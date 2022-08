California: lây COVID tăng vọt nơi đông dân Việt: 9 quận Vịnh Bắc Cali; Sacramento; Los Angeles, Quận Cam, Quận San Diego...

- California: lây COVID tăng vọt nơi đông dân Việt: 9 quận Vịnh Bắc Cali; Sacramento; Los Angeles, Quận Cam, Quận San Diego.

- Thượng viện Mỹ: 95-1 phiếu đồng ý Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, sau khi TNS McConnell nói Trump sai lầm khi đòi rút Mỹ ra khỏi NATO.

- Nga: 3 lữ đoàn Ukraine lui, rời phòng tuyến ở Donetsk vì bị tấn công dữ dội. Mỹ: Nga sẽ gài miểng đạn pháo của Mỹ để ngụy tạo bằng chứng về cái chết của 53 tù binh trong trại giam Olenivka.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Tokyo, sẽ họp với Thủ Tướng Nhật. TQ bắn 5 hỏa tiễn đạn đạo vào khu đặc quyền biển Nhật Bản.

- Trước khi vaccine COVID-19 được cấp phép 2 tháng, đã có kế hoạch bôi nhọ, làm mất uy tín thuốc chủng.

- Kansas: chiến thắng lớn cho quyền phá thai

- CBO: dự luật mới sẽ giảm thâm hụt, cắt lạm phát

- Los Angeles: cụ bà gốc Á 81 tuổi chết và bị thiêu xác. Cảnh sát xin giúp thông tin về nghi can.

- Nam California sẽ hạn chế xài nước

- California: thuê nhà là giá trên trời

- New York: tên tấn công vô cớ 7 người gốc Á gặp võ sĩ gốc Philippines vật té, nộp cảnh sát

- Hollywood: 1 anh bị dí súng, cướp iPhone, và bắn vào ngực, may còn thở. Cảnh sát xin giúp tìm nghi can

- Giá trung bình 1 gallon xăng đã giảm ngày thứ 50 liên tiếp, xuống dưới $4/gallon ở 19 tiểu bang.

- Georgia: cảnh sát bắn chết Thang Duc Doan, thấy xác bà Kim Nguyen và con gái là cô Lam-Anh Tran.

- VN báo động: “Đói” nguyên liệu tại các doanh nghiệp, cần sớm có lời giải.

- Viện Pew Research phỏng vấn dân gốc Việt.

- HỎI 1: Chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau trái, calcium, Kalium sẽ ngừa sỏi thận? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Tiếp kiến Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không lùi bước, kiên định bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tuyến phòng thủ dân chủ vững chắc - RTI.

QUẬN CAM (4/8/2022) ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã đến Căn cứ Không quân Yokota ở phía tây Tokyo hôm thứ Năm trong chuyến công du châu Á sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức đến Đài Loan và Nam Hàn trong hai ngày trước đó.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bà Pelosi sẽ gặp Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida vào thứ Sáu. Trước chuyến thăm của Pelosi, Trung Quốc đã phóng 5 hỏa tiễn đạn đạo vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, mà chính phủ Nhật Bản đã kháng thư chính thức với chính phủ Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi hôm thứ Năm cho biết 5 hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc đã bắn vào trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, và chính phủ Nhật đã đệ kháng thư chính thức với TQ.

Để đáp lại chuyến thăm Đài Loan của bà, Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông của Trung Quốc đã thông báo một số hoạt động quân sự gần Đài Loan dự kiến sẽ kết thúc vào Chủ nhật. Nhóm Bảy Cường Quốc (G7) tuyên bố rằng không có lý do gì để sử dụng chuyến thăm như một cái cớ cho hoạt động quân sự khiêu khích ở eo biển Đài Loan và nhấn mạnh rằng việc các nhà lập pháp trong khối G7 đi quốc tế là một việc làm bình thường.

---- Có nhiều người vui mừng khi thấy dân Mỹ lăn ra chết vì dịch COVID-19, và họ không giấu được niềm vui đó: Ngay cả trước khi vắc-xin COVID-19 được cấp phép, đã có kế hoạch bôi nhọ, làm mất uy tín của thuốc chủng.

