Lô độc đắc Mega Millions lên 1.02 tỷ đô - Quân lực Mỹ: sẽ hộ tống quân sự nếu bà Pelosi thăm Đài Loan. Kyodo News: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Nhật Bản tháng 8/2022 - Bộ Tư Pháp lập đại bồi thẩm, mở hồ sơ điều tra Trump, thẩm vấn 2 phụ tá PTT Mike Pence, về đại cử tri giả mạo

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã được lên trang bìa mới nhất của Tạp chí Vogue: "Tôi muốn các bạn nhìn thấy tất cả các phụ nữ Ukraine ở đây, đang chiến đấu, đang làm việc dưới âm thanh của tiếng còi hú bom, đang giữ tuyến phòng thủ. Tất cả những phụ nữ Ukraine, giờ đây là gương mặt và là trang bìa của đất nước chúng tôi”.

QUẬN CAM (VB-27/7/2022) ---- Lô độc đắc xổ số Mega Millions sáng hôm Thứ Tư 27/7/2022 đã tăng vọt lên tới 1.02 tỷ đô la sau khi không ai có đúng cả 6 con số khi xổ hồi đêm thứ Ba. Lô độc đắc ước tính mới sẽ là độc đắc lớn thứ 4 của Mỹ trước giờ.

Theo NBC, ba giải độc đắc lớn nhất của Mỹ là: Powerball trị giá 1.6 tỷ đô la vào tháng 1/2016, Mega Millions 1.5 tỷ đô la vào tháng 10/2018 và Mega Millions khác đạt hơn 1 tỷ đô la vào tháng 1/2021.

Nếu bạn trúng lô độc đắc 1.02 tỷ đô la vào đêm Thứ Sáu 29/7/2022, bạn sẽ lãnh số tiền đó trong vòng 30 năm. Nhưng nếu bạn muốn lãnh 1 lần tiền mặt, Ty Xổ Số sẽ trả cho bạn một lần 602.5 triệu đô la.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi chuẩn bị thăm Nhật Bản vào tháng 8/2022, theo Kyodo đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn ngoại giao. Tin tức đưa ra trong bối cảnh các bản tin trước đó nói rằng Pelosi dự kiến đi thăm Đài Loan, và Trung Quốc đã hù dọa sẽ có hành vi ngăn cản nhiều hậu quả nếu bà Pelosi thăm Đài Loan.

---- Bộ Quốc Phòng Mỹ đang vạch ra các kế hoạch phức tạp để bảo vệ máy bay của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nếu chuyến thăm Đài Loan gây tranh cãi diễn ra. Các quan chức Hoa Kỳ nói với AP rằng máy bay chiến đấu và tàu chiến sẽ được sử dụng để bảo vệ bà Pelosi đối với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào khi bà vào một trong những khu vực tranh chấp quân sự nhất thế giới. Chức vụ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cao cấp chỉ đứng sau Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

Quân lực Mỹ nói họ tin rằng khó có khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Pelosi, nhưng họ đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu Pelosi đến Đài Loan - một quốc đảo tự trị mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình - thì bà sẽ trở thành dân cử cao cấp nhất trước giờ của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ năm 1997 (lúc đó, Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thăm Đài Loan).

Khi được hỏi về kế hoạch bảo vệ Pelosi trong chuyến đi như vậy, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết hôm thứ Tư rằng “nếu có quyết định đưa ra rằng Chủ tịch Hạ viện Pelosi hoặc bất kỳ ai khác sẽ đi công du và yêu cầu hỗ trợ quân sự, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo đảm chuyến đi của họ diễn ra an toàn.”

---- Dân Biểu Zoe Lofgren (D-CA) tiết lộ với Mehdi Hasan của đài MSNBC rằng Mật vụ đã làm nhiều trò mờ ám nhiều hơn là chỉ xóa các tin nhắn mà luật pháp yêu cầu phải gửi cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. DB Lofgren nói bà không chắc rằng Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn có vai trò gì trong việc thúc giục Bộ trưởng Tư pháp điều tra Trump. Bà chỉ biết rằng, dư luận đang quay lưng lại với Trump khi các phiên điều trần công khai tiếp tục.

