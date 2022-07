Nhạc sĩ Nam Lộc, 78 tuổi, là cư dân Huntington Beach, đã được chọn làm đại sứ Quận Cam đầu tiên cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã tới Hawaii, sẽ thăm Singapore, Malaysia, Hàn, Nhật, không nhắc Đài Loan

- Thành phố New York: khẩn cấp đậu mùa khỉ.

- Zelensky: thu hoạch của Ukraine có thể giảm một nửa trong năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ: tàu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine có thể sẽ rời cảng Ukraine vào thứ Hai. Nga: Ukraine tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Zelensky ra lệnh cưỡng bách di tản tất cả thường dân vẫn còn cư trú tại Donetsk vì giao chiến lớn nơi đây. - Putin: phi đạn hành trình siêu thanh Zircon mới nhất sẽ gắn cho chiến hạm Nga. Nga: mời các chuyên gia LHQ tới điều tra vụ tấn công một nhà tù Olenivka ở vùng Donetsk.

- Diễn đàn công cộng Kherson ra tuyên bố: tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, dân Kherson là dân Nga

- Hỏa tiễn TQ 25 tấn rơi về địa cầu, tan nát

- Tháng 9: Dân Mỹ sẽ chích vaccine tăng cường.

- Đức Giáo hoàng Francis, 85 tuổi, thú nhận sức yếu, phải làm việc chậm lại, hoặc từ chức

- bị quay video: Dân Biểu Matt Gaetz nói với Roger Stone (cựu cố vấn của Trump) rằng sẽ được Trump ấn xá

- Washington: bạn gái qua nhà hàng xóm tỵ nạn, ông 36 tuổi chạy qua truy lùng, bị hàng xóm bắn chết

- Kỷ lục Guinness thế giới: thay lốp xe hơi chỉ mất 1 phút 17 giây trong khi xe hơi vẫn đang chạy

- phi cơ CASA CN-212 Aviocar chở 2 người, hạ khẩn chỉ còn 1 người: phi công phụ rớt nửa chừng

- các hãng dược: sẽ trả hơn 40 tỷ USD vụ khủng hoảng opioid giết hơn 500.000 người trong 2 thập niên qua.

- Joe Biden mới âm tính, lại dương tính COVID

- Biden kêu gọi dân Mỹ tôn trọng các biện pháp chống COVID-19, như chủng ngừa, để tự bảo vệ

- giá thuê nhà đắt nhất Mỹ: Thành phố Jersey (New Jersey), Thành phố New York, San Francisco, Miami

- HỎI 1: Hăm dọa các quan chức y tế là điều "hợp lý"? ĐÁP 1: Hơn 1/4 dân Mỹ nói thế.

- HỒ SƠ: Sao lại tàn nhẫn đến thế? (Đỗ Duy Ngọc - Báo Tiếng Dân)

QUẬN CAM (VB-31/7/2022) ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đang tới châu Á để tham quan khu vực này sau khi hạ cánh xuống Hawaii, nơi bà đã đến thăm Đài tưởng niệm Trân Châu Cảng và chiến hạm USS Arizona. Tuy nhiên, bà không đề cập đến Đài Loan, nơi có tin trước đây rằng bà có thể ghé thăm. Bà Pelosi vào đầu ngày Chủ nhật cho biết bà đang dẫn một phái đoàn quốc hội đến Singapore, Malaysia, Nam Hàn và Nhật Bản.

Pelosi cho biết, phái đoàn gồm 6 thành viên Quốc hội, sẽ thảo luận về hòa bình, thương mại, khí hậu, nhân quyền, COVID-19 và “quản trị dân chủ”. Đầu tháng này, Tổng thống Biden cho biết quân đội Hoa Kỳ “nghĩ rằng không phải là một ý kiến hay” nếu bà Pelosi đến thăm Đài Loan. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng, nếu bà Pelosi muốn thăm Đài Loan, bà sẽ bay trên chiến đấu cơ và sẽ có hộ tống.

Bắc Kinh cũng cảnh báo chuyến đi tới Đài Loan sẽ “có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới lực lượng ly khai 'Đài Loan độc lập'.” TQ hăm dọa sẽ có phản ứng mạnh.

