Khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan hôm nay, Thứ Ba, trong bối cảnh TQ hăm dọa, 4 tàu chiến của Hoa Kỳ, trong đó có 1 tàu hàng không mẫu hạm, đã được lệnh tiến vào vùng biển phía đông Đài Loan trong cuộc chuyển quân "thường lệ".

- Chiến đấu cơ Không quân Mỹ chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rời Malaysia, có lẽ đang tới Đài Loan. Nhiều chiến hạm, chiến đấu cơ Mỹ ra biển hộ tống. TQ hăm dọa sử dụng quân sự nếu bà Pelosi tới Đài Loan.

- Guy Reffitt bị án 7 năm tù vì dự bạo loạn 6/1/2021. Con gái Reffitt đòi truy tố, kêu án Trump tù chung thân

- Một cựu cảnh sát thủ đô kể: Trump đòi mật vụ chở tới Điện Capitol để tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Biden: Mỹ đã giết Ayman al-Zawahiri, kẻ chỉ huy Al Qaeda thay Osama bin Laden

- TTK/LHQ: nhân loại chỉ tính sai là địa cầu bị hạt nhân hủy diệt. Putin: đừng chiến tranh hạt nhân, vì không ai thắng ai. Biden: thêm viện trợ quân sự mới trị giá 550 triệu USD cho Ukraine để giúp chống Nga. Nga: khhông biến nhà máy điện hạt nhân thành căn cứ quân sự Nga.

- Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ: Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có quyền tự ý thăm Đài Loan

- Quân đội TQ tập trận Biển Đông từ 2/8 tới 6/8

- Bạch Ốc: giá xăng đã giảm 7 tuần liên tục

- Thọ án tù vì bạo loạn 6/1, cựu DBu Derrick Evans nói ngồi tù sẽ viết hồi ký, sẽ hốt bạc

- Nếu bầu TT 2024 hôm nay: Trump thắng Biden

- Arizona sơ bộ hôm nay: 1 ứng viên Bộ Trưởng Hành Chánh nói sẽ xài độc chiêu của Trump: hễ thua phiếu, sẽ nói là bầu cử gian lận

- California: ra lệnh khẩn cấp đậu mùa khỉ

- Illinois: đụng xe, mẹ và 4 con nhỏ chết

- Công viên Quốc gia Redwood National Park của California: tới gần cây Hyperion là tù 6 tháng và bị phạt 5.000 đô

- Tây Ban Nha tiết kiệm điện: đừng thắt cà vạt.

- Cộng Hòa lo sợ cựu quân nhân nổi giận.

- Người Mỹ trung bình chi hơn 12.000 đô/năm chăm sóc sức khỏe. Nơi tốt nhất về y phí là: 1. Rhode Island

- California: Ngày 1/8/2022 các chủ nhà trên toàn tiểu bang được phép tăng giá thuê lên tới 10%.

- Đường lậu 'bức tử' doanh nghiệp nội, Hiệp hội Mía đường cầu cứu khẩn cấp.

- VN báo động: Thị trường ảm đạm, doanh nghiệp ‘khát’ đơn hàng.

- HỎI 1: Có tới 53% cử tri muốn truy tố Trump về 6/1/2021? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trượt băng dưới gầm 20 xe là kỷ lục mới của thế giới? ĐÁP 2: Do 1 bé gái Ấn Độ 7 tuổi.

QUẬN CAM (2/8/2022) ---- Một máy bay phản lực của Không quân Hoa Kỳ chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Malaysia đã cất cánh rời Mã Lai hôm thứ Ba và [được dò thấy] bay gần Philippines, trong chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trong ngày trên trang web theo dõi Flightradar24.

Reuters không thể xác định ngay lập tức nếu Pelosi hoặc phái đoàn của bà có trên chuyến bay SPAR19 hay không, nhưng các nhà chức trách ở Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, cho biết chưa nhận được yêu cầu nào từ Hoa Kỳ về việc bà đến thăm hoặc quá cảnh tại quốc gia này. Nhiều phóng viên suy đoán có thể chuyến bay này chở phái đoàn bà Pelosi tới Đài Loan, vì dự kiến phái đoàn của bà sẽ hạ cánh ở Đài Bắc đêm Thứ Ba.

Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với Reuters hôm thứ Ba rằng tàu mẫu hạm hàng không USS Ronald Reagan đã đi qua Biển Đông và hiện đang ở Biển Philippines, phía đông Đài Loan và Philippines và phía nam Nhật Bản. Tàu Reagan đặt căn cứ tại Nhật Bản đang hoạt động cùng với một tàu tuần dương mang phi đạn hành trình USSR Antietam và một tàu khu trục USSR Higgins.

Quan chức giấu tên nói là không thể bình luận về các vị trí chính xác, nhưng thêm rằng tàu tấn công đổ bộ USSR Tripoli cũng đã ở khu vực này như một phần của đợt di quân tới khu vực bắt đầu từ đầu tháng 5/2022 từ cảng quê hương San Diego.

Pelosi, dự kiến ​​sẽ đến thủ đô Đài Bắc của Đài Loan vào đêm thứ Ba. Các cuộc di quân tàu chiến của Mỹ được tiết lộ khi có dấu hiệu hoạt động quân sự ở cả hai bên eo biển Đài Loan trước chuyến thăm của Pelosi. Ngoài các máy bay Trung Quốc bay sát đường phân cách giữa tuyến đường thủy nhạy cảm vào sáng thứ Ba, một số tàu chiến TQ đã xuất hiện gần đường phân chia không chính thức kể từ hôm thứ Hai, theo một nguồn tin nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đã "áp sát" đường phân cách vào sáng thứ Ba, một động thái bất thường mà người này mô tả là "rất khiêu khích." Ngồn tin cho biết máy bay Trung Quốc đã liên tục thực hiện các động tác chiến thuật "chạm" vào dải phân cách trong thời gian ngắn và quay trở lại phía bên kia eo biển vào sáng thứ Ba, trong khi máy bay Đài Loan đang ở chế độ trực chiến chờ gần đó. Máy bay của cả hai bên (TQ/Đài Loan) đều không vượt qua dải phân cách.

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết họ nắm đầy đủ các hoạt động quân sự gần Đài Loan và đã bố trí quân một cách thích hợp để phản ứng với "các mối đe dọa của kẻ thù" khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Bộ đã "tăng cường" cảnh giác chiến đấu từ sáng thứ Ba đến trưa thứ Năm.

Tại thành phố Xiamen (Hạ Môn), đông nam Trung Quốc, nằm đối diện với Đài Loan và là nơi có sự hiện diện quân sự lớn, người dân cho biết họ đã nhìn thấy xe thiết giáp đang di chuyển và đăng ảnh lên mạng. Các bức ảnh vẫn chưa được xác minh bởi Reuters. Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với cả sự lo lắng về viễn ảnh cuộc chiến và lòng nhiệt thành yêu nước trước viễn cảnh thống nhất với Đài Loan.

Kể từ tuần trước, Quân đội TQ đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau, bao gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật, ở Biển Đông (của VN, tên quốc tế là Nam Hải, South China), Hoàng Hải (Yellow Sea) và Biển Bohan (phóng viên có lẽ viết nhầm, tên đúng có lẽ là Bohai Sea, Bột Hải, 渤海).

Một số nhà phân tích quân sự khu vực cho rằng, quân sự tăng cường triển khai vào thời điểm căng thẳng sẽ nhiều cơ nguy tăng rủi ro chạm súng, ngay cả khi không bên nào muốn xảy ra chiến tranh thực sự.

---- TQ hăm dọa sử dụng quân sự: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) cảnh báo hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo, rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đi con đường sai lầm và bỏ qua các ranh giới của Trung Quốc, thì bất kỳ biện pháp đối phó nào mà Bắc Kinh áp dụng, để đáp lại khả năng có thể của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, sẽ là "hợp lý và cần thiết."

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm thứ Ba cho biết các chính trị gia Hoa Kỳ đang công khai nghịch với lửa về chuyến thăm có thể có của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang vi phạm cam kết [một Trung Hoa] về vấn đề Đài Loan.

---- Một cảnh sát đã nghỉ hưu của thủ đô Washington, D.C., người trong đoàn xe của Donald Trump vào ngày 6/1/2021, nói rằng tổng thống Trump khi đó "cứng rắn" muốn đến Điện Capitol trong cuộc bạo động. Nhận xét của Mark Robinson trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tối thứ Hai củng cố lời khai trước đó được đưa ra cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn của phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson, người nói rằng Trump đã trở nên "tức giận" khi đội an ninh của Trump nói rằng Trump không thể đến Điện Capitol trong cuộc tấn công.

