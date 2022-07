Thủ tướng Anh Boris Johnson (tóc vàng), tay cầm lựu đạn thực tập (có chốt màu vàng) chuẩn bị ném trong khi thăm quân trường ở Yorkshire (Anh quốc), nơi quân lính Ukraine đang được Anh huấn luyện.

- FBI: máy TQ Huawei gài ở Trung Tây Hoa Kỳ có thể phá sóng quân đội Mỹ, chận dàn vũ khí hạt nhân Mỹ

- Tướng Mark Milley: TQ ngày càng hung hăng, ngày càng nhiều vụ "tao ngộ quân sự" giữa Mỹ-TQ ở Biển Đông

- Trump nguy cơ bị ra rìa. Cộng Hòa có thể sẽ đề cử Thống đốc Ron DeSantis (R-FL) ứng cử tổng thống 2024.

- Mississippi: sa thải 1 cảnh sát trưởng lộ băng ghi âm chửi kỳ thị da đen, khoe bắn 1 người tới 119 phát

- Xe tăng Nga tấn công đơn vị tình nguyện quốc tế, hạ sát 2 người Mỹ, 1 người Canada và 1 người Thụy Điển. Quân Nga tăng sức ép lên ngôi làng Verkhnokamyanske của Donetsk. Nga: phi đạn Nga tấn công cảng Odessa để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

- Zelensky: Ukraine sẽ chiến thắng Nga.

- Một phái đoàn cấp cao của Quốc hội Mỹ tới Kyiv, gặp Zelensky, hứa viện trợ chống Nga. Ukraine: Putin bắn phi đạn vào cảng Odessa là "cú khạc nhổ vào mặt" TTK/LHQ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Zelensky: quân Ukraine đang tiến vào khu vực phía đông Kherson để tái chiếm, bắn sập 1 cầu để chận đường tiếp tế của Nga. Liên Âu tìm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria.

- Thủ tướng Anh thăm quân trường Yorkshire: trong 4 tháng sẽ huấn luyện 10.000 lính Ukraine.

- Nga: bắn chặn phi đạn Ukraine phóng vào thành phố Melitopol, đông nam Ukraine. Ukraine: quân Nga gây tội ác chiến tranh, bắn vào các khu vực dân sự Kharkiv.

- WHO: khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

- Hạ viện: dự luật cấm bán áo giáp cho dân

- Washington: xả súng, 1 chết, 6 bị thương

- California: trợ cấp 26 đại học 1,4 tỷ đô để xây nhà rẻ cho sinh viên. California có 1/10 sinh viên vô gia cư

- Lô độc đắc xổ số Mega Millions vào Thứ Ba 26/7/2022 sẽ là 790 triệu đô, lấy tiền mặt về là 464,4 triệu đô

- California: cháy rừng thiêu rụi 6.500 mẫu Anh và ít nhất 10 tòa nhà. Nhiều ngàn dân di tản

- Vietnam Airlines bị phạt 170 triệu đồng

- Hà Nội: in sách khổ nhỏ để sưu tập.

- HỎI 1: Có phải 65% các cụ cao niên cô đơn vì bọn trẻ dán mắt vào iPhone? ĐÁP 1: Các cụ Ấn Độ nói thế, có lẽ VN cũng thế.

- HỎI 2: Có phải 50% phụ nữ nói rằng công việc gây cản trở hôn nhân? ĐÁP 2: Đó là quý bà Nhật nói.

QUẬN CAM (VB-24/7/2022) ---- Cảnh sát trưởng của một thành phố nhỏ ở Mississippi bị mất việc sau khi một đoạn băng ghi âm bị rò rỉ trong đó ông khoe đã giết 13 người trong công việc và sử dụng những lời nói xấu kỳ thị sắc tộc và thù ghét đồng tính.

Các nghị viên Lexington đã bỏ phiếu 3-2 để sa thải cảnh sát trưởng Sam Dobbins vào tuần trước, sau khi đoạn âm thanh được công bố bởi Trung tâm Báo cáo Điều tra Mississippi. Dobbins là người da trắng, trong khi ước tính khoảng 80% trong số 1.600 cư dân Lexington là người Da đen.