Khi Hasan hỏi về chuyện Mật vụ xóa tin nhắn trong 2 ngày 5 và 6/1/2021, DB Lofgren nói chuyện mờ ám không chỉ là tin nhắn. Gần một năm trước, Ủy ban đã yêu cầu Mật vụ cung cấp tài liệu, và phải đến tuần này Mật vụ mới chuyển hàng trăm nghìn tài liệu cho Ủy ban hôm nay - đó là những gì chúng tôi yêu cầu nộp từ cả năm rồi. Một số trường hợp họ nộp tài liệu, vì họ biết Ủy ban nhận được từ một nguồn khác.

Bà nói đó là một kiểu hành vi đáng lo ngại từ cơ quan thuộc Bộ Nội An: "Tôi cũng lo ngại về hành động của Tổng thanh tra. Ông này đã ngồi im lặng trong nhiều tháng, nhiều tháng và nhiều tháng nữa. Và bây giờ, ông này ra lệnh cho Bộ ngừng phân tích pháp y về các điện thoại mà chúng tôi cần. Chúng tôi cần điều đó xảy ra. Vì vậy, có rất nhiều câu hỏi ở đây. Và tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể nhận được câu trả lời cho tất cả chúng."

---- Một nhóm các Dân Biểu Dân chủ đã đưa ra dự luật vào thứ Ba để ban hành giới hạn nhiệm kỳ đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao, cho rằng điều này sẽ “khôi phục tính hợp pháp và độc lập cho tòa án cao nhất của quốc gia”.

Đạo luật, có tên là Supreme Court Tenure Establishment and Retirement Modernization Act (Đạo luật Hiện đại hóa Quyền hưởng dụng và Hưu trí của Tòa án Tối cao), sẽ cho phép tổng thống đề cử các thẩm phán Tòa án Tối cao 2 năm một lần - trong năm đầu tiên và năm thứ ba sau cuộc bầu cử tổng thống. Các thẩm phán đã ở trên tòa lâu nhất sẽ bị chuyển sang quy chế thâm niên (senior: còn có nghĩa cao cấp).

Trong cương vị thâm niên, các thẩm phán sẽ vẫn giữ chức vụ của họ tại Tòa án Tối cao, bao gồm các nhiệm vụ chính thức và lương bổng. Nếu số lượng thẩm phán giảm xuống dưới 9 người tại một thời điểm nào đó - vì khuyết ghế, vì khuyết tật, hoặc không đủ tiêu chuẩn - thì Thẩm phán cao niên gần nhất mới vào cương vị thâm niên sẽ đóng vai trò là Thẩm phán Tối cao thứ chín. Nếu được Thượng viện xác nhận, Thẩm phán Tối cao sẽ phục vụ tối đa 18 năm.

Dân biểu Hank Johnson (D-Ga.) trình dự luật cùng với các Dân biểu Jerry Nadler (D-N.Y.), David Cicilline (D-R.I.), Sheila Jackson Lee (D-Texas), Steve Cohen (D-Tenn .), Karen Bass (D-Calif.) và Ro Khanna (D-Calif.) với tư cách là các DB đồng bảo trợ.

---- Cố vấn chính của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã từ chức sau khi Orban có bài diễn văn than thở rằng người ta đang trở thành “sắc tộc hỗn hợp”. Bà Zsuzsa Hegedus từ chức sau khi Orban có bài phát biểu tại Romania hôm thứ Bảy, trong đó Orban nói rằng các dân tộc châu Âu hỗn hợp sắc tộc với nhau, nhưng sự hòa trộn với những người không phải châu Âu sẽ dẫn đến một “thế giới đa chủng tộc”.

Orban nói: “Chúng ta sẵn sàng hòa nhập [sắc tộc Châu Âu] với nhau, nhưng chúng tôi không muốn trở thành những người thuộc chủng tộc hỗn hợp." Chính sách chống nhập cư của Orban trước giờ đã được ghi chép đầy đủ, nhưng Hegedus cho biết cô không thể tiếp tục phục vụ trong nội các của Orban sau bài phát biểu.

Bà Hegedus viết trong một lá thư từ chức, đề cập đến trưởng ban tuyên truyền của Hitler: “Tôi không biết làm thế nào mà ngài không nhận thấy rằng bài phát biểu mà ngài đã phát biểu hoàn toàn là một bài phát biểu của Đức Quốc xã xứng tầm với Joseph Goebbels.”