Các nhà lãnh đạo trong phong trào chống tiêm chủng đã tham dự một hội nghị trực tuyến vào tháng 10/2020 - hai tháng trước khi có mũi tiêm đầu tiên - nơi một diễn giả trình bày về “5 lý do bạn có thể muốn tránh tiêm vắc xin COVID-19” và một diễn giả khác đề cập đến “vắc xin chưa được kiểm nghiệm, chưa được kiểm chứng, rất độc hại”.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Thông tin sai lệch tràn vào mọi ngóc ngách của mạng xã hội, trên Facebook feed và vào hình ảnh Instagram, ứng dụng về mang thai (pregnancy apps) và các bài đăng trên Twitter. Những người mang thai nổi lên như một mục tiêu. Một chiến dịch bóp méo thông tin nhắm vào các bà bầu, khai thác nhu cầu tâm lý sâu sắc để bảo vệ những đứa con chưa chào đời của họ vào thời điểm mà phần lớn đất nước đã bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.

Imran Ahmed, người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm chống lại sự căm ghét kỹ thuật số (Center for Countering Digital Hate) phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, chuyên theo dõi thông tin sai lệch trực tuyến cho biết: “Họ thật là mạnh mẽ."

Phần lớn thông tin sai lệch đến từ một nhóm các thành viên có tổ chức cao, có động cơ kinh tế, nhiều người trong số họ bán thực phẩm bổ sung, bán sách hoặc thậm chí là bán phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Họ nói với mọi người rằng vắc-xin có thể gây hại cho thai nhi của họ hoặc tước đi cơ hội trở thành cha mẹ của họ. Một số thậm chí còn thâm nhập vào các nhóm mang thai trực tuyến và hỏi những câu hỏi tưởng chừng như vô hại, chẳng hạn như liệu mọi người đã nghe nói vắc xin có khả năng dẫn đến vô sinh hay không.

Trung tâm Chống lại sự căm ghét kỹ thuật số phát hiện ra rằng gần 70% nội dung chống lại việc tiêm chủng có thể bắt nguồn từ 12 người, người mà họ đặt cho cái tên là The Disinformation Dozen. Ahmed cho biết, họ đã tiếp cận hàng triệu người và thử nghiệm tin nhắn trực tuyến của họ để xem điều gì hiệu quả nhất - điều gì được chia sẻ hoặc thích thường xuyên nhất - trong thời gian thực.

---- Hành vi hung hăng của Nga đã giúp đưa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ làm việc chung nhau hôm thứ Tư, khi Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 95-1 đồng ý cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Hai phần ba phiếu bầu là đủ, nhưng Lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell đã vận động các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.

.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, McConnell đã kêu gọi củng cố các liên minh và hiện diện quân sự lớn ở nước ngoài. Ông nói, các chuyến đi của ông trong năm nay tới Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan nhằm chứng minh rằng Trump đã sai lầm khi hăm dọa rút Mỹ ra khỏi NATO và giảm hiện diện quân Mỹ ở Châu Âu.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết ba lữ đoàn của Ukraine đã lui, từ bỏ phòng tuyến của họ do sức tấn công từ quân đội Nga hợp tác với các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) do Nga hậu thuẫn.

.

Bộ này viết: "Kết quả của các hoạt động tấn công tích cực của quân đội Nga và dân quân nhân dân của DPR và LPR tại các khu vực định cư Soledar, Artemovsk và Avdeevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các đơn vị cơ giới số 54, số 56 và 58 lữ đoàn bộ binh cơ giới của Ukraine mất khả năng chiến đấu do tổn thất nặng nề đã rời khỏi vị trí của họ ”, thông cáo của Bộ này cho biết.

.

---- Các quan chức Hoa Kỳ tin rằng Nga muốn ngụy tạo bằng chứng về cái chết của 53 tù binh trong trại giam Olenivka ở miền đông Ukraine, theo AP. Theo báo cáo, người Nga có thể sẽ lắp đặt các bộ phận của Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) của Mỹ ở Olenivka để chứng minh trách nhiệm của Ukraine. Ukraine đã phủ nhận hành vi phạm tội và tuyên bố rằng phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã sử dụng "chất dễ cháy, dẫn đến cháy lan nhanh chóng trong các phòng giam." Cuộc tấn công vào trung tâm xảy ra vào ngày 29/7, và 53 tù binh Ukraine đã chết trong cuộc tấn công.

.

---- Một chiến thắng lớn cho quyền phá thai vào thứ Ba đã củng cố hy vọng của đảng Dân chủ rằng vấn đề này sẽ là một chiến thắng cho họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022. Với câu hỏi đưa ra bầu phiếu ở Kansas:

.

. Có nên sửa hiến pháp Kansas để xóa bỏ sự bảo vệ quyền phá thai (Should the Kansas constitution be amended to remove protections of abortion rights?)? (nghĩa là: từ trước tới giờ, Hiến pháp Kansas cho phá thai trong một số trường hợp, bây giờ Cộng Hòa đòi sửa Hiến pháp để cấm phá thai.)

