, thứ sắt đá khủng khiếp nhất không phải là phi đạn, máy bay và xe tăng, mà là gông xiềng. Không phải chiến hào, mà là xiềng xích gông cùm"

Các sự kiện ngày quốc khánh đã bị cấm do lo ngại rằng Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào ngày này. Thay cho cuộc diễn binh truyền thống của thủ đô Kyiv, quân lực Ukraine đã tổ chức một cuộc "diễn hành ma" của những chiếc xe tăng đứt xích và quân xa Nga hư hỏng bị Ukraine tịch thu cho nằm trên đường phố chính của thủ đô: xe cần cẩu đưa triển lãm các tàn tích xe tăng Nga dọc đại lộ Khreshchatyk của Kyiv.

Hình ảnh Ngày Quốc Khánh Ukraine. Video dài 2:27 phút:



https://youtu.be/S8XZhFW98Iw

---- Hãng thông tấn AP đưa tin vào hôm thứ Tư, chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố một gói thiết bị quân sự khác cho Ukraine, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Các loại vũ khí và thiết bị khác mà hợp đồng trị giá 3 tỷ USD mới nhất sẽ mua dự kiến sẽ không được đưa vào chiến trường trong vài năm tới và sẽ giúp Kiev "phòng thủ" về trung và dài hạn, theo báo cáo. Vào thứ Tư, ngày 24/8/2022, Ukraine sẽ kỷ niệm ngày độc lập của họ, cũng sẽ trùng với đánh dấu sáu tháng Nga xâm lăng Ukraine.

---- Liên Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14/12/2022 tại Brussels, theo lời một quan chức EU giấu tên nói với Nikkei Asia hôm thứ Ba.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào hợp tác thương mại và cơ sở hạ tầng giữa hai khối, với EU được cho là coi đây là một cơ hội khác để tạo tác động đến vị thế của Nga và Trung Quốc trong khu vực.

Báo cáo sẽ đặc biệt chú trọng vào chuỗi cung ứng các sản phẩm y tế và phụ tùng xe cho EU, vì Brussels có kế hoạch đưa ra các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và kinh tế cho các nước châu Á, theo tin này.

---- Một bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba 23/8/2022 đã kết tội hai người đàn ông âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer vào năm 2020, trong một âm mưu mà các công tố viên mô tả là một lời kêu gọi tập hợp cho một cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ của các phần tử cực đoan chống chính phủ.

Bồi thẩm đoàn cũng kết luận Adam Fox và Barry Croft Jr phạm tội âm mưu lấy vũ khí hủy diệt hàng loạt, cụ thể là một quả bom để sẽ làm nổ tung một cây cầu và sẽ ngăn cản cảnh sát nếu vụ bắt cóc có thể được thực hiện tại nhà nghỉ của Whitmer. Croft, 46 tuổi, một người lái xe tải từ Bear, Delaware, cũng bị kết tội về một tội chất nổ khác.

---- Perry Hooper Jr., một cựu dân biểu tiểu bang Alabama hiện đang ngồi trong Ủy ban điều hành Đảng Cộng hòa của tiểu bang, đang bị truy tố với tội danh lạm dụng tình dục cấp độ một, theo Sở cảnh sát Montgomery. Hooper, 67 tuổi, bị cảnh sát bắt hôm thứ Ba 23/8/2022. Ngay lập tức có rất ít thông tin chi tiết, nhưng một người phát ngôn của cảnh sát nói với AL.com rằng vụ án liên quan đến một vụ việc được cho là xảy ra vào đêm ngày 16/8/2022.

Hooper là một dân biểu tiểu bang lâu năm, phục vụ tại Hạ viện Alabama từ năm 1984 đến năm 2003. Ông cũng đồng chủ trì các nỗ lực chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của cựu Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang. Người đàn ông 67 tuổi này là con trai của một cựu chánh án Alabama, Perry Hooper Sr., người đã phục vụ từ năm 1995 đến 2001.

---- Hôm Chủ nhật, đảng Dân chủ đã giành được lợi thế 20-15 tại Thượng viện tiểu bang Colorado. Vào thứ Hai 22/8/2022, lợi thế của họ đã tăng lên 21-14, nhưng không phải vì một cuộc bầu cử đặc biệt. Thay vào đó, đảng viên Cộng hòa lâu năm Kevin Priola đã chuyển đảng để trở thành đảng viên Dân chủ, theo báo Denver Post đưa tin.

.