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Tư tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ là mục tiêu tiếp theo của phương Tây trong danh sách những kẻ thù có thể bị trừng phạt. Lavrov nói với các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Addis Ababa: "NATO phân công kẻ thù theo thứ tự. Nga - Số một. Trung Quốc - ở vị trí thứ hai. Nếu cần, họ sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào gây hiềm khích. Tôi đã đề cập đến Trung Quốc như một quốc gia sẽ là mục tiêu tiếp theo."

---- Tòa án Tổng quát châu Âu đã duy trì lệnh cấm của Liên Âu đối với cơ sở truyền thông quốc doanh Nga Russia Today (RT) vào hôm thứ Tư. Lệnh cấm của Liên Âu đối với RT được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3/2022 cùng với nhiều truyền thông quốc doanh khác của Nga: "Tòa bác đơn của RT France về việc xin bỏ lệnh Liên Âu cấm, được thông qua sau khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, tạm thời cấm RT phát sóng."

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Tư hăm dọa rằng thỏa thuận ngũ cốc có thể gặp vấn đề và sụp đổ trong trường hợp những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga không được giải quyết đồng thời với việc bắt đầu vận chuyển ngũ cốc Ukraine [ra khỏi các hải cảng đang bị phong tỏa] do hai văn kiện được ký cùng một lúc.

---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF một lần nữa đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu, cảnh báo rằng rủi ro giảm từ lạm phát cao và chiến tranh Ukraine đang hiện thực hóa và có thể đẩy nền kinh tế thế giới đến bờ vực suy thoái nếu không được kiểm soát.

IMF cho biết tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu sẽ chậm lại còn 3,2% vào năm 2022 từ mức dự báo 3,6% được đưa ra vào tháng 4, IMF cho biết trong bản cập nhật về Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) hôm thứ Ba, và thêm rằng GDP thế giới thực sự giảm trong quý thứ 2 do suy thoái ở Trung Quốc và Nga.

---- Quân Ukraine cho biết, Nga đã tấn công vào các khu vực phía nam Biển Đen của Ukraine như Odesa và Mykolaiv bằng các cuộc không kích hôm thứ Ba, đánh vào các tòa nhà tư nhân và cơ sở hạ tầng hải cảng bằng phi đạn được bắn từ máy bay ném bom tầm xa.

Tại khu vực Odesa, các tòa nhà ở các ngôi làng ven biển đã bị tấn công và bốc cháy, theo Bộ Chỉ huy Ukraine cho biết trên Facebook. Người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga và các máy bay chiến đấu Su-30 và Su-35 đã thực hiện các cuộc tấn công từ Biển Đen.

Vài giờ sau các cuộc tấn công, một quan chức do Moscow dựng lên ở miền nam Ukraine cho biết các khu vực Odesa và Mykolaiv sẽ sớm được "giải phóng" bởi quân lực Nga, giống như khu vực Kherson đã bị chiếm đóng ở xa hơn về phía đông.

---- Quân Ukraine đã phá hủy một cây cầu ở Kherson Oblast vào đêm thứ Ba. Tin này đưa ra sau khi các vụ nổ được nghe thấy gần Kherson bị chiếm đóng, thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tay Nga kể từ khi Putin đưa quân vào Ukraine. Ngay sau nửa đêm, một đoạn video về các cuộc tấn công được cho là đã được chia sẻ trên kênh Telegram của Quân Lực Ukraine, với thông tin về các vụ nổ ở khu vực Cầu Antonivskiy. Mục đích phá sập cầu là để cắt đường tiếp viện của Nga.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trao tặng Zelenskyy Giải thưởng Sir Winston Churchill Leadership Award, so sánh giữa hai nhà lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng. Zelenskyy đã nhận giải thưởng qua mạng video trong một buổi lễ tại văn phòng Johnson ở London với sự tham dự của các thành viên gia đình Churchill, Đại sứ Ukraine Vadym Prystaiko và các chiến binh Ukraine được huấn luyện tại Anh.

Trong bài phát biểu hàng đêm, Zelenskyy nói: “Tôi tin rằng đây là giải thưởng dành cho tất cả các anh hùng của chúng ta, tất cả nhân dân của chúng ta, tất cả chúng ta, những người đang chống lại chế độ chuyên chế trong một vị trí riêng. Và thực sự rất vinh dự cho tôi khi nhận được giải thưởng này ”.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã được lên trang bìa mới nhất của ấn bản kỹ thuật số của Tạp chí Vogue, với câu chuyện về cuộc đời của bà -- từ một nhà văn viết kịch bản TV trở thành đệ nhất phu nhân Ukraine thời chiến. Zelenska nói với Rachel Donadio của Vogue: “Tôi thích ở hậu trường – điều đó phù hợp với tôi. Ra ánh đèn sân khấu khá khó khăn đối với tôi.”

