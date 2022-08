Cô Darya Dugin, con gái của Alexander Dugin (người được mệnh danh là kiến trúc sư của kết hoạch Nga xâm chiếm Ukraine), đã chết vì bom gài trên xe ở ngoại ô Moscow đêm Thứ Bảy trong âm mưu được xem là để giết thân phụ cô.

- Phóng viên NYT: Trump không tìm được luật sư giỏi nữa, vì ưa quỵt tiền công của luật sư

- Nga: Không quân Nga bắn cháy kho nhiên liệu của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 Ukraine ở Zaporizhzhia.

- máy bay không người lái Ukraine bắn phá hậu phương Nga. Nga nói bắn rơi 6 máy bay không người lái Ukraine.

- Quân Ukraine bị chụp mũ có thể xài bom sinh học (bom vị trùng) ở Zaporizhzhia. Ukraine bác bỏ quy chụp.

- Moscow: xe bom nổ, giết cô con gái của Alexander Dugin (cố vấn Putin, người vẽ kế hoạch xâm lược Ukraine). Chính phủ Ukraine nói không liên hệ vụ bom nổ.

- Nhật sẽ triển khai 1.000 dàn hỏa tiễn hành trình tầm xa từ tàu chiến, phi cơ, trại lính để sẽ chống TQ khi cần

- Nicaragua: bố ráp, bắt giam một giám mục cùng một số linh mục và chủng sinh Công giáo La Mã.

- Một phụ tá của Rudy Giuliani từng gửi thư xin Trump trả tiền nợ lương 2.5 triệu đô cho Giuliania và ân xá

- Trump Organization gặp tài chính nguy hiểm, cơ nguy đóng cửa vì CFO Allen Weisselberg nhận tội

- Dự kiến: Fox News có thể bí mật bồi thường vì tội vu khống dàn máy Dominion đã lật phiếu Trump thành phiếu Biden năm 2020.

- Giá nhà cao hơn trị giá thực. San Diego và San Francisco giá nhà cao hơn thực giá 22%. San Jose, cao hơn 16%. Khu vực Los Angeles-Long Beach-Anaheim cao hơn 10%.

- VN báo động: “Bức tranh” ảm đạm của doanh nghiệp ngành gỗ những tháng cuối năm.

- HỎI 1: Kinh hoàng vì 51% công ty bắt đầu sa thải hay lên kế hoạch đấu đầu sa thải nhân viên? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Bạo chúa (Phạm Đình Trọng).

QUẬN CAM (21/8/2022) ---- Xuất hiện trên giờ "Inside Politics" của CNN vào sáng Chủ nhật, phóng viên của New York Times, cô Maggie Haberman nói rằng một phần lớn các nan đề pháp lý của Donald Trump bắt nguồn từ việc Trump không thể tìm được các luật sư giỏi sẵn sàng làm việc cho mình, một lý do lớn là vì Trump thường quỵt tiền.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Abby Phillip, phóng viên của tờ NYT cho biết một vấn đề khác là các luật sư cũng lo sợ cựu tổng thống sẽ quỵt tiền, sẽ không thanh toán các hóa đơn của mình: "Bạn đang thấy theo một cách mà mọi người ít sẵn sàng đi nhờ xe của họ đến Trump ngay bây giờ, và đó là các luật sư. Bởi vì họ đã cố gắng tìm kiếm, và đây là ai là người đại diện cho Donald Trump, rằng TRump có bao nhiêu luật sư, thực tế là Trump không thích nghe luật sư của mình... đây là một câu chuyện đang diễn ra mà chúng tôi đã theo dõi, nói thẳng ra là không chỉ kể từ khi Trump trở thành tổng thống, mà còn trước đó, quay trở lại thời điểm Trump được Roy Cohn khuyên nhiều thập kỷ trước. Bạn đang thấy ngày càng ít luật sư sẵn sàng ra ngoài nói chuyện thay Trump và / hoặc cho Trump đi nhờ xe mà có thể không được trả tiền - một điều lớn lao.”

