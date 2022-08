Đội tuyển nữ Anh quốc đã thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Đức quốc trong trận chung kết và thắng Giải vô địch nữ Euro 2022 (Women’s European Championship) để giành danh hiệu lớn đầu tiên của họ trước một đám đông kỷ lục trên sân nhà.

- Tây Ban Nha từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (và 26 nước Châu Âu cũng từ chối cấp).

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi ​​sẽ thăm Đài Loan. Đài Loan: 4 máy bay chiến đấu J-16 của TQ vào bầu trời Đài Loan.

- Các luật sư cãi cho Trump sẽ ra độc chiêu: (1) làm sai là do đàn em Trump, (2) nói sai là do Tu Chính Án số 1 cho tự do nói.

- Trump chửi mắng Biden chuyện Biden xin Nga cho đổi tù nhân để cứu cô Brittney Griner ra khỏi nhà tù Nga

- Iran: không làm, dù có thể làm bom nguyên tử.

- Lần đầu kể từ 24/2/2022, một tàu chở gần 30.000 tấn ngô (bắp) đã rời cảng Ukraine để ra khơi. Nhóm 16 tàu khác cũng sắp rời cảng. Zelensky: kêu gọi toàn dân và hy vọng Ukraine sẽ đẩy lùi quân Nga. Putin: sẽ dạy chủ nghĩa dân tộc Nga cho trẻ em Nga khi nhập học từ tháng 9.

- phi đạn Nga bắn vào thị trấn Mykolaiv, miền nam Ukraine, giết đại gia ngành xuất cảng ngũ cốc và vợ

- Trump dọa: nếu Robin Vos (Cộng Hòa) thắng sơ bộ Wisconsin, Trump sẽ kêu gọi cử tri bầu đối thủ Dân Chủ

- Nghĩa địa sẽ được giảm thuế... Trump chôn vợ cũ ở sân gôn để được giảm thuế như nghĩa địa?

- CBS News Battleground Tracker đoán giữa kỳ: Cộng hòa dự kiến 230 ghế Dân biểu, Dân chủ dự kiến 205 ghế.

- Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos del Toro trấn an Philippines: Hạm đội Mỹ giữ Biển Đông, ngừa quân TQ

- New York: Michelle McKelley, 41 tuổi, chôm đồ chuyên nghiệp, bị bắt lần thứ 101, thêm tội chống cảnh sát

- California: Đám cháy McKinney, 12 nhà ra tro

- Quận nào nóng nhất tiểu bang California? Quận Imperial, cũng gần với Quận Cam.

- West Virginia: cặp vợ chồng làm móng Khuyen Van Le 45 tuổi và Phi Anh Le 40 tuổi bị bắn chết.

- HỎI 1: Dân số Nam Hàn bắt đầu giảm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải 1/3 người lao động Hoa Kỳ thiếu tiền để nghỉ hưu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (1/8/2022) ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi dự kiến ​​sẽ đến thăm Đài Loan trong chuyến công du châu Á bất chấp cảnh báo từ Bạch Ốc và từ chính phủ Trung Quốc, theo CNN. CNN đã dẫn lời các quan chức giấu tên trong cả chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ trong bản tin về chuyến thăm của bà Pelosi, và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhân vật cao cấp Hoa Kỳ như thế đến hòn đảo tranh chấp trong 25 năm. Trong hệ thống quyền lực Mỹ, cao nhất là Tổng Thống, nếu Tổng Thống chết thì Phó Tổng Thống thay, và nếu Phó Tổng Thống chết thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lên thay.

Điểm dừng Đài Loan không được liệt kê trong hành trình công khai của Pelosi và vẫn chưa rõ khi nào bà đến Đài Bắc. Hòn đảo tự quản - nơi mà Trung Quốc nói là một phần lãnh thổ của họ - vẫn là một điểm gây tranh cãi chính trong khu vực. Tháng trước, Joe Biden cho biết quân đội Hoa Kỳ không muốn Pelosi đến thăm Đài Loan, nhưng Bộ Quốc Phòng Mỹ đã có kế hoạch bảo vệ nếu bà Pelosi tới Đài Loan. TQ đã hăm dọa sẽ có phản ứng dữ dội.

---- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Hai cho biết 4 máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Cuộc tập trận dọc eo biển Đài Loan diễn ra sau khi có báo cáo về chuyến thăm có thể có của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Lịch trình của Pelosi không ghi rõ chuyến thăm chính thức đến Đài Loan, mặc dù các bản tin cho rằng bà có thể thăm và ở lại Đài Loan qua đêm vào ngày 2/8/2022, sau hai ngày ở lại Singapore. Trung Quốc đã cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu bà Pelosi thăm Đài Loan.

---- Iran có thể chế tạo bom nguyên tử nếu Iran thực sự muốn — ít nhất là vào lúc này. Mohammad Eslami, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (Atomic Energy Organization of Iran), cho biết hôm thứ Hai, theo hãng tin Fars, lặp lại nhận xét tương tự của cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng trước.

"Như [Kamal] Kharrazi đã đề cập, Iran có khả năng kỹ thuật để chế tạo bom nguyên tử, nhưng một chương trình như vậy không có trong chương trình nghị sự", Eslami cho biết trong điều mà cả Reuters và BBC đều khẳng định là "hiếm hoi" về những vấn đề như vậy. các quan chức hàng đầu của Iran.

---- Thiệt khổ cho Biden, vì nghe Trump chửi mắng hoài cũng nhức đầu: Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích kế hoạch giải thoát cầu thủ bóng rổ WNBA Brittney Griner khỏi nhà tù ở Nga bằng cách gọi ngôi sao bị cầm tù là “hư hỏng”. Griner đã bị giam giữ ở Moscow vào tháng 2/2022 sau khi bị bắt với dầu cần sa trong hành lý của mình - cô đã nhận tội mang ma túy vào tháng 7/2022, nói rằng cô để quên 0,7 gam dầu ma túy trong hành lý mà cô đã được bác sĩ khuyên dùng cho dịu đau vế thương.

Nói trên các chương trình The Clay Travis và Buck Sexton Show hôm Chủ nhật, Trump đã chỉ trích cô Griner và tấn công kế hoạch của Biden thương lượng với Nga để đổi tự do cho cô bằng cách Mỹ sẽ trao cho Mosocw tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout, hiện đang bị giam giữ trong nhà tù ở Hoa Kỳ.

----- Các luật sư cãi cho Trump được nói là sẽ tung độc chiêu: đổ tội cho các tay chân của Trump. Các luật sư củaTrump đang chuẩn bị một biện pháp bảo vệ pháp lý chống lại các cáo buộc hình sự tiềm ẩn từ Bộ Tư pháp, theo báo Rolling Stone. Trump đã được báo cáo tóm tắt về chiến lược đổ tội pháp lý ít nhất hai lần trong mùa hè, theo Rolling Stone, và những nỗ lực này "được tăng cường" sau khi cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson điều trần trước ủy ban ngày 6/1/2022.

Các luật sư của Trump đã thảo luận về các chiến lược liên quan đến việc "chuyển trách nhiệm từ Trump sang các cố vấn của Trump vì những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử", theo Rolling Stone, trong nỗ lực tìm cách tìm ra "một hay nhiều kẻ cần bị đổ tội" (seeking to find a "full-guy or fall-guys."). Bên cạnh chiến lược đổ tội cho đàn em, các luật sư sẽ dùng Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu) để cãi cho Trump về kế hoạch đại cử tri giả mạo.

---- Một con tàu chở gần 30.000 tấn ngô (bắp) đã ra khơi vào hôm thứ Hai. Đây là con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Ukraine theo thỏa thuận với Nga do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov đã tweet, nói rằng đây là con tàu đầu tiên rời cảng đó kể từ ngày 24/2/2022, ngày quân Nga bắt đầu tấn công Ukraine.

Tàu này mang cờ Sierra Leone, có tên là tàu Razoni, sẽ cập cảng vào chiều thứ Ba tại Istanbul để kiểm tra bởi một nhóm gồm các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ. Điểm đến cuối cùng của nó là Lebanon, quốc gia đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc.