Robinson, người lúc đó ngồi trên xe dẫn đầu đoàn xe, đã nghe về mong muốn của Trump thông qua sóng liên lạc từ Sở Mật vụ, kể trên CNN: “Tôi nghĩ rằng trong bài phát biểu, ngay sau đó, Trump đã kết thúc bài phát biểu, rằng tổng thống Trump đang đi vào đoàn xe và Trump đã rất buồn. Và Trump kiên quyết muốn đến Điện Capitol. Và ngay cả khi chúng tôi khởi hành từ Ellipse (nơi Trump diễn văn trước bạo loạn), chuyện này vẫn lặp lại một lần nữa."

---- Cơ quan giám sát của Bộ Nội An đã yêu cầu tất cả các tin nhắn (text messages) của Cơ quan Mật vụ được gửi vào khoảng thời gian ngày 6/1/2021, ngày tấn công vào Điện Capitol, chỉ để rút lại yêu cầu này 5 tháng sau đó, theo một email mà các ủy ban Hạ viện có được.

Vào ngày 27/7/2021, Tổng thanh tra DHS Thomas Kait đã gửi email cho quan chức cấp cao của Bộ Nội An Jim Crumpacker để nói: “Jim, vui lòng sử dụng email này làm tài liệu tham khảo cho cuộc trò chuyện của chúng tôi, nơi tôi đã nói rằng chúng tôi không còn yêu cầu [nhận] hồ sơ điện thoại và tin nhắn từ [Sở mật vụ] liên quan đến các sự kiện của ngày 6 tháng Giêng."

Thông tin liên lạc do Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện (House Homeland Security Committee) và Ủy ban Giám sát Hạ viện thu được. Vào thứ Hai, các chủ tịch của ủy ban đã viết thư cho văn phòng tổng thanh tra Bộ Nội An lưu ý rằng vào tháng 12/2021, năm tháng sau khi rút lại yêu cầu tin nhắn, Kait một lần nữa yêu cầu [nhận] các tin nhắn. (Người dịch tin: nghĩa là, tin nhắn vẫn còn, vẫn chưa bị xóa, nhiều tháng sau 6/1/2021, ít nhất là cuối tháng 7/2021 vẫn còn chưa bị xóa, không phải vì đổi hệ thống điện thoại.)

---- Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảnh báo hôm thứ Hai, trong Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 10 của các Bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (Non-Proliferation of Nuclear Weapons), rằng nhân loại chỉ "một tính toán sai lầm nữa là có thể bị hạt nhân hủy diệt."

Trong bài phát biểu của mình, ông Guterres nhấn mạnh rằng thế giới của chúng ta đang trải qua mức độ "nguy cơ hạt nhân chưa từng thấy kể từ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh", đồng thời nói thêm rằng các quốc gia nên thúc đẩy các thỏa thuận đa phương về phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân được củng cố.

---- Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng không bao giờ có thể có ai chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân và cảnh báo rằng "chớ bao giờ được nổ ra nó". Phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 của các bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (Non-Proliferation of Nuclear Weapons), Putin nói rằng với tư cách là một quốc gia đã ký kết NPT, Nga tiếp tục "tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước."

---- Chính quyền Biden hôm thứ Hai đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 550 triệu USD cho Ukraine để giúp chống lại Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Antony Blinken cho biết: "Thông báo hôm nay bao gồm nhiều đạn hơn cho Hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS) và hệ thống pháo 155mm mà lực lượng Ukraine đang sử dụng rất hiệu quả trên chiến trường để bảo vệ đất nước của họ." Gói mới nhất nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine lên khoảng 8,7 tỷ USD.

---- Phái đoàn ngoại giao của Nga tại LHQ phủ nhận việc Nga biến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu thành căn cứ quân sự Nga. Phái đoàn cho biết một số binh sĩ Nga vẫn đóng quân tại nhà máy vì lý do an ninh, nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ là Nga sử dụng nhà máy điện này như một "lá chắn hạt nhân" trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Trước đó, vào sáng thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích sự vô trách nhiệm của Nga đối với các hành động của họ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya bị chiếm đóng ở Ukraine.

---- Hoa Kỳ đã giết thủ lĩnh Al Qaeda hàng đầu ở Afghanistan trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Hai. Biden nói, Ayman al-Zawahiri, kẻ chỉ huy Al Qaeda sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, đã bị giết trong cuộc tấn công.