.

Với 95% phiếu đã đếm, thì 58.8% cử tri nói KHÔNG, đừng sửa Hiến pháp; 41.2% cử tri nói NÊN (sửa Hiến pháp).

.

Ở tiểu bang Kansas bảo thủ, nơi Donald Trump thắng 15% điểm hơn Biden hồi năm 2020, các cử tri đã bác bỏ đề luật do Cộng hòa đưa ra đòi tước bỏ các biện pháp bảo vệ phá thai khỏi hiến pháp tiểu bang.

.

Kết quả là một bất ngờ. Tuy nhiên, cuối cùng, số cử tri đi bỏ phiếu rất lớn - gần gấp 2 số người tham gia cuộc bầu cử sơ bộ năm 2018 và gấp 3 lần con số năm 2014, mặc dù thiếu các cuộc đua trên toàn tiểu bang cho một trong hai bên.

.

---- Văn phòng Ngân sách Quốc hội (Congressional Budget Office - CBO) hôm thứ Tư đã công bố các ước tính cho kế hoạch hòa giải rộng rãi của đảng Dân chủ, dự báo rằng đạo luật sẽ dẫn đến mức thâm hụt ròng giảm hơn 102 tỷ đô la trong khoảng một thập niên tới. Các ước tính được đưa ra khi đảng Dân chủ đang nhanh chóng thông qua dự luật khổng lồ, được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act), vào cuối tháng này.

.

---- Cảnh sát Los Angeles đang điều tra về trường hợp 1 phụ nữ 81 tuổi chết và bị thiêu cháy bên trong ngôi nhà ở Woodland Hills tối thứ Ba. Cứu hỏa đã được gọi đến ngôi nhà một tầng ở khu 20800 của West Martha Street vào khoảng 7:40 tối.

.

Cảnh sát nói nạn nhân “bị cháy bán phần và đã tắt thở”. Có chứng cớ ngôi nhà bị lục soát, cửa bị phá để xông vào. Nạn nhân là người gốc Á, tên Ok Ja Kim, 81 tuổi. Cảnh sát xin công chúng giúp đỡ xác định nghi phạm, hoặc những kẻ tình nghi, vụ giết người và đốt nhà. Xin gọi Sở Cảnh sát 818-374-1925. Hoặc ẩn danh, xin gọi Crime Stoppers theo số 800-222-8477.

.

---- Trong vài tuần lễ, một số thành phố vùng Nam California chuẩn bị hạn chế sử dụng nước ngoài nhà, cấm xịt nước vòi rửa xe hay tưới cây. Cư dân và doanh nghiệp ở một số thành phố Nam California có thể buộc phải để bãi cỏ của họ chuyển sang màu nâu vào tháng 9, vì việc sửa chữa đường ống khẩn cấp đã cắt nguồn cung cấp nước từ sông Colorado quan trọng trong hai tuần.

.

Với tình trạng hạn hán kỷ lục làm hạn chế các lựa chọn khác, thành phố Burbank đã gửi thông báo hôm thứ Ba rằng không có vòi phun nước hoặc hệ thống tưới tự động nào khác sẽ được phép sử dụng tại nhà hoặc cơ sở kinh doanh từ ngày 6 đến 20/9/2022. Thành phố đang khuyến khích người dân đặt xô lấy nước từ phòng tắm và phủ một lớp rêu trên các bồn hoa của họ để giúp cây sống trong thời gian cấm.

.

---- Có vài nơi ở California, kiếm đủ tiền lương để thuê nhà là thê thảm. Cư dân trong khu vực nội ô San Francisco phải kiếm được 61 đô/giờ và làm việc ít nhất 40 giờ/tuần để thuê một căn hộ 2 phòng ngủ khiêm tốn. Đó là theo một báo cáo mới của Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc gia (National Low Income Housing Coalition).

.

Khu vực Sacramento nhẹ hơn cho những người thuê nhà vì mức lương theo giờ sẽ cần ít nhất là 32 đô/giờ. Nếu bạn đang làm việc với mức lương tối thiểu, hãy chuẩn bị làm việc 104 giờ một tuần để kiếm tiền thuê nhà ở California.

.

---- Một võ sĩ người Mỹ gốc Philippines đã vật té, bắt một kẻ tấn công sau khi chứng kiến y đánh một người đàn ông khác trong một cuộc tấn công vô cớ ở thành phố New York. Võ sĩ Ro Malabanan, đai đen môn võ jiu-jitsu của Brazil, đang đi làm thì nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư, sau đó được xác định là Samuel Frazier, 28 tuổi, đã tấn công 1 công nhân xây dựng ở SoHo vào ngày 27/7/2022.

.

COVID lây kinh hoàng ở California

Giá trung bình của một gallon xăng đã giảm trong ngày thứ 50 liên tiếp

Thang Duc Doan

Kim Nguyen

Lam-Anh Tran

VN báo động: “Đói” nguyên liệu tại các doanh nghiệp, cần sớm có lời giải

Các nhân chứng nói với Malabanan rằng Frazier cũng đã tấn công những người đàn ông khác trước công nhân xây dựng, khiến võ sĩ võ này rượt theo, vật té Frazier, kẻ bị cho là đã tấn công 6 người khác dọc theo phố Broadway.---- Đã bước vào thị trấn Hollywood là thấy y hệt như trong phim ảnh. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị một tên cướp chĩa súng vào ngực, tước lấy iPhone, và bắn vào ngực nạn nhân sáng thứ Tư. Sở Cảnh sát Los Angeles nói đã tới khi được báo cáo một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị bắn tại khu phố 1000 trên Đại lộ North Highland vào khoảng 3 giờ sáng.Nạn nhân vẫn còn tỉnh táo và thở khi cảnh sát đến nơi. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông Da đen, cao 5 feet 9 inch và nặng khoảng 200 pound, mặc 1 áo sơ mi đen, quần sọt hiệu Nike và được nhìn thấy lần cuối khi lái một chiếc Ford SUV màu đen.----. Chỉ còn 4 quận của California đáp ứng các tiêu chí để xếp hạng là “thấp” trên trình theo dõi mức COVID cộng đồng của CDC. Tất cả 4 quận đều nằm trên biên giới của tiểu bang với Nevada: các quận Sierra, Nevada, Alpine và Mono.CDC xác định cấp độ cao/thấy lây lan của quận bằng cách xem số ca nhập viện COVID-19 mới và tỷ lệ giường bệnh có bệnh nhân COVID sử dụng. Bản đồ không xét các trường hợp COVID nhẹ được điều trị tại nhà - trong số đó nhiều trường hợp đang xảy ra ngay bây giờ.Bản đồ cho thấy phần lớn các quận đông dân nhất của California thuộc loại "cao" trên bản đồ dịch COVID. Điều đó bao gồm tất cả chín quận của Vùng Vịnh Bắc California; Sacramento; Los Angeles, Quận Cam, Quận San Diego...----vào thứ Tư, giảm 3 xu xuống còn 4,16 đô la. Đó là mức giảm 17% so với mức cao kỷ lục 5,02 đô la vào ngày 14 tháng 6, theo Dịch vụ Thông tin Giá Dầu (Oil Price Information Service).Giá trung bình vẫn trên 5 đô/gallon ở California, Nevada và Oregon, nhưng ngay cả mức trung bình hiện tại là 5,56 đô la ở California cũng giảm 13% so với ngày 14/6, theo Wall Street Journal. Mức trung bình hiện đã giảm xuống dưới $4/gallon ở 19 tiểu bang. Texas hiện đang chứng kiến mức trung bình thấp nhất trong cả nước ở mức 3,67 USD/gallon, giảm 22% so với mức cao nhất vào ngày 15/6/2022.---- Cảnh sát quận Hall, tiểu bang Georgia, đã bắn chết một người đàn ông hôm thứ Ba trước khi phát hiện ra xác của một người mẹ và con gái sống ở đó. Người đàn ông, được xác định là51 tuổi, là nghi phạm duy nhất trong cái chết của 2 phụ nữ, bà42 tuổi và con gái của bà là cô, 18 tuổi.Cảnh sát được cử đến nhà của Nguyen ở khu nhà 3200 của Long Creek Drive vào khoảng giữa trưa để thực hiện kiểm tra và điều tra về trường hợp người mất tích có thể xảy ra nhưng không thể kêu gọi bất cứ ai đến mở cửa. Một thân nhân của 2 phụ nữ sau đó đã đến nhà và nói chuyện với Doan, người này nói rằng những người phụ nữ không có ở đó.Người thân nói với cảnh sát rằng Doan có vết máu dính trên quần áo và với thông tin đó, lệnh khám xét ngôi nhà đã được đưa ra. Theo Cảnh sát trưởng, vào lúc 11 giờ đêm, cảnh sát bước vào nhà và bắt gặp Doan đang cầm một con dao và thực hiện "các động tác hung hãn" về phía họ. Cảnh sát đã bắn chết Doan lúc đó. Cảnh sát tìm thấy xác 2 phụ nữ trong nhà. Cảnh sát đang điều tra.----. Báo VOV Giao Thông. Mặc dù đơn hàng xuất khẩu kín đến quý IV/2022, thậm chí kín cả năm, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang rất lo lắng về nguy cơ có thể thiếu nguyên liệu sản xuất vì nguồn cung bị gián đoạn, đặc biệt là các doanh nghiệp điện tử, gỗ, dệt may, da giày... Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc cung cấp phần lớn các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Việt Nam, nhất là với nhóm linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc, vải và hóa chất. Đặc biệt, nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may và da giày nhập vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỉ trọng khoảng 50-52%. Trong khi đó, hiện nay Trung Quốc đang thực hiện chiến lược "Zero COVID", nguồn hàng xuất đi rất hạn chế, nhiều nhà máy tại Trung Quốc cũng tạm phải dừng sản xuất để chống dịch.---- Viện nghiên cứu Pew Research Center phỏng vấn dân gốc Việt.Video dài 3:52 phút:



