Mưa lớn trên khắp khu vực Dallas-Fort Worth bị hạn hán vào hôm thứ Hai đã khiến các đường phố ngập lụt, nhấn chìm xe cộ trong khi nước đã tràn vào một số nhà dân và cơ sở kinh doanh.

- Bắc California: cướp chỉa súng, bắn chết 1 phụ nữ gốc Á trong khu Little Saigon của Oakland.

- Đài Loan: Nếu TQ xâm chiếm, sẽ trả giá đắt.

- Văn khố: hơn 700 trang tài liệu mật trong 15 hộp được thu hồi từ nhà của Donald Trump là hồ sơ tối mật cao nhất. FBI thu hồi hơn 300 tài liệu mật từ nhà Trump trong 3 đợt kéo dài 8 tháng qua.

- Tổng thống Pháp: phương Tây sẵn sàng hỗ trợ lâu dài cho Ukraine chống Nga.

- Ukraine: sẽ có các dàn phòng không của phương Tây giúp từ mùa thu năm nay.

- Liên Âu: Nga cai trị Crimea bằng tra tấn, bắt cóc, ám sát, bịt miệng trí thức. Zelensky hứa sẽ tái chiếm Crimea.

- Ukraine: bắt đầu giải bóng đá Ngoại hạng Ukraine, chỉ cầu thủ ra sân đá, không khán giả, ngừa pháo kích

- GS Trường Luật Harvard: Trump chơi quái chiêu, nộp đơn ra tòa, tự xưng là Tổng Thống để giữ hồ sơ mật

- Michigan: Khoảng 3.000 nhân viên văn phòng tại Ford Motor Co. sẽ mất việc để cắt giảm chi phí

- Georgia: Vào tiệm Walmart, 1 anh tuột súng trong quần, nổ 1 phát, 4 người bị thương.

- Atlanta: Một nữ quái thủ phạm của 2 vụ xả súng làm 2 người chết, 1 bị thương. Đã bị bắt.

- Ohio: cảnh sát bắn chết 2 tay súng, tịch thu hơn 1.000 khẩu súng và 140.000 viên đạn

- Texas: Mưa lớn trên khắp khu vực Dallas-Fort Worth, phố ngập lụt, nhấn chìm xe cộ, 1 người chết

- Bác sĩ Anthony Fauci sẽ rời chức ra khỏi chính quyền Biden vào tháng 12/2022.

- Viện Brookings: chi phí nuôi dạy 1 trẻ em Mỹ đến năm 17 tuổi là 310.605 đô la.

- Kon Tum động đất 4.7 độ, mạnh nhất trong hơn một thế kỷ.

- Lương của lao động Việt Nam khoảng 300 USD/tháng, thấp hơn 7 lần so với thế giới.

- 45.000 sinh viên từ 102 quốc gia đến Việt Nam du học trong giai đoạn 2016-2021.

- HỎI 1: Có phải 57% cử tri Mỹ nói cần điều tra Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vật giá tăng vọt, 56% dân Canada phải siết tiêu xài? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (23/8/2022) ----- Bắc California: chỉa súng cướp, bắn chết 1 phụ nữ gốc Á trong khu Little Saigon. Đoạn video giám sát do CBS Bay Area thu được cho thấy diễn tiến vụ cướp tiền trắng trợn giữa ban ngày của một phụ nữ châu Á trong khu Little Saigon của Oakland vào Chủ nhật 21/8/2022, kết thúc bằng việc nạn nhân bị bắn chết.

Cảnh sát Oakland tìm thấy nạn nhân là cô Lili Xu với nhiều vết thương do súng bắn. Cô được đưa đến bệnh viện nơi cô qua đời. CBS Bay Area đã xác nhận danh tính của cô là Lili Xu, 56 tuổi, một nha sĩ được yêu mến. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi phạm hoặc các nghi phạm liên quan.

---- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Ba cảnh báo rằng âm mưu Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo Đài Loan sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án và sẽ phải trả một "giá đắt" cho hành động này.

Sau cuộc gặp với phái đoàn các nhà lập pháp Nhật Bản cùng ngày, Tsai nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Đài Loan sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với hệ thống dân chủ và toàn bộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi các cuộc tập trận quân sự liên tục của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan.

----- Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã phát hiện ra hơn 700 trang tài liệu mật trong 15 hộp được thu hồi từ nhà của Donald Trump ở Mar-a-Lago vào tháng 1/2022, theo một lá thư giữa Lưu trữ Quốc gia và nhóm pháp lý của Trump cho thấy. Bức thư đề ngày 10 tháng 5/2022 cũng nói rằng trong số tài liệu được phân loại là "tài liệu chương trình truy cập đặc biệt" (“special access program materials"), là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất trong chính phủ Hoa Kỳ.

Bức thư bùng nổ được John Solomon, một nhà báo bảo thủ và là một trong những liên lạc viên được ủy quyền của Trump gửi đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, công bố vào cuối ngày thứ Hai 22/8/2022 để xem xét các tài liệu từ thời Trump còn ở Bạch Ốc. Thông điệp cũng cho thấy rằng cả Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và các nhà điều tra liên bang đã trở nên lo lắng sâu sắc về rủi ro lộ mật do các tài liệu bí mật được lưu giữ tại tư dinh ở Florida của Trump, cũng như việc cựu tổng thống phản đối việc chia sẻ tài liệu với FBI. Ủy viên Sở lưu trữ quốc gia Debra Wall cũng cho biết trong thư rằng Sở bác bỏ tuyên bố của Trump về đặc quyền đối với các tài liệu do lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến tài liệu mật.

---- Các đặc vụ liên bang đã thu hồi hơn 300 tài liệu mật có chứa tài liệu nhạy cảm từ Mar-a-Lago trong 3 đợt thu hồi hồ sơ mật trong 8 tháng qua, theo một bản tin hôm thứ Hai từ báo The New York Times. Đợt thu hồ hồ sơ mật đầu tiên là tháng 1/2022, gồm khoảng 150 hồ sơ mật, khi Trump chịu nộp lại cho Sở Lưu trữ Quốc gia.

Đợt thu hồi hồ sơ mật lần thứ nhì là khi các phụ tá của Trump chuyển cho các quan chức Bộ Tư pháp vào đầu tháng 6/2022. Đợt thu hồi hồ sơ mật lần thứ ba là khi FBI xin lệnh tòa bố ráp bất ngờ khu nhà Trump trong tháng 8/2022.

Nhiều nguồn tin nói rằng đích thân Trump đã lục tung, lựa chọn, sắp xếp các hộp tài liệu mật vào cuối năm 2021, trong các tuần lễ trước khi rời Bạch Ốc, trong khi các quan chức lưu trữ đang tích cực tìm cách thu hồi tài liệu.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba nói rằng các cường quốc phương Tây sẵn sàng hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nền tảng Crimea (Crimean Platform Summit), Macron tái khẳng định cam kết bảo tồn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 là vi phạm luật pháp quốc tế giống như cuộc xâm lược đang diễn ra. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra khi Ukraine chuẩn bị kỷ niệm Ngày Độc lập vào thứ Năm, sáu tháng sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quân sự.

---- Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm thứ Ba thông báo Kiev sẽ có được các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của phương Tây vào mùa thu năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine, phó văn phòng Andriy Sybiha cho biết cần phải đóng cửa bầu trời, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã nhiều lần tuyên bố điều này với các đối tác phương Tây. Hiện Kiev nhận thấy những tín hiệu rõ ràng rằng điều này sẽ sớm diễn ra và rất lạc quan về vấn đề này.

----- Người đứng đầu Liên Âu Ursula von der Leyen nói rằng Nga đã sử dụng Crimea như một "bãi thử nghiệm" cho các vi phạm nhân quyền đã kéo dài đến cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Bà Von der Leyen nói trong một bài phát biểu ảo trước hội nghị thượng đỉnh Nền tảng Crimea vào thứ Ba: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về những vi phạm nhân quyền ở bán đảo Crimea, những vụ mất tích, tra tấn, giết hại, đàn áp người Tatars ở Crimea, việc đe dọa và tống giam các nhà báo, luật sư và những người bảo vệ nhân quyền. Đây là thực tế đen tối về sự chiếm đóng của Putin.”