Biden nói rằng Biden ra lệnh hôm thứ Bảy, quân Mỹ đã không kích ở Kabul, Afghanistan, giết chết thủ lĩnh của Al Qaeda Ayman al-Zawahiri. Trận không kích thành công và không có thương vong dân sự.

Al-Zawahiri là một trong những kẻ lập kế hoạch khủng bố ngày 11/9 nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Pentagon. Ông là một bác sĩ và là người sáng lập tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Ai Cập trước khi nắm giữ các cấp cao nhất của mạng lưới Al Qaeda.

Hôm thứ Hai, Biden nói rằng al-Zawahiri đã chỉ huy các chi nhánh của Al Qaeda khắp nơi trên thế giới, và "là kẻ chủ mưu đằng sau các cuộc tấn công chống lại người Mỹ", bao gồm cả vụ đánh bom tàu USS Cole vào năm 2000 khiến 17 thủy thủ Mỹ chết và hàng chục người khác bị thương, các vụ đánh bom vào các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania làm 224 người chết và hơn 4.500 người khác bị thương.

---- Điều hợp Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby đã tuyên bố hôm thứ Hai, tại một cuộc họp báo, rằng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có quyền đưa ra quyết định của riêng mình về chuyến đi Đài Loan, vì Quốc hội là một "nhánh độc lập của chính phủ."

Kirby nói: “Hiến pháp của chúng tôi đặt nền móng cho sự phân lập quyền lực, và chính phủ TQ biết điều này vì họ có hơn 4 thập niên quan hệ ngoại giao với chúng tôi. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ có quyền đến thăm Đài Loan. Nhưng bà Pelosi vẫn chưa xác nhận kế hoạch du lịch của bà."

Tuy nhiên, Kirby đảm bảo rằng "không có gì thay đổi về chính sách Một Trung Quốc của chúng tôi. Và Mỹ tiếp tục phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng từ một trong hai bên, và Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập".

---- Quân đội Trung Quốc mở các cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8/2022, trong bối cảnh có tin rằng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có thể thăm Đài Loan. Theo nhiều cơq uan truyền thông, bà Pelosi dự định nghỉ đêm 2/8 tại Đài Loan, mặc dù chuyến thăm chính thức không nằm trong lịch trình. Tuy nhiên, lới đi vào một khu Biển Đông sẽ bị đóng lại do có tập trận quân sự, như được thông báo bởi Sở quản lý hàng hải ở Qinglan (Thanh Lan Vịnh, Hải Nam, TQ).

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Hai, trong một cuộc họp báo thường kỳ, rằng giá xăng đã giảm trong "gần 7 tuần liên tiếp." Jean-Pierre tuyên bố rằng "tính đến sáng nay, giá xăng đã giảm 81 cent/gallon kể từ mức đỉnh vào tháng Sáu." Bà nói thêm rằng giá xăng trung bình đã xuống dưới 3,99 đô la ở 19 tiểu bang.

---- Thọ án tù vì bạo loạn 6/1, cũng là thời gian viết sách kiếm tiền. Cựu Dân biểu Derrick Evans (Cộng Hòa, West Virginia) đã tự quay phim hình ảnh ông đội mũ bảo hiểm đen khi xông vào Điện Capitol trong cuộc bạo loạn 6/1/2021. Ra tòa, Evans xin lỗi thẩm phán liên bang, người đã kết án y 3 tháng tù vào tháng 6/2022. Nhưng Evans hiện đang viết một cuốn sách giận dữ cho nhà xuất bản Defiance Press có trụ sở tại Texas. Nhà xuất bản, có biểu tượng là một nắm đấm nắm chặt một khẩu súng trường giơ lên trời, có một nhóm tác giả bảo thủ bao gồm cả cựu luật sư nổi tiếng của Arizona, Joe Arapio, có biệt danh là “Cảnh sát trưởng gồ ghề nhất ở Mỹ” (“Toughest Sheriff in America.”).