---- Chính quyền Thành phố New York hôm thứ Bảy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của virus đậu mùa ở khỉ (monkeypox virus). Gọi thành phố là “tâm chấn” của đợt bùng phát, Thị trưởng Eric Adams và Giám đốc Sở y tế, Bác sĩ Ashwin Vasan cho biết có tới 150.000 người “hiện có thể có nguy cơ phơi nhiễm bệnh đậu mùa ở khỉ”.

Bản tuyên bố viết: “Đợt bùng phát này phải được đáp ứng với sự khẩn trương, hành động và nguồn lực, cả trên phạm vi quốc gia và toàn cầu, và tuyên bố về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này phản ánh mức độ nghiêm trọng của thời điểm này.”

Bản tuyên bố nhằm giúp các nhà chức trách làm chậm sự lây lan bằng cách sử dụng các biện pháp khẩn cấp. Thống đốc New York Kathy Hochul đã ban hành tình trạng khẩn cấp về thảm họa do dịch bệnh bùng phát chỉ một ngày trước đó, cảnh báo rằng “hơn 1/4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ ở đất nước này”.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết, thu hoạch của Ukraine có thể giảm một nửa trong năm nay do chiến tranh với Nga: "Thu hoạch của Ukraine năm nay đang bị đe dọa sẽ ít hơn hai lần. Mục tiêu chính của chúng tôi - ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do sự xâm lược của Nga. Các loại ngũ cốc vẫn tìm được cách được phân phối thay thế."

Hôm thứ Sáu, Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng tiếp tục vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen sau khi Kiev và Moscow ký các thỏa thuận với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo việc đóng cửa các cảng.

---- Phát ngôn viên Ibrahim Kalin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết con tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine có thể sẽ rời các cảng Ukraine vào thứ Hai. Ông nhấn mạnh rằng các tàu sẽ rời đi ngay sau khi trung tâm điều phối chung ở Istanbul hoàn thành mọi công việc trên các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc.

"Nếu tất cả (chi tiết) được hoàn thành vào ngày mai, có vẻ như khả năng cao là con tàu đầu tiên sẽ rời cảng vào ngày mai ... Chúng tôi sẽ thấy các tàu rời cảng chậm nhất vào ngày hôm sau", theo lời Kalin nói với Kanal 7 .

---- Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã mời các chuyên gia LHQ tới điều tra vụ tấn công một nhà tù Olenivka ở vùng Donetsk, nơi ít nhất 40 tù nhân chiến tranh Ukraine đã chết vì một đợt phi đạn bắn vào nhà tù, mà Nga nói là do quân Ukraine bắn vào, và Ukraine nói là do chính quân Nga bắn vào. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã thực hiện động thái "vì lợi ích của việc tiến hành một cuộc điều tra khách quan."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật cho biết việc chuyển giao các phi đạn hành trình siêu thanh Zircon mới nhất cho chiến hạm Admiral Gorshkov sẽ bắt đầu trong "những tháng tới". Putin nói trong một bài phát biểu ở St.Petersburg tại lễ Ngày Hải quân: "Điều quan trọng ở đây là khả năng của hải quân Nga ... Nó có thể đáp trả với tốc độ cực nhanh đối với tất cả những ai quyết định xâm phạm chủ quyền và tự do của chúng ta. Khu vực phục vụ tàu trang bị phi đạn hành trình siêu thanh Zircon sẽ được lựa chọn dựa trên lợi ích đảm bảo an ninh của Nga."

---- Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev hôm Chủ nhật đã cáo buộc Ukraine tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố Crimea: "Sáng nay, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã quyết định làm hỏng Ngày Hải quân cho chúng tôi." Razvozhayev nói có 5 người bị thương trong vụ tấn công. Thống đốc nói thêm rằng tất cả các sự kiện được lên lịch để đánh dấu Ngày Hải quân Nga ở Sevastopol đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn sau vụ tấn công.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cưỡng bách di tản tất cả thường dân vẫn còn cư trú tại khu vực Donetsk do các trận giao chiến đang diễn ra giữa quân đội Ukraine và Nga: "Càng ngày càng có nhiều người rời khỏi vùng Donetsk, quân đội Nga sẽ càng ít người có thời gian để giết ... Nhiều người từ chối rời đi, nhưng điều đó vẫn cần phải được thực hiện. Nếu bạn có cơ hội, hãy thúc giục những người còn lại di tản."