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết kể từ khi bán đảo sáp nhập vào năm 2014, Crimea “không chỉ được sử dụng như một căn cứ quân sự của Nga mà còn là nơi thử nghiệm các phương pháp tàn bạo mà Nga hiện đang áp dụng trên khắp các vùng bị chiếm đóng khác của Ukraine.”

Bình luận của Von der Leyen với các nhà lãnh đạo thế giới được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tái chiếm Crimea, nhấn mạnh rằng đối với người Ukraine, Crimea là “một phần của người dân chúng tôi”.

---- Lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, các ngôi sao bóng đá của Ukraine đã ra sân khi Giải Ngoại hạng Ukraine (Ukrainian Premier League) bắt đầu trở lại. Vào thứ Ba, 2 đội tuyển Shakhtar Donetsk và Metalist 1925 Kharkiv đã khởi động mùa giải mới ở Kyiv tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Olimpiyskiy.

Mặc dù sân vận động có sức chứa khoảng 70.000 người nhưng không có người hâm mộ tham dự vì liên đoàn thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc pháo kích liên tục của Nga. Đó là một trong nhiều biện pháp phòng ngừa được thực hiện để cố gắng giữ an toàn nhất có thể cho cả người chơi và nhân viên, bao gồm cả hầm tránh bom và còi báo động của cuộc không kích.

---- Giáo sư Laurence Tribe của Trường Luật Harvard đã nhận xét về việc Donald Trump nộp đơn ra tòa gần đây đối với các tài liệu bị thu giữ bởi lệnh khám xét tại câu lạc bộ chơi gôn của ông ở Palm Beach, Florida. Phát biểu với Joy Reid của đài MSNBC hôm thứ Hai, Tribe gọi các tài liệu của Trump đưa ra tòa án là "rất kỳ lạ", một thuật ngữ không hợp pháp dành riêng cho các trường hợp kỳ lạ bất thường.

GS Tribe nói: “Nó rất lạ. Có một điều, nó được đệ trình không phải thay mặt cho công dân đời thường có tên là Trump mà được đệ trình thay mặt cho Tổng thống Donald J. Trump. Bạn biết đấy, chưa bao giờ rõ ràng rằng ông ấy phân biệt giữa mình với tư cách là một công dân tư nhân và mình là tổng thống. Điều đó có thể giúp giải thích chỉ về mặt tâm lý tại sao Trump cảm thấy Trump có quyền nhận tất cả những giấy tờ này. Trump nói rằng chúng [hồ sơ mật] là của Trump. Đó là một điều thực sự kỳ lạ."

Biện Lý Dave Aronberg của Quận Palm Beach nói với CNN trước đó vào thứ Hai rằng việc Trump nộp đơn pháp lý đã "trễ một ngày và thiếu một đô la", ám chỉ việc Trump không chịu nộp đơn thách thức ngay lập tức khi có lệnh khám xét. Aronberg cho biết đây phần lớn là vấn đề của việc có một đội ngũ pháp lý khập khiễng đã dành nhiều thời gian để lớn tiếng trên truyền thông la lối về câu chuyện hơn là họ đã ra kiện ngay tại tòa án.

GS Tribe nhận thấy ở trang 7 [hồ sơ Trump kiện FBI] rằng Trump đã tấn công Bộ Tư pháp vì đã mất ba ngày để nhận được lệnh khám xét và thực hiện lệnh đó. Không rõ tại sao Trump lại bận tâm đến dòng thời gian.

GS Tribe nói: “Cuối cùng, thật kỳ lạ, không phải những gì nó [đơn Trump kiện] viết mà là những gì nó không viết ra. Nó không thực sự đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào để nghĩ rằng lệnh [bố ráp] này là bất hợp pháp. Trên thực tế, một trong những điều tuyệt vời mà tôi đồng ý là một tuyên bố trên trang 13 rằng Tổng thống Trump, ông ấy vẫn tự xưng là Tổng thống Trump, không nên bị đối xử khác với bất kỳ công dân nào khác. Cuối cùng, Trump có quyền đó. Bất kỳ công dân nào khác đã lấy tài liệu tối mật để không chỉ nhà riêng mà là một khu nghỉ dưỡng, như Mar-a-Lago, đã bị gián điệp Trung Quốc và có thể bởi những người khác xâm nhập, sẽ bị truy tố theo Đạo luật Gián điệp. Vì vậy, Trump đang yêu cầu Merrick Garland truy tố Trump. Cảm ơn ông Trump, tôi sẽ không gọi ông ấy là Tổng thống Trump."