Trong đoạn ghi âm gây tranh cãi, Dobbins nói: “Tôi đã bắn và giết 13 người đàn ông trong sự nghiệp của mình... Tôi không nói chuyện với bọn đồng tính... Tôi đã bắn thằng kia 119 phát, OK? … Xe nói bị bắn 319 phát, nhưng nó bị tôi bắn 119 phát.”

Dobbins ám chỉ rằng ông đã "cứu 67 đứa trẻ trong một trường học" với cảnh này trong một cánh đồng ngô, mặc dù tờ Washington Post ghi rằng không rõ Dobbins đang ám chỉ bụ nào.

Đoạn ghi âm được bí mật thực hiện vào tháng 4/2022 bởi Robert Lee Hooker, một cảnh sát Da đen đã từ chức vào tuần trước. Về tuyên bố giết 13 người, Dobbins (trước khi bị sa thải) nói với đài MCIR, "đó là điều chúng tôi không thảo luận, chấm hết nhé."

---- Theo cựu Dân Biểu Dave Jolly (Cộng-FL), Donald Trump có nguy cơ bị ra rìa khi Đảng Cộng Hòa có thể sẽ đề cử Thống đốc Ron DeSantis (R-FL) ra ứng cử tổng thống năm 2024.

Xuất hiện trong chương trình "The Katie Phang Show" của đài MSNBC, cựu Dân biểu Jolly từng tranh cử chống DeSantis trên lá phiếu đã nhắc đến sự xuất hiện của cả Trump và DeSantis tại các cuộc biểu tình tối thứ Bảy và ghi nhận sự tiếp đón sôi nổi mà thống đốc Florida nhận được.

Cựu DB Jolly: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thấy Ron DeSantis vượt qua Donald Trump trong thời gian thực để sẽ được Cộng Hòa đề cử, và tôi sẽ nói không phải vì Donald Trump đã làm bất cứ điều gì sai trái trong mắt các cử tri Đảng Cộng hòa, và cũng không phải vì ủy ban 6/1, mà chỉ vì Ron DeSantis đã làm mọi thứ đúng đắn từ quan điểm chiến lược Cộng Hòa."

Cựu DB Jolly nói thêm: "Nghe này, không phải kiểu như mọi người nói,'Ồ, [cựu dân biểu] Jolly đang ở chung giường với DeSantis,' Tôi không phải vậy. Tôi không đồng ý với chính trị của DeSantis. Tôi đã tranh cử DeSantis vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2016. Nhưng tôi nói về điều [sự thực] là DeSantis đã chôm tất cả tài sản của [nguồn lực] MAGA và của Trump, trong khi DeSantis không thừa kế bất kỳ khoản nợ nào, và DeSantis đã vận dụng những tài sản [MAGA] đó ở Florida với mức độ gần như hoàn hảo trong mắt các cử tri Đảng Cộng hòa."

---- Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cho biết số vụ truy chặn của phi cơ và tàu Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương với quân Mỹ và các đối tác khác đã tăng lên đáng kể trong thời gian đó, và số lượng các vụ "tao ngộ quân sự" không an toàn cũng tăng lên tương tự.

“Thông điệp là quân đội Trung Quốc, trên không và trên biển, đã trở nên hung hăng hơn đáng kể và đáng chú ý hơn ở khu vực cụ thể này”, Milley, người gần đây đã yêu cầu nhân viên của mình biên soạn chi tiết về tương tác giữa Trung Quốc với Mỹ và những người khác trong khu vực.

Bình luận của ông được đưa ra khi Hoa Kỳ tăng gấp đôi nỗ lực củng cố mối quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương như một đối trọng với Trung Quốc, quốc gia đang cố gắng mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng của mình trong khu vực. Chính quyền Biden coi Trung Quốc là "mối đe dọa về nhịp độ" và là thách thức an ninh dài hạn chính của Mỹ.

Chuyến đi của Milley đến khu vực tập trung rất nhiều vào mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông sẽ tham dự một cuộc họp của các quan chức quốc phòng Ấn Độ - Thái Bình Dương vào tuần này tại Sydney, Australia, nơi các chủ đề chính sẽ là sự gia tăng quân sự ngày càng leo thang của Trung Quốc và nhu cầu duy trì một Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hòa bình.