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Không quân Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết trong cuộc họp báo cho biết các lực lượng đã "phá hủy kho nhiên liệu của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 (the 102nd Territorial Defense Brigade), nơi lưu trữ hơn 100 tấn nhiên liệu diesel cho các thiết bị quân sự".

---- Các máy bay không người lái đã đánh phá lãnh thổ do Nga chiếm đóng hôm thứ Sáu sau các vụ nổ ở chính ngay trong nước Nga, điều này chứng tỏ khả năng của Ukraine trong việc tấn công hậu tuyến của cuộc chiến. Một quan chức phương Tây cũng cho biết các vụ nổ từ tuần trước đã làm mất khả năng của một nửa lực lượng hàng không của hải quân Biển Đen của Nga.

Tổ chức thông tấn Nga Tass đưa tin, Nga đã bắn rơi 6 máy bay không người lái của Ukraine hôm thứ Sáu tại một thị trấn gần thành phố Kherson do Nga quản lý, nơi mà các quan chức Ukraine muốn thu hồi. “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã chiêu đãi khách Nga [hàm ý bắn trúng vào các căn cứ quân Nga] một buổi tối kỳ diệu,” một thành viên của hội đồng khu vực của Kherson đã bị Nga giải tán cho biết.

Hôm thứ Năm, hai ngôi làng của Nga đã phải sơ tán sau khi các vụ nổ xảy ra gần một nhà kho chứa đạn dược cách khu vực nào do Ukraine kiểm soát hơn 60 km. Mặc dù Ukraine chưa chính thức bình luận về các vụ nổ phía sau biên giới Nga, nhưng họ đã ám chỉ việc sử dụng vũ khí tầm xa hoặc phá hoại để đạt được kết quả như vậy.

---- Ông Vladimir Rogov, một thành viên của Hội đồng chính của Cục Quản lý Dân sự-Quân sự của khu vực Zaporizhzhia, cho biết có nguy cơ quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí sinh học (bom vị trùng) ở Zaporizhzhia vào hôm Chủ nhật: "Ngoài khủng bố hạt nhân và hóa học, việc sử dụng vũ khí sinh học có thể được bổ sung. Hãy tính đến số lượng các phòng thí nghiệm sinh học nằm trên lãnh thổ của không gian hậu Ukraine, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Mỹ."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Kiev đã đầu độc một bộ phận quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia, do chất độc botulinum toxin được tìm thấy trong máu của binh sĩ khi họ được đưa đến bệnh viện. Ukraine bác bỏ các cáo buộc.

---- Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev xác nhận một chiếc xe hơi đã phát nổ và con gái của cố vấn hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin lúc đó đang ở bên trong. Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ủng hộ Điện Kremlin ở miền đông Ukraine xác nhận vụ tấn công, mặc dù ông đổ lỗi cho Ukraine, theo Daily Mail.

Cô Dayra Dugin đã chết khi đang lái chiếc Land Cruiser Prado của mình thì nó bất ngờ chìm trong biển lửa bên lề đường gần làng Bolshiye Vyazyomy hôm thứ Bảy. Cha của cô, Alexander Dugin, 60 tuổi, được biết đến là một trùm phát xít cực hữu và thường được gọi là "Bộ não của Putin" hoặc "Rasputin" của Putin.

Dugin là tác giả của cuộc xâm lược Ukraine, nơi đã gây ra một cuộc chiến kéo dài hơn đáng kể so với những gì Putin từng nghĩ. Tuy nhiên, Dugin trẻ hơn cũng là một nhà hoạt động theo đúng nghĩa của cô ấy. Cô sử dụng tên của cha mình để tự thành lập uy tín và thế lực tại Moscow và chơi trò chơi chính trị của riêng cô giữa những người trong xã hội cao hơn.

Cô Darya Dugin, con gái của Alexander Dugin (người được mệnh danh là kiến trúc sư của kết hoạch Nga xâm chiếm Ukraine), đã chết vì bom gài trên xe ở ngoại ô Moscow đêm Thứ Bảy trong âm mưu được xem là để giết thân phụ cô.