https://youtu.be/-pLxovF11N0

---- HỎI 1: Chế độ ăn lành mạnh, nhiều rau trái, calcium, Kalium sẽ ngừa sỏi thận?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bất cứ ai đã từng bị sỏi thận đều không bao giờ muốn cơn đau chói mắt lặp lại khi nó qua đi. Bây giờ, một nghiên cứu mới vạch ra một chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ chống lại điều đó. Nền tảng của chế độ ăn uống đó bao gồm ăn nhiều thực phẩm có chứa kalium, cũng như một vài khẩu phần sữa ít béo hàng ngày để có đủ calcium. Các loại trái cây và rau giàu kalium có thể giúp ích bao gồm chuối, cam, bưởi, mơ, nấm, đậu Hà Lan, dưa chuột, bí xanh và các loại dưa như dưa đỏ và dưa mật.

Để đưa ra các khuyến nghị đó, các nhà nghiên cứu từ Phòng khám Mayo đã sử dụng dữ liệu từ bảng câu hỏi được hoàn thành bởi bệnh nhân sỏi thận từ năm 2009 đến năm 2018. Nhóm nghiên cứu đã so sánh chế độ ăn của 411 người đã bị sỏi thận lần đầu và nhóm đối chứng gồm 384 người.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/08/02/kidney-stones-diet-potassium-calcium-water/4451659465665/

---- HỒ SƠ: Tiếp kiến Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không lùi bước, kiên định bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tuyến phòng thủ dân chủ vững chắc - RTI.

Tiếp kiến Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ không lùi bước, kiên định bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tuyến phòng thủ dân chủ vững chắc

Tường Vy, RTI, ngày 3/8/2022

Vào sáng ngày 3/8 Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại hội trường Phủ Tổng thống. Trong lúc tiếp kiến, Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bà Nancy Pelosi là một người bạn trung thành nhất của Đài Loan, khi bà còn là nghị sỹ bà đã là một nhân vật lãnh đạo quan trọng trong Hạ Viện Mỹ, nhiều năm qua bà luôn tích cực thúc đẩy sự phát triển cho mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan trong nhiều lĩnh vực, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ vô cùng cảm kích chuyến viếng thăm này của phái đoàn Mỹ, điều này thể hiện sự ủng hộ vững chắc của quốc hội Mỹ đối với Đài Loan.

Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bà Nancy Pelosi có mối lương duyên sâu đậm với Đài Loan, vào hồi tháng 10 năm 1999 bà từng viếng thăm Đài Loan, thời điểm đó bà đã đặc biệt quan tâm đến tình hình sau trận động đất lịch sử ngày 21/9 năm đó. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, trước hành động Nga xâm lược Ukraine, khiến cho tình hình an ninh hai bờ eo biển Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, một khi nền dân chủ Đài Loan bị xâm hại sẽ gây tác động cực lớn đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại đây bà đặc biệt muốn biểu đạt một số thái độ cơ bản của Đài Loan trong việc đối phó với sự thay đổi của cục diện quốc tế.