Kubrakov cho biết 16 tàu khác bị Nga chặn đang sẵn sàng khởi hành và ông có vẻ lạc quan: "Việc mở cửa các cảng sẽ cung cấp ít nhất 1 tỷ USD doanh thu ngoại hối cho nền kinh tế Ukraine và là cơ hội cho ngành nông nghiệp lập kế hoạch tiếp theo."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết ông hy vọng Ukraine có thể đẩy lùi quân Nga, khẳng định rằng “Nga không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này”. Trong một bài phát biểu, Zelensky kêu gọi người Ukraine tiếp tục chiến đấu, nói rằng họ sẽ chiến thắng quân Nga.

Zelensky nói: “Về mặt chiến lược, Nga không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này. Và cần phải giữ vững, để ngay cả ở các cấp độ chiến thuật, nhà nước khủng bố [ở Moscow] cũng cảm thấy thất bại của mình. Bất kể điều gì xảy ra và bất kể kế hoạch của những người chiếm đóng là gì, chúng ta phải làm công việc của mình, bảo vệ Ukraine của mình và chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta càng hiệu quả trong việc này - tất cả chúng ta, tất cả công dân Ukraine - thì chúng ta sẽ đạt được chiến thắng càng nhanh chóng.”

---- Trong kế hoạch mới nhất của Vladimir Putin nhằm củng cố chủ nghĩa dân tộc Nga, trẻ em trở lại lớp học vào tháng 9 này sẽ được học những bài học “yêu nước” về các giá trị của chính phủ của Putin. Sergei Novikov, người chỉ huy ban giám đốc các dự án xã hội của Tổng thống Nga, nói với truyền thông nhà nước rằng các trường học trên toàn quốc sẽ dành hàng giờ để “trò chuyện về những điều quan trọng” phù hợp với các giá trị được đề ra trong chiến lược an ninh quốc gia của Điện Kremlin.

Công việc của Novikov là “củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức của xã hội Nga” và nuôi dưỡng “giáo dục lòng yêu nước của những người trẻ tuổi”, theo trang web của Điện Kremlin. Bộ trưởng Giáo dục Nga, Sergei Kravtsov, trước đó đã tuyên bố các bài học lịch sử cho trẻ em dưới 7 tuổi nhằm nhấn mạnh sự phủ nhận rằng Nga đã kềm kẹp tàn bạo các nước láng giềng, bao gồm cả Belarus và Ukraine.

---- Một doanh nhân nổi tiếng người Ukraine đã chết cùng với vợ sau khi Nga pháo kích dữ dội vào ban đêm ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine. Oleksiy Vadatursky, 74 tuổi, đại gia có tài sản trị giá 400 triệu đô, ngành xuất cảng ngũ cốc ở Ukraine và được xếp hạng là người giàu thứ 24 của Ukraine; cũng đã được giải thưởng "Anh hùng của Ukraine" (“Hero of Ukraine”), một vinh dự được trao tặng bởi tổng thống Ukraine.

.

Theo báo Daily Mail đưa tin, các quan chức Ukraine nói rằng trận pháo kích hôm Chủ nhật là "mạnh nhất" vào thành phố cho đến nay, làm sập 2 trường học, một khu liên hợp thể thao, một khách sạn và nhiều ngôi nhà khác nhau. Một cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông nghi ngờ cuộc tấn công, tấn công phòng ngủ của Vadatursky, đã được nhắm mục tiêu chứ không bắn bâng quơ.

Cái chết của Vadatursky xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng lương thực, với một lượng lớn ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Một thỏa thuận do LHQ làm trung gian giữa Nga và Ukraine để mở lại một số cảng trong số đó đã gần như trật bánh vào đầu tháng này, nhưng chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển đi vào Thứ Hai 1/8/2022.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Sarina Wiegman đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch Euro với 2 quốc gia khác nhau, người đã dẫn dắt quê hương Hoà Lan của chị đến chức vô địch vào năm 2017.

Chủ Nhật cũng là một đêm lịch sử đối với đội tuyển nữ Anh, đội mở tỷ số ở phút 62 nhờ công của tiền đạo Ella Toone trước một đám đông bán hết vé tại sân vận động Wembley, nơi tham dự là 87.192 khán giả, cũng là kỷ lục đối với một giải đấu của Union of European Football Associations (Liên đoàn Hiệp hội bóng đá châu Âu - UEFA), dành cho nam hoặc nữ.