Evans vào tù hôm 25/7/2022 và sẽ hoàn thành bản thảo của mình ở đó, theo thông cáo báo chí của Defiance, Evans viết: “Kể từ ngày 6/1/2021, tên của tôi đã bị vu khống theo bất kỳ cách nào mà bạn có thể nghĩ ra và tôi có thể nói với sự tự tin hoàn toàn rằng tôi chỉ là một trong số rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự phân cực cực đoan của nền chính trị của đất nước chúng ta. Tôi tin chắc rằng việc hợp tác với Defiance Press sẽ cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới, bày tỏ sự thất vọng với tình trạng hiện tại của đất nước chúng ta và mang lại công lý thực sự với hy vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo.”Evans đã từ chức dân cử sau khi bị bắt năm ngoái. Evans nổi tiếng là một nhà hoạt động cuồng nhiệt chống phá thai, người đã biểu tình tại các phòng khám dành cho phụ nữ. Vài ngày trước khi vào tù, ông nói với CBS News rằng ông có thể tái tranh cử lần nữa vào Hạ viện West Virginia.---- Guy Reffitt bị tòa kết án hơn 7 năm tù vì tham dự bạo loạn 6/1/2021. Y là một trong vài người mang theo súng ngắn vào Điện Capitol trong ngày 6/1/2021 và bị quay phim trong một đoạn video nói y muốn bắt cóc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và kéo bà Pelosi xuống cầu thang để đầu bà đập vào mỗi bước cầu thang.Sau khi bị tuyên có tội, Reffitt đã cầu xin thẩm phán, hứa rằng y hiểu rằng y "f * cked up [chửi thề]". Anh ta tự gọi mình là một "thằng ngốc" và nói xin lỗi thẩm phán và Quốc hội. Thẩm phán nói rằng bản án là 87 tháng tù, mức án lâu nhất trong các bản án trước giờ về bạo loạn 6/1.---- Con gái của một thành viên dân quân Texas, người đã nhận bản án tù lâu nhất cho các hành động của mình trong cuộc bạo động ở Capitol ngày 6/1 đã kêu gọi mức án chung thân cho Donald Trump. Cô Peyton Reffitt, một trong ba người con của Guy Reffitt, đã phát biểu bên ngoài tòa án vài phút sau khi cha cô bị kết án hơn bảy năm tù vì tội bạo loạn.Cô nói: “Trump xứng đáng phải ngồi tù chung thân nếu cha tôi ở tù lâu [7 năm] như vậy.” Phóng viên Scott MacFarlane của CBS News, người có mặt tại hiện trường, mô tả tuyên bố của cô ấy là “một khoảnh khắc độc đáo, đặc biệt”.---- Nếu bầu cử Tổng Thống 2024 tổ chức vào hôm nay... Cựu Tổng thống Trump sẽ thắng phiếu Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris trong cuộc đối đầu giả định về bầu cử tổng thống năm 2024, theo cuộc khảo sát Harvard CAPS-Harris Poll mới được công bố độc quyền cho báo The Hill vào hôm thứ Hai 1/8/2022.Thăm dò cho thấy nếu cuộc bầu cử năm 2024 được tổ chức hôm nay, 45% người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Trump trong cuộc chạy đua chống lại Biden, và Biden được 41% phiếu từ người được hỏi, trong khi 14% nói không chắc chắn hoặc không biết.Trong trận bầu cử Trump-Harris giả định, tỷ lệ dẫn đầu của Trump tăng lên 7% với 47% nói rằng họ sẽ ủng hộ Trump, so với 40% nói sẽ bầu cho Harris và 13% nói không chắc chắn hoặc không biết.---- Hôm nay, ngày 2/8/2022, có 6 tiểu bang bầu sơ bộ. Nhưng tiểu bang Arizona độc đáo vì có ứng cử viên Mark Finchem (Cộng Hòa) tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh từng tuyên bố với công chúng từ tháng 6/2022 rằng Finchem sẽ xài độc chiêu của Trump: nếu thua phiếu, sẽ tuyên bố là bầu cử gian lận và sẽ không bao giờ chịu thua.Chức Bộ Trưởng Hành Chánh (secretary of state) tiểu bang là phụ trách về bầu cử, nên nếu Finchem thắng, các cuộc bầu cử 2024 ở Arizona sẽ thê thảm. Mark Finchem hiện là Dân biểu tiểu bang Azrizona, 65 tuổi, nguyên là một cảnh sát Michigan đã nghỉ hưu, và là một người phủ nhận bầu cử 2020. DB/TB Finchem đã có mặt tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 và tuyên bố Trump đã thua Arizona do "những lá phiếu giả mạo". Trump đã kêu gọi cử tri Cộng Hòa dồn phiếu cho Finchem.---- Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Hai đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn tiểu bang từ thứ Hai để hỗ trợ chính phủ đối phó với sự lây lan nhanh chóng của bệnh đậu mùa khỉ. Tuyên bố khẩn cấp viết: “Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ liên bang để đảm bảo nhiều vắc xin hơn, nâng cao nhận thức về giảm thiểu rủi ro và sát cánh với cộng đồng LGBTQ chống lại sự kỳ thị”.Hơn 780 trường hợp đã được báo cáo trên toàn tiểu bang California; tuyên bố này được đưa ra sau khi các tuyên bố tương tự được đưa ra ở San Francisco vào thứ Năm tuần trước và ở tiểu bang New York vào cuối tuần qua. California đã cung cấp 25.000 liều vắc-xin, với kế hoạch phân phối các liều tiếp theo trong tương lai gần, theo văn phòng thống đốc.