Đài Loan hủy lô hàng mì ăn liền từ Việt Nam vì có chất cấm.

Masan lên tiếng vụ việc mì Omachi bị thu hồi và tiêu hủy tại Đài Loan

Trong một bức thư công khai, TNS/TB Priola nêu hai lý do chính: sự ủng hộ rộng rãi trong Cộng Hòa đối với những tuyên bố bịa đặt của cựu Tổng thống Donald Trump về một cuộc bầu cử bị đánh cắp và sự phản đối của Cộng Hòa trong việc chống biến đổi khí hậu. Priola viết, theo Washington Post, hiện có quá nhiều nguy cơ bị đe dọa bởi đảng Cộng hòa. "Nói một cách đơn giản, [đất nước] chúng ta cần các đảng viên Dân chủ lèo lái."---- Chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Ba đã nhận tội say rượu lái xe liên quan đến vụ tai nạn vào tháng 5/2022 ở vùng rượu vang của California và bị kết án 5 ngày tù giam và 3 năm quản chế, theo AP. Paul Pelosi cũng sẽ được yêu cầu tham gia lớp học về lái xe đối với người chịu án say rượu kéo dài ba tháng. Ông cũng sẽ phải trả gần 7.000 đô la tiền phạt.Paul Pelosi đã bị bắt sau một vụ tai nạn ngày 28/5/2022 ở Quận Napa, phía bắc San Francisco, sau khi xét nghiệm DUI (về say rượu lái xe) cho thấy ông có nồng độ cồn trong máu là 0,082%, vượt quá giới hạn pháp luật.---- Theo AAA, mức giá trung bình trên toàn quốc đối với một gallon xăng loại thường đã giảm mỗi ngày kể từ khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục là $5,02/gallon vào ngày 14/6/2022. Như thế là liên tục 70 ngày giảm giá xăng và là kỷ lục dài thứ hai kể từ năm 2005, theo Bespoke Investment Group ghi nhận trong một báo cáo có tiêu đề “Mùa hè vĩ đại của Mỹ về giá xăng giảm”.Mức trung bình quốc gia đối với xăng loại thường đã giảm vào thứ Ba xuống 3,89 đô/gallon, giảm từ 4,38 đô la một tháng trước. Mặc dù giá cao hơn 73 xu so với một năm trước, nhưng mức giảm gần đây là đáng kể, đặc biệt là khi hồi chuông cảnh báo lạm phát được đặt ra bởi mức tăng trên 5 đô la chỉ hai tháng trước.Kỷ lục dài hơn duy nhất kể từ năm 2005 kéo dài 117 ngày và kết thúc vào tháng 1 năm 2015, theo Bespoke. Hơn nữa, mức giảm phần trăm của giá xăng từ trước đến nay trong tháng này là mức giảm mạnh nhất vào thời điểm này trong tháng 8 được ghi nhận, theo báo cáo cho thấy.----Theo Báo Người Lao Động. Hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hiện mì ăn liền Omachi có chứa chất cấm ethylene oxide từ Việt Nam. Cụ thể, lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay Omachi nhập khẩu từ Việt Nam có chất ethylene oxide chưa được cấp phép sử dụng tại hòn đảo này. Theo danh sách vi phạm kiểm tra biên giới mới nhất do Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm vùng lãnh thổ này công bố hôm 23-8, tổng cộng 19 loại thực phẩm bị thu hồi hoặc tiêu hủy.. Theo tin TTXVN/Bnews. Ngày 24/8, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã thông tin liên quan đến sự việc sản phẩm mì Omachi tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) bị thu hồi và tiêu hủy. Đại diện Masan cho biết, theo thông tin nhận được, ngày 23/8/2022, website của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) có đăng tải thông tin về sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy do không đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan. Bản tin nhà nước TTXVN viết: "Theo Masan, do tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan Consumer sản xuất khi xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường sở tại. Tại Việt Nam, sản phẩm mì Omachi đang được sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm của Nhà nước Việt Nam và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng."