---- Những người tham gia diễn đàn công cộng có tên "Chúng ta cùng với Nga" ("We are together with Russia") hôm thứ Bảy ra một tuyên bố trong đó họ vạch ra sự phát triển trong tương lai của khu vực Kherson cùng với liên bang Nga.

Bản văn nói rằng khu vực này là một phần lịch sử của Nga và bắt đầu từ năm nay, các ngôn ngữ chính thức ở đó sẽ có cả tiếng Nga và tiếng Ukraina: "Khu vực Kherson trở thành một phần của một tổ hợp xã hội, công nghệ, năng lượng, truyền thông và thông tin hùng mạnh duy nhất của Nga, và người dân Kherson trở thành một phần của người dân Nga."

Kherson là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Tình báo Anh nói rằng khu vực này là một trong những nơi có thể sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

---- Một hỏa tiễn mất sự điều khiển của Trung Quốc đã quay trở lại địa cầu từ không gian, xuyên bầu khí quyển của trái đất vào rớt vào biển Ấn Độ Dương. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ (USSC) cho biết vụ này xảy ra lúc 12:45 chiều Thứ Bảy giờ Miền Đông. Hỏa tiễn này nặng 25 tấn, có tên là Long March 5B (Trường Chinh 5B).

Theo New York Times, Cơ quan Nhân dụng Không gian Trung Quốc (Chinese Manned Space Agency) cho biết hầu hết các mảnh vỡ hỏa tiễn đã bốc cháy trên biển Sulu, nằm giữa đảo Borneo và Philippines. Không có báo cáo nào về việc các mảnh vỡ rơi xuống khu vực đông dân cư.

Tư lệnh NASA là Bill Nelson hôm thứ Bảy đã chỉ trích Trung Quốc vì đã không cung cấp cho các quốc gia khác "thông tin về quỹ đạo cụ thể" về hỏa tiễn, với lý do "có thể xảy ra nguy cơ thiệt hại lớn về người và của."

---- Nhiều người Mỹ sẽ cần chích thêm mũi tăng cường. Chính quyền Biden có kế hoạch cung cấp các đợt tăng cường Covid cập nhật vào tháng 9/2022. Các loại vaccine mới sẽ được cải tiến để hoạt động tốt hơn chống lại biến đổi phụ omicron hiện đang chiếm ưu thế và cực kỳ dễ lây lan, và cả biến thể phụ BA.4.

Cả hai dược phòng Pfizer và Moderna đều cho biết họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng các vaccine tái công thức lại vào mùa thu và chính phủ liên bang đã mua hàng triệu liều để phân bổ cho công chúng, nhưng hiện không đủ để tiêm cho tất cả mọi người Mỹ.

---- Hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Francis, 85 tuổi, thú nhận rằng ngài không còn có thể đi lại như trước nữa vì dây chằng đầu gối bị căng, nói rằng chuyến hành hương Canada kéo dài một tuần là “một thử nghiệm” cho thấy ngài cần chậm lại và một ngày nào đó có thể nghỉ hưu.

Ngồi trên xe lăn trên chuyến bay từ Canada về Rome, trong cuộc họp báo kéo dài 45 phút, ĐGH Francis nói rằng mặc dù ngài vẫn chưa cân nhắc từ chức cho đến bây giờ, nhưng đã nhận ra rằng ít nhất phải làm việc chậm lại, nếu không thì phải về hưu.

---- Theo một bản tin từ Washington Post, Dân Biểu Matt Gaetz (R-FL) đã bị quay phim trong khi nói với Roger Stone (cựu cố vấn của Trump) hứa sẽ có ân xá từ "ông chủ" khi Stone chuẩn bị hầu tòa vào năm 2019. Trong một video clip được quay bởi một nhà làm phim tài liệu theo chân Stone, DB Gaetz đã nói chuyện với Stone ở Florida sau khi Stone phàn nàn rằng các công tố viên liên bang đang thúc ép Stone phải khai về tổng thống Trump (lúc đó là đương nhiệm, bây giờ đã về vườn).

Theo bản tin, "Tại một sự kiện tại 1 cơ sở của Trump vào tháng 10/2019, DB Matt Gaetz (R-Fla.) tiên đoán rằng Stone sẽ bị tuyên xử có tội tại phiên tòa xét xử Stone ở Washington vào tháng sau nhưng sẽ không có một ngày nào phải ngồi tù."