Các quan chức quân sự Mỹ cũng báo động về khả năng Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan, hòn đảo dân chủ, tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. TQ đã tăng cường các hành động khiêu khích quân sự chống lại Đài Loan. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết Bắc Kinh lộ ra ý muốn xâm lăng hòn đảo này vào năm 2027.

---- Một đợt tấn công bằng xe tăng của Nga đã giết chết 2 người Mỹ, 1 người Canada và 1 người Thụy Điển đang chiến đấu ở tỉnh Donetsk của Ukraine, theo lời 1 sĩ quan Ukraine chỉ huy của họ. Cái chết của 2 người đàn ông Mỹ đã được xác nhận bởi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với UPI, nhưng không nêu tên 2 công dân Mỹ này.

Ruslan Miroshnichenko, chỉ huy của các chiến binh quốc tế tình nguyện, nói những chiến binh quốc tế này đã bị giết vào ngày 18/7/2022 trong một tuyên bố với tài khoản mạng xã hội cá nhân của anh ta đã được UPI xem xét. Anh nói 2 người Mỹ tử trận là Luke Lucyszyn và Bryan Young, và họ đã bị giết cùng với người Canada tên Emile-Antoine Roy-Sirois và Edvard Selander Patrignani của Thụy Điển.

---- Quân Nga đã gia tăng sức ép lên ngôi làng Verkhnokamyanske, nằm ở quận Bakhmut của Donetsk, theo lời Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai (phía Ukraine). Haidai tuyên bố rằng quân Ukraine đã bắn trả, buộc quân Nga phải rút lui. Ông nói: “Những người chiếm đóng tiếp tục sử dụng máy bay tấn công và quân đội, và tiếp tục khủng bố dân thường bằng phi đạn và pháo binh."

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng hôm Chủ nhật về lời nói của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó Zelensky nói rằng Nga tấn công vào Odessa đã "phá hủy khả năng" đối thoại giữa Ukraine với Nga.

Zakharova giải thích rằng cuộc tấn công của Nga vào Odessa hôm thứ Bảy thực sự đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine với một cuộc tấn công chính xác cao: "Các phi đạn Kalibr đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của cảng Odessa, đưa một tàu quân sự Ukraine đến địa chỉ mà chế độ Kyiv yêu quý bằng một cuộc tấn công chính xác cao".

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hứa sẽ bảo vệ đất nước của mình, tuyên bố rằng Ukraine sẽ chiến thắng Nga: "Nó chắc chắn sẽ không khiến chúng ta trở thành con tin của nỗi kinh hoàng mà những kẻ xâm lược đã mang đến cho đất nước của chúng ta. Chúng tôi sẽ không tuân theo. Chúng tôi sẽ chịu đựng." Vào đêm thứ Bảy, Ukraine đã chiến đấu chống lại kẻ thù, pháo kích vào Donetsk do Nga kiểm soát trong hai giờ.

---- Học viện Kinh tế Đô thị Quốc gia Kharkiv (Kharkiv National Academy of Urban Economy) và các tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố đã bị Nga nã pháo vào sáng thứ Bảy, theo lời Bộ Nội vụ Ukraine. Theo một cuộc điều tra sơ bộ, một khẩu đại pháo dã chiến “Giatsint” đã bao phủ Kharkiv bằng những mảnh đạn mảnh vỡ. Bằng chứng “sẽ được sử dụng trong vụ kiện chống lại Liên bang Nga, cáo buộc nước này có tội ác diệt chủng đối với dân thường của Kharkiv”, Olena Barannik cho biết thêm rằng một người đã bị thương.

.

---- Liên Âu đang tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt bổ sung từ Nigeria khi Liên Âu chuẩn bị cho việc cắt giảm nguồn cung từ Nga, theo lời phó tổng giám đốc bộ phận năng lượng của Ủy ban châu Âu cho biết. Matthew Baldwin đang phát biểu tại Nigeria, nơi ông tổ chức các cuộc họp với các quan chức từ nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi trong tuần này.

.

Ông được biết rằng Nigeria đang cải thiện an ninh ở đồng bằng sông Niger và có kế hoạch mở lại đường ống Trans Niger sau tháng 8, điều này sẽ mang lại nhiều khí đốt xuất cảng hơn sang châu Âu. Liên Âu nhập cảng 14% tổng nguồn cung cấp LNG (khí hóa lỏng) từ Nigeria và có khả năng tăng hơn gấp đôi con số này, theo Baldwin nói với Reuters qua điện thoại.