---- VN khủng hoảng trong ngành Y: Cán bộ, viên chức nghỉ việc hàng loạt. Theo Báo Tiền Phong. Làn sóng nghỉ việc có xu hướng tiếp tục tăng cao tại nhiều địa phương đang gây khó khăn và áp lực rất lớn lên hệ thống y tế công lập. Chia sẻ với phóng viên về nguyên nhân xin nghỉ việc trong hệ thống y tế công lập, BS L.K.H, nguyên trưởng khoa Gây mê Hồi sức của một bệnh viện lớn trực thuộc Sở Y tế TPHCM, hiện giữ chức trưởng khoa tại một bệnh viện tư, nói rằng, áp lực công việc ở hệ thống bệnh viện công lập là rất lớn nhưng cơ sở vật chất không được đầu tư tương xứng. Có những máy móc đã sử dụng 25 năm trong phòng mổ, đến nay vẫn còn dùng. “Thiết bị thì thiếu trước hụt sau. Điều đó giống như bắt chúng tôi ra chiến trường mà không có súng hoặc phát cho cây súng thì không cung cấp đạn”, BS K.H nói. “Trang thiết bị không đảm bảo, nhiều bệnh nhân chết oan, nhân viên y tế phải che giấu nhưng lương tâm chúng tôi vô cùng cắn rứt, cảm thấy có lỗi. Đây chính là những góc khuất không ai dám nói. Người trong cuộc thì biết nhưng không có giải pháp xử lý vì không có kinh phí. Tôi quyết định thôi việc tại bệnh viện công và chuyển sang bệnh viện tư một phần là do không đồng quan điểm với cách quản lý của ban giám đốc bệnh viện, phần khác là muốn tìm đến môi trường làm việc tốt hơn với hy vọng phát huy được năng lực của mình để phục vụ người bệnh”, BS K.H nói.

---- HỎI 1: Sống thọ nhất là ở Hawaii, yểu mạng nhất là ở Mississippi?

ĐÁP 1: Đúng thế. Sự khác biệt về lối sống và các yếu tố khác có liên quan đến khoảng cách lớn về tuổi thọ giữa cư dân của các tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ, theo dữ liệu năm 2020 cho thấy. Theo một báo cáo mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, điều đó có thể có nghĩa là gần một thập niên sống lâu hơn hoặc tuổi thọ giảm hơn một thập niên.

"Trong số 50 tiểu bang và thủ đô D.C., tiểu bang Hawaii có tuổi thọ trung bình cao nhất, 80,7 tuổi vào năm 2020 và Mississippi có tuổi thọ thấp nhất, 71,9 tuổi", theo kết luận của một nhóm nghiên cứu do Elizabeth Arias, thuộc Bộ phận Thống kê Vital của CDC dẫn đầu.

Đối với báo cáo, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ từng tiểu bang về tỷ lệ tử vong, cũng như dữ liệu điều tra dân số năm 2010 và dữ liệu của Medicare, để thống kê tuổi thọ trung bình của mỗi tiểu bang.

Phần lớn sự khác biệt giảm theo các ranh giới khu vực, trong đó người Mỹ sống ở Hawaii, Tây Bắc, California và Đông Bắc sống lâu nhất. Những người sống ở Đông Nam Bộ thường có tuổi thọ dự kiến ngắn nhất.

Nhóm cư dân 10 tiểu bang sống thọ nhất, tính theo tuổi thọ trung bình tính theo năm, là:

Hawaii - 80,7

Washington - 79,2

Minnesota - 79,1

California - 79

Massachusetts - 79

New Hampshire - 79

Vermont - 78,8

Oregon - 78,8

Utah - 78,6

Connecticut - 78,4

Các tiểu bang xếp hạng trong 10 tiểu bang cư dân chết sớm nhất, tính theo tuổi thọ trung bình tính theo năm, là:

Mississippi - 71,9

West Virginia - 72,8

Louisiana - 73,1

Alabama - 73,2

Kentucky - 73,5

Tennessee - 73,8

Arkansas - 73,8

Oklahoma - 74,1

New Mexico - 74,5

Nam Carolina - 74,8

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/08/23/life-expectancy-states/9241661259754/

---- HỒ SƠ: Bật kênh Phong “bụi” mà nghe đi… (Lê Huyền Ái Mỹ)

Bật kênh Phong “bụi” mà nghe đi…

Lê Huyền Ái Mỹ, Báo Tiếng Dân

22-8-2022

Cách đây mấy năm, tôi có coi một bộ phim tài liệu VTV đặc biệt đặc tả về số phận của những lao động Việt Nam ở Đài Bắc, hơn cả sự ám ảnh khi ống kính trần thuật những cuộc trốn chạy của người Việt vào tạm lánh trong rừng mỗi khi hay tin sắp có đợt kiểm tra của nhà chức trách; những bữa ăn với tô mì gói dưới “ngọn đèn” phát ra từ màn hình điện thoại để tránh bị phát hiện; và trong số ấy có cả cuộc tháo chạy để rồi kết cuộc, ngày trở về lại vỏn vẹn trong chiếc ba lô và di ảnh.