---- Tuy là bận rộn cho giải đấu gôn do Saudi Arabia hỗ trợ tại sân gôn Bedminster của mình ở New Jersey, Donald Trump cũng lớn tiếng hăm dọa Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Wisconsin là ông Robin Vos (Cộng Hòa), người đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 9 tháng 8/2022: Trump đe dọa sẽ ủng hộ đối thủ (của Vos) bên đảng Dân chủ nếu Vos thắng còng sơ bộ tuần này để vào chung kết bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022.Trong khi cũng giáng một cái tát vào Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY), cựu tổng thống đã nổi giận với Vos, người đã từ chối ủng hộ tuyên bố của Trump rằng Trump đã thắng Wisconsin vào năm 2020 và đã bị gian lận trong "cuộc bầu cử gian lận" năm 2020.Đăng lại một bài đăng trên Truth Social, nơi Trump tuyên bố, "Robin Vos đã làm một điều khủng khiếp với Wisconsin. Sự liêm chính trong bầu cử dường như chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta..." Trump chửi mắng Vos là RINO (Đảng viên Cộng Hòa giả danh).Trump lặp đi lặp lại, rằng bất kỳ ứng cử viên nào khác cũng tốt hơn Vos, do vậy nếu Vos thắng sơ bộ Cộng Hòa tuần sau thì Trump sẽ kêu gọi mọi người hãy bầu cho ứng cử viên Dân Chủ, đối thủ của Vos vào bầu cử tháng 11/2022.

---- Nghĩa địa sẽ được giảm thuế... Trump chôn bà Ivana Trump trong sân gôn của Trump ở New Jersey có phải là mục tiêu nhằm giảm thuế cho sân gôn này? Đó có thể là trường hợp của Ivana Trump, người đã chết ở thành phố New York vào ngày 14/7/2022 và được chôn cất trong tuần này gần lỗ đầu tiên tại Câu lạc bộ gôn Trump National Golf Club ở New Jersey.

Theo bản tin Insider, độc chiêu này cũng có thể khiến doanh nghiệp gia đình đủ điều kiện được giảm một số thuế nhất định. Mã số thuế của tiểu bang New Jersey quy định rằng bất kỳ đất nào được sử dụng cho mục đích nghĩa trang đều được miễn tất cả các loại thuế, thuế suất và các đánh giá.

Các tài liệu thuế cho thấy Trump Family Trust đã được miễn thuế ít nhất kể từ năm 2016 do là một “công ty nghĩa trang” (“cemetery company”) —nhưng nghĩa trang được liệt kê là ở Hackettstown, cách khoảng 20 phút từ sân gôn Bedminster của Trump. Bà Ivana, theo như công chúng biết, là người đầu tiên được chôn cất tại sân gôn này.

---- Hãng thăm dò CBS News Battleground Tracker cho thấy vào Chủ nhật rằng đảng Cộng hòa đang trên đường giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ trong bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022. Theo cuộc thăm dò, Cộng Hòa hiện dự kiến sẽ được 230 ghế Dân biểu Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ dự kiến sẽ giành được 205 ghế. Hiện tại, đảng Dân chủ đang nắm giữ 220 ghế và đảng Cộng hòa là 211 ghế Dân biểu.

---- Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos del Toro đã nói to và rõ ràng với những kẻ xâm lược Cộng sản Trung Quốc đang có kế hoạch xâm phạm chủ quyền của các nước khác trong khu vực rằng TQ sẽ phải đối mặt với “những đòn trừng phạt”, tương tự như những gì Nga hiện đang phải đối mặt.

Trong một cuộc phỏng vấn tuần này, Del Toro tuyên bố rằng quân đội Mỹ đóng quân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, đặc biệt là ở Biển Đông đang tranh chấp và sẽ đối phó bất kỳ hành động gây hấn nào. Mẫu hạm USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến tàu sân bay của nó đã đến Biển Đông chỉ vài ngày trước để tiến hành các hoạt động.