Đầu tiên, khi đối mặt với hành động uy hiếp quân sự dai dẳng và có chủ ý leo thang, Đài Loan sẽ không lùi bước, sẽ kiên định bảo vệ duy trì chủ quyền quốc gia, bảo vệ tuyến phòng thủ dân chủ vững chắc, đồng thời Tổng thống cũng mong muốn được đoàn kết và hợp tác với các nước dân chủ trên toàn thế giới, để cùng nhau bảo vệ giá trị của nền dân chủ.

Điều thứ hai, Đài Loan sẽ cố gắng hết sức để tăng cường khả năng tự vệ và cố gắng duy trì hòa bình ổn định hai bờ eo biển Đài Loan, để Đài Loan có thể trở thành lực lượng chủ chốt và ổn định trong việc duy trì an ninh khu vực, đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như sự phát triển ổn định của chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Điều thứ ba, Đài Loan và Mỹ là đối tác uy tín và đáng tin cậy, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Quốc hội và các cơ quan hành chính Mỹ trên nhiều lĩnh vực như an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phát triển kinh tế, đào tạo nhân tài và hợp tác chuỗi cung ứng, để quan hệ song phương nâng cao thêm bước tiến mới.

Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Khi đối mặt với các mối đe dọa quân sự dai dẳng và có chủ ý leo thang, Đài Loan sẽ không lùi bước, sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ tuyến đầu phòng thủ dân chủ vững chắc, đồng thời hy vọng hợp tác đoàn kết với các nước dân chủ trên thế giới, chung tay bảo vệ giá trị dân chủ.”

Về phía Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi phát biểu, một trong những điểm mấu chốt của chuyến thăm lần này là muốn nói và nhắc nhở mọi người rằng Mỹ đã thông qua Đạo luật Quan hệ Đài Loan cách đây 43 năm và đưa ra cam kết rất chắc chắn với Đài Loan vào thời điểm đó, Mỹ muốn sát cánh cùng Đài Loan. Dựa trên cơ sở này, hai bên đã hình thành mối quan hệ hợp tác và đối tác vô cùng thịnh vượng, cùng tập trung vào nhận thức của nhau về vận mệnh chung và các vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nền an ninh thế giới, đồng thời phải bảo vệ và làm sâu sắc hơn sự phát triển của mối quan hệ kinh tế song phương, từ đó mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân hai nước mới.

Bà Nancy Pelosi nói rằng, chuyến thăm Đài Loan lần này phải thể hiện rõ với thế giới rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết của mình đối với Đài Loan. Bà cũng chỉ ra rằng, Đài Loan đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng, vì thế sự đoàn kết giữa Mỹ và Đài Loan là điều vô cùng quan trọng. Chuyến thăm lần này của Mỹ nhằm chứng minh cho thế giới thấy tình đoàn kết giữa Mỹ và Đài Loan.

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi cũng giải thích rõ 3 trọng tâm của chuyến thăm châu Á lần này, đầu tiên là an ninh, bao gồm an ninh cho người dân và an ninh toàn cầu. Điều thứ hai là kinh kế, tức mong muốn tạo ra một tương lai thịnh vượng, hy vọng mang lại lợi tích cho nhiều người hơn. Điều cuối cùng là một nền quản trị tốt.

Bà biểu thị, Mỹ và Đài Loan đã có nhiều hợp tác trên ba lĩnh vực này, Mỹ vô cùng xem trọng quan hệ đối tác với Đài Loan trong các lĩnh vực nêu trên. Bà bày tỏ thêm, cả thế giới đang đối mặt với hai sự lựa chọn, là dân chủ và uy quyền, quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ nền dân chủ Đài Loan và trên toàn thế giới là không thay đổi và vô cùng kiên định.

Bà Nancy Pelosi nói: ”Chuyến thăm lần này có những điểm quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc nhở và cho mọi người biết rằng, chúng tôi đã thông qua Đạo luật quan hệ Đài Loan từ 43 năm trước, lúc đó đã đưa ra những cam kết vô cùng vững chắc dành cho Đài Loan, chúng tôi muốn sát cánh cùng Đài Loan. Phái đoàn lần này vô cùng vinh dự khi đến thăm Đài Loan, chúng tôi phải tuyên bố với các phía rằng chúng tôi đã biểu đạt rất rõ ràng, chúng tôi quyết không làm trái với những cam kết đã dành cho Đài Loan.”

Cuối cùng, bà Nancy Pelosi cũng đặc biệt cảm ơn người dân và chính phủ Đài Loan, chúc mừng thành tựu phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, bà khen ngợi công tác phòng dịch của Đài Loan là hình mẫu cho thế giới, thể hiện sự thành công của chính sách và sự hợp tác của người dân.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007619

.