Những tưởng điều ấy sẽ bớt dần đi những bi thảm.

Thì mấy hôm nay, lần theo Phong “bụi” – chàng phóng viên của Người lao động năm nào, rồi đến Phụ Nữ năm ấy dụ mãi vẫn không được – và những cuộc truy tìm để giải cứu, để chuộc người từ “địa ngục trần gian” bên xứ Cam, nhiều đoạn, tôi phải nghe lại lời kể của nạn nhân như để xác tín một lần nữa những đọa đày, những kiếp nạn của những lao động Việt bên kia biên giới.

Họ bị lừa qua bạn bè, qua lời rao tuyển trên mạng xã hội, qua công ty môi giới, đến Campuchia thay vì làm việc bán hàng trên mạng, lương cao thì đó là trò lừa đảo qua mạng, nếu không đạt doanh thu thì bị bỏ đói, bị đánh đập, bị bán lại cho một nơi khác… Mấy chục con người đi làm thợ hồ về, sau bữa cơm với mỗi món canh, tỉnh dậy thì mỗi người một nơi, họ bị đánh thuốc mê và đưa đến từng nơi riêng lẻ. Có người không chịu nổi, trốn, chúng bắt được, lôi lên tầng cao đánh, thả xác xuống, mấy hôm sau báo là tự tử. Một nạn nhân tên Thùy ngồi kể với Phong về cái chết của người bạn tên Hoàng, khi biết bị lừa bán, gia cảnh nghèo, không có nổi tiền chuộc, cùng cực, Hoàng nhảy lầu. Thùy ôm xác bạn, ngày được Phong đi chuộc, Thùy mặc nguyên bộ đồ của Hoàng, “em không mang được xác bạn thì mang chút linh hồn của Hoàng về tới quê nhà”…



Họ đa phần đều túng bấn, chỉ là kiếm đường mưu sinh. Có người cha tìm đường đi bán thận để chữa bệnh cho con nhưng bị lừa.

Đường lừa cũng năm ba bảy ngõ, tưởng chỉ Tây Ninh lần sang, giờ cả Long An, An Giang, dưới nhiều vỏ bọc khác.

Trên đất Cam, lại là mấy thằng quản lý người Tàu, lao động Việt oằn mình dưới tay chúng.

Họ có người liều mình trốn thoát, có người trốn nhưng không thoát, có người được chuộc, được giải cứu, có người nằm lại phía bên kia… Cách đất nước mình có mấy bàn chân. Sao lại để dân tình lâm thảm nạn.



Không dưng, cứ trào lên những vết gợn, cứ cào lấy những phẫn uất, những cuộc ly hương, những trào di dân, ở đâu ra “lạc nghiệp” trên từng vùng đất mấy đời họ đã từng “an cư”? Nghĩ dại, cứ gia công đi, cứ phế phẩm cũng được, miễn họ có được chừng ấy công việc đủ sống…cận nghèo, nghèo mà không phải cùng đường bán mạng. Hoặc, thấy thảm cảnh kia mà còn có đường lùi, trở về.

Không dưng, tức giận và khinh bỉ những phát ngôn, tuyên xưng lồng lộng, để bỏ mặc những bàn chân trốn chạy hãi hùng, những cái chết bơ vơ. Một sinh mạng là một thần dân của các ngài cả đấy, “dám mong (các) bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăm nuôi muôn dân khiến cho thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu…”…

Trong mấy vạn con người nằm xuống trong đại dịch, ai thay họ để gánh tiếp cuộc mưu sinh? Trong hàng ngàn lượt người và xe trốn chạy khỏi Sài Gòn những ngày bạo bệnh, họ đã quay lại hay chưa và đã sống tiếp, làm gì ra sao?

Liệu những hô hào bóng loáng đằng sau cuộc cách mạng “chuyển đổi số” kia, có chuyển nổi những số phận người lao động, để duy nhứt một điều hãy làm cho họ: công ăn việc làm. Nếu chưa thể, các ngài hãy bật kênh của Phong “bụi” và xem đi, nghe đi…

Phong "bụi": https://www.youtube.com/c/PhongB%E1%BB%A5iyotube

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/08/23/bat-kenh-phong-bui-ma-nghe-di/

.