Trên Facebook, Zelenska nói rằng được lên trang bìa của Vogue là một giấc mơ của nhiều người: “Điều duy nhất tôi ước cho tất cả họ là không phải vì chiến tranh ở đất nước của họ. Và bây giờ tôi muốn các bạn nhìn thấy tất cả các phụ nữ Ukraine ở đây, ở vị trí của tôi. Các phụ nữ Ukraine đang chiến đấu, đang tình nguyện, đang ở trong một trại tị nạn, đang làm việc dưới âm thanh của tiếng còi hú bom, đang giữ vững tuyến phòng thủ. Các phụ nữ đó có quyền và xứng đáng có mặt trên trang bìa của toàn thể thế giới. Tất cả những phụ nữ Ukraine, giờ đây là gương mặt và là trang bìa của đất nước chúng tôi”.

---- Một thẩm phán đã kết án Mark Ponder, 56 tuổi, bản quán ở thủ đô, hơn 5 năm tù giam trong nhà tù liên bang vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 và dùng gậy đánh cảnh sát, cảnh này đã được ghi vào video. Đây là mức án dài nhất trong các bản án liên hệ bạo loạn 6/1/2021.

Ponder đã dùng gậy đánh trung sĩ cảnh sát Aquilino Gonell, trúng vào tấm lá chắn chống bạo động của Gonell mạnh đến nỗi cây gậy bị gãy. Gonell ra tòa làm chứng, nói với các phóng viên rằng anh ta sẽ "không bao giờ mặc đồng phục trở lại" vì bị vết thương quá nặng trong trận bạo loạn. Mặc dù công tố chỉ yêu cầu 60 tháng tù, tức là 5 năm, thẩm phán đã cho Ponder 63 tháng tù.

---- Tờ Washington Post tiết lộ vào tối thứ Ba rằng Bộ Tư pháp đang xem xét cựu Tổng thống Donald Trump và các hành động của Truump trong nỗ lực lật cuộc bầu cử năm 2020. Bản tin đưa ra không lâu sau khi người dẫn chương trình NBC News là Lester Holt đăng toàn bộ cuộc phỏng vấn của ông với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, trong đó Garland nhắc lại rằng cố gắng lật đổ một cuộc bầu cử là một tội ác.

Holt đã hỏi cụ thể Garland về ngày 6/1/2021, nhưng trong câu trả lời của mình, Garland xoay quanh để nói về tầm quan trọng của Bộ Tư Pháp trong việc quy trách nhiệm cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm hình sự về việc can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ chính quyền này sang chính quyền khác, đó là một phần cơ bản của nền dân chủ của chúng ta.