Carlos del Toro cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tối thứ Ba tại Manila rằng quân đội Mỹ được phân công ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông đang tranh chấp, sẽ không bao giờ lơi lỏng và đã tăng cường bất chấp cuộc chiến ở Ukraine.

Trong chuyến thăm tới Manila, Toro cũng thay mặt Tổng thống Biden bảo đảm rằng Mỹ sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Phòng vệ lẫn nhau năm 1951 trong trường hợp Philippines bị tấn công vào vùng biển hoặc lãnh thổ tranh chấp.

Del Toro không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng Philippines và Bắc Kinh đã có những căng thẳng lãnh thổ đáng báo động trong thập niên qua. Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng đang vướng vào tranh chấp với Trung Quốc về các vùng biển, bãi cạn, đá ngầm và đảo chiến lược ở Biển Đông mà Bắc Kinh đang cố gắng khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn.

“Như Tổng thống Biden đã nói, nếu một quốc gia vi phạm một tấc đất chủ quyền của Philippines, dù là trên biển, trên bờ hay ngoài khơi, chúng tôi sẽ ở đó để hỗ trợ đất nước Philippines và người dân Philippines bằng mọi cách có thể”, Del Toro nói.

---- Lần thứ 101 là cái xui kinh khủng. Theo tài liệu của tòa án, một nữ tội phạm khét tiếng từng bị bắt 100 lần vì tội ăn cắp trong cửa hàng và liên tục nhiều lần được thả mà không đóng tiền bảo lãnh tại ngoại --- bây giờ thì vào hộp, sau một vụ chôm đồ ở cửa hàng lần thứ 101.

Lần này, Michelle McKelley, 41 tuổi, đã mắc sai lầm khi chống trả cảnh sát ở Harlem trong vụ phạm tội cuối tuần. McKelley đã chôm khăn giấy (paper towels) từ cửa tiệm Duane Reade vào tối thứ Sáu. Trong khi các cảnh sát cố gắng bắt giữ McKelley thì cô đã chống trả, "đá, cắn, cào và khạc nhổ" vào họ.

Một nữ cảnh sát báo cáo rằng McKelley đã cắn cô vào vai trái, gây đau đớn, tài liệu tòa án cho thấy. Cả 2 cảnh sát đều được đưa đến Bệnh viện St. Luke để điều trị vết thương. McKelley bị truy tố 2 tội tấn công ở cấp độ thứ hai, tội trộm cắp tài sản và tội sở hữu tài sản bị đánh cắp.

---- Miền Tây nước Mỹ đang bùng cháy, với những đám cháy rừng ngày càng lớn buộc cư dân ở California phải rời bỏ nhà cửa của họ. Đám cháy McKinney ở California đã lan rộng vào cuối tuần trong bối cảnh gió mạnh và nhiệt độ ở mức ba con số, xâm lấn vào các khu vực lân cận.

Tính đến thứ Bảy, hơn 100 ngôi nhà phải đối mặt với lệnh di tản. Đám cháy McKinney bắt đầu vào thứ Sáu và đã thiêu rụi 51.468 mẫu Anh vào Chủ nhật với mức độ ngăn chặn bằng 0%. Lửa đã thiêu rụi 12 ngôi nhà ở một vùng nông thôn gần biên giới Oregon. Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

---- Quận nào nóng nhất tiểu bang California? Rất gần với Quận Cam. Đầu tuần này, chính quyền Biden đã tung ra một trang web mới, heat.gov, không chỉ bao gồm lời khuyên về sức khỏe thời tiết nắng nóng mà còn có các bản đồ và dự báo cho thấy nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến quốc gia này như thế nào.

Một bản đồ của chính phủ kết hợp dữ liệu từ NOAA về các sự kiện nắng nóng trong tương lai với Chỉ số dễ bị tổn thương xã hội của CDC, đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng đối với các vấn đề nghèo đói, khuyết tật, nhà ở và giao thông. Trong số 10 quận được coi là “dễ bị tổn thương nhất”, tất cả đều ở miền Nam hoặc Texas, ngoại trừ một: đó là Quận Imperial, California.