Trong video, có thể nhìn thấy ở đây (dài 37 giây):

https://twitter.com/MeidasTouch/status/1553389704065626112?s=20&t=jZCAo37KtO2UxU2UnzgOtw

DB Gaetz nói với Stone, "Ông chủ vẫn có cái nhìn rất thuận lợi về bạn", thêm vào đó anh ta "nói trực tiếp", trước khi tuyên bố, "Tôi không nghĩ rằng Đại Ca có thể hãy để bạn đi xuống vì điều này. "Bản tin của Washington Post cho biết thêm, "Có lúc Gaetz nói với Stone rằng Gaetz đang xin ân xá cho Stone nhưng do dự không dám nói thêm ở hậu trường sự kiện, trong đó các diễn giả đang được quay để phát trực tuyến." Bản ghi âm, theo tờ WP, được thu bằng một chiếc micrô cài trên ve áo mà Stone đang đeo trong quá trình quay phim tài liệu.---- Một người đàn ông 36 tuổi ở Washington đã bị bắn chết hôm thứ Sáu khi y tìm cách dí theo bạn gái của y, sau khi cô này vào trú ẩn tại nhà người hàng xóm, theo lời Ty cảnh sát Quận Pierce. Cô bạn gái đã ở lại qua đêm với người hàng xóm sau khi cãi nhau với bạn trai.Cảnh sát nói, người bạn trai, người mà cô cũng đã có lệnh tòa cấm liên lạc, đã tìm cách đột nhập vào nhà người hàng xóm, hét lên đe dọa những người bên trong. Người hàng xóm 59 tuổi đã bắn chết người đàn ông khi y đang xông vào qua mái hiên sau nhà. Người hàng xóm đã bị bắt nhưng được thả ngay sau đó và không bị buộc tội trong cuộc điều tra đang diễn ra, theo lời cảnh sát.---- Kỷ lục Guinness thế giới đã trao cho 2 người đàn ông Ý về thời lượng ngắn nhất để thay lốp xe trên một chiếc xe hơi khi xe này đang chạy. Kỷ lục Guinness thế giới công bố tay đua Manuel Zoldan và thợ thay lốp Gianluca Folco đã giành được kỷ lục về thời gian ngắn nhất thay bánh xe hơi nhanh nhất khi đang lái xe khi họ đạt được thành tích trong 1 phút 17 giây trên chương trình Kỷ lục Lo Show dei của Ý.Đoạn video quay lại cảnh Zoldan lái chiếc xe BMW 3-Series lên một đoạn đường dốc và cho xe nghiêng lên hai bánh, trong khi Folco lao ra khỏi xe và nhanh chóng thay lốp trong khi xe vẫn tiếp tục di chuyển. Guinness cho biết 2 anh đã đánh bại kỷ lục trước đó là 1 phút 30 giây.Video dài 2:06 phút:



https://youtu.be/cAd_PZOSB2k

---- Ban đầu, 2 người đã ở trên chiếc máy bay CASA CN-212 Aviocar hai động cơ khi nó cất cánh hôm thứ Sáu. Cuối cùng, chỉ có phi công ở trong máy bay khi nó hạ cánh và dừng lại trên bãi cỏ tại Sân bay Quốc tế Raleigh-Durham ở North Carolina. CNN đưa tin rằng phi công phụ, Charles Hew Crooks, 23 tuổi, đã ra khỏi máy bay trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

.

Đài WRAL nói rằng máy bay gặp vấn đề với thiết bị hạ cánh. Các nhà chức trách vẫn chưa cho biết liệu người ta nghĩ rằng Crooks đã nhảy ra hay bị rơi khỏi máy bay. Anh ta không có dù và xác của anh ta được tìm thấy vào đêm thứ Sáu tại sân sau nhà của một cư dân ở Fuquay-Varina, cách Raleigh khoảng 15 dặm.

---- Một công ty dược sản xuất opioid trước đây đã đồng ý về nguyên tắc trả tới 2,4 tỷ đô la trong một thỏa thuận với hàng chục tiểu bang vì đã sai trái khi tiếp thị về tính an toàn sản phẩm của họ. Công ty Allergan, hiện là một phần của AbbVie nhưng đã bán bộ phận thuốc gốc Actavis, nơi sản xuất thuốc an thần opioid, cho Teva Pharmaceuticals sáu năm trước.

.