Nói với Chris Hayes của MSNBC, Dân Biểu Adam Schiff (D-CA), một thành viên của Ủy ban 6/1 nói rằng bản tin từ Washington Post không nói rằng các nhân chứng đang được hỏi về vai trò của Trump trong nỗ lực lật đổ nền dân chủ Mỹ. Vì vậy, báo cáo của Post "không nhất thiết có nghĩa là [cựu] tổng thống đang bị điều tra."Schiff nói: “Bạn có thể mong đợi rằng các nhân chứng sẽ được hỏi về tương tác với bất kỳ ai liên quan đến âm mưu lật ngược cuộc bầu cử. Nhưng hãy nhìn xem, tôi nghĩ Bộ Trưởng Tư Pháp hôm nay đã nói tất cả những điều đúng đắn. Và tôi nhận thấy sự khác biệt ít nhất là, bây giờ ông nói rộng hơn về âm mưu tổng thể nhằm lật ngược bầu cử. Vì vậy, tôi hy vọng rằng nếu Bộ thực sự theo dõi các bằng chứng ở bất cứ đâu mà nó dẫn đến, sẽ nhận ra đều dẫn đến Donald J. Trump."Schiff nói thêm: "Thành thật mà nói, đây là lời chỉ trích chính mà tôi đã nhận được trước đây về Bộ Tư Pháp, đó là Bộ đang thực hiện một cuộc điều tra mở rộng ở 50 tiểu bang về tất cả những người tham gia cuộc tấn công, nhưng nó rất tập trung vào vụ bạo lực ngày 6/1/2022, rõ ràng là then chốt và quan trọng nhưng chúng là nhiều nỗ lực nhằm lật ngược cuộc bầu cử. Và một số nỗ lực khác, Tổng thống Trump đã nói chuyện với một Bộ Trưởng của tiểu bang Georgia, đòi tìm ra 11.780 phiếu bầu không hề tồn tại. Tổng thống [Trump] đã nói với mọi người, "chỉ cần nói rằng cuộc bầu cử là hỏng. Hãy để tôi và các thành viên đảng Cộng hòa làm phần còn lại." Bạn biết đấy, điều đó nói lên rằng có những hành động khác ngoài bạo lực ngày đó cần được điều tra và ngày nay có vẻ như đó là những gì mà Bộ Tư Pháp đang làm."---- Bài báo trên Washington Post hôm Thứ Ba ghi nhận: "Các công tố viên đang thẩm vấn các nhân chứng trước đại bồi thẩm đoàn - bao gồm 2 phụ tá hàng đầu của Phó Tổng thống Mike Pence - đã hỏi trong những ngày gần đây về các cuộc trò chuyện với Trump, với các luật sư của Trump và với những người khác trong vòng nội bộ của Trump, những người đã tìm cách giúp cho các đại cử tri giả mạo được chứng nhận từ một số tiểu bang mà Joe Biden đã thắng, theo hai người quen thuộc với vấn đề này." Cả hai người xin ẩn danh khi tiết lộ cho báo Washington Post về cuộc điều tra về Trump."Các công tố viên đã hỏi hàng giờ đồng hồ các câu hỏi chi tiết về các cuộc họp mà Trump chủ tọa vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021; về chiến dịch gây áp lực của Trump đối với Pence để lật ngược cuộc bầu cử; và về những chỉ dẫn nào mà Trump đưa ra cho các luật sư và cố vấn của Trump về các đại cử tri giả mạo và gửi đại cử tri trở lại các tiểu bang. Một số câu hỏi tập trung trực tiếp vào mức độ tham gia của Trump vào nỗ lực dựng lên các đại cử tri giả mạo chỉ huy bởi các luật sư của Trump, bao gồm cả John Eastman và Rudy Giuliani."---- Cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên trở lại thủ đô Washington, DC hôm thứ Ba kể từ khi rời Bạch Ốc — và một lần nữa nói rằng thất bại trong bầu cử 2020 trước Tổng thống Biden là vì bầu cử gian lận, điều mà 60 phiên tòa ở nhiều tiểu bang bác bỏ.Báo The Guardian ghi rằng Trump đã đợi khoảng một giờ sau khi bắt đầu phát biểu chủ yếu "nhẹ nhàng và có kịch bản" của mình trước hội nghị thượng đỉnh America First Agenda rồi mới ca bài cũ: "Tôi tranh cử tổng thống, tôi đã thắng, và tôi thắng lần thứ hai, nhưng tốt hơn nhiều ở lần thứ hai, tốt hơn rất nhiều, nhưng cuộc bầu cử năm 2020 là một thảm họa".Đám đông tại hội trường Marriott Marquis bao gồm Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác, cũng như Kellyanne Conway và các nhân vật cũ khác của chính quyền Trump. Trump nói nếu Trump không tái tranh cử, "đất nước của chúng ta sẽ trở thành một Venezuela khác hoặc một Liên bang Xô viết khác," theo báo Guardian. (Hình như Trump muốn nói, nếu Trump thành công trong bạo loạn 6/1/2021, Hoa Kỳ đã trở thành một Miến Điện vĩ đại?)