---- Chính phủ Ukraine nói không liên hệ gì về cái chết của cô Dugin. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak nhấn mạnh hôm Chủ nhật, trên sóng truyền hình thống nhất Ukraine, rằng Ukraine không tham gia vào vụ nổ xe hơi, trong đó Darya Dugin, con gái của một nhà phân tích chính trị Nga và là phụ tá thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, Alexander Dugin, chết vì bom.

"Ukraine không liên quan gì đến chuyện này", Podolyak nói, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cáo buộc nước này rất có thể có liên quan, đồng thời tuyên bố rằng trong những năm qua, đã có "rất nhiều dữ kiện được tích lũy" để hỗ trợ bình luận của bà, "từ những lời kêu gọi chính trị về bạo lực đến sự lãnh đạo và sự tham gia của các cấu trúc nhà nước Ukraine vào các tội ác."

---- Báo Yomiuri đưa tin hôm Chủ nhật rằng Nhật Bản có thể triển khai 1.000 dàn hỏa tiễn hành trình tầm xa để có thể thực hiện các cuộc phản công chống lại Trung Quốc nếu cần thiết, tờ Yomiuri đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên nắm rõ vấn đề này.

Theo một trong những nguồn tin, các cuộc thảo luận về vấn đề này diễn ra sau khi căng thẳng ở eo biển Đài Loan dâng cao, với việc Trung Quốc gia tăng số lượng các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo này. Kế hoạch là triển khai hỏa tiễn ra khu vực đảo Nansei, nhằm thu hẹp "khoảng cách phi đạn" với Trung Quốc.

Các nguồn tin lưu ý rằng chính phủ Nhật đang có kế hoạch mở rộng tầm bắn của hòa riễn đất đối hạm Type 12 sản xuất trong nước từ 100 km lên khoảng 1.000 km, sau đó sẽ có thể vươn tới các khu vực ven biển của Bắc Hàn và Trung Quốc. Những cải tiến này cũng sẽ cho phép phóng jỏa tiễn từ tàu chiến và từ máy bay chiến đấu.

---- Cảnh sát chống bạo động Nicaragua đã đột kích vào trụ sở của một giáo phận Công giáo La Mã lúc 3 giờ sáng Thứ Sáu, đập cửa và bắt giam một giám mục cùng một số linh mục và chủng sinh. Theo báo Wall Street Journal, cuộc đột kích nhằm vào tư dinh của Giám mục Rolando Álvarez ở phía bắc thành phố Matagalpa. Cảnh sát Quốc gia cho biết Álvarez đã bị quản thúc ở 1 dinh thự nơi khác và được phép nói chuyện với các thành viên trong gia đình; nhưng những người khác đều bị tạm giam trong nhà tù. "Với trái tim phẫn nộ và đau đớn, tôi lên án vụ bắt cóc vào ban đêm của Đức ông Álvarez," một tweet của Silvio Baez, giám mục phụ tá của Managua, nói.

Tuyên bố của cảnh sát cho biết vụ bắt giữ là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động "gây bất ổn và khiêu khích", theo CNN. Các quan chức sau đó cho biết những người bị bắt giữ là để "điều tra pháp lý." Chính phủ trong tháng này cho biết giáo phận đang bị điều tra vì tình nghi tổ chức và kích động các nhóm bạo lực gây bất ổn quốc gia. Các giáo hội trên khắp châu Mỹ Latinh đã lên án vụ bắt giữ và kêu gọi chấm dứt cái mà họ gọi là cuộc đàn áp người dân và nhà thờ Nicaragua. Nicaragua có khoảng gần 7 triệu dân, với 85% theo Ky tô giáo nhiều hệ phái, riêng Ky tô La Mã chiếm 55% dân số cả nước.

---- Một cộng sự của Rudy Giuliani (RG) đã từng cầu xin Donald Trump trả tiền cho RG và nói với tổng thống sắp mãn nhiệm rằng Giuliani đang "cầu nguyện" rằng RG sẽ được trao Huân chương Tự do của Tổng thống sau cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, theo một cuốn sách mới ấn hành.