Texas ngập lụt vì mưa lớn.

Reid sau đó xem qua danh sách những người đã bị bắt vì lấy tài liệu tuyệt mật trong các cơ quan hành chính khác và bị truy tố. GS Tribe giải thích: "Nếu Trump không được đối xử với tư cách tổng thống mà là một công dân, Trump sẽ bị truy tố. Nếu không, pháp quyền ckhông có nghĩa lý gì."---- Khoảng 3.000 nhân viên văn phòng tại Ford Motor Co. sẽ mất việc khi công ty cắt giảm chi phí để giúp thực hiện quá trình chuyển đổi lâu dài từ xe chạy xăng sang xe chạy bằng pin điện.Các nhà lãnh đạo của nhà sản xuất xe hơi ở thị trấn Dearborn, Michigan, đã đưa ra thông báo hôm thứ Hai trong một email toàn công ty, nói rằng 2.000 nhân viên toàn thời gian lãnh lương theo năm sẽ bị sa thải cùng với 1.000 nhân viên hợp đồng khác.Việc cắt giảm đại diện cho khoảng 6% trong tổng số 31.000 nhân viên ăn lương năm và làm toàn thời gian ở Hoa Kỳ và Canada. Trong khi đó 56.000 công nhân nhà máy trong công đoàn của Ford không bị ảnh hưởng. Một số công nhân cũng sẽ mất việc làm ở Ấn Độ.---- Một người đàn ông lóng ngóng với khẩu súng của anh khi ở bên trong một cửa hàng Georgia Walmart, khiến súng này chợt nổ, và bắn trúng 4 người bao gồm cả anh ta - chỉ bằng một viên đạn. Người đàn ông hiện đang hồi phục sau chấn thương, theo đài WSB-TV đưa tin.Michael Walton, 29 tuổi, đang mang khẩu súng trong dây thắt lưng thì nó bắt đầu trượt xuống chân anh, khiến anh phải chộp lấy. Cảnh sát kể: “Khẩu súng ở trong thắt lưng của anh ấy không có bao súng, và đã lên đạn. Khẩu súng trượt xuống chân anh ta, anh ta cố gắng giữ lấy nó, và rồi súng chợt nổ. Một trong số các nạn nhân cũng bị trúng đạn ở chân. Người còn lại bị trúng đạn ở phía sau chân và người còn lại bị bầm tím. Tất cả đều bị thương nơi phần dưới của cơ thể." Tất cả các nạn nhân đều bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.----- Một nữ nghi phạm là thủ phạm của 2 vụ xả súng khiến hai người chết và một người khác bị thương ở Midtown Atlanta hôm thứ Hai. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở 1280 West Peachtree Street, tiếp theo là một vụ khác tại 1100 Peachtree Street, gần khu vực Quảng trường Colony Square. Một trong hai nạn nhân chết tại bệnh viện khu vực trong khi người còn lại chết tại hiện trường vụ nổ súng đầu tiên.Một "phụ nữ không rõ danh tính" hiện đang bị cảnh sát giam giữ là thủ phạm cho cả hai vụ xả súng. Người ta thấy trong video cảnh sát chạy dọc Phố 14 về phía Phố Peachtree vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều Thứ Hai, cầm súng dài truy nã nghi phạm, trong khi hàng chục xe cấp cứu tràn qua khu vực. Khi cảnh sát rà soát các tòa nhà văn phòng để tìm kẻ xả súng, các nhân viên văn phòng lân cận đã bị nhốt bên trong một kho chứa đồ, theo một tweet của một phóng viên Fox 5.---- Theo Cục Điều tra Hình sự Ohio, hơn 1.000 khẩu súng và 140.000 viên đạn đã bị tịch thu từ khu nhà ở thị trấn Mount Vernon của một người đàn ông bị bắn chết trong cuộc đấu súng với các cảnh sát vào cuối tuần qua. Randy Wilhelm, 56 tuổi, một tay thiện xạ, đã bắn một phát vào một tay trong nghề bảo lãnh tại ngoại (bail bondsman) vào tối thứ Sáu sau khi người này cố bắt Wilhelm, vì Wilhelm đã trốn ngày ra tòa với khoản tiền 100.000 USD theo một hồ sơ truy tố riêng biệt.Khi cảnh sát trả lời cuộc gọi 911 của người hành nghề bảo lãnh tại ngoại, sau đó là cảnh sát tới kình với Randy và người em trai 53 tuổi của y là Bradley Wilhelm. Một trực thăng cảnh sát được gọi đến để hỗ trợ đã bị bắn vào, cũng như 3 xe cảnh sát bọc thép. Randy bị cáo buộc đe dọa sẽ sử dụng một thùng chứa khí propane số lượng lớn gần đó làm bom nếu cảnh sát cố gắng bắt giữ y. Cuộc kình nhau kết thúc vào khoảng 9:20 sáng hôm sau, khi anh em nhà Wilhelm tấn công các cảnh sát trên một chiếc xe đặc nhiệm SUV bên cạnh. Cả hai anh em này sau đó đều bị bắn chết.----Mưa lớn trên khắp khu vực Dallas-Fort Worth bị hạn hán vào hôm thứ Hai đã khiến các đường phố ngập lụt, nhấn chìm xe cộ trong khi nước đã tràn vào một số nhà dân và cơ sở kinh doanh.Ít nhất một người chết, được cho là do những trận mưa như trút nước khi những người ứng cứu khẩn cấp trên khắp khu vực báo cáo đã phản ứng với hàng trăm cuộc gọi với mực nước dâng cao.Clay Jenkins, ủy viên quận Dallas, cho biết một phụ nữ 60 tuổi đã chết khi chiếc xe của bà bị nước lũ cuốn trôi. Jenkins đã tuyên bố tình trạng thảm họa đối với Quận Dallas và yêu cầu sự hỗ trợ của liên bang và tiểu bang cho những cá nhân bị ảnh hưởng.