---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Ba đã công bố một đoạn trích lời khai khác mà họ thu thập được từ các quan chức cũ trong chính quyền Donald Trump. Phát biểu trước ủy ban, cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller cho biết cựu tổng thống Trump chưa bao giờ yêu cầu 10.000 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol trước ngày 6/1.Cựu Chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, tuyên bố trong một lần xuất hiện trên Fox News rằng Trump đã ra lệnh cho 10.000 quân chuẩn bị cho bạo lực. Meadows nói vào năm ngoái: “Những gì chúng tôi cũng biết là Tổng thống Trump muốn đảm bảo rằng những người đến dự, rằng có một môi trường an toàn cho kiểu hội họp đó. Và tôi đã nói công khai điều đó trước đây - 10.000 lính Vệ binh Quốc gia rằng TT Trump muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn và bảo mật."Trump cũng tuyên bố rằng Trump đã yêu cầu 10.000 lính Vệ binh Quốc gia. Nhưng theo Miller, tất cả chỉ là dối trá, bịa đặt.---- Trong các email mà báo The New York Times thu được, một luật sư trong ban vận động tranh cử của Donald Trump thừa nhận rằng một kế hoạch lật ngược thất bại bầu cử của Trump cần đến các đại cử tri "giả mạo" (“fake” electors).Jack Wilenchik, người đã giúp tổ chức các đại cử tri ủng hộ Trump ở Arizona, đã viết trong một email ngày 8 tháng 12/2020 cho Boris Epshteyn, một cố vấn ban vận động tranh cử của Trump rằng: "Chúng ta sẽ chỉ gửi phiếu đại cử tri 'giả' cho Pence để 'ai đó' trong Quốc hội có thể phản đối khi họ bắt đầu kiểm phiếu và rồi bắt đầu kiếm chuyện cãi nhau lộn xộn rằng số phiếu 'giả mạo' nên được đếm vào."Trong một email tiếp theo, Wilenchik làm sáng tỏ hơn, nói rằng các phiếu bầu "thay thế" (“alternative” votes) là một chữ tốt hơn. Các email khác mà tờ báo thu được cho thấy các luật sư của Trump đã biết rằng kế hoạch để các đại cử tri "thay thế" tuyên bố Trump đã thắng ở một số tiểu bang quan trọng có thể không hợp pháp.Nguyên chùm emails đó được gọi là "món quà cho các công tố viên" đã chứng minh cả tội hình sự cấp liên bang và cấp tiểu bang, theo lời luật sư Norm Eisen (từng ở trong nhóm luận tội Trump) trên Twitter. Luật sư về Quyền Dân sự Andrew Laufer cũng nói rằng ông tin rằng tất cả những người liên hệ sẽ bị truy tố.---- Trong một bài phát biểu hôm thứ Ba tại thủ đô, Mike Pence chỉ trích khéo Trump, nói với hội nghị Young America’s Foundation rằng “một số người có thể chọn tập trung vào quá khứ, nhưng các cuộc bầu cử là về tương lai.” Theo Axios, đó là một lời chỉ trích về nỗi ám ảnh của Trump về cuộc bầu cử năm 2020.Pence cũng đưa ra nghị sự "Freedom Agenda" của mình, với các ưu tiên như xóa bỏ ngân sách đối với tổ chức kế hoạch hóa gia đình Planned Parenthood, và "cần phải thanh lọc các trường học Hoa Kỳ về lý thuyết chủng tộc ưu thế (critical race theory - CRT) và khôi phục nền giáo dục yêu nước."Trong phần hỏi đáp, Pence được hỏi về "sự chia rẽ" giữa cựu Tổng thống Trump và chính ông, Pence trả lời: "Tôi không biết rằng tổng thống và tôi khác nhau về vấn đề gì, nhưng chúng tôi có thể khác nhau về trọng tâm."Trong khi đó, bóng của Trump lờ mờ ở những nơi khác tại thủ đô, khi Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Viện America First Policy Institute vào cuối ngày. Theo Fox News, đây là chuyến thăm đầu tiên của Trump đến thủ đô kể từ khi rời Bạch Ốc.