---- Cảnh sát cho biết một người mẹ, 4 đứa con của cô và một đứa trẻ khác nằm trong số 7 người chết trong 1 tai nạn xe trên đường Interstate 90 ở Illinois vào rạng sáng Chủ nhật. Chiếc xe van hiệu Chevrolet màu xanh của gia đình đang đi theo hướng tây ở McHenry County, phía tây bắc Chicago gần biên giới Wisconsin, vào khoảng 2 giờ sáng thì bị một chiếc sedan (xe 4 cửa bình thường) hiệu Acura TSX đi theo hướng đông trên làn đường hướng tây tông vào trực diện.Các nạn nhân được xác định ngồi trên xe van là bà Lauren Dobosz, 31 tuổi và 5 đứa trẻ: 2 bé gái 13 tuổi, bé trai 7 tuổi, bé trai 6 tuổi và bé gái 5 tuổi. Cả 2 xe đều chìm trong biển lửa và cả 6 hành khách trên xe đều chết tại hiện trường, cũng như tài xế chiếc xe Acura là cô Jennifer Fernandez, 22 tuổi.Người điều khiển xe van là ông Thomas Dobosz, 32 tuổi, đã nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Cảnh sát đang tìm hiểu lý do tại sao cô Fernandez, một cư dân Carpentersville, lại đi sai đường như thế.---- CNN loan tin rằng Công viên Quốc gia Redwood National Park của California vào tuần trước đã nói rõ rằng Hyperion (tên của cây cao nhất nơi đây) là ra ngoài giới hạn. Bất cứ ai bị bắt ở khu vực lân cận của cái cây cao 380 feet (116 mét) sẽ phải đối mặt với án tù 6 tháng và bị phạt 5.000 đô la.Trang web của công viên quốc gia chỉ ra rằng không dễ để đến được gần cây này, vì không có đường mòn nào dẫn đến nó và vì thảm thực vật rậm rạp xung quanh cây. Nhưng các bloggers và các nhà văn tìm cáh tới gần cây này để quay phim, chụp hình, dẫn đến sự tàn phá của môi trường sống xung quanh Hyperion kể từ năm 2006, khi phong trào làm video lên Youtube tăng tốc.---- Tây Ban Nha cần tiết kiệm điện, do vậy Thủ Tướng kêu gọi đừng mang cà vạt khi đi làm hay rời nhà. Nhiệt độ lên tới gần 97 độ ở Madrid vào thứ Sáu, và thủ tướng Tây Ban Nha đã chỉ thị quý ông hãy ngừng mang cà vạt tới sở, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng giữa cái nóng. Thủ Tướng Pedro Sanchez (không cà vạt) nói khi họp báo hôm thứ Sáu: sở làm sẽ xài tăng máy lạnh nếu nhân viên mang cà vạt.Ông nói: "Tôi đã yêu cầu các bộ trưởng, tất cả các quan chức nhà nước, và tôi cũng muốn yêu cầu khu vực tư nhân, nếu họ chưa làm như vậy, không đeo cà vạt khi không cần thiết vì như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm năng lượng."Về chuyện mặc trang phục để tiết kiệm điện, chiến dịch "Super Cool Biz" của Nhật Bản năm 2011 đã kêu gọi mặc trang phục rộng, với các loại vải thoáng khí, áo tay ngắn và không có cà vạt.---- Cộng Hòa lạnh cẳng vì nhiều cựu quân nhân nổi giận. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã thấy rằng việc cố gắng ngăn chặn các cựu chiến binh tham gia chăm sóc sức khỏe không có tác dụng tốt đối với các cử tri Mỹ. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa, những người trước đây ủng hộ luật chăm sóc các cựu chiến binh bị ung thư do khói đốt (burn pits: quân nhân Mỹ khi đóng quân, hay khi dọn trại, phải đốt nhiều thứ. Vì không có Sở rác như trên đất Mỹ, các trại lính phải gom rác và đồ cần tiêu hủy ra đốt, lính ngửi khói hoài sẽ dính ung thư) đã bỏ phiếu thông qua. Bây giờ họ đang có những suy nghĩ thứ hai, theo Politico đưa tin.Chỉ vài tuần trước đây khi 84 Thượng nghị sĩ, tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ và một số lượng lớn các thành viên Đảng Cộng hòa, đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Một điều chỉnh nhỏ trong ngôn ngữ đã bị loại bỏ liên quan đến việc chăm sóc tư nhân, nhưng nó không thay đổi bất kỳ điều gì có ý nghĩa trong dự luật. Nhưng tuần trước, đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bác bỏ. Họ đã cố gắng biện minh cho điều đó bằng cách nói rằng Đảng Dân chủ đã thêm vào tất cả các biện pháp chi tiêu ngân sách này, nhưng những biện pháp đó thực sự nằm trong dự luật mà họ ủng hộ.Các