.

---- Một phái đoàn cấp cao của Quốc hội Hoa Kỳ đã gặp Zelenskyy tại Kyiv vào thứ Bảy và hứa sẽ cố gắng tiếp tục hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nga. Phái đoàn - trong đó có Dân Biểu Adam Smith, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện - là phái đoàn mới nhất trong một loạt các quan chức Mỹ cấp cao đến Ukraine: "Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, đã sát cánh với Ukraine bằng cách cung cấp hỗ trợ kinh tế, quân sự và nhân đạo."

Thủ tướng Anh Boris Johnson (tóc vàng), tay cầm lựu đạn thực tập ném.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tham gia một cuộc tập trận với quân lính Ukraine đang được huấn luyện ở Yorkshire (Anh quốc). Trong một video do Phủ Thủ Tướng phổ biến hôm thứ Bảy, Boris Johnson, mặc một chiếc áo khoác quân nhân ngụy trang, ném một quả lựu đạn giả và được hướng dẫn cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.Johnson nói trong video: "Tôi đã gặp một số trong số 400 binh sĩ Ukraine đang ở đây đang được quân lực Anh huấn luyện, để sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine. Đó là một phần trong cam kết lớn mà chúng tôi đã thực hiện để huấn luyện các lực lượng Ukraine. Chúng tôi muốn đào tạo khoảng 10.000 người trong số họ trong vòng 4 tháng tới”.---- Theo ông Zelenskyy, quân Ukraine đang dần tiến vào khu vực phía đông Kherson, nơi bị Nga chiếm đóng khi bắt đầu chiến tranh: “Quân chiếm đóng đã cố gắng thiết lập một chỗ đứng ở đó… nhưng nó đã giúp họ như thế nào? Quân Ukraine đang từng bước tiến vào để tái chiếm."Hôm thứ Bảy, Ukraine đã bắn vào một cây cầu ở khu vực Biển Đen bị chiếm đóng, nhắm cắt đứt một tuyến đường tiếp tế của Nga, theo lời Ukraine, để chuẩn bị cho một trận phản công lớn nhằm tái chiếm Kherson.---- Thành viên Hội đồng dân-quân của vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov báo cáo rằng Nga đã bắn chặn phi đạn do quân Ukraine phóng vào thành phố Melitopol, đông nam Ukraine. Tương tự, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Trung tâm Phối hợp và Kiểm soát ngừng bắn (JCCC) đã thông báo về hai cuộc tấn công tương ứng ở khu vực Donetsk do quân Ukraine phát động.---- Oleg Nikolaenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga bắn phi đạn vào hải cảng Odessa hôm thứ Bảy. Quan chức này gọi phi đạn là "cú khạc nhổ vào mặt" của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, hai người đã môi giới thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc ra khỏi các cảng Ukraine.---- Tổng Giám đốc WHO, Bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng: "Đánh giá của WHO là nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ là vừa phải trên toàn cầu và ở tất cả các khu vực, ngoại trừ khu vực châu Âu, nơi chúng tôi đánh giá nguy cơ là cao." Cơ quan lần cuối ban hành tình trạng khẩn cấp ở mức cảnh báo cao nhất là đối với sự bùng phát của coronavirus vào tháng 1 năm 2020.---- FBI phát hiện ra rằng thiết bị của công ty viễn thông Trung Quốc Huawei được đặt trên các tháp di động ở Trung Tây Hoa Kỳ có thể làm gián đoạn liên lạc của Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm cả những thiết bị từ lực lượng giám sát vũ khí hạt nhân của Mỹ, theo CNN.Hơn một chục nguồn tin nói với CNN rằng trong cuộc điều tra của FBI, công nghệ của Huawei, đặt trên đỉnh tháp di động gần các căn cứ quân sự ở Trung Tây Hoa Kỳ, có khả năng làm gián đoạn liên lạc từ Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ. CNN đã phỏng vấn cả các quan chức FBI trước đây và đương nhiệm, những người nói với điều kiện giấu tên về bản báo cáo.“Điều này liên quan đến một số điều nhạy cảm nhất mà chúng tôi làm,” một cựu quan chức FBI nói với CNN. "Nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi về cơ bản chỉ huy và kiểm soát với bộ ba hạt nhân (nuclear triad: 3 nguồn phóng phi đạn hạt nhân, từ mặt đất, từ phi cơ, và từ tàu ngầm). Nếu điều đó có thể bị gián đoạn, thì đó là một ngày rất tệ hại."Các nguồn tin cho biết, rất khó để thu thập bằng chứng cho thấy bất kỳ dữ liệu cụ thể nào đã bị chặn và gửi đến một quốc gia khác, vì vậy không chắc liệu Trung Quốc có thu thập được các phát hiện từ thiết bị của mình hay không. Theo nguồn tin này, chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận các nỗ lực do thám Hoa Kỳ.---- Trong 20 năm qua, doanh số bán áo giáp ngăn đạn - cũng như bán súng và đạn dược - đã tăng đều trong dân số nói chung. Aaron Westrick, giáo sư tư pháp hình sự tại Đại học Lake Superior State, nói điều đó đã làm phức tạp đối với các cảnh sát, họ hiện phải huấn luyện bắn súng xung quanh áo giáp cơ thể, và khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao rất nhiều người Mỹ bây giờ sở hữu thiết bị chiến thuật dành cho chiến đấu.Theo Dự án Bạo lực (Violence Project), một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái, 21 tay súng sát thủ hàng loạt trong 40 năm qua đều mặc áo giáp. Vào ngày 16/6/2022, ba dân biểu liên bang - 2 đảng viên Dân chủ và 1 đảng viên Cộng hòa - đã đưa ra dự luật cấm trên toàn quốc việc bán áo giáp hiệu suất cao cho dân thường.---- Một người đàn ông đã chết và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng bên ngoài một "địa điểm cho thuê" ở Renton, Wash., vào sáng sớm thứ Bảy. Sở cảnh sát Renton cho biết các cảnh sát đã phản ứng với hiện trường trên Đại lộ Logan gần South 2nd Street vào khoảng 12:56 sáng sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên trong số một số cuộc gọi 911 thông báo về các phát súng đã nổ. Renton cách Seattle khoảng 12 dặm về phía đông nam.Cư dân khu vực nói với cảnh sát rằng họ đã nghe thấy một cuộc cãi vã trước "một số lượng lớn tiếng súng." Vẫn chưa xác định được điều gì gây ra tranh cãi và không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Cảnh sát cho biết các phát súng được bắn "có thể bởi nhiều hơn một nghi phạm" và nhiều cơ quan đã được gọi để hỗ trợ "do đám đông quá lớn."