---- Missouri thê thảm: Mưa lũ quét lịch sử và ít nhất 1 ngươi chết vì xe bị ngập dưới nước lũ, tại đô thị St. Louis vào đầu ngày thứ Ba, khiến những người lái xe bị ngập nước và gây ra sự gián đoạn lớn cho việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày. St. Louis đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa mọi thời đại của nó đối với bất kỳ ngày nào khi 8,70 inches đã được quan sát thấy vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, với hầu hết lượng mưa này rơi trong khung thời gian năm tiếng đồng hồ.Trận lụt này đã phá vỡ kỷ lục về ngập lụt trước đó cách đây 107 năm, khi cơn bão Galveston năm 1915 ập vào thành phố vào ngày 20/8 năm đó. Sở Cứu hỏa St. Louis đã trả lời những cú phone kêu cứu và đã tới cứu tại 18 ngôi nhà đang bị ngập lụt nghiêm trọng với những người cư ngụ bị mắc kẹt.Có 6 người và 6 con chó được giải cứu qua thuyền, cùng với 15 người khác đưa về nơi trú ẩn tại chỗ. Khoảng 20.000 nhà mất điện trong khu vực vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba.---- Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc về "các hành động khiêu khích" ở Biển Đông và tuyên bố hành động của TQ góp phần "góp phần gây bất ổn khu vực, gây thiệt hại cho nền kinh tế của các quốc gia tranh chấp khác, phá hoại trật tự hàng hải hiện có, và đe dọa quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia dựa vào hoặc hoạt động trong tuyến đường thủy quan trọng này. "Bà Jung Pak, Phó phụ tá Bộ trưởng phụ trách Đông Á tại Bộ Ngoại giao nói trong hội nghị Center for Strategic and International Studies: "Có một xu hướng rõ ràng và đi lên của các hành động khiêu khích của TQ chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và các quốc gia khác hoạt động hợp pháp trong khu vực."Bà cáo buộc rằng Trung Quốc đã tham gia vào các vụ bay chặn không an toàn nhắm vào máy bay Úc và thách thức các hoạt động nghiên cứu biển và thăm dò năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.---- Cảnh sát Hy Lạp đang điều tra về cái chết của du khách người Anh Jack Fenton, 22 tuổi, tại một sân bay trực thăng gần Athens. Fenton chết ngay lập tức khi bước phía sau 1 chiếc trực thăng Bell 407 và bị cánh quạt đuôi đánh vào ngay khi Fenton rời khỏi chuyến bay từ đảo Mykonos hôm thứ Hai.Phi công và 2 thành viên phi hành đoàn mặt đất đã bị bắt hôm thứ Hai vì tình nghi vô ý giết người, sau đó đã được trả tự do trong khi chờ kết quả điều tra. Cảnh sát muốn biết tại sao hành khách được phép bước xuống trước khi cánh quạt trực thăng dừng lại. Fenton đi du lịch với ba người bạn. Ba mẹ anh đã ở trên một trực thăng khác, đã chuyển hướng đến sân bay chính của Athens để họ không phải nhìn thấy hiện trường tai nạn.---- Một nhóm nghiên cứu quốc tế trong đó có 1 giáo sư thống kê sinh học của UCLA đã kết luận trong bài nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba rằng đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một ngôi chợ bán sỉ ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi ít nhất hai trường hợp vi khuẩn truyền từ thú vật sống sang người đã được phát hiện.Tiến sĩ Marc Suchard, giáo sư thống kê sinh học của Trường UCLA Fielding, cho biết: “Tổng kết tất cả các bằng chứng hiện có xung quanh sự xuất hiện của SARS-CoV-2 chứng minh rõ ràng rằng vi khuẩn đã nhảy từ thú vật sang người ít nhất 2 trường hợp tại chợ Huanan."Xác định nguồn gốc của đại dịch đã dẫn đến hơn 6 triệu người chết trên toàn cầu là một quá trình tranh luận sôi nổi và mang tính chính trị. Nhưng nhóm nghiên cứu kết luận rằng động vật sống được bán tại Chợ bán sỉ "Huanan Seafood Wholesale Market" nhiều phần là nguồn gốc - phản bác lại ý kiến cho rằng vi khuẩn đã thoát ra từ Viện Wuhan Institute of Virology gần đó.