Quận Imperial nằm ở biên giới phía nam của tiểu bang California, phía đông của San Diego. Quận lỵ El Centro đã có nhiệt độ cao trung bình là 107 độ vào tháng Bảy, nhưng dự kiến sẽ nóng hơn từ nay đến năm 2050, theo dự báo của NOAA. Trong ba mươi năm nữa, quận ở phía Nam California này được dự đoán sẽ có 147 ngày/năm với nhiệt độ trên 95 độ. Đến năm 2080, đó là 182 ngày - một nửa số ngày trong năm.

Đây cũng là quận nghèo thứ hai ở California, với thu nhập hộ gia đình trung bình khoảng 46.000 đô la/năm. Thu nhập thấp của quận cũng như tỷ lệ người khuyết tật cao và tình trạng mất an ninh nhà ở khiến quận này dễ bị tổn thương hơn trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

---- West Virginia: cặp vợ chồng làm móng Khuyen Van Le 45 tuổi và Phi Anh Le 40 tuổi bị bắn chết. Cảnh sát cho biết, một tay súng đã bắn chết hai người tại một tiệm làm móng ở tiểu bang West Virginia trước khi cảnh sát bắn chết kẻ xả súng. Các cảnh sát thị trấn Summersville đã phản ứng với một vụ xả súng vào tối thứ Năm tại Jo’s Nails & Spa. Hai cảnh sát đã bắn chết tay súng, người này sau đó đã chết tại bệnh viện.

Cảnh sát Summersville xác định kẻ xả súng được cho là Patrick Wayne Cater, 52 tuổi. Hai nạn nhân là cặp vợ chồng Khuyen Van Le 45 tuổi và Phi Anh Le 40 tuổi, cũng là đồng nghiệp ở tiệm móng này. Cảnh sát trưởng John Nowak nói với các hãng tin rằng Cater đã làm việc ở đó trước đó, rời đi và quay lại với một khẩu súng lục bán tự động.

---- Tây Ban Nha từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (và 26 nước Châu Âu cũng từ chối cấp). Theo Báo Lao Động. Ngày 1.8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo không thể tiếp nhận đơn xin visa để nhập cảnh khối Schengen đối với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Lý do: hộ chiếu mới (bìa màu xanh tím than) của VN không có nơi sinh. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen, đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Theo trang europa.eu, mục "Schengen visa" ghi là visa cho khối gồm 26 nước: Áo quốc, Bỉ quốc, the Czech Republic, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hòa Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

---- Kinh khủng nhất đối với du khách quốc tế là băng qua đường ở một số thành phố lớn tại VN.

Video dài 1:06 phút:



https://youtu.be/FXp2ovwEfL8

---- HỎI 1: Dân số Nam Hàn bắt đầu giảm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Dân số Nam Hàn đã bắt đầu giảm. Cái gọi là "giao thoa dân số chết" ("population dead cross"), nơi số tử vong nhiều hơn số ca sinh bắt đầu từ cuối năm 2019, dẫn đến sự suy giảm dân số tự nhiên. Theo Thống kê Nam Hàn hôm thứ Năm, dân số Nam Hàn đã giảm 0,2% vào năm ngoái, xuống còn 51,74 triệu người. Tăng trưởng dân số đạt đỉnh ba phần trăm vào năm 1960 và giảm xuống dưới một phần trăm vào năm 1995.

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/07/29/2022072901275.html

---- HỎI 2: Có phải 1/3 người lao động Hoa Kỳ thiếu tiền để nghỉ hưu?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 1/3 số người lao động ở Mỹ cho biết họ không tiết kiệm đủ để nghỉ hưu. Một cuộc khảo sát mới của Anytime Estimate ghi nhận 3 lý do hàng đầu tại sao. Khoảng 37% người tham gia cho biết họ thiếu tiền. 26% khác cho biết họ đang thất nghiệp. Lý do khác là một số cảm thấy họ còn quá trẻ. Cuối cùng, khoảng 20% cho biết họ tập trung hơn vào các khoản đầu tư khác. Các chuyên gia tài chính cảnh báo việc chờ đợi quá lâu có thể khiến việc tiết kiệm để nghỉ hưu trở nên khó khăn hơn.

Chi tiết:

https://fox2now.com/news/poll-shows-workers-arent-saving-enough-for-retirement/

.