Maria Ryan cũng đã yêu cầu Trump cho một "sự ân xá tioàn diện" cho sếp của cô trong một bức thư gửi Trump vào ngày 10 tháng 1/2021, The New York Times đưa tin, trích dẫn một bản sao của cuốn sách của nhà báo Andrew Kirtzman. “Như ngài đã biết, RG đã mất việc làm và thu nhập vì ra sức bênh vực ngài trong cuộc điều tra trò lừa bịp ở Nga và sau đó là vụ luận tội chuyên nghiệp”, bức thư được bản tin ghi lại, thúc giục Trump trả tiền cho Giuliani vì “các dịch vụ của RG phục vụ Trump”. Hóa đơn (tiển công lẽ ra Trump phải trả cho RG), theo cuốn sách, tổng cộng là 2,5 triệu đô la. Nhưng lá thư không bao giờ được gửi đến tay Trump; nó được cho là đã bị chặn lại trước khi nó có thể đến được với Trump.

---- Theo một người viết tiểu sử về cựu Tổng thống Donald Trump, Tổ chức Trump Organization có thể đang ở trong tình trạng tài chính nguy hiểm và trong những ngày sắp ra tòa ở New York vào mùa thu này.

Tim O'Brien, người viết cuốn tiểu sử TrumpNation năm 2005, đã xuất hiện hôm thứ Bảy trên MSNBC, nơi ông thảo luận về cuộc điều tra gian lận thuế đang diễn ra của Văn phòng BViện Lý Quận Manhattan chống lại Tổ chức Trump Organization. Ban đầu, ông lưu ý mức độ vụ án dựa trên lời khai gần đây của Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của công ty.

O'Brien giải thích với người dẫn chương trình Ali Velshi: "Weisselberg, nếu bị phát hiện đã nói dối trong lời khai đó, có thể phải đối mặt với 15 năm tù giam thay vì bản án 5 tháng mà y sẽ nhận được". "Vì vậy, y sẽ có thái độ mạnh mẽ để trả lời mọi câu hỏi mà các công tố viên đã hỏi y về một loạt các vấn đề tài chính trong Tổ chức Trump Organization."