---- Bác sĩ Anthony Fauci sẽ rời chức ra khỏi chính quyền Biden vào tháng 12/2022. Fauci, cố vấn y tế chính của chủ tịch và giám đốc lâu năm của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID), cho biết ông sẽ rời bỏ những vị trí đó để “theo đuổi chương tiếp theo trong sự nghiệp của tôi”.

Fauci cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai: “Trong khi tôi đang tiếp tục từ các vị trí hiện tại của mình, tôi sẽ không nghỉ hưu. Sau hơn 50 năm phục vụ chính phủ, tôi dự định theo đuổi giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp trong khi tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng và đam mê cho lĩnh vực của mình.”

Fauci, 81 tuổi, đã lãnh đạo NIAID trong 38 năm và đã cố vấn cho mọi tổng thống kể từ thời Ronald Reagan. Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden ca ngợi Fauci là một công chức tận tụy với “bàn tay kiên định”, người đã giúp đưa đất nước vượt qua một số cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng “nguy hiểm và thách thức nhất”.

---- Thiệt hại của lạm phát không chỉ là một ổ bánh mì hay một lít xăng mỗi lần mua, mà còn ở những chi phí lớn - chẳng hạn như chi phí nuôi dạy một đứa trẻ. Một ước tính mới của Viện Brookings đưa ra tổng chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 17 tuổi là 310.605 đô la.

Theo bản tin của Wall Street Journal, ước tính dựa trên dữ liệu của chính phủ, với tác động của lạm phát được thêm vào, đối với một cặp vợ chồng có thu nhập trung bình và đã kết hôn với hai con. Con số này cao hơn 9% so với ước tính cách đây hai năm, trước khi giá tăng vọt, mặc dù trong bài toán này không tính tới chi phí hoàn tất bậc đại học.

---- Kon Tum động đất 4.7 độ, mạnh nhất trong hơn một thế kỷ. Theo Báo Tiền Phong. Trận động đất xảy ra lúc 14h08 chiều 23/8, mạnh 4.7 độ, là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở Kon Tum trong vòng hơn một thế kỷ qua. Lúc 14 giờ 8 phút 4 giây chiều nay (23/8) (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.7 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 8,2km, gây chấn động một khu vực rộng lớn. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Theo số liệu thống kê của Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Kon Tum trong hơn chuỗi hàng trăm trận động đất tính từ tháng 4/2021 đến nay, cũng là trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua ở khu vực này.