Thỏa thuận này có nghĩa là các công ty dược phẩm đã đồng ý trả hơn 40 tỷ USD để giải quyết các đơn kiện về khủng hoảng opioid liên quan đến các nhà sản xuất và nhà phân phối. Nghiện thuốc an thần và biên toa quá liều có liên hệ đến hơn 500.000 cái chết của người Mỹ trong 2 thập niên qua.

---- Sau khi Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, xét nghiệm âm tính với coronavirus vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, xét nghiệm vào thứ Bảy 30/7/2022 cho kết quả dương tính và bác sĩ của ông cho biết ông đang phải "cách ly nghiêm ngặt".

Bác sĩ Kevin O'Connor viết trong một lá thư rằng tổng thống không có triệu chứng mới và "tiếp tục cảm thấy khá khỏe." Do đó, O'Connor cho biết "không có lý do gì để bắt đầu điều trị lại vào lúc này" đối với Biden, người đã được dùng thuốc Paxlovid trong 5 ngày. Tổng thống đã kết thúc sự cách ly trước đó của mình vào thứ Tư.

---- Tổng thống Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã kêu gọi dân Mỹ tôn trọng các biện pháp chống lại COVID-19, chẳng hạn như chủng ngừa, để bảo vệ mình khỏi làn sóng dịch bệnh mới: "Trong khi COVID vẫn ở bên chúng ta, cuộc chiến của chúng ta chống lại vi-rút này đang tạo ra sự khác biệt. Giờ đây, chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh tật nghiêm trọng do COVID và tỷ lệ tử vong do COVID đã giảm gần 90%."

---- Thành phố Jersey ở tiểu bang New Jersey, bây giờ là nơi có giá thuê nhà đắt nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Giá thuê trung bình hàng tháng ở đó đã đạt 5.500 đô la — cao hơn Thành phố New York, San Francisco và Miami, theo số liệu mới từ công ty bất động sản Rent.

Báo New York Times cho biết giải thích về thống kê khó hiểu này là vì tác dụng phụ của đại dịch, nhiều công ty cho nhiều nhân viên làm việc từ xa, do vậy một phần lực lượng lao động ở Thành phố New York đã vượt qua bên kia sông Hudson để thuê nhà ở thành phố Jersey và đẩy giá nhà ở Jersey lên cao ngất trời.

---- Với tư cách là cựu giám đốc Sở Di trú và Tị nạn của Tổ chức Từ thiện Công giáo thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, nhạc sĩ Nam Lộc đã đến thăm hơn 15 trại tị nạn trên khắp thế giới. Bản tin báo OC REgister ghi rằng, bây giờ nhạc sĩ Nam Lộc, 78 tuổi, là cư dân Huntington Beach, đã được chọn làm đại sứ Quận Cam đầu tiên cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Chương trình liên bang mới này nhằm khuyến khích dân nhập cư nhập tịch. Là một trong tám đại sứ (vài nơi khác ở Boston, Miami, Minneapolis, vv.), nhạc sĩ Nam Lộc sẽ giúp hỗ trợ cộng đồng gốc Việt đông nhất ở Nam California.

Trả lời câu hỏi của báo OC Register, anh Nam Lộc nói rằng một nhiệm vụ của đại sứ Sở Di Trú là kêu gọi 9.1 triệu thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, đủ điều kiện nhập tịch nhưng vẫn chưa xin nhập tịch. Anh nói rằng một số ngộ nhận, như sợ thi rớt khi thi nhập tịch: thực ra, vẫn "có thể sử dụng ngôn ngữ của mình để làm bài kiểm tra [thi nhập tịch]."

Hiện thời thi quốc tịch tiền lệ phí là 800 đô la, anh Nam Lộc nói, nhiều người không biết là "nếu là dân nghèo, họ có thể được nộp đơn thi nhập tịch miễn phí."

---- Sài Gòn: Siêu thị di động

Video dài 1:10 phút.



https://youtu.be/E1Y3o_8W1Tk

---- HỎI 1: Hăm dọa các quan chức y tế là điều "hợp lý"?

ĐÁP 1: Hơn 1/4 dân Mỹ nói thế. Hơn 1/4 người Mỹ tin rằng việc quấy rối hoặc đe dọa các quan chức y tế là điều "hợp lý" -- suy nghĩ này bắt nguồn từ việc kiệt sức với đại dịch COVID-19, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu. Hơn một phần tư số người trưởng thành ở Hoa Kỳ được các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins khảo sát tin rằng hành vi như vậy là có thể chấp nhận được. Trưởng nhóm nghiên cứu Rachel Topazian, thuộc Bloomberg School of Public Health at Hopkins (Trường Y tế Công cộng Bloomberg tại Hopkins), cho biết "sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức y tế công cộng đã khiến cộng đồng khoa học thất vọng và bối rối."