---- Đại học Tiểu Bang San Jose (San Jose State University - SJSU) đang bỏ lỡ một khoản tiền khá lớn của tiểu bang cấp cho nhà ở giá rẻ cho sinh viên. Trong khi 26 trường đại học California nhận được một phần khoản trợ cấp nhà ở giá rẻ 1,4 tỷ đô la để xây nhà ở giá rẻ cần thiết cho sinh viên, thì SJSU — với số sinh viên vô gia cư là 11,2% theo bản khảo sát của SJSU hồi mùa xuân năm 2021 — lại không xin được tiền này. Trong khi đó, sinh viên vô gia cư của SJSU ngủ trong xe hơi của họ, trên ghế dài và ghế dài trong khuôn viên trường hoặc trong thư viện.

Người phát ngôn của SJSU, Kenneth Mashinchi, cho biết đại học SJSU không đủ điều kiện để nhận trợ cấp của nhà nước. Ông nói với San Jose Spotlight: “Đại học SJSU đã đệ trình một dự án nhà ở sinh viên để xem xét, nhưng quy mô của dự án và ngày bắt đầu xây dựng không đáp ứng các tiêu chí. Trường sẽ tiếp tục tìm những cách để đảm bảo tài trợ cho các cơ hội và dự án nhà ở cho sinh viên."

Mặt khác, ở hệ thống đại học khác tại California, cứ 10 sinh viên tại các khu học xá của CSU (California State University) thì có một sinh viên trải qua cảnh vô gia cư, theo một phiên điều trần vào tháng 11/2021 của Tiểu ban Ngân sách Quốc hội về Tài chính Giáo dục.