---- Lương của lao động Việt Nam thấp hơn 7 lần so với thế giới. Theo báo VnEconomy. Tại hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” vừa tổ chức, đại diện Tập đoàn ManpowerGroup Việt Nam đã đưa ra nhiều số liệu khảo sát cụ thể về thị trường lao động Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ lao động có kỹ năng tay nghề chỉ chiếm 11%, con số này cho thấy kỹ năng chuyên môn của người lao động còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi về kỹ năng tay nghề của lao động ngày càng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng tiếng Anh chỉ chiếm 5%, dẫn đến sức cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam còn hạn chế. Mức lương trung bình tháng của lao động Việt Nam khoảng 300 USD (khoảng 7 triệu đồng), thấp hơn khá nhiều so với lao động trong khu vực (1.992 USD) và thế giới (2.114 USD).

---- 45.000 sinh viên từ 102 quốc gia đến Việt Nam du học trong giai đoạn 2016-2021. Theo VnExpress. Việt Nam tiếp nhận đào tạo hơn 45.000 lưu học sinh nước ngoài đến từ 102 quốc gia, vùng lãnh thổ trong giai đoạn 2016-2021. Trong hơn 45.000 lưu học sinh nước ngoài, 26,6% theo học diện hiệp định và 73,4% ngoài hiệp định. Trung bình hàng năm có từ 4.000 đến trên 6.000 lưu học sinh được tiếp nhận mới vào Việt Nam (năm 2019 đông nhất với trên 6.300). Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam chủ yếu là trình độ đại học và các khóa ngắn hạn. Số lưu học sinh học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khá khiêm tốn; lưu học sinh học tiến sĩ chủ yếu là lưu học sinh Lào, Campuchia và một số lưu học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản học ngành Việt Nam học. Ngoài Lào và Campuchia có số lượng lưu học sinh chiếm tỷ lệ lớn với gần 80%, 20% lưu học sinh còn lại đến từ một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản.

---- HỎI 1: Có phải 57% cử tri Mỹ nói cần điều tra Trump?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 57% cử tri Mỹ tin rằng các cuộc điều tra khác nhau về cựu Tổng thống Trump nên được tiếp tục, một cuộc thăm dò mới của NBC News được thực hiện sau cuộc khám xét Mar-a-Lago của FBI cho thấy. Kết quả cuộc thăm dò mâu thuẫn với nhận xét của chính Trump, người đã tìm cách cho rằng người Mỹ "quá tức giận" về việc FBI khám xét nhà của ông.

Thăm dò cho thấy: Có tới 57% cử tri đồng ý với tuyên bố rằng các cuộc thăm dò nên tiếp tục bởi vì "Trump cần phải chịu trách nhiệm giống như bất kỳ ai khác."

- 40% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố rằng các cuộc điều tra nên dừng lại "vì chúng có động cơ chính trị" và "chia rẽ đất nước."

- 92% cử tri đảng Dân chủ, 61% cử tri độc lập và 21% cử tri đảng Cộng hòa tin rằng các cuộc điều tra cần phải tiếp tục, theo NBC News.

---- HỎI 2: Vật giá tăng vọt, 56% dân Canada phải siết tiêu xài?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do Viện Angus Reid công bố hôm thứ Hai, hơn một nửa số người Canada nói rằng họ không thể bắt kịp với chi phí sinh hoạt hiện tại.

Công ty thăm dò ý kiến đã khảo sát 2.279 người Canada trưởng thành là thành viên của Diễn đàn Angus Reid từ ngày 8 đến 10 tháng 8 và phát hiện ra rằng 56% trong số họ đang phải vật lộn để chống chọi với lạm phát cao và lãi suất buộc họ phải thắt lưng buộc bụng.

Có tới 4/5 người được hỏi, tức là 80%, cho biết họ đã giảm một số loại chi tiêu trong vài tháng qua, với 57% cho biết họ đã cắt giảm các khoản chi tiêu tùy ý.