Bạo chúa

Phạm Đình Trọng, Báo Tiếng Dân

19-8-2022

O'Brien tiếp tục, lưu ý rằng rất ít điều có thể xảy ra tại tổ chức "nếu không có Donald Trump ký tên vào nó." Hơn nữa, ông giải thích rằng mặc dù cuộc điều tra là một vụ án dân sự chứ không phải hình sự, nhưng nó vẫn có thể "kết thúc với việc Tổ chức Trump Organization bị ngừng hoạt động.""Nó đã ở một vị trí rất dễ bị tổn thương," ông nói. "Donald Trump đang ở trong lĩnh vực kinh doanh tệ hại nhất mà bạn có thể tưởng tượng trong kỷ nguyên COVID: bất động sản đô thị, và về cơ bản là các doanh nghiệp du lịch và khách sạn, và ông ấy mắc rất nhiều nợ đối với các doanh nghiệp đó và cá nhân ông ấy sẽ cần một số tiền lớn. Ông ấy cũng Có thể thất bại về mặt tài chính. Tôi nghĩ rằng rất nhiều điều này sẽ xảy ra vào mùa thu. "Các tuyên bố tương tự đối với O'Brien's đã được đưa ra vào đầu tuần này bởi cựu công tố viên liên bang và nhà phân tích pháp lý của MSNBC, Andrew Weissman, người đã tuyên bố rằng "một khi Allen Weisselberg nhận tội, Tổ chức Trump Organization sẽ kết thúc."---- Cựu công tố viên liên bang và giáo sư luật Joyce Vance nghĩ rằng mạng Fox News có thể sẽ bí mật thương lượng vụ kiện từ công ty máy bỏ phiếu Dominion Voting Systems vì đã về hùa với Trump để vu khống dàn máy bấu Dominion đã lật phiếu Trump thành phiếu Biden năm 2020.Nói chuyện với người dẫn chương trình Ayman Mohyeldin trên MSNBC hôm thứ Bảy, Vance giải thích rằng các vụ kiện phỉ báng là vô cùng mạnh mẽ và thật bất thường khi thấy một vụ kiện như Dominion. Vance nói, thương lượng bí mật bồi thường là để ém các sự thật phải che giấu, vì Fox News không giai thích nổi vì sao họ dám nói máy bầu Dominion lật ngược phiếu Trump cho thành phiếu Biden.Đối với Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu), Vance giải thích những trường hợp như thế này là ví dụ hoàn hảo cho việc vạch ra những ranh giới xung quanh việc liệu mọi người có thể chịu trách nhiệm về việc cố ý nói dối trước công chúng Mỹ hay không.Mohyeldin, người nói rằng ông không coi Fox News là một "tổ chức về tin tức", có "nghĩa vụ đạo đức" phải nói sự thật. Tuy nhiên, Mohyeldin hỏi, "nói dối không phải là một cái tội phải không? Đây là một phần rất thú vị của loại hành vi đó. Nó không nói về tội hình sự. Nó chỉ đơn giản nói theo ngôn ngữ của luật rằng bạn đã thực hiện một cuộc tra tấn dân sự chống lại tôi, Dominion. Bạn đã nói xấu doanh nghiệp của tôi, rằng bạn đã nói dối và theo nhiều cách, đã ảnh hưởng đến khả năng của tôi kiếm sống, hoặc bạn đã ảnh hưởng đến lợi nhuận và lợi nhuận của tôi. Vì vậy, tôi có quyền được bạn bồi thường. Vì vậy, vụ kiện được tiến hành rất nhanh theo hướng trách nhiệm dân sự trừng phạt những người cố ý hoặc do sơ suất nằm trên con người và các loại bối cảnh dân sự."---- Giá nhà cao hơn trị giá thực. Một nửa trong số 26 khu vực đô thị của California có giá trị nhà ước tính được định giá cao hơn ít nhất 10%. Định giá nhà quá cao không phải là một thói quen xấu của California. Những năm 2020-21, cơn sốt mua với giá đã bùng nổ trong quá khứ cũng là thực tế trên toàn quốc.Giá nhà ở Mỹ tăng 30% kể từ cuối năm 2019, theo chỉ số giá từ Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang. Giá ở California tăng 31% trong cùng kỳ.Trong quý đầu tiên năm nay, 217 trong số 381 đô thị ở Hoa Kỳ được theo dõi - tức là 57% - được định giá cao hơn thực giá từ 10% trở lên. Đây là cách Fitch xếp hạng 26 đô thị California vì đánh giá quá cao, bắt đầu với nhóm thặng dư 10%…Số 1 (giá cao hơn trị giá thực): San Diego và San Francisco với 22%.Xếp thứ 3: San Jose với 16%.Xếp thứ 4: Sacramento, Santa Barbara và Visalia-Porterville với 15%.Quận 7 Ventura với 14%.Xếp thứ 8: Yuba City, Bakersfield, Merced, San Luis Obispo và-Paso Robles-Arroyo Grande và Modesto với 13%.Số 13: Los Angeles-Long Beach-Anaheim cao hơn với 10%.---- Báo động: “Bức tranh” ảm đạm của doanh nghiệp ngành gỗ những tháng cuối năm. Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Kinh tế thế giới lạm phát, siết chặt vốn vay của ngân hàng trong nước hiện nay, các doanh nghiệp ngành gỗ đang gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm 2022. Báo cáo “Biến động về thị trường xuất khẩu của ngành gỗ: Từ góc nhìn doanh nghiệp” do Nhóm nghiên cứu của các Hội, Hiệp hội ngành gỗ gồm VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và tổ chức Forest Trends vừa công bố cho thấy tình hình sụt giảm đơn hàng diễn ra ở hầu hết thị trường lớn. Cụ thể, tại thị trường Hoa Kỳ, số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp được khảo sát giảm trung bình 45,4%. Một số doanh nghiệp không còn đơn hàng. Tại thị trường EU, các doanh nghiệp đã phản ánh mức giảm trung bình khoảng 44,6%, trong đó một doanh nghiệp có số đơn hàng giảm mạnh từ 80 – 100%. Thị trường Anh cũng chứng kiến mức giảm rất mạnh, trung bình 47,3% với một số doanh nghiệp giảm 100%. Số lượng đơn hàng xuất khẩu đến các thị trường khác cũng có mức giảm cao, trung bình khoảng 36,3%; một số doanh nghiệp bị giảm đến 80%.---- HỎI 1: Kinh hoàng vì 51% công ty bắt đầu sa thải hay lên kế hoạch đấu đầu sa thải nhân viên?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy một nửa số công ty Hoa Kỳ đang giảm hoặc có kế hoạch giảm số lượng nhân viên. Theo công ty tư vấn PwC, một cuộc khảo sát với 700 giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị từ các ngành kinh tế khác nhau được thực hiện vào tháng trước cho thấy như sau.Sa thải: 51% công ty đã bắt đầu sa thải hoặc đang có kế hoạch bắt đầu sa thải.Dự kiến sa thải: Thêm 19% đang xem xét kế hoạch giảm số lượng nhân viên.Chi tiết:---- HỒ SƠ: Bạo chúa (Phạm Đình Trọng).1. Văn hoá là trí tuệ. Khoa học là khám phá, sáng tạo. Người thực sự có văn hoá không thể coi thường giá trị văn hoá, không thể coi thường sáng tạo nghệ thuật. Chỉ người ngu dốt, không thể tiếp nhận kiến thức văn hoá, văn hoá thực sự thấp kém mới rẻ rúng, coi thường giá trị văn hoá, mới ngạo mạn mang bạo lực quyền uy ra ứng xử với sáng tạo nghệ thuật.

Kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật chỉ vì một lỗi nhỏ xíu và rất thông thường về thủ tục hành chính là trưng bày tác phẩm nghệ thuật chưa trình báo để có giấy chấp thuận của cơ quan quản lí hoạt động văn hoá. Thứ quyền lực kí lệnh tiêu huỷ tác phậm nghệ thuật rõ ràng quá hợm quyền, quyền lực lấp đầy con người, choán hết cả con người. Chỉ có con người quyền lực. Không có con người văn hoá. Hoàn toàn trống vắng, thiếu hụt vốn văn hoá thường trực. Văn hoá thấp kém thảm hại mới coi thường, rẻ rúng giá trị nghệ thuật đến như vậy, coi tác phẩm nghệ thuật như rác rưởi tuỳ tiện tiêu huỷ!

Ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch thành Hồ, Dương Anh Đức kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật chỉ vì 29 tác phẩm trưng bày cho công chúng thưởng thức mà chưa đúng thủ tục hành chính thì chữ kí của ông Phó Giáo sư, ông Tiến sĩ là lời tố cáo đanh thép, là sự thú nhận xác đáng cái học hàm Phó Giáo sư, cái học vị Tiến sĩ chỉ là tờ giấy lộn, chỉ có danh Phó Giáo sư, Tiến sĩ mà không có thực nền tảng văn hoá, không có thực nhân cách văn hoá.

Chữ kí tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật đã phơi bày ra con người văn hoá trống rỗng ở con người có học hàm Phó Giáo sư, có học vị Tiến sĩ. Học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ là bằng cấp của người có học. Nhưng kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật thì chắc chắn là phẩm chất của người không học!

Ở thời loạn giá trị, mọi giá trị đều đảo lộn. Mọi bằng cấp đều mua được thì bằng cấp không thể là chứng chỉ trung thực của giá trị văn hoá. Không phải bằng cấp mà là ứng xử với giá trị văn hoá, ứng xử với sáng tạo nghệ thuật, ứng xử với con người mới là bằng chứng đích thực của một nhân cách văn hoá. Tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật bởi bất cứ lí do gì đều là ứng xử vô văn hoá.

2. Ở thời xã hội không có dân chủ, người dân không có quyền con người, không có quyền công dân, không được tự do bầu chọn người thực sự đại diện cho người dân quản lí nhà nước và xã hội, mọi chức vụ có được không phải do đức độ, tài năng và trí tuệ mà chỉ là sự thoả thuận, chia chác, sắp đặt trong bóng tối, sau lưng người dân.