---- Sau khi không có ai giành được giải thưởng 630 triệu đô la vào tối thứ Sáu, tương đương với khoảng 388 triệu đô la tiền mặt, người chơi xổ số Mega Millions sẽ có cơ hội giành được giải thưởng tiền mặt lớn hơn (trị giá: 790 triệu đô la) vào kỳ quay số tiếp theo vào thứ Ba 26/7/2022. Giải thưởng tiền mặt ước tính cho giải độc đắc trị giá 790 triệu đô la là khoảng 464,4 triệu đô la, theo thông cáo của Mega Millions.

---- Các quan chức ở Quận Mariposa, California, đã ra lệnh sơ tán để đối phó với một trận cháy rừng đã tàn phá hơn 6.500 mẫu Anh và ít nhất 10 tòa nhà. Quận Mariposa đã ra lệnh sơ tán cư dân ở các khu vực phía tây nam Công viên Quốc gia Yosemite, bao gồm các phần của Jerseydale, Darrah, Bootjack và Midpines.

Một đoạn của Quốc lộ 140, một trong những con đường chính dẫn đến Yosemite, đã bị đóng gần Midpines. Ngoài 10 công trình kiến trúc bị ngọn lửa thiêu rụi, 5 công trình khác bị hư hại. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa đang làm việc để dập lửa.

---- Vietnam Airlines bị phạt 170 triệu đồng (= 7300 USD). Theo Báo Zingnews. Do vi phạm một số vấn đề trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt Vietnam Airlines tổng cộng 170 triệu đồng. UBCKNN quyết định xử phạt hành chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/7.

---- Hà Nội: in sách khổ nhỏ để sưu tập.

Video dài 3:44 phút:



https://youtu.be/XmVk0vyMJsE

---- HỎI 1: Có phải 65% các cụ cao niên cô đơn vì bọn trẻ dán mắt vào iPhone?

ĐÁP 1: Các cụ Ấn Độ nói thế, có lẽ VN cũng thế. Theo khảo sát của PAN Healthcare, hơn 65% người cao tuổi ở Ấn Độ cảm thấy cô đơn khi họ nghĩ rằng tương tác cá nhân của họ với thế hệ trẻ đã bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng công nghệ và thiết bị di động ngày càng tăng trong giới trẻ.

Cuộc khảo sát mang tên Tự do trong cuộc sống của những người lớn tuổi 2022 (Liberty in Life of Older People 2022 ) được thực hiện trên 10.000 người cao tuổi tại 10 thành phố ở Ấn Độ - Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Lucknow, Patna, Pune và Ahmedabad.

Theo khảo sát, 51% những người được hỏi cho rằng các vấn đề sức khỏe như đau khớp, đau cơ thể là nguyên nhân lớn nhất hạn chế khả năng vận động ở người cao tuổi. Són tiểu là yếu tố hạn chế lớn thứ hai ngăn cản những người trên 65 tuổi đi lại tự do, nhiều hơn cả kinh nghiệm mệt mỏi và đãng trí.

Theo nghiên cứu về Người cao tuổi ở Ấn Độ của NSO, có gần 138 triệu người cao tuổi ở nước này vào năm 2021.

Chi tiết:

https://www.livemint.com/news/india/over-65-elderly-feel-lonely-amid-rising-adoption-of-tech-among-youth-survey-11658557665962.html

---- HỎI 2: Có phải 50% phụ nữ nói rằng công việc gây cản trở hôn nhân?

ĐÁP 2: Đó là quý bà Nhật nói. Khoảng 50% phụ nữ Nhật Bản cho rằng công việc làm gây cản trở cuộc sống hôn nhân, theo một cuộc khảo sát đối với những phụ nữ ghi danh với cơ quan nhân sự tạm thời có trụ sở tại Tokyo, nêu rõ những khó khăn mà phụ nữ gặp phải khi cố gắng cân bằng giữa việc làm và gia đình ở Nhật Bản.

Cuộc khảo sát này của nhóm nghiên cứu của b-style holdings Inc. thực hiện. Ngược lại, 32,8% phụ nữ trả lời rằng họ "không thực sự nghĩ rằng" công việc gây ra cản trở trong hôn nhân và 14,6% cho biết họ "hoàn toàn không nghĩ như vậy".

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2022/07/43f4fc460893-50-of-japanese-women-think-work-hampers-married-life-survey.html

.