cựu chiến binh đang phản đối bằng cách dàn dựng một cuộc biểu tình ngồi dọc theo các hành lang của các tòa nhà văn phòng Thượng viện, buộc các đảng viên Cộng hòa phải đi bộ qua họ. Nhà hoạt động Paul Rieckhoff của Ri Right Media nói với Nicolle Wallace của MSNBC rằng ít nhất một trong số những người đàn ông đang ngủ trên sàn nhà được kết nối với bình dưỡng khí.Cựu giám đốc An ninh Nội địa Donald Trump, Miles Taylor, cho biết Cộng Hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) muốn gây trở ngại cho Bộ Cựu Chiến Binh (để đổ tội cho Biden) và muốn tư nhân hóa nó. Ông nhớ lại khi còn làm việc cho chính quyền Trump, có nhiều người đang cố gắng cắt giảm ngân sách Bộ Cựu Chiến Binh, nhưng quyết định điều đó không thể xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vì Trump sẽ cần được bầu lại.---- Trung tâm Centers for Medicare & Medicaid Services ước tính rằng người Mỹ trung bình chi hơn 12.000 đô/năm cho việc chăm sóc sức khỏe — và con số đó thậm chí còn chưa tính đến các chi phí vì COVID. Công ty WalletHub đã xếp hạng các tiểu bang và thủ đô DC về chi phí đó.Thang điểm là xét hơn 30 số liệu trên 3 danh mục chính: chi phí, bao gồm chi phí bác sĩ, nha sĩ và bệnh viện, cũng như phí bảo hiểm trung bình hàng tháng; tiếp cận (tức là, giường bệnh có sẵn, thời gian chờ cấp cứu và bác sĩ và y tá trên đầu người); và kết quả (tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ, tuổi thọ và tỷ lệ ung thư)...Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất (điểm cao nhất) là: 1. Rhode Island2. Massachusetts; 3. Hawaii; 4. Minnesota; 5. Maryland; 6. Vermont; 7. Colorado; 8. Connecticut; 9. Maine; 10. Iowa.Nhóm 10 tiểu bang tệ nhất (điểm thấp nhất) là: 42. Tennessee;43. Georgia; 44. Texas; 45. South Carolina; 46. West Virginia; 47. Arkansas; 48. Oklahoma; 49. Louisiana; 50. Alabama; 51. Mississippi.----: Ngày 1 tháng 8/2022 là ngày mà các chủ nhà trên toàn tiểu bang được phép tăng giá thuê lên tới 10%. Mười phần trăm là mức tăng tối đa cho phép hàng năm đối với các khu chung cư được xây dựng trước năm 2007 nhưng có một số quy định có thể khiến chủ nhà không tăng tiền thuê nhiều như vậy, nếu có. Ví dụ, mức tăng 10% chỉ áp dụng cho các đơn vị gia cư không theo các quy tắc kiểm soát tiền thuê địa phương.Theo báo Los Angeles Times, các căn hộ được xây dựng trước tháng 10/1978, chiếm phần lớn diện tích cho thuê của thành phố, tuân theo các quy tắc kiểm soát tiền thuê cho phép tăng thấp hơn nhiều. Và ít nhất là hiện tại, do các quy định về đại dịch coronavirus, những chủ nhà trọ đó hoàn toàn không thể tăng tiền thuê nhà.----Theo Báo VN Finance. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cầu cứu khẩn cấp do doanh nghiệp mía đường đang lao đao vì đường nhập khẩu, nhiều nhà máy làm ăn thua lỗ, buộc phải đóng cửa. Trong vụ sản xuất 2021-2022 chỉ có 25/41 nhà máy đường hoạt động, 16 nhà máy đã buộc phải đóng cửa. Trong 25 nhà máy còn hoạt động, 17 nhà máy bị thua lỗ (chiếm gần 70%). Điều này khiến cho khoảng 3.300 người lao động đã bị mất việc làm và khoảng 100.000 hộ nông dân trồng mía phải chuyển sang cây trồng khác. Đường nhập lậu khiến cho đường sản xuất trong nước khó tiêu thụ, lượng tồn kho, chi phí tài chính tăng đến mức doanh nghiệp phải bán dưới giá thành. Cho đến nay, vụ mía đã kết thúc nhưng rất nhiều nhà máy đang tồn kho, đường không thể bán được và còn đang thiếu nợ tiền mía nguyên liệu của nông dân.----Theo Báo VnBusiness. Nhiều doanh nghiệp cho biết, do lạm phát toàn cầu tăng cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, dẫn tới thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng, tăng trưởng đơn hàng trong 6 tháng cuối năm chững lại. Doanh nghiệp (DN) xuất khẩu đang đứng trước nguy cơ sụt giảm doanh thu. Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, dẫn chứng một vài con số từ cuộc khảo sát nhanh đối với 52 DN mà các Hiệp hội và nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ phối hợp với tổ chức Forest Trends vừa tiến hành trong 2 tuần vừa qua. Trong 45 DN hiện xuất khẩu đi Mỹ có 33 DN cho biết doanh thu hiện tại đã giảm gần 40% so với các tháng đầu năm.---- Sài Gòn: khu người Hoa bị lãng quên ở Quận 1.Video dài 2:31 phút:



https://youtu.be/1XO80AexbOI

---- HỎI 1: Có tới 53% cử tri muốn truy tố Trump về 6/1/2021?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn một nửa số cử tri Hoa Kỳ nói rằng cựu Tổng thống Trump cần phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì vai trò của mình trong cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021, theo một cuộc thăm dò mới của Harvard CAPS-Harris được công bố độc quyền cho The Hill vào thứ Hai.

Cuộc thăm dò của Harvard CAPS-Harris cho thấy 53% cử tri đồng ý Trump nên đối mặt với bản cáo trạng hình sự vào ngày 6 tháng 1, nhưng 54% cử tri cũng nói rằng ông nên được phép tái tranh cử tổng thống.

Mark Penn, đồng giám đốc cuộc thăm dò Harvard CAPS-Harris, cho biết cuộc thăm dò chỉ ra rằng “truy tố Trump vì ngày 6 tháng 1 sẽ là một vấn đề gây chia rẽ mạnh mẽ trong nước”.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3582761-more-than-half-of-voters-think-trump-should-face-indictment-over-jan-6-poll/

---- HỎI 2: Trượt băng dưới gầm 20 xe là kỷ lục mới của thế giới?

ĐÁP 2: Do 1 bé gái Ấn Độ 7 tuổi. Một bé gái 7 tuổi đến từ Ấn Độ đã phá kỷ lục Guinness thế giới về môn "trượt băng 'limbo skating'" khi xỏ dây vào đôi giày patin và lướt dưới 20 chiếc xe hơi trong vòng 13,74 giây.

Sách Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận bé Deshna Nahar của thị trấn Pune đã phá kỷ lục khi cô trượt băng sát đất trong khoảng cách 193 feet (58.8 mét), vượt qua bên dưới 20 chiếc xe hơi trong quá trình này. Nahar đã phá kỷ lục trước đó là 14,15 giây do một cô gái 14 tuổi ở Trung Quốc lập vào năm 2015.

Xem video dài 54 giây:



https://youtu.be/-FeWa30xaa0

.