Ở thời loạn giá trị, mọi giá trị đều đảo lộn. Mọi bằng cấp đều mua được mới nảy nòi ra ông Phó Giáo sư Tiến sĩ kí lệnh tiên huỷ tác phẩm nghệ thuật.

Ở thời không có dân chủ, người dân không có quyền con người, không có quyền công dân, người dân không được làm chủ xã hội không được làm chủ đất nước mới nảy nòi ra ông Phó Chủ tịch thành phố phụ trách văn hoá mà kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật, tiêu huỷ giá trị văn hoá.

Nghệ thuật làm đẹp tâm hồn con người. Nghệ thuật thuộc phạm trù cái đẹp. Chỉ có tâm hồn tăm tối và độc ác mới run sợ và thù ghét cái đẹp. Chỉ có bạo chúa mới đủ tối tăm và độc ác tiêu huỷ cái đẹp. Kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật, ông phó chủ tịch thành phố lớn nhất nước đã hiện hình là một bạo chúa, một quan cai trị không được người dân trao quyền lực, không mang gương mặt văn hoá đất nước mà chỉ mang ý chí của bộ máy cai trị, chỉ là sự sắp đặt, chia phần chiếc ghế quyền lực áp đặt bộ máy cai trị lên đầu dân.

3. Mảnh đất miền Nam là mảnh đất khai phá của những nghĩa khí và những tâm hồn rộng mở và bao dung. Có nghĩa khí mới sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách nghiệt ngã của miền đất hoang sơ của sức mạnh thiên nhiên và sức mạnh thú rừng. Có rộng mở mới đi đến cùng trời cuối đất. Có bao dung mới chấp nhận mọi cá tính con người, những kẻ lạc loài cùng khai phá miền đất mới và dung nạp, hài hoà với những giá trị văn hoá của cộng đồng xa lạ.

Miền Nam là đất nghĩa khí và bao dung thì Sài Gòn là nơi hội tụ của nghĩa khí và bao dung. Nghĩa khí và bao dung làm nên cá tính con người miền Nam, con người Sài Gòn. Nghĩa khí và bao dung cũng làm nên nghệ thuật miền Nam, nghệ thuật Sài Gòn.



Có chính trị cực đoan, độc tài nhưng nghệ thuật không thể cực đoan, độc tài, không thể độc tôn một phong cách nghệ thuật. Độc tôn một phong cách nghệ thuật là giết chết nghệ thật. Một thời các nước xã hội chủ nghĩa độc tôn phong cách nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa đã dẫn nghệ thuật xã hội chủ nghĩa chui vào ngõ cụt, mất trắng gần một thế kỉ không có thành tựu nghệ thuật, huỷ hoại nhiều thế hệ nghệ sĩ. Những tài năng lớn phải né tránh hiện thực xã hội chủ nghĩa mới có tác phẩm đóng góp cho kho tàng văn hoá nhân loại.

Có cực đoan, độc tài chính trị mới có thảm hoạ cải cách ruộng đất, thảm hoạ cải tạo tư sản, thảm hoạ Nhân Văn Giai Phẩm. Quyền lực kí lệnh tiêu huỷ 29 tác phẩm nghệ thuật là sự tái hiện của quyền lực đấu tố địa chủ, đấu tố tư sản, đấu tố Nhân Văn Giai Phẩm ở những năm tháng ngột ngạt, đen tối, bạo lực tràn lan, xã hội ai oán trong bạo lực cách mạng và hận thù giai cấp. Một thời chỉ thấy ngạo nghễ con người quyền lực tàn bạo mà không có con người lịch lãm văn hoá, không có con người hồn hậu nhân văn.

Một con người nhỏ nhen, hẹp hòi và độc ác hấp tấp kí lệnh tiêu huỷ tác phẩm nghệ thuật chỉ xứng là bạo chúa của thời mông muội xa xưa, không xứng là người dân bình thường và lương thiện của mảnh đất nghĩa khí và bao dung Sài Gòn, Nam Bộ.