Nghiên cứu, đã trải qua đánh giá từ các học giả ngang hàng, đã được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Science.

---- Trong 6 tháng đầu năm, kiều hối về Sài Gòn bằng 44,5% năm 2021, giảm 13%. Theo Báo Đầu Tư. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. HCM cho biết, kiều hối chuyển về thành phố 6 tháng đầu năm đạt con số 3,16 tỷ USD, bằng 44,5% so với cả năm 2021. So với cùng kỳ năm ngoái, kiều hối 6 tháng đầu năm chuyển về TP.HCM giảm khoảng 13%.

---- Máy bay chở 111 hành khách hư động cơ số 2, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng. Theo Báo Công An Nhân Dân. Khoảng 11h trưa 27/7, chỉ 1 phút khi máy bay A321 mang số hiệu VN7184 của Vietnam Airlines vừa cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đi Hà Nội thì cơ trưởng phát hiện sự cố khói trong động cơ số 2... Ngay sau đó, máy bay phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp và chuyển 111 hành khách sang máy bay khác.

---- Khu phố cổ nhất tại Chợ Lớn: Hào Sĩ Phường. Trở thành nơi thu hút du khách trước khi đại dịch xảy ra.

---- HỎI 1: Đo mức độ căng thẳng, giận, buồn... của dân Đông Nam Á, dân VN thứ mấy?

ĐÁP 1: Dân VN thứ 3 Đông Nam Á về sầu muộn, được tôn trọng. Các cuộc khảo sát mới cho thấy Philippines là quốc gia căng thẳng nhất ở Đông Nam Á. Công ty tư vấn và phân tích toàn cầu Gallup đã đo lường trạng thái cảm xúc của người dân ở hơn 100 quốc gia thông qua các cuộc khảo sát sâu rộng. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 2021 đến đầu năm 2022, công ty phân tích toàn cầu đã ghi lại các câu trả lời “có”, “không” và “không biết hoặc từ chối trả lời” từ những người được hỏi từ 15 tuổi trở lên.

Căng thẳng. Trong cuộc khảo sát gần đây, những người được hỏi được hỏi về cảm xúc của họ, bao gồm mức độ căng thẳng, tức giận và buồn bã, một ngày trước khi cuộc khảo sát được thực hiện. Trong số những người Philippines được hỏi, 48% cho biết họ đã trải qua căng thẳng, tỷ lệ cao nhất trong các quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan theo sau với 44% và Campuchia với 40% người được hỏi cũng trả lời "có".

Phẫn nộ, giận dữ. Ở hạng mục về phẫn nộ, Lào chiếm vị trí số 1 với 29% số người được hỏi nói rằng họ đã cảm thấy phẫn nộ trước cuộc khảo sát. Philippines đứng thứ hai với 27%. Indonesia, Campuchia, Thái Lan và Myanmar theo sau với 20%.

Buồn rầu, sầu muộn (VN hàng thứ 3). Gallup cũng nhận thấy Campuchia là quốc gia buồn nhất Đông Nam Á, với 42% số người được hỏi nói rằng họ từng trải qua nỗi buồn. Philippines cũng đứng thứ hai trong danh mục này với 35% số người được hỏi trả lời “có”, trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 27%. Singapore được ghi nhận là quốc gia ít giận dữ và ít buồn nhất trong khu vực.

Được tôn trọng (VN hàng thứ 3). Ở hạng mục “tôn trọng”, 95% người Philippines đồng ý khi được hỏi liệu họ có cảm thấy mình được đối xử tôn trọng hay không. Indonesia thành công với 93% và Việt Nam theo sau với 92%.

Thăm dò tại VN có đúng không? Thăm dò ở Hà Nội hay Sài Gòn, hay tại Cà Mau? Thăm dò ở phòng họp đảng ủy hay ở các quán bia Bùi Viện?

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/philippines-most-stressed-cambodia-saddest-001019677.html

---- HỎI 2: Dân Mỹ gốc Á Thái Bình Dương: 44% Dân Chủ, 19% Cộng Hòa, 35% độc lập?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới từ tổ chức Asian and Pacific Islander American Vote (Người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương hãy đi bầu - APIAV) cho cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi bỏ phiếu, xác định đảng phái và các vấn đề chính giữa các cử tri người Mỹ gốc Á đã đăng bộ.

Đa số những người được hỏi cho biết họ dự định bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, với 33% tự gọi mình “nhiệt tình nhiều hơn” với việc bỏ phiếu trong chu kỳ này so với những lần trước. Về nhận dạng đảng phái, 44% người được hỏi cho biết họ là đảng viên Đảng Dân chủ, trong khi 35% khác nói rằng họ độc lập, một đảng phái khác hoặc không nghĩ về việc liên kết đảng. Và 19 phần trăm cho biết họ được xác định là đảng viên Cộng hòa.

Tính cả những người trả lời độc lập, 56% nghiêng về đảng Dân Chủ so với 26% nghiêng về đảng Cộng hòa.

Bất kể đảng phái nào, hầu hết những người được hỏi cho biết họ chưa bao giờ được liên hệ với bên nào, bao gồm 52% chưa từng được một viên chức Đảng Dân Chủ tới gặp, và 60% nói điều tương tự về Cộng Hòa.

Chi tiết:

https://www.politico.com/news/2022/07/26/asian-aapi-voters-party-poll-republicans-democrats-00047899