Topazian viết: “Ngay từ đầu, sự chú ý của báo chí đã tập trung vào mức độ đáng trách của Tổng thống Donald Trump trong việc coi thường các biện pháp y tế công cộng và nuôi dưỡng bầu không khí chính trị gây chia rẽ”, Topazian viết, người đã khảo sát 1.086 người tham gia trong hai đợt điều tra vào tháng 11 năm 2020 và tháng 8 năm 2021.

"Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, 8 tháng sau chính quyền Biden và trong bối cảnh những dự báo lạc quan về tiêm chủng và tỷ lệ ca bệnh giảm, sự ủng hộ của người lớn Hoa Kỳ đối với hành vi quấy rối và đe dọa các quan chức y tế công cộng đã tăng lên đáng kể", theo bài viết.

Trong số những người được hỏi, 34% đảng viên Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng tán thành ý kiến rằng hành vi quấy rối các quan chức y tế là chính đáng, so với 19% đảng viên đảng Dân chủ.

Topazian viết: “Sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các quan chức y tế công cộng được cho là do các phe phái cực đoan kích động trong căn cứ của Tổng thống Trump”. "Các cuộc tấn công xảy ra trong một bầu không khí chính trị ngày càng biến động bởi các mối đe dọa bạo lực đối với các chính trị gia và liên quan đến cuộc nổi dậy vào 6/1/2021 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/07/29/survey-health-officials-harassment-justified/7001659111839/

---- HỒ SƠ: Sao lại tàn nhẫn đến thế? (Đỗ Duy Ngọc - Báo Tiếng Dân)

Sao lại tàn nhẫn đến thế?

Đỗ Duy Ngọc - 31-7-2022

Người gây tai nạn được cho là Thiếu tá Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937-Sư đoàn 370-Quân chủng Phòng không–Không Quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: FB Hoàng Dũng

Một nữ sinh lớp 12 đến trường vào lúc 7:00 sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT. Trên đường về nhà thì bị một chiếc xe hơi đụng chết lúc 7:30. Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận xét nghiệm mẫu máu và kết luận rằng nồng độ cồn của nạn nhân là 0,79mg/100ml.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang, Tháp Chàm cho biết, ô tô liên quan vụ tai nạn trên do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.

Hiện truòng vụ tai nạn. Ảnh trên mạng

Điều vô lý ở đây là một nữ sinh lớp 12 mới 7:00 sáng đã có độ cồn trong máu. Tin được không? Theo xác nhận của nhà trường cô gái theo học thì nạn nhân “là học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, có tính sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia.”

Ảnh chụp màn hình

Đúng ra trước một tai nạn đưa đến cái chết oan ức như thế, những cơ quan có trách nhiệm phải căn cứ vào hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đúng ra kẻ cần đo nồng độ cồn phải là người lái chiếc xe ô tô 7 chỗ, chứ không phải là cô gái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh trên mạng

Đằng này lại vội vã kết tội cô gái này tử vong vì lái xe có nồng độ cồn nên đưa đến tai nạn. Một lý giải cực kỳ vô lý như thế mà người ta có thể nghĩ ra và dựng lên một màn kịch khó tin. Người bác sĩ nào ký vào bản xác nhận đó có còn lương tri không? Vì tiền hay vì muốn tránh tội cho cán bộ quân đội bởi một áp lực nào đó? Lại cho rằng hồ sơ khám nghiệm là hồ sơ mật nên không thể cho người khác xem. Vì bất kỳ lý do gì cũng đều thể hiện sự bất lương và tàn nhẫn của một lũ người đê tiện.

Ảnh trên mạng

Đọc tin mà thấy xót xa và căm phẫn. Thời đại gì mà người ta có thể dửng dưng thuận tình tiếp tay với cái ác, vô cảm trước một sinh mạng con người.

Một kịch bản để chối tội vô cùng vụng về và phi lý đến thế mà cũng dám làm? Đúng là quá xem thường dư luận.

Sao tàn nhẫn thế? Đó chính là tội ác.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/07/31/sao-lai-tan-nhan-den-the/

